Reseña de Resident Evil Village: una lección magistral de terror en un paisaje nevado

Aviso legal:TEste artículo forma parte de la serie de Eneba Semana de Resident Evil. La novena entrega de la saga principal, Resident Evil Requiem, sale a la venta el 27 de febrero, y dado que esto también coincide con el 30.º aniversario de la serie, nosotros haremos lo mismo. Podréis esperar más reseñas, análisis en profundidad y artículos complementarios sobre diversos juegos de Resident Evil, tanto populares como olvidados.

EstoResident Evil Village El análisis examina cómo Capcom intentó fusionar el terror claustrofóbico de RE7 con la energía desbordante del legendario Resident Evil 4. La historia comienza unos años después de Riesgo biológico, en la que Ethan busca a su hija secuestrada, Rosemary, pero la situación se complica rápidamente y acaba enfrentándose a una jerarquía de señores monstruosos que gobiernan una aldea desolada y cubierta de nieve.

Ethan Winters no tiene un respiro. Tras la pesadilla del pantano de Luisiana, se ve arrastrado a un gélido y gótico infierno en Europa del Este. Y si esto Resident Evil Village Si esta reseña demuestra algo, es que el viaje es tan caótico como fascinante – A veces es un poco complicado, claro, pero sin duda merece la pena seguir adelante.

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El especial del Duque: un breve resumen

Antes de entrar en detalles, esto Resident Evil Village Esta reseña merece un breve resumen general.

Los aficionados que se enfrentan al Resident Evil series en ordenencontraráPuebloen el octavo puesto: un juego que comienza con un terror inquietante y va derivando poco a poco hacia el espectáculo de acción.

La primera mitad es una obra maestra en cuanto al ritmo, con el emblemático Castillo Dimitrescu —hogar de una de las villanas más admiradas de la historia de los videojuegos— y la inquietante Casa Beneviento, que me permitió vislumbrar de forma fantástica las raíces más orientadas al terror de la franquicia.

La segunda mitad se centra en los combates intensos, lo que podríadecepcionará a quienes busquen sustos puros y duros. Aun así, con un Entre 12 y 13 horas de autonomía y una gran rejugabilidad gracias a la Mercenariosmodo yNueva partida plus, es una propuesta de primer nivel para los aficionados a títulos de terror increíbles que buscan la mejor relación calidad-precio.

El juego intenta ofrecer algo para todos los gustos. Funciona como una secuela directa de la primera entrega de Ethan, pero, a medida que pasan las horas, deja atrás el terror de desarrollo lento para dar paso a algo mucho más dinámico. Las primeras horas me parecieron algunos de los momentos con más atmósfera de toda la franquicia, ya que crean una sensación de vulnerabilidad que no es habitual en los títulos modernos de gran presupuesto.

Así que profundicemos un poco más, porque esto… Resident Evil Village La revisión acaba de empezar.

Lo que «Resident Evil 8: Village» hace de forma brillante

Un buenResident Evil Village Esta reseña debe comenzar reconociendo lo que hay que reconocer. En el momento en que Ethan entra en el pueblo, el silencio es ensordecedor. El detalle del entorno en estas primeras secciones es increíble. Sentí una auténtica sensación de insignificancia y fragilidad mientras avanzaba entre vallas rotas y nieve manchada de sangre.

Y, por supuesto, esto Resident Evil Village Esta reseña del juego no estaría completa si no destacara lo Capcom transmite esa sensación inicial de descubrimiento. Aquí no eres ningún superhéroe. Eres un padre desesperado con unas pocas balas y una sensación de pánico cada vez mayor, al menos al principio.

El castillo Dimitrescu representa lo más puro picodel clásicoResident Evil fórmula, y recorrer sus recargados pasillos me pareció como una sala de escape de alto riesgo. Los acertijos son lo suficientemente ingeniosos como para hacerte sentir inteligente sin ralentizar el ritmo, y la amenaza constante de que Lady Dimitrescu te aceche mantiene el corazón acelerado (en más de un sentido, por some jugadores).

Luego está la Casa Beneviento. No voy a desvelar nada any detalles a lo largo de mi Resident Evil Village reseña, pero sin duda es una de las secuencias de videojuegos de terror más espeluznantes que he vivido en años. Es un giro inesperado y alucinante hacia el terror psicológico que demuestra Capcom sigue sabiendo cómo hacer que los jugadores quieran esconderse debajo de sus escritorios. En estos momentos, te verás completamente despojado de toda sensación de seguridad, por muy bien equipadas que estén tus armas al llegar.

Los puntos débiles de Resident Evil 8: Village

No Resident Evil Village Esta reseña es sincera, sin dejar de señalar los puntos en los que la obra flaquea un poco. A medida que avanza la historia, el tono cambia de una forma que resulta un poco discordante. Ethan pasa de ser un superviviente que lucha por salir adelante a convertirse en algo parecido a un supersoldado, lo cual, para ser justos, se explica en cierta medida gracias a un giro argumental espectacular al final del juego.

Cuando llegué a la mitad del recorrido, la abundancia de munición y el potente armamento empezaron a disipar el miedo. El juego empieza a parecerse más a un shooter militar, lo cual es divertido en sí mismo, pero pierde ese «toque especial» que encontré en el castillo de Lady Dimitrescu y en la Casa Beneviento.

La zona de la fábrica es donde la experiencia flaquea más. En comparación con la intrincada belleza gótica de los escenarios anteriores, la fábrica no es más que un conjunto de pasillos industriales repetitivos. A veces resultaba un poco pesado, repleto de oleadas de enemigos que exigían fuerza bruta en lugar de estrategia o sigilo.

Aunque el combate es ágil y me recuerda a los mejores momentos de Resident Evil 4: Remake, the Call of DutyLas escenas de tiroteos al estilo de la película en el acto final restan algo de tensión esa introducción tan cuidadosamente construida. Es difícil pasar por alto la pérdida de atmósfera en estas últimas fases, pero, sinceramente, se trata de una pequeña pega si se analiza el juego en su conjunto, y no le resta mucho valor a Resident Evil 8 siendo uno de los los mejores títulos de terror y supervivencia en las últimas décadas.

Excelencia técnica y tradición

EstoResident Evil Village Una reseña de un videojuego no cumpliría su función si no tuviera en cuenta los aspectos técnicos.

Técnicamente, el juego es una auténtica maravilla. The Motor RE cuenta con algunos de los mejores gráficos del sector, con una iluminación y unas texturas que lucen espectaculares en todas las plataformas. El nivel de detalle de los modelos de los personajes y del propio mundo es de primera categoría, tanto si juegas en un PC de gama alta como en una consola. Yo lo probé en PC, y el único problema que tuve fueron algunos tirones en la imagen, que se solucionaron fácilmente desactivando el FPS variable.

Y, al igual que todos los recientes Resident Evil remakes (ya lo hemos mencionado en nuestro Resident Evil 4: Remakereseña (también), estoy totalmente de acuerdo en que El diseño de sonido también merece un gran reconocimiento. Los crujidos de las tablas del suelo y los aullidos lejanos de los licántropos aportan a este juego un nivel de inmersión que resulta fundamental en un título de terror.

También me encantó la incorporación de «The Duke». Desempeña el papel de comerciante del lugar, ofreciendo un sistema de inventario y mejoras muy satisfactorio que te da una razón para ir en busca de tesoros ocultos. Su presencia y sus breves comentarios sobre los objetos que compras, vendes o mejoras añaden un toque de melodrama que encaja perfectamente con el estilo extravagante de la serie.

Sin rellenos de servicios en línea y con un montón de contenido desbloqueable que se consigue simplemente jugando, es realmente parece un paquete completo, al estilo de antaño. Incluso incluye algunos bandas sonoras increíbles de videojuegos para aumentar la tensión durante los combates contra los jefes.

Mi veredicto general sobre Resident Evil Village: un juego de terror excepcional con una identidad dividida

Puntuación de Enebameter: 8,5/10

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Para terminar miResident Evil Village En cuanto a la reseña, tengo que decir que es una experiencia fenomenal que, casualmente, tiene dos personalidades bien diferenciadas. Si eres capaz de pasar por alto el hecho de que, en las últimas horas, el terror pasa a un segundo plano frente a la acción trepidante y las explosiones, descubrirás que es una de las los juegos más recomendables de toda la serie.

Para terminar miRE8 En mi opinión, diría que se trata de un magnífico homenaje a la historia de la franquicia, junto con las películas y los últimos lanzamientos de videojuegos (tanto remakes como Riesgo biológicoeran todas un éxito), y el Resident Evil en Netflixserie (bueno, esto es discutible). Sin duda, es un atisbo esperanzador de lo que está por venir.

Ventajas Contras ✅ Un ambiente increíble en la primera parte ✅ «La casa de Beneviento» es una obra maestra del cine de terror ✅ Un sistema de mejoras y de inventario muy gratificante ✅ Gran rejugabilidad y modo Mercenarios ❌ Notable descenso del suspense en el acto final ❌ El nivel «Fábrica» resulta repetitivo y largo

Ideal para: Los jugadores a los que les guste la mezcla de terror gótico y acción trepidante, y cualquiera que quiera saber cómo continúa la historia de Ethan.

Menos adecuado para: Los puristas del terror que quieren que todo el juego se parezca a las tres primeras horas, o que se parezca más a su predecesor (Riesgo biológico).