14 juegos raros que te volverán loco en 2025 (en el mejor sentido posible)

Los juegos raros son algo especial. No siguen las reglas, y precisamente por eso me encantan.

Después de pasar horas sumergido en algunas de las cosas más extrañas que hay por ahí, puedo decirte que estos títulos poco convencionales dejan una huella mucho más profunda que la mayoría de los estrenos de gran presupuesto.

Son un poco torpes, divertidos y, a veces, francamente extraños, pero ahí reside su magia. Estos juegos se alejan de las fórmulas habituales y dan rienda suelta a la creatividad; te esperan momentos que nunca olvidarás.

Así que aquí tienes mi lista de 14 juegos raros que sin duda merece la pena probar.

Nuestra selección de los mejores juegos extraños

A lo largo de los años he jugado a un montón de juegos extravagantes, pero hay unos cuantos que destacan como los reyes indiscutibles de lo extraño. Estos son los que me han hecho sonreír, me han dejado perplejo y me han enganchado por completo, todo al mismo tiempo:

La parábola de Stanley (2013) —No hay nada que te vuelva más loco que esto. Un narrador te sigue a todas partes, comentando cada decisión que tomas y, a veces, metiéndose contigo sin piedad por ignorarlo. Katamari Damacy: Reroll (2018) — Enrollar clips, vacas, coches y, al final, ciudades enteras en una bola gigante no debería ser tan relajante, pero lo es. Katamari es puro caos, pero también resulta extrañamente relajante. Keeper (2025) — La última incorporación a esta lista y, sin duda, una de las más extrañas. En ella encarnas a un faro andante (sí, en serio) acompañado de una gaviota, y deambulas por mundos oníricos que parecen sacados directamente de la mente febril de alguien.

Esta es mi pequeña selección de lo más raro entre lo raro. Ahora vamos a echar un vistazo a la lista completa y ver hasta qué punto pueden llegar a ser extraños los videojuegos.

14 juegos extraños que redefinen el mundo de los videojuegos

He elaborado esta lista tras pasar horas y horas jugando a estos títulos, intercambiando historias con otros jugadores y buscando sin descanso las mecánicas más extrañas que he podido encontrar. Rejugabilidad y pura rareza: aquí lo tienes todo.

1. La parábola de Stanley [La experiencia más «metajuego»]

Nuestra puntuación 10

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Tipo de juego Aventura narrativa, simulador de paseos Plataformas PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch Año de estreno 2013 (Ultra Deluxe: 2022) Creadores Galactic Cafe (desarrollador), Crows Crows Crows (editor) Duración media de la partida Entre 3 y 5 horas para las rutas principales, más de 10 horas para todos los finales Lo que me gustó El ingenio británico, tan característico del narrador, convierte cada partida en un debate filosófico sobre el libre albedrío y el propio diseño de los videojuegos.

La parábola de Stanley le da un giro radical al mundo de los videojuegos. Eres Stanley, un empleado de oficina cuyos compañeros de trabajo han desaparecido misteriosamente.

Un narrador de labia intenta guiarte a lo largo del camino, pero la diversión empieza en el momento en que dices «no» y te sales del guion. Cada elección te lleva por caminos cada vez más extraños, desde callejones sin salida hilarantes hasta auténticas crisis existenciales sobre qué es realmente un «juego».

Por qué lo elegimos El guion sigue siendo brillante, por muchas veces que lo juegues. Cada partida resulta novedosa, cada elección «equivocada» parece intencionada, y la forma en que juega con la libertad del jugador te hace pensar mientras te ríes. Esto demuestra que los juegos extravagantes no tienen por qué sacrificar la diversión en aras de un comentario intelectual.

No es el tipo de juego que te terminas: es uno al que le vas dando vueltas una y otra vez, solo para ver hasta qué punto se pueden descontrolar las cosas. La edición Ultra Deluxe no hace más que potenciar aún más esta sensación; añade nuevas rutas que se entrometen en la nostalgia y burlarse de las propias secuelas.

Nunca pensé que meterse en un armario de las escobas fuera a ser tan emblemático como encontrar un final secreto, pero aquí estamos.

Mi veredicto: La parábola de Stanley Es lo más raro que hay en el mundo de los videojuegos. Aún hoy, años después, sigue suscitando debates, y con la edición Ultra Deluxe se ha convertido en algo aún más metatextual, divertido y que se puede volver a jugar una y otra vez.

2. Katamari Damacy: Reroll [El concepto más extraño y adictivo]

Nuestra puntuación 9.5

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Tipo de juego Puzles, acción, tercera persona Plataformas PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch Año de estreno 2018 (Original: 2004) Creadores Bandai Namco Entertainment Duración media de la partida Entre 5 y 7 horas para la historia principal; más de 15 horas para los que quieren completarlo todo Lo que me gustó Enrollar ciudades enteras en enormes bolas satisface un impulso primitivo que no sabía que existía hasta que jugué a este juego.

Katamari Damacy: Reroll parte de una idea ridícula: lo mezcla todo en una bola gigante y pegajosa, y de alguna manera lo convierte en algo genials. Juegas en el papel del diminuto Príncipe de Todo el Cosmos, intentando arreglar las estrellas después de que tu padre (el Rey de Todo el Cosmos) las destrozara en uno de sus legendarios desastres.

Armado con un Katamari, Empiezas poco a poco, con cosas como chinchetas y aperitivos, pero no tardas mucho en acabar recogiendo gatos, coches y, al final, ciudades enteras.

El bucle es un auténtico caos, en el mejor sentido de la palabra. En un momento estás entrando en pánico porque los perros te están dando una paliza, y al siguiente estás arrasando rascacielos como si nada.

Por qué lo elegimos Este juego demuestra cómo una idea tan extravagante puede convertirse en algo adictivo. El salto de hacer rodar pequeños objetos a engullir continentes nunca pasa de moda, y su influencia en el peculiar diseño indie sigue siendo evidente años después.

Cada partida te obliga a pensar rápido. Tienes objetivos de tamaño y plazos estrictos que te persiguen, y el Rey no se anda con rodeos a la hora de ponerte en tu sitio si no estás a la altura. Esa mezcla de tensión y humor absurdo le da al juego un toque realmente especial; te reirás a carcajadas mientras trazas rutas como si se tratara de un simulador de estrategia.

La banda sonora es un clásico de todos los tiempos, repleto de éxitos del J-pop que hacen que la locura resulte casi zen. ¿El estilo artístico? Brillante, llamativo y extraño, de una forma que resulta imposible de olvidar.

Mi veredicto:Katamari Damacy: Reroll es pura alegría extravagante. Es surrealista y sigue resultando tan novedosa hoy como lo fue en 2004.

3. Keeper [Mejor juego nuevo de género «Weird»]

Nuestra puntuación 9

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Tipo de juego Aventura, rompecabezas, exploración atmosférica Plataformas PC (Steam) Año de estreno 2025 Creadores Gearbox Publishing Duración media de la partida 6-8 horas Lo que me gustó Jugar en el papel de un faro consciente me ha proporcionado la experiencia de juego más extraña y emotiva que he vivido en años.

Recién salido hoy, Portero te sumerge en uno de los papeles más extraños que he interpretado nunca: un faro andante que recorre paisajes de ensueño. Pero no estás solo: una traviesa ave marina te acompaña, y juntos os adentráis en entornos que oscilan constantemente entre lo impresionante y lo inquietante.

El juego nunca te lleva de la mano, sino que te va dejando pistas enigmáticas y confía en que seas tú quien descifre la historia a través de su mundo y sus símbolos.

Jugar en el papel de un faro resulta intenso, pero en el buen sentido. Cada paso te recuerda el peso que arrastras, y la luz no es solo un adorno. Los rayos de luz atraviesan la oscuridad para revelar caminos ocultos, pero también sirven como metáfora de la esperanza que lucha contra la desesperanza.

Los acertijos se basan en ese diseño; olvídate de los aburridos interruptores y palancas: tendrás que resolver problemas que realmente tengan sentido para un cuerpo hecho de acero y luz.

Por qué lo elegimos Portero es de lo que deberían tratar los juegos extraños: un concepto peculiar que cambia la forma de jugar. El cuerpo del faro impulsa cada mecánica, cada acertijo y cada giro de la historia, lo que demuestra que las ideas extrañas también pueden tener un gran peso emocional.

El compañero alado se lleva todo el protagonismo de forma sutil. No parlotea ni recurre a trucos, pero su comportamiento cambia a medida que avanzas, creando un vínculo que se siente merecido. Si a eso le sumamos los entornos en constante cambio (colores que en un momento son relajantes y al siguiente se vuelven hostiles), el resultado es un juego que no deja de sorprenderte sin una sola palabra de explicación forzada.

Mi veredicto: Keeper es uno de esos juegos que te dejarán huella mucho tiempo después de haberlo terminado. Demuestra hasta dónde puede llegar lo «raro» cuando la jugabilidad y la narrativa encajan a la perfección.

4. Goat Simulator 3 [Lo mejor del caos en la física]

Nuestra puntuación 8.5

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Tipo de juego Acción, mundo abierto, simulación física Plataformas PC, PlayStation, Xbox Año de estreno 2022 Creadores Coffee Stain Studios Duración media de la partida Coffee Stain Studios Lo que me gustó «Goat Simulator 3» convierte los fallos técnicos en características del juego, creando la experiencia de mundo abierto más liberadora que existe.

In Goat Simulator 3, Juegas en el papel de una cabra que no tiene ningún respeto por las leyes de la física y tiene un apetito insaciable por el caos. Aquí, los errores y la locura de los personajes que se desmoronan son la esencia del juego.

Puedes hacer literalmente lo que quieras; lánzate por los tejados, rebota contra los coches o provoca (a propósito) reacciones en cadena que dejen todo el mapa hecho trizas. Da la sensación de que cada objeto está esperando a desafiar la lógica y dar lugar a algún momento ridículo y digno de convertirse en meme.

Esta vez el mundo es más grande, y, de hecho, merece la pena explorar entre una juerga de destrucción y otra. Las zonas secretas, los objetos coleccionables y los curiosos guiños ocultos hacen que merezca la pena explorar el juego, mientras que el modo multijugador lleva la locura a otro nivel.

Pocas cosas superan a juntarse con los amigos para armar un jaleo sincronizado. Además, el La personalización es divertidísima: tu cabra puede adoptar formas tan absurdas que te olvidarás de lo que es «lo normal».

Por qué lo elegimos Goat Simulator 3 demuestra que los juegos extravagantes no tienen por qué ser intelectuales para ser interesantes. A veces, apostar por el humor absurdo y la física descabellada es lo que genera la diversión más auténtica. Es un juego que celebra la imperfección y hace reír al saltarse las reglas.

Las misiones en sí mismas son una parodia del mundo de los videojuegos en general. Los tutoriales te engañan, las misiones de recados ponen de manifiesto lo inútiles que son y, sin embargo, todo funciona porque el juego sabe cuándo dejar de presionar. No se trata tanto de la estructura, sino más bien de ofrecerte un espacio de juego donde tu propio caos es la historia.

Mi veredicto: Goat Simulator 3 es una diversión descaradamente tonta. Promete caos en forma de cabra, y eso es exactamente lo que te encuentras. Es una comedia sin tapujos que resulta más divertida cuanto menos te la tomas en serio.

5. El juego de la oca sin título [El caos más encantador]

Nuestra puntuación 9

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Tipo de juego Rompecabezas, sigilo, comedia Plataformas PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch Año de estreno 2019 Creadores Casa Casa Duración media de la partida Entre 3 y 4 horas para la historia principal, más de 6 horas para los que quieren completarlo todo Lo que me gustó Ser un ganso travieso que atormenta a los aldeanos no debería ser tan satisfactorio, pero aquí estamos.

El juego de la oca sin título te pone en la piel de un ganso con una única misión: amargarle el día a todo el mundo. Con nada más que un claxon, un tirón y un contoneo de alas, conviertes un tranquilo pueblo en tu propio patio de recreo del caos.

Bueno, en esencia se trata de un juego de sigilo puro y duro, pero el humor surge del contexto: robar llaves, tender trampas a los jardineros o tirar el almuerzo de alguien a un estanque, solo porque puedes.

Cada nueva zona amplía la lista de bromas. Lo que empieza con pequeñas travesuras, como quitarle el sombrero a alguien, se convierte en planes elaborados de varios pasos que parecen auténticos rompecabezas. Lograrlo con tu repertorio básico de movimientos resulta extrañamente satisfactorio, porque lo importante es elegir el momento adecuado y causar los problemas justos para ver cómo los humanos se las apañan.

Por qué lo elegimos Este juego demuestra lo divertido que puede ser el minimalismo. El juego de la oca sin título Tomó una idea extravagante y la convirtió en un éxito de gran audiencia, demostrando que un diseño peculiar puede cautivar a millones de personas si se ejecuta bien. Es lo suficientemente accesible para los jugadores ocasionales, pero al mismo tiempo ofrece una ingeniosa complejidad para los aficionados a los rompecabezas, todo ello mientras consolida al ganso como una auténtica leyenda de Internet.

La banda sonora de piano hace que cada broma sea aún más divertida. La música va subiendo de intensidad cuando los aldeanos te persiguen, y luego se va atenuando a medida que te alejas contoneándote con aire de suficiencia con sus pertenencias. Si a eso le sumas los gráficos en acuarela que parecen sacados de un cuento, obtienes una estética acogedora que contrasta a la perfección con tus travesuras.

Mi veredicto:El juego de la oca sin título Es infinitamente divertida. Se centra exclusivamente en las travesuras y lo clava a la perfección.

6. Doki Doki Literature Club [La sorpresa más inquietante]

Nuestra puntuación 8.5

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Tipo de juego Novela visual, terror psicológico Plataformas PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch Año de estreno 2017 (Además: 2021) Creadores Equipo Salvato Duración media de la partida Entre 4 y 5 horas para la historia principal, más de 8 horas para el contenido Plus Lo que me gustó Este juego utiliza tus propias expectativas en tu contra de una forma que ha cambiado radicalmente mi forma de enfocar las novelas visuales.

Doki Doki Literature Club te engaña desde el primer momento. Parece un simulador de citas bastante normalito. Te estás compenetrando con los personajes, eliges a tu favorito y, de repente… las cosas empiezan a ponerse raras. Los personajes actúan de forma extraña. De pronto, te ves atrapado en una historia de terror que viene directamente a por ti.

Esa tensión que va creciendo poco a poco es lo que hace que el impacto sea tan fuerte. Al principio son pequeñas cosas que puedes pasar por alto, pero luego se convierten en una auténtica pesadilla. El juego no se limita a contar una historia de miedo; te utiliza a ti como parte de ella. Las rupturas de la cuarta pared parecen sustos repentinos dirigidos directamente a tu cerebro. Es inquietante de una forma que ninguna película ni ningún libro podría lograr jamás, porque tus decisiones son la munición.

Por qué lo elegimos Este es uno de esos juegos que ha cambiado por completo la forma en que los aficionados al terror hablan del género. Doki Doki Literature Club No da miedo por los monstruos ni por la sangre, sino porque se salta las reglas de los simuladores de citas y les da la vuelta por completo. Es inteligente y demuestra que los juegos raros pueden ser mucho más efectivos que los títulos de terror «convencionales» que se ciñen a los clichés.

La edición Plus incluye historias secundarias y contenido extra que enriquecen el reparto sin estropear lo que hacía que el original fuera tan retorcido. Y sí, la rejugabilidad es una locura. Los logros, los diálogos ocultos y los eventos secretos hacen que cada partida sea diferente, así que siempre hay algo nuevo esperando para jugártela.

Mi veredicto:Doki Doki Literature Club Es imprescindible si quieres descubrir hasta dónde pueden llegar los videojuegos en cuanto al terror psicológico. Se te quedará grabado en la mente mucho tiempo después de haberlo terminado.

7. Trombón Champ [Lo más absurdo musicalmente]

Nuestra puntuación 8

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Tipo de juego Ritmo, música, comedia Plataformas PC, Nintendo Switch Año de estreno 2022 Creadores Holy Wow Studios Duración media de la partida Entre 3 y 5 horas para el contenido principal, más de 10 horas para dominarlo Lo que me gustó «Trombone Champ» convierte los juegos rítmicos en auténticas joyas cómicas al hacer que los fallos suenen hilarantemente mal.

La mayoría de los juegos rítmicos tratan los errores como si fueran delitos; si fallas una nota, te castigan con penalizaciones hasta que la canción se apaga entre la vergüenza. Trombón Champse ríe ante esa idea. Aquí puedes destrozar una canción de principio a fin, y cuanto peor toques, más divertido resulta.

Lo que lo hace aún más impactante es cómo se controla. No se trata solo de apretar botones como en Guitar Hero or Rock Band; hay que deslizar el cursor hacia arriba y hacia abajo para ajustar el tono mientras se sincronizan los golpes, lo que resulta sorprendentemente parecido a tocar un trombón de verdad.

Es un lío, es un caos, y el La curva de aprendizaje te da una buena paliza hasta que dejas de intentar ser preciso y empieza a disfrutar del caos. Sinceramente, lo divertido no está en dominarlo, sino en sonar fatal y asumirlo.

Por qué lo elegimos Trombón ChampSe hizo viral porque sabe perfectamente lo que es. No suaviza el chiste ni intenta ponerse serio. Confía plenamente en lo absurdo de la «mala simulación de trombón», y ese compromiso hace que cada sesión sea desternillante. No podía dejar de reírme de lo mucho que se entrega a su propio número.

Además de la mecánica de juego básica, podrás desbloquear nuevos trombones, divertidos elementos cosméticos y cartas coleccionables repletas de una historia tan extravagante como la banda sonora. Cuanto más juegues, más raro se vuelve, como si los desarrolladores no dejaran de preguntarse: «¿Podemos hacerlo aún más extraño?», y la respuesta es «Sí».

Mi veredicto:Trombón Champes pura diversión sin pretensiones, y lo digo en el mejor sentido de la palabra. No compite con los juegos de ritmo más pulidos, sino que se burla de ellos al convertir el fracaso en el objetivo.

8. Octodad: La captura más peligrosa [El movimiento más torpe]

Nuestra puntuación 8

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Tipo de juego Aventura, simulación física, sigilo Plataformas PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch Año de estreno 2014 Creadores Caballos jóvenes Duración media de la partida Entre 3 y 4 horas para la historia principal, más de 6 horas para los que quieren completarlo todo Lo que me gustó El empeño de Octodad por convertir las tareas más sencillas en retos titánicos da lugar a momentos de juego siempre divertidos.

In Octodad: La captura más peligrosa, eres un pulpo con traje que intenta llevar la vida de un padre de familia de barrio residencial, y, de alguna manera, nadie se da cuenta de los tentáculos.

Este juego te sumerge en las tareas cotidianas, pero con una física de control que parece como si estuvieras luchando con espaguetis. Cruzar el salón es como enfrentarse a un jefe final. ¿Coger una taza? Es prácticamente una mecánica de raid. Cada vez que pulsas un botón, parece que estás luchando contra tu propio cuerpo, y ahí es precisamente donde reside el humor.

Lo mejor es cómo el juego convierte las tareas más aburridas en un auténtico caos. Ir a comprar al supermercado es como jugar en modo sigiloso en un juego de terror y supervivencia, mientras intentas no arrasar con todos los expositores. Dar la vuelta a las hamburguesas en una barbacoa es como hacer malabares con el fuego mientras finges que lo tienes todo bajo control.

Por qué lo elegimos Octodad Da en el clavo al convertir los controles torpes en el eje central del juego. La torpeza es su principal atractivo, y allanó el camino para montones de otros juegos de comedia basados en la física. Lo que lo hace destacar es cómo el caos se entrelaza con una historia que realmente llega al corazón.

Más allá de todas las caídas y tropiezos, hay un fondo tierno. La devoción de Octodad por su familia es lo que realmente le da al juego su carga emocional. Entre el caos del supermercado y los desastres de la barbacoa de tentáculos, hay momentos conmovedores sobre el amor, la confianza y la aceptación que te llegan sin darte cuenta.

Mi veredicto:Octodad: La captura más peligrosa Es una comedia pura y dura, con un toque de ternura. Me reí, me retorcí de risa y me preocupé por un padre pulpo digital más de lo que pensaba. Eso es lo que se llama hacer bien un juego raro.

9. Mi amigo Pedro [La violencia con más estilo]

Nuestra puntuación 8

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Tipo de juego Acción, shooter, juego de plataformas Plataformas PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch Año de estreno 2019 Creadores DeadToast Entertainment Duración media de la partida Entre 4 y 5 horas para la historia principal, más de 8 horas para alcanzar las mejores puntuaciones Lo que me gustó «Mi amigo Pedro» te hace sentir como un director de cine de acción que coreografía secuencias imposibles de ballet con armas.

Tienes un plátano parlante que te susurra dulces palabras de caos al oído, y es maravilloso. Mi amigo Pedro toma la fórmula clásica del «correr y disparar» y la lleva al extremo; te hace sentir como si estuvieras rodando tu propia película de acción. Por supuesto, puedes abrirte paso a tiros por los niveles, pero lo realmente divertido es encadenar combos tan alucinantes que querrás guardar la repetición.

Lo que me enganchó fue la forma en que el sistema de puntuación te empuja a dejar de ir a lo seguro. Mantén el ritmo con eliminaciones sin parar y acumularás muchos puntos. Si rompes el ritmo, volverás a sentirte como un novato.

En los niveles de dificultad más altos, cada encuentro parece un juego de ritmo encubierto – Si te saltas un compás, estás perdido. Volver a jugar los niveles para superar mis propias puntuaciones se convirtió en toda una adicción.

Por qué lo elegimos El plátano parlante marca el tono absurdo, pero son las escenas de acción con armas lo que hace que este juego destaque. Peter demuestra que lo extravagante funciona mejor cuando realza una mecánica sólida como una roca. El humor absurdo te da vía libre para hacer de John Wick sobre una tabla de skate, y el juego tiene tanta confianza en su diseño que te permite ser tan elegante o temerario como quieras.

La variedad te mantiene alerta. En un momento estás despejando los pasillos de una oficina, al siguiente te abres paso a toda velocidad por las alcantarillas y, de repente, te ves envuelto en una persecución en moto digna de una superproducción. Cuando llegan las secuencias oníricas, te das cuenta de que el juego se reinventa constantemente, retándote a encontrar nuevas formas de romper las reglas.

Mi veredicto:Mi amigo Pedro Es puro estilo por encima del contenido; aunque el contenido también es buenísimo. Es el tipo de juego de acción peculiar que te da ganas de volver a jugar los niveles solo para ver hasta qué punto puedes alucinar con los combos.

10. Jazzpunk [La comedia de videojuegos más surrealista y extraña]

Nuestra puntuación 7.5

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Tipo de juego Aventura, comedia, en primera persona Plataformas PC, PlayStation Año de estreno 2014 Creadores Necrophone Games Duración media de la partida Entre 2 y 3 horas para la historia principal, más de 4 horas para todo el contenido Lo que me gustó Jazzpunk te lanza chistes con tal intensidad y absurdo que siempre hay alguno que te hace gracia, aunque te pierdas la mitad de las referencias.

Jazzpunk te sumerge en un thriller de espías ambientado en la Guerra Fría, para luego descarrilarse de inmediato y sumirse en el caos más absoluto. Las misiones se desarrollan como un programa de sketches interactivo, en el que cada objeto y cada gag de fondo es un nuevo remate a punto de estallar.

He comido pizza radiactiva, he jugado a juegos de recreativa falsos dentro de una misión y me he topado con misiones secundarias que no tenían nada que ver con el espionaje, pero que me han hecho reír más que el objetivo principal.

El estilo tiene ese aire de mediados de siglo, pero le da un giro hasta convertirlo en una especie de pesadilla onírica. Los polígonos planos, la paleta de colores neón y las voces inexpresivas contribuyen a crear una atmósfera surrealista. ¿Lo mejor de todo? El juego ni siquiera se molesta en explicarsef. O te dejas llevar o estás completamente perdido, y en eso consiste precisamente. Quiere que te dejes llevar por lo absurdo y encuentres el lado divertido de la confusión.

Por qué lo elegimos Jazzpunk Es lo que pasa cuando los desarrolladores deciden que la comedia es lo primero y la jugabilidad, lo segundo. No le importa el éxito entre el gran público, y esa seguridad lo convierte en un juego legendario dentro del panorama de los juegos extravagantes. Muchos juegos independientes han seguido su ejemplo, demostrando que se pueden ignorar las convenciones y aun así alcanzar el estatus de clásico de culto.

Lo que más me gusta es la libertad que tienes para hacer el tonto. Si te olvidas de la «misión» y te desvías hacia alguna broma secundaria, a menudo encontrarás las cosas más divertidas escondidas. El juego premia la curiosidad en lugar de la eficiencia, por lo que no hay dos jugadores que lo vivan de la misma manera. Tanto los cómicos como los speedrunners se lo pasan en grande aquí, aunque de formas totalmente diferentes.

Mi veredicto: Jazzpunk Es una comedia convertida en un cartucho de videojuegos. Es ridículo, desconcertante y no es para todo el mundo, pero si te gusta este estilo, te lo pasarás en grande como nunca.

11. Soy pan [El concepto más frustrante]

Nuestra puntuación 7

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Tipo de juego Simulación, física, rompecabezas Plataformas PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, iOS Año de estreno 2015 Creadores Bossa Studios Duración media de la partida Entre 4 y 6 horas para la historia principal; más de 10 horas para los que quieren completarlo todo Lo que me gustó «I Am Bread» convierte el objetivo tan común de convertirse en una tostada en un rompecabezas de física realmente desafiante que exige dominio.

In Soy pan, no eres un héroe, ni un guerrero, ni siquiera un ganso… Eres una rebanada de pan con un único sueño: que te tuesten. Cada esquina del pan se corresponde con un botón, por lo que moverse es como jugar al QWOP pero a lo grande.

Cruzar una habitación se convierte en una experiencia de infarto mientras te aferras a las encimeras, te lanzas por encima de las mesas y rezas para no caer de bruces sobre el suelo sucio. Suena a broma, pero cuando estás sudando la gota gorda por un salto al alféizar de la ventana, te das cuenta de que este partido va en serio.

Lo más sorprendente es el medidor de comestibilidad. Cada segundo cuenta. Tocar el moho, arrastrarte por el suelo o simplemente tardar demasiado te hace bajar la puntuación. Esa presión convierte una simple navegación en un rompecabezas de alto riesgo en el que cada movimiento cuenta. Lo que empieza como una comedia se va transformando poco a poco en una prueba de habilidad que exige paciencia y más de un poco de suerte.

Por qué lo elegimos Soy pan va mucho más allá de un simple «jaja, eres pan». Los desarrolladores han creado un sistema de física auténtico, con profundidad y progresión, demostrando que una idea descabellada puede funcionar cuando se sustenta en una mecánica sólida. Te obliga a pensar de forma creativa sobre las rutas, los riesgos y los movimientos, sin dejar de lado la premisa absurda.

En los niveles posteriores, la cosa se complica con diferentes tipos de pan. Los bagels ruedan como ruedas, las baguettes salen disparadas por toda la habitación y las galletas se rompen al menor contacto. Cada giro te obliga a desaprender hábitos y volver a aprender lo básico, lo que hace que el juego siga siendo novedoso y tremendamente divertido.

Mi veredicto: Soy pan Es el caos disfrazado de carbohidratos. Es divertidísimo y mucho más profundo de lo que cabría esperar. Si eres capaz de aceptar el reto, vivirás una experiencia extrañamente satisfactoria.

12. Pasos de bebé [Lo más difícil a propósito]

Nuestra puntuación 7.5

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Tipo de juego Simulación, física, fiesta Plataformas PC (Steam) Año de estreno 2024 Creadores Bennett Foddy, Maxi Boch Duración media de la partida Entre 2 y 4 horas para el contenido principal; varía mucho en función de la destreza Lo que me gustó «Baby Steps» hace que caminar parezca escalar el Everest, y, de alguna manera, esa es precisamente la experiencia que necesitaba.

De Bennett Foddy, el genio loco detrás de Proyecto Olímpico de los 400 metros and Superarlo, llega otra pesadilla de la física. In Pequeños pasos, eres, literalmente, un hombre adulto que está aprendiendo a andar, y cada pierna se controla con gatillos independientes. Avanzar es como luchar contra la propia gravedad. Cada paso es una batalla, e incluso cruzar un terreno llano parece como superar una batalla contra un jefe final.

Lo mejor de todo es que fracasar es tan divertido como triunfar. Caerse de bruces cada dos por tres no resulta frustrante porque, bueno, eso es justo lo que haría un bebé torpe.

La comedia de gags se escribe sola. Cuando por fin consigues dar un paso firme o, de alguna manera, subes a trompicones una cuesta, el orgullo te invade con más fuerza que al superar un Almas jefe. Es el tipo de juego en el que el avance se mide a milímetros, pero las risas no cesan.

Por qué lo elegimos Pequeños pasos da en el clavo con la filosofía de Foddy de «los controles como el enemigo». La frustrante física no es lo más importante, y el humor hace que valga la pena el esfuerzo. Se hizo viral en las retransmisiones y en YouTube porque ver a alguien caer de bruces cien veces seguidas es tan divertido como hacerlo uno mismo.

El modo multijugador añade otra dosis de caos. Correr con tus amigos por circuitos sencillos se convierte en un circo de cuerpos que se desmoronan, saltos torpes y caídas constantes. Es perfecto para las noches de fiesta o para ver series en streaming, porque los fallos son parte del entretenimiento.

Mi veredicto: Pequeños pasos es una mezcla de rabia, comedia y triunfo, todo ello en un torpe tropiezo. No es para todo el mundo, pero si te encantan los juegos que te hacen reír tanto como maldecir, este es el colmo de lo extraño en el mundo de los videojuegos.

13. Una ardilla con una pistola [La libertad más caótica]

Nuestra puntuación 7

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Tipo de juego Acción, mundo abierto, comedia Plataformas PC (Steam) Año de estreno 2024 Creadores Dee Dee Creations Duración media de la partida Entre 4 y 6 horas para el contenido principal Lo que me gustó «Una ardilla con una pistola» se entrega por completo a su premisa absurda, creando momentos de puro caos que justifican toda la experiencia.

Eres, literalmente, una ardilla que encuentra una pistola. Esa es la premisa fundamental de Una ardilla con una pistola, y, de alguna manera, funciona mucho mejor de lo que cabría esperar.

Además, el arma no sirve solo para disparar a los enemigos: El retroceso lanza tu diminuto cuerpo de ardilla por los aires, convirtiendo los tiroteos en un juego de plataformas basado en la física. En un momento estás disparando a agentes armados y, al siguiente, te lanzas por los tejados como un cohete peludo. Es una tontería, pero es divertidísimo.

El parque infantil del barrio parece más grande de lo que esperaba. Puedes aterrorizar a los humanos, robar objetos al azar o simplemente divertirte con los retos de plataformas, que premian los movimientos creativos.

Nunca te obliga a seguir un único estilo de juego. Si quieres sacar el máximo partido al parkour de las ardillas, la mecánica de movimiento te lo permite. Si prefieres simplemente sembrar el caos y ver cómo los PNJ pierden los estribos, los sistemas te permiten pasar al modo «gremlin» total.

Por qué lo elegimos Una ardilla con una pistola demuestra que un meme puede convertirse en un juego de verdad cuando los desarrolladores se lo toman en serio. Empezó como unos vídeos virales, pero la versión completa incluye mecánicas reales, mejoras y una gran variedad de armas. Las diferentes armas influyen en tu forma de moverte, por lo que elegir tu equipamiento depende tanto de la movilidad como del daño. Ese toque adicional hace que sea mucho más que un juego de un solo chiste.

La variedad de armas es sorprendentemente amplia. Las pistolas, las metralletas e incluso el armamento más pesado influyen en la forma en que te desplazas. Empiezas a pensar qué arma te ofrece el mejor impulso por el retroceso para moverte, sin dejar de tener la potencia suficiente para acabar con los enemigos. Es una mezcla a partes iguales de humor y creatividad.

Mi veredicto: Una ardilla con una pistola Es exactamente lo que dice el título, pero también demuestra que se sostiene por sí mismo gracias a su jugabilidad, no solo por los memes. Es una tontería y, sin embargo, uno de los juegos de mundo abierto más divertidos a los que he jugado en mucho tiempo.

14. Todo [El sandbox más filosófico]

Nuestra puntuación 8

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Tipo de juego Simulación, exploración, filosofía Plataformas PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch Año de estreno 2017 Creadores David O’Reilly Duración media de la partida Entre 3 y 5 horas para el contenido principal; potencialmente infinito Lo que me gustó «Everything» te permite experimentar la existencia desde cualquier perspectiva imaginable, creando momentos filosóficos profundos entre divertidas animaciones de animales.

In Todo, empiezas siendo un animal, pero en cuestión de segundos te das cuenta de que puedes ser lo que quieras. Toca un botón y, de repente, te conviertes en una brizna de hierba. Vuelve a cambiar y te conviertes en una molécula. Sigue así y llegarás a abarcar planetas y galaxias enteras.

El juego te permite encarnar cualquier cosa que exista en el universo, desde las hormigas hasta los supercúmulos, y ese cambio constante de perspectiva te deja la cabeza a mil, pero en el buen sentido.

La experiencia se adentra en la filosofía sin llegar a ser nunca pesada. Las conferencias de Alan Watts suenan de fondo mientras exploras, reflexionando sobre la existencia, la conciencia y la idea de que todo está conectado.

Puedes tomártelo en serio y reflexionar sobre las grandes cuestiones, o puedes pasar una hora haciendo una jirafa de trapo que se mueva por el espacio. Ambos enfoques parecen igualmente válidos, y eso es parte de su encanto.

Por qué lo elegimos Todo combina la diversión con la reflexión profunda. Demuestra que un juego puede hacerte reír en un momento y dejarte con la mirada perdida al siguiente, simplemente permitiéndote interactuar con sus extraños sistemas. Algunos jugadores lo ven como un programa de meditación, otros lo consideran un enorme baúl de juguetes cósmico, y ambos grupos se llevan una experiencia memorable.

La generación procedural hace que los descubrimientos sigan siendo novedosos. En una partida puedes pasar de las bacterias a las ballenas, mientras que en otra vas de los guijarros a los planetas. La variedad hace que parezca un juego sin límites, y la libertad de relajarte o de «coleccionarlo» todo le da un valor de rejugabilidad sorprendente.

Mi veredicto: Todo Es un juego experimental en su máxima expresión. Es a partes iguales una clase de filosofía y un mundo abierto cósmico, y lo que uno saque de él depende totalmente de la actitud con la que se aborde. Sea como sea, es inolvidable.

Mi opinión general sobre los juegos raros que realmente merecen la pena

Los juegos raros no son para todo el mundo, pero si sientes aunque sea un poco de curiosidad, hay un punto de partida perfecto según lo que te apetezca. Algunos te atraen con su humor, otros con su filosofía y unos pocos se nutren del caos más absoluto. Esta es mi selección:

Para los amantes de la comedia → El juego de la oca sin título . Su diseño, que combina el sigilo con las bromas, convierte los recados cotidianos en acertijos hilarantes que me hacen reír de principio a fin.

. Su diseño, que combina el sigilo con las bromas, convierte los recados cotidianos en acertijos hilarantes que me hacen reír de principio a fin. Para los amantes de la acción → Mi amigo Pedro . La combinación de un ballet de balas y comentarios absurdos sobre plátanos hace que las muertes con estilo parezcan tan importantes como la supervivencia.

. La combinación de un ballet de balas y comentarios absurdos sobre plátanos hace que las muertes con estilo parezcan tan importantes como la supervivencia. Para los amantes del caos → Goat Simulator 3 . A veces solo te apetece destrozar cosas con los amigos, y no hay nada mejor que sembrar el caos total metiéndose en la piel de una cabra que se desmorona como un muñeco de trapo.

. A veces solo te apetece destrozar cosas con los amigos, y no hay nada mejor que sembrar el caos total metiéndose en la piel de una cabra que se desmorona como un muñeco de trapo. Para los que reflexionan en profundidad → Todo. Este juego pasa de lo absurdo a lo profundo en cuestión de segundos, y te permite explorar el universo como cualquier cosa, literalmente, mientras te enfrentas a grandes cuestiones existenciales.

Los juegos extraños pueden ser divertidísimos, frustrantes o incluso conmovedores, pero todos ellos demuestran una cosa: los rincones más insólitos del mundo de los videojuegos suelen esconder las experiencias más inolvidables.

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