14 schräge Spiele, von denen du 2025 nicht mehr loskommen wirst (im besten Sinne)

Seltsame Spiele sind einfach etwas Besonderes. Sie halten sich nicht an die Regeln, und genau deshalb liebe ich sie.

Nachdem ich stundenlang einige der schrägsten Spiele gespielt habe, die es gibt, kann ich euch sagen, dass diese ausgefallenen Titel einen viel stärkeren Eindruck hinterlassen als die meisten Großproduktionen.

Sie sind peinlich, lustig, manchmal geradezu bizarr, aber genau darin liegt der Reiz. Diese Spiele brechen mit den üblichen Schemata und lassen ihrer Kreativität freien Lauf; du erlebst Momente, die du nie vergessen wirst.

Hier ist also meine Liste mit 14 skurrilen Spielen, in die es sich auf jeden Fall lohnt, einzutauchen.

Unsere Top-Auswahl an skurrilen Spielen

Ich habe im Laufe der Jahre unzählige schräge Spiele gespielt, aber ein paar davon stechen als die absoluten Meister des Skurrilen hervor. Das sind die Spiele, die mich gleichzeitig zum Grinsen gebracht, verwirrt und völlig in ihren Bann gezogen haben:

Die Stanley-Parabel (2013) – Nichts bringt einen so sehr aus der Fassung wie dieses Spiel. Ein Erzähler folgt dir auf Schritt und Tritt, kommentiert jede deiner Entscheidungen und macht dich manchmal regelrecht fertig, wenn du ihn ignorierst. Katamari Damacy: Reroll (2018) – Büroklammern, Kühe, Autos und schließlich ganze Städte zu einem riesigen Ball zusammenzurollen, sollte eigentlich gar nicht so entspannend sein, ist es aber doch. Katamari ist pures Chaos, aber irgendwie auch total chillig. Keeper (2025) – Der neueste Titel auf dieser Liste und zweifellos einer der seltsamsten. Du spielst einen wandelnden Leuchtturm (ja, wirklich!) mit einer Möwe als Begleiter und streifst durch traumhafte Welten, die direkt aus einem Fiebertraum zu stammen scheinen.

Das ist meine kleine Auswahl der seltsamsten Spiele überhaupt. Schauen wir uns nun das gesamte Angebot an und sehen wir, wie seltsam Spiele tatsächlich sein können.

14 seltsame Spiele, die das Gaming neu definieren

Ich habe diese Liste zusammengestellt, nachdem ich stundenlang in diese Spiele vertieft war, mich mit anderen Spielern ausgetauscht und mich ganz gezielt auf die Suche nach den schrägsten Spielmechaniken gemacht habe, die ich finden konnte. Wiederspielwert und pure Verrücktheit – hier ist alles dabei.

Unsere Bewertung 10

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Art des Spiels Erzählerisches Abenteuer, Walking Simulator Plattformen PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2013 (Ultra Deluxe: 2022) Urheber Galactic Cafe (Entwickler), Crows Crows Crows (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 3–5 Stunden für die Hauptstränge, über 10 Stunden für alle Enden Was mir gefallen hat Der trockene britische Humor des Erzählers verwandelt jeden Durchgang in eine philosophische Debatte über den freien Willen und das Spieldesign selbst.

Die Stanley-Parabel stellt das Gaming auf den Kopf. Du bist Stanley, ein Büroangestellter, dessen Kollegen auf mysteriöse Weise alle verschwunden sind.

Ein redegewandter Erzähler versucht, dich durch die Geschichte zu führen, aber der Spaß beginnt in dem Moment, in dem man „Nee“ sagt und vom Drehbuch abweicht. Jede Entscheidung führt auf immer seltsamere Pfade, von urkomischen Sackgassen bis hin zu regelrechten existenziellen Krisen darüber, was ein „Spiel“ überhaupt ist.

Warum wir uns dafür entschieden haben Die Handlung bleibt messerscharf, egal wie oft man das Spiel spielt. Jeder Durchgang fühlt sich frisch an, jede „falsche“ Entscheidung wirkt wie beabsichtigt, und die Art und Weise, wie das Spiel mit der Freiheit des Spielers spielt, regt zum Nachdenken an, während man lacht. Es beweist, dass schräge Spiele Spaß nicht gegen geistreiche Kommentare eintauschen müssen.

Es ist nicht die Art von Spiel, die man durchspielt – es ist eines, an dem man immer wieder herumprobiert, nur um zu sehen, wie verrückt es noch werden kann. Die Ultra-Deluxe-Edition legt da noch eine Schippe drauf; Es fügt neue Routen hinzu, die die Nostalgie durcheinanderbringen und sich über Fortsetzungen selbst lustig machen.

Ich hätte nie gedacht, dass das Betreten eines Besenkamms sich so legendär anfühlen würde wie das Entdecken eines geheimen Endes, aber hier sind wir nun.

Mein Fazit: Die Stanley-Parabel ist Gaming vom Allerfeinsten. Auch Jahre später sorgt es noch für Diskussionen, und mit der Ultra-Deluxe-Edition hat es sich zu etwas entwickelt, das noch meta-lastiger, unterhaltsamer und unendlich oft wiederholbar ist.

2. Katamari Damacy: Reroll [Das seltsamste Konzept, das süchtig macht]

Unsere Bewertung 9.5

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Art des Spiels Rätsel, Action, Third-Person Plattformen PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2018 (Original: 2004) Urheber Bandai Namco Entertainment Durchschnittliche Spielzeit 5–7 Stunden für die Hauptgeschichte, mehr als 15 Stunden für Perfektionisten Was mir gefallen hat Ganze Städte zu riesigen Kugeln zusammenzurollen befriedigt ein Urbedürfnis, von dem ich nicht wusste, dass es existiert, bis ich dieses Spiel gespielt habe.

Katamari Damacy: Reroll geht von einer lächerlichen Idee aus: alles zu einem riesigen klebrigen Klumpen zusammenrollen und es irgendwie genial machtDu spielst den winzigen Prinzen des gesamten Kosmos und versuchst, die Sterne wieder in Ordnung zu bringen, nachdem dein Vater (der König des gesamten Kosmos) sie bei einem seiner legendären Patzer ruiniert hat.

Ausgerüstet mit einem Katamari, Man fängt klein an, zum Beispiel mit Reißzwecken und Snacks, aber es dauert nicht lange, bis man Katzen, Autos und schließlich ganze Städte einsammelt.

Die Schleife ist Chaos pur – im besten Sinne. In einem Moment gerätst du noch in Panik, weil Hunde dich umrennen, und im nächsten röstest du Wolkenkratzer platt, als wäre es nichts.

Warum wir uns dafür entschieden haben Dieses Spiel zeigt, wie aus einer skurrilen Idee etwas Suchtiges entstehen kann. Der Sprung vom Rollen winziger Kleinigkeiten zum Verschlingen ganzer Kontinente wird nie langweilig, und sein Einfluss auf das ausgefallene Indie-Design ist auch Jahre später noch spürbar.

Jeder Durchgang zwingt dich dazu, schnell zu denken. Du hast Größenvorgaben und strenge Zeitlimits, die dir im Nacken sitzen, und der König hält sich nicht zurück, dich zu kritisieren, wenn du die Vorgaben nicht erfüllst. Diese Mischung aus Druck und absurdem Humor verleiht dem Spiel echte Schärfe; du wirst lachen und gleichzeitig Routen planen, als wäre es ein Strategiesimulator.

Der Soundtrack ist ein absoluter Klassiker, vollgepackt mit J-Pop-Krachern, die den Wahnsinn fast schon zen-artig wirken lassen. Der Grafikstil? Hell, knallig und auf eine Weise schräg, die man unmöglich vergessen kann.

Mein Fazit:Katamari Damacy: Reroll ist pure, schräge Freude. Es ist surreal und wirkt heute noch genauso frisch wie 2004.

3. Keeper [Beste Neuerscheinung im Bereich „New Weird Games“]

Unsere Bewertung 9

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Art des Spiels Abenteuer, Rätsel, atmosphärische Erkundung Plattformen PC (Steam) Erscheinungsjahr 2025 Urheber Gearbox Publishing Durchschnittliche Spielzeit 6–8 Stunden Was mir gefallen hat Als empfindungsfähiger Leuchtturm zu spielen, ist das emotional bewegendste und zugleich seltsamste Spielerlebnis, das ich seit Jahren hatte.

Heute brandneu erschienen, Torwart versetzt dich in eine der seltsamsten Rollen, die ich je gespielt habe: ein wandernder Leuchtturm, der durch traumhafte Landschaften streift. Du bist jedoch nicht allein: Ein frecher kleiner Seevogel schließt sich dir an, und gemeinsam stolpert ihr durch Landschaften, die ständig zwischen atemberaubend und beunruhigend schwanken.

Das Spiel führt dich nicht an der Hand, sondern gibt dir nur knappe Hinweise und verlässt sich darauf, dass du die Geschichte anhand der Spielwelt und der Symbole selbst zusammenfügst.

Als Leuchtturm zu spielen, fühlt sich auf positive Weise schwer an. Jeder Schritt erinnert dich an die Last, die du mit dir herumschleppst, und das Licht dient nicht nur der Zierde. Leuchtende Strahlen durchdringen die Dunkelheit und enthüllen verborgene Wege, dienen aber auch als Metapher für die Hoffnung, die die Verzweiflung besiegt.

Die Rätsel greifen dieses Design auf; vergiss langweilige Schalter und Hebel – du wirst Probleme lösen, die für einen Körper aus Stahl und Licht tatsächlich Sinn ergeben.

Warum wir uns dafür entschieden haben Torwart Genau darum sollte es bei schrägen Spielen gehen: ein bizarres Konzept, das die Spielweise verändert. Der Körper des Leuchtturms bestimmt jede Spielmechanik, jedes Rätsel und jeden Handlungsstrang – was beweist, dass auch schräge Ideen eine große emotionale Wirkung haben können.

Der Seevogel stiehlt auf subtile Weise die Show. Er plappert nicht und macht keine Spielchen, aber ihr Verhalten ändert sich im Laufe des Spiels… und schafft so eine Verbindung, die sich verdient anfühlt. Dazu kommen die sich ständig wandelnden Umgebungen (Farben, die in einem Moment beruhigend wirken und im nächsten feindselig werden) – und schon hat man ein Spiel, das einen immer wieder überrascht, ohne auch nur ein einziges Wort an erzwungener Erklärung zu verlieren.

Mein Fazit: „Keeper“ ist eines dieser Spiele, die einem noch lange nach dem Durchspielen im Gedächtnis bleiben. Es zeigt, wie weit „seltsam“ gehen kann, wenn Gameplay und Erzählung perfekt miteinander harmonieren.

4. Goat Simulator 3 [Das beste Physik-Chaos]

Unsere Bewertung 8.5

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Art des Spiels Action, Sandbox, Physiksimulation Plattformen PC, PlayStation, Xbox Erscheinungsjahr 2022 Urheber Coffee Stain Studios Durchschnittliche Spielzeit Coffee Stain Studios Was mir gefallen hat „Goat Simulator 3“ macht aus Fehlern Features und schafft so das befreiendste Sandbox-Erlebnis, das es gibt.

In Goat Simulator 3, Du spielst eine Ziege, die sich nicht um die Gesetze der Physik schert und ein riesiges Verlangen nach Chaos hat. Hier stehen Bugs und Ragdoll-Wahnsinn im Mittelpunkt des Spielgeschehens.

Du kannst buchstäblich alles machen, was du willst; schwinge dich über Dächer, spring von Autos ab oder löse versehentlich (oder absichtlich) Kettenreaktionen aus, die die ganze Karte in Schutt und Asche legen. Jedes Objekt wirkt, als würde es nur darauf warten, der Logik zu trotzen und einen absurden, meme-würdigen Moment auszulösen.

Diesmal ist die Welt größer, und es lohnt sich tatsächlich, zwischen den Zerstörungsorgien auf Entdeckungsreise zu gehen. Geheime Bereiche, Sammelobjekte und skurrile kleine Easter Eggs machen das Herumstreifen lohnenswert, während der Mehrspielermodus den Unsinn auf die Spitze treibt.

Es gibt kaum etwas Schöneres, als sich mit Freunden zusammenzutun, um gemeinsam für Chaos zu sorgen. Und obendrein ist das Die Individualisierung ist zum Totlachen: Deine Ziege kann sich in so absurde Gestalten verwandeln, dass du vergisst, wie „normal“ überhaupt aussieht.

Warum wir uns dafür entschieden haben Goat Simulator 3 zeigt, dass schräge Spiele nicht unbedingt anspruchsvoll sein müssen, um zu überzeugen. Manchmal sorgt gerade der Einsatz von albernem Humor und realitätsferner Physik für den authentischsten Spaß. Es ist ein Spiel, das Unvollkommenheit zelebriert und für Lacher sorgt, indem es sich über Regeln hinwegsetzt.

Die Quests selbst sind eine Persiflage auf das Gaming insgesamt. Tutorials täuschen dich, Botengänge machen deutlich, wie sinnlos sie sind, und doch funktioniert das Ganze, weil das Spiel genau weiß, wann es aufhören muss, dich zu drängen. Es geht weniger um Struktur, sondern vielmehr darum, dir einen Spielplatz zu bieten, auf dem dein Chaos die Geschichte ist.

Mein Fazit: Goat Simulator 3 ist unverfälschter, alberner Spaß. Der Film verspricht Chaos in Ziegenform, und genau das bekommt man auch. Es ist wirklich eine unverfälschte Komödie, die umso lustiger ist, je weniger man sie ernst nimmt.

5. Untitled Goose Game [Das reizvollste Chaos]

Unsere Bewertung 9

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Art des Spiels Rätsel, Stealth, Komödie Plattformen PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2019 Urheber Haus Haus Durchschnittliche Spielzeit 3–4 Stunden für die Hauptgeschichte, 6+ Stunden für Perfektionisten Was mir gefallen hat Es sollte eigentlich gar nicht so befriedigend sein, als schelmische Gans die Dorfbewohner zu quälen, und doch ist es genau das.

Untitled Goose Game versetzt dich in die Haut einer Gans mit nur einer Mission: allen den Tag zu vermiesen. Mit nichts weiter als einer Hupe, einem Griff und einem flatternden Gang verwandelst du ein ruhiges Dorf in deinen ganz persönlichen Spielplatz des Chaos.

Nun, im Grunde genommen ist es einfach nur Stealth, aber der Witz ergibt sich aus dem Kontext: Schlüssel klauen, Gärtner in die Falle locken oder jemandes geliebtes Mittagessen in einen Teich schleifen – einfach nur, weil man es kann.

Mit jedem neuen Bereich wird die Liste der Streiche immer umfangreicher. Was mit kleinen Streiche wie dem Wegschnappen einer Mütze beginnt, entwickelt sich zu ausgeklügelten, mehrstufigen Plänen, die sich wie versteckte Rätsel anfühlen. Es ist seltsam befriedigend, das mit deinem minimalen Moveset hinzukriegen, denn es kommt ganz auf das richtige Timing an und darauf, gerade so viel Unruhe zu stiften, dass man zusehen kann, wie die Menschen in Aufruhr geraten.

Warum wir uns dafür entschieden haben Dieses Spiel zeigt, wie viel Spaß Minimalismus machen kann. Untitled Goose Game hat aus einer skurrilen Idee einen Mainstream-Hit gemacht und damit bewiesen, dass auch ausgefallenes Design Millionen von Menschen begeistern kann, wenn es gut umgesetzt wird. Das Spiel ist zugänglich genug für Gelegenheitsspieler, bietet aber dennoch raffinierte Tiefe für Rätselfans – und hat die Gans dabei zu einer echten Internet-Legende gemacht.

Die Klaviermusik macht jeden Streich noch lustiger. Die Musik schwillt an, wenn die Dorfbewohner dich jagen, und wird dann wieder leiser, während du selbstgefällig mit ihren Sachen davonwatschelst. Dazu kommt die Aquarellgrafik, die wie aus einem Bilderbuch wirkt – und schon hast du diese gemütliche Ästhetik, die einen perfekten Kontrast zu deinen gänsenhaften Verbrechen bildet.

Mein Fazit:Untitled Goose Game ist unendlich witzig. Der Film konzentriert sich ganz auf pure Unfug und landet perfekt.

6. Doki Doki Literature Club [Die beunruhigendste Überraschung]

Unsere Bewertung 8.5

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Art des Spiels Visuelle Novelle, Psychologischer Horror Plattformen PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2017 (und: 2021) Urheber Team Salvato Durchschnittliche Spielzeit 4–5 Stunden für die Hauptgeschichte, mehr als 8 Stunden für die „Plus“-Inhalte Was mir gefallen hat Dieses Spiel nutzt deine Erwartungen auf eine Weise gegen dich aus, die meine Herangehensweise an Visual Novels grundlegend verändert hat.

Doki Doki Literature Club verführt dich von Anfang an. Es sieht nach einer harmlosen Dating-Simulation aus. Man kommt gut mit den Charakteren klar, sucht sich seinen Favoriten aus, und dann … wird es langsam seltsam. Die Charaktere benehmen sich merkwürdig. Plötzlich steckt man mitten in einer Horrorgeschichte, die direkt auf einen zukommt.

Genau dieser langsame Aufbau ist es, der das Spiel so eindringlich macht. Zunächst sind es Kleinigkeiten, die man noch abtun kann, doch dann entwickelt sich daraus ein regelrechter Albtraum. Das Spiel erzählt nicht nur eine gruselige Geschichte, sondern bezieht dich selbst mit ein. Die Durchbrüche der vierten Wand wirken wie Schreckmomente, die direkt auf dein Gehirn abzielen. Es ist auf eine Weise beunruhigend, wie es kein Film und kein Buch jemals vermögen würde, denn deine Entscheidungen sind die Munition.

Warum wir uns dafür entschieden haben Dies ist eines jener Spiele, die die Art und Weise, wie Horrorfans über das Genre sprechen, grundlegend verändert haben. Doki Doki Literature Club Es ist nicht wegen Monstern oder blutigen Szenen gruselig, sondern weil es die Regeln von Dating-Simulationen auf den Kopf stellt. Es ist clever und beweist, dass schräge Spiele weitaus wirkungsvoller sein können als „harmlose“ Horrortitel, die sich an Klischees halten.

Die Plus-Edition enthält Nebenhandlungen und Bonusinhalte die die Besetzung bereichern, ohne das zu ruinieren, was das Original so abgedreht gemacht hat. Und ja, der Wiederspielwert ist der Wahnsinn. Erfolge, versteckte Dialoge und geheime Ereignisse sorgen dafür, dass sich jeder Durchgang anders anfühlt – es wartet also immer eine neue Ebene darauf, dir den Kopf zu verdrehen.

Mein Fazit:Doki Doki Literature Club ist ein Muss, wenn du sehen willst, wie weit Spiele den psychologischen Horror treiben können. Es wird dir noch lange nach dem Beenden des Spiels im Gedächtnis bleiben.

7. Posaune Champ [Das musikalisch Absurdeste]

Unsere Bewertung 8

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Art des Spiels Rhythmus, Musik, Comedy Plattformen PC, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2022 Urheber Holy Wow Studios Durchschnittliche Spielzeit 3–5 Stunden für den Hauptinhalt, mehr als 10 Stunden, um alles zu meistern Was mir gefallen hat „Trombone Champ“ verwandelt Rhythmusspiele in komödiantische Meisterwerke, indem es Fehlversuche urkomisch schrecklich klingen lässt.

In den meisten Rhythmusspielen werden Fehler wie Verbrechen behandelt; verpasst man eine Note, wird man mit Strafpunkten belegt, bis der Titel in Schande ausklingt. Posaune Champlacht über diesen Gedanken. Hier kannst du einen Song von Anfang bis Ende verhunzen, und je schlechter du spielst, desto lustiger wird es.

Was den Schlag noch heftiger macht, ist die Art und Weise, wie er ausgeführt wird. Man drückt nicht einfach nur wild auf Knöpfe wie in Guitar Hero or Rockband; man muss den Schieberegler auf und ab bewegen, um die Tonhöhe anzupassen, während man den richtigen Zeitpunkt für die Schläge erwischt – das fühlt sich überraschend ähnlich an wie das Spielen einer echten Posaune.

Es ist unordentlich, es ist chaotisch, und das Die Lernkurve macht einem so lange zu schaffen, bis man aufhört, auf Präzision zu achten und fang einfach an, das Chaos zu genießen. Ganz ehrlich: Der Spaß liegt nicht darin, alles perfekt zu beherrschen, sondern darin, furchtbar zu klingen und dazu zu stehen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Posaune Champist viral gegangen, weil es genau weiß, was es ist. Es verwässert den Witz nicht und versucht auch nicht, ernst zu sein. Es steht selbstbewusst zur Absurdität des „schlechten Posaunen-Simulators“, und diese Überzeugung macht jede Session zum Brüller. Ich konnte nicht aufhören zu lachen, weil es so sehr auf seinen eigenen Gag setzt.

Zusätzlich zum Kernspiel können Sie neue Posaunen, skurrile kosmetische Anpassungen und Sammelkarten voller bizarrer Hintergrundgeschichten freischalten, die genauso verrückt sind wie der Soundtrack. Je länger man spielt, desto seltsamer wird es, als hätten sich die Entwickler immer wieder gefragt: „Wie viel seltsamer können wir das noch machen?“, und die Antwort lautet „Ja“.

Mein Fazit:Posaune Champist einfach nur alberner Spaß, und das meine ich im besten Sinne. Es konkurriert nicht mit ausgefeilten Rhythmusspielen, sondern macht sich über sie lustig, indem es das Scheitern zum Sinn der Sache macht.

Unsere Bewertung 8

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Art des Spiels Abenteuer, Physiksimulation, Stealth Plattformen PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2014 Urheber Junge Pferde Durchschnittliche Spielzeit 3–4 Stunden für die Hauptgeschichte, 6+ Stunden für Perfektionisten Was mir gefallen hat Octodads Bestreben, einfache Aufgaben zu einer schier unüberwindbaren Herausforderung zu machen, sorgt durchweg für lustige Spielmomente.

In Octodad: Der gefährlichste Fang… du bist ein Oktopus im Anzug, der versucht, das Leben eines Vorstadtvaters zu führen, und irgendwie bemerkt niemand die Tentakel.

Dieses Spiel versetzt dich mitten in alltägliche Aufgaben, aber mit einer Physiksteuerung, die sich anfühlt, als würde man mit Spaghetti ringen. Durch das Wohnzimmer zu gehen, ist wie ein Bosskampf. Eine Tasse in die Hand nehmen? Im Grunde eine Raid-Mechanik. Jeder Tastendruck fühlt sich an, als würde man gegen den eigenen Körper kämpfen, und genau darin liegt der Witz.

Das Beste daran ist, wie das Spiel selbst die langweiligsten Aufgaben in ein regelrechtes Chaos verwandelt. Einkaufen im Supermarkt fühlt sich an wie der Stealth-Modus in einem Survival-Horror-Spiel, bei dem man versucht, nicht ganze Regale leerzufressen. Beim Grillen Burger zu wenden ist, als würde man mit Feuer jonglieren und dabei so tun, als hätte man alles im Griff.

Warum wir uns dafür entschieden haben Octodad Das Spiel trifft den Nagel auf den Kopf, indem es die ungeschickte Steuerung zum Kern des Spiels macht. Die Ungeschicklichkeit ist das Besondere daran und hat den Weg für unzählige andere Physik-Comedy-Spiele geebnet. Was es so besonders macht, ist, wie das Chaos mit einer Geschichte voller Herz verbunden ist.

Hinter all den Stolperern und Stürzen verbirgt sich ein liebenswerter Kern. Octodads Hingabe an seine Familie verleiht dem Spiel tatsächlich emotionale Tiefe. Zwischen dem Chaos im Supermarkt und den katastrophalen Grillversuchen mit Tintenfisch gibt es rührende Momente rund um Liebe, Vertrauen und Akzeptanz, die einen ganz unerwartet berühren.

Mein Fazit:Octodad: Der gefährlichste Fang ist pure, peinliche Komödie mit einer Prise Herz. Ich habe gelacht, ich habe gestikuliert, und mir lag ein digitaler Oktopus-Vater mehr am Herzen, als ich gedacht hätte. Das ist schräge Spielkunst, wie sie im Buche steht.

9. Mein Freund Pedro [Die stilvollste Gewalt]

Unsere Bewertung 8

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Art des Spiels Action, Shooter, Plattformspiel Plattformen PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2019 Urheber DeadToast Entertainment Durchschnittliche Spielzeit 4–5 Stunden für die Hauptgeschichte, mehr als 8 Stunden für Highscores Was mir gefallen hat Bei „Mein Freund Pedro“ fühlt man sich wie ein Actionfilmregisseur, der unmögliche Schusswechsel-Choreografien inszeniert.

Da ist eine sprechende Banane, die dir süßes Chaos ins Ohr flüstert, und es ist herrlich. Mein Freund Pedro greift die klassische „Run-and-Gun“-Formel auf und legt noch eine Schippe drauf; man hat das Gefühl, seinen eigenen Actionfilm zu drehen. Man kann sich natürlich einfach durch die Level schießen, aber der eigentliche Spaß liegt darin, so wilde Combos aneinanderzureihen, dass man sich die Wiederholung unbedingt speichern möchte.

Was mich begeistert hat, war die Art und Weise, wie das Punktesystem einen dazu bringt, nicht mehr auf Nummer sicher zu gehen. Halte den Schwung mit ununterbrochenen Kills aufrecht, dann sammelst du jede Menge Punkte. Wenn du den Rhythmus verlierst, fühlst du dich wieder wie ein Anfänger.

Auf höheren Schwierigkeitsstufen, Jede Begegnung fühlt sich an wie ein getarntes Rhythmusspiel – Einmal den Takt verpasst, und man ist erledigt. Das Wiederholen von Levels, um meine eigenen Rekorde zu knacken, wurde zu einer regelrechten Sucht.

Warum wir uns dafür entschieden haben Die sprechende Banane sorgt für den absurden Ton, aber erst die Schießereien machen dieses Spiel zu etwas Besonderem. Peter beweist, dass Skurrilität am besten funktioniert, wenn sie die grundsolide Spielmechanik unterstreicht. Der absurde Humor gibt dir die Freiheit, auf dem Skateboard voll auf John Wick zu machen, und das Spiel ist in seinem Design so selbstbewusst, dass du so stilvoll oder rücksichtslos sein kannst, wie du willst.

Die Vielfalt hält einen auf Trab. In einem Moment räumt man noch Büroflure auf, im nächsten rast man durch die Kanalisation, und schon darauf folgt eine Verfolgungsjagd auf dem Motorrad, die direkt aus einem Blockbuster stammen könnte. Sobald die traumartigen Sequenzen einsetzen, wird einem klar, dass sich das Spiel ständig neu erfindet und einen dazu herausfordert, neue Wege zu finden, um die Regeln zu brechen.

Mein Fazit:Mein Freund Pedro ist reiner Stil über Substanz – nur dass die Substanz auch verdammt gut ist. Es ist die Art von schrägem Action-Spiel, bei dem man die Levels immer wieder spielen möchte, nur um zu sehen, wie verrückt man mit den Combos noch werden kann.

Unsere Bewertung 7.5

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Art des Spiels Abenteuer, Komödie, Ego-Perspektive Plattformen PC, PlayStation Erscheinungsjahr 2014 Urheber Necrophone Games Durchschnittliche Spielzeit 2–3 Stunden für die Hauptgeschichte, 4+ Stunden für den gesamten Inhalt Was mir gefallen hat „Jazzpunk“ bombardiert einen mit Witzen, die so dicht und absurd sind, dass immer etwas hängen bleibt, selbst wenn man die Hälfte der Anspielungen nicht versteht.

Jazz-Punk versetzt dich in einen Spionagethriller aus der Zeit des Kalten Krieges, um dann sofort ins pure Chaos abzurutschen. Die Missionen spielen sich wie eine interaktive Sketch-Show ab, in der jeder Gegenstand und jeder Hintergrundgag eine weitere Pointe ist, die nur darauf wartet, zum Tragen zu kommen.

Ich habe radioaktive Pizza gegessen, in einer Mission an gefälschten Arcade-Spielen gespielt und bin auf Nebenquests gestoßen, die zwar nichts mit Spionage zu tun hatten, mich aber mehr zum Lachen gebracht haben als das Hauptziel.

Der Stil greift den Mid-Century-Look auf, verwandelt ihn aber in einen Fiebertraum. Flache Polygone, Neonfarben und eine trockene Sprachausgabe tragen zur surrealen Atmosphäre bei. Und das Beste daran? Das Spiel macht sich nie die Mühe, sich zu erklärenf. Entweder man lässt sich einfach mitreißen oder man ist völlig verwirrt – und genau darum geht es ja. Der Film möchte, dass man sich auf den Unsinn einlässt und in der Verwirrung den Humor entdeckt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Jazz-Punk Das passiert, wenn Entwickler beschließen, dass Humor an erster Stelle steht und das Gameplay an zweiter. Es geht nicht um Massenattraktivität, und genau diese Selbstsicherheit macht es zu einer Legende in der Szene der schrägen Spiele. So viele Indie-Entwickler haben sich daran ein Beispiel genommen – und damit bewiesen, dass man Konventionen ignorieren und trotzdem Kultstatus erreichen kann.

Was mir am besten gefällt, ist, wie viel Freiheit man hat, einfach mal rumzualbern. Wenn man die „Mission“ ignoriert und sich in irgendeinen Neben-Gag verirrt, findet man oft die lustigsten Dinge, die sich dort verstecken. Das Spiel belohnt Neugier statt Effizienz, sodass kein Spieler das gleiche Erlebnis hat wie ein anderer. Sowohl Comedians als auch Speedrunner kommen hier voll auf ihre Kosten – nur auf völlig unterschiedliche Weise.

Mein Fazit: Jazz-Punk ist Comedy, die in eine Spielekassette verpackt wurde. Es ist absurd, verwirrend und nicht jedermanns Sache, aber wenn man auf derselben Wellenlänge ist, hat man einen Riesenspaß, wie man ihn sonst nirgendwo findet.

11. Ich bin Brot [Das frustrierendste Konzept]

Unsere Bewertung 7

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Art des Spiels Simulation, Physik, Rätsel Plattformen PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, iOS Erscheinungsjahr 2015 Urheber Bossa Studios Durchschnittliche Spielzeit 4–6 Stunden für die Hauptgeschichte, über 10 Stunden für Perfektionisten Was mir gefallen hat „I Am Bread“ verwandelt das alltägliche Ziel, zu Toast zu werden, in ein wirklich anspruchsvolles Physik-Rätsel, das Meisterung erfordert.

In Ich bin Brot… du bist kein Held, kein Krieger, nicht einmal eine Gans… Du bist eine Scheibe Brot mit einem einzigen Traum: geröstet zu werden. Jede Ecke des Brotes ist einer Taste zugeordnet, sodass sich die Steuerung anfühlt, als würde man „QWOP“ auf Steroiden spielen.

Sich durch einen Raum zu bewegen, wird zu einer Zitterpartie, während man sich an Theken festklammert, sich über Tische wirft und betet, dass man nicht mit der Butter-Seite nach unten auf dem schmutzigen Boden landet. Es klingt wie ein Witz, aber wenn man bei einem Sprung über die Fensterbank ins Schwitzen gerät, dir wird klar, dass es bei diesem Spiel ernst ist.

Der eigentliche Clou ist die Essbarkeitsanzeige. Jede Sekunde zählt. Wenn man die Schimmelpilze berührt, über den Boden rutscht oder einfach zu lange braucht, sinkt die Punktzahl. Dieser Druck verwandelt die einfache Navigation in ein spannendes Rätsel, bei dem jeder Zug zählt. Was als Komödie beginnt, entwickelt sich langsam zu einer Geschicklichkeitsprüfung, die Geduld und mehr als nur ein bisschen Glück erfordert.

Warum wir uns dafür entschieden haben Ich bin Brot geht weit über ein simples „Haha, du bist Brot“ hinaus. Die Entwickler haben ein echtes Physiksystem mit Tiefe und Entwicklungsmöglichkeiten geschaffen und damit bewiesen, dass eine verrückte Idee funktionieren kann, wenn sie von solider Spielmechanik getragen wird. Das Spiel zwingt dich dazu, kreativ über Wege, Risiken und Bewegungen nachzudenken, ohne dabei die absurde Prämisse aus den Augen zu verlieren.

In den späteren Levels sorgen verschiedene Brotsorten für Abwechslung. Bagels rollen wie Räder, Baguettes fliegen mit großer Reichweite quer durch den Raum, und Cracker zerbrechen unter Druck. Jede Wendung zwingt dich dazu, Gewohnheiten abzulegen und die Grundlagen neu zu lernen, was das Spiel frisch und gnadenlos witzig macht.

Mein Fazit: Ich bin Brot ist Chaos, getarnt als Kohlenhydrate. Es ist urkomisch und viel tiefgründiger, als es eigentlich sein dürfte. Wenn du dich auf diesen Kampf einlässt, wirst du eine seltsam befriedigende Erfahrung machen.

12. Kleine Schritte [absichtlich besonders schwierig]

Unsere Bewertung 7.5

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Art des Spiels Simulation, Physik, Party Plattformen PC (Steam) Erscheinungsjahr 2024 Urheber Bennett Foddy, Maxi Boch Durchschnittliche Spielzeit 2–4 Stunden für den Hauptinhalt, hängt stark von den eigenen Fähigkeiten ab Was mir gefallen hat Bei „Baby Steps“ fühlt sich das Gehen an wie die Besteigung des Mount Everest, und irgendwie war genau das die Erfahrung, die ich gebraucht habe.

Von Bennett Foddy, dem verrückten Genie hinter Olympisches Viertelmeilen-Projekt and Darüber hinwegkommen… kommt ein weiterer physikalischer Albtraum. In Kleine Schritte, du bist buchstäblich ein erwachsener Mann, der gerade laufen lernt, und jedes Bein wird über separate Trigger gesteuert. Sich vorwärts zu bewegen fühlt sich an, als würde man mit der Schwerkraft selbst ringen. Jeder Schritt ist ein Kampf, und selbst das Überqueren von ebenem Boden fühlt sich an, als hätte man einen Bosskampf gewonnen.

Das Besondere daran ist, dass Scheitern genauso viel Spaß macht wie Erfolg. Alle paar Sekunden auf die Nase zu fallen, fühlt sich nicht wie eine Strafe an, denn genau das würde ein tollpatschiges Baby ja auch tun.

Die Slapstick-Komödie schreibt sich wie von selbst. Wenn man es endlich schafft, einen festen Schritt zu machen oder sich irgendwie einen Hügel hinaufzuwackeln, ist der Stolz größer, als wenn man einen Seelen Boss. Es ist die Art von Spiel, bei der man nur Zentimeter für Zentimeter vorankommt, aber man ununterbrochen lachen muss.

Warum wir uns dafür entschieden haben Kleine Schritte trifft genau den Kern von Foddy’s Philosophie „Steuerung als Feind“. Die frustrierende Physik ist nicht das Wesentliche, und der Humor macht das mühsame Grinden lohnenswert. Das Spiel wurde in Streams und auf YouTube zum Hit, denn jemandem dabei zuzusehen, wie er hundert Mal hintereinander auf die Nase fällt, ist genauso lustig, wie es selbst zu erleben.

Der Mehrspielermodus sorgt für noch mehr Chaos. Wenn man mit seinen Freunden auf einfachen Strecken um die Wette fährt, wird das Ganze zu einem Zirkus aus Ragdoll-Figuren, ungeschickten Sprüngen und ständigen Stürzen. Es ist perfekt für Partynächte oder zum Streamen, denn der Pannencharm ist das Beste daran.

Mein Fazit: Kleine Schritte ist Wut, Komik und Triumph in einem einzigen tollpatschigen Stolperer vereint. Es ist nicht jedermanns Sache, aber wenn du Spiele liebst, die dich ebenso zum Lachen wie zum Fluchen bringen, dann ist dies Gaming vom Allerfeinsten.

13. Ein Eichhörnchen mit einer Waffe [Die chaotischste Freiheit]

Unsere Bewertung 7

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Art des Spiels Action, Sandbox, Komödie Plattformen PC (Steam) Erscheinungsjahr 2024 Urheber Dee Dee Creations Durchschnittliche Spielzeit 4–6 Stunden für den Hauptinhalt Was mir gefallen hat „Ein Eichhörnchen mit einer Waffe“ macht sich seine absurde Prämisse voll und ganz zunutze und schafft Momente puren Chaos, die das gesamte Erlebnis rechtfertigen.

Du bist buchstäblich ein Eichhörnchen, das eine Waffe findet. Das ist die ganze Prämisse von Ein Eichhörnchen mit einer Waffe, und irgendwie funktioniert es viel besser, als man eigentlich erwarten würde.

Die Waffe dient aber nicht nur dazu, Gegner zu vernichten: Der Rückstoß schleudert deinen winzigen Eichhörnchenkörper durch die Luft und verwandelt Feuergefechte in physikbasierte Plattform-Action. In einem Moment schießt du noch auf bewaffnete Agenten, im nächsten fliegst du wie eine pelzige Rakete über die Dächer. Das ist total bescheuert und macht viel zu viel Spaß.

Der Sandkasten in der Nachbarschaft wirkt größer, als ich erwartet hatte. Du kannst Menschen erschrecken, wahllos Gegenstände klauen oder einfach nur mit Plattform-Herausforderungen herumspielen, die kreative Bewegungsabläufe belohnen.

Es zwingt dich nie zu einem bestimmten Spielstil. Wenn du den „Squirrel Parkour“ bis ins kleinste Detail optimieren willst, unterstützt dich die Bewegungsmechanik dabei. Wenn du lieber einfach nur Chaos anrichten und zusehen willst, wie die NPCs durchdrehen, kannst du dank der Spielmechaniken voll und ganz in den „Gremlin-Modus“ schalten.

Warum wir uns dafür entschieden haben Ein Eichhörnchen mit einer Waffe beweist, dass aus einem Meme ein vollwertiges Spiel werden kann, wenn die Entwickler sich wirklich ins Zeug legen. Es begann als viraler Clip, doch die Vollversion bietet echte Spielmechaniken, Upgrades und eine große Auswahl an Waffen. Verschiedene Waffen beeinflussen die Bewegungsweise, sodass es bei der Auswahl der Ausrüstung ebenso sehr um Mobilität wie um Schaden geht. Diese zusätzliche Ebene macht es zu weit mehr als nur einem Spiel, das auf einem einzigen Gag basiert.

Die Auswahl an Waffen ist überraschend groß. Pistolen, Maschinenpistolen und sogar schwereres Geschütz verändern alle, wie man sich durch die Gegend schleudert. Man beginnt zu überlegen, welche Waffe den besten Rückstoß für die Fortbewegung bietet und gleichzeitig genug Durchschlagskraft mitbringt, um es mit Gegnern aufzunehmen. Es ist zu gleichen Teilen Komik und Kreativität.

Mein Fazit: Ein Eichhörnchen mit einer Waffe ist genau das, was der Titel verspricht, beweist aber auch, dass es sich nicht nur auf Memes stützt, sondern auch spielerisch überzeugt. Es ist albern und irgendwie eines der unterhaltsamsten Sandbox-Spiele, die ich seit Langem gespielt habe.

14. Alles [Die philosophischste Sandkiste]

Unsere Bewertung 8

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Art des Spiels Simulation, Erforschung, Philosophie Plattformen PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2017 Urheber David O’Reilly Durchschnittliche Spielzeit 3–5 Stunden für den Hauptinhalt, potenziell unbegrenzt Was mir gefallen hat „Everything“ lässt dich das Dasein aus jeder erdenklichen Perspektive erleben und schafft so tiefgründige philosophische Momente zwischen albernen Tieranimationen.

In Alles, man beginnt als Tier, aber innerhalb von Sekunden wird dir klar, dass du alles sein kannst. Tippe auf eine Schaltfläche und schon bist du ein Grashalm. Wechsle erneut und du bist ein Molekül. Mach weiter und du vergrößerst dich bis hin zu ganzen Planeten und Galaxien.

In diesem Spiel kannst du alles Mögliche im Universum verkörpern, von Ameisen bis hin zu Superhaufen, und dieser ständige Perspektivwechsel bringt dein Gehirn auf die beste Art und Weise durcheinander.

Das Erlebnis hat einen philosophischen Touch, ohne einem dies jedoch aufzuzwingen. Während man die Umgebung erkundet, laufen im Hintergrund Vorträge von Alan Watts, in denen er sich mit der Existenz, dem Bewusstsein und der Vorstellung beschäftigt, dass alles miteinander verbunden ist.

Man kann das Ganze ernst nehmen und über die großen Fragen nachdenken, oder man kann eine Stunde damit verbringen, eine Giraffen-Stoffpuppe durch den Weltraum zu schicken. Beide Ansätze erscheinen gleichermaßen stichhaltig, und genau das macht den Reiz aus.

Warum wir uns dafür entschieden haben Alles Es schafft einen Ausgleich zwischen Verspieltheit und tiefgründigen Gedanken. Es beweist, dass ein Spiel einen in einem Moment zum Lachen bringen und im nächsten in Gedanken versinken lassen kann, indem es einen einfach mit seinen bizarren Systemen interagieren lässt. Manche Spieler betrachten es als Meditationssoftware, andere sehen darin eine riesige kosmische Spielzeugkiste, und beide Lager nehmen ein unvergessliches Erlebnis mit nach Hause.

Die prozedurale Generierung sorgt für immer neue Entdeckungen. In einem Durchgang springt man vielleicht von Bakterien zu Walen, während man in einem anderen von Kieselsteinen zu Planeten gelangt. Diese Vielfalt vermittelt das Gefühl von Unendlichkeit, und die Freiheit, entweder einfach zu chillen oder alles zu „sammeln“, sorgt für einen überraschenden Wiederspielwert.

Mein Fazit: Alles ist experimentelles Gaming in seiner schrägsten Form. Es ist zu gleichen Teilen Philosophievorlesung und kosmische Sandkiste, und wie viel man daraus mitnimmt, hängt ganz davon ab, mit welcher Einstellung man an die Sache herangeht. So oder so ist es unvergesslich.

Mein Fazit zu seltsamen Spielen, die es tatsächlich wert sind, dass man sich die Zeit dafür nimmt

Seltsame Spiele sind nicht jedermanns Sache, aber wenn du auch nur ein bisschen neugierig bist, gibt es je nach deiner Stimmung den perfekten Einstieg. Manche ziehen dich mit Humor in ihren Bann, andere mit Philosophie, und einige leben einfach vom puren Chaos. Hier ist meine Auswahl:

Für Comedy-Fans → Untitled Goose Game . Durch sein Design, das Heimlichkeit mit Streichen verbindet, verwandeln sich alltägliche Besorgungen in Slapstick-Rätsel, die mich die ganze Zeit über zum Lachen bringen.

. Durch sein Design, das Heimlichkeit mit Streichen verbindet, verwandeln sich alltägliche Besorgungen in Slapstick-Rätsel, die mich die ganze Zeit über zum Lachen bringen. Für Action-Fans → Mein Freund Pedro . Die Mischung aus rasanten Schießereien und absurden Kommentaren lässt stilvolle Tötungen genauso wichtig erscheinen wie das Überleben.

. Die Mischung aus rasanten Schießereien und absurden Kommentaren lässt stilvolle Tötungen genauso wichtig erscheinen wie das Überleben. Für Fans von Chaos → Goat Simulator 3 Manchmal will man einfach nur mit Freunden was kaputtmachen, und nichts geht über das Anrichten von totalem Chaos als Ragdoll-Ziege.

Manchmal will man einfach nur mit Freunden was kaputtmachen, und nichts geht über das Anrichten von totalem Chaos als Ragdoll-Ziege. Für tiefsinnige Denker → Alles. Dieses Spiel wechselt innerhalb von Sekunden von albern zu tiefgründig, wobei man das Universum buchstäblich als alles Mögliche erkunden kann, während man sich gleichzeitig mit großen existenziellen Fragen auseinandersetzt.

Seltsame Spiele können urkomisch, frustrierend oder sogar bewegend sein, aber eines haben sie alle gemeinsam: In den seltsamsten Ecken der Spielewelt verbergen sich oft die unvergesslichsten Erlebnisse.

Häufig gestellte Fragen