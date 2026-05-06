Las 20 mejores skins de Fortnite que se pueden comprar con V-Bucks en 2025

Encontrar el mejor aspecto de Fortnite para tu personaje no es solo algo que está bien tener, sino que es una parte fundamental de la cultura del juego. Los aspectos son una parte fundamental de Fortnite, y son muy importantes.

Claro, Fortnite no es un desfile de moda, pero lo exclusivo y especial que sea tu skin puede hacer que tu personaje destaque de verdad.

En esta guía, voy a compartir mi Las 20 mejores skins que han tenido un impacto significativo en la comunidad. Cada entrada incluye datos clave para ayudarte a comprender su orígenes y cómo puedes añadirlos a tu colección.

¿Qué son los aspectos de Fortnite?

Los aspectos de Fortnite son atuendos cosméticos que te permiten personalizar el aspecto de tu personaje. No influyen en la jugabilidad, sino que se centran exclusivamente en estilo personal – porque, seamos sinceros, conseguir un Victoria Real con el ajuste adecuado, la sensación es totalmente diferente.

Hay dos formas principales de conseguir skins: Aspectos del Pase de batalla and pieles grandes. Los aspectos del Pase de batalla se desbloquean a medida que subes de nivel durante una temporada (que dura unos tres meses). Una vez que termina la temporada, esos aspectos se pierden para siempre: no hay segundas oportunidades. Algunos tienen estilos mejorables, pero si no los subes de nivel a tiempo, mala suerte. Skins grandes entrar y salir de la Tienda de artículos, disponible para su compra en V-Bucks (¿Qué son los V-Bucks?), la moneda del juego de Fortnite.

Hay quien cree que los aspectos más oscuros ofrecen una ventaja a la hora de pasar desapercibido, pero con los coloridos mapas de Fortnite y sus rápidos ciclos de día y noche, eso es más bien un mito. Y aunque algunos streamers promocionen ciertos aspectos, estos no mejorarán tus habilidades, así que elige el que más te guste y Da rienda suelta a tu propio estilo.

Las 20 mejores skins y paquetes de Fortnite que necesitas ahora mismo

¿Listo para explorar el Las 20 mejores skins de Fortnite¿Buscas algo exclusivo, popular o simplemente ridículo? Estas carcasas te ofrecen un montón de opciones para ampliar tu colección. No te pierdas los enlaces a las mejores ofertas en V-Bucks and Paquetes de Fortnite ¡por el camino!

1. Midas [La leyenda dorada]

Nuestra puntuación 10

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Nombre del tema Midas Primera aparición Capítulo 2, Temporada 2 Coste Exclusivo del Pase de batalla Características destacadas Toque dorado, puede convertir las armas en oro, aspecto emblemático

El mismísimo rey del oro, Midas es, posiblemente, el aspecto más emblemático de Fortnite. Su elegante traje y toque de oro lo convierten en uno de los favoritos del público. En un principio era un Pase de batalla el personaje de «Skin» del capítulo 2 de la temporada 2 ya no está disponible – but Aún puedes descargar diferentes versiones de Midas desde el Paquete «La última risa», como el fuertemente blindado Midas Rex.

2. Peely [Icono del meme del plátano]

Nuestra puntuación 9.9

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Nombre del tema Peely Primera aparición Capítulo 1, Temporada 8 Coste Exclusivo del Pase de batalla Características destacadas Múltiples variantes, con un atractivo digno de un meme

Peely es el aspecto más ridículo (y querido) de Fortnite. Un plátano andante con una cara inquietantemente feliz, se ha convertido en un meme, a amenaza, y ununo de los favoritos del público. Epic Games sigue reinventándolo con nuevas versiones como P-1000. Si no tienes al menos uno Peely¿Acaso estás jugando a Fortnite?

3. Palitos de pescado [Un plato divertido que gusta a todos]

Nuestra puntuación 9.7

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Nombre del tema Palito de pescado Primera aparición Capítulo 1, Temporada 7 Coste 1 200 V-Bucks Características destacadas Diseños extravagantes, diversos estilos

Palito de pescado es el caos en estado puro. Este pez tan gracioso y de ojos muy abiertos se ha convertido, contra todo pronóstico, en uno de los favoritos de los fans. Ha tenido versiones de pirata, agente e incluso atlante, lo que demuestra su versatilidad. Tanto si te encanta como si lo odias, no puedes negar que llama la atención, sobre todo cuando luce su característica sonrisa boba. También se incluyó en el Paquete «Leyendas polares», lo que añade un toque más de singularidad a su ya de por sí extravagante personalidad.

4. Harley Quinn [La reina de las colaboraciones]

Nuestra puntuación 9.6

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Nombre del tema Harley Quinn Primera aparición Capítulo 2, Temporada 1 Coste 1.500 V-Bucks Características destacadas Dos estilos, colaboración con DC

Harley Quinn trae la energía caótica de Gotham directamente a Fortnite. Inspirada por ella Aves de presa Mira, este tema incluye dos estilos y con mucho carácter. Ha estado entrando y saliendo del Tienda de artículos, así que si la ves volver, no te lo pierdas. Es perfecta para los fans de Caos en Washington D. C. – y para aquellos que no pueden esperar, el El renacimiento de Harley Quinn Skin nos ofrece una nueva versión de su icónico look.

5. Ghostface [Elección principal de terror]

Nuestra puntuación 9.4

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Nombre del tema Ghostface Primera aparición Fortnitemares 2025 Coste 1.500 V-Bucks Características destacadas Adorno para el móvil, el mítico arma «Cuchillo de acosador»

Ghostface está diseñado para dar sustos repentinos. La máscara, la voz, la forma en que se acerca sigilosamente por detrás a los jugadores… encaja perfectamente con el caos de Fortnite. En la isla es pura intimidación, y en cuanto aparece la pantalla de eliminación, ya sabes que va a salir el gesto del grito. Es terrorífico, pero con estilo.

6. Jason Voorhees [Desbloqueado en Fear Factor]

Nuestra puntuación 9.3

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Nombre del tema Jason Voorhees Primera aparición 17 de octubre de 2025 – Lanzamiento de la tienda de artículos Coste 1.500 V-Bucks (aspecto) / 2.200 V-Bucks (paquete) Características destacadas Enfrentamiento con un jefe NPC, con machete y pico incluidos

El paso lento de Jason causa más impacto que la mayoría de los planeadores. La máscara de hockey lo dice todo: si lo ves, echa a correr. Es una opción ideal para cualquiera a quien le guste eliminaciones silenciosas y una energía brutal. Cada combate parece una escena de terror en la que tú llevas las riendas.

7. Scooby-Doo [Cartoon Chaos Drop]

Nuestra puntuación 9.1

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Nombre del tema Scooby-Doo Primera aparición Colaboraciones de Fortnitemares Coste 1.500 V-Bucks Características destacadas Mono estilo esqueleto, con un aspecto animado de estilo cel-shading

Scooby es ridículo, y precisamente por eso funciona. En un momento estás haciendo el tonto y, al siguiente, te llevas la victoria vestido con un disfraz de perro. Las animaciones y los colores rebosan la energía de los dibujos animados clásicos. Es puro caos y pura diversión, todo ello mezclado en un lío peludo.

8. Huggy Wuggy [Desbloqueo de pesadillas]

Nuestra puntuación 9

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Nombre del tema Huggy Wuggy Primera aparición 23 de octubre de 2025 – Lanzamiento de la tienda de artículos Coste 1.500 V-Bucks Características destacadas Diseño de mascota de terror, con muchos detalles en los dientes y un toque llamativo en la espalda

Nada dice «no te acerques demasiado» como la sonrisa de Huggy Wuggy. Pelo azul brillante, una dentadura impresionante y una seguridad en sí mismo desmesurada. Da un poco de miedo, pero resulta sorprendentemente eficaz en las jugadas de emboscada. O eres el que da el susto o eres el remate del chiste: cualquiera de las dos opciones es un acierto.

9. La Fauce Oscura [Flex de Halloween Grinder]

Nuestra puntuación 8.8

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Nombre del tema La Fauce Oscura Primera aparición Capítulo 6, Temporada 4 Coste 1.200 V-Bucks (o paquete de 1.600 V-Bucks) Características destacadas Tema de Halloween, ojos brillantes

«Dark Maw» parece sacado directamente de una arena de jefes. La armadura brilla lo justo para llamar la atención sin delatar el sigilo. Es inquietante, elegante y perfecto para los jugadores que convierten cada sala de espera en una experiencia de terror. No solo te lo pones; con él, te conviertes en un fantasma.

10. Lady Marigold [Aspecto «Sweat Queen»]

Nuestra puntuación 8.7

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Nombre del tema Lady Marigold Primera aparición Capítulo 6, Temporada 4 Coste 1.500 V-Bucks (paquete de 2.000 V-Bucks) Características destacadas Reacciona a las eliminaciones, estilos seleccionables

Marigold brilla en pleno combate. Literalmente. Su estilo reactivo premia las eliminaciones con estilo, y queda genial en las repeticiones. Está pensado para los jugadores a los que les gusta presumir de su destreza, no es cuestión de suerte. Cada destello significa que alguien acaba de caer.

11. Drift [Un icono de estilo en constante evolución]

Nuestra puntuación 8.5

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Nombre del tema Funcionamiento Primera aparición Capítulo 1, Temporada 5 Coste 1.500 V-Bucks Características destacadas Tema de transformación, diseño atractivo, estilo personalizable

Funcionamiento es uno de esos diseños que definido en Fortniteel ambiente que se respiraba en las primeras temporadas. Funcionamientose convirtió en unel favorito de los aficionadospor suun diseño genial inspirado en el anime, con unun viajero misterioso que lleva una máscara. Es imprescindible para Veteranos de Fortnite. Echa un vistazo a la Paquete «Infinite Drift» para estilos similares.

12. Spider-Man (Miles Morales) [Aspecto «Style Points»]

Nuestra puntuación 8.4

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Nombre del tema Spider-Man (Miles Morales) Primera aparición Capítulo 4, Temporada 2 Coste 1.500 V-Bucks Características destacadas Estilo LEGO® disponible; estilos seleccionables: «Earth 1610» y «Miles Morales»

Miles desprende un aire desenfadado y seguro de sí mismo. Las animaciones son espectaculares, el traje brilla y los gestos son perfectos. Es uno de esos aspectos que se sienten perfectos al moverse. Entra con garbo, deja huella y haz que todo parezca un resumen de lo más destacado.

13. Deadpool y Lobezno (pluma y tinta) [Tema Comic Drop]

Nuestra puntuación 8.3

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Nombre del tema Deadpool y Wolverine (Lápiz y tinta) Primera aparición Capítulo 5, Temporada 3 Coste 3.600 V-Bucks (paquete) Características destacadas Temas de estilo cómic «Pluma y tinta», paquete de dos personajes

Ambos diseños parecen dibujados a mano, como si estuvieras jugando dentro de una viñeta de cómic. Las líneas en blanco y negro le dan un toque muy elegante. Es un alarde para los jugadores a los que les importa tanto la estética como las eliminaciones. Pura energía cómica, sin viñetas de relleno.

14. Power Rangers [Equipamiento de sincronización de escuadrón]

Nuestra puntuación 8.1

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Nombre del tema Los Power Rangers Primera aparición Capítulo 6, Temporada 4 Coste 3.600 V-Bucks (paquete) Características destacadas Emote de equipo, variantes de color

Cinco colores, un objetivo: el dominio. Dirigir un equipo completo de Power Rangers parece de ensueño. La nostalgia me invade por completo, y las fotos de grupo tras una victoria son una locura. Cuando tu equipo entra en acción al unísono, es el momento de la transformación de verdad.

15. Cazadores de demonios del K-Pop [Equipamiento Neon Drip]

Nuestra puntuación 8

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Nombre del tema Cazadores de demonios del K-Pop Primera aparición Capítulo 6, Temporada 4 Coste 3.500 V-Bucks (paquete) Características destacadas Tres aspectos (Rumi, Mira, Zoey); nuevo modo «Demon Rush»

Este grupo llama la atención de la mejor manera posible. Con trajes llamativos, detalles demoníacos y un aire que rezuma todo el carisma de un protagonista. Con este no te escondes entre los arbustos: te colocas en el centro del escenario e iluminas la isla. Cada emote parece sacado de un videoclip.

16. Metallica [Tema Rock Mode]

Nuestra puntuación 7.9

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Nombre del tema Metallica Primera aparición Capítulo 5, Temporada 3 Coste 3.400 V-Bucks (paquete) Características destacadas Serie Icon, aspectos y modos inspirados en bandas

Metallica convierte cada tema en un concierto. Los temas están repletos de detalles y el ambiente rezuma un caos digno de un estadio. Es ideal para los jugadores que juegan a todo volumen y se adueñan de la retransmisión. No te limitas a participar en los combates; eres la estrella principal.

17. Avatar: La leyenda de Aang [Elección principal de Bender]

Nuestra puntuación 7.8

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Nombre del tema Avatar: El último maestro del aire Primera aparición Capítulo 5, Temporada 2 Coste Aproximadamente 2000 V-Bucks cada uno (según los informes) Características destacadas Emotes para manipular los elementos, equipo de colaboración

Aang, Zuko y el resto del grupo tienen un aspecto impecable y se mueven con una elegancia aún mayor. Los gestos de los elementos son algunos de los más geniales del juego. Es para jugadores a los que les gusta tanto la acción como el dominio. Controla los elementos, controla la sala.

18. Naruto [Selección de sudaderas de anime]

Nuestra puntuación 7.7

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Nombre del tema Naruto Primera aparición Capítulo 2, Temporada 8 Coste 1.500 V-Bucks (o paquete de 2.100 V-Bucks) Características destacadas Diseño de desplazamiento lateral al estilo anime, con la opción de elegir el estilo «Séptimo Hokage»

Naruto sigue siendo uno de los personajes favoritos de los fans. La capa, los pergaminos, el Hokage alternativo; todo es fuego. Está pensado para jugadores que buscan la energía del anime con un toque competitivo. Únete, recarga tu chakra y mantén viva la racha de victorias.

19. John Wick [Equipamiento «Solo Clutch»]

Nuestra puntuación 7.6

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Nombre del tema John Wick Primera aparición Temporada 9 Coste 2.000 V-Bucks (paquete de 2.400 V-Bucks) Características destacadas Rareza legendaria, variante de estilo «Dañado», temática de asesino

Wick es tranquilo y peligroso. El traje está impecable, las cicatrices lo dicen todo y todo el diseño rezuma control. Ideal para jugadores que se caracterizan por su concentración y precisión. Cada eliminación se siente merecida sin que haga falta decir una sola palabra.

20. Galaxy [OG Flex Skin]

Nuestra puntuación 7.5

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Nombre del tema Galaxy Primera aparición Agosto de 2018 Coste Exclusivo (promoción de Samsung, no se vende en tienda) Características destacadas Efecto de galaxia animado, adorno para la espalda «Disco Galáctico»

Sigue siendo uno de los mayores alardes de Fortnite. El efecto galáctico se mueve como si estuviera vivo y nunca pasa de moda. Es poco común, emblemático y se reconoce al instante. Si ves una, sabes que ese jugador lleva mucho tiempo en esto. Un aspecto clásico, una declaración de intenciones permanente.

¿Cómo conseguir skins de Fortnite?

Si te tomas en serio Fortnite, sabrás que los aspectos son mucho más que simples cambios estéticos. Son una forma de expresarte, de dejar claro quién eres y de presumir de tu estilo único ante el resto del mundo. Entonces, ¿cómo puedes hacerte con los mejores aspectos?

1. Tienda del juego

En primer lugar, elTienda del juego. Es la forma más sencilla de conseguir aspectos, y encontrarás todo tipo de elementos cosméticos increíbles que van rotando a diario. Tanto si buscas un aspecto que destaque por su estilo como algo que despierte la envidia de tus amigos, lo tienes todo ahí esperándote. Necesitarás V-Bucks, de Fortnite moneda del juego, para comprarlos, así que si aún no tienes algunos guardados, tendrás que hacerte con unPaquete de V-Bucks¿Lo mejor de todo? Sin tener que pasar por el ajetreo: solo tienes que ir a la tienda, elegir tu skin y lucirla en el juego.

2. Pase de batalla

Ahora bien, si de verdad te interesa desbloquear algunos aspectos exclusivos y no les da miedo currárselo un poco, los Pase de batalla es lo que necesitas. Cada nueva temporada, Fortnite lanza un nuevo Pase de batalla con unos aspectos realmente geniales que se pueden desbloquearsubir de nivel. A medida que superas los retos y vas acumulando XP, desbloquearás aspectos exclusivos de esa temporada. No se trata de aspectos cualquiera, sino de los que definen la temporada y que dejarán de estar disponibles una vez que esta termine. Así que, si quieres asegurarte de que tu personaje luzca algo verdaderamente único, el Pase de batalla es imprescindible.

3. Eventos especiales

Fortnite no se conforma con los aspectos estándar. ¡Ni mucho menos! Al juego le encanta lanzar eventos de duración limitada a la mezcla, y estos eventos suelen ofrecer exclusivas, skins de uso único. Desde Halloween hasta Winterfest, encontrarás aspectos especiales vinculados a eventos de temporada o colaboraciones con la cultura pop. Estos aspectos son exclusivos y, una vez que finaliza el evento, desaparecen para siempre. Así que, si quieres hacerte con ellos, más vale que estés al tanto de todo durante esos periodos de tiempo limitados.

4. Ofertas de skins gratis

Y bueno, ¿a quién no le gustan las cosas gratis? También hay aspectos gratuitos, pero suelen estar vinculados a eventos concretos o ofertas. Fortnite ha regalado skins gratuitasen el pasado, simplemente por participar en retos del juego o por iniciar sesión durante eventos especiales. Así que, aunque no tengas que gastarte V-Bucks en estos aspectos, tendrás que esforzarte un poco para desbloquearlos. ¿Pero el esfuerzo? Vale totalmente la pena cuando consigues un aspecto nuevo y exclusivo para tu personaje sin gastarte ni un céntimo.

Preguntas frecuentes