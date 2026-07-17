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Si has estado buscando cómo conseguir Hunt: Showdown 1896 gratis, esta guía te explica cómo hacerlo de forma legal. CrytekEl coste del juego de disparos y huidas en el bayou de «» €39.99 on Vapor, lo cual es un precio de referencia razonable para uno de los juegos multijugador PvPvE más intensos del mercado, pero no todo el mundo quiere pagar por adelantado. Snakzy es una aplicación gratuita de recompensas que ofrece pagos Vapor tarjetas regalo a cambio de completar ofertas dentro de la aplicación, para que puedas conseguir Hunt: Showdown 1896 sin gastar tu propio dinero.

Esta guía no tiene nada que ver con la piratería, los cracks ni los sitios web de descargas no oficiales. Esas vías conllevan riesgos reales, como el malware y Vapor suspensiones de cuentas. El método que aquí se describe termina con una Vapor compra vinculada a tu cuenta. En ella encontrarás una descripción general completa del juego, un desglose de precios, la disponibilidad por plataformas, los requisitos del sistema y las instrucciones paso a paso Snakzyproceso, unTejo alternativas de descuento, detalles sobre la legalidad y preguntas frecuentes. Sigue leyendo.

Información del juego Detalles Precio del juego 39,99 $ en Steam Puntuación en Metacritic 82 (críticos) / 7,8 (usuarios) Género Acción, FPS, Shooter de extracción, PvPvE, Terror, Western, Táctico Desarrolladores Crytek Editoriales Crytek Es hora de ganar: Historia principal ~20 horas Tiempo necesario para desbloquear: Contenido principal + adicional ~50 horas Tiempo necesario para conseguirlo: 100 % de finalización ~Más de 200 horas (PvPvE, sin final fijo)

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Cómo conseguir Hunt: Showdown 1896 gratis: descripción completa del juego

He estado siguiendo Hunt: Showdown 1896desde que el15 de agosto de 2024 rediseño de la imagen de marca con respecto a la original Hunt: Showdown, yCrytekLa renovación de CryEngine 5.11 ha transformado un shooter de extracción PvPvE, que ya de por sí era muy sólido, en uno de los juegos multijugador con más atmósfera de Vapor. El juego básico contiene un 82 (críticos) / 7,8 (usuarios) Media de Metacritic, y el Vapor las opiniones de los usuarios se sitúan en En su mayoría positivo with 72 % positivo en más de 120 000 opiniones. La actualización de 1896 suscitó opiniones encontradas en el momento de su lanzamiento, pero el rendimiento ha mejorado de forma constante tras el cambio de marca y el número de jugadores ha vuelto a aumentar.

Lo que lo distingue es esa mezcla de géneros. Hunt: Showdown 1896 Combina la tensión de los juegos de acción y disparos, la caza de monstruos en modo PvE, la atmósfera del Salvaje Oeste y el terror de la muerte permanente en una sola partida. Te adentras en el pantano de Luisiana en solitario, en dúo o en trío, localizas a los jefes controlados por la IA siguiendo pistas de visión nocturna, los derrotas y te retiras mientras equipos rivales de cazadores intentan tenderte una emboscada. La muerte permanente significa perder a tu cazador y todo su equipo si mueres antes de retirarte.

Con más de16 millones número total de jugadores en todas las versiones y siempre entre los 20 primeros Vapor recuento de concurrentes, CrytekEl juego de disparos de «…» se ha ganado un público fiel. Según los datos de los analistas del sector, Hunt: Showdown 1896 se ha ganado un lugar fijo entre los juegos de disparos de extracción más jugados de la plataforma, compartiendo protagonismo con Escapar de Tarkov.

¿Cuánto cuesta «Hunt: Showdown 1896»?

Hunt: Showdown 1896costes€39.99 on Vapor para el juego básico, y Crytek ha mantenido estable ese precio de referencia desde el Agosto de 2024 cambio de imagen. La Edición Estándar es la opción básica. La Edición Starter tiene un precio similar e incluye paquetes de elementos cosméticos, mientras que la Edición Deluxe incorpora contenido descargable de temporada a un precio superior.

El mínimo histórico ha bajado hasta situarse en aproximadamente 50 % de descuentoduranteVapor las rebajas de temporada, lo que sitúa al juego cerca de €19.99 durante los periodos de rebajas de verano y de invierno. Crytek ofrece estos descuentos siguiendo un calendario bastante predecible, por lo que cualquiera que esté dispuesto a esperar hasta la próxima Vapor En las rebajas suele poder ahorrarse la mitad. Durante todo el año, el precio habitual que verás es el completo €39.99.

Para todos aquellos que estén buscando cómo conseguir Hunt: Showdown 1896 gratis, el Snakzy Este método evita por completo esos ciclos de rebajas. Tú mismo decides cuándo recargar el saldo de tu tarjeta regalo, así que el €39.99 El precio de etiqueta deja de importar.

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Hunt: Showdown 1896 — Disponibilidad en distintas plataformas

Plataforma Puntuación en Metacritic PC 82 (críticos) / 7,8 (usuarios) PS5 80 (críticos) / 7,5 (usuarios) Xbox 78 (críticos) / 7,2 (usuarios) Interruptor N/A

Hunt: Showdown 1896 está disponible en PC (Vapor), PS4, PS5, Xbox One, yXbox Series X|S. ElNintendo Switch and Interruptor 2 No hay una versión nativa porque la simulación del pantano requiere más potencia de la que ofrecen las consolas portátiles. PC ofrece la versión más pulida, con la puntuación media más alta registrada en Metacritic, y la mejora gráfica de CryEngine 5.11 se aprecia con especial nitidez a 1440p o 4K en equipos con el rendimiento adecuado. PS5 and Xbox Series X|S ofrecen un rendimiento más fluido que sus homólogos de la generación anterior.

Dado queSnakzy Las recompensas se pueden cobrar en forma de Vaportarjetas regalo,Vapor on PC Es el último paso de este método. Si ya juegas en consola, puedes utilizar el saldo de la tarjeta regalo para cualquier otro Vapor título de tu biblioteca.

Hunt: Showdown 1896 – Requisitos del sistema

Se ha lanzado la actualización a CryEngine 5.11 Hunt: Showdown 1896«La barra del sistema es más alta que la original» Hunt: Showdown, y se recomienda encarecidamente disponer de un SSD como requisito mínimo para garantizar una transmisión rápida de los recursos.

Espec. Mínimo Recomendado OS Windows 10 de 64 bits Windows 10 de 64 bits CPU Intel Core i5-6600 o AMD Ryzen 3 1200 Intel Core i7-9700K o AMD Ryzen 5 3600X RAM 12 GB 16 GB GPU NVIDIA GeForce GTX 1060 de 6 GB o AMD Radeon RX 580 de 8 GB NVIDIA GeForce RTX 2070 o AMD Radeon RX 6700 XT Almacenamiento 30 GB SSD de 30 GB

La mayoría de los ordenadores para videojuegos montados o actualizados en los últimos cuatro o cinco años cumplirán con los requisitos mínimos. Para conseguir un rendimiento óptimo sesenta fotogramas por segundo at alta resolución de 1080p En cuanto a la configuración, opta por el nivel de GPU recomendado, ya que la densidad del follaje de Bayou supone un gran reto para las tarjetas gráficas antiguas de gama media. Se requiere conexión a Internet de banda ancha, y Vapor El rendimiento del mazo permite jugar con ajustes más bajos.

Hunt: Showdown 1896 — Mecánicas

El bucle principal en Hunt: Showdown 1896 es una de las más características de cualquier shooter de extracción. Te unes a una de las partidas en los mapas del pantano, ya sea en solitario, en dúo o en trío, y tu misión consiste en localizar a los jefes controlados por la IA —como la Araña, el Carnicero, el Asesino y el Picotrozo— utilizando las pistas de visión nocturna repartidas por todo el mapa. Una vez localizada la guarida del jefe, luchas contra el monstruo, lo derrotas y recoges la ficha de recompensa. A continuación, tienes que evacuar por uno de los puntos de salida antes de que los equipos de cazadores rivales te tiendan una emboscada y te roben la recompensa.

Lo que hace que el juego sea tan adictivo es el sistema de «muerte permanente». Cada cazador que envíes al campo de batalla puede morir de forma definitiva. Si eso ocurre, los pierdes a ellos, junto con sus armas, habilidades y equipamiento. Esto aumenta la tensión en cada tiroteo: un disparo lejano de escopeta o un gemido de zombi entre la maleza significa que hay otro equipo cerca, y una sola decisión equivocada puede echar por tierra semanas de progreso.

La progresión se divide entre dos sistemas. Nivel de linaje aumenta para todos tus cazadores y desbloquea nuevas características y equipamiento. Nivel de cazador individual se acumula en un solo cazador y desbloquea rasgos personales. Cada partida contribuye a ambos, por lo que incluso una extracción fallida rara vez supone una pérdida total.

La profundidad a largo plazo proviene del ciclo «equipo-economía». El escenario de los pantanos de Luisiana, Crytek«El diseño de sonido y la posibilidad constante de que te persigan crean una tensión constante a lo largo de cada partida. Las sesiones duran de media aproximadamente De 30 a 45 minutos, y elMás de 200 horas El objetivo de los «completistas» refleja el diseño de PvPvE de final abierto, sin un punto final en la campaña, sino simplemente más contratos de recompensa.

Hunt: Showdown 1896: Características principales

✅ Fórmula única de extracción PvPvE: Hunt: Showdown 1896 Combina la tensión de los juegos de extracción y disparos con el modo PvE de caza de monstruos y la atmósfera del Salvaje Oeste, donde debes rastrear, eliminar, extraer y sobrevivir a los cazadores rivales, todo ello en una sola partida.

✅ Mejora visual de CryEngine 5.11: La renovación de 2024 supuso una revisión completa del motor, que pasó a ser CryEngine 5.11, con nuevas luces, texturas y optimizaciones de rendimiento, lo que ha dotado al pantano de una atmósfera más envolvente que nunca.

✅ Sistema de cazador con muerte permanente: Cada cazador que envíes puede morir de forma definitiva, llevándose consigo sus armas, sus rasgos y su equipamiento, lo que aumenta la tensión en cada tiroteo.

✅ Un evocador escenario ambientado en Luisiana en 1896: CrytekEl diseño de sonido y los entornos del pantano de «» son los mejores de su clase, con disparos lejanos, cuervos que se dispersan y los gemidos de los zombis, lo que crea una tensión constante.

✅ Una comunidad de 16 millones de jugadores: El número de jugadores, en constante crecimiento, ha hecho que Cazauno deVapor«es uno de los títulos de PvPvE más duraderos, con actualizaciones de contenido constantes y eventos de temporada».

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Cómo conseguir Hunt: Showdown 1896 gratis con Snakzy

Snakzy Es una aplicación gratuita de recompensas en la que puedes completar ofertas, descargar aplicaciones de socios, rellenar encuestas breves y jugar a juegos para móvil con el fin de ganar monedas. No se requiere tarjeta de crédito, ni suscripción, ni compra alguna. Lo que se invierte es tiempo, no dinero: cada oferta completada te da Snakzy monedas, y en cuanto tu saldo alcance el umbral, las canjeas por un Vapor tarjeta regalo. Los códigos proceden de la misma cadena de suministro Tejo utiliza para su propia tienda de tarjetas regalo, por lo que los pagos son legítimos.

A continuación te explicamos el proceso de 5 pasos para conseguir Hunt: Showdown 1896 on Vapor sin gastar tu propio dinero:

Descargar Snakzy. Descarga la aplicación gratis desde Google Play o la App Store y crea una cuenta en menos de 60 segundos. Echa un vistazo a las ofertas disponibles. Abre la pestaña «Ganar» y elige las ofertas que se adapten al tiempo del que dispones. Las encuestas rápidas duran entre 1 y 5 minutos, las instalaciones gratuitas de juegos duran entre 10 y 30 minutos, y las ofertas por hitos, que ofrecen una mayor remuneración, requieren unas cuantas horas de juego ocasional. Completa las ofertas para ganar monedas. Cada oferta completada te da monedas que se añaden a tu Snakzy equilibrio. Sigue tu progreso hacia €39.99 dentro de la aplicación, y acumular ofertas mientras vas al trabajo o ves la televisión. Canjea las monedas por una tarjeta regalo de Steam. Cuando tu saldo alcance el umbral requerido, retira el dinero para obtener un Vapor tarjeta regalo por valor de €50, que abarcaHunt: Showdown 1896‘s€39.99 precio de catálogo con €10.01lo que sobra. Compra «Hunt: Showdown 1896» en Steam. Utiliza la tarjeta regalo para comprar Hunt: Showdown 1896 on Vapor.

Un consejo Bonificación de bienvenida disponible al registrarte. Consulta la aplicación para ver la oferta actual.

Importe mínimo para retirar fondos: 35 $. Debes tener al menos este saldo para poder realizar el retiro.

La mayoría de los usuarios obtienen un superávit superior al precio del juego tras alcanzar sus primeros hitos.

Las tasas de ganancia varían según la región. Consulta las ofertas disponibles en tu país.

De media, los usuarios obtienen su primer €27.70pago en un plazo de6,5 díasde instalarSnakzy, y elUmbral mínimo de pago de 35 dólares se aplica antes de cualquier canje. Las ganancias dependen de las ofertas disponibles en tu país, por lo que los resultados varían según la región. El valor típico Hunt: Showdown 1896 La tarjeta regalo de Target se puede conseguir en uno a tres ciclos de pago.

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No todos los lectores quieren esperar días para acumular Snakzy monedas. Si prefieres comprar Hunt: Showdown 1896 de inmediato con descuento, Tejo es un mercado de confianza para productos legítimos Vapor claves. El oficial VaporEl precio es de€39.99. Tejo actualmente incluye Hunt: Showdown 1896 Global Vapor llaves de por ahí €7.45 durante las rebajas, con un rango habitual de entre 10 y 25 dólaresdependiendo de la edición y la disponibilidad. Eso equivale aproximadamente a 75 % de descuento al mínimo actual. La clave que recibes es válida y permanente Vapor licencia, idéntica a una directa Vapor compra. Para cualquiera que quiera el juego hoy mismo sin tener que esperar a que se recargue el saldo de una tarjeta regalo, el Tejo La ruta clave es el camino más rápido.

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Tejo Los precios varían en función de las existencias y las promociones de temporada, así que consulta el listado actualizado antes de comprar. El proceso es muy sencillo: selecciona el producto, paga y recibe el Vapor código de clave o de tarjeta regalo por correo electrónico. Las tres opciones concluyen con una copia válida de Hunt: Showdown 1896: Snakzy (gratuito, pero con límite de tiempo), un Tejo clave de juego (con descuento y de entrega inmediata), o un Tejo tarjeta regalo (añade Vapor fondos de la caja personal de un funcionario Vaporcompra).

¿Es legal conseguir «Hunt: Showdown 1896» gratis con Snakzy?

Sí, elSnakzy Este método es 100 % legal. El proceso funciona de la siguiente manera: Snakzy colabora con anunciantes y editores de juegos para móviles que pagan a la plataforma para impulsar las instalaciones, el tiempo de visualización y la finalización de encuestas. Tú completas esas ofertas, Snakzy te da monedas a cambio de tu tiempo, y esas monedas las canjeas por un Vapor tarjeta regalo. A continuación, utilizas la tarjeta regalo para realizar una compra oficial Vaporcompra deHunt: Showdown 1896. El resultado final es una licencia permanente vinculada a tu Vapor cuenta, igual que en una compra directa. Crytek recibe el pago íntegro de la venta a través del procedimiento habitual Vaporreparto de ingresos.

Lo que hay que evitar son las páginas no oficiales de «descargas gratuitas», los instaladores pirateados y los torrents que afirman incluir Hunt: Showdown 1896. Son ilegales. Los verdaderos riesgos son los programas maliciosos que pueden dañar tu ordenador o robar tus credenciales, Vapor suspensiones de cuenta que te impiden el acceso de forma permanente, y sin licencia válida. Crytek es de propiedad independiente, y la piratería perjudica directamente a los desarrolladores del juego.

Snakzy es una forma válida de jugar Hunt: Showdown 1896 sin tener que pagar de tu bolsillo. Tú contribuyes a Crytek, mantén la cartera cerrada y tu Vapor la cuenta se mantenga al corriente.

Mi opinión general sobre cómo conseguir Hunt: Showdown 1896 gratis

Tras el seguimientoHunt: Showdown 1896desde que elAgosto de 2024 El cambio de nombre de CryEngine 5.11, puedo decir CrytekEl «tirador del bayou» se ha ganado su 82 (críticos) / 7,8 (usuarios) La puntuación media en Metacritic y su 16 millones comunidad de jugadores. La Snakzy Esta opción beneficia a los jugadores que cuidan su presupuesto y a cualquiera que tenga un largo Vapor lista de deseos, y los jugadores que no quieran esperar a las rebajas de temporada para hacerse con el €39.99 cuota de inscripción. La recompensa es una Vapor licencia sin ningún gasto por tu cuenta.

Los siguientes pasos prácticos son sencillos. Descargar Snakzy, busca una oferta con muchas monedas que se ajuste a tus intereses, aumenta tu saldo hasta superar los Límite mínimo de retirada de 35 dólares, y canjéalo por un €50 Vapor tarjeta regalo. Introduce el código, busca Hunt: Showdown 1896, y finaliza la compra. Una vez que hayas recargado el saldo de tu tarjeta regalo, solo tendrás que finalizar la compra para conseguir Hunt: Showdown 1896 gratis.

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