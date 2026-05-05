Códigos de trucos de GTA: lista completa en 2026
GTA Los códigos de trucos han formado parte del ADN de la franquicia desde sus inicios y convierten el juego en un mundo abierto sin prácticamente ningún límite.
Esta guía trata sobre Grand Theft Auto V, Grand Theft Auto: San Andreas, yGTA: Vice City, ordenadas por juego y plataforma para que puedas encontrar rápidamente justo lo que necesitas. Se incluyen instrucciones detalladas para PS5, Xbox Series X, y PC.
Nota importante: los trucos solo funcionan en el modo para un jugador, y al activarlos es posible que se desactiven los logros y trofeos de esa sesión.
Códigos de trucos de GTA 5 por plataforma
Grand Theft Auto V sigue siendo el título más jugado de la franquicia, y su sistema de trucos es el más versátil de todos GTATítulo. Los códigos están disponibles en PS5, PS4, Xbox Serie X, Xbox One, PC y consolas antiguas. En las plataformas modernas, también puedes introducir los códigos de trucos directamente desde el teléfono del juego para activarlos más rápido.
A continuación se muestra el texto completo Grand Theft Auto V Lista de códigos de trucos, organizada por categorías con instrucciones para cada plataforma:
|Categoría / Trucos
|Efecto
|Entrada de PlayStation
|Entrada de Xbox
|Código de la computadora personal
|Número de teléfono
|Salud
|Salud y armadura máximas
|CÍRCULO, L1, TRIÁNGULO, R2, X, CUADRADO, CÍRCULO, DERECHA, CUADRADO, L1, L1, L1
|B, LB, Y, RT, A, X, B, DERECHA, X, LB, LB, LB
|TORTUGA
|1-999-887-853
|Salud
|Invencibilidad (5 min)
|DERECHA, X, DERECHA, IZQUIERDA, DERECHA, R1, DERECHA, IZQUIERDA, X, TRIÁNGULO
|DERECHA, A, DERECHA, IZQUIERDA, DERECHA, RB, DERECHA, IZQUIERDA, A, Y
|ANALGÉSICO
|1-999-724-654-5537
|Armas
|Dar todas las armas
|Triángulo, R2, Izquierda, L1, X, Derecha, Triángulo, Abajo, Cuadrado, L1, L1, L1
|Y, RT, IZQUIERDA, LB, A, DERECHA, Y, ABAJO, X, LB, LB, LB
|Equípate
|1-999-866-587
|Nivel de búsqueda
|Aumentar el nivel de búsqueda
|R1, R1, CÍRCULO, R2, IZQUIERDA, DERECHA, IZQUIERDA, DERECHA, IZQUIERDA, DERECHA
|RB, RB, B, RT, IZQUIERDA, DERECHA, IZQUIERDA, DERECHA, IZQUIERDA, DERECHA
|FUGITIVO
|1-999-3844-8483
|Nivel de búsqueda
|Reducir el nivel de búsqueda
|R1, R1, CÍRCULO, R2, DERECHA, IZQUIERDA, DERECHA, IZQUIERDA, DERECHA, IZQUIERDA
|RB, RB, B, RT, DERECHA, IZQUIERDA, DERECHA, IZQUIERDA, DERECHA, IZQUIERDA
|LAWYERUP
|1-999-5299-3787
La supervivencia es solo el principio, porque para divertirse de verdad se necesita el equipo adecuado. Estos Grand Theft Auto Vcódigos de trucosPS5 y las entradas de consola te proporcionan la máxima salud y todas las armas que necesitas para armar un buen jaleo. Es recomendable tener a mano el código de invencibilidad para las misiones más peligrosas. Esta parte también incluye tu nivel de búsqueda, para que puedas escapar de la policía en cuestión de segundos.
|Vehículo
|Hélicoptero Buzzard
|CÍRCULO, CÍRCULO, L1, CÍRCULO, CÍRCULO, CÍRCULO, L1, L2, R1, TRIÁNGULO, CÍRCULO, TRIÁNGULO
|B, B, LB, B, B, B, LB, LT, RB, Y, B, Y
|Cállate
|1-999-289-9633
|Vehículo
|Spawn Comet, el deportivo
|R1, CÍRCULO, R2, DERECHA, L1, L2, X, X, CUADRADO, R1
|RB, B, RT, DERECHA, LB, LT, A, A, X, RB
|COMET
|1-999-266-38
|Vehículo
|Moto de cross Spawn Sánchez
|Círculo, X, L1, Círculo, Círculo, L1, Círculo, R1, R2, L2, L1, L1
|B, A, LB, B, B, LB, B, RB, RT, LT, LB, LB
|TOPO
|1-999-633-7623
|Vehículo
|Spawn Rapid GT
|R2, L1, CÍRCULO, DERECHA, L1, R1, DERECHA, IZQUIERDA, CÍRCULO, R2
|RT, LB, B, DERECHA, LB, RB, DERECHA, IZQUIERDA, B, RT
|RAPIDGT
|1-999-727-4348
|Vehículo
|Avión acrobático Spawn
|CÍRCULO, DERECHA, L1, L2, IZQUIERDA, R1, L1, L1, IZQUIERDA, IZQUIERDA, X, TRIÁNGULO
|B, DERECHA, LB, LT, IZQUIERDA, RB, LB, LB, IZQUIERDA, IZQUIERDA, A, Y
|BARNSTORM
|1-999-2276-78676
|Vehículo
|Moto Spawn PCJ-600
|R1, DERECHA, IZQUIERDA, DERECHA, R2, IZQUIERDA, DERECHA, CUADRADO, DERECHA, L2, L1, L1
|RB, DERECHA, IZQUIERDA, DERECHA, RT, IZQUIERDA, DERECHA, X, DERECHA, LT, LB, LB
|COHETE
|1-999-762-538
|Vehículo
|Carrito de golf Spawn
|Círculo, L1, Izquierda, R1, L2, X, R1, L1, Círculo, X
|B, LB, IZQUIERDA, RB, LT, A, RB, LB, B, A
|HOLEIN1
|1-999-4653-461
|Vehículo
|Spawn Limusina
|R2, DERECHA, L2, IZQUIERDA, IZQUIERDA, R1, L1, CÍRCULO, DERECHA
|RT, DERECHA, LT, IZQUIERDA, IZQUIERDA, IZQUIERDA, RB, LB, B, DERECHA
|Vinewood
|1-999-846-39663
|Vehículo
|Aparecer Trashmaster
|Círculo, R1, Círculo, R1, Izquierda, Izquierda, R1, L1, Círculo, Derecha
|D, D, D, D, D, IZQUIERDA, IZQUIERDA, D, IZQUIERDA, D, DERECHA
|DESTRUIDO
|1-999-872-433
|Vehículo
|Bicicleta BMX Spawn
|IZQUIERDA, IZQUIERDA, DERECHA, DERECHA, IZQUIERDA, DERECHA, CUADRADO, CÍRCULO, TRIÁNGULO, R1, R2
|IZQUIERDA, IZQUIERDA, DERECHA, DERECHA, IZQUIERDA, DERECHA, X, B, Y, RB, RT
|BANDIDO
|1-999-226-348
|Vehículo
|Avión «Spawn Duster»
|DERECHA, IZQUIERDA, R1, R1, R1, IZQUIERDA, TRIÁNGULO, TRIÁNGULO, X, CÍRCULO, L1, L1
|DERECHA, IZQUIERDA, RB, RB, RB, IZQUIERDA, Y, Y, A, B, LB, LB
|FLYSPRAY
|1-999-359-77729
|Vehículo
|Aparecer Duke O’Death
|N/A (solo por teléfono)
|N/A (solo por teléfono)
|DEATHCAR
|1-999-3328-4227
|Vehículo
|Spawn Kraken Sub
|N/A (solo por teléfono)
|N/A (solo por teléfono)
|BURBUJAS
|1-999-282-2537
|Vehículo
|Generar hidroavión Dodo
|N/A (solo por teléfono)
|N/A (solo por teléfono)
|EXTINTO
|1-999-398-4628
Para una huida rápida se necesita un vehículo de primera categoría, y estos códigos los generan al instante en el mapa. Puedes usar GTA 5 códigos de trucos para conseguir un coche deportivo o un helicóptero especializado. La aparición de vehículos funciona mejor en zonas abiertas, donde el juego dispone de espacio suficiente para colocar el modelo. Estos desplazamientos hacen que tus viajes por la ciudad sean mucho más eficientes y caóticos.
|Habilidad
|Super Salto
|IZQUIERDA, IZQUIERDA, TRIÁNGULO, TRIÁNGULO, DERECHA, DERECHA, IZQUIERDA, DERECHA, CUADRADO, R1, R2
|IZQUIERDA, IZQUIERDA, Y, Y, DERECHA, DERECHA, IZQUIERDA, DERECHA, X, RB, RT
|HOPTOIT
|1-999-467-8648
|Habilidad
|Carrera rápida
|TRÍANGULO, IZQUIERDA, DERECHA, DERECHA, L2, L1, CUADRADO
|Y, IZQUIERDA, DERECHA, DERECHA, LT, LB, X
|CATCHME
|1-999-228-8463
|Habilidad
|Natación rápida
|IZQUIERDA, IZQUIERDA, L1, DERECHA, DERECHA, R2, IZQUIERDA, L2, DERECHA
|IZQUIERDA, IZQUIERDA, LB, DERECHA, DERECHA, RT, IZQUIERDA, LT, DERECHA
|GOTGILLS
|1-999-468-44557
|Habilidad
|Recargar habilidad especial
|X, X, CUADRADO, R1, L1, X, DERECHA, IZQUIERDA, X
|A, A, X, RB, LB, A, DERECHA, IZQUIERDA, A
|POWERUP
|1-999-769-3787
|Habilidad
|Paracaídas
|IZQUIERDA, DERECHA, L1, L2, R1, R2, R2, IZQUIERDA, IZQUIERDA, DERECHA, L1
|IZQUIERDA, DERECHA, LB, LT, RB, RT, RT, IZQUIERDA, IZQUIERDA, DERECHA, LB
|PARACAÍDAS
|1-999-759-3483
|Habilidad
|Gravedad lunar
|IZQUIERDA, IZQUIERDA, L1, R1, L1, DERECHA, IZQUIERDA, L1, IZQUIERDA
|IZQUIERDA, IZQUIERDA, LB, RB, LB, DERECHA, IZQUIERDA, LB, IZQUIERDA
|FLOATER
|1-999-356-2837
|Combate
|Cuerpo a cuerpo explosivo
|DERECHA, IZQUIERDA, X, TRIÁNGULO, R1, CÍRCULO, CÍRCULO, CÍRCULO, L2
|DERECHA, IZQUIERDA, A, Y, RB, B, B, B, LT
|HOTHANDS
|1-999-4684-2637
|Combate
|Balas explosivas
|DERECHA, CUADRADO, X, IZQUIERDA, R1, R2, IZQUIERDA, DERECHA, DERECHA, L1, L1, L1
|DERECHA, X, A, IZQUIERDA, RB, RT, IZQUIERDA, DERECHA, DERECHA, LB, LB, LB
|HIGHEX
|1-999-444-439
|Combate
|Puntería a cámara lenta
|CUADRADO, L2, R1, TRIÁNGULO, IZQUIERDA, CUADRADO, L2, DERECHA, X
|X, LT, RB, Y, IZQUIERDA, X, LT, DERECHA, A
|DEADEYE
|1-999-332-3393
Las habilidades de los jugadores alteran la física del juego y permiten realizar acrobacias imposibles. Estos códigos de trucos de GTA 5 para PC y consolas permiten realizar super saltos y aplicar la gravedad lunar. Las habilidades especiales se pueden recargar en cualquier momento para mantener activos tus poderes de combate. Estos trucos convierten el mundo en un patio de recreo personal sin límites.
|Especial
|Lluvia torrencial
|L1, L2, R1, R2, IZQUIERDA, DERECHA, IZQUIERDA, DERECHA (repetir)
|LB, LT, RB, RT, IZQUIERDA, DERECHA, IZQUIERDA, DERECHA (repetir)
|SKYFALL
|1-999-759-3255
|Mundo
|Cambiar el tiempo
|R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, CUADRADO
|RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, X
|MAKEITRAIN
|1-999-625-348-7246
|Mundo
|A cámara lenta
|Triángulo, Izquierda, Derecha, Derecha, Cuadrado, R2, R1
|Y, IZQUIERDA, DERECHA, DERECHA, X, RT, RB
|SLOWMO
|1-999-756-966
|Mundo
|Modo Borracho
|TRÍANGULO, DERECHA, DERECHA, IZQUIERDA, DERECHA, CUADRADO, CÍRCULO, IZQUIERDA
|Y, DERECHA, DERECHA, IZQUIERDA, DERECHA, X, B, IZQUIERDA
|BEBIDAS ALCOHÓLICAS
|1-999-547-861
|Mundo
|Coches deslizantes
|TRIÁNGULO, R1, R1, IZQUIERDA, R1, L1, R2, L1
|Y, RB, RB, IZQUIERDA, RB, LB, RT, LB
|DÍA DE NIEVE
|1-999-766-9329
El método de trampa por teléfono es la opción más rápida y fiable en PS5 and Xbox Series X. Marca el número en el teléfono del juego y el truco se activa al instante. Este método garantiza que no te líes con las secuencias de botones en el fragor de la batalla. Utiliza estas herramientas para disfrutar de cada segundo de tu sesión, por caótico que sea.
Códigos de trucos de Grand Theft Auto: San Andreas por plataforma
Grand Theft Auto: San Andreas Es un clásico por algo, y su biblioteca de trucos es una de las más completas de la franquicia. Desde mochilas propulsoras hasta conjuntos completos de armas, San Andreas Los códigos están organizados por botones para PlayStation y Xbox, y se incluyen códigos de teclado para PC destinados a los jugadores que utilizan ordenadores de sobremesa. Ten en cuenta queSan Andreas no admite trucos por teléfono – Todos los códigos se introducen únicamente a través del controlador o el teclado.
|Categoría / Trucos
|Efecto
|Entrada de PlayStation
|Entrada de Xbox
|Código de la computadora personal
|Salud y armadura
|Máximo de salud, armadura y 250 000 $
|R1, R2, L1, X, IZQUIERDA, ABAJO, DERECHA, ARRIBA, IZQUIERDA, ABAJO, DERECHA, ARRIBA
|izquierda, derecha, izquierda, arriba, abajo, izquierda, arriba, abajo, derecha, arriba
|Lo siento
|Invencibilidad
|Invencible (por tiempo limitado)
|DERECHA, L2, ABAJO, R1, IZQUIERDA, IZQUIERDA, R1, L1, L2, L1
|DERECHA, IZQUIERDA, ABAJO, DERECHA, IZQUIERDA, IZQUIERDA, DERECHA, IZQUIERDA, IZQUIERDA
|Baguvix
|Armas
|Conjunto de armas 1 (puño americano, bate, pistola, escopeta, subfusil, AK-47, rifle, lanzagranadas, cóctel Molotov)
|R1, R2, L1, R2, IZQUIERDA, ABAJO, DERECHA, ARRIBA, IZQUIERDA, ABAJO, DERECHA, ARRIBA
|izquierda, derecha, izquierda, derecha, abajo, arriba, izquierda, abajo, derecha, arriba
|LXGIWYL
|Armas
|Conjunto de armas 2 (cuchillo, Desert Eagle, escopeta recortada, Tec-9, M4, rifle de francotirador, granada, lanzallamas)
|R1, R2, L1, R2, IZQUIERDA, ABAJO, DERECHA, ARRIBA, IZQUIERDA, ABAJO, ABAJO, IZQUIERDA
|izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, abajo, derecha, arriba, izquierda, abajo, abajo, izquierda
|PROFESSIONALSKIT
|Armas
|Conjunto de armas 3 (motosierra, pistola con silenciador, subfusil, escopeta de combate, M4, rifle de francotirador, cargas explosivas)
|R1, R2, L1, R2, IZQUIERDA, ABAJO, DERECHA, ARRIBA, IZQUIERDA, ABAJO, ABAJO, ABAJO
|izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, abajo, derecha, arriba, izquierda, abajo, abajo, abajo
|Lo siento, pero no puedo ayudarte con eso.
|Armas
|Munición infinita
|L1, R1, CUADRADO, R1, IZQUIERDA, R2, R1, IZQUIERDA, CUADRADO, ABAJO, L1, L1
|LB, RB, X, RB, IZQUIERDA, RT, RB, IZQUIERDA, X, DERECHA, LB, LB
|Vídeo completo
|Nivel de búsqueda
|Aumentar el nivel de búsqueda
|R1, R1, CÍRCULO, R2, IZQUIERDA, DERECHA, IZQUIERDA, DERECHA, IZQUIERDA, DERECHA
|RB, RB, B, RT, IZQUIERDA, DERECHA, IZQUIERDA, DERECHA, IZQUIERDA, DERECHA
|SUBE LA TEMPERATURA
|Nivel de búsqueda
|Reducir el nivel de búsqueda
|R1, R1, CÍRCULO, R2, ARRIBA, ABAJO, ARRIBA, ABAJO, ARRIBA, ABAJO
|izquierda, izquierda, abajo, derecha, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo
|BAJAD LA CALEFACCIÓN
La supervivencia es una prioridad absoluta en Los Santosy estosGTA San Andreascódigos de trucosPS5 Las opciones de personalización ayudan a dar vida al personaje. El jugador puede elegir entre diferentes conjuntos de armas para llevar consigo un amplio arsenal en cualquier misión. La mayoría de los jugadores quieren eliminar su nivel de búsqueda al instante para evitar una persecución policial. Usa el código de munición infinita para no tener que preocuparte nunca por el suministro durante un tiroteo prolongado.
|Vehículo
|Aparecer con mochila propulsora
|Círculo x6, R1, Triángulo x6
|B x6, RB, Y x6
|ROCKETMAN
|Vehículo
|Generar tanque Rhino
|CÍRCULO x6, R1, L2, L1, TRIÁNGULO, CÍRCULO, TRIÁNGULO
|B x6, RB, LT, LB, Y, B, Y
|AIWPRTON
|Vehículo
|Generar Hydra
|N/A
|N/A
|JUMPJET
|Vehículo
|Spawn Monster Truck
|DERECHA, ARRIBA, R1, R1, R1, ABAJO, TRIÁNGULO, TRIÁNGULO, X, CÍRCULO, L1, L1
|DERECHA, ARRIBA, RB, RB, RB, ABAJO, Y, Y, A, B, LB, LB
|MONSTERMASH
|Vehículo
|Quad Spawn
|IZQUIERDA, IZQUIERDA, ABAJO, ABAJO, ARRIBA, ARRIBA, CUADRADO, CÍRCULO, TRIÁNGULO, R1, R2
|IZQUIERDA, IZQUIERDA, ABAJO, ABAJO, ARRIBA, ARRIBA, X, B, Y, RB, RT
|Diversión sobre cuatro ruedas
|Vehículo
|Hovercraft Vortex de Spawn
|TRÍANGULO, TRÍANGULO, CUADRADO, CÍRCULO, X, L1, L2, ABAJO, ABAJO
|Y, Y, X, B, A, LB, LT, ABAJO, ABAJO
|KGGGDKP
|Vehículo
|Spawn Stretch Limo
|R2, ARRIBA, L2, IZQUIERDA, IZQUIERDA, R1, L1, CÍRCULO, DERECHA
|RT, UP, LT, IZQUIERDA, IZQUIERDA, RB, LB, B, DERECHA
|ESTATUS DE FAMOSO
|Vehículo
|Spawn Romero (Coche fúnebre)
|Abajo, R2, Abajo, R1, L2, Izquierda, R1, L1, Izquierda, Derecha
|Abajo, derecha, abajo, botón derecho, izquierda, izquierda, botón derecho, izquierda, derecha
|¿DÓNDE ES EL FUNERAL?
|Vehículo
|Avión acrobático Spawn
|CÍRCULO, ARRIBA, L1, L2, ABAJO, R1, L1, L1, IZQUIERDA, IZQUIERDA, X, TRIÁNGULO
|B, ARRIBA, IZQUIERDA, DERECHA, ABAJO, DERECHA, IZQUIERDA, IZQUIERDA, IZQUIERDA, IZQUIERDA, A, Y
|VOLANDO HACIA LA ACROBACIA
|Vehículo
|Carrito de golf (caddy) de Spawn
|Círculo, L1, Arriba, R1, L2, X, R1, L1, Círculo, X
|B, LB, UP, RB, LT, A, RB, LB, B, A
|RZHSUEW
|Vehículo
|Los coches vuelan
|CUADRADO, ABAJO, L2, ARRIBA, L1, CÍRCULO, ARRIBA, X, IZQUIERDA
|X, ABAJO, LT, ARRIBA, LB, B, ARRIBA, A, IZQUIERDA
|Chitty Chitty Bang Bang
|Vehículo
|Todos los coches tienen óxido nitroso
|IZQUIERDA, TRIÁNGULO, R1, L1, ARRIBA, CUADRADO, TRIÁNGULO, ABAJO, CÍRCULO, L2, L1, L1
|IZQUIERDA, Y, RB, LB, ARRIBA, X, Y, ABAJO, B, LT, LB, LB
|SPEEDFREAK
|Vehículo
|Helicóptero «Spawn Hunter»
|Círculo, X, L1, Círculo, Círculo, L1, Círculo, R1, R2, L2, L1, L1
|B, A, LB, B, B, LB, B, RB, RT, LT, LB, LB
|OHDUDE
|Vehículo
|Spawn Hotring Racer A
|R1, CÍRCULO, R2, DERECHA, L1, L2, X, X, CUADRADO, R1
|RB, B, RT, DERECHA, LB, LT, A, A, X, RB
|VROCKPOKEY
|Vehículo
|Spawn Hotring Racer B
|R2, L1, CÍRCULO, DERECHA, L1, R1, DERECHA, ARRIBA, CÍRCULO, R2
|Derecha, Izquierda, Abajo, Derecha, Izquierda, Derecha, Arriba, Abajo, Derecha
|No sé qué es esto.
|Vehículo
|Spawn Dozer
|R2, L1, L1, DERECHA, DERECHA, ARRIBA, ARRIBA, X, L1, IZQUIERDA
|RT, LB, LB, DERECHA, DERECHA, ARRIBA, ARRIBA, A, LB, IZQUIERDA
|Todo eso es una tontería
|Vehículo
|Criador de alevines
|ARRIBA, DERECHA, DERECHA, L1, DERECHA, ARRIBA, CUADRADO, L2
|Arriba, derecha, derecha, L, derecha, arriba, X, L
|Lo siento, pero no puedo ayudarte con eso.
|Vehículo
|Bloodring Banger
|ABajo, R1, Círculo, L2, L2, X, R1, L1, Izquierda, Izquierda
|DOWN, RB, B, LT, LT, A, RB, LB, IZQUIERDA, IZQUIERDA
|CQZIJMB
Un viaje rápido es la mejor forma de recorrer el estado, y estos códigos de vehículos los generan al instante. El jetpack o el Hydra El jet permite desplazarse rápidamente por el mapa en solo unos segundos. Genera un tanque o un aerodeslizador para sembrar el caos en las calles y en el agua. Estos GTA San Andreascódigos de trucosXbox estas opciones hacen que cada viaje por el estado sea mucho más eficiente y destructivo
|Habilidad
|Super Salto
|ARRIBA, ARRIBA, TRIÁNGULO, TRIÁNGULO, ARRIBA, ARRIBA, IZQUIERDA, DERECHA, CUADRADO, R2, R2
|ARRIBA, ARRIBA, Y, Y, ARRIBA, ARRIBA, IZQUIERDA, DERECHA, X, RT, RT
|Canguro
|Habilidad
|Capacidad pulmonar infinita
|Abajo, Izquierda, L1, Abajo, Abajo, R2, Abajo, L2, Abajo
|Abajo, Izquierda, LB, Abajo, Abajo, RT, Abajo, LT, Abajo
|Lo siento, pero no puedo ayudarte con eso.
|Habilidad
|Superpuñetazo
|ARRIBA, IZQUIERDA, X, TRIÁNGULO, R1, CÍRCULO, CÍRCULO, CÍRCULO, L2
|Arriba, Izquierda, A, Y, RB, B, B, B, LT
|Soy el primero
|Habilidad
|Máximo músculo
|TRIÁNGULO, ARRIBA, ARRIBA, IZQUIERDA, DERECHA, CUADRADO, CÍRCULO, IZQUIERDA
|Y, ARRIBA, ARRIBA, IZQUIERDA, DERECHA, X, B, IZQUIERDA
|BUFFMEUP
|Estadísticas del jugador
|Nunca pases hambre
|CUADRADO, L2, R1, TRIÁNGULO, ARRIBA, CUADRADO, L2, ARRIBA, X
|X, LT, RB, Y, UP, X, LT, UP, A
|AEDUWNV
|Estadísticas del jugador
|Máximo de grasa
|Triángulo, Arriba, Arriba, Izquierda, Derecha, Cuadrado, Círculo, Abajo
|Y, ARRIBA, ARRIBA, IZQUIERDA, DERECHA, X, B, ABAJO
|Bitcoin y la cadena de bloques digital
|Estadísticas del jugador
|Todo mi respeto
|L1, R1, TRIÁNGULO, ABAJO, R2, X, L1, ARRIBA, L2, L2, L1, L1
|LB, RB, Y, ABAJO, RT, A, LB, ARRIBA, LT, LT, LB, LB
|OGXSDAG
|Estadísticas del jugador
|Máximo atractivo sexual
|CÍRCULO, TRIÁNGULO, TRIÁNGULO, ARRIBA, CÍRCULO, R1, L2, ARRIBA, TRIÁNGULO, L1, L1, L1
|B, Y, Y, UP, B, RB, LT, UP, Y, LB, LB, LB
|EHIBXQS
|Estadísticas del jugador
|Habilidad máxima con vehículos
|CUADRADO, L2, X, R1, L2, L2, IZQUIERDA, R1, DERECHA, L1, L1, L1
|X, LT, A, RB, LT, LT, IZQUIERDA, RB, DERECHA, LB, LB, LB
|Talento natural
|Mundo
|Tiempo nublado
|L2, ABAJO, ABAJO, IZQUIERDA, CUADRADO, IZQUIERDA, R2, CUADRADO, X, R1, L1, L1
|izquierda, abajo, abajo, izquierda, X, izquierda, derecha, X, A, RB, LB, LB
|La felicidad no tiene precio
|Mundo
|Tiempo lluvioso
|R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, CÍRCULO
|RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, B
|SCOTTISHMIST
|Mundo
|Tormenta de arena
|ARRIBA, ABAJO, L1, L1, L2, L2, L1, L2, R1, R2
|Arriba, Abajo, Izquierda, Izquierda, Izquierda, Izquierda, Izquierda, Izquierda, Derecha, Derecha
|TORMENTA DE ARENA
|Mundo
|Frecuencia de reloj más alta
|CÍRCULO, CÍRCULO, L1, CUADRADO, L1, CUADRADO, CUADRADO, CUADRADO, L1, TRIÁNGULO, CÍRCULO, TRIÁNGULO
|B, B, LB, X, LB, X, X, X, LB, Y, B, Y
|YSOHNUL
|Mundo
|Los peatones llevan armas
|R2, R1, X, TRIÁNGULO, X, TRIÁNGULO, ARRIBA, ABAJO
|RT, RB, A, Y, A, Y, UP, DOWN
|FOOOXFT
|Mundo
|Modo Caos
|L2, DERECHA, L1, TRIÁNGULO, DERECHA, DERECHA, R1, L1, DERECHA, L1, L1, L1
|LT, DER, LB, Y, DER, DER, RB, LB, DER, LB, LB, LB
|ESTADO DE EMERGENCIA
|Mundo
|Siempre medianoche
|CUADRADO, L1, R1, DERECHA, X, ARRIBA, L1, IZQUIERDA, IZQUIERDA
|X, LB, RB, DERECHA, A, ARRIBA, LB, IZQUIERDA, IZQUIERDA
|XJVSNAJ
|Mundo
|Cielo anaranjado
|IZQUIERDA, IZQUIERDA, L2, R1, DERECHA, CUADRADO, CUADRADO, L1, L2, X
|IZQUIERDA, IZQUIERDA, LT, RB, DERECHA, X, X, LB, LT, A
|OFVIAC
|Mundo
|Tráfico negro
|Círculo, L2, Arriba, R1, Izquierda, X, R1, L1, Izquierda, Círculo
|B, LT, UP, RB, IZQUIERDA, A, RB, LB, IZQUIERDA, B
|IOWDLAC
|Mundo
|Semáforos en verde
|DERECHA, R1, ARRIBA, L2, L2, IZQUIERDA, R1, L1, R1, R1
|DERECHA, RB, ARRIBA, LT, LT, IZQUIERDA, RB, LB, RB, RB
|ZEIIVG
|Mundo
|Menor volumen de tráfico
|X, ABAJO, ARRIBA, R2, ABAJO, TRIÁNGULO, L1, TRIÁNGULO, IZQUIERDA
|A, ABAJO, ARRIBA, RT, ABAJO, Y, LB, Y, IZQUIERDA
|El Señor
|Vehículo
|Coches voladores
|CUADRADO, ABAJO, L2, ARRIBA, L1, CÍRCULO, ARRIBA, X, IZQUIERDA
|X, ABAJO, LT, ARRIBA, LB, B, ARRIBA, A, IZQUIERDA
|Chitty Chitty Bang Bang
|Habilidad
|Mega Salto
|ARRIBA, ARRIBA, TRIÁNGULO, TRIÁNGULO, ARRIBA, ARRIBA, IZQUIERDA, DERECHA, CUADRADO, R2, R2
|ARRIBA, ARRIBA, Y, Y, ARRIBA, ARRIBA, IZQUIERDA, DERECHA, X, RT, RT
|Canguro
|Mundo
|Modo Alboroto
|L2, DERECHA, L1, TRIÁNGULO, DERECHA, DERECHA, R1, L1, DERECHA, L1, L1, L1
|LT, DER, LB, Y, DER, DER, RB, LB, DER, LB, LB, LB
|ESTADO DE EMERGENCIA
|Mundo
|Estilo Elvis
|L1, CÍRCULO, TRIÁNGULO, L1, L1, CUADRADO, L2, ARRIBA, ABAJO, IZQUIERDA
|LB, B, Y, LB, LB, X, LT, ARRIBA, ABAJO, IZQUIERDA
|ZAPATOS DE PELUCHE AZUL
|Mundo
|Tema Ninja
|X, X, ABAJO, R2, L2, CÍRCULO, R1, CÍRCULO, CUADRADO
|A, A, ABAJO, RT, LT, B, RB, B, X
|NINJATOWN
|Mundo
|Modo «Fiesta en la playa»
|ARRIBA, ARRIBA, ABAJO, ABAJO, CUADRADO, CÍRCULO, L1, R1, TRIÁNGULO, ABAJO
|ARRIBA, ARRIBA, ABAJO, ABAJO, X, B, LB, RB, Y, ABAJO
|LIFESABEACH
|Mundo
|Tema «Funhouse»
|TRÍANGULO, TRÍANGULO, L1, CUADRADO, CUADRADO, CÍRCULO, CUADRADO, ABAJO, CÍRCULO
|Y, Y, LB, X, X, B, X, DOWN, B
|CRAZYTOWN
|Mundo
|Vehículos rurales
|Izquierda, Izquierda, Derecha, Derecha, Izquierda, Izquierda, Derecha, Abajo, Izquierda, Arriba
|LB, LB, RB, RB, LT, LB, RT, ABAJO, IZQUIERDA, ARRIBA
|FVTMNBZ
|Peatón
|Disturbios de peatones
|Abajo, Izquierda, Arriba, Izquierda, X, R2, R1, L2, L1
|Abajo, Izquierda, Arriba, Izquierda, A, RT, RB, LT, LB
|Lo siento, pero no puedo ayudarte con eso.
Las habilidades del mundo y de los jugadores modifican la física y el comportamiento básicos del juego. Estas Grand Theft Auto: San Andreas Los códigos de trucos permiten dar super saltos y asestar golpes contundentes. Cambia el tiempo a soleado o lluvioso para adaptarlo al ambiente de la sesión de juego. Estas herramientas convierten el mundo en un patio de recreo personal en el que el personaje no tiene que seguir ninguna regla.
A diferencia deGrand Theft Auto V, San Andreasincluye un truco para ganar dinero, una de las funciones más solicitadas que Rockstar decidió eliminar en títulos posteriores. Si buscas más formas de hacer fortuna en los títulos más recientes, nuestra guía sobre cómo ganar dinero en Grand Theft Auto Vmodo historia eso se explica con detalle.
Códigos de trucos de GTA Vice City por plataforma
GTA: Vice CitytraídoGTA en una fantasía de Miami bañada en luces de neón, y su sistema de trucos refleja el diseño sencillo de aquella época. Al igual que San Andreas, Vice City Los trucos se introducen mediante combinaciones de botones del mando o comandos del teclado del ordenador – Aquí no hay sistema telefónico.
|Categoría / Trucos
|Efecto
|Entrada de PlayStation
|Entrada de Xbox
|Código de la computadora personal
|Salud
|Max Health
|R1, R2, L1, CÍRCULO, IZQUIERDA, ABAJO, DERECHA, ARRIBA, IZQUIERDA, ABAJO, DERECHA, ARRIBA
|RB, RT, LB, B, IZQUIERDA, ABAJO, DERECHA, ARRIBA, IZQUIERDA, ABAJO, DERECHA, ARRIBA
|ASPIRINA
|Salud
|Armadura completa
|R1, R2, L1, X, IZQUIERDA, ABAJO, DERECHA, ARRIBA, IZQUIERDA, ABAJO, DERECHA, ARRIBA
|izquierda, derecha, izquierda, arriba, abajo, izquierda, arriba, abajo, derecha, arriba
|PROTECCIÓN PRECIOSA
|Salud
|Suicidarse
|DERECHA, L2, ABAJO, R1, IZQUIERDA, IZQUIERDA, R1, L1, L2, L1
|DERECHA, IZQUIERDA, ABAJO, DERECHA, IZQUIERDA, IZQUIERDA, DERECHA, IZQUIERDA, IZQUIERDA
|NO PUEDO AGUANTARLO MÁS
|Invencibilidad
|Invencible (por tiempo limitado)
|DERECHA, L2, ABAJO, R1, IZQUIERDA, IZQUIERDA, R1, L1, L2, L1
|DERECHA, IZQUIERDA, ABAJO, DERECHA, IZQUIERDA, IZQUIERDA, DERECHA, IZQUIERDA, IZQUIERDA
|NO PUEDES DEJARME SOLO
|Armas
|Conjunto de armas 1 (puño americano, bate, pistola, escopeta, Tec-9, Kruger, rifle de francotirador, lanzallamas)
|R1, R2, L1, R2, IZQUIERDA, ABAJO, DERECHA, ARRIBA, IZQUIERDA, ABAJO, DERECHA, ARRIBA
|izquierda, derecha, izquierda, derecha, abajo, arriba, izquierda, abajo, derecha, arriba
|MATONES
|Armas
|Conjunto de armas 2 (katana, granadas, .357, escopeta corta, Mac 10, M4, rifle de francotirador .308, lanzacohetes)
|R1, R2, L1, R2, IZQUIERDA, ABAJO, DERECHA, ARRIBA, IZQUIERDA, ABAJO, ABAJO, IZQUIERDA
|izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, abajo, derecha, arriba, izquierda, abajo, abajo, izquierda
|HERRAMIENTAS PROFESIONALES
|Armas
|Conjunto de armas 3 (motosierra, .357, SPAS-12, MP, M4, rifle de francotirador .308, minigun)
|R1, R2, L1, R2, IZQUIERDA, ABAJO, DERECHA, ARRIBA, IZQUIERDA, ABAJO, ABAJO, ABAJO
|izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, abajo, derecha, arriba, izquierda, abajo, abajo, abajo
|Nuttertoys
Sobrevivir en los años 80 es mucho más fácil cuando tienes la salud al máximo y la armadura completa. Puedes elegir entre tres conjuntos de armas diferentes que incluyen de todo, desde nudillos de latón hasta ametralladoras, así que te recomiendo que tengas a mano los códigos de armas para las misiones más difíciles. También puedes usar el código de suicidio si alguna vez te quedas atascado en una situación complicada.
|Nivel de búsqueda
|Aumentar el nivel de búsqueda
|R1, R1, CÍRCULO, R2, IZQUIERDA, DERECHA, IZQUIERDA, DERECHA, IZQUIERDA, DERECHA
|RB, RB, B, RT, IZQUIERDA, DERECHA, IZQUIERDA, DERECHA, IZQUIERDA, DERECHA
|NO ME LLEVARÁS VIVO
|Nivel de búsqueda
|Reducir el nivel de búsqueda
|R1, R1, CÍRCULO, R2, ARRIBA, ABAJO, ARRIBA, ABAJO, ARRIBA, ABAJO
|izquierda, izquierda, abajo, derecha, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo
|Déjame en paz
|Vehículo
|Generar tanque Rhino
|CÍRCULO x6, R1, L2, L1, TRIÁNGULO, CÍRCULO, TRIÁNGULO
|B x6, RB, LT, LB, Y, B, Y
|CARRO DE COMBATE
|Vehículo
|Spawn: Bloodring Banger
|Arriba, derecha, derecha, L1, derecha, arriba, X, L2
|Arriba, derecha, derecha, L, derecha, arriba, A, L
|TRAVELINSTYLE
|Vehículo
|Carrito de golf Spawn
|Círculo, L1, Arriba, R1, L2, X, R1, L1, Círculo, X
|B, LB, UP, RB, LT, A, RB, LB, B, A
|MEJOR QUE CAMINAR
|Vehículo
|Spawn Hotring Racer
|R1, CÍRCULO, R2, DERECHA, L1, L2, X, X, CUADRADO, R1
|RB, B, RT, DERECHA, LB, LT, A, A, X, RB
|VETE ALLÍ LO ANTES POSIBLE
|Vehículo
|Spawn Love Fist Limo
|R2, ARRIBA, L2, IZQUIERDA, IZQUIERDA, R1, L1, CÍRCULO, DERECHA
|RT, UP, LT, IZQUIERDA, IZQUIERDA, RB, LB, B, DERECHA
|ROCKANDROLLCAR
|Vehículo
|Spawn Sabre Turbo
|DERECHA, L2, ABAJO, L2, L2, X, R1, L1, CÍRCULO, IZQUIERDA
|DERECHA, IZQUIERDA, ABAJO, IZQUIERDA, IZQUIERDA, A, ATRÁS, IZQUIERDA, B, IZQUIERDA
|THELASTRIDE
|Vehículo
|Aparecer Trashmaster
|Círculo, R1, Círculo, R1, Izquierda, Izquierda, R1, L1, Círculo, Derecha
|D, D, D, D, IZQUIERDA, IZQUIERDA, D, IZQUIERDA, D, DERECHA
|RUBBISHCAR
|Vehículo
|Spawn Romero (Coche fúnebre)
|Abajo, R2, Abajo, R1, L2, Izquierda, R1, L1, Izquierda, Derecha
|Abajo, derecha, abajo, botón derecho, izquierda, izquierda, botón derecho, izquierda, derecha
|¿DÓNDE ES EL FUNERAL?
|Vehículo
|Truco del Dodo (Coche volador)
|DERECHA, R2, CÍRCULO, R1, L2, ABAJO, L1, R1
|DERECHA, RT, B, RB, LT, ABAJO, LB, RB
|VÉAMOS JUNTOS
|Vehículo
|Los coches circulan sobre el agua
|DERECHA, R2, CÍRCULO, R1, L2, CUADRADO, R1, R2
|DERECHA, RT, B, RB, LT, X, RB, RT
|SEAWAYS
|Vehículo
|Haz estallar todos los coches
|R2, L2, R1, L1, L2, R2, CUADRADO, TRIÁNGULO, CÍRCULO, TRIÁNGULO, L2, L1
|RT, LT, RB, LB, LT, RT, X, Y, B, Y, LT, LB
|BIGBANG
|Vehículo
|Coches más rápidos
|DERECHA, R1, ARRIBA, L2, L2, IZQUIERDA, R1, L1, R1, R1
|DERECHA, RB, ARRIBA, LT, LT, IZQUIERDA, RB, LB, RB, RB
|LO AGARRO TODO
|Vehículo
|Bloodring Banger
|Arriba, derecha, derecha, L1, derecha, arriba, X, L2
|Arriba, derecha, derecha, L, derecha, arriba, A, L
|TRAVELINSTYLE
|Vehículo
|Bloodring Banger (Todo)
|ABajo, R1, Círculo, L2, L2, X, R1, L1, Izquierda, Izquierda
|DOWN, RB, B, LT, LT, A, RB, LB, IZQUIERDA, IZQUIERDA
|LLEGA RÁPIDO
Un coche rápido es la mejor herramienta para escapar por las calles de la ciudad; puedes generar una limusina o incluso un tanque para arrasar con todo lo que se interponga en tu camino. Algunos trucos para vehículos permiten incluso que los coches circulen sobre el agua o vuelen por los aires. Utilizo estos códigos para explorar el mapa y evitar el tráfico habitual.
|Mundo
|Tiempo soleado
|R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, CUADRADO
|RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, X
|UN DÍA MARAVILLOSO
|Mundo
|Tiempo lluvioso
|R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, CÍRCULO
|RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, B
|NO PUEDO DEJAR DE MORDERME LAS UÑAS
|Mundo
|Tiempo tormentoso
|R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, TRIÁNGULO
|RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, Y
|GATOS Y PERROS
|Mundo
|Tiempo con niebla
|Derecha, X, Izquierda 1, Izquierda 1, Izquierda 2, Izquierda 2, Izquierda 2, X
|RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, A
|NO PUEDO DEJAR DE MORDERME LAS UÑAS
|Mundo
|Jugabilidad más ágil
|TRÍANGULO, ARRIBA, DERECHA, ABAJO, L2, L1, CUADRADO
|Y, ARRIBA, DERECHA, ABAJO, LT, LB, X
|Sin velocidad
|Mundo
|Jugabilidad más pausada
|TRÍANGULO, ARRIBA, DERECHA, ABAJO, CUADRADO, R2, R1
|Y, ARRIBA, DERECHA, ABAJO, X, RT, RB
|Aburrido
|Conviértete en
|Tráfico rosa
|CÍRCULO, L1, ABAJO, L2, IZQUIERDA, X, R1, L1, DERECHA, X
|B, LB, ABAJO, LT, IZQUIERDA, A, RB, LB, DERECHA, A
|La cicatriz de los peluqueros
|Mundo
|Tráfico negro
|Círculo, L2, Arriba, R1, Izquierda, X, R1, L1, Izquierda, Círculo
|B, LT, UP, RB, IZQUIERDA, A, RB, LB, IZQUIERDA, B
|Quiero que me pinten de negro
|Peatón
|Los peatones llevan armas
|R2, R1, X, TRIÁNGULO, X, TRIÁNGULO, ARRIBA, ABAJO
|RT, RB, A, Y, A, Y, UP, DOWN
|NUESTRO DERECHO DIVINO A PORTAR ARMAS
|Personaje
|Modo BIGHEAD
|ARRIBA, ARRIBA, ABAJO, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, IZQUIERDA, DERECHA, CÍRCULO, X
|ARRIBA, ARRIBA, ABAJO, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, IZQUIERDA, DERECHA, B, A
|N/A
|Peatón
|Pediatría exclusivamente femenina
|Círculo, X, L1, L1, R2, X, X, Círculo, Triángulo
|B, A, LB, LB, RT, A, A, B, Y
|IMÁN DE CHICAS
|Peatón
|Disturbios de peatones
|Abajo, Izquierda, Arriba, Izquierda, X, R2, R1, L2, L1
|Abajo, Izquierda, Arriba, Izquierda, A, RT, RB, LT, LB
|¡Lucha, lucha, lucha!
|Peatón
|Los niños te atacan
|Abajo, arriba, arriba, arriba, X, R2, R1, L2, L2
|Abajo, arriba, arriba, arriba, A, RT, RB, LT, LT
|A NADIE LE GUSTA
|Jugador
|Cambiar de ropa
|DERECHA, DERECHA, IZQUIERDA, ARRIBA, L1, L2, IZQUIERDA, ARRIBA, ABAJO, DERECHA
|DERECHA, DERECHA, IZQUIERDA, ARRIBA, LB, LT, IZQUIERDA, ARRIBA, ABAJO, DERECHA
|VESTIRSE CON ESTILO
GTA: Vice City comparte varios códigos de trucos con Grand Theft Auto: San Andreas, lo que hace que la experiencia resulte familiar para los jugadores veteranos que alternan entre ambos juegos. Puedes cambiar las condiciones meteorológicas o acelerar el ritmo del juego para disfrutar de una sesión más intensa. Me gusta cambiarme de ropa cuando quiero interpretar a diferentes personajes.
Cómo introducir los códigos de trucos de GTA: instrucciones específicas para cada plataforma
Conocer los códigos es solo la mitad del camino: ¿cómo se introducen los códigos de trucos para Grand Theft Auto V y otros títulos depende totalmente de la plataforma que utilices. Hay una regla general que se aplica a todos los métodos: Si se activan los trucos, se desactivan los logros y los trofeos para esa sesión, pero al reiniciar el juego vuelven a activarse.
Introducción de códigos de trucos de PlayStation (PS5, PS4, PS3)
En PlayStation, Grand Theft Auto V Códigos de trucos para PS5 y versiones anteriores PlayStation Todas las versiones utilizan el mismo método de pulsación de botones del mando. A continuación te explicamos cómo introducirlas correctamente:
- No pongas el juego en pausa; los códigos deben introducirse mientras se juega
- Utiliza el pad direccional para todos los movimientos (IZQUIERDA, DERECHA, ARRIBA, ABAJO)
- Teclea la secuencia de botones rápidamente y sin parar en mitad del combo
- Estate atento al mensaje de confirmación que aparecerá en pantalla: esto confirma que el truco se ha activado correctamente
Si un truco no se activa, es probable que hayas puesto la partida en pausa en mitad de la secuencia o que hayas pulsado el botón equivocado. Simplemente vuelve a intentarlo desde el principio de la secuencia.
Introducción de códigos de trucos de Xbox (Xbox Series X, Xbox One, Xbox 360)
Códigos de trucos de GTA 5 Xbox One, Xbox Serie X, yGTA Vcódigos de trucosXbox 360 todas siguen el mismo método de entrada que PlayStation, solo que con nombres de botones diferentes. La correspondencia es sencilla: A sustituye a X, B sustituye a Círculo, X sustituye a Cuadrado, Y sustituye a Triángulo, RB sustituye a R1, LB sustituye a L1, RT sustituye a R2 y LT sustituye a L2.
Pasos para Xbox:
- Mantente en el juego; no abras el menú de pausa
- Utiliza el pad direccional para todos los movimientos
- Introduce la secuencia completa rápidamente y en orden
- Cuando se activa correctamente, aparece un mensaje de confirmación en pantalla
Códigos de trucos de GTA 5 Xbox Series X funcionan exactamente igual que Xbox One En cuanto a los datos de entrada, no hay diferencias entre generaciones en Xbox.
Introducción de códigos de trucos en PC
Grand Theft Auto V Los jugadores de PC disponen de dos opciones de introducción de códigos de trucos, lo que convierte al PC en la plataforma más flexible para activarlos:
Método 1 – Comando de consola:
- Pulsa la tecla de la tilde (~) para abrir la consola de trucos
- Escribe la palabra del código de trucos tal y como aparece (por ejemplo, PAINKILLER para la invencibilidad)
- Pulsa Intro para activar
Método 2: Teléfono dentro del juego:
- Abre el móvil de tu personaje dentro del juego
- Ve a «Contactos» o al teclado numérico
- Marca el número de trucos (por ejemplo, 1-999-724-654-5537 para la invencibilidad)
- Pulsa para activar
Los trucos para PC se basan en palabras, en lugar de en secuencias de botones, lo que hace que sean mucho más fáciles de introducir con precisión en situaciones de presión.
Comparación de los códigos de trucos en los distintos juegos de GTA
All Grand Theft Auto V Los códigos de trucos suponen una evolución significativa con respecto a los títulos anteriores, y conocer las diferencias resulta útil a la hora de pasar de un juego a otro.
El cambio más importante que ha introducido Rockstar con Grand Theft Auto V estaba eliminando por completo el truco del dinero. AmbosSan Andreas and Vice City entregó a los jugadores 250 000 dólares al instante; Grand Theft Auto V no tiene equivalente, probablemente para proteger Grand Theft Auto Onlinela economía de…
La aparición de vehículos también varía considerablemente. Grand Theft Auto V abarca helicópteros, coches deportivos y aviones acrobáticos, mientras que San Andreas se basa en mochilas propulsoras y tanques. Vice City en general, hace que todo sea más sencillo.
El sistema de acceso también ha evolucionado: GTA V Los códigos de trucos para Xbox 360 y PS3 solo utilizan combinaciones de botones, mientras que las plataformas modernas han incorporado códigos de trucos a través del teléfono para una activación más rápida. Una constante en todos los títulos: los trucos solo se pueden usar en el modo para un jugador, sin ningún efecto en Grand Theft Auto Online. Para más información, consulta nuestra GTAjuegos por ordenguía.
Mi opinión general sobre los códigos de trucos de GTA
EstoGTA Esta guía de códigos de trucos abarca todos los títulos y plataformas principales, así que añádela a tus favoritos para consultarla rápidamente mientras juegas.
Recuerda: los trucos solo sirven para el modo para un jugador, y al activarlas se desactivan los logros de esa sesión, así que guarda primero tu progreso.
Juega a tu manera, rompe las reglas y disfruta de cada caótico segundo. ¿Buscas lo que viene después? Nuestro juegos comoGTA Esta guía te ofrece todo lo que necesitas.
Preguntas frecuentes
Los mejores trucos iniciales para los jugadores novatos son «Máxima salud y armadura» (TURTLE en PC) y «Dar todas las armas» (TOOLUP en PC): reducen inmediatamente la dificultad y te permiten explorar el juego sin sentir una presión constante. También conviene tener a mano el truco «Reducir el nivel de búsqueda» (LAWYERUP) para escapar rápidamente de las situaciones con la policía.
No, GTA Los códigos de trucos son exclusivamente para el modo para un jugador y no tienen ningún efecto en Grand Theft Auto Online. Si intentas utilizarlas en el modo multijugador, simplemente no funcionarán.
Sí, al activar cualquier código de trucos se desactivan los logros y trofeos para esa sesión de juego. Al reiniciar el juego, se vuelven a activar, así que guarda tu progreso antes de activar los trucos si te importa tu recuento de trofeos.
En PlayStation y Xbox, introduce la secuencia de botones mientras juegas, sin pausar el juego; si lo haces correctamente, aparecerá un mensaje de confirmación en pantalla. En PC, pulsa la tecla de tilde (~) para abrir la consola y escribe la palabra del truco, o marca el número del truco desde el teléfono del juego.
Grand Theft Auto: San Andreas incluye un truco para conseguir dinero que añade 250 000 dólares al instante, que es HESOYAM. Grand Theft Auto V no tiene trucos para conseguir dinero; Rockstar lo eliminó por completo del juego.
The 1 000 000 $ GTA$la ventaja es unaGrand Theft Auto Online promoción vinculada a PlayStation Plus una suscripción, no un código de trucos. Inicia sesión en Grand Theft Auto Online a través de un programa subvencionable PlayStation cuenta para canjearlo a través del juego Maze Banksitio web.
La mayoría de los jugadores consideran que «Invincibilidad» (PAINKILLER) es el truco más útil en general, ya que elimina todo el daño durante cinco minutos y funciona en las situaciones más caóticas. «Gravedad lunar» (FLOATER) se lleva el premio por su valor puramente lúdico.
No hay ningún truco ni método legítimo para obtener 2000 millones de dólares en Grand Theft Auto V directamente en el modo historia. La forma más parecida de hacerlo consiste en combinar las misiones de asesinato de Lester con el mercado de valores.