Los 13 mejores portátiles para el desarrollo de videojuegos en 2025

Si necesitas el mejor portátil para desarrollar videojuegos, la verdadera pregunta es cómo se comporta en el día a día. Por suerte, has encontrado justo la lista que estabas buscando.

Se sabe que los desarrolladores de videojuegos cambian constantemente de motores, editores de código y herramientas 3D, por lo que el portátil debe funcionar con fluidez al pasar de una tarea a otra.

Los flujos de trabajo varían, y el hardware que resulta «adecuado» depende del tipo de desarrollo de videojuegos que realices y de la frecuencia con la que te desplaces de un lugar a otro. Mi objetivo es ayudarte a encontrar un portátil para el desarrollo de videojuegos que se adapte realmente a tu proceso y garantice la fluidez de tus herramientas.

Nuestra selección de los mejores portátiles para el desarrollo de videojuegos

Estas tres primeras opciones destacan porque gestionan con fluidez los flujos de trabajo cotidianos del desarrollo de videojuegos, ya sea al compilar código, ajustar escenas o realizar pruebas de juego rápidas. Cada una de ellas ofrece una buena potencia de procesamiento, una GPU dedicada y la fiabilidad suficiente para trabajar con tranquilidad durante largas sesiones de trabajo.

Alienware x17 (Modelo 2025)– Este modelo parece una estación de trabajo disfrazada de portátil para juegos. Su gran pantalla ofrece un amplio espacio de trabajo para los editores y mantiene un rendimiento constante durante las tareas de desarrollo más exigentes, sin caídas repentinas de rendimiento. ASUS TUF A16(Modelo 2025)– Una opción muy recomendable si buscas un portátil para desarrollar videojuegos con un presupuesto ajustado. Sus buenas opciones de tarjeta gráfica, su excelente gestión térmica y la posibilidad de ampliar la memoria RAM y el SSD facilitan mantener la velocidad de las compilaciones locales. Razer Blade 16 (Modelo 2025) – Elegante, portátil y potente. Ideal para desarrolladores de videojuegos que valoran una pantalla nítida y un rendimiento estable al alternar entre motores, código y herramientas 3D.

Sigue desplazándote para ver la lista completa y encontrar la configuración que mejor se adapte a tu flujo de trabajo, a tu presupuesto y a tu forma de crear juegos. Aquí hay un portátil para cada tipo de desarrollador.

Los 13 mejores portátiles para el desarrollo de videojuegos que potenciarán tus procesos de programación y creativos

En esta sección se presenta la lista completa de recomendaciones sobre los mejores portátiles para el desarrollo de videojuegos, clasificados según las diferentes necesidades y estilos de trabajo. Algunos desarrolladores necesitan un equipo estable para la codificación y la programación de videojuegos, mientras que otros buscan un portátil potente para el modelado 3D y el diseño de videojuegos, o un equipo portátil que les permita desarrollar videojuegos desde cualquier lugar.

Estos portátiles ofrecen un equilibrio entre rendimiento, precio y portabilidad, y muchos de ellos incluyen una tarjeta gráfica dedicada para garantizar una visualización fluida de las vistas previas en tiempo real en Unidad and Irreal. Cada modelo se destaca para un caso de uso concreto, con las especificaciones clave y una valoración rápida para ayudarte a elegir el que mejor se adapte a tu flujo de trabajo.

1. Alienware x17 [El mejor portátil para el desarrollo de videojuegos]

Especificaciones Detalles CPU Intel Core i9-13900H / i9-14900H (serie H) GPU NVIDIA GeForce RTX 4080 / RTX 4090 RAM Hasta 64 GB de DDR5 Almacenamiento SSD NVMe de hasta 4 TB Pantalla 17,3″ FHD / QHD+ Frecuencia de actualización 165 Hz / 240 Hz Batería 4-6 horas Peso 3,0 kg Conectividad USB-C, Thunderbolt, HDMI, Ethernet

Si quieresun portátil potente capaz de realizar tareas exigentes sin perder velocidad, elAlienware x17 is lo más parecido a un ordenador de sobremesa portátil. La pantalla de 17,3 pulgadas ofrece espacio suficiente para tener a la vista Unity, Unreal y tu editor de código al mismo tiempo, lo que ayuda mucho a los desarrolladores de videojuegos a evitar tener que cambiar constantemente de ventana.

Está equipado con un sistema de refrigeración avanzado, por lo que los tiempos de compilación prolongados, el renderizado de vídeo, el «baking» de iluminación y las sesiones de perfilado se mantienen estables. Además, gracias a las opciones de gran capacidad de RAM y al rápido almacenamiento NVMe, puedes guardar proyectos de gran tamaño en el disco local en lugar de tener que estar cambiando de unidad externa.

Por qué lo elegimos The Alienware x17 destaca por mantener su velocidad incluso bajo cargas de trabajo intensas. Al cambiar entre herramientas de desarrollo de videojuegos, conserva ese mismo nivel de rendimiento sin que se produzca ninguna caída ni ralentización. Esa consistencia marca la diferencia en el trabajo de producción real.

También me gusta la calidad general de fabricación, sobre todo el teclado y la disposición de los puertos. Es fácil conectar múltiples aplicaciones, periféricos, monitores externos o incluso dispositivos móviles de prueba. Da la sensación de estar perfectamente adaptado a las necesidades reales del día a día en el desarrollo de videojuegos.

Ventajas Contras ✅ Amplio espacio en pantalla para la edición de niveles y diseños con varias ventanas ✅ Las GPU NVIDIA GeForce RTX permiten realizar previsualizaciones de alta fidelidad y editar vídeos ✅ El sistema de refrigeración avanzado mantiene un rendimiento estable durante las compilaciones prolongadas ✅ Las amplias opciones de RAM y almacenamiento permiten realizar tareas complejas y proyectos de gran envergadura ✅ Ideal para desarrolladores que buscan la potencia suficiente para realizar perfiles con ajustes altos ❌ Pesa más que muchos portátiles, pero esa es la contrapartida de contar con un hardware de nivel de ordenador de sobremesa

Veredicto final:The Alienware x17 Es el portátil ideal si necesitas un portátil para juegos fiable que ofrezca un mejor rendimiento en proyectos de desarrollo de videojuegos a gran escala y mantenga su velocidad durante los flujos de trabajo de producción reales.

2. ASUS TUF A16 [El mejor portátil económico para el desarrollo de videojuegos]

Especificaciones Detalles CPU AMD Ryzen 7 7735HS / Ryzen 9 7940HS GPU NVIDIA GeForce RTX 4060 / RTX 4070 RAM 16 GB–32 GB de DDR5, ampliable Almacenamiento SSD NVMe de 512 GB a 2 TB, ampliable Pantalla 16:9 FHD o QHD Frecuencia de actualización De 144 a 165 Hz Batería 6-9 horas Peso 2,2 kg Conectividad USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi 6

The ASUS TUF A16 es uno de esos portátiles para juegos que dan en el clavo para desarrolladores de videojuegos que buscan un rendimiento sólido sin tener que gastarse una fortuna en equipos de nivel profesional. Los procesadores AMD Ryzen que se utilizan aquí son lo suficientemente eficientes y rápidos para programar, generar iluminación y ejecutar vistas previas en Unreal Engine.

Y dado que tanto la memoria RAM como el almacenamiento NVMe se pueden ampliar en muchas configuraciones, puedes ampliar la capacidad más adelante en lugar de tener que sustituir todo el equipo, lo que resulta muy útil cuando los proyectos crecen y necesitas más memoria RAM o un almacenamiento en caché local más rápido para las compilaciones.

Por qué lo elegimos Es la mejor opción económica porque ofrece un equilibrio entre el precio y la funcionalidad real para el desarrollo. Cuenta con un buen procesador, una potente tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX, posibilidades de ampliación y un chasis que se mantiene estable a lo largo de los ciclos reales de desarrollo de videojuegos: compilar, probar, ajustar, repetir. Se centra en la fiabilidad, no en la estética.

La pantalla de 16 pulgadas con una frecuencia de actualización de 144 Hz o más resulta sorprendentemente útil, no solo para jugar, sino también para comprobar la sincronización de fotogramas, el ritmo de las animaciones y la capacidad de respuesta de la interfaz de usuario en tiempo real.

La refrigeración también funciona bien, ya que evita los picos repentinos de temperatura que se producen en los portátiles más delgados, por lo que el rendimiento se mantiene más constante durante tareas largas y exigentes. Y si tu flujo de trabajo se centra más en la programación y los ciclos de iteración, este modelo también se sitúa entre los mejores portátiles para programar en general.

Ventajas Contras ✅ Memoria RAM ampliable y almacenamiento NVMe para un uso a largo plazo ✅ Excelente relación calidad-precio de las CPU AMD Ryzen ✅ Las GPU NVIDIA GeForce RTX gestionan las vistas previas del editor con fluidez ✅ La pantalla de 144 Hz o más resulta útil para comprobar el movimiento, el ritmo y la sincronización ✅ El puerto Ethernet es ideal para el modo multijugador o para realizar pruebas de latencia ❌ Los materiales dan una sensación más práctica que lujosa, pero la durabilidad es buena

Veredicto final:The ASUS TUF A16 Es ideal si buscas un portátil fiable y asequible que pueda soportar flujos de trabajo reales de desarrollo de videojuegos y crecer con tus proyectos a lo largo del tiempo.

3. Razer Blade 16 [El mejor portátil económico para el desarrollo de videojuegos]

Especificaciones Detalles CPU Intel Core i9-14900HX (o variantes de gama alta similares) GPU NVIDIA GeForce RTX 4080 / 4090 RAM Hasta 64 GB de DDR5 Almacenamiento Dos ranuras M.2 PCIe Gen 4 para SSD Pantalla Opciones de 16 pulgadas OLED/Mini-LED, alta resolución Frecuencia de actualización Hasta 240 Hz Batería Entre 5 y 7 horas Peso 2,45 kg Conectividad USB-C / USB4, HDMI, Thunderbolt, conector de audio

The Razer Blade 16 encaja perfectamente para cualquiera que necesite evaluar con precisión los ajustes de iluminación, los sombreadores y los detalles de la escena directamente en la ventana de visualización del motor. La pantalla OLED ofrece una gran nitidez, colores precisos y una resolución suficiente para gestionar diseños con varias ventanas sin que resulte agobiante. Además, cuenta con la potencia de una tarjeta gráfica dedicada que permite ejecutar con fluidez escenas exigentes en Unity y Unreal durante las pruebas de juego, especialmente al trabajar en línea con el VPN para mayor privacidad y velocidad.

Por qué lo elegimos Ofrece una pantalla de gran tamaño combinada con una potencia de GPU extrema, lo que te permite ejecutar previsualizaciones de alta fidelidad y configuraciones de iluminación sin tener que esperar a que finalicen los procesos de renderizado más pesados. La calidad de la pantalla marca una diferencia notable a la hora de revisar texturas, correcciones de color y el trabajo final de desarrollo visual.

Puedes ampliar la memoria RAM y aprovechar las dos ranuras para SSD para tener acceso local a grandes bibliotecas de recursos y carpetas de proyectos. La carcasa se mantiene fresca gracias a un sistema de cámara de vapor bien diseñado que disipa el calor de forma eficiente.

Esto se traduce en un rendimiento más constante durante los procesos de desarrollo de videojuegos, lo que lo convierte en uno de los los mejores portátiles para programar y el desarrollo de videojuegos, donde los proyectos pueden prolongarse durante horas.

Ventajas Contras ✅ Una pantalla magnífica que facilita la depuración visual y el trabajo con colores ✅ Potencia de GPU suficiente para el renderizado en tiempo real y las pruebas avanzadas del motor ✅ Fabricación sólida y de aspecto profesional, ideal tanto para el estudio como para viajar ✅ Espacio para dos SSD de alta velocidad para mantener las compilaciones activas en el equipo local ✅ Amplia variedad de puertos para monitores externos, equipos de realidad virtual y dispositivos de captura ❌ El precio es elevado, pero refleja un rendimiento de alta gama y materiales de primera calidad

Veredicto final:The Razer Blade 16 es ideal para desarrolladores que dan prioridad a la calidad de la pantalla y al rendimiento puro en un portátil para juegos que también funciona como estación de trabajo portátil.

4. Lenovo Legion 7i [El mejor portátil para juegos en general para desarrolladores de videojuegos]

Especificaciones Detalles CPU Intel Core i9 (serie H) GPU NVIDIA GeForce RTX 4070 / 4080 RAM Hasta 32 GB de DDR5 (ampliable) Almacenamiento SSD NVMe de 1 TB (ampliable) Pantalla 16:9 WQXGA (2560 × 1600) Frecuencia de actualización Hasta 240 Hz Batería Entre 6 y 8 horas Peso 2,3 kg Conectividad USB-C, USB-A, HDMI, Ethernet, conector de audio

The Lenovo Legion 7i is una de esas configuraciones de portátil para juegos que resulta muy equilibrada para el desarrollo real de videojuegos, y no solo para jugar. El elevado rendimiento monohilo de la CPU hace que tareas como compilar código, precalcular la iluminación y navegar por grandes proyectos de Unity o Unreal resulten fluidas en lugar de lentas. Si a esto le sumas una tarjeta gráfica de clase RTX, obtendrás previsualizaciones fluidas en tiempo real, incluso en escenas de prueba más complejas.

Por qué lo elegimos Encuentra el equilibrio perfecto entre un gran rendimiento, opciones de ampliación y una buena refrigeración, sin llegar a los precios de gama ultra alta. Es un portátil que te acompañará a medida que tus proyectos vayan creciendo.

LegioEl sistema de refrigeración Coldfront de n’s ayuda a mantener un rendimiento constante durante largas sesiones de montaje o de ajuste de shaders. La pantalla también es ideal para el trabajo diario: ofrece un texto nítido y claro para programar, y una alta frecuencia de actualización cuando juegas para probar tus montajes. Además, la posibilidad de ampliar la memoria RAM y el almacenamiento significa que este equipo no te limita a la cantidad de RAM con la que empiezas.

Ventajas Contras ✅ Excelente rendimiento general para la programación y el trabajo con motores ✅ La memoria RAM y el SSD ampliables le confieren una vida útil más larga ✅ La nítida pantalla de 16 pulgadas ofrece una excelente visibilidad del espacio de trabajo ✅ El sistema de refrigeración mantiene un rendimiento estable durante las cargas de trabajo intensas ✅ La disposición completa de los puertos facilita las conexiones externas ❌ No es la opción más ligera, pero su calidad de fabricación hace que resulte sólida en lugar de voluminosa

Veredicto final:The Lenovo Legion 7ies uno de losel mejorLenovoordenadores portátiles. Es una opción fiable y completa para los desarrolladores que buscan un rendimiento constante y margen de crecimiento sin incurrir en gastos excesivos.

5. GIGABYTE AERO X16 [Pantalla OLED con gran precisión cromática y potente GPU para el desarrollo de videojuegos y el diseño]

Especificaciones Detalles CPU Opciones de AMD Ryzen 7 / Intel Core serie H GPU NVIDIA GeForce RTX 4060 / 4070 RAM Hasta 32 GB de DDR5 (ampliable) Almacenamiento SSD NVMe de 1 TB (ampliable) Pantalla OLED de 16 pulgadas, alta precisión cromática Frecuencia de actualización 120–165 Hz (según el modelo) Batería Entre 6 y 8 horas Peso Un kilo y novecientos gramos Conectividad USB-C, USB-A, HDMI, conector de audio de 3,5 mm

The GIGABYTE AERO X16 es el portátil perfecto para flujos de trabajo de desarrollo de videojuegos que incluyan diseño artístico, texturizado, sombreado, diseños de interfaz de usuario o vistas previas de entornos.

La pantalla OLED marca una diferencia notable a la hora de revisar los colores y la iluminación, ya que ofrece una idea más clara de cómo se verán los recursos en el motor antes de exportarlos. Además, deja suficiente potencia de la tarjeta gráfica para previsualizar las escenas con fluidez sin tener que recurrir a la tarjeta gráfica integrada, lo cual es fundamental cuando se trabaja con Unity o Unreal.

Por qué lo elegimos Es uno de los pocos portátiles de su gama de precios que combina una visualización con gran precisión cromática, una tarjeta gráfica dedicada y memoria RAM y SSD ampliables, lo que lo convierte en una opción muy interesante para estudiantes, desarrolladores independientes y diseñadores que desean ampliar sus habilidades y el alcance de sus proyectos.

El chasis es ligero y fácil de transportar, por lo que desplazarse entre casa, el colegio, el estudio o el espacio de coworking no es como cargar con un ladrillo. Y si más adelante empiezas a trabajar con escenas más pesadas, puedes instalar más memoria RAM y un segundo SSD en lugar de tener que cambiar todo el equipo.

Este portátil ofrece una combinación poco habitual de potencia gráfica, calidad de pantalla y fiabilidad de audio, lo que lo convierte en un excelente ordenador portátil para la producción musical y el desarrollo de videojuegos.

Ventajas Contras ✅ La pantalla OLED facilita la comprobación precisa de texturas e iluminación ✅ Una GPU dedicada gestiona las vistas previas en tiempo real mejor que la tarjeta gráfica integrada ✅ Memoria RAM y almacenamiento ampliables para adaptarse al crecimiento futuro del proyecto ✅ Ligero y fácil de transportar, ideal para flujos de trabajo móviles ✅ Buena disposición de puertos para monitores externos o dispositivos de captura ❌ Las opciones de GPU no son las más potentes, pero están bien equilibradas para el desarrollo y las pruebas

Veredicto final:The GIGABYTE AERO X16 Es un portátil ideal para desarrolladores y artistas que buscan una calidad visual impresionante y un rendimiento fiable sin tener que pagar los precios de los modelos de gama alta.

6. Lenovo Legion Pro 7i [Combinación de CPU y GPU de gama alta para motores de videojuegos exigentes]

Especificaciones Detalles CPU Intel Core i9 (serie H) GPU NVIDIA GeForce RTX 4080 / 4090 RAM Hasta 32 GB de DDR5 (ampliable) Almacenamiento SSD NVMe de hasta 2 TB (ampliable) Pantalla 16:9 WQXGA (2560 × 1600) Frecuencia de actualización Doscientos cuarenta hercios Batería Entre 5 y 7 horas de autonomía Peso 2,5 kg Conectividad USB-C, USB-A, HDMI, Ethernet, conector de audio de 3,5 mm

Si utilizas mucho el editor de Unreal Engine o Unity, el Lenovo Legion Pro 7i da la sensación de ser una máquina potente diseñada para ese tipo de flujo de trabajo. Cuenta con procesadores de primera categoría y una tarjeta gráfica dedicada que rinden a la altura en proyectos de gran envergadura, el horneado de escenas, la compilación de shaders y las pasadas de iluminación.

La pantalla de 16 pulgadas con alta frecuencia de actualización ofrece una gran nitidez a la hora de comprobar la sincronización de las animaciones y la fluidez del juego, y el sistema de refrigeración es muy eficaz, por lo que el rendimiento se mantiene estable incluso con cargas de trabajo exigentes; precisamente por eso se encuentra entre los mejores portátiles para estudiantes de ingeniería.

Por qué lo elegimos Este modelo es un portátil ideal para equipos o desarrolladores independientes que trabajan con motores completos y realizan muchas tareas de previsualización en tiempo real. Ofrece más memoria RAM, opciones de tarjetas gráficas de gama alta y potentes procesadores que reducen el tiempo de compilación y garantizan una navegación fluida por el editor.

Más allá del trabajo del motor en tiempo real, el Lenovo Legion Pro 7i También es uno de los mejores portátiles para el renderizado, tanto si estás creando escenas 3D de alta resolución, exportando vídeo o procesando configuraciones de iluminación complejas. Su diseño térmico mantiene el sistema estable durante los renderizados prolongados, lo que lo convierte en una opción fiable para desarrolladores, ingenieros y artistas que necesitan capacidades tanto de desarrollo de videojuegos como de renderizado profesional en un solo equipo.

Ventajas Contras ✅ Maneja sin problemas aplicaciones exigentes y grandes proyectos de videojuegos ✅ Potentes opciones de GPU para realizar pruebas precisas en tiempo real ✅ La pantalla WQXGA de 16 pulgadas y 240 Hz facilita la sincronización y las comprobaciones visuales ✅ La tecnología de refrigeración Legion Coldfront mantiene un rendimiento constante durante las sesiones prolongadas ✅ Memoria RAM y almacenamiento ampliables para un uso a largo plazo ❌ La duración de la batería es normal, pero el rendimiento con el dispositivo enchufado es la prioridad en la mayoría de las configuraciones de desarrollo

Veredicto final:The Lenovo Legion Pro 7i es una de las opciones de ordenador portátil más potentes para los desarrolladores que necesitan compilaciones rápidas, una navegación fluida por el editor y un rendimiento fiable durante la creación de videojuegos a gran escala.

7. Alienware x16 R2 [Diseño de primera calidad y rendimiento de GPU de última generación para desarrolladores de videojuegos]

Especificaciones Detalles CPU Intel Core i9-14900HX (las opciones configurables pueden variar) GPU NVIDIA GeForce RTX 4090 (o configuraciones de la RTX 4080) RAM Hasta 32 GB de DDR5 Almacenamiento SSD NVMe de hasta 2 TB Pantalla 16:9 QHD+ (2560 × 1600) Frecuencia de actualización Doscientos cuarenta hercios Batería 6-8 horas (uso mixto en condiciones reales) Peso 2,7 kg Conectividad USB-C, USB-A, HDMI, Thunderbolt, conector de audio

Si te gustaun portátil para juegos que da sensación de solidez, se mantiene fresco y es estable incluso bajo presión, elAlienware x16 R2 Es uno de esos equipos que inspiran confianza de inmediato. El rendimiento máximo es muy alto gracias a las GPU de la serie RTX 40 y a las potentes opciones de procesadores i9, lo que resulta muy útil a la hora de trabajar con motores de juegos pesados, el «baking» de la iluminación, la compilación de shaders o el análisis del rendimiento en las distintas escenas.

Por qué lo elegimos Este modelo destaca por mantener la velocidad incluso bajo carga. Su sistema de refrigeración no reduce la velocidad de forma drástica, lo que permite mantener un rendimiento constante durante los ciclos de compilación prolongados. Además, cuenta con suficiente memoria RAM y flexibilidad de almacenamiento SSD para guardar localmente carpetas de proyectos cada vez más grandes, lo que facilita el desarrollo diario de videojuegos.

La pantalla QHD+ a 240 Hz también hace que el control de calidad visual y los ajustes de escena resulten más naturales, y permite detectar más fácilmente pequeños cambios en el tono, las sombras o el movimiento.

Ventajas Contras ✅ Una combinación excelente de GPU y CPU para tareas intensivas con motores gráficos ✅ La pantalla QHD+ de alta frecuencia de actualización facilita los ajustes de detalle en las escenas ✅ Su sólida construcción transmite una gran fiabilidad a largo plazo ✅ Buena selección de puertos para configuraciones con varios monitores y de realidad virtual ✅ Rendimiento fluido para una multitarea sin interrupciones ❌ La duración de la batería es aceptable, pero la mayor parte del trabajo de desarrollo se realiza con el dispositivo enchufado de todos modos

Veredicto final: Esta opción es ideal para los desarrolladores que utilizan su portátil como su principal estación de trabajo. Se mantiene fresco, rápido y fiable incluso cuando un proyecto crece de tamaño.

8. Razer Blade 14 [El mejor portátil portátil de alto rendimiento para el desarrollo de videojuegos]

Especificaciones Detalles CPU AMD Ryzen 9 (últimas opciones de la serie H / Zen 4) GPU NVIDIA GeForce RTX 4070 / 4060 RAM Hasta 32 GB de LPDDR5X Almacenamiento SSD NVMe de hasta 1 TB–2 TB (varía según el modelo) Pantalla 14″ OLED (2880×1800) Frecuencia de actualización 120–165 Hz (según la configuración) Batería 6-8 horas de uso mixto real Peso 1,8 kg Conectividad USB-C, USB-A, HDMI, conector de audio

Si quieresun portátil para juegos que cabe en la mochila y que, aun así, es capaz de ejecutar proyectos completos de Unity o Unreal, elRazer Blade 14 ofrece ese rendimiento en un diseño compacto.

Las CPU Ryzen que incorpora ofrecen una gran velocidad en un solo núcleo, por lo que los tiempos de compilación y la capacidad de respuesta del editor se mantienen rápidos incluso durante las tareas más exigentes del desarrollo de videojuegos. Las opciones de tarjetas gráficas discretas también te permiten probar la iluminación, las configuraciones de partículas y los bucles de animación de los personajes con total fluidez (incluso cuando estás fuera de casa).

Por qué lo elegimos Es realmente portátil sin caer en el terreno de lo ultraligero o frágil. La pantalla OLED es una gran ventaja si te importa la precisión visual: los elementos de la interfaz de usuario, las texturas y la gradación de colores se ven con total claridad. Además, gestiona mejor el calor que las generaciones anteriores de Blade, lo que resulta de gran ayuda durante las sesiones de trabajo más largas.

Para los desarrolladores que alternan entre el trabajo desde casa, cafeterías, oficinas o reuniones, este portátil se adapta a un flujo de trabajo flexible sin necesidad de una estación de trabajo completa, lo que lo convierte en uno de los mejores portátiles para viajar.

Ventajas Contras ✅ Portátil, pero sin renunciar a un gran rendimiento ✅ Ideal para tiempos de compilación y trabajo dentro del motor ✅ La pantalla OLED permite realizar comprobaciones visuales con mayor claridad ✅ La memoria RAM y la velocidad del SSD contribuyen a que los recursos se carguen más rápido ✅ Chasis de gran solidez, ideal para el uso diario ❌ Se calienta con cargas intensas y prolongadas, aunque la refrigeración ha mejorado con respecto a los modelos anteriores

Veredicto final:Una opción ideal para los desarrolladores que buscan un gran rendimiento en un formato compacto, sobre todo si se desplazan con frecuencia o les gusta trabajar en distintos entornos.

9. HP OMEN 16 [El portátil con la mejor relación calidad-precio para el desarrollo de videojuegos]

Especificaciones Detalles CPU Intel Core i7 / i9 (serie H) GPU NVIDIA GeForce RTX 4060 / 4070 RAM Hasta 32 GB de DDR5 Almacenamiento SSD NVMe de hasta 2 TB Pantalla 16:9 WQXGA (2560 × 1600) Frecuencia de actualización De 144 a 240 Hz Batería Entre 6 y 8 horas de autonomía (uso mixto) Peso 2,4 kg Conectividad USB-C, USB-A, HDMI, Ethernet, conector de audio

The HP OMEN 16esla combinación perfecta de rendimiento, portabilidad y precio. Las CPU de clase H ofrecen tiempos de compilación rápidos, y las opciones de GPU RTX permiten realizar pruebas de juegos en el motor sin interrupciones.

Además, es un portátil que resulta cómodo de usar a diario; no busca llamar la atención a toda costa, pero sin duda cumple cuando hace falta.

Por qué lo elegimos El sistema de refrigeración OMEN Tempest es la clave en este caso. Ayuda al portátil a mantener su rendimiento durante largas sesiones de renderizado o de creación, y además puedes ampliar la memoria RAM y el espacio del SSD para guardar tus archivos localmente, lo que agiliza tu flujo de trabajo y reduce el tiempo de espera.

Aquí no hay sistemas operativos complicados ni superposiciones extrañas; todo es muy sencillo, para que puedas centrarte en tu proyecto y no en lidiar con los menús.

Ventajas Contras ✅ Gran rendimiento de la CPU y la GPU para los flujos de trabajo de desarrollo ✅ Una buena refrigeración mantiene la velocidad constante ✅ Pantalla nítida de 16 pulgadas para realizar comprobaciones visuales precisas ✅ Opciones de memoria RAM y almacenamiento ampliables ✅ Buena relación calidad-precio ❌ Más voluminosos que los portátiles ultradelgados, pero se calientan mucho menos y son más estables bajo carga

Veredicto final:Una opción fiable para los desarrolladores que buscan un rendimiento sólido en el día a día a un precio razonable. Gestiona con fluidez las compilaciones, las pruebas y el trabajo con motores sin el sobreprecio de los modelos de gama alta. Y si además produces audio o trabajas en pistas, nuestra selección de los mejores portátiles para la producción musical te ayudará a comparar.

10. MSI Pulse GL66 [El mejor portátil RTX asequible para el desarrollo de videojuegos]

Especificaciones Detalles CPU Intel Core i7-12700H (o similar de la serie H) GPU Intel Core i7-12700H (o similar de la serie H) RAM 16 GB–32 GB DDR4 Almacenamiento SSD NVMe de 512 GB a 1 TB Pantalla 15,6″ FHD / QHD Frecuencia de actualización 144 Hz–240 Hz (según la configuración) Batería Entre 5 y 7 horas (depende de la carga de trabajo) Peso 2,25 kg Conectividad USB-C, USB-A, HDMI, Ethernet, conector de audio

Si quieresun portátil para juegos capaz de ejecutar «Real Engine» pero que siga siendo razonablemente portátil, elMSI Pulse GL66 se sitúa en un buen término medio. Cuenta con suficiente potencia de GPU para ejecutar escenas de Unity y Unreal con fluidez, y su pantalla de alta frecuencia de actualización resulta muy útil para comprobar el ritmo de fotogramas y la sensación de juego real mientras se realizan las iteraciones.

The El chasis es lo suficientemente ligero como para desplazarlo por el espacio de trabajo, en casa o en la universidad, sin que resulte incómodo de llevar.

Por qué lo elegimos The Pulse GL66 ofrece un buen equilibrio entre precio, rendimiento y portabilidad. Sigue contando con una tarjeta gráfica dedicada y un rendimiento sólido de la CPU, pero sin tener que pagar los precios de los modelos de gama alta. Los tiempos de compilación siguen siendo razonables, las previsualizaciones del juego son fluidas y hay margen para ampliar la memoria RAM o el espacio del SSD más adelante, lo que ayuda a prolongar su vida útil a medida que aumentan los proyectos.

Además, se mantiene relativamente estable bajo cargas de trabajo prolongadas, lo cual es importante cuando se están creando o procesando recursos.

Ventajas Contras ✅ Buenas opciones de GPU RTX para realizar pruebas reales con motores de videojuegos ✅ Las pantallas de alta frecuencia de actualización facilitan el análisis de los FPS ✅ Memoria RAM y almacenamiento NVMe ampliables ✅ Buen rendimiento térmico para un chasis más delgado ✅ Lo suficientemente portátil como para adaptarse a entornos de trabajo híbridos ❌ La duración de la batería no es su punto fuerte, pero cuando está enchufado ofrece el rendimiento que esperas

Veredicto final:Una opción práctica para estudiantes y desarrolladores independientes que buscan el rendimiento de RTX sin salirse del presupuesto. Ofrece el rendimiento necesario y es lo suficientemente ampliable como para seguir siendo una opción válida a medida que tus proyectos se vuelven más exigentes.

11. Acer Predator Helios 300 [El mejor rendimiento y eficiencia térmica a un precio competitivo para el desarrollo de videojuegos]

Especificaciones Detalles CPU Intel Core i7-12700H / i7-13700H (serie H) GPU NVIDIA GeForce RTX 3060 / 3070 RAM 16 GB–32 GB de DDR4 (ampliable) Almacenamiento SSD NVMe de 512 GB a 1 TB (ampliable, con 2 ranuras en muchos modelos) Pantalla 15,6″ FHD / QHD Frecuencia de actualización De 144 a 240 Hz Batería Entre 5 y 6 horas Peso 2,4 kg Conectividad USB-C, USB-A, HDMI, Ethernet, conector de audio

Si te dedicas al desarrollo de videojuegos y quieres un gran rendimiento sin llegar a los precios de gama alta, elAcer Predator Helios 300 es una buena opción.

Las CPU de la serie H ofrecen buenas velocidades de compilación, y la GPU RTX proporciona un rendimiento fiable en motores como Unity y Unreal a la hora de previsualizar escenas o realizar pruebas de juego. Además, es fácil de ampliar, por lo que puedes añadir más memoria RAM o una segunda unidad NVMe cuando tus proyectos empiecen a exigir más recursos.

Por qué lo elegimos The Helios 300 destaca por su buen equilibrio entre rendimiento y gestión térmica en relación con su precio. El sistema de refrigeración AeroBlade y el metal líquido de algunos modelos ayudan a mantener la estabilidad durante largas sesiones de trabajo (cocción de mapas de luz, compilación de shaders, importación de recursos de gran tamaño) sin que el equipo se ralentice de forma repentina.

Además, cuenta con suficientes puertos para conectar monitores externos, dispositivos de captura o equipos de realidad virtual sin tener que lidiar con un montón de adaptadores.

Ventajas Contras ✅ Potente combinación de CPU y GPU para tareas exigentes de procesamiento gráfico ✅ Un buen aislamiento térmico ayuda a mantener el rendimiento bajo carga ✅ Memoria RAM y almacenamiento ampliables para el crecimiento del proyecto ✅ La pantalla de alta frecuencia de actualización facilita el análisis de los FPS ✅ Buena disposición de los puertos para conectar accesorios de desarrollo y monitores externos ❌ La duración de la batería es normal y funciona mejor cuando está enchufado

Veredicto final:Una opción ideal si buscas un rendimiento fiable y una temperatura estable sin salirte del presupuesto. Ofrece gran potencia donde más importa y es fácil de ampliar a medida que crecen tus proyectos de videojuegos.

12. ASUS ROG Zephyrus G14 [La mejor máquina ligera y potente para desarrolladores de videojuegos]

Especificaciones Detalles CPU AMD Ryzen 9 (serie H) GPU NVIDIA GeForce RTX 4070 / 4060 RAM Hasta 32 GB de DDR5 Almacenamiento SSD NVMe de hasta 2 TB Pantalla 14″ OLED (2880×1800) Frecuencia de actualización 120–165 Hz (varía según el modelo) Batería 7-9 horas de uso mixto Peso 1,6 kg Conectividad USB-C, USB-A, HDMI, USB4, Audio

Si quieresun portátil para juegos que realmente es portátil sin perder potencia, elASUS ROG Zephyrus G14 es uno de los pocos que lo hace bien. Las CPU de la serie H de Ryzen ofrecen una gran velocidad en un solo núcleo, lo que contribuye a reducir los tiempos de compilación y a que los ciclos de iteración en el desarrollo de videojuegos sean más fluidos. Las opciones de tarjetas gráficas discretas también hacen que las previsualizaciones en el motor, las pruebas y los ajustes rápidos de las escenas sean ágiles, en lugar de sufrir retrasos.

Por qué lo elegimos Es el portátil que puedes llevarte a cualquier parte sin sentir que has renunciado al rendimiento. Las opciones de pantalla OLED también ayudan mucho a la hora de ajustar la iluminación, las texturas y el balance de color, por lo que todo se ve con mayor precisión y resulta más fácil de evaluar mientras trabajas.

Además, permanece bastante guay para su tamaño, lo que mantiene un rendimiento estable durante sesiones prolongadas de programación, trabajo con recursos o pruebas de juegos en diferentes versiones.

Ventajas Contras ✅ Ligero y fácil de llevar a diario ✅ Gran rendimiento de la CPU para tiempos de compilación rápidos ✅ La pantalla OLED ofrece una reproducción del color más nítida ✅ Buenas opciones de GPU para previsualizaciones del motor en tiempo real ✅ Buena autonomía de la batería para un portátil de alto rendimiento ❌ Una pantalla más pequeña puede resultar algo limitada para trabajar con varias ventanas abiertas a la vez

Veredicto final:The ASUS ROG Zephyrus G14 es uno de losel mejorASUSordenadores portátiles para desarrolladores que necesitan potencia en un formato portátil.

13. MSI GE76 Raider [El mejor portátil RTX asequible para el desarrollo de videojuegos]

Especificaciones Detalles CPU Intel Core i7-12700H / variantes del i9 (varios núcleos) GPU NVIDIA GeForce RTX 3070 / 3080 RAM Hasta 64 GB de DDR4 Almacenamiento Dos ranuras para SSD NVMe Pantalla 17,3″ (FHD o QHD) Frecuencia de actualización De 144 a 240 Hz Batería 5–7 (uso en el flujo de trabajo real) Peso 2,9 kg Conectividad USB-C, USB-A, HDMI, Mini DP, Ethernet, audio

Si lo prefieresun portátil para juegos que funciona más como una estación de trabajo portátil que como un ultrabook elegante, elMSI GE76 Raider encaja en ese carril.

El chasis de gran tamaño permite instalar más núcleos, tarjetas gráficas de mayor potencia y ofrece un mejor rendimiento sostenido durante cargas de trabajo intensas, como la iluminación de edificios o el renderizado de escenas cinemáticas.

Por qué lo elegimos Ofrece margen para ampliarlo. Puedes añadir más memoria RAM y más espacio en el SSD, y mantener todas las especificaciones en el propio dispositivo, lo que se traduce en tiempos de compilación más rápidos y menos ralentizaciones debidas a unidades externas. Además, el sistema de refrigeración ayuda a mantener un rendimiento constante, en lugar de reducir la velocidad ante tareas exigentes, como ocurre con los portátiles de gama alta más delgados, como el Yoga Pro or MacBook Pro cuando se utilizan motores de videojuegos durante horas.

La pantalla de 17,3 pulgadas también te ofrece espacio suficiente para tener abiertos el editor, la ventana del juego y las herramientas de depuración sin tener que estar cambiando constantemente la disposición de las ventanas.

Ventajas Contras ✅ Amplio espacio para ampliar la memoria RAM y el SSD ✅ Gran rendimiento de la GPU para previsualizaciones del motor en tiempo real ✅ La pantalla grande facilita los flujos de trabajo con varias ventanas ✅ La refrigeración mantiene un rendimiento constante durante las sesiones prolongadas ✅ Buena selección de puertos para monitores y configuraciones de captura ❌ Es más voluminoso y pesado para llevarlo a diario, aunque está pensado más bien como una estación de trabajo portátil

Veredicto final:The MSI GE76 Raider es uno de losel mejorMSI ordenadores portátiles si buscas un dispositivo que funcione como un sustituto del ordenador de sobremesa y que pueda hacer frente a proyectos de videojuegos complejos a largo plazo.

¿Qué hace que un ordenador portátil sea adecuado para el desarrollo de videojuegos?

Trabajar en el desarrollo de videojuegos implica pasar constantemente de los editores de código a las ventanas del motor, las herramientas de texturas, las utilidades de audio y las versiones de prueba. Es un flujo de trabajo que exige un esfuerzo constante tanto a la CPU como a la GPU.

Por eso, el portátil que elijas debe ser capaz de realizar varias tareas exigentes a la vez sin ralentizarse ni dar la sensación de que todo va lento o con retrasos. A Una buena configuración te permite compilar, previsualizar y realizar iteraciones con fluidez, de modo que puedas mantenerte inmerso en el proceso creativo..

1. Procesador

La CPU es la que se encarga de compilar el código, ejecutar la lógica y responder a tus herramientas. Para la mayoría de los desarrolladores, lo ideal es un procesador como un Intel Core i7, un Ryzen 7, un Intel Core Ultra o superior.

Estos procesadores cuentan con la velocidad de reloj necesaria para garantizar una respuesta ágil del editor. Si alguna vez has pulsado «Play» en Unity y has tenido que esperar demasiado, sabes perfectamente por qué es importante la velocidad de la CPU. Si te dedicas principalmente a perfeccionar sistemas de juego, IA o simulaciones, es en la CPU donde notarás más la diferencia.

2. Tarjeta gráfica

Una GPU dedicada es imprescindible para previsualizar escenas en Unity o Unreal, hornear la iluminación, ejecutar shaders y ver tu trabajo en tiempo real.

Las GPU NVIDIA RTX y AMD Radeon gestionan el renderizado en tiempo real mucho mejor que las tarjetas gráficas integradas. Si tu juego incluye entornos 3D, efectos visuales o simplemente necesita tener un aspecto pulido durante las pruebas, la GPU determinará la fluidez con la que se perciba.

3. RAM

Piensa en la RAM como tu espacio de trabajo. 16 GB es lo mínimo para un flujo de trabajo fluido, pero con 32 GB es cuando todo empieza a ir sobre ruedas, sobre todo si te gusta tener abiertos a la vez Blender, tu IDE, Discord y el motor.

Los recursos de gran tamaño, las texturas de alta resolución y las múltiples herramientas pueden agotar rápidamente la memoria.

4. Almacenamiento

Opta por un disco SSD NVMe. Carga proyectos, importa texturas y compila ejecutables de prueba mucho más rápido que las unidades más antiguas. 1 TB es la capacidad ideal, ya que los proyectos de videojuegos crecen más rápido de lo que cabría esperar.

5. Pantalla

Una frecuencia de actualización de 120 Hz o superior es ideal para comprobar la fluidez de las animaciones y la respuesta al tacto. Las pantallas QHD aportan mayor nitidez a la hora de examinar los detalles de la interfaz de usuario o los shaders. Algunos desarrolladores prefieren los paneles OLED porque los colores se ven más precisos.

6. Refrigeración

Una buena refrigeración garantiza que tu equipo mantenga su velocidad durante sesiones prolongadas. Sin limitaciones térmicas ni ralentizaciones repentinas.

7. Duración de la batería y portabilidad

Los equipos más potentes rinden mejor cuando están enchufados, pero una autonomía decente resulta útil cuando revisas código o ajustas la lógica fuera de tu escritorio.

8. Compatibilidad con sistemas operativos y software

Windows es el sistema operativo que ofrece mayor compatibilidad con motores. MacBook Pro funciona de maravilla para flujos de trabajo multiplataforma y creativos. Linux Es ideal para desarrolladores que buscan herramientas de código abierto y un control directo.

Un buen portátil para el desarrollo de videojuegos es, sencillamente, aquel que garantiza la fluidez de tus herramientas y no te frena mientras trabajas en tus proyectos.

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