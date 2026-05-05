So änderst du die Region auf der Xbox, ohne dein Konto zu beeinträchtigen

So ändern Sie die Region auf Xbox taucht meist nach einem Umzug ins Ausland auf. Ihr Xbox Es wird nichts automatisch aktualisiert, sodass dein Konto und deine Konsole weiterhin die ursprünglich festgelegte Region verwenden.

Das ist kein Problem, solange du nicht versuchst, lokale Zahlungsmethoden zu nutzen, lokale Geschenkkarten einzulösen oder auf den Store deines aktuellen Landes zuzugreifen – erst dann musst du herausfinden, wie du Xbox Region (Konsole, Konto oder beides) sorgt dafür, dass alles an deinen neuen Standort angepasst wird.

Lesen Sie weiter, um zu erfahren, wie Sie die Region auf Xbox und welche Methode für dich funktioniert.

Haftungsausschluss: Eneba rät davon ab, gegen die Nutzungsbedingungen von Microsoft, Xbox oder anderen Plattformen zu verstoßen. Die Falschangabe Ihres Standorts oder die Umgehung regionaler Beschränkungen kann zu Einschränkungen oder Sperrungen Ihres Kontos führen. Diese Anleitung „So ändern Sie die Region auf XboxDieser Leitfaden dient ausschließlich zu Informationszwecken, und alle von Ihnen ergriffenen Maßnahmen erfolgen auf eigene Gefahr. Eneba übernimmt keine Verantwortung für daraus resultierende Sanktionen, einschließlich Kontoeinschränkungen oder des Verlusts des Zugriffs auf Inhalte.

So ändern Sie die Region auf der Xbox: Region der Konsole vs. Region des Kontos

So ändern Sie die Region auf Xbox Es gibt zwei Möglichkeiten. Die eine betrifft die Konsole selbst und die Region des Xbox-Stores. Die andere ändert das Land Ihres Microsoft-Kontos, was sich auf die Abrechnung, Abonnements und die für Sie verfügbaren Inhalte auswirkt.

Die Wahl des falschen Modells ist oft der Auslöser für die meisten Probleme, vor allem wenn man versucht, etwas zu ändern Xbox Region aus Gründen des Ladenzugangs oder der Bezahlung.

Hier ein kurzer Überblick darüber, wie man XboxRegion:

Option Änderung der Konsolenregion Änderung der Kontoregion Was es bewirkt Aktualisiert die Ländereinstellungen nur auf der Konsole Ändert das Land, das mit Ihrem Microsoft-Konto verknüpft ist Was ändert sich Länderversion, Anzeige der Landeswährung, Sprache und Uhrzeit Rechnungsland, Zahlungsmethoden, Game Pass-Katalog, Verfügbarkeit im Store Was bedeutetnotändern Land Ihres Kontos oder Rechnungsdaten Die Spiele, die du besitzt, bleiben in deinem Konto Auswirkungen auf das Kaufverhalten Die Abrechnung erfolgt weiterhin entsprechend Ihrer Kontoregion Das hat Auswirkungen darauf, was du kaufen kannst und welche Zahlungsmethoden funktionieren Risikostufe Gering bei normalem Gebrauch Bei missbräuchlicher Nutzung höher (es gelten die Abrechnungs- und Lizenzbestimmungen) Am besten geeignet für Reisende, Auslandsstudierende, vorübergehender Umzug, Anpassung an Sprache und Zeit Dauerhafter Umzug, Militäreinsatz, längerfristiger Umzug mit lokalen Zahlungsmethoden Wie oft man es wechseln kann Jederzeit (keine Abklingzeit) Einmal alle3 Monate Auswirkungen auf den Game Pass Keine Änderung der Abonnementregion Der Katalog kann sich ändern; einige Titel sind möglicherweise nicht verfügbar Umgeht es die regionale Preisgestaltung? No Nein – eine gültige lokale Rechnungsadresse ist weiterhin erforderlich

Da der Unterschied nun klar ist, schauen wir uns an, wie man die Region im Xbox Store ändert und wie man den Standort auf Xbox, und wann du sie wechseln solltest Xbox die Konto-Region anstelle der reinen Konsoleneinstellung.

So ändern Sie den Standort auf der Xbox (Konsolenregion)

Dies ist die einfachere Variante, um zu lernen, wie man die Region auf Xbox. Esbetrifft nur die Konsole, nicht dein Microsoft-Konto. Wenn du die Region des Xbox-Stores ändern möchtest, weil du vorübergehend woanders wohnst, ist dies in der Regel die Einstellung, nach der du suchst.

Gründe für die Änderung der Region Ihrer Xbox-Konsole

Falls Sie sich fragen, wie Sie Xbox Region, ohne es zu kompliziert zu machen – hier ist die gute Nachricht: Manchmal muss man gar nichts ändern Xbox überhaupt keine Konto-Region. Du brauchst nur eine Konsole, die zu deinem aktuellen Standort passt.

Du möchtest wissen, wie man den Standort ändert auf Xbox über die Konsole, wenn:

Du bist vorübergehend in ein anderes Land gezogen

Du studierst oder arbeitest im Ausland

Die Sprache oder Zeitzone deiner Konsole ist falsch

Die Ladengestaltung passt nicht zu Ihrem Standort

Sie möchten, dass im Xbox Store Ihre Landeswährung angezeigt wird

Wenn du dich also in einer dieser Situationen befindest, geht es darum, wie man die Region auf Xbox Die Suche ist mit wenigen Klicks erledigt.

Was ändert sich und was bleibt gleich?

Wenn Nutzer danach suchen, wie man den Standort auf Xbox… oft erwarten sie, dass sich auch die Abrechnungsdaten ändern – das ist jedoch nicht der Fall. Es ändert sich lediglich die Konsolenregion. Hier erfahren Sie, was sich in der Praxis ändert.

Was ändert sich? Was sich nicht ändert Microsoft Store-Region auf deiner Konsole Das Land Ihres Microsoft-Kontos Preise in Landeswährung Rechnungsadresse oder Zahlungsmethoden Regionsspezifische Geschäftslisten Region für das Game Pass-Abonnement Sprache und Zeitzone der Konsole Spiele, die du bereits besitzt

Wenn du also versuchst, etwas zu ändern XboxRegion, nur umAnzeige- oder Sprachprobleme beheben, das funktioniert. Wenn du aber wissen möchtest, wie man die Xbox Speichern Sie die Region, damit Ihre Rechnungsdaten mit Ihrem neuen Land übereinstimmen; dazu benötigen Sie eine andere Einstellung.

Schnelle Anleitung: So ändern Sie die Region Ihrer Xbox-Konsole

So ändern Sie den Standort auf Xbox über die Konsole:

Drücken Sie dieXboxSchaltfläche um die Anleitung zu öffnen Weiter zuProfil & System ÖffnenEinstellungen Auswählen System > Sprache & Region Wählen Sie Ihre neue Region AuswählenJetzt neu starten

Nach dem Neustart wird Ihre Konsole mit den neuen Ländereinstellungen geladen.

Nachdem Sie nun gesehen haben, wie man den Standort auf Xbox Schauen wir uns direkt in der Konsole an, wann es tatsächlich sinnvoll ist, zu lernen, wie man Xbox stattdessen auf Kontoebene

So ändern Sie die Region Ihres Xbox-Kontos

Hier finden Sie eine ausführlichere Anleitung zum Ändern der Region auf Xbox. Land Ihres Kontos ändern betrifft die Abrechnung, Abonnements und den mit deinem Profil verknüpften Xbox Store. Es richtet sich an Personen, die tatsächlich umgezogen sind und nach einer Möglichkeit suchen, ihre Adresse zu ändern Xbox Region, damit ihr Konto ihrem neuen Wohnsitzland entspricht.

Gründe für die Änderung der Region eines Xbox-Kontos

Die meisten Menschen müssen sich nicht ändern Xbox die Konto-Region häufig. Dies ist in der Regel sinnvoll, wenn:

Sie sind dauerhaft in ein anderes Land gezogen

Sie nutzen nun lokale Zahlungsmethoden, die in Ihrer bisherigen Region nicht funktionieren

Sie möchten wissen, wie Sie die Region im Xbox Store so ändern können, dass sie Ihrem langfristigen Wohnort entspricht

Ihre Abonnements müssen in Ihrem neuen Land abgerechnet werden

Wenn du nur wissen möchtest, wie man die Region bei Xbox Aus sprachlichen oder darstellungstechnischen Gründen ist dies nicht die gewünschte Einstellung. Wenn Sie gehört haben, dass Sie die am bestenXboxExklusiv auf diese Weise günstig zu bekommen – aber beachten Sie, dass dies nicht mehr die Lücke ist, die es einmal war.

Was ändert sich und was bleibt gleich?

Das sorgt für große Verwirrung, wenn man zum ersten Mal versucht, herauszufinden, wie man die Region auf Xbox. Die Änderung der Region Ihres Kontos wirkt sich darauf aus, wie Microsoft Ihr Konto in Bezug auf die Abrechnung und den Zugriff auf den Store behandelt.

Was ändert sich? Was sich nicht ändert Rechnungsland in Ihrem Microsoft-Konto Die Spiele, die du besitzt, bleiben in deinem Konto Akzeptierte Zahlungsmethoden Die Regions-Einstellungen deiner Xbox-Konsole Mit Ihrem Konto verknüpftes Land im Xbox Store Dein Spielverlauf und deine Erfolge Game Pass-Katalog (je nach Region unterschiedlich) Zuvor erworbene Lizenzen (Verfügbarkeit kann variieren)

Schnelle Anleitung: So ändern Sie die Region Ihres Xbox-Kontos

So nehmen Sie die Änderung vor Xbox Die offizielle Vorgehensweise zur Kontenregion:

Verwenden Sie das verbleibende Guthaben Ihres Microsoft-Kontos Kündigen Sie gegebenenfalls aktive Abonnements Weiter zuaccount.microsoft.comund sich anmelden ÖffnenDeine Daten AuswählenLand/Region bearbeiten Wählen Sie Ihr neues Land Fügen Sie eine Zahlungsmethode hinzu, die der neuen Region entspricht Bestätigen Sie die Änderung

Danach gelten für Ihr Konto die Geschäftsbedingungen, Preise und Lizenzbestimmungen des neuen Landes. Bitte beachten Sie, dass Sie diese Anleitung zum Ändern der Region auf Xbox Nutzen Sie diese Anleitung nur, wenn es unbedingt notwendig ist (und für legitime Zwecke).

Einschränkungen beim Ändern der Xbox-Region auf Kontoebene

Eine vollständige Anleitung zum Ändern der Region auf Xbox Diese Umstellung bringt einige wichtige Einschränkungen mit sich. Hier erfährst du, was dich erwartet, wenn du wechselst Xbox Region auf Kontoebene:

Du kannst die Region deines Kontos nur einmal alle drei Monate ändern

Ein etwaiges Guthaben auf dem Microsoft-Konto muss vor dem Wechsel aufgebraucht werden

Manche Abonnements müssen möglicherweise reaktiviert werden

Teile des Game Pass-Katalogs können sich ändern

Die Zahlungsmethoden müssen dem neuen Land entsprechen

Wenn Sie nach einer Möglichkeit suchen, wie Sie Xbox Wenn Sie die Region in Ihrem Konto hauptsächlich wegen der niedrigeren Preise wählen, kann das nach hinten losgehen. Microsoft ist streng gegen den Missbrauch von Regionsangaben vorgegangen, darunter Geschenkkarten, nicht übereinstimmende Zahlungsdaten und wiederholte Wechsel.

Regionale Geschenkkarten und Änderungen der Xbox-Region

Früher griffen die Leute auf regionale Geschenkkarten zurück, als sie gerade erst lernten, wie man die Region auf Xbox, aber das ist mittlerweile weitaus weniger zuverlässig. Microsoft hat die Kontrollen verschärft, und Codes oder Zahlungsmuster, die nicht zur Region passen, können fehlschlagen oder Warnmeldungen auslösen.

Häufige Regionwechsel und fehlerhafte Abrechnungsdaten – insbesondere in Verbindung mit wiederholten Problemen beim Einlösen – können zu Kontosperrungen führen. Wer sich daher darüber informiert, wie man die Region im Xbox Store ändert, sollte dies wissen Das Risiko erstreckt sich nicht nur auf ein einzelnes Spiel, sondern auf das gesamte Konto.

Können VPNs helfen, wenn man die Xbox-Region wechselt?

A VPN kann nicht direkt ändern XboxRegion. Wie ändert man also die Region auf Xbox ist eine Frage, die Sie über die offiziellen Einstellungen beantworten sollten. Was es leisten kann, ist Ändere das Aussehen deiner Internetverbindung.

Das bedeutet mehr Datenschutz, sichereres Spielen in öffentlichen Netzwerken und Zugriff auf Dienste, für die du bereits bezahlst, auch wenn du unterwegs bist. Es geht um das Verbindungsverhalten, nicht darum, dir beizubringen, wie du die Region im Xbox Store änderst.

Was ein VPN für die Xbox verändert (und was nicht)

So ändern Sie die Region auf Xbox Das können VPNs nicht beantworten. Ein VPN wirkt sich auf Ihre Internetverbindung aus, nicht auf Ihre Xbox Kontoeinstellungen. Hier ein kurzer Überblick über die Funktionen, die Ihnen zur Verfügung stehen:

Was ein VPN bewirken kann Was ein VPN nicht verändert Deine sichtbare IP-Adresse Das Land Ihres Xbox-Kontos Verschlüsselt Ihre Verbindung Ihre Abrechnungsregion Kann zum Schutz vor DDoS-Angriffen beitragen Deine Xbox Store-Region Kann in eingeschränkten oder öffentlichen Netzwerken helfen Game Pass-Region oder -Katalog Kann Ihnen helfen, auf Streaming-Dienste zuzugreifen, die Sie bereits nutzen, wenn Sie auf Reisen sind Preise im Geschäft oder regionale Einkaufsregeln

Bei einem VPN geht es um den Datenschutz und die Stabilität der Verbindung, nicht darum, Anbieter zu wechseln, Rechnungen zu begleichen oder zu versuchen, etwas zu ändern Xbox Region. So kannst du herausfinden, wie du die Region ändern kannst auf Xbox auch ohne VPN.

So richten Sie ein VPN auf der Xbox am besten ein

Wissen, wie man den Standort ändert auf Xbox ist nur ein Teil des Ganzen – auch der Datenschutz spielt eine Rolle, insbesondere in gemeinsam genutzten Netzwerken. Xbox Da Spielkonsolen VPN-Apps nicht direkt unterstützen, musst du die Verbindung auf einem anderen Weg herstellen. Hier sind die wichtigsten Methoden zur Einrichtung eines VPN, falls du beim Spielen mehr Privatsphäre wünschst.

Verfahren Einrichtungszeit Leistung Am besten geeignet für Anmerkungen VPN-Router 30–45 Minuten Ausgezeichnet Langfristige Planung Insgesamt am besten. Unterstützt alle Geräte, einschließlich Xbox. Erfordert Zugriff auf den Router. PC-Verbindungsfreigabe 15–20 Minuten Gut Gelegentliche Nutzung Starten Sie das VPN auf einem PC und stellen Sie die Verbindung zur Verfügung. Ihr PC muss eingeschaltet bleiben. Mobiler Hotspot 5–10 Minuten Mäßig Schnelltests Am einfachsten auszuprobieren, aber nicht ideal für große Downloads oder lange Sitzungen.

Wenn Sie eine Lösung suchen, die Sie einmal einrichten und dann vergessen können, ist die Router-Konfiguration die stabilste Option für Xbox Gaming. Mehr dazu erfährst du in meinem Leitfaden zu So richten Sie ein VPN ein. Keine dieser Methoden gibt Aufschluss darüber, wie man die Region auf Xbox, aber dafür gewinnst du ein Plus an Sicherheit und Privatsphäre.

Die besten VPNs für Xbox-Spieler

Selbst wenn du herausgefunden hast, wie man den Standort auf Xbox, möchten Sie vielleicht trotzdem ein VPN nutzen, um Ihre Privatsphäre zu schützen, sich vor DDoS-Angriffen zu wappnen oder sicherer über ein öffentliches WLAN zu spielen.

Aber die Wahrheit ist: Nicht jedes VPN funktioniert reibungslos mit Konsolen. Du brauchst eines, das schnell, stabil und einfach über einen Router zu betreiben oder eine gemeinsame Verbindung.

Hier sind drei, die sich immer wieder bewährt haben für Xbox:

VPN Warum es für die Xbox gut funktioniert NordVPN Sehr hohe Geschwindigkeiten, starker DDoS-Schutz, einfache Router-Einrichtung Surfshark Günstig, unbegrenzte Anzahl an Geräten, gute Leistung für Gelegenheitsspieler ExpressVPN Zuverlässige Geschwindigkeiten und eine der einfachsten Router-Einrichtungen

NordVPN ist die beste Wahl für Xbox wegen seiner Geschwindigkeit und Stabilität bei langen Spielsitzungen, besonders wenn es über einen Router eingerichtet ist. Sobald du herausgefunden hast, wie du die Region im Xbox Store ändern kannst, ist dies ein praktischer nächster Schritt, wenn du ein möglichst flüssiges Spielerlebnis mit minimalen Verzögerungen haben möchtest.

Häufige Probleme und Lösungen

Viele dieser Probleme treten auf, wenn man zum ersten Mal versucht, herauszufinden, wie man die Region auf Xbox. Zunächst muss man den Unterschied zwischen Konsolen- und Kontoeinstellungen kennenlernen.

Problem Mögliche Ursache Lösung Kauf gesperrt Microsoft hat eine Nichtübereinstimmung bei VPN oder Region festgestellt. Versuchen Sie nicht, die Xbox-Region zu ändern. Verwenden Sie für Einkäufe Ihre tatsächliche Region. Das gekaufte Spiel lässt sich nicht herunterladen Das Spiel ist möglicherweise regional gesperrt, oder der Kauf wurde zwar abgewickelt, die Lizenz wurde jedoch nicht synchronisiert. Melden Sie sich ab, starten Sie Ihre Xbox neu, melden Sie sich wieder an und überprüfen Sie dann die Download-Warteschlange. Deine Xbox Das VPN verursacht Verzögerungen beim Spielen Du bist mit einem weit entfernten Server oder einem langsamen VPN-Protokoll verbunden. Wechseln Sie zu NordVPNs NordLynx und verbinden Sie sich mit dem nächstgelegenen Server. Das Game Pass-Abonnement funktioniert nicht mehr Die Zahlungsmethode stimmt nach dem Wechsel nicht mehr mit der Region des Kontos oder der Konsole überein. Stellen Sie sicher, dass Ihre Zahlungsmethode mit der Region Ihres Kontos übereinstimmt.

Möchtest du dein gesamtes Gaming-Setup optimieren? Unser umfassender Leitfaden zum Das beste VPN für Gaming enthält Leistungstipps für verschiedene Plattformen.

Abschließende Gedanken dazu, wie man die Region auf der Xbox ändert

Herausfinden, wie man sich verändert Xbox Die Region beginnt mit einer einfachen Frage: Ändern Sie die Einstellungen für Ihre Konsole oder für Ihr Microsoft-Konto?

Wenn du nur deine Xbox um sich an Ihren aktuellen Standort anzupassen (Ladenlayout, Währungsanzeige, Sprache oder Zeitzone), möchten Sie wissen, wie Sie Standort ändern Xbox . Das geht schnell, ist mit geringem Risiko verbunden und hat keinen Einfluss auf das Land, in dem die Abrechnung erfolgt.

Das geht schnell, ist mit geringem Risiko verbunden und hat keinen Einfluss auf das Land, in dem die Abrechnung erfolgt. Wenn du dauerhaft umgezogen bist und deine Rechnungsadresse, Zahlungsmethoden, Abonnements sowie den mit deinem Profil verknüpften Shop an dein neues Land anpassen möchtest, musst du Ändere die Region deines Kontosstattdessen.

Die größte Verwirrung entsteht, wenn Leute danach suchen, wie man etwas ändert Xbox Region und gehen davon aus, dass dies alles verändert. In Wirklichkeit wirkt sich die Konsoleneinstellung hauptsächlich darauf aus, was du siehst, während das Land des Kontos Einfluss darauf hat, was du kaufen kannst und wie dir die Kosten in Rechnung gestellt werden.

Häufig gestellte Fragen