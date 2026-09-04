So verdienen Sie 2026 Geld mit KI: 7 konkrete Ansätze für den Einstieg

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Es ist tatsächlich möglich, zu lernen, wie man mit KI Geld verdient, und der beste Nebenjob für den Einstieg sind bezahlte Aufträge zum Trainieren von KI-Modellen wie beispielsweise die Datenannotation, da diese schnell bezahlt werden und kein Portfolio erforderlich ist.

Das wird Ihr volles Gehalt nicht von heute auf morgen ersetzen: Um echtes Einkommen zu erzielen, benötigen Sie entweder eine Fähigkeit, die Sie bereits mit KI-Tools verfeinert haben, oder Geduld, während sich ein passives Einkommen wie ein „Prompt-Shop“, ein Stock-Art-Portfolio oder ein kleiner YouTube-Kanal eine Zielgruppe aufbaut.

Dieser Leitfaden listet sieben bewährte Möglichkeiten auf, mit KI Geld zu verdienen, die echte Menschen als Nebenjob betreiben2026 , einschließlich ehrlicher Angaben zu Verdienstspannen, Startkosten und den Fehlern, die die meisten Anfänger ausbremsen.

KURZFAZIT Ja, man kann realistisch gesehen innerhalb einer Woche ohne Budget anfangen, Geld zu verdienen. Die schnellste Methode mit der niedrigsten Einstiegshürde ist das Trainieren von KI-Modellen und die Arbeit im Bereich der Datenannotation: kein Portfolio, keine Startkosten, schnelle Auszahlungen auf Anfrage. Höhere Verdienstmöglichkeiten gibt es, wenn Sie mit KI-Bots durch die freiberufliche Entwicklung von Automatisierungslösungen oder durch anonyme YouTube-Kanäle Geld verdienen möchten, doch dafür sind bereits vorhandene Fähigkeiten oder monatelange Geduld erforderlich. Beginnen Sie mit DataAnnotation.tech →

Wie man mit KI Geld verdient: Ist das tatsächlich realistisch?

Für die meisten Menschen ja, aber zunächst nur auf dem Niveau eines Nebeneinkommens. Ein realistisches Nettoeinkommen im ersten Monat liegt je nach Methode und aufgewendeter Zeit im Bereich von 50 bis 500 Dollar – und nicht bei den in diesem Suchbereich häufig geäußerten Behauptungen von 10.000 Dollar pro Monat.

„KI“ erfüllt in dieser Liste ebenfalls zwei unterschiedliche Aufgaben, und es ist hilfreich, diesen Unterschied gleich zu Beginn zu benennen: Manchmal ist KI das Produkt, das trainiert wird, wie beispielsweise bei der Datenannotation; manchmal ist sie ein Werkzeug, das eine vorhandene Fähigkeit schneller und marktfähiger macht, wie beim freiberuflichen Schreiben oder beim Aufbau von Automatisierungen; und manchmal ist sie die Content-Engine hinter einem passiven Vermögenswert, wie bei Prompts, Stock-Grafiken oder Videos.

Dies ist realistisch für Menschen, die ein paar freie Stunden pro Woche zur Verfügung haben und entweder eine vorhandene Fähigkeit wie Schreiben, Design oder den Umgang mit No-Code-Tools mitbringen oder die ein passives Projekt in Kauf nehmen können, das sich nur langsam aufbaut. Es ist nicht realistisch für jemanden, der bereits im ersten Monat ein Einkommen in Höhe eines Vollzeitgehalts erwartet, oder für jemanden, der nicht bereit ist, KI-Ergebnisse vor dem Verkauf auf ihre Richtigkeit zu überprüfen.

Die meisten YouTube-Automatisierungskanäle erreichen nie die Monetarisierung, die meisten PromptBase- Verkäufer verdienen bestenfalls ein paar hundert Dollar im Monat, und die meisten Gig-Work-Plattformen zahlen weniger pro Stunde, wenn man die unbezahlte Zeit für die Suche nach Aufträgen mit einberechnet. Für die meisten Menschen handelt es sich hierbei um ein Zusatzeinkommen, nicht um einen Karriereersatz, und im weiteren Verlauf dieses Artikels werden Methoden zum Geldverdienen mit KI danach bewertet, wie schnell und zuverlässig sie dieses Zusatzeinkommen liefern.

Wie man mit KI Geld verdient: 7 echte Möglichkeiten

Die folgenden sieben Methoden sind danach geordnet, wie schnell ein echter Anfänger seine erste echte Auszahlung erhalten kann – nicht allein nach dem maximalen Verdienstpotenzial.

1. Geld verdienen mit dem Training von KI-Modellen durch Datenannotation

Die realistische Vergütung liegt bei Aufgaben auf Generalist-Niveau zwischen 25 und 50 US-Dollar pro Stunde und steigt auf 75 bis über 150 US-Dollar pro Stunde für Tätigkeiten als Software- und Full-Stack-Entwickler sowie auf 75 bis über 125 US-Dollar pro Stunde für andere verifizierte Aufgaben von Fachexperten in den Bereichen Recht, Medizin oder Finanzen, wie aus der aktuellen Vergütungsseite von DataAnnotation hervorgeht.

Unabhängige Bewertungen von Mitwirkenden aus dem Jahr 2026 berichten jedoch von einem realistischen Nettoverdienst, der eher bei 14 bis 45 Dollar pro Stunde liegt, wenn man die unbezahlte Zeit für die Suche nach Aufgaben mit einbezieht. Die eigentliche Arbeit umfasst das Bewerten, Einstufen und Korrigieren von KI-Modellergebnissen, das Verfassen von Beispiel-Prompts und -Antworten sowie das Bewerten von Code für Plattformen wie DataAnnotation.tech, die KI-Labors mit menschlichem Feedback versorgen.

Es handelt sich um eine aufgabenbasierte Vergütung und nicht um einen garantierten Stundenlohn, sodass Ihr effektives Stundenverdienst von der Verfügbarkeit der Aufgaben abhängt. Von Gig-Bewertungsseiten zusammengetragene Bewertungen von Mitwirkenden aus dem Jahr 2026 beschreiben die Bezahlung als zuverlässig, sobald man qualifiziert ist, die Verfügbarkeit jedoch als unbeständig; auf Indeed.com finden sich über 1.685 Mitarbeiterbewertungen für das Unternehmen; der Filter für „Bezahlung und Sozialleistungen“ zeigt auf der Grundlage von etwa 670 dieser Bewertungen eine Bewertung von 4,1 von 5 Punkten an, was dieses gemischte, aber überwiegend positive Bild widerspiegelt. Sie müssen eine benotete Kompetenzprüfung bestehen, bevor Sie sich für bezahlte Aufgaben qualifizieren können, und gute schriftliche Englischkenntnisse sind erforderlich; ein MINT- oder Programmierhintergrund verschafft Ihnen Zugang zu den besser bezahlten Aufgabenlisten.

Ein häufiger Fehler – der auch bei vielen anderen Methoden auf dieser Liste zum Geldverdienen mit KI eine Rolle spielt – ist, dies als regelmäßiges Vollzeiteinkommen zu betrachten, obwohl das Aufgabenangebot unvorhersehbar ist und tagelang ausbleiben kann.

Planen Sie es als Nebeneinkommen ein, nicht als Haupteinkommen. Die Startkosten betragen 0 $, was dies zu einem der deutlichsten Beispiele dafür macht, wie man mit KI kostenlos Geld verdienen kann. Auszahlungen erfolgen auf Anfrage über PayPal, sobald Sie qualifiziert sind – in der Regel innerhalb weniger Tage nach Beantragung einer Auszahlung und nicht nach einem festen wöchentlichen Zeitplan.

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2. KI-Automatisierungen und Chatbots für kleine Unternehmen entwickeln

Wenn Sie speziell mit KI-Bots Geld verdienen möchten, zahlen Kunden auf Upwork 35 bis 60 US-Dollar pro Stunde für die Entwicklung von KI-Automatisierungen, wobei die Vergütung für Entwickler von KI-Agenten je nach Komplexität zwischen 30 und 150 US-Dollar pro Stunde liegt und erfahrene Entwickler von KI-Agenten für die gefragtesten Spezialisierungen bis zu 200 US-Dollar und mehr pro Stunde in Rechnung stellen.

Für alle, die herausfinden möchten, wie man mit KI durch freiberufliche Arbeit Geld verdienen kann, ist der Ablauf selbst ganz einfach: Man verbindet ein No-Code-Tool wie Zapier, Make oder n8n mit einer LLM-API wie OpenAI oder Claude zu verbinden, um eine geschäftliche Aufgabe zu automatisieren – beispielsweise einen Chatbot zur Lead-Qualifizierung, E-Mail-Triage oder Bestandsbenachrichtigungen – für einen zahlenden Kleinunternehmenskunden.

Ihr gegenüber dem Kunden angegebener Stundensatz entspricht nicht Ihrem Nettogehalt. Upwork erhebt nun eine variable Freiberufler-Servicegebühr von 0 bis 15 Prozent pro Kundenvertrag, basierend auf Ihrem gesamten bisherigen Umsatz mit diesem Kunden, gemäß der Gebührenstrukturreform von Upwork vom Mai 2025, die den früheren Pauschalsatz von 10 Prozent ersetzte, bevor die Zahlung des Kunden bei Ihnen eintrifft, und „Connects“, die Gebotsguthaben der Plattform, kosten jeweils etwa 0,15 US-Dollar, sobald das kostenlose monatliche Kontingent aufgebraucht ist.

Eine Analyse des Freelancer-Marktes aus dem Jahr 2026 ergab, dass die Spanne von 19 bis 40 US-Dollar pro Stunde mit Generalisten überfüllt ist, die standardisierte Automatisierungsarbeiten ausführen, während die Stufe ab 60 US-Dollar den Freiberuflern vorbehalten ist, die eine echte Produktionsumgebung vorweisen können und nicht nur ein Kurszertifikat.

Ein häufiger Fehler, den alle begehen, die mit KI-Bots Geld verdienen wollen, ist, in diesem gesättigten Generalisten-Segment über den Preis zu konkurrieren, anstatt sich auf einen wiederholbaren Anwendungsfall zu spezialisieren – wie beispielsweise Bots zur Bearbeitung von Immobilien-Leads –, um in das besser bezahlte Segment vorzudringen. Die Startkosten beschränken sich auf ein kostenloses Profil. Stundenverträge werden automatisch wöchentlich abgerechnet; bei Festpreisaufträgen erfolgt die Auszahlung, sobald der Kunde den Meilenstein genehmigt hat.

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3. Verkaufen Sie KI-gestützte Prompts auf einem Marktplatz

Die meisten Verkäufer verdienen im ersten Monat 0 bis 50 US-Dollar, was bis zum dritten Monat auf 100 bis 300 US-Dollar pro Monat ansteigt, bei 10 bis 20 aktiven Angeboten – so ergab eine 2026 veröffentlichte Untersuchung zu Verkäufereinkommen durch ein Bewertungsportal für Prompt-Marktplätze. Eine kleine Nische von Verkäufern mit einem Abonnementprodukt erreicht vierstellige Beträge pro Monat, doch das ist die Ausnahme, nicht die Regel. Das Modell: Stellen Sie getestete, funktionierende Prompts für ChatGPT, Midjourney oder DALL-E auf einem Marktplatz wie PromptBase ein, zu Preisen von etwa 1,99 bis 9,99 $ pro Stück, wobei neue Verkäufer auf etwa 4,99 $ begrenzt sind, bis sie eine Verkaufshistorie aufgebaut haben.

PromptBase behält bei jedem Verkauf über den Marktplatz eine Gebühr von 20 Prozent ein, sodass Ihnen 80 Prozent verbleiben; Verkäufe, die über deinen eigenen externen Link getätigt werden, sind gemäß den Richtlinien von PromptBase erst nach deinen ersten fünf Verkäufen gebührenfrei; daher fallen für frühere Verkäufe über externe Links weiterhin 10 Prozent Gebühr an, und du behältst 90 Prozent, nicht 100. Gemäß den Auszahlungsrichtlinien von PromptBase werden die Gelder 72 Stunden nach einem Verkauf vom Status „ausstehend“ in den Status „verfügbar“ überführt, wobei wöchentliche Auszahlungen erfolgen und kein Mindestbetrag erforderlich ist. Ein häufiger Fehler besteht darin, allgemeine einzeilige Eingabeaufforderungen einzustellen, die jeder in einen kostenlosen Chatbot eingeben könnte, anstatt eine getestete, schwer nachzubildende mehrstufige Eingabeaufforderungskette mit beigefügten Beispielausgaben anzubieten.

Die Startkosten betragen 0 US-Dollar, und es fällt keine monatliche Gebühr an. Damit ist dies eine der Möglichkeiten mit den geringsten Einstiegshürden, um auszuprobieren, wie man mit KI Geld verdienen kann. Was Sie benötigen, ist ein Portfolio mit funktionierenden Prompts und Nachweisen für die Qualität der Ergebnisse.

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4. Bieten Sie KI-gestützte freiberufliche Dienstleistungen an

Paketierte, KI-gestützte Aufträge wie KI-optimiertes Copywriting unter Verwendung erschwinglicher KI-Schreibtools für Einsteiger, promptgestütztes Design oder KI-bearbeitete Voiceover-Arbeiten werden auf Fiverr üblicherweise für 15 bis 75 US-Dollar pro Auftrag angeboten, wobei der Preis im Laufe der Zeit je nach Verkäuferstufe und Bewertungen steigt. Die Positionierung ist hier entscheidend: Es geht nicht um „Ich setze KI für Sie ein“ – was Käufer zunehmend als Selbstverständlichkeit betrachten –, sondern um ein konkretes, gebündeltes Ergebnis, bei dem KI eine Fähigkeit beschleunigt, die Sie bereits besitzen, und das mit Ihrer redaktionellen Bearbeitung als eigentlichem Mehrwert verkauft wird.

Wenn Sie dies mit anderen Online-Nebenjobs abwägen, ist der KI-gestützte Ansatz das, was einen Massen-Auftrag von einem Auftrag mit Stammkunden unterscheidet – und es ist eine der nachhaltigeren Antworten auf die Frage, wie man langfristig mit KI Geld verdienen kann.

Fiverr erhebt eine pauschale Provision von 20 Prozent auf jeden Auftrag, einschließlich Trinkgeldern, sodass Ihnen 80 Prozent vor Steuern und Auszahlungsgebühren verbleiben; die Gelder werden erst nach Ablauf der üblichen Wartezeit von Fiverr nach Auftragsabwicklung freigegeben, bevor sie auf Ihrem auszahlbaren Guthaben gutgeschrieben werden. Ein häufiger Fehler ist es, „KI-generiert“ als Hauptverkaufsargument zu vermarkten, anstatt die darüber liegende Beurteilung und Bearbeitung hervorzuheben – denn genau dafür bezahlen die Käufer tatsächlich.

Die Startkosten für die Veröffentlichung eines Gigs betragen 0 $. Was du brauchst, ist eine spezifische, klar definierte Fähigkeit sowie die sicherer Umgang mit mindestens einem dafür relevanten KI-Tool.

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5. Starten Sie einen Print-on-Demand-Shop mit KI-generierten Designs

Die Startkosten können bei einem kostenlosen Tarif bei 0 $ liegen, aber rechnen Sie in den ersten Wochen mit null Einnahmen, während der Shop zunächst Besucherzahlen und Bewertungen aufbaut. So lässt sich mit KI durch physische Produkte Geld verdienen: Erstellen Sie Designs mit einem KI-Bildtool, laden Sie diese auf eine Print-on-Demand-Plattform wie Printify hoch und verkaufen Sie sie über einen angeschlossenen Online-Shop wie Etsy oder Shopify.

Der in Printify integrierte Generator bietet 15 kostenlose KI-Bildgenerierungen pro Tag, wobei die kommerzielle Nutzung auf Printify-Produkten gemäß den KI-Nutzungsbedingungen des Drittanbieters gestattet ist.

Der Printify-Free-Tarif hat keine monatliche Grundgebühr, sondern nur Grund- und Versandkosten pro Bestellung; der Premium-Tarif kostet 39 US-Dollar pro Monat oder etwa 299 US-Dollar pro Jahr bei einer jährlichen Abrechnung von ca. 24,99 US-Dollar pro Monat, was sich bereits bei etwa 16 bis 17 Bestellungen pro Monat amortisiert.

Der hier häufig begangene Fehler birgt ein echtes rechtliches Risiko: Das Hochladen von KI-Designs, die einem bestehenden Logo oder einer Figur ähneln, ohne zuvor eine Bildsuche oder Markenprüfung durchzuführen, birgt laut den Leitlinien der Print-on-Demand-Branche für KI-generierte Waren das Risiko einer Löschungsaufforderung oder einer Klage wegen Rechtsverletzung.

Was Sie benötigen, ist ein vernetzter Online-Shop und die Gewohnheit, vor jedem Druckauftrag eine grundlegende Überprüfung auf Urheber- und Markenrechte durchzuführen.

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6. Verkaufen Sie KI-generierte Stock-Grafiken und Fotos

Die Einnahmen pro Bild sind gering – je nach Tarif des Käufers etwa 0,33 bis 0,99 US-Dollar oder mehr pro Download –, sodass sich diese Methode erst bei großen Stückzahlen lohnt. Das Modell besteht darin, KI-generierte Bilder, Illustrationen oder Vektorgrafiken bei einem Mitwirkendenprogramm wie Adobe Stock einzureichen, das eine pauschale Lizenzgebühr von 33 Prozent auf Fotos, Illustrationen und Vektorgrafiken sowie 35 Prozent auf Videos zahlt.

Beitragende müssen bei der Einreichung das Kontrollkästchen zur AI-Offenlegung aktivieren und über die Rechte verfügen, die Ergebnisse dieses KI-Tools kommerziell einzureichen. Die Nutzungsbedingungen von Adobe Stock verbieten die Darstellung realer, identifizierbarer Personen, Orte oder Markenprodukte ohne entsprechende Freigabe. Ein häufiger Fehler ist die Einreichung von KI-Bildern, ohne das entsprechende Kontrollkästchen anzuklicken, was gemäß den Richtlinien von Adobe Stock für Mitwirkende im Bereich generativer KI einen Verstoß gegen die Mitwirkendenvereinbarung darstellt und die Sperrung des Kontos zur Folge haben kann.

Die Startkosten für die Eröffnung eines Mitwirkenden-Kontos betragen 0 US-Dollar – ein weiterer kostenloser Weg, um mit KI Geld zu verdienen. Erfolgreiche Mitwirkende reichen in der Regel Bilder in Stapeln von 100 oder mehr ein, da ein einzelnes Bild nur sehr wenig einbringt.

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7. Einen KI-gestützten „gesichtslosen“ YouTube-Kanal starten

Realistische Werbeeinnahmen liegen bei 2 bis 10 US-Dollar pro 1.000 Aufrufe, sobald die Monetarisierung aktiviert ist, und die meisten Kanäle benötigen 6 bis 12 Monate, um die Monetarisierungsschwelle überhaupt zu erreichen – wobei ein großer Teil diese Schwelle nie erreicht. Das Modell nutzt KI-Tools für Drehbuchschreiben, Voiceover und Schnitt, darunter einige der besten KI-Avatar-Videogeneratoren, um einen Kanal zu betreiben, ohne selbst vor der Kamera zu erscheinen, und diesen über das Werbeprogramm von YouTube zu monetarisieren.

Laut der Seite zum YouTube-Partnerprogramm sind derzeit 1.000 Abonnenten und 4.000 öffentliche Wiedergabestunden in den letzten 12 Monaten oder 10 Millionen Aufrufe von „Shorts“-Videos in 90 Tagen sowie eine Zwei-Faktor-Authentifizierung und keine aktiven Verwarnungen erforderlich.

Es gibt eine separate, niedrigere Einstiegsstufe für Erstanträge mit 500 Abonnenten plus 3.000 Wiedergabestunden oder 3 Millionen „Shorts“-Aufrufe, die jedoch weniger Funktionen freischaltet. YouTube kündigte am 10. August 2026 an, dass ab dem 1. Februar 2027 für neue Bewerber stattdessen die doppelte der derzeitigen Schwelle gelten wird: 8.000 öffentliche Wiedergabestunden in 90 Tagen statt 4.000 oder 20 Millionen „Shorts“-Aufrufe statt 10 Millionen im selben 90-Tage-Zeitraum; Angesichts des oben genannten Zeitrahmens von 6 bis 12 Monaten könnte jeder, der heute einen Kanal startet, bereits auf diese höhere Schwelle hinarbeiten statt auf die derzeitige.

Informieren Sie sich auf der Seite zum YouTube- Partnerprogramm über die Schwellenwerte, die gelten, wenn Sie sich tatsächlich qualifizieren, da sich die Teilnahmebedingungen bereits in der Vergangenheit geändert haben und sich erneut ändern könnten. YouTube behält im Rahmen der Standardaufteilung des Partnerprogramms 45 Prozent der Werbeeinnahmen ein, sodass Ihr tatsächlicher Anteil deutlich unter dem für Werbekunden geltenden CPM liegt.

Ein häufiger Fehler – und einer der schnellsten Wege zum Scheitern, wenn es speziell darum geht, mit KI auf YouTube Geld zu verdienen – ist die Veröffentlichung von kopierten KI-Skripten mit roboterhaften Text-to-Speech-Sprachaufnahmen und wiederverwertetem Archivmaterial. Solche Inhalte werden im Jahr 2026 zunehmend markiert und demonetarisiert, da die Plattform von KI-Inhalten mit geringem Aufwand überschwemmt wird. Planen Sie in den ersten Monaten, in denen noch keine Einnahmen erzielt werden, ein Budget von 200 bis 2.000 Dollar pro Monat für Tools und Stock-Material ein und betrachten Sie diese Methode als diejenige mit der langsamsten Amortisation auf dieser Liste.

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Ein Vergleich dieser 7 Methoden zum Geldverdienen mit KI

Anhand dieser Tabelle können Sie auf einen Blick erkennen, welche dieser Möglichkeiten, mit KI Geld zu verdienen, zu Ihrer verfügbaren Zeit und Ihrem Budget passt, bevor Sie sich für eine entscheiden.

Methode Anlaufkosten Zeit bis zur ersten Auszahlung Realistischer Nettoertragsbereich Datenannotation (DataAnnotation.tech) 0 $ 1 bis 2 Wochen 25 bis 150+ $/Std. Entwicklung von KI-Automatisierungslösungen (Upwork) 0 2 bis 4 Wochen (erster Kunde) 30 bis 200+ $/Std. im Kundenkontakt Verkauf von Prompts (PromptBase) 0 1 bis 3 Monate 0 bis 300 $/Monat (die meisten Verkäufer) KI-gestützte freiberufliche Tätigkeiten (Fiverr) 0 2 bis 6 Wochen 15 bis 75 $ pro Auftrag Print-on-Demand (Printify) 0 bis 39 $/Monat 4 bis 8 Wochen Sehr unterschiedlich AI-Grafiken aus dem Archiv (Adobe Stock) 0 1 bis 3 Monate 0,33 $ bis 0,99 $+ pro Download Anonymer YouTube-Kanal 200 bis 2.000 $/Monat 6 bis 12 Monate 2 bis 10 $ RPM nach Monetarisierung

Realitätscheck: Hierbei handelt es sich, sofern angegeben, um Netto- oder Nettoeinkünfte, nicht um die in Marketingtexten an anderer Stelle genannten Bruttobeträge.

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„Play-to-Earn“- und Belohnungs-Apps für zusätzliches Geld im KI-Zeitalter

Belohnungs- und Mikroverdien-Apps, auf die wir in unserem Leitfaden zu Spiele-Apps, mit denen man echtes Geld verdienen kann, näher eingehen, werden keine der oben genannten Methoden ersetzen, aber sie bringen dir ein paar zusätzliche Dollar pro Woche ein, ohne dass du dafür besondere Fähigkeiten oder Kosten aufbringen musst. Wenn du dich speziell für Gaming interessierst, findest du in unserem Leitfaden zu E-Sport-KI-Tools eine Übersicht über KI-Tools, die speziell für Wettkampf-Gaming und Streaming entwickelt wurden.

Betrachten Sie diese als die echte „Null-Aufwand“-Ebene für Leser, die noch am selben Tag, an dem sie diesen Artikel lesen, loslegen möchten, bevor sie sich auf eine der oben genannten, auf Fähigkeiten oder Vermögenswerten basierenden Methoden festlegen.

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Was nicht funktioniert

Neben den sieben oben genannten seriösen Methoden, mit KI Geld zu verdienen, gibt es in diesem Bereich auch Angebote, die zu viel versprechen, oder Plattformen mit echten, nachgewiesenen Problemen. Hier erfahren Sie, worauf Sie achten sollten, bevor Sie Zeit oder Geld investieren.

Kostenpflichtige „AI-Nebenjob“-Kurse, die lediglich kostenlose Informationen weiterverkaufen: Die FTC hat wiederholt davor gewarnt, dass Anbieter von „Online-Geldverdienen“-Kursen typische Ergebnisse oft übertreiben. Behandeln Sie daher jeden Kurs, der einen bestimmten Dollarbetrag verspricht, mit derselben Skepsis wie die überhöhten Einkommensversprechen, die in Suchergebnissen zur Monetarisierung von KI generell üblich sind.

Die FTC hat wiederholt davor gewarnt, dass Anbieter von „Online-Geldverdienen“-Kursen typische Ergebnisse oft übertreiben. Behandeln Sie daher jeden Kurs, der einen bestimmten Dollarbetrag verspricht, mit derselben Skepsis wie die überhöhten Einkommensversprechen, die in Suchergebnissen zur Monetarisierung von KI generell üblich sind. Daten-Labeling-Plattformen mit schwerwiegenden, dokumentierten Problemen: Outlier AI, eine konkurrierende Daten-Annotationsplattform im Besitz von Scale AI, sah sich zwischen Oktober 2024 und Januar 2025 mehreren Klagen gegenüber, darunter einer Klage nach dem WARN Act auf Bundesebene, eine Klage wegen Lohndiebstahls und falscher Einstufung, die beim Obersten Gerichtshof von San Francisco eingereicht wurde, sowie eine Sammelklage wegen psychischer Schäden, die im Northern District of California eingereicht wurde, und eine Untersuchung des Inc. Magazine zu massenhaften Zahlungsausfällen im Jahr 2024. Das bedeutet nicht, dass jede Annotationsplattform unsicher ist, aber es bedeutet, dass man die jüngste Erfolgsbilanz einer Plattform überprüfen sollte, bevor man sich bei der Einkommenssicherung darauf verlässt.

Outlier AI, eine konkurrierende Daten-Annotationsplattform im Besitz von Scale AI, sah sich zwischen Oktober 2024 und Januar 2025 mehreren Klagen gegenüber, darunter einer Klage nach dem WARN Act auf Bundesebene, eine Klage wegen Lohndiebstahls und falscher Einstufung, die beim Obersten Gerichtshof von San Francisco eingereicht wurde, sowie eine Sammelklage wegen psychischer Schäden, die im Northern District of California eingereicht wurde, und eine Untersuchung des Inc. Magazine zu massenhaften Zahlungsausfällen im Jahr 2024. Das bedeutet nicht, dass jede Annotationsplattform unsicher ist, aber es bedeutet, dass man die jüngste Erfolgsbilanz einer Plattform überprüfen sollte, bevor man sich bei der Einkommenssicherung darauf verlässt. Werbemaschen für den Verkauf von „Prompts“ mit „garantiertem Einkommen“: Die oben genannten realistischen Zahlen von PromptBase, wonach die meisten Verkäufer nur wenige hundert Dollar im Monat verdienen, stehen im Widerspruch zu den vier- und fünfstelligen Versprechungen, die in Upselling-Trichtern für den Verkauf von Prompts üblich sind. Seien Sie also skeptisch gegenüber jedem, der einen Kurs darüber verkauft, wie man Prompts verkauft, anstatt einfach nur Prompts zu verkaufen.

Die oben genannten realistischen Zahlen von PromptBase, wonach die meisten Verkäufer nur wenige hundert Dollar im Monat verdienen, stehen im Widerspruch zu den vier- und fünfstelligen Versprechungen, die in Upselling-Trichtern für den Verkauf von Prompts üblich sind. Seien Sie also skeptisch gegenüber jedem, der einen Kurs darüber verkauft, wie man Prompts verkauft, anstatt einfach nur Prompts zu verkaufen. Müheloser KI-„Schrott“ auf YouTube: Kanäle, die auf kopierten KI-Skripten, roboterhaften Sprachaufnahmen und wiederverwertetem Archivmaterial basieren, werden im Jahr 2026 laut Branchenbeobachtungen zur Leistung anonymer Kanäle zunehmend markiert und demonetarisiert.

Kanäle, die auf kopierten KI-Skripten, roboterhaften Sprachaufnahmen und wiederverwertetem Archivmaterial basieren, werden im Jahr 2026 laut Branchenbeobachtungen zur Leistung anonymer Kanäle zunehmend markiert und demonetarisiert. Missachtung des Urheberrechts bei KI-generierten Print-on-Demand-Designs: Designs, die ein bestehendes Logo oder eine Figur nachahmen, führen zu Löschungsaufforderungen und im schlimmsten Fall zu Klagen wegen Markenrechtsverletzung nach dem Lanham Act. Eine Bildsuche vor jedem Drucklauf ist unverzichtbar.

Das endgültige Fazit dazu, wie man mit KI Geld verdienen kann

Ja, heute lassen sich auf vielfältige Weise echte Einnahmen mit KI erzielen – allen voran durch Aufträge zum Training von KI-Modellen, bei denen es auf Schnelligkeit ankommt, und durch die freiberufliche Entwicklung von KI-Automatisierungslösungen, bei denen das Verdienstpotenzial nach oben offen ist –, doch jede der hier genannten Methoden setzt nach wie vor vorhandene Fähigkeiten, einen realen Zeitaufwand oder echte Geduld voraus. Und wenn Sie eine Möglichkeit suchen, ohne großen Aufwand auf diesen Methoden aufzubauen, während diese an Fahrt gewinnen, lohnt es sich, Snakzy noch am selben Tag auszuprobieren.

Wenn Sie sehen möchten, wie sich diese KI-spezifischen Methoden im Vergleich zum Gesamtbild schlagen, ist unser Leitfaden „So verdienen Sie online Geld“ eine gute Lektüre für den nächsten Schritt.

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Häufig gestellte Fragen