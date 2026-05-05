PlayWell vs. Mistplay: Welche App zahlt besser fürs Zocken?
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The PlayWell vs. Mistplay Unter Mobilspielern, die ihre Bildschirmzeit in echte Belohnungen umwandeln möchten, hat sich eine hitzige Debatte entfacht. Beide Apps versprechen Geschenkgutscheine und Bargeld für das Spielen, aber welche hält auch wirklich, was sie verspricht?
Ich habe im Laufe der Jahre Dutzende von Belohnungs-Apps getestet, und diese beiden tauchen in Gaming-Communities immer wieder auf. Der Haken ist, dass sie unterschiedlich funktionieren, unterschiedlich auszahlen und für unterschiedliche Spielertypen geeignet sind. Manche Gamer schwören auf die eine, während andere sie schon nach einer Woche wieder deinstallieren.
Dieser Vergleich beleuchtet alle Aspekte, von der Auszahlungsgeschwindigkeit bis hin zur Spielauswahl. Am Ende wissen Sie genau, welche App zu Ihren Spielgewohnheiten und Ihren Gewinnzielen passt. Kein Geschwafel, sondern nur die Fakten, die Sie für eine kluge Entscheidung benötigen.
Der Markt für Belohnungsprogramme im Bereich Mobile Gaming ist voll von Apps, die große Versprechungen machen. Lassen wir den ganzen Trubel beiseite und schauen wir uns an, wie diese beiden im Vergleich abschneiden.
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PlayWell vs. Mistplay: Ein Vergleich der Apps
PlayWell basiert auf einer einfachen Prämisse: Spiele über die App herunterladen, spielen und Münzen sammeln. Je 1.000 Münzen entsprechen 0,01 $, du benötigst also 100.000 Münzen für einen Dollar. Die App erfasst deine Spielzeit und vergibt Münzen basierend auf den Meilensteinen, die du in den Partnerspielen erreichst.
Mistplay verwendet ein ähnliches Modell, nennt seine Währung jedoch „Einheiten.” Du verdienstEinheiten indem man Spiele über einen bestimmten Zeitraum spielt und bestimmte Level erreicht. Die App gibt es seit 2016 und sie gibt an, bereits über 150 Millionen Dollar an Nutzer ausgezahlt zu haben.
Der wesentliche Unterschied zwischen den beiden?
- PlayWell verlangt bestimmte Stufen für höhere Auszahlungen. Auf Stufe 5 kannst du nur 5 $, auf Stufe 25 nur 10 $ und auf Stufe 40 nur 20 $ abheben.
- Mistplay schränkt deine Auszahlungen nicht einauf diese Weise, aberbegrenzt die tägliche Spielzeit bei zwei Stunden pro Spiel.
Die Nutzerbewertungen zeichnen für beide ein gemischtes Bild. PlayWell Die Nutzer beschweren sich über die langsame Münzverfolgung und das Level-Gate-System. Mistplay wird wegen geringer Verdienstquoten kritisiert, sobald die Werbeaktionen auslaufen. Bei beiden Apps musst du den Energiesparmodus deaktivieren, damit das Spielgeschehen korrekt erfasst wird.
Die Frage nach der Legitimität taucht immer wieder auf. Is PlayWellGelesen? Ja, man bekommt Geld ausgezahlt, aber der Verdienstprozess verläuft langsamer als angekündigt. Is MistplayGelesen? Auf jeden Fall. Es ist eine der wenigen etablierten Prämien-Apps, die seit Jahren Auszahlungen an echte Nutzer nachweisen kann.
PlayWell vs. Mistplay: Vergleich der wichtigsten Funktionen
Hier sehen Sie einen direkten Vergleich dieser Apps:
|Funktion
|PlayWell
|Mistplay
|Mindestauszahlung
|0,05 $ (5.000 Münzen)
|5 $ für Geschenkkarten / 10 $ für PayPal
|🚀 Gewinne am ersten Tag
|typischerweise 1–2 Dollar
|typischerweise 2–5 Dollar
|⏱️ Zeit bis zum ersten 10-Dollar-Gewinn
|5–7 Tage
|3–4 Stunden aktives Spielen
|🎮 Anzahl der Spiele
|Über 100 Spiele
|Über 400 Spiele
|🎁 Startbonus
|Der Willkommensbonus variiert
|200 kostenlose Einheiten
|💳 Zahlungsmethoden
|PayPal, Amazon, begrenzte Auswahl
|PayPal, Amazon, Alles, über 20 Optionen
|⚡ Auszahlungsgeschwindigkeit
|1–3 Werktage
|1–2 Tage
|📱 Verfügbarkeit der Plattform
|Androidnur
|Androidnur
|💵 Mögliche monatliche Einnahmen
|10–20 $ (für Freizeitkleidung)
|15–70 $ aktiv
|⭐ Nutzerbewertung
|4,6/5 (über 167.000 Bewertungen)
|4,5/5 (über 929.000 Bewertungen)
|📊 Vergütungsstruktur
|Zeitgesteuert mit Pegel-Gates
|Zeit- und meilensteinbasiert
|📺 Zwangswerbung
|Regelmäßige Werbung in Spielen
|Werbung in Partnerspielen
|🆓 Teilnahmegebühren
|Kostenlos
|Kostenlos
|👤 Altersvoraussetzung
|13+
|18+
|🌍 Geografische Verfügbarkeit
|Die meisten Regionen
|USA, Kanada, ausgewählte Regionen
|🎯 Was es auszeichnet
|Niedriger Mindestauszahlungsbetrag (0,05 $)
|Etablierte Marke, über 400 Spiele, Treue-Edelsteine
PlayWell bietet mit 0,05 $ die niedrigste Auszahlungsgrenze und ist für Nutzer ab 13 Jahren verfügbar, allerdings liegen die Verdienste bei etwa 10 bis 20 $ pro Monat. Mistplay ist teurer (15–70 $/Monat), bietet über 400 Spiele und ermöglicht ein schnelleres Sammeln von 10 $, setzt jedoch ein Mindestalter von 18 Jahren voraus. Beide sind nur für Android verfügbar.
Wenn beides nicht Ihrem Stil entspricht, Snakzy zeichnet sich durch über 100.000 Prämienoptionen und schnellere Verdienstmöglichkeiten aus. Die App lässt sich nahtlos in Ihr Eibe Wallet. Alternative Apps wie Cash Giraffe and Spiel mit Prämien ebenfalls in diesem Bereich konkurrieren.
Jedes davon verfügt über einzigartige Funktionen, die es sich zu entdecken lohnt, wenn Sie Ihre Gaming-Belohnungen wirklich maximieren möchten. Die Die besten Spiele-Apps, um echtes Geld zu gewinnen erzielen in der Regel bessere Ergebnisse, wenn man über mehrere Plattformen streut.
Welche App ist besser: PlayWell oder Mistplay?
Für Gelegenheitsspieler, die sich schnelle Auszahlungen wünschen, PlayWell’s Der Mindestbetrag von 0,05 $ ist unschlagbar. Du kannst das Spiel ausprobieren, ohne tagelang spielen zu müssen. Der Nachteil sind die Level-Anforderungen, die höhere Auszahlungen erst nach wochenlangem Spielen ermöglichen.
Mistplay ist für passionierte Gamer besser geeignet. Dank der größeren Spielauswahl wird es dir weniger schnell langweilig, und der gute Ruf sorgt für ein beruhigendes Gefühl. Wenn du vorhast, Mit einfachen Spielen online Geld verdienenregelmäßig,Mistplay’s Das Treueprogramm belohnt Beständigkeit.
Wenn du‘Ich habe nach einer App gesucht, die besser ist als MistplayLetztendlich kommt es ganz auf deine Ziele an. Keine der beiden Apps wird deinen Hauptjob oder auch nur einen Nebenjob ersetzen. Du verdienst damit nur Kleingeld für die Zeit, die du wahrscheinlich sowieso mit Spielen verbringen würdest.
Das Niveauregelungssystem in PlayWell hat mich beim Testen frustriert. Dass man die Münzobergrenze erreichte, während man noch auf Level 3 feststeckte, kam mir wie eine künstliche Beschränkung vor. Mistplay’s Die tägliche Spielzeitbegrenzung von zwei Stunden ist zwar lästig, schränkt einen im Alltag aber weniger ein.
Die besten Alternativen zu PlayWell und Mistplay
Falls diese beiden nicht den gewünschten Erfolg bringen, gibt es hier einige gute Alternativen:
|Funktion
|Snakzy
|Viel Geld
|Cash Kick
|🔥 Mindestauszahlung
|€5
|1 $ PayPal / 15 $ Geschenkkarten
|10 $ per PayPal / Geschenkkarten
|🚀 Gewinne am ersten Tag
|typischerweise 2–8 Dollar
|in der Regel 3–5 Dollar
|typischerweise 2–5 Dollar
|🎁 Startbonus
|Je nach Angebot
|Keine
|1 $ Anmeldebonus
|📱 Verfügbarkeit der Plattform
|Android, iOS
|iOS, Android und Web
|iOS, Android und Web
|💰 Mögliche monatliche Einnahmen
|30–100 $ aktiv
|30–75 $ (für Freizeitkleidung)
|30–75 $ (für Freizeitkleidung)
|🏆 Prämienmodell
|Meilensteinbasiert
|Münzbetrieb (250 Münzen = 1 $)
|Kassenbuchhaltungssystem
|👤 Altersvoraussetzung
|18+
|18+
|18+
|🌍 Geografische Verfügbarkeit
|Die meisten Regionen
|Weltweit
|Nur in den USA
|⭐ Was es auszeichnet
|Über 100.000 Prämien, Eibe integration
|Über 3.210 Angebote, niedrige Auszahlungsgrenze, 20 % lebenslange Provision für Empfehlungen
|Hohe Auszahlungen bei Spielen, 25 % lebenslange Provision für Empfehlungen, transparente Barauszahlungen
Snakzy verdient hier besondere Beachtung. Die App verbindet sich direkt mit Ihrem Eibe ein Konto, mit dem Sie über die Standardprämien hinaus Zugang zu Spielschlüsseln, Abonnements und Geschenkkarten erhalten. Nutzer berichten, dass sie bei regelmäßigem Spielen in 10 Tagen über 80 Dollar verdient haben, was die meisten Mitbewerber übertrifft.
Viel Geld bietet mit nur 1 US-Dollar für PayPal eine der niedrigsten Auszahlungsgrenzen der Branche. Mit über 3.210 verfügbaren Angeboten und einem münzbasierten System (250 Münzen = 1 $) ist es ganz einfach, Aufgaben zu finden, die zu dir passen. Dank des lebenslangen Empfehlungsbonus von 20 % verdienst du mit jedem Freund, den du einlädst, auf unbestimmte Zeit passives Einkommen. Geldverdienen durch Videospiele wird realistischer, wenn du mehrere Apps wie diese kombinierst.
Cash Kick verfolgt einen anderen Ansatz, indem es statt mit Punkten mit echtem Bargeld bezahlt. Die Plattform ist nicht ausschließlich auf Spiele ausgerichtet, aber dank der hochdotierten Spielangebote (20–100+ $ pro Spiel) kannst du schneller Geld verdienen. Außerdem bietet die Plattform Umfragen und Cashback-Angebote sowie ein großzügiges Empfehlungsprogramm mit 25 % lebenslanger Provision. Die Plattform ist nur in den USA verfügbar, aber die 10 $ PayPal Das Minimum ist leicht zu erreichen.
Für diejenigen, die ernsthaft Geld verdienen wollen, ist es sinnvoll, auf 3–4 Apps zu verteilen. Jede Plattform bietet unterschiedliche Spiele und Verdienstmodelle. Mit dieser Strategie vermeidest du es, die täglichen Obergrenzen zu erreichen, und sorgst für Abwechslung.
Treffen Sie Ihre Wahl
BeidePlayWell and Mistplay sind seriöse Plattformen, die tatsächlich auszahlen. Die Frage ist nicht, welches funktioniert, sondern welches besser zu deinem Spielstil passt. Beides wird dich nicht reich machen, aber es reicht vielleicht für deinen Morgenkaffee oder für Spielekäufe.
- PlayWell Siege fürsofortige Befriedigung mit diesem Mindestbetrag von 0,05 $. Wenn Sie eine App unverbindlich testen möchten, fangen Sie hier an. Denk einfach daran, dass dich diese Level-Sperren irgendwann aufhalten werden.
- Mistplay Siege für langfristiges Verdienstpotenzial und Spielvielfalt. Das Treuesystem belohnt Beständigkeit, und ein guter Ruf bedeutet weniger Sorgen um die Bezahlung. Für Möglichkeiten, von zu Hause aus Geld zu verdienen… es ist eine der zuverlässigeren Optionen.
Ich empfehle dir, beides auszuprobieren und zu schauen, welche Benutzeroberfläche dir besser gefälltHerunterladenPlayWell um schnell zu überprüfen, ob diese Apps tatsächlich funktionieren. Dann übertrage die Änderungen in den Mistplay wenn du regelmäßige Spielrunden planst.
Wenn dir keines davon zusagt, Snakzy bietet bessere Verdienstmöglichkeiten und mehr Prämienoptionen. DieEibe Dank dieser Integration kannst du mit deinen Gewinnen tatsächlich Spiele und Abonnements kaufen, nicht nur allgemeine Geschenkkarten. Für begeisterte Handyspieler ist das ein echter Meilenstein.
Der Schlüssel liegt darin, die Erwartungen zu steuern. Diese Apps finanzieren zwar weder deinen nächsten Urlaub noch deine Miete. Aber sie können sinnloses Scrollen in etwas Greifbares verwandeln. Spiel einfach weiter, behalte deine Einnahmen im Blick und lass dir das Geld auszahlen, sobald du den Mindestbetrag erreicht hast.
FAQs
Mistplay ist für passionierte Gamer aufgrund seines größeren Spielangebots, seines etablierten Rufs und des besseren langfristigen Verdienstpotenzials durch Treueprämien die erste Wahl. PlayWell eignet sich mit seiner Mindestauszahlungsgrenze von 0,05 $ besser zum Testen von Prämien-Apps.
SnakzyübertrifftMistplay mit über 100.000 Prämienoptionen, Eibe Wallet-Integration und höhere Verdienstmöglichkeiten. Nutzer berichten, dass sie in 10 Tagen über 80 Dollar verdient haben, im Vergleich zu Mistplay’s durchschnittlich 50 bis 70 Dollar pro Woche in der Hochsaison.
Kein einzelnes Spiel dominiert die Verdienste auf allen Plattformen. Strategiespiele bringen in den meisten Belohnungs-Apps in der Regel mehr ein. Konzentrieren Sie sich auf Apps wie Snakzy or Mistplay die mehrere Spiele zusammenfassen, anstatt einzelne Titel.
Ja,PlayWell ist seriös und zahlt aus über PayPal sowie Geschenkkarten. Über 1 Million Downloads und bestätigte Auszahlungen an Nutzer belegen, dass es funktioniert. Die häufigsten Beschwerden betreffen langsame Verdienstraten und Auszahlungslimits, die von der erreichten Stufe abhängen.
Rechnen Sie mit 3–4 Stunden aktivem Spielspaß, um 10 $ zu erreichen Mistplay. Dies setzt voraus, dass man während der Aktionszeiträume Spiele mit hohen Gewinnen spielt. Beim gelegentlichen Spielen ohne Aktionsboni kann es 5 bis 7 Tage dauern, bis man die 10 $ erreicht hat PayPalmindestens.
Konzentriere dich auf Spiele mit hohen Gewinnen, spiele während Aktionszeiträumen, schließe alle verfügbaren Missionen ab und steige schnell im Level auf. Deaktiviere den Energiesparmodus, um eine korrekte Erfassung zu gewährleisten, und schau täglich nach neuen Spielangeboten.
Mistplay Die App lohnt sich, wenn du ohnehin regelmäßig Handyspiele spielst und nebenbei Belohnungen sammeln möchtest. Du wirst damit zwar nicht viel Geld verdienen, aber sie macht die Zeit, die du ohnehin mit Spielen verbringst, noch lohnender. Bei gelegentlichem Spielen kannst du monatlich mit 15 bis 40 Dollar rechnen.
PlayWell ist bei Auszahlungen vertrauenswürdig, was durch verifizierte Nutzerbewertungen bestätigt wird, die erfolgreiche Auszahlungen belegen. Die App zahlt ihren Nutzern seit 2023 Auszahlungen aus. Die größten Kritikpunkte betreffen die Verdienstmöglichkeiten und die Anforderungen an die Stufen, nicht die Zuverlässigkeit der Auszahlungen.