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Die 7 besten Plattformen für Freiberufler, um 2026 Geld zu verdienen

Freelancer-Plattformen können eine vorhandene Fähigkeit in echtes Einkommen verwandeln, wobei für Freiberufler, die bereits wissen , wie man bezahlte Aufträge abwickelt, nach den ersten 60 bis 90 Tagen monatliche Einnahmen von 500 bis 2.000 US-Dollar realistisch werden. Braintrust hebt sich dadurch hervor, dass Freiberufler 100 % ihres Rechnungsbetrags behalten, während die Kunden die Plattformgebühr von 15 % übernehmen, wie aus den FAQ für Talente von Braintrust hervorgeht.

Als absoluter Anfänger sollte man sich auf einen langsameren Start einstellen. Schreiben, Design, Programmieren und Verwaltungsaufgaben lassen sich alle online als freiberufliche Tätigkeiten ausüben, doch Kunden wollen dennoch einen Nachweis, dass man die Arbeit auch tatsächlich bewältigen kann. Ein Portfolio und einige überzeugende Arbeitsproben sind wichtiger als die bloße Eröffnung eines Kontos.

Die besten Freelancer-Plattformen sind nicht immer diejenigen mit dem größten Kundenpool. Dieser Leitfaden vergleicht sieben Freelancer-Marktplätze und -Plattformen hinsichtlich Gebühren, Auszahlungsgeschwindigkeit und Verdienstpotenzial, damit Sie die besten Plattformen für Ihre Fähigkeiten und Ihren Zeitplan finden können. Wenn Sie gerade lernen, wie man als Freiberufler Geld verdient, sind diese praktischen Unterschiede wichtiger als der Bekanntheitsgrad der Marke.

Sind Freiberufler-Plattformen tatsächlich realistisch?

Ja. Freelancer-Plattformen sind realistisch, wenn du bereits über eine marktfähige Qualifikation verfügst, aber der erste Monat fällt in der Regel eher bescheiden aus. Freiberufler, die gerade erst anfangen, verdienen im ersten Monat oft zwischen 200 und 800 US-Dollar brutto; sobald sie einige Kundenbewertungen haben, steigt der Verdienst auf 500 bis 2.000 US-Dollar pro Monat. Wie viel davon tatsächlich bei dir bleibt, hängt von der Plattformgebühr ab.

Wenn Sie lernen möchten, wie man als Freiberufler Geld verdient, sind dies die wichtigsten Erwartungen:

Der erste Kunde kann eine Weile auf sich warten lassen. Auf freiberuflichen Marktplätzen, auf denen Angebote abgegeben werden, sind realistisch gesehen etwa 10 bis 20 Angebote nötig, um den ersten Auftrag zu erhalten.

Auf freiberuflichen Marktplätzen, auf denen Angebote abgegeben werden, sind realistisch gesehen etwa 10 bis 20 Angebote nötig, um den ersten Auftrag zu erhalten. In den ersten Wochen fällt möglicherweise kein Verdienst an. Anfänger verbringen oft zwei bis vier Wochen damit, ein Profil, ein Portfolio und eine Angebotshistorie aufzubauen, bevor sie erste Einnahmen erzielen.

Anfänger verbringen oft zwei bis vier Wochen damit, ein Profil, ein Portfolio und eine Angebotshistorie aufzubauen, bevor sie Einnahmen erzielen. Sie brauchen Zeit, um sich zu bewerben. Etwa 5 bis 10 freie Stunden pro Woche sind ein realistischerer Einstieg als die Erwartung, sofort ein Vollzeit-Einkommen zu erzielen.

Etwa 5 bis 10 freie Stunden pro Woche sind ein realistischerer Einstieg als die Erwartung, sofort ein Vollzeit-Einkommen zu erzielen. Gebühren beeinflussen Ihren tatsächlichen Nettoverdienst. Guru erhebt je nach Mitgliedschaftsstufe eine Auftragsgebühr von 5 % bis 9 %, während PeoplePerHour laut den Preisseiten der jeweiligen Plattformen bei neuen Kundenbeziehungen mit 20 % beginnt.

Dieser Gebührenunterschied summiert sich schnell. Bei einem Bruttomonatsverdienst von 2.000 Dollar auf PeoplePerHour bleiben etwa 1.600 Dollar übrig, solange die 20-prozentige Gebühr für Neukunden gilt. Sobald dieselbe Kundenbeziehung die 7,5-Prozent-Stufe erreicht, steigt dieser Betrag auf etwa 1.850 Dollar.

Die Suche nach freiberuflichen Aufträgen im Internet wird einfacher, sobald man einen Nachweis hat, dem Kunden vertrauen können. Die wichtigste Erkenntnis ist, das Einkommen daran zu messen, was nach Abzug der Gebühren auf Ihrem Konto landet, und nicht an den höchsten Verdienstzahlen auf der Marketingseite einer Plattform.

7 echte Freelancer-Plattformen, die tatsächlich zahlen

Die folgenden sieben Optionen funktionieren auf sehr unterschiedliche Weise. Einige Freiberufler-Marktplätze konzentrieren sich auf Ausschreibungen für Kundenprojekte, während andere besser dafür geeignet sind, eigene Kunden mitzubringen oder bereits im Voraus erstellte Arbeiten zu verkaufen.

Wenn Sie die besten Freelancer-Plattformen vergleichen, sollten Sie zunächst die Vergütung für Freiberufler, die Zugangsvoraussetzungen und die Auszahlungsfristen prüfen. So erhalten Sie eine viel klarere Vorstellung davon, wie Sie mit Ihren vorhandenen Fähigkeiten und Erfahrungen als Freiberufler Geld verdienen können.

1. Gebührenfrei als Freiberufler bei Braintrust

Braintrust hebt sich von anderen Freiberufler-Marktplätzen dadurch ab, dass Freiberufler 100 % ihres in Rechnung gestellten Stundensatzes behalten. Stattdessen berechnet die Plattform den Auftraggebern eine Gebühr von 15 %. Eine Analyse aktueller Braintrust- Angebote aus dem Jahr 2026 durch aigigjobs.com ergab einen Durchschnittsstundensatz von 53 US-Dollar für AI-bezogene Aufträge, wobei diese Zahl auf geprüfte „Approved Talent“-Profile basiert und nicht als Einstiegssatz angesehen werden sollte.

Für erfahrene Freiberufler, die die besten Freiberufler-Plattformen vergleichen, ist diese 0-prozentige Freiberufler-Gebühr ein großer Vorteil. Der Einstieg in die Online-Freiberuflichkeit erfordert dennoch einige Vorbereitungen.

Die Anmeldung ist kostenlos.

Für die Zulassung sind ein vollständig ausgefülltes Profil, ein Lebenslauf und ein etwa 10-minütiges einseitiges Video-Screening erforderlich.

Die Zulassung sowie der Abschluss eines ersten Vertrags dauern in der Regel 2 bis 4 Wochen.

Rechnungen werden nach Abschluss der Arbeit mit einer Zahlungsfrist von 30 Tagen netto beglichen.

Braintrust hat im Februar 2026 eine Serie-B-Finanzierungsrunde in Höhe von 80 Millionen US-Dollar abgeschlossen, und auf seiner Website wurde Anfang 2026 angegeben, dass sich mehr als 2 Millionen geprüfte Fachkräfte auf dem „Talent Marketplace“ registriert hätten. Zuvor hatte das Netzwerk von mehr als 600.000 Fachkräften gesprochen.

Wenn Sie lernen möchten, wie Sie als Freiberufler über Braintrust Geld verdienen können, sollten Sie den „Approved Talent“-Prozess abschließen, bevor Sie sich intensiv bewerben. Sobald Ihr Profil fertig ist, finden Sie in unserem Leitfaden für Freiberufler praktische Tipps, wie Sie Ihre Angebote, Ihre Positionierung und die Kundenansprache verbessern können.

Ein häufiger Fehler ist es, Bewerbungen zu früh einzureichen, da Profile ohne das Abzeichen den Kunden seltener angezeigt werden.

Bester Gesamteindruck Braintrust 4.8 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Behalten Sie 100 % Ihres Rechnungssatzes, wobei die Kunden die Plattformgebühr in Höhe von 15 % übernehmen. Werden Sie Mitglied bei Braintrust

2. Provisionsfreie Kundenaufträge bei Contra

Bei Contra können Freiberufler zudem 100 % ihres Verdienstes behalten. Kunden zahlen eine gestaffelte Projektgebühr von 2 bis 29 US-Dollar, die sich nach dem Projektwert richtet; diese Struktur gilt sowohl für einmalige als auch für laufende Aufträge.

Dadurch unterscheidet sich Contra von Freiberufler-Marktplätzen, die hauptsächlich auf ungebetenen Angeboten basieren. Die Plattform eignet sich am besten für unabhängige Kreative, die bereits über ein starkes Portfolio oder einen Kundenstamm verfügen und eine übersichtlichere Möglichkeit zur Verwaltung von Projekten und Rechnungen suchen.

Für diese Art von Freiberuflern gehört Contra zu den besten Freiberufler-Plattformen, da die Provision auf Seiten der Freiberufler bei 0 % liegt.

Das „Independent“-Konto ist kostenlos.

Contra Pro kostet 29 US-Dollar im Monat und bietet zusätzlich Branding- und Analysefunktionen.

und bietet zusätzlich Branding- und Analysefunktionen. Eine Profilseite im Portfolio-Stil mit echten Projektbeispielen ist die wichtigste Voraussetzung.

Die Zahlung kann erfolgen, sobald der Kunde die Rechnung begleicht, da es keine zusätzliche Warteschlange für die Plattformfreigabe gibt.

Contra hat seit seiner Gründung im Jahr 2019 45 Millionen US-Dollar von Investoren, darunter New Enterprise Associates, eingesammelt.

Ein häufiger Fehler bei allen, die online freiberuflich tätig sind, ist es, Contra wie eine Jobbörse zu behandeln, die automatisch potenzielle Kunden liefert. Wenn Sie lernen möchten, wie Sie auf Contra als Freiberufler Geld verdienen können, gibt ein dürftiges Profil ohne aussagekräftige Fallbeispiele potenziellen Kunden kaum einen Grund, sich für Sie zu entscheiden.

Am besten für eigene Kunden geeignet Contra 4.6 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Behalten Sie 100 % der Projekteinnahmen mit einem kostenlosen Portfolio- und Rechnungskonto. Profil erstellen

3. Mitbieten bei Projekten auf Freelancer.com

Freelancer.com ist einer der etabliertesten Marktplätze für Freiberufler in dieser Liste. Laut der Seite „Gebühren und Entgelte“ werden bei Festpreis- und Stundenhonoraren 10 % oder 5 US-Dollar berechnet , je nachdem, welcher Betrag höher ist. Bei einem jährlichen Bruttoeinkommen von 60.000 US-Dollar belaufen sich die Plattformgebühren bei einem Satz von 10 % auf etwa 6.000 US-Dollar, noch vor Abzug der Auszahlungsgebühren.

Für Einsteiger, die die besten Freiberufler-Plattformen vergleichen, liegt der Reiz im Zugang zu einem großen Pool an Projekten, auf die man sich bewerben kann. Der Nachteil ist, dass jede Bewerbung im Wettbewerb mit anderen Freiberuflern steht, die online nach demselben Auftrag suchen.

Die Anmeldung ist kostenlos, aber es gibt einige Kosten und Zahlungsregeln, die man kennen sollte.

Für die Abgabe von Angeboten steht ein begrenztes monatliches Kontingent zur Verfügung.

Kundengelder können in den Meilenstein-Zahlungen verbleiben, bis der Kunde sie freigibt.

bis der Kunde sie freigibt. Auszahlungen über PayPal und Payoneer sind mit einer Gebühr von 1 US-Dollar verbunden.

Auszahlungen per Überweisung kosten 25 $.

Freiberufler, die ihre eigenen Kunden mitbringen, zahlen für diese spezifische Geschäftsbeziehung 0 % Provision.

Wenn Sie herausfinden möchten, wie Sie hier als Freiberufler Geld verdienen können, ist es wichtiger, gezielt Angebote abzugeben, als so viele Angebote wie möglich zu versenden. Ein häufiger Fehler ist es, das monatliche Budget für allgemeine oder schlecht passende Projekte auszugeben, anstatt sich auf eine kleinere Auswahl zu konzentrieren, die genau zu Ihren Fähigkeiten passt.

Am besten für Anfänger geeignet Freelancer.com 4.5 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Greifen Sie auf einen großen Pool an Bietern zu, wobei bei bezahlten Aufträgen eine Gebühr von 10 % oder mindestens 5 $ anfällt. Projekte durchsuchen

4. Freiberufliche Tätigkeit mit niedrigeren Gebühren auf Guru

Die Vermittlungsgebühr bei Guru beginnt bei 9 % in der kostenlosen „Basic“-Mitgliedschaft und kann in der kostenpflichtigen „Executive“-Stufe auf 5 % sinken. Bei einer Rechnung über 1.000 US-Dollar verbleiben somit 910 US-Dollar in der „Basic“-Stufe bzw. 950 US-Dollar in der „Executive“-Stufe.

Der Unterschied gewinnt an Bedeutung, wenn sich die freiberufliche Online-Tätigkeit zu einem regelmäßigen monatlichen Einkommen entwickelt. Der Verbleib in der kostenlosen Stufe kann über ein Jahr gesehen teurer sein, wenn die niedrigere Transaktionsgebühr mehr einspart, als die kostenpflichtige Mitgliedschaft kostet.

Die Anmeldung ist kostenlos, kostenpflichtige Mitgliedschaften sind optional.

Jeder Kunde nutzt das Abrechnungssystem „Workroom“ von Guru .

Die Freigabe der Gelder erfolgt, nachdem der Kunde die Rechnung genehmigt hat.

Der Arbeitgeber zahlt eine separate Bearbeitungsgebühr von 2,9 % auf Kartenzahlungen.

auf Kartenzahlungen. Diese Arbeitgebergebühr kann bei eCheck- oder Überweisungszahlungen auf 0 % sinken.

Wenn Sie lernen möchten, wie Sie als Freiberufler in größerem Umfang Geld verdienen können, sollten Sie sich die Zahlen genau ansehen, bevor Sie automatisch bei der kostenlosen Mitgliedschaft bleiben. Ein häufiger Fehler ist die Annahme, dass der 9-Prozent-Satz immer günstiger ist, weil er kein Abonnement erfordert.

Wenn Sie freiberufliche Arbeit neben Ihrem regulären Job ausüben, finden Sie unter „So verdienen Sie neben Ihrem Vollzeitjob ein Zusatzeinkommen“ weitere Möglichkeiten, wie Sie Ihre begrenzte Freizeit produktiver nutzen können.

Niedrigere Gebühren bei großem Umfang Guru 4.3 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Die Vermittlungsgebühren beginnen bei 9 % und können mit der richtigen kostenpflichtigen Mitgliedschaftsstufe auf 5 % sinken. Profil erstellen

5. Aufträge von Stammkunden auf PeoplePerHour

PeoplePerHour belohnt langfristige Kundenbeziehungen durch eine degressive Servicegebühr. Die Plattform berechnet 20 % auf die ersten 250 £, die einem neuen Kunden in Rechnung gestellt werden, 7,5 % zwischen 250 £ und 5.000 £ sowie 3,5 %, sobald der Gesamtumsatz mit diesem Kunden 5.000 £ übersteigt.

Die Gebühr wird bei jedem neuen Kunden zurückgesetzt. Das macht wiederkehrende Aufträge wesentlich wertvoller als den ständigen Aufbau neuer Beziehungen über Freiberufler-Marktplätze.

Für Freiberufler, die die besten Freiberufler-Plattformen für langfristige Kundenaufträge vergleichen, ist diese degressive Gebühr der Hauptanziehungspunkt. Ein Freiberufler, der mit demselben Kunden Geld verdient, behält mit zunehmender Dauer der Geschäftsbeziehung einen größeren Anteil jedes Pfunds.

Die Anmeldung ist kostenlos. Sie können Festpreis-Stundenleistungen anbieten oder auf ausgeschriebene Projekte bieten.

Neue Einnahmen unterliegen einer standardmäßigen Sperrfrist von 14 Tagen.

Die Auszahlung muss nach Ablauf der Sperrfrist manuell beantragt werden .

nach Ablauf der Sperrfrist . Webentwickler und Designer geben üblicherweise 30 bis 100 £ pro Stunde an.

Autoren und virtuelle Assistenten geben üblicherweise etwa 15 bis 50 £ pro Stunde an.

Das macht die Plattform zu einer guten Anlaufstelle, um online freiberufliche Aufträge zu finden, doch ein häufiger Fehler ist es, nach Ablauf der Sperrfrist zu vergessen, eine Auszahlung zu beantragen. Das Geld kann auf dem Konto verbleiben, obwohl es bereits zur Auszahlung bereitsteht.

Am besten geeignet für Stammkunden PeoplePerHour 4.1 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Die Gebühren sinken von 20 % auf 3,5 %, je mehr Umsätze mit demselben Kunden im Laufe der Zeit erzielt werden. Projekte finden

6. Freiberufliche Dienstleistungen als Paketangebote auf Fiverr

Fiverr eignet sich gut, wenn Sie eine Dienstleistung in einen klar definierten „Gig“ mit festem Preis, festem Leistungsumfang, fester Lieferzeit und festgelegter Anzahl an Überarbeitungen umwandeln können. Die Anmeldung ist kostenlos, und es fallen keine Gebühren für die Veröffentlichung einer Dienstleistung an. Freiberufler behalten 80 % jedes abgeschlossenen Auftrags, während Fiverr die restlichen 20 % einbehält.

Diese Struktur eignet sich für Arbeiten, die man bereits vor der Bestellung durch einen Kunden bündeln kann, wie zum Beispiel Logo-Design oder WordPress-Korrekturen. Man kann bis zu drei Preisstufen für einen „Gig“ anbieten, was es einfacher macht, eine Basisdienstleistung von aufwendigeren Arbeiten abzugrenzen.

Einige Details zur Auszahlung sind wichtig.

Standardverdienste werden 14 Tage nach Abschluss eines Auftrags freigegeben .

Abschluss eines Auftrags . Freiberufler mit den Status „Seller Plus“, „Top Rated“ und „Pro Talent“ können sich für eine Auszahlungsfrist von 7 Tagen qualifizieren.

Kunden können direkt über einen Gig bestellen , sodass du nicht immer erst einen Auftrag gewinnen musst, bevor die Arbeit beginnt.

, sodass du nicht immer erst einen Auftrag gewinnen musst, bevor die Arbeit beginnt. Ihr Paketpreis muss die 20-prozentige Provision berücksichtigen, bevor Sie entscheiden, ob sich der Auftrag lohnt.

Ein häufiger Fehler ist es, den Preis für den ersten Gig zu aggressiv anzusetzen. Ein niedriger Listenpreis schmilzt nach Abzug der Fiverr-Gebühr noch weiter, insbesondere wenn das Projekt mehrere Überarbeitungen umfasst.

Am besten geeignet für Dienstleistungspakete Fiverr 4.4 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Behalten Sie 80 % jedes abgeschlossenen Auftrags, wobei die Dienstleistungen in übersichtlichen, im Voraus festgelegten Paketen verkauft werden. Mit dem Verkauf beginnen

7. Kundenprojekte auf Upwork finden

Upwork bietet Freiberuflern Zugang zu von Kunden ausgeschriebenen Projekten aus einem breiten Spektrum an Fachgebieten. Der Tarifleitfaden für 2026 beziffert Einstiegs- und Verwaltungsaufgaben auf etwa 10 bis 25 US-Dollar pro Stunde, professionelle Tätigkeiten auf mittlerem Niveau auf etwa 25 bis 75 US-Dollar und spezialisierte Entwicklungs-, KI- oder Beratungsaufgaben auf etwa 75 bis 150 US-Dollar oder mehr. Dabei handelt es sich um Richtwerte für Profil-Tarife, nicht um garantierte Verdienste.

Die Registrierung bei Upwork ist kostenlos. Die Servicegebühr für Freiberufler liegt zwischen 0 % und 15 % pro Auftrag, und Sie können den geltenden Satz einsehen, bevor Sie den Auftrag annehmen. Sobald der Auftrag beginnt, bleibt dieser Prozentsatz für diesen Auftrag fest.

Der Zeitpunkt der Zahlung hängt vom jeweiligen Vertrag ab.

Aufträge mit Festpreis werden fünf Tage nach Freigabe eines Meilensteins durch den Kunden abgerechnet .

nach Freigabe eines Meilensteins durch den Kunden . Standard-Stundenvergütungen werden 10 Tage nach Ablauf des wöchentlichen Abrechnungszeitraums ausgezahlt .

nach Ablauf des wöchentlichen Abrechnungszeitraums . Freiberufler mit der besten Bewertung können sich für schnellere Auszahlungen des Stundenlohns qualifizieren.

können sich für schnellere Auszahlungen des Stundenlohns qualifizieren. Die Gebühr muss bei der Festlegung Ihres Stundensatzes berücksichtigt werden, da der dem Kunden angezeigte Betrag nicht immer dem Betrag entspricht, den Sie tatsächlich erhalten.

Ein häufiger Fehler ist es, das Angebot zu weit zu fassen. Ein Profil, das sich um eine klare Dienstleistung dreht, und Angebote, die genau auf passende Projekte zugeschnitten sind, geben Kunden einen stärkeren Grund, sich für Sie zu entscheiden, als ein allgemeines Angebot.

Am besten geeignet für Aufträge mit einem breiten Kundenspektrum Upwork 4.7 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Die Anmeldung ist kostenlos, es fallen Servicegebühren von 0 % bis 15 % an, und die Vergütungssätze variieren stark je nach Qualifikation. Arbeit finden

Ein Vergleich der 7 Plattformen

Hier sehen Sie einen Vergleich der Gebühren und Startkosten dieser Freelancer-Plattformen, bevor Sie sich für eine entscheiden.

Plattform Honorar für Freiberufler Startkosten Auszahlungszeitpunkt Braintrust 0 % (der Kunde zahlt 15 %) Kostenlos 30 Tage netto nach Rechnungsstellung Verrechnung 0 % Kostenlos (Pro-Version optional für 29 $/Monat) Nach Zahlungseingang durch den Kunden, abhängig von der Auszahlungsmethode Freelancer.com 10 % oder mindestens 5 $ Kostenlos Nach Erreichen eines Meilensteins, in der Regel innerhalb weniger Tage Guru 5 % bis 9 %, je nach Stufe Kostenlos (bezahlte Stufen optional) Nach Genehmigung der Workroom-Rechnung PeoplePerHour 20 % bis 3,5 % pro Kunde Kostenlos 14-tägige Sperrfrist, manuelle Anfrage Fiverr 20 Kostenlos 14-tägige Standardabwicklung nach Fertigstellung, 7 Tage für berechtigte Freiberufler Upwork 0 % bis 15 % pro Auftrag Kostenlos 5 Tage nach Genehmigung des Festpreises, 10 Tage bei Standard-Stundensätzen

Die besten Freelancer-Plattformen hängen davon ab, welche Art von Einkommen Sie anstreben. Braintrust und Contra sichern Ihnen einen größeren Teil Ihres Nettoeinkommens, während Freelancer.com, Guru und PeoplePerHour Ihnen Zugang zu eher traditionellen Freelancer-Marktplätzen bieten, auf denen Kunden Aufträge ausschreiben.

Bei Online-Freelance-Arbeit sollten Sie prüfen, wie viel eine Plattform einbehält, bevor Sie sich auf die ausgeschriebenen Tarife konzentrieren. Wer lernen möchte, wie man als Freiberufler Geld verdient, sollte auch die Auswahlkriterien und Auszahlungsverzögerungen berücksichtigen, bevor er entscheidet, welche Option am profitabelsten erscheint.

Wenn dir die Freiberufler-Plattformen in einer ruhigen Woche zu viel Bieterwettstreit bedeuten, kann eine kleinere Nebeneinkommensquelle helfen, die Lücke zu überbrücken, während du auf Rechnungen oder Freigaben von Kunden wartest.

Können „Play-to-Earn“-Apps neben Freelancer-Plattformen für zusätzliches Einkommen sorgen?

Ja. Mit Belohnungs-Apps lassen sich monatlich etwa 10 bis 50 Dollar als müheloses Zusatzeinkommen verdienen, während ein Freiberufler auf Zahlungen von Kunden wartet. Keine dieser Apps ersetzt jedoch Freiberufler-Plattformen als Haupteinkommensquelle.

Sie eignen sich am besten für die ersten, eher ruhigen Wochen, in denen Freiberufler-Plattformen noch keine regelmäßigen Einnahmen durch Kunden generieren. Belohnungs-Apps bezahlen in der Regel für Aufgaben, Umfragen oder das Testen von Apps, sodass weder ein Portfolio noch Kundenbeziehungen erforderlich sind.

Für eine breitere Palette an Einkommensmöglichkeiten über Belohnungs-Apps und Kundenaufträge hinaus vergleicht unser Leitfaden zu den besten Nebenjobs andere Möglichkeiten, neben Ihrem Hauptberuf oder Ihrer freiberuflichen Tätigkeit Geld zu verdienen.

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Was nicht funktioniert

Freelancer-Plattformen lassen sich viel schwerer gewinnbringend nutzen, wenn man sofortige Einnahmen erwartet oder die Gebührenregeln ignoriert. Die meisten kostspieligen Fehler lassen sich vermeiden, sobald man weiß, worauf man achten muss.

Bezahlung für garantierte Kundenkontakte: Die FTC warnt vor Jobbetrug, bei dem im Voraus Geld für angebliche Stellenangebote verlangt wird. Seriöse Freelancer-Plattformen verlangen niemals eine Zahlung, nur um Aufträge angezeigt zu bekommen.

Die FTC warnt vor Jobbetrug, bei dem im Voraus Geld für angebliche Stellenangebote verlangt wird. Seriöse Freelancer-Plattformen verlangen niemals eine Zahlung, nur um Aufträge angezeigt zu bekommen. Die tatsächliche Gebührenstufe außer Acht lassen: Wenn man bei hohem Auftragsvolumen bei der kostenlosen Mitgliedschaft bei Guru bleibt, kann das über ein Jahr hinweg teurer sein als der Wechsel zu einer kostenpflichtigen Stufe mit einer niedrigeren Auftragsgebühr.

bei hohem Auftragsvolumen bei der kostenlosen Mitgliedschaft bei Guru bleibt, kann das über ein Jahr hinweg teurer sein als der Wechsel zu einer kostenpflichtigen Stufe mit einer niedrigeren Auftragsgebühr. Einen Fiverr-Gig zu günstig anbieten: Freiberufler behalten 80 % jedes abgeschlossenen Auftrags, sodass ein günstiges Paket noch weniger einbringt, wenn die Plattformprovision und die Zeit für Überarbeitungen berücksichtigt werden.

Freiberufler behalten 80 % jedes abgeschlossenen Auftrags, sodass ein günstiges Paket noch weniger einbringt, wenn die Plattformprovision und die Zeit für Überarbeitungen berücksichtigt werden. Erwartung eines Vollzeiteinkommens bereits in der ersten Woche: Auf Ausschreibungen basierende Freelancer-Plattformen erfordern für viele Anfänger realistisch gesehen etwa zwei bis vier Wochen Arbeit an Angeboten, bevor der erste bezahlte Auftragseingang erfolgt.

Für Optionen mit einer kürzeren Anlaufphase bietet „Verdiene noch heute Geld““ Möglichkeiten, zusätzliches Geld zu verdienen, während sich die freiberufliche Tätigkeit noch aufbaut.

Abschließendes Urteil zu Freiberufler-Plattformen

Die besten Freiberufler-Plattformen für die meisten Leser sind Braintrust, wenn Sie bereits über eine solide berufliche Erfolgsbilanz verfügen, und Freelancer.com, wenn Sie einen größeren Projektpool benötigen, während Sie sich diese erst aufbauen. Die 0-prozentige Freiberufler-Gebühr bei Braintrust schützt eher einen etablierten Tarif, während Freelancer.com eine niedrigere Einstiegshürde bietet.

Bei einem umfassenderen Vergleich der besten Freelancer-Plattformen zählt Ihre Erfahrung mehr als der Bekanntheitsgrad der Marke. Contra funktioniert besser, wenn Sie bereits Kunden mitbringen, während PeoplePerHour längere Kundenbeziehungen belohnt. Upwork eignet sich für die allgemeine Projektsuche, während Fiverr sinnvoller ist, wenn Sie eine Dienstleistung im Voraus als Paket anbieten können.

Ein Verdienst von einigen hundert Dollar im ersten Monat ist realistischer als ein sofortiges Vollzeiteinkommen; 500 bis 2.000 Dollar pro Monat werden wahrscheinlicher, sobald sich Bewertungen ansammeln. Der schnellste Weg ist die Wahl von Freelancer-Plattformen, die zu deinen vorhandenen Fähigkeiten und deiner Geduld für den ersten, eher ruhigen Monat passen.

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Häufig gestellte Fragen