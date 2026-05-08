Ist Freecash sicher? Ein umfassender Leitfaden 2026

Is Freecashsicher? Das ist die Frage, die sich jeder potenzielle Nutzer stellt, bevor er sich bei einer weiteren Prämienplattform anmeldet. Ich habe unzählige Stunden damit verbracht, zu recherchieren Freecash, indem ich Nutzerbewertungen durchforstet, Auszahlungsdaten analysiert und die Plattform selbst getestet habe, um Ihnen eine ehrliche Antwort zu geben.

Aber zunächst einmal: Was ist Freecash? Freecash ist eine Get-Paid-To-Plattform (GPT), auf der Sie echtes Geld verdienen können, indem Sie Umfragen ausfüllen, Spiele spielen, Apps herunterladen und Mikroaufgaben erledigen. Die Plattform wurde 2020 von der Almedia GmbH in Deutschland gegründet, hat weltweit bereits über 50 Millionen Dollar an Nutzer ausgezahlt und weist eine solide Bewertung von 4,7 von 5 Sternen auf Trustpilot mit über 264.000 Bewertungen.

In diesem Leitfaden werde ich Ihnen alles erklären, was Sie über Freecash„die Seriosität, die Sicherheitsmaßnahmen, die Zuverlässigkeit der Auszahlungen und wie es im Vergleich zur Konkurrenz abschneidet.“ Am Ende werden Sie ein klares Bild davon haben, ob Freecash verdient Ihr Vertrauen und Ihre Zeit.

Ist Freecash sicher? Hier ist das Fazit

Ja,Freecash sicher und seriös ist. Und falls du dich fragst: „Ist Freecash „Ein Betrug?“, das ist es nicht, und zwar deshalb, weil die Plattform als Almedia GmbH, eine in Deutschland eingetragene Gesellschaft das verteilt ist auf 50 Millionen Dollar seit 2020. TutFreecash Mit echtem Geld spielen? Auf jeden Fall, Auszahlungen werden innerhalb von 30 Minuten über PayPal, Kryptowährungen, Geschenkkarten oder Banküberweisungen.

Freecash Bewertungen bestätigen die Seriosität, und die Freecash Trustpilot Die Bewertung liegt bei 4,7 von 5 Sternen aus über 264.000 Bewertungen sowie bei 4,5 von 5 auf Google Spielen. Nutzer berichten immer wieder, dass sie 5–50+ Dollar täglich, je nach Zeitaufwand, wobei erfolgreiche Auszahlungen über Reddit sowie in App-Stores weltweit.

Neue Nutzererhalten außerdem eineFall zum Anmeldebonusim Wert von bis zu€250 beim Beitritt, und die meisten von ihnen gewinnen zwischen €0.05 and €0.25, aber es gibt auch Vorteile. Verdienen €1 innerhalb der ersten 48 Stunden und Freecash vergibt automatisch drei weitere Fälle.

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Ist Freecash ein Betrug? Warnsignale vs. Realität

Freecash ist kein Betrug, und zwar deshalb, weil echte Betrugsseiten vorhersehbaren Mustern folgen, und Freecash weist genau keines davon auf. Aber ist das Freecash Ist die App seriös? Ich kann nur sagen, dass Tausende von Freecash Bewertungen bestätigen die Seriosität des Anbieters, und hier erfahren Sie, wie Sie dies selbst überprüfen können, indem Sie die gängigsten Warnsignale abgleichen:

Anfragen bezüglich Vorauszahlungen: Seriöse GPT-Plattformen erheben niemals Anmeldegebühren oder Mitgliedsbeiträge, bevor Sie Geld verdienen. Freecash Man braucht nur eine E-Mail-Adresse, um loszulegen.

Seriöse GPT-Plattformen erheben niemals Anmeldegebühren oder Mitgliedsbeiträge, bevor Sie Geld verdienen. Freecash Man braucht nur eine E-Mail-Adresse, um loszulegen. Unrealistische Verdienstversprechen: Versprechen wie „Mach €500 Betrugsmaschen mit dem Versprechen „garantiert pro Stunde“. Freecash fördert realistische Erwartungen, und Ihr Verdienst hängt von der aufgewendeten Zeit, dem Standort und der Verfügbarkeit von Aufgaben ab, was es zu einer soliden Ergänzung Ihres Möglichkeiten, von zu Hause aus Geld zu verdienen, und kein Ersatz für das volle Einkommen.

Versprechen wie „Mach €500 Betrugsmaschen mit dem Versprechen „garantiert pro Stunde“. Freecash fördert realistische Erwartungen, und Ihr Verdienst hängt von der aufgewendeten Zeit, dem Standort und der Verfügbarkeit von Aufgaben ab, was es zu einer soliden Ergänzung Ihres Möglichkeiten, von zu Hause aus Geld zu verdienen, und kein Ersatz für das volle Einkommen. Anonyme Unternehmensbeteiligung: Gefälschte Geschäftsadressen und verschleierte Eigentumsverhältnisse deuten darauf hin, dass Plattformen sich ihrer Verantwortung entziehen. Freecash agiert unter dem Namen Almedia GmbH, einer eingetragenen DeutschUnternehmen undUnser Leitfaden, der alle Details dazu erklärt, wie Freecash Geld verdient bestätigt, dass das Geschäftsmodell darauf ausgelegt ist, die Nutzer zu entlohnen, anstatt sie auszubeuten.

Gefälschte Geschäftsadressen und verschleierte Eigentumsverhältnisse deuten darauf hin, dass Plattformen sich ihrer Verantwortung entziehen. Freecash agiert unter dem Namen Almedia GmbH, einer eingetragenen DeutschUnternehmen undUnser Leitfaden, der alle Details dazu erklärt, wie Freecash Geld verdient bestätigt, dass das Geschäftsmodell darauf ausgelegt ist, die Nutzer zu entlohnen, anstatt sie auszubeuten. Keine Auszahlungshistorie: Plattformen, die ausschließlich negative Bewertungen zu Zahlungen erhalten, sammeln in der Regel Daten, ohne dafür Belohnungen zu gewähren. Also, tut Freecash Echtgeld auszahlen? Die Auszahlungsbilanz von über 50 Millionen Dollar spricht für sich.

Plattformen, die ausschließlich negative Bewertungen zu Zahlungen erhalten, sammeln in der Regel Daten, ohne dafür Belohnungen zu gewähren. Also, tut Freecash Echtgeld auszahlen? Die Auszahlungsbilanz von über 50 Millionen Dollar spricht für sich. Fehlender Kundensupport: Ein Support, der nicht reagiert, deutet darauf hin, dass die Plattformen nie die Absicht hatten, die Nutzer zu bezahlen.

Ein Support, der nicht reagiert, deutet darauf hin, dass die Plattformen nie die Absicht hatten, die Nutzer zu bezahlen. Alle negativen Bewertungen: Systematisches negatives Feedback auf verschiedenen Plattformen deutet auf weitreichende Probleme hin.

IstFreecashArbeit, und ist das wirklich sicher? Yesundyes.

Freecash Bewertungen bestätigen, dass das Unternehmen transparent arbeitet, realistische Erwartungen weckt, berechtigte Auszahlungen abwickelt und all dies mit einer Bewertung von 4,7/5 untermauert Freecash Trustpilot Bewertung basierend auf über 264.000 echten Nutzerbewertungen.

Sicherheitsbedenken bei Freecash: Was Nutzer wissen sollten

Is Freecash Seriös und sicher? Ja, aber wie jede Online-Plattform, Das Verständnis der Sicherheitshinweise ist unerlässlich, wenn Sie Ihr Konto und Ihre Daten schützen möchten. Du kannst auch nachsehen Freecash Lesen Sie die Bewertungen und überzeugen Sie sich selbst. Die meisten Bedenken beziehen sich generell auf GPT-Plattformen, nicht Freecashgenauer gesagt.

Pro-Tipp Vermeiden Sie Aufgaben, bei denen Kreditkartendaten abgefragt werden, da rechtmäßig FreecashAufgaben Wir fragen niemals nach Zahlungsdaten. Einige neue Nutzer werden zunächst in den Lite-Modus versetzt, in dem die Angebote bis zum Erreichen von Level 20 (das man durch das Erledigen von Aufgaben im Wert von 20 $ erreicht) auf Spiele beschränkt sind. Das ist normal und kein Anzeichen für ein Problem, da der volle Zugriff auf die Plattform automatisch freigeschaltet wird, sobald du diese Schwelle erreicht hast.

Anforderungen an personenbezogene Daten

Freecash erfasst grundlegende Anmeldedaten: E-Mail-Adresse, Benutzername, Altersgruppe und Land, um Ihnen passende Umfragen anzubieten. Die Plattform verlangt keine amtlichen Ausweisdokumente, Sozialversicherungsnummern oder sensible Finanzdaten, damit Sie mit dem Verdienen beginnen können.

Datenschutzbewusste Nutzer, die sich fragen, ob Freecash istDas ist sicher, Sie müssen sich keine Sorgen um die Plattform machen, aber ich empfehle die Verwendung einer Zweit-E-Mail-Adresse für Prämienplattformen für eine gute E-Mail-Organisation. Im Vergleich zu anderen Die besten Spiele-Apps, um echtes Geld zu gewinnen, Freecash zeichnet sich durch seine Sicherheit und seine transparenten Datenpraktiken aus.

Anbieter von Angeboten von Drittanbietern

Viele Aufträge stammen von externen Partnern, die über eigene Datenschutzrichtlinien verfügen. WährendFreecash Da diese Partner problematische Aufgaben umgehend prüfen und entfernen, geben Sie Informationen an diese Unternehmen weiter, wenn Sie deren Angebote nutzen.

Überprüfen Sie die Aufgabenanforderungen, bevor Sie beginnen: Wenn irgendwo übermäßig viele persönliche Daten abgefragt werden, lass es einfach sein. Du entscheidest selbst, welche Aufgaben du erledigst.

Bewährte Verfahren für die Kontosicherheit

Erstellen Sie ein einzigartiges, sicheres Passwort, das Groß- und Kleinbuchstaben, Zahlen und Sonderzeichen enthält. Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) aktivieren falls verfügbar, für zusätzlichen Schutz vor unbefugtem Zugriff.

Vermeiden Sie öffentliche WLAN-Netze, wenn Sie auf Freecash; in ungesicherten Netzwerken ist das Abfangen von Daten einfacher. Verwenden Sie für Prämienplattformen eine eigene E-Mail-Adresse, um den potenziellen Schaden im Falle eines Datenlecks zu begrenzen.

Freecash nutzt mehrere Sicherheitsebenen, um Ihre Daten zu schützen.

Die Datenverschlüsselung schützt alle Finanztransaktionen während der Übertragung an PayPal, Krypto-Wallets oder Bankkonten.

Die Kontoverifizierung beugt Betrug vor und schützt gleichzeitig Ihre Privatsphäre; Sie benötigen weder Kreditkartendaten noch einen vollständigen amtlichen Ausweis, um mit dem Verdienen zu beginnen.

Automatisierte Überwachungssysteme melden verdächtige Aktivitäten wie ungewöhnliche Anmeldestandorte, ungewöhnlich schnelle Aufgabenbearbeitung oder mehrere Konten von derselben IP-Adresse.

Zur Betrugsbekämpfung können höhere Prämien vorübergehend zur Sicherheitsüberprüfung gesperrt werden, um sowohl die Nutzer als auch die Integrität der Plattform zu schützen.

VPN-Einschränkungen

Freecash verbietet die Nutzung von VPNs, um Ihren tatsächlichen Standort zu überprüfen und Betrug zu verhindern. Die Nutzung von VPNs kann zur Sperrung des Kontos führen oder die Ablehnung von Aufträgen, da Werbekunden für Interaktionen aus bestimmten Regionen bezahlen.

Is Freecash Kann man es im Ausland bedenkenlos verwenden? Ja, aber Die Verdienstmöglichkeiten könnten vorübergehend zurückgehen da die Plattform IP-Adressen erfasst, um die regionale Verfügbarkeit von Aufgaben zu ermitteln. ebenso wie Freecash Ist die Nutzung im Ausland sicher? Ja, aber Ihre Verdienstmöglichkeiten könnten vorübergehend sinken.

Zuverlässigkeit der Auszahlungen bei Freecash: Zahlen sie tatsächlich aus?

Ja,Freecash bezahlt die Nutzer zuverlässig wie versprochen. But tutFreecashmit echtem Geld bezahlen? Die Antwort lautet erneut „Ja“, und erst nachdem ich Tausende von Freecash-Bewertungen analysiert und die Plattform selbst getestet habe, ist eindeutig klar, dass Freecash legitime Auszahlungen zuverlässig abwickelt. Die Frage ist nicht, ob es lohnt sich, sondern vielmehr, wie viel du realistisch verdienen.

[BILD: In-App-Bild von Freecash]

Die meisten aktiven Nutzer geben an, täglich zwischen 5 und über 50 Dollar zu verdienen, wobei dies jedoch stark davon abhängt, wie viel Zeit man investiert, welche Aufgaben in der jeweiligen Region verfügbar sind und auf welche Verdienstmöglichkeiten man sich konzentriert. Wer viel verdient, kombiniert in der Regel mehrere Verdienststrategien, darunter Umfragen, Erfolge in Spielen, App-Downloads und Empfehlungen. FreecashLand a5 % Provision auf die Einnahmen der geworbenen Freunde (natürlich wird es finanziert durch Freecash selbst und wird nicht vom Konto deines Freundes abgezogen).

Freecash unterstützt verschiedene Auszahlungsmethoden, um den unterschiedlichen Vorlieben der Nutzer gerecht zu werdens. PayPal Überweisungen sind die beliebteste Option und werden in der Regel innerhalb von 30 Minuten bearbeitet. Auszahlungen in Kryptowährung über Coinbase or MetaMask sind genauso schnell. Geschenkkarten für Amazon, Dampf, Alles, während andere Händler die Zahlung sofort bearbeiten. Direkte Banküberweisungen über ACH dauern mit bis zu 3 Werktagen am längsten.

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Die Mindestauszahlungsgrenze ist bemerkenswert niedrig und beginnt bei etwa 0,25 $ für Kryptowährungen und bei etwa 5 $ für PayPal. Dank dieser einfachen Handhabung können Gelegenheitsnutzer schnell Geld abheben, ohne wochenlang spielen zu müssen, um die Auszahlungsgrenzen zu erreichen.

Ist Freecash in Kanada und anderen Regionen seriös?

Eine häufig gestellte Frage von Nutzern aus dem Ausland lautet, ob Freecash funktioniert außerhalb der United Staaten, und genauer gesagt, ist Freecashliest einKanada? Die kurze Antwort lautet: Ja. Freecash ist weltweit verfügbar, wobei die Verfügbarkeit von Aufgaben und das Verdienstpotenzial je nach Region variieren, anstatt dass der Zugriff vollständig gesperrt ist.

Länder der Stufe 1 erhalten die meisten Angebote und die bestbezahlten Aufträge. Dazu gehören die Vereinigte Staaten, Vereinigtes Königreich, Kanada, Australien, Deutschland, Frankreichund dieNiederlande. Das Wachstum der Plattform in diesen Märkten ist messbar: Im Februar 2026, Freecash Platz 4 in der Gesamtwertung iOS App GroßDiagramme inKanada, Platz 2 in derUnited Staatenund auf Platz 1 der United Königreich, Deutschlandund dieNiederlande, was eine aktive und legitime Nutzung in all diesen Regionen bestätigt.

Ist Freecash speziell in Kanada seriös?Ja,Freecashist gültig fürkanadisch Nutzer, da sie sich dort anmelden, Geld verdienen und Auszahlungen vornehmen können PayPal, Kryptowährung und Geschenkkarten, genau wie US-Nutzer.kanadisch-spezifische Geschenkkartenoptionen sind bei der Auszahlung verfügbar, und die Nutzungsbedingungen der Plattform gelten unabhängig von der Provinz gleichermaßen. Die einzige Einschränkung kanadisch Was den Nutzern vielleicht auffällt, ist etwas weniger Umfragemöglichkeiten im Vergleich zu Nutzern in den USA, was aufgrund der Targeting-Präferenzen der Werbetreibenden auf allen GPT-Plattformen Standard ist.

Hier ein kurzer Überblick darüber, was Sie in den einzelnen Regionen erwartet:

Region Verfügbarkeit von Aufgaben Die besten Auszahlungsmethoden Anmerkungen Vereinigte Staaten Sehr hoch PayPal, Geschenkkarten, Kryptowährung Geschenkkarten mit sofortiger Rückvergütung erhältlich Kanada Hoch PayPal, Geschenkkarten, Kryptowährung Umfangreiches Angebotsvolumen, uneingeschränkter Plattformzugang Vereinigtes Königreich Hoch PayPal, Geschenkkarten, Kryptowährung Platz 1 im iOS App Store im Februar 2026 Australien Hoch PayPal, Geschenkkarten, Kryptowährung Tier-1-Land, breites Angebot Deutschland Hoch PayPal, Geschenkkarten, Kryptowährung Geschenkkarten mit sofortiger Rückvergütung erhältlich Frankreich Mäßig bis hoch PayPal, Geschenkkarten, Kryptowährung Platz 2 im iOS App Store im Februar 2026 Andere Länder Gering bis mäßig Krypto (am leichtesten zugänglich) Weniger Angebote (Kryptowährung ist die einfachste Auszahlungsmethode)

Nutzer außerhalb der Tier-1-Länder können sich weiterhin anmelden und Geld verdienen, müssen jedoch mit einer geringeren Auswahl an Aufgaben rechnen. Auszahlungen in Kryptowährung sind ab €0.50 bleibt die am leichtesten zugängliche Auszahlungsmethode in Regionen, in denen PayPal wird nicht unterstützt.

Eine regionale Einschränkung, die zu beachten ist: Geschenkkarten mit sofortiger Rückerstattung sind derzeit nur in der Vereinigte Staaten and Deutschland. Nutzer an anderen Orten können weiterhin auf den vollständigen Standard-Geschenkkartenkatalog zugreifen.

Nutzerbewertungen: Was echte Freecash-Nutzer zur Sicherheit sagen

Ich habe mich durch Tausende von Freecash-Bewertungen gewühlt Trustpilot, Google Play, Reddit… und App-Stores zeigt sich ein einheitliches Muster: das Freecash Trustpilot Die Bewertung von 4,7/5 bei über 264.000 Bewertungen spiegelt dies wider Über 80 % der Bewertungen sind positiv, wobei sich die meisten Beschwerden eher auf die Verfügbarkeit von Aufgaben als auf Sicherheitsbedenken bezogen.

In positiven Bewertungen wird häufig erwähnt, dass Schnelle Auszahlung, benutzerfreundliche Oberfläche und seriöse Verdienstmöglichkeiten.

One TrustpilotEin Nutzer schrieb: „Endlich eine Prämien-App, die wirklich funktioniert. Übersichtliche Benutzeroberfläche, Aufgaben werden korrekt gutgeschrieben und Auszahlungen erfolgen blitzschnell.“

Ein anderer lobte die Reaktionsschnelligkeit der Plattform: „Der Freecash-Support reagiert tatsächlich und hilft, wenn Aufgaben nicht korrekt erfasst werden.“

Die negativen Bewertungen zu Freecash beziehen sich in der Regel auf Ausschlüsse bei Umfragen, ein begrenztes regionales Angebot an Aufgaben und gelegentliche Sperrungen von Konten aus Gründen der Betrugsbekämpfung. Ein Nutzer merkte an: „Ich wurde wegen Betrugsverdachts gemeldet, nachdem ich in zwei Tagen 50 Dollar verdient hatte. Der Kundendienst hat den Fall geprüft und mein Geld innerhalb von 24 Stunden freigegeben, aber es war eine stressige Angelegenheit.“

Diskussionen im Forum über Freecash die Seriosität der Plattform konsequent bestätigen und gleichzeitig die Erwartungen hinsichtlich des Verdienstpotenzials dämpfen. Die Nutzer betonen, dass Freecash eignet sich am besten als Nebeneinkunft sondern eher als zusätzliche Einnahmequelle.

Einige Nutzer in bestimmten Regionen berichten von einer eingeschränkten Verfügbarkeit von Aufgaben, was sich zwar auf das Verdienstpotenzial auswirkt, jedoch nicht auf betrügerisches Verhalten hindeutet. Geografische Einschränkungen sind eher auf die Zielgruppenausrichtung der Werbetreibenden zurückzuführen als auf die Unzuverlässigkeit der Plattform.

Freecash im Vergleich zur Konkurrenz: Ein Vergleich hinsichtlich Sicherheit und Auszahlungen

Bei der Bewertung Apps wieFreecash und ob Freecash ist im Vergleich zu Konkurrenten wie Snakzy, Swagbucks, Eine Menge GeldundDurcheinander… mehrere Faktoren bestimmen die allgemeine Sicherheit und Zuverlässigkeit. Jede Plattform hat ihre Stärken und Schwächen, die es zu berücksichtigen gilt.

Snakzy legt großen Wert auf Belohnungen im Bereich Mobile Gaming mit einer treuen Nutzergemeinschaft, die den „Gaming-First“-Ansatz zu schätzen weiß.

[BILD: Bild aus der Snakzy-App]

Im Vergleich zu … hat es zwar eine eher kleine Nischen-Community, Freecash„s umfassendere Plattform, SnakzyDank seiner Spezialisierung kann das Unternehmen ein optimiertes Erlebnis bieten, das speziell auf mobile Spieler zugeschnitten ist.

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Eine Menge Geld ist seit 2015 aktiv und hat bisher 20 Millionen Dollar ausgezahlt, mit einer bekannten Mischung aus Spielen, Umfragen und App-Angeboten. Während die Auswahl an Aufgaben Freecash„s Vielfalt, Eine Menge Geld hebt sich durch die Branchenweit niedrigste Mindestauszahlung von 1 $ und schnellste Auszahlungen innerhalb von 10 Minuten, was Nutzern, die häufige kleine Auszahlungen dem Ansammeln größerer Guthaben vorziehen, ein reibungsloses Erlebnis bietet.

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Durcheinander ist ein relativ neuer Marktteilnehmer mit attraktive Auszahlungsquoten und moderne Funktionen die häufige Kritikpunkte an älteren Plattformen ausräumen. Die Plattform hat sich solide Nutzerbewertungen auf Trustpilot (4,5–4,7/5) und Google Play (4,5/5) seit der Einführung im Jahr 2022, was auf eine starke Akzeptanz in der Anfangsphase und hohe Nutzerzufriedenheit hindeutet, während der Dienst seinen Ruf weiter ausbaut.

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Swagbucks ist seit 2008 tätig, was ihm die die längste Erfolgsgeschichte und den besten Ruf im Bereich der Prämienprogramme. Wenn du möchtest, Geld verdienen mitSwagbucks… finden Sie eine bewährte Plattform mit der größten Auswahl an Aufgaben und zahlreichen Einlösemöglichkeiten, auch wenn die Auszahlungsgrenzen höher sind als bei neueren Mitbewerbern.

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Lohnt sich Freecash?

Nach Prüfung Freecash„Was die Zuverlässigkeit der Auszahlungen, die Sicherheitsmaßnahmen, die Bewertungen der Nutzer zu Freecash und die Transparenz des Unternehmens angeht, ist das Urteil eindeutig: Auf jeden Fall,Freecash ist die Mühe wert. Die Plattform fungiert als vertrauenswürdiger GPT-Dienst, der Nutzer für das Erledigen von Aufgaben ordnungsgemäß bezahlt. Und is Freecash sicher? Ja, auch das.

Die Beweislage spricht eindeutig dafür, dass Freecash„seine Legitimität“. Über 50 Millionen Dollar an Nutzer ausgezahlt, 4,7 von 5 Sternen bei über 264.000 Bewertungen Trustpilot Bewertungen, transparent Deutsch Die Unternehmensstruktur sowie die durchweg positiven Erfahrungsberichte von Nutzern über erfolgreiche Auszahlungen sprechen allesamt für eine vertrauenswürdige Plattform.

Ihre Sicherheit aufFreecashzuletzt

Dies hängt in erster Linie davon ab, dass man die Plattformrichtlinien befolgt und auf eine gute Kontosicherheit achtet. Vermeiden Sie die Nutzung von VPNs, da diese gegen die Nutzungsbedingungen verstoßen und zur Sperrung Ihres Kontos führen können. Lesen Sie die Aufgabenbeschreibung sorgfältig durch, bevor Sie sich verpflichten, Zeit zu investieren, insbesondere im Hinblick darauf, welche persönlichen Informationen Sie bereit sind preiszugeben.

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Häufig gestellte Fragen