Raid Shadow Legends – Einsteigerleitfaden 2026: Was jeder neue Spieler falsch macht

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DiesRaid Shadow Legends Der Leitfaden für Anfänger gibt es, weil die meisten RSL In den Anleitungen wird empfohlen, Kael zu wählen und die Kampagne zu farmen – und dann lässt man dich im Stich, sobald du auf die erste Dungeon-Hürde stößt. Dies ist der Leitfaden, der alle Lücken füllt, die diese anderen Leitfäden lassen: Aura-Fähigkeiten, konkrete Wertziele, den Clan-Boss von Grund auf und eine ehrliche Antwort auf die Frage „Ist Raid Shadow Legends„Gut?“ .

Was Sie hier finden: Die Wahl des Start-Champions, das Affinitätssystem, Raid Shadow Legends Erläuterungen zu den Aura-Fähigkeiten, ein 30-Tage-Plan für den Fortschritt, ein Raid Shadow Legends Ein Build-Leitfaden mit konkreten Zahlen, die fünf Fehler, die die meisten neuen Accounts zum Scheitern bringen, und die Grundlagen zu Clan-Bossen. Dies ist ein Raid Shadow Legends Ein Einsteigerleitfaden, der die Spieler wie Erwachsene behandelt und dabei auch die Ehrlichkeit in Bezug auf das F2P-Modell an den Tag legt, die die meisten Leitfäden vermeiden.

Lohnt es sich, „Raid Shadow Legends“ im Jahr 2026 zu spielen?

Is Raid Shadow Legends Gut und spielenswert? Ja, allerdings mit ein paar wichtigen Einschränkungen. Raid: Shadow Legends ist ein technisch beeindruckendes, äußerst komplexes Rollenspiel mit über 800 Champions, einem fesselnden langfristigen Fortschrittszyklus und einer lebendigen Community, die zahlreiche Anleitungen und Tools bereitstellt. Wenn Sie methodische, auf theoretischen Überlegungen basierende Rollenspiele mögen und das Spiel als eine Geschichte betrachten, die sich langsam entfaltet, wird es Ihre Erwartungen voll und ganz erfüllen. Das Spiel wurde 2018 veröffentlicht und wird vom Entwickler nach wie vor aktiv aktualisiert. Plarium, mit einer großen Spielerbasis bis weit ins Jahr 2026 hinein.

Ein ehrlicher Vorbehalt: Raid Shadow Legends ist kein Gelegenheitsspiel. Die „Pay-to-Win“-Monetarisierung ist aggressiv: In vielen Diskussionen in der Community berichten Spieler, dass sie sich selbst nach getätigten Käufen im Rückstand fühlen. Der Spielbeginn ist bewusst so gestaltet, dass du dazu gebracht wirst, Einkäufe zu tätigen. Wenn du kurze Spielsitzungen oder lineare Fortschritte erwartest, wirst du enttäuscht sein. Wenn es dir nichts ausmacht, monatelang zu grinden und Community-Tools wie HellHades, Ayumi Love, undRaidOptimizer, ist das F2P-Erlebnis wirklich tragfähig.

Is Raid Shadow Legends Geeignet für F2P-Spieler? Ja, solange man sich ein Raid Shadow Legends Zunächst einmal der Leitfaden für Anfänger. Ist das Spiel für ungeduldige Spieler oder Spieler mit geringem Budget geeignet? Nein, obwohl Plarium bietet nun eine übersichtlichere Einführungsphase, Startboni und Treueprämien, wodurch die Anfangsphase des Spiels deutlich erträglicher ist als noch zum Zeitpunkt der Veröffentlichung.

Das Urteil in diesem Fall Raid Shadow Legends Leitfaden für Einsteiger: Lohnt sich, sofern die Bedingungen klar dargelegt sind.

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Schritt 1: Verwenden Sie einen Promo-Link, bevor Sie Ihr Konto erstellen

Bevor du dein Konto erstellst, nutze einen Promo-Link. Promo-Links sind spezielle Registrierungs-URLs, über die du bei der Anmeldung Bonus-Anfänger-Champions erhältst. Diese Ansprüche können nicht rückwirkend geltend gemacht werden. – Sobald du ein Konto ohne Promo-Link erstellst, sind diese Champions endgültig verloren.

Zu den gängigen aktiven Kombinationen zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels gehören Rector Drath + Fayne, Tayrel + Aina sowie Ultimate Galek + Zargala. Die genau verfügbaren Champions ändern sich in regelmäßigen Abständen. Überprüfenraid.guide or HellHades für die aktuell aktive Liste vor der Registrierung. Du wählst das gewünschte Paar aus, erstellst deinen persönlichen Link, registrierst dich darüber, und der erste Champion wird sofort freigeschaltet, während der zweite ab Account-Level 25 freigeschaltet wird.

Schritt 2: Geben Sie innerhalb von 72 Stunden einen Aktionscode ein

Nach der Kontoeröffnung stehen Aktionscodes als Nächstes auf der Tagesordnung. Aktionscodes für Neukunden müssen in der Regel innerhalb von 72 Stunden nach Ihrer ersten Anmeldung eingelöst werden – nach Ablauf dieser Frist verfallen die meisten Neukundencodes endgültig. Pro Konto kann nur ein Neukundencode eingelöst werden.

Die folgenden Codes wurden zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels als gültig gemeldet; bitte beachten Sie jedoch, dass sich Aktionscodes häufig ändern.

Code Was Sie erhalten Affenkönig Sun Wukong-Champion + 15x Geist-XP-Getränke + 300.000 Silber MIDGAMETOP Sigmund der Hochschild + 100x Energie + 700.000 Silber + 50x Mehrfachkämpfe TOALLFROMMID Kostenloses Belohnungspaket (für alle Spieler, keine Level-Obergrenze) RAID 450K Kostenloses Belohnungspaket (alle Spieler) AMG25 3x Mehrkampf + Episches Fertigkeitsbuch + 100 Energie + 200.000 Silber

Codes einlösen über Plariumdie offizielle Website von … oder im Einstellungsmenü des Spiels. Die aktuellste vollständige Liste der Codes findest du unter Ayumi Love oder der Beamte PlariumBlog.

Warum das wichtig ist

Diese kostenlosen Champions lösen oft gleich mehrere Probleme in der frühen Spielphase auf einmal – Heilung, Debuffs und reinen Schaden – und können euch durch Kampagnen-Levels bringen, für die ihr sonst wochenlang grinden müsstet. Wenn du die Werbe-Links und -Codes überspringst, startest du im „Harder Mode“ und hast keine Möglichkeit, diese Ressourcen wiederzuerlangen. Das ist einer der wichtigsten Tipps für Raid Shadow Legends Anfänger und das Erste, was jeder solide Raid Shadow Legends Einführungshandbücher. Verwendung eines Raid Shadow Legends Mit diesem Einsteigerleitfaden stellen Sie sicher, dass Sie diese zeitlich begrenzten Belohnungen nicht verpassen.

Sollten Sie jemals an einen Punkt gelangen, an dem es sich nicht mehr lohnt, einen Kunden weiter zu betreuen, sollten Sie die Die besten Spiele-Apps, bei denen man sofort echtes Geld verdient um herauszufinden, worauf Sie Ihre Zeit als Nächstes konzentrieren sollten. Für „Mobile-First“-Akteure ist die iOS Spiele, bei denen man echtes Geld gewinnen kann Dieser Leitfaden befasst sich speziell mit den besten Optionen für das iPhone.

Welchen Starter-Champion solltest du eigentlich wählen?

Dies ist eine zentrale Entscheidung in jedem Raid Shadow Legends Anfänger-Leitfaden, und das gilt dauerhaft – du kannst deinen Anfänger-Champion nach der Account-Erstellung nicht mehr ändern. Zu Beginn wählst du einen von vier aus: Kael, Elhain, Athel oder Galek. Dies Raid Shadow Legends Der Leitfaden für Einsteiger erläutert jeden einzelnen Punkt im Detail, damit Sie von Anfang an eine fundierte Entscheidung treffen können. Unser Raid Shadow Legends Als Empfehlung für den Einstieg bleibt Kael aufgrund seiner langfristigen Nützlichkeit.

Kael (Magic) – Die empfohlene Wahl

Kael gilt 2026 einhellig als der beste Starter für Neulinge. – eine Empfehlung, die bestätigt wurde durch HellHades, Ayumi Love, und in jeder wichtigen Community-Rangliste. Seine Gift-Debuffs verursachen prozentualen HP-Schaden, der sich hervorragend gegen Bosse mit enormen Lebenspunkten auswirkt. Er farmt die Kampagne effizient, ist im Drachen-Dungeon von großem Wert und bleibt vom ersten Tag bis zur Mitte des Spiels dein bester Freund im Clan-Boss. Am besten geeignet für: neue Spieler, die die sicherste langfristige Wahl suchen und einen Champion, der nie an Relevanz verliert.

Elhain (Magie) – Am besten für die frühe Arena geeignet

Elhain ist dank ihres doppelten AoE-Fähigkeitenpakets die schnellste Kampagnen-Farmerin im Starterpool. Als schnelle Nukerin dominiert sie die Arena in der frühen Phase und bewältigt Kampagnenwellen im absoluten Early Game schneller als Kael. Der Nachteil: Im Clan-Boss-Kampf fällt sie im Vergleich zu Kael deutlich ab, da sie kein Gift einsetzt. Am besten geeignet für: Spieler, die im ersten Monat die Arena frühzeitig dominieren wollen und damit kein Problem haben, dass sie ihr Clan-Boss-Team früher umstellen müssen.

Athel (Magie) – Am besten geeignet für abwechslungsreiche Dungeons

Athel sorgt mit ihrem Fähigkeiten-Set für soliden Schaden in der Anfangsphase und glänzt besonders im „Fire Knight“-Dungeon, wo konstante Treffer wichtiger sind als reiner Burst-Schaden. Sie ist die richtige Wahl für Spieler, die Kael bereits auf einem anderen Account aufgebaut haben und eine neue Erfahrung suchen, ohne völlig unvorbereitet anzufangen. Am besten geeignet für: zurückkehrende Spieler oder alle, die bereits einen Raid Shadow Legends Anfänger-Guide mit Kael und möchte auf einem zweiten Account Abwechslung.

Galek (Magic) – Nur für erfahrene Spieler

Galek ist eine unterhaltsame, aggressive Wahl mit Flächenangriffen und einer Geschwindigkeitssteigerung für sich selbst, wodurch er sich in der frühen Arena und Kampagne besonders schnell anfühlt. Das Problem: Im späten PvE-Spiel verliert er am stärksten an Bedeutung und hat beim Clan-Boss nichts Sinnvolles beizutragen. Am besten geeignet für: erfahrene Spieler, die die Spielmechaniken bereits gut genug kennen, um seine Schwächen im späten Spielverlauf mit einer starken Unterstützer-Aufstellung auszugleichen.

Alle seltenen Fertigkeitsbücher gehen zunächst an deinen Starter. Verteile die frühen Bücher nicht auf mehrere Champions – bring deinen Starter erst auf das maximale Level, bevor du dich um andere kümmerst. Das ist einer der wichtigsten Tipps für Raid Shadow Legends Anfänger und eines davon Raid Shadow Legends Ein Leitfaden für Anfänger, auf den man immer wieder zurückgreifen wird.

Das Affinitätssystem: Magie, Geist, Kraft und Leere erklärt

Jeder Champion in Raid Shadow Legends besitzt eine von vier Affinitäten. Drei davon bilden einen „Stein-Papier-Schere“-Zyklus; die vierte ist neutral. Dieses System bestimmt Schadensmodifikatoren, die Erfolgsraten von Debuffs und die kritische Trefferchance – und wenn du es ignorierst, kostet dich das echte Fortschritte in Dungeons und beim Clan-Boss.

Der Ablauf funktioniert folgendermaßen:

Magie (blau) besiegt Geist (grün)

Spirit (grün) besiegt Force (rot)

Force (rot) besiegt Magic (blau)

Leere (lila) – neutral gegenüber allen Affinitäten, niemals im Nachteil

Was „stark“ und „schwach“ im Kampf eigentlich bedeuten: Wenn deine Affinität die des Gegners übertrifft, hast du eine 50-prozentige Chance auf einen starken Treffer, erhältst +15 % kritische Trefferquote und verursachst bei einem starken Treffer +30 % Schaden. Debuffs treffen zudem häufiger. Wenn die Affinität des Gegners die deine übertrifft, erleidest du einen Schadensmalus von −20 %, hast eine Chance von +35 %, einen „schwachen Treffer“ zu erhalten, und deine Debuffs werden unzuverlässig.

In der Praxis spielen Affinitätsunterschiede eine geringere Rolle, wenn man für die Kampagneninhalte zu hochstufig ist. Sie spielen eine entscheidende Rolle bei Kämpfen gegen Clan-Bosse, in der Arena und bei Dungeon-Bosskämpfen, bei denen jeder Prozentpunkt zählt. Stellt nach Möglichkeit Teams mit gemischten Affinitäten zusammen, um harte Konter zu vermeiden. Void-Champions sind universell einsetzbar, da sie niemals einen Affinitätsmalus erhalten – jeder Raid Shadow Legends Anleitung oder Tipps für Raid Shadow Legends Im Spielverlauf wirst du lernen, dass du „Void“-Champions beim Anziehen vorrangig behandeln solltest.

Was ist die Aura-Fähigkeit in „Raid Shadow Legends“?

The Raid Shadow Legends Die „Aura“-Fähigkeit ist die Mechanik, die von neuen Spielern am häufigsten übersehen wird – dabei handelt es sich um eine kostenlose passive Fähigkeit, für die keinerlei Silber oder Ressourcen benötigt werden, sobald man sie einmal eingerichtet hat. Eine Aura-Fähigkeit ist eine passive Fähigkeit, die dein gesamtes Team vor Beginn des Kampfes stärkt – allerdings nur, wenn der Champion, der die Aura trägt, auf dem Anführer-Platz platziert ist. Setzt man diesen Champion auf einen beliebigen anderen Platz, dann ist der Raid Shadow Legends Die Fähigkeit „Aura“ hat keinerlei Wirkung.

Hier ist, was die Raid Shadow Legends Eine Aura-Fähigkeit kann folgende Werte verstärken: Angriff (%), Verteidigung (%), HP (%), Geschwindigkeit (pauschal), Kritische Trefferquote (%), Kritischer Schaden (%), Resistenz (pauschal) oder Treffsicherheit (pauschal). Manche Auren sind universell – sie wirken in allen Kämpfen. Andere sind speziell auf Arenakämpfe, Dungeon-Kämpfe oder Champions einer bestimmten Affinität ausgerichtet. Universelle Auren sind für Anfänger am wertvollsten, da sie überall, jederzeit und kostenlos wirken.

Priorität bei frühen Auren: Suche dir einen Champion mit einer Geschwindigkeits- oder Angriffsaura, die „in allen Kämpfen“ oder „in Dungeon-Kämpfen“ wirkt. Selbst eine bescheidene Geschwindigkeits-Aura, die allen Verbündeten +15–20 Geschwindigkeit gewährt, ist ein dauerhafter passiver Vorteil, der dir nichts abverlangt, außer den richtigen Champion auf den Anführer-Platz zu setzen. Je mehr Champions du auslöst, desto mehr Raid Shadow Legends Die Auswahl an Aura-Fähigkeiten wird größer – schau immer nach, was deine neu gezogenen epischen und legendären Gegenstände mit sich bringen. Das Verständnis der Raid Shadow Legends Die Aura-Fähigkeit ist für die Teamoptimierung von entscheidender Bedeutung.

Eine vollständige, durchsuchbare Datenbank mit allen Auren im Spiel finden Sie unter: HellHades führt eine aktuelle Liste, sortiert nach Aura-Typ, Buff-Wert und Kampfbereich. Dies ist die mit Abstand beste Quelle für alle, die eine fundierte Raid Shadow Legends Ein Leitfaden für Anfänger zur Optimierung des Leader-Slots.

Die wichtigsten Werte, die du nicht übersehen darfst: Raid Shadow Legends – Build-Leitfaden

DiesRaid Shadow Legends Der Abschnitt „Build-Anleitung“ wird in den Guides der Konkurrenz am meisten vernachlässigt – dort werden vage Ratschläge wie „Sorge für mehr Geschwindigkeit“ gegeben, ohne konkrete Zahlen zu nennen. Hier sind die tatsächlichen Zielwerte. Zunächst einmal die goldene Regel: Werte sind immer besser als Set-Boni. Ein 6-teiliges Speed-Set mit schwachen Sekundärwerten unterliegt einem gemischten Set mit starken Sekundärwerten der einzelnen Teile. Nach einer bestimmten Raid Shadow Legends Dieser Build-Leitfaden hilft dabei, häufige Fehler bei der Ausrüstungswahl zu vermeiden.

Geschwindigkeit – Die wichtigste Statistik in Raid Shadow Legends

Die Geschwindigkeit bestimmt die Zugreihenfolge. Je mehr Züge, desto mehr Schaden wird verursacht, desto mehr Buffs werden gewährt und desto mehr Debuffs werden auferlegt. Anfängliches Ziel: 160–180 Geschwindigkeit für deinen Hauptschadensverursacher. Trage immer Geschwindigkeitsstiefel, sobald sie verfügbar sind – Stiefel sind der wertvollste Geschwindigkeits-Slot im Spiel. Bester Ort zum Farmen in der Anfangsphase: Stufe 6 der Kampagne (Palast von Aravia) für das Geschwindigkeits-Set. Dies ist der mit Abstand wirkungsvollste Schwerpunkt in jedem Raid Shadow Legends Anleitung zum Bauen für Anfänger.

Genauigkeit – Nur für Champions mit Debuffs

Die Genauigkeit entscheidet darüber, ob Ihre Debuffs trotz der Resistenz des Gegners wirken. Frühes Ziel für Debuffer: 100–150 Genauigkeit, je nach Schwierigkeitsgrad des Inhalts. Das „Perception“-Set (2-teilig: +40 Genauigkeit und +5 % Geschwindigkeit) ist für die meisten Debuffer einem reinen Genauigkeits-Set überlegen, da es zusätzlich Geschwindigkeit gewährt. Hinweis: „Perception“-Teile sind ausschließlich in „Forge“ erhältlich. – Stelle sie in der Schmiede her, statt sie im Kampagnenmodus zu farmen. Champions ohne Debuffs können die Genauigkeit komplett ignorieren.

Wenn Sie etwas bauen Raid Shadow Legends Insbesondere im Team um den Clan-Boss solltest du bei jedem Champion, dessen Fähigkeiten Debuffs wie „Vergiftung“, „Verteidigung verringern“ oder „Angriff verringern“ beinhalten, der Genauigkeit den Vorrang geben.

HP und Verteidigung – für Unterstützer- und Panzerrollen

Überlebensziele: Über 20.000 HP für Champions an vorderster Front in frühen Inhalten und über 1.500 Verteidigung für Champions, die regelmäßig Treffer einstecken. Diese Werte sorgen dafür, dass dein Team die Mechaniken von Clan- und Dungeon-Bossen übersteht, ohne dass teure Ausrüstungs-Upgrades erforderlich sind.

Kritische Trefferquote und kritischer Schaden – Für Schadensverursacher

Strebe eine kritische Trefferquote von 100 % an, bevor du den kritischen Schaden stapelst – eine unbegrenzte kritische Trefferquote bedeutet, dass manche Treffer keinen Bonusschaden verursachen. Sobald die kritische Trefferquote auf 100 % begrenzt ist, den kritischen Schaden auf 150 %+ zu erhöhen, um eine nennenswerte Burst-Schadensleistung zu erzielen. Diese Priorität gilt für alle Bereiche gleichermaßen Raid Shadow Legends Build-Anleitung für DPS-Champions. Ein richtiger Raid Shadow Legends Dieser Build-Leitfaden sorgt dafür, dass deine Nuker auch wirklich Schaden verursachen.

Lifesteal-Set – Das mit Abstand beste Set für die frühe Spielphase

Das „Lebensraub“-Set gewährt eine Selbstheilung in Höhe von 30 % des verursachten Schadens. Farmt Stufe 8 der Kampagne (Valdemar-Meerenge), um 4-Sterne-Lifesteal-Teile zu erhalten. Rüste diesen Satz bei deinem Hauptcharakter für Kampagnen und deinem Clan-Boss-Team aus und behalte ihn dort während der gesamten frühen bis mittleren Spielphase. Ersetze ihn erst, wenn du 5-Sterne-Ausrüstung oder höher mit starken Sekundärwerten hast.

5 Entscheidungen, die die meisten neuen „Raid Shadow Legends“-Accounts zum Scheitern bringen

Dies sind die fünf Fehler, die dazu führen, dass die meisten neuen Kundenkonten scheitern, bevor sie ihren ersten wichtigen Meilenstein erreichen. Jeder einzelne davon lässt sich mit den richtigen Maßnahmen vermeiden. Raid Shadow Legends Anleitung – und jede einzelne davon ist endgültig, das heißt, es gibt keine „Rückgängig“-Schaltfläche.

Fehler 1: Schlechte Ausrüstung auf hohe Stufen aufwerten

Die Aufrüstung von Ausrüstung kostet Silber, das nicht zurückerstattet wird. Regel: Verbessere jedes Ausrüstungsteil zunächst nur auf +4, prüfe, welcher Sekundärwert freigeschaltet wurde, und entscheide dann. Wenn die freigeschaltete Sekundärstatistik falsch ist – pauschaler Angriff bei einem Unterstützer, pauschale Verteidigung bei einem DPS – verwirf sie sofort und mach weiter. Ein 3-Sterne-Artefakt mit schwachen Sekundärstatistiken auf +12 oder +16 hochzustufen, ist eine der häufigsten Silberverschwendung im Spiel. Diese Tipps für Raid Shadow Legends Schon Anfänger allein sparen in der ersten Woche Hunderttausende Silber.

Fehler 2: Mehrere Champions gleichzeitig hochleveln

Wenn man die XP auf fünf Champions verteilt, ist wochenlang keiner von ihnen von Nutzen. Bringe zunächst einen Champion – deinen Starter – auf Stufe 50–60, bevor jemand anderes Stufe 40 erreicht. Diversifiziere erst dann, wenn dein Hauptschadensverursacher die Kampagne eigenständig vorantreibt. Der Account, der sich konzentriert, gewinnt; der Account, der sich verzettelt, verliert Zeit, die er nie wieder aufholen kann.

Fehler 3: Das Fenster für den Aktionscode und den Aktionslink übersehen

Sowohl die Aktionslinks als auch die Aktionscodes für neue Spieler verfallen innerhalb von 72 Stunden nach der ersten Anmeldung. Viele Spieler erfahren erst dann von deren Existenz, wenn die Frist bereits abgelaufen ist. Siehe den Abschnitt „Claim Free Champions First“ weiter oben – erledigen Sie dies als Erstes. Nein Raid Shadow Legends In diesem lesenswerten Einsteigerleitfaden wird dieser Schritt kaum erwähnt.

Spieler, die später abwägen, ob es sich noch lohnt, ihren Account weiterzuentwickeln, oder ob ein Neuanfang sinnvoller ist, erfahren Wie man verkauft Raid Shadow LegendsKontoDetails.

Fehler 4: Die täglichen Clan-Boss-Angriffe auslassen

Clan Boss vergibt täglich kostenlose Truhen, unabhängig vom Schwierigkeitsgrad – Schon bei geringstem Schaden bekommst du eine Truhe. Bei jedem verpassten Angriff auf den Clan-Boss gehen die kostenlosen Splitter, das Silber und die XP-Boni dauerhaft verloren. Die Schlüssel regenerieren sich alle sechs Stunden um einen. Mach den Angriff auf den Clan-Boss zu einer täglichen Gewohnheit, sobald du einem Clan beigetreten bist – was du innerhalb der ersten 24 Stunden tun solltest.

Fehler 5: Shards außerhalb von 2x-Beschwörungsereignissen öffnen

„Ancient“–, „Void“- und „Sacred“-Splitter sollten aufbewahrt und erst während 2x-Beschwörungs-Events geöffnet werden, bei denen sich die Drop-Raten für epische und legendäre Gegenstände verdoppeln. Wenn du Shards außerhalb dieser Zeitfenster öffnest, halbiert sich deine langfristige Champion-Akquisitionsrate. 2x-Events werden im Spiel angekündigt und auf Community-Seiten verfolgt – gib niemals spontan einen „Sacred Shard“ außerhalb eines Event-Zeitraums aus. Dies ist einer der am häufigsten wiederholten Tipps für Raid Shadow Legends Fortschritte bei jedem erfahrenen Spieler’s Raid Shadow LegendsLeitfaden.

Der Boss, der dich täglich belohnt: Der Clan-Boss in „Raid Shadow Legends“ erklärt

Der Clan-Anführer – offiziell „Dämonenlord“ genannt – ist eine der wichtigsten täglichen Ressourcen in Raid Shadow Legends, und fast jeder Raid Shadow Legends Der Leitfaden für Anfänger geht nur oberflächlich darauf ein, wie es tatsächlich funktioniert. Dies Raid Shadow Legends In dieser Anleitung finden Sie die übersichtliche Version.

Der Clan-Boss ist ein gemeinsamer Boss, den jedes Clanmitglied täglich eigenständig angreift. Sie müssen sich mit niemandem abstimmen – Tritt einfach einem Clan bei und greife an. Du erhältst eine Schatztruhe als Belohnung, deren Wert sich nach dem Gesamtschaden richtet, den du mit all deinen täglichen Schlüsseln verursachst. Die Schlüssel regenerieren sich alle sechs Stunden, wobei du maximal zwei gleichzeitig speichern kannst. Wenn du regelmäßig spielst, hast du somit vier kostenlose Angriffe pro Tag. Der Clan-Boss wird alle 24 Stunden zurückgesetzt – ungenutzte Schlüssel werden nicht übertragen, daher bedeuten verpasste Angriffe einen dauerhaften Verlust an Ressourcen.

Die Truhen der Clan-Anführer enthalten Splitter, Leere-Splitter, Silber, XP-Boosts und Ausrüstungsteile. Frühes Ziel: Genügend Schaden verursachen, um auf dem Schwierigkeitsgrad „Brutal“ stets zumindest die gewöhnliche Truhe zu öffnen – das ist die erste wichtige Hürde für neue Spieler und der erste Meilenstein für jeden Raid Shadow Legends In einem Leitfaden für Anfänger sollte dies ausdrücklich erwähnt werden.

Stellt für euer Team gegen den Clan-Boss zu Beginn einen mit Lebensraub ausgestatteten Starter-Champion zusammen mit Champions auf, die den Debuff „Angriffsverringerung“ mitbringen – dies reduziert den Schaden, den der Clan-Boss eurem Team zufügt, erheblich. Füge nach Möglichkeit Champions mit dem „Gift“-Debuff hinzu, da „Gift“ prozentualen HP-Schaden verursacht, der sich angesichts des enormen Lebenspunktespeichers des Clan-Bosses entsprechend skaliert. Kael ist gerade wegen seiner natürlichen Gift-Debuffs und seiner Fähigkeit, pro Zug mehrere Gift-Stapel zu stapeln, der beste Starter für Clan Boss.

Ein Hinweis zur Mitte des Spiels, den man schon jetzt beachten sollte: Sobald man die Mitte des Spiels erreicht hat, setzt die Community auf auf Geschwindigkeit optimierte „unbesiegbare“ Aufstellungen, mit denen dein Team unbegrenzt lange gegen den Boss überleben kann. Eine der leichter zugänglichen „unkillbaren“ Clan-Boss-Aufstellungen für die Mitte des Spiels basiert auf Demytha + Heiress als Kern. Konzentriere dich vorerst darauf, zu überleben und kontinuierlich Giftschaden zu verursachen. – Unbesiegbare Teams sind ein Ziel für die Mitte des Spiels, nicht etwas, das dies Raid Shadow Legends Der Leitfaden für Anfänger geht davon aus, dass Sie bereits am ersten Tag mit dem Bauen beginnen.

Wenn dir der Spielablauf mit täglichen Belohnungen gefällt und du auf der Suche nach ähnlichen Auto-Battle-RPGs bist, wirst du dieses Spiel lieben Spiele wieAFK Arena Das liefert Ihnen die besten Alternativen, die Ihre Zeit wert sind.

Raid Shadow Legends – Leitfaden für Anfänger: Beginne deine Reise auf die richtige Art und Weise

Drei Dinge unterscheiden die Konten, die den ersten Monat überstehen, von denen, die ins Stocken geraten, und das Raid Shadow Legends Der Leitfaden für Anfänger stellt diese Punkte in den Mittelpunkt: Nutze vor der Registrierung einen Promo-Link, wähle Kael als Starter und greife an Clan-Anführer jeden einzelnen Tag, ohne Ausnahme. Wenn du diese drei Dinge beachtest, bist du den meisten neuen Spielern bereits einen Schritt voraus. Konsultieren Sie eine umfassende Raid Shadow Legends Lassen Sie sich im Laufe Ihrer Fortschritte regelmäßig beraten.

DiesRaid Shadow Legends Der Leitfaden für Anfänger hilft nur, wenn man die darin enthaltenen Ratschläge auch umsetzt. Die Spieler, die Schwierigkeiten haben, sind diejenigen, die einen Raid Shadow Legends Anleitung befolgen und trotzdem die Grundlagen überspringen – Promo-Links verfallen, Shards werden außerhalb der 2x-Fenster geöffnet, und Silber verschwindet von Ausrüstung, die eigentlich bei +4 verschrottet worden wäre. Das Spiel belohnt Geduld und Systemkenntnisse mehr als fast alles andere. Nutze das Raid Shadow Legends Ein Leitfaden für Anfänger, um am Ball zu bleiben.

Nutzen Sie die Tipps für Raid Shadow Legends in diesem Leitfaden als Checkliste für die erste Woche: Promo-Link vor der Kontoerstellung, Kael im Starter-Slot, Promo-Code innerhalb von 72 Stunden, Lebensraub auf deinen Hauptbauern einstellen und Clan-Anführer Jeden Tag wurden Schlüssel verbrannt. Jetzt steig ein ins Spiel, öffne diese Splitter noch nicht – und dann darauf zurückkommen Raid Shadow Legends Ein Leitfaden für Anfänger, wenn du mal nicht weiterkommst.

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Häufig gestellte Fragen