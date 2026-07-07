Los 12 mejores juegos de guerra gratuitos de 2026: batallas épicas, sin coste alguno

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Los mejores juegos de guerra gratuitos disponibles en este momento demuestran que no hace falta gastarse ni un céntimo para disfrutar de acción militar de primer nivel – War Thunder and World of Tanks es el único que puede rivalizar con los títulos de pago en cuanto a profundidad, calidad de producción y número de jugadores.

Todos los juegos de esta lista son Descarga 100 % gratuita y empezar a jugar, sin necesidad de realizar ninguna compra para acceder a la experiencia principal.

Los 12 juegos de guerra gratuitos que aparecen aquí están ordenados por categorías: primero los MMO de vehículos (War Thunder, World of Tanks, World of Warships), y luego los juegos de disparos en equipo (Soldado raso, Warzone, Planetside 2), luego los títulos especializados y creativos, y después los juegos de estrategia para navegador, destinados a aquellos jugadores que no quieran descargar nada.

¿Te apetece pasarte por aquí? War Thunder es la primera jugada más fuerte para la mayoría de los jugadores.

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Nuestra selección de los mejores juegos de guerra gratuitos

El género de los juegos de guerra gratuitos está repleto de títulos en 2026, pero hay tres que destacan por encima del resto por diferentes motivos. Estas son mis recomendaciones principales, antes de pasar a la lista completa.

World of Tanks: HEAT (2026) – El nuevo juego de guerra gratuito de Wargaming prescinde por completo de la rutina del árbol tecnológico; elige un tanque héroe y únete inmediatamente a una batalla de 10 contra 10. World of Tanks (2010) – El MMO gratuito de tanques que definió un género, con una progresión estructurada en 10 niveles, más de 600 tanques y una experiencia para nuevos jugadores que realmente funciona. War Thunder (2012) – El único juego de guerra gratuito en el que puedes luchar con tanques, aviones y buques de guerra con una sola cuenta, con más de 3.000 vehículos de 11 países.

¿Aún no te has decidido? Aquí tienes la lista completa.

Los 12 mejores juegos de guerra gratuitos: donde la calidad se une al coste cero

Estos 12 juegos de guerra gratuitos representan lo mejor que el género tiene para ofrecer en 2026: se pueden descargar totalmente gratis y no es necesario realizar ninguna compra para acceder a la experiencia principal. Todos los títulos aquí incluidos han sido seleccionados por su calidad, rejugabilidad y relación calidad-precio, tanto en PC como en consola y navegador, y abarcan desde juegos militares gratuitos hasta juegos de estrategia para navegador.

1. World of Tanks: HEAT [El mejor juego de disparos gratuito con héroes y tanques]

Género Juego de disparos con tanques basado en héroes Plataformas PC (Steam, Centro de juegos de Wargaming), PS5, Xbox Series X|S Año de estreno 2026 Desarrollador/Editor Wargaming Tiempo medio de juego Los partidos duran unos 10 minutos.

World of Tanks: HEAT se lanzó el 26 de mayo de 2026 como WargamingEl juego de guerra online gratuito más reciente de « – Sin árbol tecnológico, sin progresión por niveles, sin repetición de tareas. Elige un agente tanque y empieza inmediatamente una batalla de 10 contra 10, en la que cada agente desempeña uno de estos tres roles: Agresión, Defender, oTirador de precisión.

Su esencia de «shooter de héroes» lo distingue de los clásicos juegos de guerra gratuitos. Conocimiento de World of Tanks No se requieren conocimientos de mecánica – CALOR Está diseñado para funcionar de forma independiente, con partidas más rápidas y habilidades activas que sustituyen a la complejidad de ajustar la armadura. La advertencia sincera: Wargaming está aplicando parches de forma activa, pero si tu prioridad es la estabilidad, Prueba primero con unos cuantos ciclos de parches.

Mi veredicto:World of Tanks: HEAT Es uno de los juegos de guerra gratuitos más accesibles para PC y consola: una opción muy recomendable para los aficionados a los shooters de héroes que buscan acción con tanques sin el clásico WoT curva de aprendizaje.

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2. World of Tanks [El mejor juego gratuito de tanques para jugadores noveles]

Género MMO de combate con tanques Plataformas PC (Centro de juegos de Wargaming) Año de estreno 2010 Desarrollador/Editor Wargaming Tiempo medio de juego En curso (los partidos duran entre 10 y 15 minutos cada uno)

World of Tankses eljuego militar gratuito que sentó las bases del género– con160 millones de cuentas registradas, sigue siendo uno de los juegos de guerra gratuitos más jugados de la historia. Las partidas son de 15 contra 15 con un único objetivo: destruir al equipo enemigo o capturar su base, todo ello en un plazo de 10 a 15 minutos.

El sistema de daños es lo que hace que este juego de ejércitos gratuito resulte atractivo para los nuevos jugadores. World of Tanks utiliza una barra de puntos de vida sencilla en lugar de mecánicas de penetración a nivel de módulo. Cinco clases de tanque: Luz, Medio, Pesado, TDestructor de tanques, ySPG – cada uno tiene una función clara. La progresión abarca desde el Nivel I hasta el X a lo largo de Más de 600 tanques, muchos de los cuales son fiel a la realidad histórica.

El principal inconveniente es la munición premium. Los mejores jugadores dependen en gran medida de la «munición dorada», y la percepción de que «pagar es sinónimo de ganar» se ha afianzado. World of Tanksno está enVapor– necesitas elCentro de juegos de Wargaminglanzador.

Mi veredicto:Entre los juegos de guerra gratuitos centrados exclusivamente en los tanques, World of Tanks es el punto de partida más claro para cualquiera que se inicie en el género desde cero.

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3. War Thunder [El mejor juego de guerra gratuito en general]

Género MMO de combate con vehículos Plataformas PC, PS4/5, Xbox One/Series X|S Año de estreno 2013 Desarrollador/Editor Gaijin Entertainment Tiempo medio de juego En curso (más de 100 horas antes de alcanzar los niveles más altos)

War Thunder es el más completo de todos los juegos de guerra gratuitos disponibles en este momento; es uno de los pocos juegos militares gratuitos en los que con una sola cuenta incluye tanques, aviones de combate y buques de guerra, con más de 3.000 vehículos y 11 países.

Tres modos de combate dan forma a tu experiencia; Batallas de recreativos es ideal para principiantes gracias a la ayuda para apuntar y a la física simplificada, Batallas realistas aplicar sistemas auténticos de penetración de blindaje y de tripulación, y Batallas en el simulador Que sea totalmente en primera persona, sin cámara en tercera persona.

El único inconveniente es la monotonía de los niveles altos. A partir del BR 6, los costes de reparación pueden agotar rápidamente los «Silver Lions» si no se dispone de una cuenta Premium. Todo el contenido seguirá siendo accesible de forma gratuita – simplemente lleva más tiempo. Para una comparación completa, el War Thunder contra World of Tanks El análisis lo explica en detalle.

Mi veredicto:War Thunder Es la opción por defecto entre los juegos de guerra gratuitos para PC: tres tipos de vehículos, tres modos de combate y un sistema de progresión auténtico entre plataformas lo convierten en el título más destacado de esta lista.

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4. World of Warships [El mejor juego gratuito de guerra naval]

Género MMO de combate naval Plataformas PC Año de estreno 2015 Desarrollador/Editor Wargaming Tiempo medio de juego En curso (los partidos duran entre 15 y 20 minutos cada uno)

World of Warships cubre un vacío que ningún otro juego de guerra gratuito en línea importante aborda – combate puramente naval con un alto nivel de producción. La lista incluye más de 800 buques de guerra fieles a la realidad histórica, desde la Primera Guerra Mundial hasta principios de la década de 1950, y cada partida se caracteriza por cuatro clases de buques: Destructores, Cruceros, Acorazados, yPortaaviones.

La profundidad táctica es lo que lo distingue de la mayoría de los juegos gratuitos de simulación bélica.. El tiempo de vuelo de los proyectiles es una mecánica real: apuntas hacia donde estará la nave enemiga, no hacia donde está ahora. Los ángulos de aproximación, la cobertura que ofrecen las islas y el alcance de detección merecen un análisis minucioso.

La verdad es que el problema es el Portaaviones jugabilidad. Los jugadores experimentados de CV pueden dominar los partidos de formas que resultan frustrantes Destructores, yWargaming aún no ha logrado resolver del todo el conflicto. A los jugadores nuevos les recomiendo que empiecen con Acorazados para el mayor margen de error posible.

Mi veredicto: World of Warships destaca entre otros juegos de guerra gratuitos para los aficionados a la historia: su lista de más de 800 barcos y la mecánica de trayectoria de los proyectiles lo convierten en un juego único dentro de esta lista de juegos militares gratuitos.

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5. Soldado raso [El mejor FPS gratuito de escuadrones de la Segunda Guerra Mundial]

Género Juego de disparos en primera persona (FPS) ambientado en la Segunda Guerra Mundial y basado en escuadrones Plataformas PC, PS4/5, Xbox One/Series X|S Año de estreno 2021 Desarrollador/Editor Darkflow Software, Gaijin Entertainment Tiempo medio de juego Entre 30 y 60 minutos por sesión

Soldado raso destaca entre otros juegos de guerra gratuitos ambientados en la infantería de la Segunda Guerra Mundial – El liderazgo del equipo está integrado en el bucle principal. Diriges a soldados controlados por la IA y, cuando tu personaje muere, pasas al instante a controlar a otro miembro del escuadrón. Sin tiempo de reaparición ni esperas en la sala de espera.

Siete escenarios de la Segunda Guerra Mundial: resumen Moscú, Normandía, Túnez, Berlín, Stalingrado, elPacífico, y elFrente del Lejano Oriente (añadido en diciembre de 2025). Las clases especializadas incluyen Ingenieros, Operadores de radio, Francotiradores, Buques cisterna, yPiloto, con tanques que se pueden conducir y aviones que se pueden pilotar, junto con el combate de infantería.

Para los jugadores que ya han invertido en videojuegos de disparos por escuadrones de la Segunda Guerra Mundial de pago, Soldado raso cumple con el estándar de producción sin ningún coste – más al estilo de los juegos de arcade que Reflexión posterior, pero la mecánica de mando de pelotones y su alcance en siete teatros de operaciones lo convierten en el mejor juego gratuito de estrategia militar dedicado a la infantería de la Segunda Guerra Mundial. Consulta el Los mejores videojuegos sobre la Segunda Guerra Mundial Guía de alternativas de pago.

Mi veredicto:Soldado raso es la mejor opción entre los juegos de guerra gratuitos dedicados al combate terrestre de la Segunda Guerra Mundial: el Frente del Lejano Orienteprogramas de actualidadGaijin Entertainment sigue ampliándola y premia el compromiso a largo plazo.

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6. Call of Duty: Warzone [El mejor FPS gratuito de guerra moderna]

Género Battle Royale / FPS Plataformas PC, PS4/5, Xbox One/Series X|S Año de estreno 2020 Desarrollador/Editor Infinity Ward / Raven Software, Activision Tiempo medio de juego Entre 20 y 30 minutos por partido

Call of Duty: Warzone es uno de los juegos de guerra gratuitos más descargados de la historia, con cientos de millones de jugadores en todo el mundo. Los mapas activos a fecha de 2026 incluyen Verdansk, Avalon (lanzado en marzo de 2026 con desplazamiento en traje alado), La Isla del Renacimiento, yHaven’s Hollow. Ten en cuenta que la oferta de mapas cambia periódicamente.

Hay tres aspectos que lo diferencian de otros juegos de guerra gratuitos en línea. ElOído envía a los jugadores eliminados a un combate 1 contra 1 para volver a entrar en el juego, Comprar estaciones premiar el juego agresivo con la compra de rachas de bajas a mitad de la partida, y Entregas de equipamiento hacer que la personalización de las armas antes del partido sea imprescindible, en lugar de opcional.

La realidad es que la monetización de los elementos cosméticos es agresiva, el juego ocupa entre 80 y 100 GB en el ordenador y persisten las preocupaciones sobre las trampas a pesar de RICOCHETmejoras.Para alternativas de pago, ellos mejores videojuegos de disparos tácticos Esta guía recoge las opciones que vale la pena tener en cuenta.

Mi veredicto: Warzone es la mejor opción entre los juegos de guerra gratuitos para PC para aquellos jugadores que buscan un sistema de disparos muy bien pulido y la mayor comunidad de jugadores posible: el Avalon El mapa aportó una variedad significativa en 2026.

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7. Crossout [El mejor juego de guerra gratuito en el que se construyen vehículos]

Género Acción PvP con construcción de vehículos Plataformas PC, PS4/5, Xbox One/Series X|S Año de estreno 2017 Desarrollador/Editor Targem Games, Gaijin Entertainment Tiempo medio de juego Entre 30 y 60 minutos por sesión

Crossout es el juego militar gratuito que ofrece mayor libertad creativa de esta lista. Los jugadores construyen máquinas de guerra postapocalípticas partiendo de cero – cabina, chasis, armamento, placas de blindaje, módulos funcionales – y luego utilízalos en combates PvP. Una partida termina cuando tu cabina queda destruida, por lo que cada decisión de configuración es estratégica.

Tres modos que determinan tu forma de jugar. PvP te permite participar en combates 8 contra 8. Redadas son misiones cooperativas PvE por oleadas. Leviatán Este modo te permite construir una superarma de IA gigantesca contra la que otros jugadores luchan de forma asíncrona: una de las características más ingeniosas de los juegos gratuitos de simulación de guerra de esta lista. Los tres juegos se basan en una economía de creación, con piezas que se pueden intercambiar en un mercado entre jugadores dentro del juego. Si buscas juegos con mecánicas igualmente creativas, echa un vistazo a los Los mejores videojuegos de disparos en tercera personaguía.

La verdadera limitación son las diferencias de poder a nivel meta. Las piezas raras son caras, y las configuraciones «meta» pueden sobrepasar las capacidades de los equipos de los principiantes. La mayor parte del contenido es de acceso gratuito, pero subir de nivel para competir lleva tiempo.

Mi veredicto:Crossout destaca entre los juegos de guerra gratuitos para aquellos jugadores que buscan dar rienda suelta a su creatividad mediante el diseño de vehículos: el Leviatán Solo por este modo ya merece la pena probarlo, ya que no hay nada parecido en el ámbito de los juegos militares gratuitos.

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8. Planetside 2 [El mejor FPS gratuito de guerra a gran escala]

Género MMOFPS a gran escala Plataformas PC Año de estreno 2012 Desarrollador/Editor Rogue Planet Games, Daybreak Game Company Tiempo medio de juego En curso (mundo persistente — sin final de partida)

PlanetSide 2 funciona a una escala que ningún otro juego de guerra gratuito puede igualar – cientos de jugadores por bando que luchan simultáneamente en mapas que abarcan todo un continente, y el progreso se mantiene entre sesiones. Tres facciones luchan por el territorio: Soberanía de Vanu, Nuevo conglomerado, yRepública Terrana, cada uno con un estilo de combate propio.

Seis clases cubren todas las funciones; Infiltrados utilizar el sigilo y la piratería informática, Asalto ligero lleva mochilas propulsoras para flanquear, Personal sanitario sanar y revitalizar, Ingenieros reparar vehículos y desplegar torretas, Asalto pesado dispone de cohetes antivehículo, y MAX Los trajes de combate son el pilar de la primera línea. La flota de vehículos incluye cazas, tanques, Sunderers (puntos de aparición móviles), y Galaxias (transporte de tropas).

El aspecto más problemático es la experiencia de los nuevos jugadores. Entrar de golpe en una batalla de 200 jugadores resulta realmente abrumador: busca un «outfit» (gremio del juego) en las primeras horas. La mayoría de las armas y los vehículos se desbloquean mediante los puntos de certificación que se obtienen al jugar..

Mi veredicto: PlanetSide 2 Es la mejor opción entre los juegos de guerra gratuitos para aquellos jugadores aficionados a los MMO que buscan simuladores de guerra gratuitos a escala épica, en los que las acciones individuales dan forma a un frente de batalla en constante evolución.

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9. World of Tanks Blitz [El mejor juego gratuito de tanques con partidas rápidas]

Género Combate de tanques Plataformas PC, móvil (iOS/Android), Nintendo Switch Año de estreno 2014 Desarrollador/Editor Wargaming Tiempo medio de juego ~7 minutos por partido

World of Tanks Blitz ¿Cuál es el más rápido, luna opción más accesible entre los juegos de guerra gratuitos centrados en los tanques – originalmente para móviles, pero totalmente disponible en PC y Nintendo Switch. Los mapas son más pequeños, las partidas son de 7 contra 7 y se ha eliminado por completo la artillería. Con una duración aproximada de 7 minutos por partida, es el juego militar gratuito más rápido de esta lista.

El bucle principal permanece intactot. Las mismas clases de carros de combate, los mismos vehículos históricos y la misma progresión de los niveles I a X que World of Tanks para PC. El vocabulario mecánico se transfiere directamente si más adelante pasas a la versión completa para PC. Las líneas de tanques exclusivas también ofrecen a los jugadores que vuelven un motivo para repartir su tiempo entre ambas versiones.

La contrapartida es la profundidad estratégica. Un número menor de jugadores y mapas más pequeños reducen la complejidad de los flanqueos, que es lo que caracteriza a los partidos de alto nivel World of Tanks para PCgratificante, yel número total de tanques también es menor.

Mi veredicto: World of Tanks Blitz es la opción más accesible entre los juegos de guerra gratuitos para PC para cualquiera que haya descubierto World of Tanks para PC abrumador: las partidas de siete minutos y la ausencia de artillería lo convierten en el punto de partida más claro.

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10. Cartas [El mejor juego de cartas de estrategia gratuito ambientado en la Segunda Guerra Mundial]

Género Juego de cartas coleccionables digital sobre la Segunda Guerra Mundial Plataformas PC (Steam) Año de estreno 2020 Desarrollador/Editor Juegos de 1939 Tiempo medio de juego Entre 20 y 30 minutos por partido

Cartas demuestra que los juegos de guerra gratuitos no tienen por qué incluir disparos ni reflejos en tiempo real – Es un juego de cartas coleccionables digital basado en unidades militares de la Segunda Guerra Mundial, con ejércitos fieles a la realidad histórica. El nicho de los juegos de cartas sobre la Segunda Guerra Mundial está poco representado en el ámbito de los juegos de guerra online gratuitos, y Juegos de 1939 (una empresa fundada por el antiguo EVE Onlinedesarrolladores deComité Central del Partidoque ahora se conoce como Fenris Creations) ha conseguido así una base de jugadores fieles.

Las partidas enfrentan a dos jugadores a través de un Línea de fondoy unPrimera línea. Las cartas de unidad reflejan los roles de la Segunda Guerra Mundial: Infantería and Tanquesseguir adelante,Artillería disparos a distancia, Aeronave proporcionar superioridad aérea. Cinco países principales: Alemania, USA, UK, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, yJapón – Cada una cuenta con un conjunto de cartas distinto, con cuatro naciones aliadas disponibles como complementos del mazo.

La limitación sincera: Los jugadores gratuitos desbloquean las cartas poco a poco, y para jugar en el modo clasificatorio competitivo se necesita un mazo más completo que el que ofrece la colección inicial. El juego ocasional es accesible; el juego a nivel de torneo supone una inversión mayor.

Mi veredicto: Cartas Es la mejor opción entre los juegos de guerra gratuitos para aquellos jugadores que prefieren la profundidad estratégica a la acción en tiempo real: el escenario de la Segunda Guerra Mundial y las unidades fieles a la historia le confieren una identidad única entre los juegos de ejército gratuitos.

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11. Supremacía 1914 [El mejor juego gratuito de estrategia de la Primera Guerra Mundial para navegador]

Género Estrategia a gran escala en tiempo real Plataformas Navegador, Móvil Año de estreno 2009 Desarrollador/Editor Bytro Labs Tiempo medio de juego Entre 15 y 30 minutos por sesión (las partidas duran entre unos días y unas semanas)

Supremacía 1914 es uno de los juegos de guerra online gratuitos más antiguos y consolidados que siguen en activo – Lanzado en 2009, sin necesidad de descargas ni costes iniciales. Hasta 500 jugadores reales controlan a las naciones de la Primera Guerra Mundial en un juego de gran estrategia en tiempo real que se desarrolla a lo largo de días y semanas reales.

La gestión de recursos es el eje central del juego. Cada nación comienza con diferentes excedentes de cereales, hierro, madera y petróleo. Las opciones militares abarcan infantería, caballería, artillería, artillería ferroviaria y aeronaves. La diplomacia es el verdadero motor de la profundidad – Las alianzas, los pactos de no agresión y los acuerdos comerciales desempeñan un papel importante, siendo la traición la cuestión estratégica fundamental.

La única limitación real es la moneda premium (Goldmark), lo que acelera notablemente la producción. El modo libre es viable, pero requiere paciencia. Para los aficionados al Los mejores juegos de Total War Si buscas una solución gratuita basada en el navegador, esta es la opción que más se acerca y que no requiere descarga.

Mi veredicto: Supremacía 1914 Es la mejor opción entre los juegos de guerra gratuitos para aquellos jugadores que buscan profundidad estratégica en sesiones diarias breves: los mapas para 500 jugadores y la diplomacia en tiempo real lo convierten en un juego de simulación de guerra gratuito único, sin rival real en su formato.

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12. Conflicto entre naciones: la Tercera Guerra Mundial [El mejor juego gratuito de gran estrategia bélica moderno]

Género Juego de gran estrategia en tiempo real para navegador Plataformas Navegador, Móvil Año de estreno 2017 Desarrollador/Editor Dorado Games Tiempo medio de juego Entre 15 y 30 minutos por sesión (las partidas duran entre unos días y unas semanas)

Conflicto entre naciones: la Tercera Guerra Mundial adopta el formato de gran estrategia para navegador de Supremacía 1914 hacia un conflicto en un futuro próximo – uno de los mejores juegos gratuitos de simulación bélica para aquellos jugadores que buscan una visión geopolítica contemporánea en lugar de escenarios históricos. No es necesario descargar nada, y los mapas multijugador permanentes se mantienen activos durante días y semanas.

Su moderno árbol tecnológico lo distingue de cualquier otro juego gratuito de guerra ambientado en la Primera o la Segunda Guerra Mundial. Los jugadores investigan y despliegan misiles balísticos intercontinentales, aviones furtivos, submarinos nucleares, unidades de guerra cibernética y armas nucleares tácticas. El sistema diplomático —coaliciones, operaciones conjuntas, acuerdos comerciales— refleja Supremacía 1914«su profundidad, con la traición como resultado estratégico inevitable.

La contrapartida real es la moneda premium (Alto Mando), lo que agiliza considerablemente la investigación y la producción. Los jugadores que juegan gratis necesitan paciencia – Transcurren días reales entre ciclos de producción significativos, y los jugadores de alto nivel pueden adelantarse a ellos en cuanto al momento oportuno.

Mi veredicto:Conflicto entre naciones: la Tercera Guerra Mundial Es la mejor opción entre los juegos de guerra gratuitos que ofrecen una gran estrategia geopolítica moderna sin necesidad de descargas: su árbol tecnológico, que abarca desde los misiles balísticos intercontinentales hasta los portaaviones, lo convierte en el juego de guerra online gratuito más singular de esta lista para los aficionados a la estrategia.

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Mi valoración general sobre los mejores juegos de guerra gratuitos

Los mejores juegos de guerra gratuitos de esta lista abarcan todos los tipos de jugadores, desde los veteranos de los MMO con vehículos hasta los aficionados a la estrategia que nunca han probado un juego de disparos. Estas son las cuatro recomendaciones más claras según el tipo de jugador.

Para disfrutar de la mayor cantidad de contenido y variedad: – War Thunder . Con más de 3.000 vehículos, entre tanques, aviones y barcos, es el juego militar gratuito más completo que existe.

. Con más de 3.000 vehículos, entre tanques, aviones y barcos, es el juego militar gratuito más completo que existe. Para principiantes absolutos – World of Tanks or World of Tanks: HEAT. Ya sea con una progresión estructurada con tanques o con acción instantánea basada en héroes, ambas opciones son mejores como primer juego gratuito de ejércitos que lanzarse directamente a War Thunder.

or World of Tanks: HEAT. Ya sea con una progresión estructurada con tanques o con acción instantánea basada en héroes, ambas opciones son mejores como primer juego gratuito de ejércitos que lanzarse directamente a War Thunder. Para las acciones de infantería de la Segunda Guerra Mundial – Soldado raso . La mecánica de mando de escuadrones y los siete escenarios históricos lo convierten en el mejor juego militar gratuito del género de los FPS de infantería.

. La mecánica de mando de escuadrones y los siete escenarios históricos lo convierten en el mejor juego militar gratuito del género de los FPS de infantería. Para jugar sin necesidad de descargar nada – Supremacía 1914 or Conflicto entre naciones: la Tercera Guerra Mundial. Ambos funcionan en cualquier navegador y ofrecen una profundidad estratégica que la mayoría de los jugadores no espera encontrar en los juegos de guerra gratuitos en línea.

Los juegos de guerra gratuitos de esta lista son un buen punto de partida, pero el género es mucho más amplio. Si buscas alternativas de pago dentro de este género, echa un vistazo a nuestra lista de los los mejores juegos de guerra.

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