Die 10 besten VPNs für Fortnite (2026) zur Senkung der Ping-Zeiten, zur Verringerung von Lags und zur Vermeidung von Sperren

Das beste VPN für Fortnite kann einen echten Unterschied machen, wenn jede Millisekunde zählt. Vor ein paar Monaten konnte ich nicht einmal über das WLAN auf dem Campus an einem Spiel teilnehmen – ständige Verbindungsabbrüche, hohe Ping-Zeiten und willkürliche Regionssperren haben das Spielerlebnis ruiniert.

Nachdem ich mehrere VPNs getestet hatte, machte sich die Veränderung sofort bemerkbar: schnellere Lobbys, flüssigeres Gameplay und keine willkürlichen Sperren mehr. Dieser Leitfaden stellt 10 zuverlässige VPNs vor, mit denen Sie häufige Probleme wie plötzliche Verzögerungen, DDoS-Angriffe und Netzwerkeinschränkungen vermeiden können – und das alles, ohne Ihre Einrichtung zu verkomplizieren. Lesen Sie weiter, um das Modell zu finden, das zu Ihrer Verbindung, Ihrem Spielstil und Ihrer Plattform passt.

Unsere Top-Empfehlungen für das beste VPN für Fortnite

Dies sind die drei besten VPNs, die wir empfehlen für Fortnite Spieler, die sich stabile Verbindungen, einen niedrigeren Ping und Zugriff in gesperrten Netzwerken wünschen. Jede dieser Optionen zeichnet sich aus unterschiedlichen Gründen aus, und alle drei bieten im Live-Spiel eine konstante Leistung.

NordVPN – Dieses VPN bietet hervorragende Geschwindigkeit und Stabilität und eignet sich daher ideal für Fortnite Spieler, die mit Verzögerungen oder Ping-Spitzen zu kämpfen haben. ExpressVPN – Zeichnet sich durch sein Lightway-Protokoll aus, das speziell auf geringe Latenzzeiten und hohe Verbindungsgeschwindigkeiten ausgelegt ist und sich ideal eignet für Fortnite Spieler in Situationen mit hohem Druck. Proton VPN – Einer der datenschutzorientiertesten VPN-Anbieter, der derzeit auf dem Markt ist. Er hält sich an eine No-Logs-Richtlinie und hat seinen Sitz in der Schweiz, einem Land, das für seinen strengen Datenschutz bekannt ist.

Diese drei Favoriten liegen an der Spitze Fortnite im Jahr 2026. Lies weiter, um alle 10 VPNs kennenzulernen und das beste für dein Gaming-Setup zu finden.

Die 10 besten VPNs für Fortnite (schnelle, sichere und zuverlässige Optionen)

Hier finden Sie eine umfassende Übersicht über die 10 besten VPNs für Fortnite, ausgewählt aufgrund ihrer geringen Latenz, ihrer hohen Verbindungsstabilität und ihrer speziell auf Gaming ausgerichteten Funktionen. Jede dieser Verbindungen wurde auf verschiedenen Geräten getestet, um ein flüssiges Spielerlebnis zu gewährleisten. Hier findest du die besten Fortnite VPN gleich hier.

1. NordVPN [Das beste VPN für Fortnite]

Funktion Details Server Über 8.400 Server in über 160 Ländern Gleichzeitige Verbindungen 10 Geräte Download-Geschwindigkeit Bis zu 2964 Mbit/s (Server in den USA) Upload-Geschwindigkeit Hohe Übereinstimmung mit dem NordLynx-Protokoll Durchschnittliche Latenz Sehr gering bei Nutzung von Servern in der Nähe Besondere Merkmale NordLynx (auf WireGuard basierend), intelligenter Lastausgleich Am besten geeignet für Fortnite-Wettkampfspieler, die auf Stabilität angewiesen sind Was mir gefallen hat Hohe Geschwindigkeiten, zuverlässiger weltweiter Zugang, flüssiges Gameplay

NordVPN zeichnet sich aus als ein top-tier VPN for Fortnite dank seiner maßgeschneiderten NordLynx-Protokoll, das darauf ausgelegt ist, die Ping-Zeiten zu minimieren und den Durchsatz zu maximieren. Es basiert auf WireGuard, wird jedoch durch ein Double-NAT-System ergänzt, das für hohe Geschwindigkeiten und stabile Verbindungen sorgt.

Pro-Tipp Um die beste Leistung zu erzielen, wählen Sie die nächstgelegene NordVPN Server zuFortniteWählen Sie in den Einstellungen das regionale Rechenzentrum aus und stellen Sie das NordLynx-Protokoll ein. Diese Konfiguration sorgt für niedrige Ping-Werte und verhindert Geschwindigkeitsverluste in entscheidenden Momenten.

Der Anbieter rühmt sich mit einer riesiges Servernetzwerk in über 160 Ländern vertreten. NordVPNApps sindleicht, laufen auch auf Geräten der Mittelklasse reibungslos und ermöglichen es Ihnen, bis zu 10 Verbindungen sichern gleichzeitig. Das ist nützlich, wenn du spielst Fortnite auf PC, Smartphone und Spielkonsole nutzen oder Ihr Heimnetzwerk mit einem einzigen Abonnement schützen möchten.

Ihreintelligente Lastverteilungsalgorithmen sicherstellen, dass die Server nicht überlastet werden, was in Spitzenzeiten von entscheidender Bedeutung ist Fortnite Stunden oder weltweite Veranstaltungen wie FNCS-Wochenenden.

Vorteile Nachteile ✅ Hervorragende Geschwindigkeiten dank NordLynx und intelligentem Routing ✅ Tausende von Servern, um die kürzeste Route zu Fortnite zu finden ✅ Funktioniert auf PCs, Konsolen (über den Router) und Mobilgeräten ✅ Blockiert DDoS-Angriffe und verbirgt die IP-Adresse vor anderen Spielern ✅ Unterstützt 10 Geräte gleichzeitig ✅ Hoher Datenschutz in öffentlichen oder gemeinsam genutzten Netzwerken ❌ Die Benutzeroberfläche der App bietet viele erweiterte Einstellungen, doch die Standardeinstellungen eignen sich hervorragend für Anfänger

Fazit: NordVPN bringt diedie perfekte Balance aus Geschwindigkeit, Stabilität und Sicherheit for Fortnite Spieler.

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2. ExpressVPN [Das schnellste VPN für Fortnite-Wettkämpfe]

Funktion Details Server Über 3.000 Server in über 100 Ländern Gleichzeitige Verbindungen Bis zu 14 Geräte Download-Geschwindigkeit Blitzschnell dank Lightway-Protokoll Upload-Geschwindigkeit Sehr stabil auch bei langen Spielsitzungen Durchschnittliche Latenz Extrem niedrig im Vergleich zu den umliegenden Orten Besondere Merkmale Lightway Turbo, TrustedServer, Live-Chat rund um die Uhr Am besten geeignet für Rasante Fortnite-Matches und Setups mit mehreren Geräten Was mir gefallen hat Einfache Einrichtung, flüssiger Betrieb und keine Geschwindigkeitsverluste

ExpressVPN zeichnet sich durch seine Lightway-Protokoll, das speziell für geringe Latenzzeiten und hohe Verbindungsgeschwindigkeiten entwickelt wurde und sich ideal eignet für Fortnite Spieler in Situationen mit hohem Druck. Es startet schnell, stellt innerhalb von Sekunden eine Verbindung her und sorgt dafür, dass Ihre Internetverbindung während Wettkämpfen absolut stabil bleibt. Mit Lightway Turbo Mit der aktuellen Einführung sind Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit noch besser geworden.

Pro-Tipp Für das BesteFortnite Erfahrung mit ExpressVPN, stellen Sie in den Einstellungen über das Lightway-Protokoll eine Verbindung zu einer Region in Ihrer Nähe her. Wenn Sie eine Konsole verwenden, richten Sie das VPN über Ihren Router ein, um das gesamte Netzwerk ohne Verzögerungen bei der Einrichtung zu sichern.

Eine SacheExpressVPN das, was er gut kann, istplattformübergreifende Leistung. Du kannst es auf PC, Mac, iOS und Android installieren und sogar auf Routern oder Smart-TVs einrichten. Das bedeutet, dass ein einziges Abonnement dein gesamtes Gaming-Setup und deinen gesamten Haushalt abdeckt, selbst wenn du vom Desktop auf eine Konsole umsteigst. Die Apps sind intuitiv, sodass selbst Anfänger keine erweiterten Einstellungen vornehmen müssen.

Was die Sicherheit betrifft,ExpressVPN läuft aufTrustedServer-Technologie, was bedeutet, dass alle Serverdaten nach jedem Neustart gelöscht werden. Außerdem sorgt dies dafür, dass keine Aktivitätsprotokolle, damit Ihre Identität und Ihr Surfverhalten privat bleiben.

Vorteile Nachteile ✅ Das für Gaming entwickelte Lightway-Protokoll mit geringer Latenz ✅ Server in 105 Ländern für mehr regionale Flexibilität ✅ Einfache Einrichtung auf allen gängigen Plattformen und Routern ✅ Starke Verschlüsselung und keine Protokollierung ✅ Funktioniert auch in eingeschränkten Netzwerken (Schule, öffentliches WLAN) ✅ Reaktionsschneller Support, falls etwas schiefgeht ❌ Etwas höherer Preis, aber die Leistung macht es wett

Fazit: ExpressVPN liefert diedas schnellste und zuverlässigste VPN-Erlebnis für Fortnite Nutzer, die Geschwindigkeit, Flexibilität und Stabilität benötigen.

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3. Proton VPN [Das beste VPN für Fortnite in Sachen Datenschutz]

Funktion Details Server Über 14.000 in mehr als 120 Ländern Gleichzeitige Verbindungen 10 Geräte (Plus-Tarif), unbegrenzt mit Visionary Download-Geschwindigkeit Sehr schnell mit VPN Accelerator + WireGuard Upload-Geschwindigkeit Reibungslos und zuverlässig für die Cloud-Synchronisierung oder den Voice-Chat Durchschnittliche Latenz Niedrig und stabil bei der Verbindung zu nahegelegenen Spielservern Besondere Merkmale NetShield-Werbeblocker, Stealth-Protokoll, Datenschutz nach Schweizer Vorbild Am besten geeignet für Sicherheitsbewusste Fortnite-Spieler und -Streamer Was mir gefallen hat Hohe Vertrauenswürdigkeit, übersichtliche Einrichtung und flüssiges Gameplay

Proton VPN ist eines der datenschutzorientiertesten VPN-Anbieter ist ab heute verfügbar, unterliegt einer No-Logs-Richtlinie und hat seinen Sitz in der Schweiz, einem Land, das für seinen strengen Datenschutz bekannt ist. Was macht Proton sich durch etwas auszeichnenFortnite Benutzer ist esein robustes Sicherheitskonzept in Verbindung mit der reibungslosen Leistung von WireGuard unter Windows und macOS. Tatsächlich, Proton ist dank seiner flüssig laufenden App und seines absolut zuverlässigen Schutzes wahrscheinlich eines der besten VPNs für Mac.

Pro-Tipp Für den niedrigsten Ping in Fortnite, aktiviere WireGuard und schalte den VPN-Beschleuniger in der Proton-App ein, verbinde dich dann mit dem Server, der deinem Standort am nächsten liegt Fortnite Region. Wenn dein Ping weiterhin schwankt, teste zwei bis drei Standorte in der Nähe und behalte den mit der stabilsten Latenz bei – nicht nur den mit dem niedrigsten Wert.

Its VPN Accelerator Die Technologie sorgt für höhere Geschwindigkeiten, indem sie die Routing-Pfade in ihrem 10-Gbit/s-Netzwerk optimiert. Das ist ein großer Vorteil für Fortnite, woPing zum Spielserver beeinflusst den Aufbau, das Zielen und die Treffererkennung. Proton VPNist dasDas beste VPN für Streaming, was bedeutet, dass Sie Fortnite und Twitch vom selben Gerät aus ohne Einschränkungen.

Proton blockiert außerdem Werbung und Malware mit NetShield, was für Gamer in gemeinsam genutzten oder öffentlichen WLAN-Netzwerken nützlich ist. Das Stealth-Protokoll hilft dabei, Beschränkungen zu umgehen, und die App funktioniert auch in zensierten Netzwerken einwandfrei. Außerdem ist sie einer der wenigen Anbieter, die einen echten Kostenloses VPN Stufe, was hilfreich ist, um es vor dem Upgrade auszuprobieren.

Vorteile Nachteile ✅ Schnelle WireGuard-Unterstützung mit einfacher Einrichtung ✅ Der VPN-Beschleuniger steigert die Download-Geschwindigkeit beim Gaming ✅ Server in über 120 Ländern, um jede Fortnite-Region zu erreichen ✅ Geprüfte Apps und Datenschutz mit Sitz in der Schweiz ✅ Werbeblocker und Malware-Filter mit NetShield ✅ Bietet eine kostenlose VPN-Option mit Upgrade-Möglichkeit ✅ Ermöglicht bis zu 10 oder eine unbegrenzte Anzahl gleichzeitiger Verbindungen ❌ Weniger Anpassungsmöglichkeiten als andere, aber hervorragende Standardeinstellungen für Fortnite und den allgemeinen Gebrauch

Fazit: Proton bietet einesichere und stabile Verbindung mit starken Datenschutzfunktionen und einer reaktionsschnellen Leistung auf Fortnite.

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4. CyberGhost [Am besten geeignet für dedizierte Gaming-Server für Fortnite]

Funktion Details Server Über 11.000 Server in 100 Ländern Gleichzeitige Verbindungen 7 Geräte Download-Geschwindigkeit Hohe Leistung auf Servern in der Nähe Upload-Geschwindigkeit Stabil für Streaming und Voice-Chat Durchschnittliche Latenz Wenig optimierte Spielserver Besondere Merkmale Für Spiele optimierte Server, WireGuard, NoSpy-Server Am besten geeignet für Einsteiger, die sich ein Gaming-Erlebnis ohne Einrichtungsaufwand wünschen Was mir gefallen hat Spezielle Fortnite-Performance-Server, einfache Einrichtung

CyberGhost ist einer der wenigen Anbieter, die dedizierte Server für Spiele, und das macht einen großen Unterschied, wenn man spielt Fortnite. Diese Server sind darauf ausgelegt, Ihre Verbindung stabil zu halten und die Übertragungszeit Ihrer Daten zu verkürzen, was zu weniger Verzögerungen und flüssigeren Spielen führt. Einer der CyberGhostsEine seiner größten Stärken ist seine Einfachheit.

Pro-Tipp Für optimale Ergebnisse verwenden Sie CyberGhostdie für Spiele optimierten Server nutzen und das WireGuard-Protokoll aktivieren. Es ist schneller und stabiler als ältere Protokolle, insbesondere in Kombination mit Fortnite„s rasante Action.

With Über 11.000 Server in mehr als 100 Ländern, findest du immer einen in deiner Nähe Fortnite Serverregion. Diese umfassende Abdeckung trägt dazu bei, deine Ping-Zeiten zu senken und überlastete Routen zu vermeiden. Ganz gleich, ob du von zu Hause aus spielst oder dich über das WLAN deiner Schule verbindest, CyberGhostsDie Vielfalt an Servern trägt dazu bei, ein Spiel mit geringer Latenz zu gewährleisten. Außerdem kann ich als jemand, der viel auf der Konsole spielt, sagen, dass CyberGhost fühlt sich an wie einer der die besten VPNs fürXbox.

Ein weiterer Pluspunkt ist der Datenschutz. CyberGhost VerwendungszweckeNoSpy-Server, eine Funktion, die Ihren Datenverkehr über private, unabhängig betriebene Server leitet. Außerdem erhalten Sie starke Verschlüsselung, Richtlinien zum Verzicht auf Protokollierungund Unterstützung für bis zu 7 Geräte gleichzeitig, was es auch über das Gaming hinaus zu einer sicheren Wahl macht.

Vorteile Nachteile ✅ Dedizierte Server, die speziell für Gaming-Leistung ausgelegt sind ✅ Sehr einsteigerfreundliche Benutzeroberfläche ✅ Riesiges Servernetzwerk für eine bessere regionale Abdeckung ✅ Starke Verschlüsselung und keine Protokollierung ✅ Kompatibel mit Routern, Spielkonsolen und Mobilgeräten ✅ Enthält für Streaming und Torrents optimierte Server ❌ Bei einigen weit entfernten Servern kann es gelegentlich zu längeren Reaktionszeiten kommen, doch die Spielserver bieten durchweg eine gute Leistung

Fazit: Eines der besten Fortnite VPNs, CyberGhost macht das Spiel einfach mit weniger Verzögerung und mehr Stabilität, insbesondere dank seiner spezielle Gaming-Server.

★ Ideal für dedizierte Gaming-Server für Fortnite CyberGhost Besuchen Sie CyberGhost

5. Private Internet Access (PIA) [Die beste Serverauswahl für Fortnite]

Funktion Details Server Über 35.000 Server in mehr als 90 Ländern Gleichzeitige Verbindungen Unbegrenzt Download-Geschwindigkeit Schnell und mit stabiler WireGuard-Unterstützung Upload-Geschwindigkeit Reibungsloser Ablauf auch bei mehreren Aufgaben gleichzeitig Durchschnittliche Latenz Sehr geringe Latenz zu nahegelegenen Fortnite-Servern Besondere Merkmale VPN-Portweiterleitung, Open-Source-Apps, Split-Tunneling Am besten geeignet für Gamer, die volle Kontrolle und hohe Stabilität wünschen Was mir gefallen hat Flexible Einstellungen, zuverlässige Geschwindigkeit, hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis

Private Internet Access (PIA)bietet dirVolle Kontrolle über Ihr VPN-Erlebnis, vor allem, wenn du gerne an den Leistungseinstellungen herumschraubst, um ein flüssigeres Spielerlebnis zu erzielen. Die App ist vollständig Open Source und bietet VPN-Portweiterleitung, was dazu beitragen kann, lange Spielsitzungen stabiler zu gestalten oder NAT-Probleme zu beheben, wenn du spielst Fortnite.

Pro-Tipp Um die Ping-Zeit auf Fortnite, aktivieren Sie Split-Tunneling und leiten Sie nur Fortnite über das VPN. So bleiben Geschwindigkeit und Reaktionsfähigkeit erhalten, ohne dass andere Teile Ihres Internetverkehrs beeinträchtigt werden.

PIA bietet außerdem einefeste IP-Adresse Ein Add-on für Nutzer, die Wert auf Konsistenz legen und weniger CAPTCHAs möchten. Dies kann dir helfen, Fehler bei der Anmeldung bei Epic Games zu vermeiden oder Unstimmigkeiten beim Matchmaking zu verringern, wenn du es gewohnt bist, Wettkampfspiele wie Fortnite regelmäßig von derselben IP-Adresse.

Dank seiner Werbeblocker-Funktion (MACE), der Richtlinie zum Verzicht auf Protokollierung und den anpassbaren Verschlüsselungsstufen ist er eine kluge Wahl für Gamer, denen auch Online-Sicherheit. Die Einrichtung ist für Gelegenheitsspieler einfach, aber fortgeschrittene Nutzer werden es zu schätzen wissen, wie viele Einstellungsmöglichkeiten ihnen zur Verfügung stehen.

Vorteile Nachteile ✅ Die VPN-Portweiterleitung verbessert bei einigen Routern die Verbindungsstabilität ✅ Riesiges Servernetzwerk für flexiblen Zugriff auf Fortnite ✅ Unterstützung für Split-Tunneling zur Leistungsoptimierung ✅ Hohe Geschwindigkeiten mit WireGuard und keine Bandbreitenbeschränkungen ✅ Keine Protokollierung, Open-Source-Client, hohe Transparenz ✅ Funktioniert problemlos auf dem PC, der Konsole (über den Router) und auf Mobilgeräten ❌ Die Benutzeroberfläche mag für neue Nutzer etwas überwältigend sein, aber die Standardeinstellungen sind einfach zu bedienen

Fazit: PIA ist eine erstklassige Wahl für Spieler, die spielenFortnite mit mehr Anpassungsmöglichkeiten, besserem Datenschutz und gleichbleibenden Geschwindigkeiten.

★ Die beste Serverauswahl für Fortnite Private Internet Access (PIA) Besuchen Sie PIA

6. Surfenhark [Das VPN mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis für Fortnite]

Funktion Details Server Über 8.000 Server in über 100 Ländern Gleichzeitige Verbindungen Unbegrenzte Anzahl an Geräten Download-Geschwindigkeit Sehr schnell mit 10-Gbit/s-Servern + WireGuard Upload-Geschwindigkeit In mehreren Regionen einheitlich Durchschnittliche Latenz Niedrig bei Verbindung mit optimierten VPN-Servern Besondere Merkmale Echtzeit-Virenschutz, Werbeblocker, Tools zum Schutz vor Tracking Am besten geeignet für Preisbewusste Gamer und Haushalte mit mehreren Geräten Was mir gefallen hat Hohe Geschwindigkeiten, übersichtliche Apps und ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis

Surfshark gewinnt weiterhin an Bedeutung als VPN-Anbieter das Premium-Funktionen zu einem günstigeren Preis bietet, und für Fortnite Spieler, das ist ein großer Erfolg. Die Unterstützung für die WireGuard-Protokoll, in Verbindung mit 10-Gbit/s-Port-Infrastruktur, macht es zu einem der die schnellsten VPNs im mittleren Preissegment verfügbar.

Pro-Tipp Fortnite funktioniert am besten mit Surfshark wenn Sie zu WireGuard wechseln und eine Verbindung zu einem VPN-Server in Ihrer Nähe herstellen. Wenn Sie sich in einem überlasteten Netzwerk befinden, SurfsharkDie CleanWeb-Funktion hilft zudem dabei, Tracker und Werbung zu blockieren, die Ihre Internetverbindung verlangsamen.

Einer derSurfsharksEine seiner größten Stärken ist seine Unbegrenzte Geräteunterstützung. Wenn du spielst Fortnite auf einem PC, einer Konsole oder einem Mobilgerät oder um den Zugang mit Freunden oder Geschwistern zu teilen, Surfshark Damit können Sie alle Geräte unter einem Konto zusammenfassen.

Surfshark umfasstEchtzeit-Virenschutz, Webcam-SchutzundBenachrichtigungen über Datenschutzverletzungen, was es zu mehr als nur einem Fortnite VPN. Diese umfassende Suite an Datenschutzfunktionen verhindert Drosselungen, schützt vor DDoS-Angriffen und sorgt für die Sicherheit Ihres Geräts, selbst wenn Sie mit öffentlichen oder gemeinsam genutzten Netzwerken verbunden sind.

Vorteile Nachteile ✅ Hohe Geschwindigkeiten dank WireGuard und VPN-Server-Ports mit 10 Gbit/s ✅ Unbegrenzte Gerätenutzung pro Konto ✅ Reibungsloses Spielerlebnis bei Fortnite auf PC, Mobilgeräten und Konsolen ✅ Integrierter Werbeblocker und Schutz vor Trackern ✅ Hoher Datenschutz dank Servern, die ausschließlich auf RAM basieren, und ohne Protokollierung ✅ Sehr günstige Preise bei erstklassigen Funktionen ❌ Einige erweiterte Einstellungen sind in der Benutzeroberfläche ausgeblendet, aber die Standardeinstellungen funktionieren für Fortnite-Nutzer gut

Fazit: Surfshark ist einFortnite VPN das Schnelligkeit, Einfachheit und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis vereint.

★ Das VPN mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis für Fortnite Surfshark Besuchen Sie Surfshark

7. Mullvad [Das zuverlässigste VPN für Fortnite]

Funktion Details Server Über 700 Server in mehr als 50 Ländern Gleichzeitige Verbindungen 5 Geräte Download-Geschwindigkeit Hervorragend mit dem WireGuard-Protokoll Upload-Geschwindigkeit Durchgehend hohe Geschwindigkeit in den umliegenden Regionen Durchschnittliche Latenz Sehr gering aufgrund der schlanken App und des Verzichts auf Bloatware Besondere Merkmale System für anonyme Konten, auf WireGuard ausgerichtetes Design Am besten geeignet für Spieler, denen Datenschutz wichtig ist und die Spiele mit niedrigem Ping spielen möchten Was mir gefallen hat Schnelle Einrichtung, Router-kompatibel, übersichtliche Benutzeroberfläche

Maulwurfist eines derDie besten VPNs für den Datenschutz aber seine Leistung macht es zu einem der zuverlässige VPNs für Fortnite außerdem. Es läuft ressourcenschonend, schnell und belastet Ihr System nicht mit zusätzlichen Prozessen. Anstatt sich per E-Mail anzumelden, Maulwurferzeugt einzufällige Kontonummer und speichert keine personenbezogenen Daten.

Pro-Tipp Use Maulwurfauf Ihrem Router, um Ihr gesamtes Heimnetzwerk – PC, Spielkonsole und Mobilgeräte – abzudecken, ohne dass Sie die App auf jedem Gerät installieren müssen. In Kombination mit WireGuard sorgt diese Konfiguration für eine gleichbleibend niedrige Latenz und eine stabile Fortnite Sitzungen.

Dieser Anbieter legt besonderen Wert auf WireGuard als Hauptprotokoll, was ihr einen großen Vorteil beim Gaming verschafft. Die App ist schlank und startet in Sekundenschnelle, was dazu beiträgt, den Ping zu senken und das Matchmaking beim Spielen zu beschleunigen Fortnite. Das schlichte Design ist ideal für PC-Spieler, die Leistung ohne überflüssigen Schnickschnack wollen, und Maulwurfverzichtet auf unnötige Funktionen, die andere VPN-Clients oft verlangsamen.

Vorteile Nachteile ✅ Auf Basis von WireGuard entwickelt für erstklassige Leistung ✅ Superschnelle, minimalistische App – ideal für Gaming-Setups ✅ Für das Kontosystem sind weder eine E-Mail-Adresse noch persönliche Daten erforderlich ✅ Umfassende Unterstützung für routerbasierte Konfigurationen ✅ Keine Tracker, keine Protokolle, keine Werbung ✅ Einmalzahlung und anonyme Barzahlungsoptionen verfügbar ❌ Weniger Serverstandorte als bei anderen Anbietern, allerdings werden die wichtigsten Fortnite-Regionen unterstützt

Fazit: Maulwurfist ideal fürFortnite Spieler, die schnelle, sichere und schnörkellose Leistung.

8. IVPN [Am besten geeignet für Fortnite-Spieler, denen Datenschutz besonders wichtig ist]

Funktion Details Server 77 Server in über 30 Ländern Gleichzeitige Verbindungen 2 bis 7 Geräte, je nach Tarif Download-Geschwindigkeit Durchweg schnell auf Servern in der Nähe Upload-Geschwindigkeit Stabil genug für Spiele und Telefonate Durchschnittliche Latenz Wenig auf WireGuard-verbundenen Servern Besondere Merkmale Multi-Hop-Routing, anonyme Konten, Open-Source-Apps Am besten geeignet für Fortnite-Spieler, denen Datenschutz wichtig ist Was mir gefallen hat Transparente Richtlinien, kein Werbe-Tracking, unkomplizierte Einrichtung

Privates Internet-Netzwerk ist eines der datenschutzorientierte VPNs Sie können verwenden für Fortnite. Es werden keine personenbezogenen Daten gespeichert, bei der Anmeldung wird nicht nach deiner E-Mail-Adresse gefragt, und du wirst nicht mit Tools von Drittanbietern nachverfolgt. Doch obwohl Sicherheit hier an erster Stelle steht, bietet es dennoch eine hervorragende Leistung beim Gaming.

Pro-Tipp Wählen Sie das WireGuard-Protokoll und einen Server in Ihrer Nähe Fortnite Region;Privates Internet-NetzwerkDie geringere Serveranzahl liefert die besten Ergebnisse, wenn sie mit einem Standort in der Nähe kombiniert wird.

With 77 Server in über 30 Ländern, Privates Internet-Netzwerkmag im Vergleich zu größeren Anbietern begrenzt erscheinen, doch dieses kleinere Netzwerk wird sorgfältig gepflegt und ist schnell. Das keine Werbung, keine Analysen Dieses Modell reduziert zudem Hintergrundgeräusche und sorgt so für ein flüssigeres Spielerlebnis.

Privates Internet-Netzwerkist geprüft, unabhängig und erfrischend einfach. Sie können mit Kryptowährung oder bar bezahlen; eine E-Mail-Adresse ist nicht erforderlich. Mit WireGuard aktiviert, Privates Internet-Netzwerksorgt für geringe Latenzzeiten und stabile Verbindungen.

Vorteile Nachteile ✅ Vollständig quelloffene Apps und Infrastruktur ✅ Keine E-Mail-Adresse oder persönlichen Daten erforderlich ✅ Hervorragende WireGuard-Geschwindigkeiten ✅ Multi-Hop-Unterstützung für zusätzlichen Schutz ✅ Keine Werbung, keine Analysen, kein Tracking ❌ Im Standard-Tarif sind nur 2 Geräte erlaubt, aber sehr nützlich für Fortnite

Endgültiges Urteil: Als einer der Die am besten bewerteten VPNs für Gamer, Privates Internet-Netzwerkist ideal fürFortnite Spieler, die schnelles, privates Spielvergnügen ohne dabei an Transparenz oder Einfachheit einzubüßen.

9. Windscribe [Das beste Freemium-VPN für Fortnite]

Funktion Details Server Über 100 Standorte in 69 Ländern Gleichzeitige Verbindungen Unbegrenzte Anzahl an Geräten Download-Geschwindigkeit Schnell über WireGuard und „Windflix“-kompatible Routen Upload-Geschwindigkeit Ideal für Voice-Chat und Streaming Durchschnittliche Latenz Nur wenige WireGuard-Server in der Nähe Besondere Merkmale R.O.B.E.R.T.-Blocker, Anti-Fingerabdruck-Beschichtung, 6 Protokolle Am besten geeignet für Fortnite-Spieler, die Geschwindigkeit und integrierte Werbeblocker wollen Was mir gefallen hat Schnelle WireGuard-Leistung, leistungsstarke Zusatzfunktionen, sehr faire kostenlose Basisversion

Windscribe gibtFortnite den Spielern eine einzigartige Mischung aus Geschwindigkeit, Datenschutz und integrierte Schutzfunktionen, alles in einem schlanken Client. Mit schnelle WireGuard-VPN-Verbindungen, 6 verschiedene Protokolloptionen und ein starker Fokus auf das Blockieren von Werbung und Trackern, Windscribe sorgt für ein flüssiges Spielerlebnis und filtert gleichzeitig Hintergrundgeräusche heraus, die dich ausbremsen könnten.

Übrigens, für alle, die sich fragen So richten Sie ein VPN ein ohne sich durch unzählige Einstellungen wühlen zu müssen, Windscribe ist allgemein für seine einfache Einrichtung bekannt.

Pro-Tipp Aktivieren Sie WireGuard + R.O.B.E.R.T. (Malware/Werbung/Tracker) vor dem Start Fortnite. Das Entfernen von Hintergrundwerbung und Trackern verringert oft zufällige Mikroverzögerungen und stabilisiert den Ping.

Windscribe’s Das weltweite Netzwerk umfasst Über 100 Standorte in 69 Ländern, was mehr als genug ist, um eine Verbindung mit niedrigem Ping zu finden Fortnite Route. Die unbegrenzte Anzahl an Geräten ist ein riesiger Vorteil, da Windscribe Eines der besten VPNs für mehrere Geräte: Sie können Ihren PC, Ihre Spielkonsole, Ihren Laptop und Ihr Smartphone damit absichern, ohne sich Gedanken über Datenobergrenzen machen zu müssen.

Windscribe umfasst außerdemSplit-Tunneling, einen zuverlässigen Schutz vor Datenlecks sowie Browser-Erweiterungen, mit denen sich User-Agents wechseln, Zeitzonen vortäuschen und identifizierende Daten verbergen lassen. Diese Tools sind besonders praktisch für Gamer, die sich ein faireres Matchmaking und weniger Eingriffe durch ihren Internetanbieter zu Spitzenzeiten wünschen.

Vorteile Nachteile ✅ Dank der schnellen WireGuard-Leistung läuft Fortnite auch zu Spitzenzeiten reibungslos. ✅ Das R.O.B.E.R.T.-Tool blockiert Werbung, Tracker und Malware, um Verzögerungen und Ablenkungen zu reduzieren. ✅ Dank der unbegrenzten Geräteunterstützung kannst du alle deine Gaming-Setups ohne Einschränkungen anschließen. ✅ Der Stealth-Modus und die umfassende Protokollunterstützung helfen dabei, strenge Firewalls oder Schulnetzwerke zu umgehen. ✅ Funktionen der Browser-Erweiterung wie das Vortäuschen der Zeitzone und die Rotation des User-Agents sorgen für zusätzlichen Datenschutz. ❌ Einige weit entfernte Server können eine schlechtere Leistung erbringen, daher ist es wichtig, einen Standort in der Nähe zu wählen.

Fazit:Windscribe ist ideal fürFortnite Spieler, die hohe WireGuard-Leistung, integrierte Sperrfunktionen und umfassende Geräteunterstützung.

10. IPVanish [Das beste VPN für erweiterte Anpassungsmöglichkeiten]

Funktion Details Server Über 3.200 Server an rund 150 Standorten Gleichzeitige Verbindungen Unbegrenzte Anzahl an Geräten zulässig Download-Geschwindigkeit Schnelle Verbindung zu den wichtigsten Servern in den USA und der EU Upload-Geschwindigkeit Zuverlässig für Spiele und HD-Videogespräche Durchschnittliche Latenz Mäßig – variiert je nach Protokoll und Server Besondere Merkmale Vollständige Gerätesynchronisierung, SOCKS5-Proxy, Split-Tunneling Am besten geeignet für Erfahrene Spieler, die anpassbare VPN-Einstellungen wünschen Was mir gefallen hat Optionen zur manuellen Konfiguration, leistungsstarke App-Steuerung, solide Geschwindigkeiten

IPVanish wurde für Gamer entwickelt, die vollständige Transparenz und Kontrolle über die Funktionsweise ihres VPNs wünschen. Mit Über 3.200 Server an rund 150 Standorten, bietet es schnelle und stabile Verbindungen, insbesondere zu Servern in den USA und Europa.

Pro-Tipp Wechseln Sie zu WireGuard, um eine bessere Latenz zu erzielen, oder nutzen Sie IKEv2, wenn Sie eine besonders stabile Verbindung benötigen. Sie können auch den SOCKS5-Proxy verwenden, um bei bestimmten Apps oder in bestimmten Regionen eine höhere Leistung zu erzielen.

Die Desktop-App bietet Ihnen Echtzeit-Verkehrsdiagramme, umfassende Filter für die Serverliste und ermöglicht es Ihnen, alles von den DNS-Einstellungen bis hin zu den Kill-Switch-Regeln genau anzupassen. Es gibt sogar LAN-Sperrung, Split-Tunnelingsowie Optionen für die automatische Verbindung beim Wechsel zwischen WLAN-Netzwerken.

Was machtIPVanish besonders hervorzuheben ist seine umfassende Anpassungsmöglichkeiten, wie Protokollwechsel, Gerätesynchronisierung und SOCKS5-Proxy-Unterstützung. Es ist zwar nicht in jeder Hinsicht das schnellste Programm, aber für fortgeschrittene Nutzer ist es dank der Möglichkeit, Protokolle anzupassen, Split-Tunneling zu nutzen und den Datenverkehr in Echtzeit zu überwachen, ein ernstzunehmendes Werkzeug. Es steht auf unserer Liste der Die besten VPNs für mehrere Geräteaus gutem Grund.

Vorteile Nachteile ✅ Dank der vollständigen Protokollsteuerung können Sie ganz einfach zwischen WireGuard, IKEv2 und OpenVPN wechseln ✅ Unbegrenzte Anzahl von Geräten auf einem Konto – ideal für große Haushalte oder Gaming-Setups ✅ Echtzeit-Verkehrsdiagramme und Verbindungsstatistiken helfen dabei, die Leistung zu optimieren ✅ Die SOCKS5-Proxy-Unterstützung ermöglicht ein schnelleres Routing für bestimmte Spiele und Apps ✅ Strenge Datenschutzrichtlinie ohne Protokollierung des Datenverkehrs und mit integriertem Kill Switch ❌ Die Benutzeroberfläche mag für Anfänger komplex oder überwältigend wirken, ist aber für Fortnite-Spieler dennoch einfach zu bedienen

Fazit:IPVanish ist ideal für Spieler, die jede Einstellung anpassen, alle ihre Geräte verwalten und trotzdem eine solide Gaming-Leistung genießen.

Häufig gestellte Fragen