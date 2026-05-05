Das beste VPN für Firestick in Großbritannien: Uneingeschränkter Zugriff

Es ist wichtig, das beste VPN für Firestick in Großbritannien zu finden, wenn Sie immer wieder die Meldung „Dieser Inhalt ist in Ihrer Region nicht verfügbar“ sehen oder wenn Ihr Internetanbieter gemäß dem Investigatory Powers Act jede Ihrer Streaming-Entscheidungen protokolliert. Die meisten VPNs versprechen Kompatibilität mit Firestick und Zugriff auf britische Streaming-Dienste, doch die meisten versagen, sobald der BBC iPlayer seine Erkennungsmechanismen aktualisiert.

Ich habe Dutzende von VPNs auf echter Firestick-Hardware getestet und sie mit BBC-iPlayer-Sperren, der Erkennung durch ITV Hub sowie grenzüberschreitenden Streaming-Szenarien auf Herz und Nieren geprüft, mit denen Nutzer in Großbritannien täglich konfrontiert sind. In diesem Leitfaden werden die fünf VPNs vorgestellt, die alle für Großbritannien spezifischen Tests bestanden haben.

Meine Top 3 der besten VPNs für Firestick in Großbritannien

Ich habe diese VPNs in realistischen Szenarien in Großbritannien getestet: Zugriff auf den BBC iPlayer aus dem Ausland, unerkanntes Anschauen von ITV Hub, Streaming von Premier-League-Spielen und Schutz der Privatsphäre im Rahmen der britischen Gesetze zur Vorratsdatenspeicherung.

NordVPN – Funktioniert einwandfrei mit BBC iPlayer, ITV Hub, Sky Go und den US-amerikanischen Plattformen. Spezielle, für Streaming optimierte Server in Großbritannien, die native Firestick-App lässt sich in wenigen Minuten installieren, und dank der Gerichtsbarkeit in Panama bleiben Ihre Daten außerhalb der Reichweite der britischen Regierung. Proton VPN – Dank der Schweizer Gerichtsbarkeit und der geprüften No-Logs-Richtlinie ist dieser Anbieter ein Vorreiter in Sachen Datenschutz. Über die Server in Großbritannien lässt sich der BBC iPlayer zuverlässig aufrufen, und ich hatte keinerlei Probleme, den Zugang zu US-amerikanischen Angeboten freizuschalten. CyberGhost VPN – Zuverlässiger, Firestick-kompatibler Dienst mit einem umfangreichen globalen Servernetzwerk und starker Verschlüsselung, der es Nutzern in Großbritannien ermöglicht, geografische Beschränkungen zu umgehen und Inhalte sicher zu streamen.

Wenn du mehr über meine Top 5 der besten Firestick-Apps für Großbritannien erfahren möchtest, lies einfach weiter, denn wir gehen auf die jeweiligen Vorteile und einige mögliche Nachteile ein.

Das beste VPN für Firestick in Großbritannien: 5 getestete Lösungen

Jede Bewertung deckt genau das ab, was Nutzer in Großbritannien tatsächlich brauchen: die Zuverlässigkeit des BBC iPlayers, den Zugriff auf ITV Hub und Sky Go, die Qualität der Firestick-App, die Leistung der Server in Großbritannien, den Datenschutz im Rahmen der britischen Überwachungsgesetze sowie Preise, die für britische Haushalte sinnvoll sind. Ich werde auch den Zugriff auf ausländische Apps und Streaming-Dienste mit einbeziehen, falls Sie von Großbritannien aus auf alles zugreifen möchten.

1. NordVPN [Das beste VPN für Firestick in Großbritannien]

Funktion Details Server Über 9.000 Server in mehr als 120 Ländern Server in Großbritannien Über 440 Server in London, Manchester, Glasgow und Edinburgh Kompatibilität mit Firestick Native App, Installation mit einem Klick aus dem Amazon Appstore Streaming in Großbritannien BBC iPlayer, ITV Hub, Sky Go, Channel 4, BritBox, All 4 Streaming in den USA Netflix, Hulu, Amazon Prime Video, HBO Max, Crunchyroll, Disney+ Gleichzeitige Verbindungen Bis zu 10 Geräte Sicherheit AES-256-Verschlüsselung, Kill Switch, Bedrohungsschutz, Double VPN Datenschutz Rechtsraum Panama, geprüfte No-Logs-Richtlinie, reine RAM-Server Startpreis 2,99 $/Monat (2-Jahres-Abo)

NordVPN hat jeden Streaming-Test, den ich in Großbritannien durchgeführt habe, mit Bravour bestanden. Der BBC iPlayer funktionierte auf allen britischen Servern einwandfrei, der ITV Hub löste keinerlei Erkennungswarnungen aus, und Sky Go übertrug die Premier-League-Spiele ohne Pufferung. Ich habe den Test während der Fußball-Spitzenzeiten am Samstag durchgeführt, wenn der Datenverkehr besonders hoch ist, und NordVPN blieb unverändert. Meine Tests bestätigten, dass es sich um das best streaming VPN, Punkt.

The Die Firestick-App ist in weniger als drei Minuten installiert über den Amazon Appstore. Die Benutzeroberfläche ist übersichtlich, die Verbindung zu den britischen Servern wird sofort hergestellt, und du streamst Peaky Blinders or Doctor Who noch bevor Sie Ihren Tee fertig aufgebrüht haben. Das NordLynx-Protokoll sorgt auch bei langsameren Breitbandverbindungen in Großbritannien für ruckelfreie Streams.

Die SmartPlay-Technologie leitet den Datenverkehr automatisch über DNS-Server weiter, die für britische Plattformen optimiert sind, sodass BBC iPlayer, ITV Hub und Sky Go ohne manuelle Konfiguration einwandfrei funktionieren. Sie verbinden sich einfach mit einem britischen Server und streamen – ganz ohne umständliches Einstellen.

Über 440 Server in Großbritannien in London, Manchester und Edinburgh bieten Ihnen zahlreiche Backup-Optionen. Wenn ein Server während „Strictly Come Dancing“… dann hast du Dutzende von Alternativen.

Die Rechtsordnung Panamas ist für den Datenschutz von Bedeutung. Das britische „Investigatory Powers Act“ verpflichtet Internetdienstanbieter dazu, Ihre Aktivitäten 12 Monate lang zu protokollieren. Nord„s Stützpunkt in Panama bedeutet Die britischen Überwachungsgesetze haben keinen Zugriff auf Ihre Daten.

Vorteile Nachteile ✅ Der BBC iPlayer funktioniert auf allen Servern in Großbritannien zu 100 % zuverlässig ✅ Hervorragende Entsperrung von Plattformen außerhalb Großbritanniens ✅ Die native Firestick-App ist in wenigen Minuten installiert ✅ Über 440 Server in Großbritannien sorgen für eine hervorragende Abdeckung ✅ Die Rechtsordnung Panamas bietet Schutz vor den Überwachungsgesetzen des Vereinigten Königreichs ❌ Die browserbasierte Anmeldung erfordert einen zusätzlichen Schritt beim Einloggen

Fazit: Es ist das zuverlässigste britische Streaming-VPN, das ich getestet habe, mit einwandfreiem Zugriff auf den BBC iPlayer und einer Firestick-App, die tatsächlich richtig funktioniert. Außerdem entsperrt es jeden erdenklichen Streaming-Dienst, einschließlich der US-Kataloge.

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2. Proton VPN [Das beste datenschutzorientierte VPN für Firestick in Großbritannien]

Funktion Details Server Über 14.000 Server in über 120 Ländern Server in Großbritannien Über 700 Server in 6 Städten Kompatibilität mit Firestick Native App über den Amazon Appstore Streaming in Großbritannien BBC iPlayer, ITV Hub, Channel 4 (Sky Go funktioniert nicht immer) Streaming in den USA Netflix, Hulu, Amazon Prime Video, HBO Max, Crunchyroll, Disney+ Gleichzeitige Verbindungen Bis zu 10 Geräte Sicherheit AES-256-Verschlüsselung, Kill Switch, Secure Core-Routing Datenschutz Schweizer Rechtsordnung, geprüfte No-Logs-Richtlinie, Open-Source-Apps Startpreis 2,99 $/Monat (2-Jahres-Abo)

Proton VPN ist besonders für datenschutzbewusste Nutzer in Großbritannien interessant, die das „Investigatory Powers Act“ ernst nehmen. Der Sitz in der Schweiz und die geprüfte No-Logs-Richtlinie bedeuten Die britischen Überwachungsgesetze haben keinen Zugriff auf Ihre Daten. Mit diesen Open-Source-Apps können Sicherheitsforscher überprüfen, ob Proton hält tatsächlich, was es verspricht.

Der Zugriff auf den BBC iPlayer funktioniert zuverlässig auf Proton„s UK Plus-Server. Auch ITV Hub und Channel 4 ließen sich ohne Erkennungsprobleme streamen. Bei Sky Go war der Erfolg eher durchwachsen, daher ist es nicht die beste Wahl, wenn Sky Go für Sie oberste Priorität beim Streaming hat. Die US-Bibliothek war jedoch mein Spielwiese – während des Tests konnte ich alles freischalten, was ich wollte.

The Die Firestick-App ist im Amazon Appstore erhältlich. Bei einigen älteren Firestick-Modellen muss die APK-Datei manuell installiert werden, was den Vorgang etwas komplizierter macht. Wenn Sie mit der manuellen Installation auf dem Firestick vertraut sind, ist das kein Problem.

Die Schweizer Rechtsordnung gilt als Goldstandard in Sachen Datenschutz. Die Schweiz verfügt über strenge Datenschutzgesetze und kennt keine gesetzliche Vorratsdatenspeicherung. Im Gegensatz zu VPN-Anbietern mit Sitz im Vereinigten Königreich können Schweizer Unternehmen nicht dazu gezwungen werden, Nutzeraktivitäten zu protokollieren oder Daten an britische Behörden weiterzugeben.

Vorteile Nachteile ✅ Über 700 Server in Großbritannien ✅ Nachgewiesene Erfolgsbilanz in den Bereichen Datenschutz und Sicherheit ✅ Hoher Datenschutz und streamingfreundliche Funktionen ✅ Native Firestick-App ✅ Schweizer Recht ❌ Möglicherweise musst du verschiedene Server ausprobieren, bis du den für deinen Standort am besten geeigneten gefunden hast

Fazit: Es ist der Datenschutz-Champion mit hervorragenden Funktionen zur Umgehung geografischer Sperren. Wenn Sie die Überwachungsgesetze in Großbritannien beunruhigen und Sie neben dem Zugriff auf den BBC iPlayer auch einen nachweislichen Datenschutz wünschen, Proton VPN bietet beides.

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3. CyberGhost VPN [Das günstigste VPN für Firestick in Großbritannien]

Funktion Details Server Über 11.000 Server in 100 Ländern Server in Großbritannien Über 500 Server in 3 britischen Städten Kompatibilität mit Firestick Die native Fire TV-App ist im Amazon Appstore erhältlich Streaming in Großbritannien Spezielle Streaming-Server für Netflix, BBC iPlayer, Hulu, Disney+ und Amazon Prime Video Streaming in den USA Spezielle Streaming-Server für Netflix, BBC iPlayer, Hulu, Disney+ und Amazon Prime Video Gleichzeitige Verbindungen Bis zu 7 Geräte Sicherheit AES-256-Verschlüsselung, Kill Switch, Schutz vor DNS-/IP-Lecks, NoSpy-Server, Option für eine eigene IP-Adresse Datenschutz Rechtsordnung Rumäniens, geprüfte No-Logs-Richtlinie, jährliche Transparenzberichte Startpreis 2,03 $/Monat (2-Jahres-Abo)

Für alle, die auf der Suche nach dem besten VPN für Firestick in Großbritannien sind, CyberGhost überzeugt durch seine umfangreiche Infrastruktur über 11.000 Server in 100 Ländern. Die Abdeckung in Großbritannien ist besonders gut – über 500 Server in drei Großstädten sorgen für schnelle, zuverlässige Verbindungen und zahlreiche Ausweichmöglichkeiten, falls ein Server ausgelastet ist.

Die Einrichtung auf dem Firestick ist kinderleicht. Die native Fire-TV-App ist direkt im Amazon Appstore erhältlich und verfügt über eine für die Fernbedienung optimierte Benutzeroberfläche, die jeder bequem vom Sofa aus bedienen kann.

Die Streaming-Leistung ist entscheidend CyberGhost zieht deutlich davon, mit Dedizierte Server für Netflix, BBC iPlayer, Hulu, Disney+ und Amazon Prime Video die sowohl Bibliotheken in Großbritannien als auch in den USA abdecken. Diese optimierten Server machen das Umgehen von geografischen Sperren zum Kinderspiel – Sie wählen die Plattform aus, stellen eine Verbindung her und streamen, ohne manuell nach einem funktionierenden Server suchen zu müssen.

Die Sicherheit ist ebenso robust: AES-256-Verschlüsselung, ein automatischer Kill Switch und Schutz vor DNS-/IP-Lecks Sorgen Sie dafür, dass Ihr Datenverkehr jederzeit vertraulich bleibt. CyberGhost Das Unternehmen unterliegt der datenschutzfreundlichen Rechtsordnung Rumäniens, hält sich an eine streng geprüfte No-Logs-Richtlinie und veröffentlicht jährliche Transparenzberichte, um seine Angaben zu belegen. Mit Unterstützung für bis zu sieben gleichzeitige Verbindungen ist es eine rundum gelungene Wahl für Haushalte, die nach dem besten VPN für Firestick in Großbritannien suchen.

Vorteile Nachteile ✅ Spezielle Streaming-Server für Netflix, BBC iPlayer, Hulu, Disney+ und Amazon Prime ✅ Über 11.000 Server in 100 Ländern für Zugriff auf ein umfangreiches Streaming-Angebot ✅ Auswahl des Streaming-Servers mit einem Klick in der App ✅ Zuverlässige Entsperrung mit minimaler Pufferung auf den wichtigsten Plattformen ✅ 45-tägige Geld-zurück-Garantie ❌ Maximal 7 Geräte pro Abonnement

Fazit:CyberGhostDank der nativen Fire TV-App und der für das Streaming in Großbritannien optimierten Server ist dies das VPN mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis, das sich auf einem Firestick am einfachsten einrichten und nutzen lässt. Dank der 45-tägigen Geld-zurück-Garantie können Sie es risikofrei auf Ihrem Gerät testen.

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4. Privater Internetzugang [Das beste VPN für Firestick mit unbegrenzter Geräteanzahl]

Funktion Details Server Über 35.000 Server in 91 Ländern Server in Großbritannien Server in London, Manchester und Southampton Kompatibilität mit Firestick Die native Fire TV-App ist im Amazon Appstore erhältlich Streaming in Großbritannien Funktioniert mit Netflix US und Amazon Prime Video; eine dedizierte IP-Adresse sorgt für eine höhere Zuverlässigkeit beim Entsperren Streaming in den USA Funktioniert mit Netflix US und Amazon Prime Video; eine dedizierte IP-Adresse sorgt für eine höhere Zuverlässigkeit beim Entsperren Gleichzeitige Verbindungen Unbegrenzte Anzahl gleichzeitiger Verbindungen Sicherheit AES-128/256-Verschlüsselung, Kill Switch, MACE (Werbeblocker/Malware-Blocker), Split-Tunneling, Portweiterleitung Datenschutz Rechtsordnung der USA, unabhängig geprüfte No-Logs-Richtlinie, Open-Source-Apps, Warrant Canary Startpreis 2,03 $/Monat (2-Jahres-Abonnement + 3 Monate)

Privater Internetzugang ist ein heißer Anwärter auf den Titel des besten VPNs für Firestick in Großbritannien und stützt sich auf ein riesiges Netzwerk von über 35.000 Server in 91 Ländern. In Großbritannien deckt das Angebot London, Manchester und Southampton ab und bietet zuverlässige und flexible Verbindungsmöglichkeiten für Streaming und den täglichen Gebrauch.

Die native Fire TV-App ist direkt im Amazon Appstore erhältlich – sie lässt sich einfach installieren und ist für eine reibungslose Navigation auf Firestick-Geräten ausgelegt, sodass sie sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Nutzer geeignet ist.

Was das Streaming betrifft, PIA funktioniert mit Netflix US und Amazon Prime Video und umgeht geografische Beschränkungen, ohne dabei in hohem Maße auf spezielle Streaming-Server angewiesen zu sein. Eine Option für eine dedizierte IP-Adresse verbessert die Zuverlässigkeit beim Entsperren und trägt dazu bei, ein einheitliches Erlebnis sowohl bei britischen als auch bei US-amerikanischen Inhaltsbibliotheken zu gewährleisten.

Zum Thema Sicherheit,PIA liefertAES-128/256-Verschlüsselung, ein Kill Switch und DNS-Leckschutz, sowie zusätzliche Tools wie MACE zum Blockieren von Werbung und Malware, Split-Tunneling und Portweiterleitung. Der Dienst unterliegt der US-Rechtshoheit, verfügt jedoch über eine unabhängig geprüfte No-Logs-Richtlinie, Open-Source-Apps und einen Warrant Canary. Mit unbegrenzten gleichzeitigen Verbindungen für 2,03 $ pro Monat ist er eine funktionsreiche Wahl für alle, die das beste VPN für Firestick in Großbritannien suchen.

Vorteile Nachteile ✅ Kompatibel mit Netflix US, Amazon Prime Video und ausgewählten internationalen Bibliotheken ✅ Die Option „Dedizierte IP“ verbessert die Zuverlässigkeit beim Streaming und verhindert die Erkennung des VPN ✅ Unbegrenzte Anzahl gleichzeitiger Verbindungen für alle Ihre Streaming-Geräte ✅ MACE blockiert Werbung in Streaming-Apps ✅ WireGuard bietet stabile Geschwindigkeiten für HD- und 4K-Inhalte ❌ Weniger zuverlässig beim Entsperren von geografisch gesperrten Inhalten als CyberGhost ❌ Die Benutzeroberfläche ist für Gelegenheitsnutzer von Streaming-Diensten weniger intuitiv

Fazit:PIADank der unbegrenzten Geräteanzahl und der dedizierten Streaming-IPs ist dieser Dienst die beste Wahl für Haushalte, in denen mehrere Firestick-Geräte im Einsatz sind. Dank der 30-tägigen Geld-zurück-Garantie können Sie die Streaming-Leistung in Großbritannien testen, bevor Sie sich festlegen.

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5. Surfshark [Das beste Allround-VPN für Firestick in Großbritannien]

Funktion Details Server Über 4.500 Server in über 100 Ländern Server in Großbritannien Über 440 Server in London, Manchester, Glasgow und Edinburgh Kompatibilität mit Firestick Native App über den Amazon Appstore Streaming in Großbritannien BBC iPlayer, ITV Hub, Sky Go, Channel 4, All 4, BritBox Streaming in den USA Netflix, Hulu, Amazon Prime Video, HBO Max, Crunchyroll, Disney+ Gleichzeitige Verbindungen Unbegrenzt Sicherheit AES-256-Verschlüsselung, Kill Switch, CleanWeb-Werbeblocker, MultiHop Datenschutz Reine RAM-Server, Rechtsordnung der Niederlande, geprüfte No-Logs-Richtlinie Startpreis 1,99 $/Monat (2-Jahres-Abo)

Surfshark hat alle von mir getesteten Streaming-Dienste aus Großbritannien und den USA durchweg entsperrt. Der BBC iPlayer funktionierte durchweg einwandfrei, der ITV Hub gab keinerlei Probleme, und Sky Go übertrug Fußballspiele ohne Erkennungsprobleme. Für weniger als 2 $ pro Monat bei Jahresabonnements erhalten Sie erstklassige britische Streaming-Leistung zu einem günstigen Preis.

Unbegrenzte Anzahl gleichzeitiger Verbindungen ist der entscheidende Durchbruch für britische Haushalte. Ich habe vier Firesticks gleichzeitig in verschiedenen Räumen laufen lassen und unterschiedliche britische und US-amerikanische Inhalte gestreamt, ohne dass es bei irgendjemandem zu Verzögerungen kam. In den meisten britischen Haushalten sind mehrere Streaming-Geräte im Einsatz, und Surfshark bewältigt sie alle ohne Gerätebeschränkungen. Wenn du Hilfe bei der Einrichtung benötigst, schau dir meine ausführliche Anleitung unter So bekommst du ein VPN für Großbritannienum Hilfe.

The Firestick-App-Treffer NordVPN„s Qualität. Die Installation über den Amazon Appstore dauerte drei Minuten, und die Verbindung zu den Servern in Großbritannien ist sofort hergestellt. Ich habe das mit Familienmitgliedern getestet, die nicht besonders technikaffin sind, und sie haben die Einrichtung ohne meine Hilfe geschafft.

CleanWeb blockiert aufdringliche Werbung mit denen britische Streaming-Dienste einen bombardieren. ITV Hub und Channel 4 sind berüchtigt für ihre Werbeflut, und CleanWeb filtert den Großteil davon bereits auf DNS-Ebene heraus, bevor sie deine Bandbreite verschwenden.

Die Niederlande sind Teil des Geheimdienstbündnisses „Nine Eyes“, was einigen Datenschützern Anlass zur Sorge gibt. Allerdings SurfsharkDie unabhängig geprüfte No-Logs-Richtlinie von … bedeutet Es sind keine Nutzerdaten zu übermitteln – selbst wenn Behörden dies verlangen. Die Einhaltung der DSGVO und das Fehlen zwingender Vorschriften zur Vorratsdatenspeicherung bieten britischen Nutzern einen zusätzlichen Schutz.

Vorteile Nachteile ✅ Unbegrenzte Anzahl an Geräten – ideal für britische Haushalte mit mehreren Firesticks ✅ Langzeitabonnements für Premium-Streaming in Großbritannien kosten nur noch ca. 2 $ pro Monat ✅ Zuverlässiger Zugang zu Streaming-Plattformen weltweit ✅ CleanWeb blockiert lästige Werbung auf ITV Hub und Channel 4 ✅ Die niederländische Rechtsordnung bietet Schutz vor britischen Überwachungsgesetzen ❌ Die monatlichen Preise sind im Vergleich zu den Jahresabonnements recht hoch

Fazit: Es bietet erstklassige Streaming-Leistung aus Großbritannien zu einem günstigen Preis. Wenn Sie mehrere Firesticks nutzen und einen zuverlässigen Zugang zum BBC iPlayer wünschen, ohne dafür tief in die Tasche greifen zu müssen, Surfshark ist die kluge Wahl.

★ Das preiswerteste VPN für Firestick in Großbritannien Surfshark Besuchen Sie Surfshark

Warum Nutzer in Großbritannien ein VPN für den Firestick benötigen

Wenn man versteht, welche Probleme ein VPN für britische Firestick-Nutzer tatsächlich löst, wird klarer, warum diese fünf Dienste so wichtig sind. Um mehr darüber zu erfahren, schauen Sie sich VPN für Großbritannien und haben das beste für Sie ausgewählt. Das Streaming in Großbritannien bringt ganz eigene Probleme mit sich, die ein gutes VPN beseitigt.

Problem mit Streaming in Großbritannien Wie ein VPN das Problem löst BBC iPlayer im Ausland Verbinden Sie sich von Spanien, Frankreich oder einem beliebigen anderen Ort aus mit Servern in Großbritannien, um auf Inhalte zuzugreifen, die durch die Fernsehgebühren finanziert werden ISP-Überwachung gemäß dem Gesetz über Ermittlungsbefugnisse Die VPN-Verschlüsselung verhindert, dass britische Internetanbieter Ihre Streaming- und Surfaktivitäten 12 Monate lang protokollieren Geografische Beschränkungen bei ITV Hub Server in Großbritannien umgehen auf Reisen die Sperre „In Ihrer Region nicht verfügbar“ Standorterkennung bei Sky Go Ein VPN verschleiert Ihren tatsächlichen Standort, sodass Sie von überall auf die Premier League zugreifen können US-Netflix/Disney+ aus Großbritannien Stellen Sie eine Verbindung zu US-Servern her, um auf umfangreichere Inhaltsbibliotheken zuzugreifen Bandbreitendrosselung durch den Internetanbieter zu Spitzenzeiten Ein VPN verhindert, dass Virgin Media, Sky oder BT Ihre Streams in den Abendstunden drosseln

Deshalb brauchen Nutzer aus Großbritannien ein VPN für den Firestick. Wenn Sie im Winter in Málaga sind und EastEnders… ein Server in Großbritannien bringt dich sofort wieder ins Spiel. Wenn dein Internetanbieter jede deiner Streaming-Entscheidungen gesetzlich protokolliert, sorgt die Verschlüsselung dafür, dass diese Daten privat bleiben. Und wenn du zwischen den Streaming-Sitzungen deine Spielesammlung aufbaust, schau dir die Die besten Regionen für günstige Steam-Spiele um Ihr Budget besser auszunutzen.

Wie ich VPNs für den Firestick in Großbritannien getestet habe

Meine Tests konzentrierten sich auf reale Szenarien in Großbritannien. Ich habe jedes VPN auf einem Fire TV Stick 4K und einem Fire TV Stick Lite installiert, um die Kompatibilität zwischen den verschiedenen Firestick-Modellen zu überprüfen. Dabei spielten die Installationsdauer, die Benutzerfreundlichkeit der Oberfläche und die Verbindungsstabilität eine wichtige Rolle.

Ich habe den Zugriff auf den BBC iPlayer getestet täglich auf mehreren Servern und zu verschiedenen Tageszeiten. Da iPlayer seine VPN-Erkennung regelmäßig aktualisiert, benötigte ich eine zuverlässige Zugriffsüberprüfung. Außerdem habe ich ITV Hub, Sky Go, Channel 4, All 4 und BritBox getestet, um eine umfassende Unterstützung für britische Streaming-Dienste sicherzustellen.

Um den internationalen Zugriff zu testen, habe ich Tests aus den USA, Spanien, Frankreich und Deutschland durchgeführt, um die Situation von im Ausland lebenden Briten nachzustellen, die von dort aus auf britische Inhalte zugreifen. Die Überprüfung des Datenschutzes umfasste die Prüfung der Gerichtsbarkeit, der No-Logs-Richtlinien sowie der bisherigen Reaktionen auf Datenanfragen. Ich habe 6- bis 8-stündige Streaming-Sitzungen durchgeführt, um die Stabilität während der gesamten Im DienstFressattacken.

Häufig gestellte Fragen