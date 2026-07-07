Stellaris: Die Erweiterung „Nomads“ erscheint zeitgleich mit dem kostenlosen 4.4-Pegasus-Update

„Stellaris: Nomads“ ist ab sofort für den PC erhältlich als eigenständige Erweiterung und als Teil des Erweiterungspasses für Saison 10.

als eigenständige Erweiterung und als Teil des Erweiterungspasses für Saison 10. Die Erweiterung führt nomadische Reiche ein , Arkships, neue Ursprünge, Verträge und Handelsnetzwerke.

, Arkships, neue Ursprünge, Verträge und Handelsnetzwerke. Das kostenlose 4.4-Pegasus-Update bietet Verbesserungen im Kampf, Änderungen an der Benutzeroberfläche, Leistungssteigerungen und Funktionen zur Verbesserung des Spielkomforts.

Paradox Interactive hat „Nomads“ veröffentlicht, eine neue Erweiterung für „Stellaris“, die einen grundlegend anderen Ansatz beim Imperiumsmanagement einführt, bei dem mobile Zivilisationen anstelle traditioneller Kolonien im Mittelpunkt stehen. Die Erweiterung erschien am 15. Juni für den PC zusammen mit dem kostenlosen 4.4-Pegasus-Update.

In „Nomads“ können Spieler Imperien aufbauen, ohne Gebiete zu beanspruchen oder Planeten zu kolonisieren. Stattdessen setzen sie auf riesige Arkschiffe, die als mobile Hauptstädte dienen. Die Erweiterung führt außerdem neue Fortschrittssysteme, Herkunftshintergründe und Spielmechaniken ein, die auf Erkundung, Handel und Diplomatie in der gesamten Galaxie ausgerichtet sind.

Nomads stellt „Mobile Empires“ und neue Spielmöglichkeiten für „Stellaris“ vor

Das herausragende Merkmal von „Nomads“ ist die Einführung der „Nomadic Empires“, die nicht mehr an die Kontrolle von Sternensystemen oder die Besiedlung von Welten gebunden sind. Stattdessen bereisen die Spieler die Galaxie an Bord von Arkships, die ihnen als Hauptlebensraum, Hauptstadt und militärische Hochburg dienen.

Diese Arkships lassen sich im Laufe der Zeit aufrüsten und individuell anpassen. Die Spieler können sie mithilfe neuer Module, Bezirke und Upgrades für militärische, wissenschaftliche oder zivile Zwecke spezialisieren. Unterstützt werden diese Flotten durch Wayline-Netzwerke, ein neues System, das es den Spielern ermöglicht, Handelsrouten über Waystations einzurichten und auf Reisen zwischen den Sternensystemen Ressourcen zu sammeln.

Im Weltraum kann dich niemand hören … im Weltraum.

Mit der Erweiterung wird außerdem ein Auftragssystem eingeführt, das es den Spielern ermöglicht, Aufgaben für andere Reiche zu erledigen und dafür Ressourcen, Einfluss und diplomatische Gunst zu erhalten. Laut Paradoxon, Diese Spielmechanik soll nomadischen Zivilisationen zusätzliche Möglichkeiten bieten, mit der übrigen Galaxie zu interagieren – über die traditionellen Formen der Eroberung und Kolonisierung hinaus.

„Nomads“ fügt vier neue Ursprünge hinzu: „Voidfarers“, ein typischer Ausgangspunkt für nomadische Zivilisationen; „Heirs of the Khan“, bei dem der Nachfolger eines ermordeten Khans versucht, seinen Thron zurückzuerobern; „The Sacred Path“, eine auf Pilgerreisen ausgerichtete Herkunft, bei der Glaube und Erkundung im Mittelpunkt stehen; sowie „Forever Cruise“, bei der die Spieler eine reisende Gesellschaft leiten müssen, die in wohlhabende Passagiere und die sie versorgende Besatzung gespalten ist.

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Neben der kostenpflichtigen Erweiterung veröffentlichte Paradox das kostenlose 4.4-Pegasus-Update für alle Stellaris Spieler. Mit dem Update wurde die Möglichkeit eingeführt, bereits laufende Kriege zu betreten und zu verlassen – eine Funktion, die die Art und Weise, wie Spieler auf sich entwickelnde galaktische Konflikte reagieren können, erheblich verändert.

Pegasus umfasst außerdem Aktualisierungen des Berufssystems des Spiels, erweiterte Tools zur Berufsauswahl, eine neu gestaltete Benutzeroberfläche für das Situationsprotokoll, Leistungsverbesserungen, Fehlerbehebungen sowie weitere Verbesserungen der Benutzerfreundlichkeit. Diese Änderungen sind unabhängig davon verfügbar, ob die Spieler die Erweiterung „Nomads“ erwerben oder nicht.

Ich warte bis zum Ende der Nacht auf ein Helden-Schiff / Es muss stark sein und es muss schnell sein / Und es muss frisch aus dem Kampf kommen

Die Erweiterung selbst führte zudem eine Reihe neuer Inhalte für die späten Spielphasen ein. Zu den Highlights zählen das Ziel „Verteidiger der Galaxis“, das den Spielern Zugang zu Heldenschiffen gewährt, die für den Kampf gegen große galaktische Bedrohungen konzipiert sind, sowie der „Stellar Canon“, ein neues Megastruktur-Upgrade, das in der Lage ist, eine galaxisumspannende Energiewaffe abzufeuern, die aus den Energiereserven eines Imperiums gespeist wird.

Zu den weiteren Inhalten zählen „Champions Forge Live!“, eine neue Flottenkampf-Aktivität im Gladiatorenstil, neue „Renown Nomadic Paragons“, Staatsformen, Traditionen und weitere Optionen zur Anpassung des Imperiums. „Nomads“ ist ab sofort als Teil des Stellaris Season 10 Expansion Pass oder als Einzelkauf für den PC erhältlich.