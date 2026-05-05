Die 11 besten Spiele wie Roblox, bei denen du im Jahr 2026 selbst Inhalte erstellen und spielen kannst

Die besten Spiele wie Roblox Das vermittelt dir das Gefühl einer riesigen Sandkiste – Welten, die du erschaffen, zerstören, umgestalten und mit Freunden teilen kannst. Gleiche Atmosphäre, neue Spielplätze. Ich habe zehn Spiele zusammengestellt, mit denen du deinen eigenen Spaß gestalten kannst, ohne dass sie sich wie Kopien anfühlen.

Manche bieten umfassende Bauwerkzeuge, andere stürzen dich direkt in das von Spielern geschaffene Chaos, und einige fühlen sich an wie Roblox’ ein etwas schräger Cousin – aber auf die bestmögliche Art und Weise. Wenn du bereit bist, in neue Welten einzutauchen, neue Entwickler auszuprobieren und vielleicht dein nächstes langjähriges Lieblingsspiel zu entdecken, bist du bei dieser Liste genau richtig. Los geht’s.

Unsere Top-Empfehlungen für Spiele, die Roblox ähneln

Roblox ist ein riesiger kreativer Spielplatz, aber wenn du alle „Obby“- und „Tycoon“-Herausforderungen sowie alle Themenpark-Bauwerke gemeistert hast, sehnst du dich vielleicht nach etwas Neuem. Unsere Top 3 der Sandbox- und Kreativ-Spiele bieten denselben Reiz, dieselbe Community-Atmosphäre und dieselbe Freiheit, alles zu bauen – perfekt, wenn du bereit bist, neue Welten zu erkunden.

Minecraft: Java- und Bedrock-Edition (2011) – Eine blockartige Sandbox, in der du in endlosen Welten bauen, erkunden und überleben kannst. Fortnite (2017) – Battle Royale trifft auf Kreativmodus, sodass Spieler verschiedene Karten und Minispiele entwerfen können. Garry’s Mod (2004) – Eine Physik-Sandbox zum Experimentieren, zum Bauen von Apparaten und zum Erstellen eigener Spielmodi.

Das ist nur ein kleiner Vorgeschmack auf die beliebtesten Spiele wie Roblox wartet auf dich! Scrolle nach unten, um dir das anzusehen 11 Entdecken Sie die besten Titel und erfahren Sie, warum sie Ihre Aufmerksamkeit verdienen!

Die 11 besten Spiele wie Roblox, um eigene Welten zu erschaffen

Von Sandbox-Welten, in denen du alles bauen kannst, was dir in den Sinn kommt, bis hin zu abenteuerreichen Multiplayer-Erlebnissen – unsere Liste der 11 tolle Spiele wie Roblox stellt Ihnen die besten Alternativen vor, die es gibt.

Egal, ob du bastelst, programmierst oder einfach nur mit Freunden chillst – mach dich bereit, in neue digitale Welten einzutauchen, die dir denselben Spaß und dieselben grenzenlosen Möglichkeiten bieten, die du so liebst!

Unsere Bewertung Enebameter 10/10

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Plattformen PC, macOS, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, Mobilgeräte (iOS, Android) Erscheinungsjahr 2011 Urheber Mojang Studios Durchschnittliche Spielzeit 30–50 Stunden, um das End zu erreichen, den Enderdrachen zu besiegen und Ausrüstung für die Endphase des Spiels zu ergattern; unbegrenzt für Sandbox-Bau und Erkundung

Als ich zum ersten Mal in Bergbau, Handwerk, es fühlte sich sofort so an, als ob das das ultimative Sandbox-Spiel, in dem ich meine eigenen Welten Block für Block erschaffen konnte. An einem Tag errichte ich mit unbegrenzten Ressourcen auffällige Gebäude, am nächsten kämpfe ich mich durch Höhlen wie in den besten Survival-Spielen. Das ist eine Freiheit, mit der ähnliche Spiele kaum mithalten können.

Die Spielmodi sorgen für Abwechslung: Der Kreativmodus zum reinen Bauen, der Überlebensmodus zum Sammeln von Ressourcen und für Kampfstrategien sowie der Abenteuermodus, um Karten anderer Spieler zu erkunden. Ich liebe die neuen Inhalte aus Mods, außerdem plattformübergreifender Zugriff meint meine Freunde auf Xbox, PlayStationoderAndroid kann mitmachen. Der Nachteil? Bei umfangreichen Modifikationen kann die Leistung nachlassen, und ohne klare Ziele verliert man leicht den Überblick.

Die blockartige Grafik ist kultig, aber Shader und Texturpakete aus der Community können die Welt in alles Mögliche verwandeln – von Retro-Charme bis hin zu Cyberpunk-Glanz. Der entspannte Soundtrack sorgt für eine entspannte Bauatmosphäre, während Bosskämpfe für Spannung sorgen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Zahlreiche Spielmodi für jede Stimmung

Neue Karten und Funktionen aus Community-Mods

So kann ich gemeinsam mit Freunden frei gestalten und Neues entdecken

Funktioniert auf verschiedenen Karten und Plattformen

Mein Fazit:Minecraft: Java- und Bedrock-Edition Es trifft genau die perfekte Mischung aus Kreativität und Überleben, die es den Spielern ermöglicht, ein ähnliches Erlebnis in großem Maßstab zu gestalten. Es ist eines der besten Spiele, wenn du endlose Freiheit suchst; hab aber einen Plan, sonst verpasst du vielleicht komplett deine Schlafenszeit.

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Fehlercode 404

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Java bietet die besten Animationen im Vergleich zu Bedrock und die besten Mods. Bedrock hat viele tolle Server und Minispiele, und man kann es jederzeit auf dem Handy spielen und es bietet viele verschiedene Funktionen. Ich persönlich liebe beide Versionen.

2. Fortnite [Das beste Battle-Royale-Spiel für kreative Freiheit]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 9,8/10

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Plattformen PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, Mobilgeräte (Android) Erscheinungsjahr 2017 Urheber Epic Games Durchschnittliche Spielzeit 20–30 Stunden, um die grundlegenden Spielmechaniken zu meistern, wichtige Battle-Pass-Belohnungen freizuschalten und regelmäßig unter die Top 10 zu kommen; endlos für den Wettkampf- und den Kreativmodus

Ah, FortniteEin Klassiker.Diesein fantastisches Battle-Royale-Spiel dabei geht es um diesen intensiven Rausch: Stell dir 100 Spieler in einem Battle-Royale-Modus vor, mit dem Chaos, das entsteht, wenn mitten im Kampf gebaut wird. Aber was für mich das Besondere daran ist? Der Kreativmodus, wo ich meine eigenen Welten erschaffen kann: Ich kann ganz nach Belieben Karten oder Minispiele entwerfen, die sich wie ein ausgefeiltes Roblox anfühlen.

Das Gameplay schwankt zwischen von rasanten Kämpfen bis hin zu entspannten Bau-Sessions. Ich habe Parkour-Herausforderungen organisiert, Spielmodi programmiert und mich mit Freunden zusammengetan, um von Spielern erstellte Karten zu erkunden. Durch Updates gibt es immer wieder neue Funktionen und Inhalte, aber ehrlich gesagt wirkt die Waffenbalance manchmal etwas unausgewogen, und manche Updates kommen nicht bei jedem Spieler gut an.

Optisch,Fortnitegibt das wiederlebendige Grafiken und ein Stil, der lebendig wirkt; Konzerte, Events und reaktive Welten machen das Spiel zu mehr als nur einem Shooter. Dank seines Cartoon-Stils wirken selbst ausgefallene Konstruktionen oder neue Karten stimmig und machen Spaß.

Warum wir uns dafür entschieden haben Intensive Kampfaction und Aufbau in einem Paket

Kreativmodus zum Entwerfen von Karten und Spielen ähnlich wie bei Roblox

Ständig neue Inhalte und Veranstaltungen

Eine tolle Mischung aus Funktionen für Kampf und Kreativität

Mein Fazit:Fortnite ist die perfekte Kombination aus spannenden Kämpfen und der Kreativität der Spieler. Wenn du ein ähnliches Erlebnis suchst wie Roblox Aber dank der professionellen Schießmechanik ist dies eines der besten Spiele, die man spielen kann.

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NamesTheGame

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Es ist ein unterhaltsames und lohnendes Spiel, in das man leicht ein- und aussteigen kann, und es läuft auf der Switch wirklich gut (ich habe zwischen PS4 und Switch hin und her gewechselt).

Unsere Bewertung Enebameter 9,7/10

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Plattformen PC, Mac, Linux Erscheinungsjahr 2004 Urheber Facepunch Studios Durchschnittliche Spielzeit 15–25 Stunden, um die wichtigsten Sandbox-Tools, beliebte Spielmodi wie „Trouble in Terrorist Town“ und „Prop Hunt“ sowie grundlegende Add-on-Abläufe zu erkunden; unbegrenzte Spielzeit mit Mods und Community-Servern

Garry’s Modhat mich total umgehauenRoblox auf einem wilden Physik-Rausch. Keine vorgegebenen Regeln, keine Ziele, einfach nur Ein riesiges Sandbox-Spiel, in dem ich experimentieren und die Realität auf den Kopf stellen kann, wenn mir danach ist. Ich habe an Logikgattern herumgebastelt und mit Ragdolls Chaos angerichtet. Einfach nur, weil ich es konnte.

Diesfantastisches Indie-Spiel bietet pure Freiheit. Ich habe Community-Spielmodi wie „Trouble in Terrorist Town“ oder „Prop Hunt“ ausprobiert und sogar mit Freunden meine eigenen Karten zusammengestellt. Es ist unvorhersehbar, macht Spaß und ist total damit die Spieler so weit gehen können, wie ihre Fantasie reichtNachteile? Die Benutzeroberfläche kann anfangs etwas einschüchternd wirken, und ohne klare Ziele könnten sich manche Spieler davon abwenden.

Optisch ist es so gut (oder schlecht), wie es die Entwickler und andere Spieler gestalten. Der eine Server sieht aus wie eine Science-Fiction-Stadt, der andere ist eine blockartige Meme-Ödnis. Die Vielfalt macht den Reiz aus.

Möchtest du es ausprobieren, aber kein Geld ausgeben? Erfahre mehr So erhält man Garry’s Mod kostenlos und genießt dieses seltsam fesselnde Sandbox-Spiel.

Warum wir uns dafür entschieden haben Eine echte Sandbox mit grenzenloser Kreativität

Riesige Auswahl an Spielmodi und Karten

Ideal zum Experimentieren mit Physik und zum Bauen von mechanischen Konstruktionen

Eine starke, kreative Gemeinschaft

Mein Fazit:Garry’s Mod ist der chaotische, geniale Cousin von Roblox. Wenn du dir ein ähnliches Maß an Freiheit wünschst und bei jedem Login etwas Neues ausprobieren möchtest, ist das ein absolutes Muss.

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Ehrlich gesagt ist das mein absolutes Lieblingsspiel. Ich spiele einfach stundenlang mit Fahrzeugen, NPCs, Waffen und Karten herum. Mit Freunden macht es auch super viel Spaß. Es gibt so viel zu tun und so viel Zeit zu vertreiben. Es ist viel mehr wert, als man auf den ersten Blick denkt.

4. LEGO Welten [Das beste Abenteuerspiel für nostalgische Kreativität]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 9,5/10

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Plattformen PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2017 Urheber TT Games Durchschnittliche Spielzeit 12–18 Stunden, um die Hauptquests abzuschließen, die wichtigsten Werkzeuge freizuschalten und den Rang „Meisterbauer“ zu erreichen; unbegrenzte Spielzeit für freies Bauen, Weltgestaltung und Erkundung

HochfahrenLEGO Welten Es ist, als würde ich in meine Spielzeugkiste aus Kindertagen eintauchen, nur dass jetzt Ich kann alles auf globaler Ebene erschaffen. Mit unbegrenzten Ressourcen habe ich Burgen gebaut, mich in Berge eingegraben und sogar Drachen über verschiedene Karten hinwegfliegen lassen.

Das Gameplay ist eine Mischung aus der Erkundung prozedural generierter Karten, der Schatzsuche und dem gemeinsamen Spiel mit Freunden im Mehrspielermodus. Es hat diesen Roblox-Charme, ist aber verpackt in LEGOCharme. Ich liebe die Freiheit, auch wenn sich die Steuerung manchmal etwas klobig anfühlt, besonders bei präzisen Konstruktionen.

Die Optik ist pures LEGO-Vergnügen; leuchtende Farben, Ziegelstein-Texturen und verspielte Animationen. Es ist ein ein unbeschwertes Abenteuerspiel das Nostalgie mit der Freiheit des Kreativmodus verbindet.

Warum wir uns dafür entschieden haben Unbegrenzte Ressourcen für pure Kreativität

Kooperative Spielrunden mit Freunden

Prozedural generierte Karten sorgen für Abwechslung

Ein Spaß für Fans von Spielen, die Roblox ähneln

Mein Fazit:LEGO Welten ist für alle, die Freiheit mit einem Hauch von Spielzeug suchen. Wenn du die Freude am Zusammenstecken von Bausteinen vermisst, ist dies eines der besten Spiele für dich.

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Es ist ein unterhaltsames Spiel, besonders für LEGO-Fans. Es enthält eine Reihe von originalen LEGO-Reihen wie Ninjago, Nexo Knights und City. Das Bauen ist, wie du schon gesagt hast, so, als würde man mit digitalen LEGO-Steinen spielen, und das funktioniert in diesem Spiel wirklich gut.

Unsere Bewertung Enebameter 9,4/10

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Plattformen PC, Mac, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, Mobilgeräte (iOS, Android) Erscheinungsjahr 2011 Urheber Re-Logic Durchschnittliche Spielzeit 50–70 Stunden, um den Mondfürsten zu besiegen und wichtige Meilensteine im Spielverlauf zu erreichen; unbegrenzte Spielzeit für den Aufbau, Experten-/Meisterläufe und modifizierte Welten

Ehrlich gesagt,Terraria hat mich mit seiner Mischung aus Bau-Mechanik und Kämpfen stundenlang gefesselt. Stell dir das wie eine 2D-Darstellung vor Roblox, aber mit ausgefeilteren RPG-Elementen und wahnsinnigen Bosskämpfen. Ich fange mit einfachen Werkzeugen an und arbeite mich dann bis zur Herstellung von magischer Ausrüstung und verrückten Bauwerken hoch.

Das Spiel verbindet Bergbau, Handwerk und Rollenspiel-Abenteuer. Ich habe mich mit Freunden auf der Suche nach Beute durch verschiedene Karten und Biome gekämpft und hatte auch jede Menge Spaß dabei, Städte zu plündern. Es macht süchtig, auch wenn der 2D-Plattformstil vielleicht nicht jedem zusagt.

Optisch sind die Pixelgrafiken bezaubernd, mit Tag-Nacht-Wechseln und neuen Karten, die es zu erkunden gilt. Was mir an diesem Spiel besonders gut gefällt, ist, dass der Retro-Grafikstil nicht nur gut aussieht, sondern auch dazu beiträgt, dass die Leistung selbst bei großen Schlachten flüssig bleibt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Umfassende RPG-Elemente und Survival-Gameplay

Unzählige Biome, Dungeons und Endgegner

Eine tolle Mischung aus Handwerk und Erkundung

Spaß sowohl im Einzelspieler- als auch im Koop-Modus

Mein Fazit:Wenn dir Spiele gefallen, die ähnlich sind wie Roblox aber mehr Action und Strategien zur Beutejagd wollen, Terraria ist das, was man auf keinen Fall verpassen darf.

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Du hast gesehen

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Das Spiel macht einfach unglaublich viel Spaß – dank seiner verschiedenen Entwicklungsstufen, den Kämpfen, dem Crafting, dem Bauen, der Musik, der Grafik und dem allgemeinen Spielcharakter. Es gibt verschiedene Spielstile, vor allem Fernkampf, Nahkampf, Magie und Beschwörer. Das Spiel bietet einen hohen Wiederspielwert. Außerdem gibt es umfangreiche Mod-Unterstützung.

6. Funde[Die beste Roblox-Alternative mit Schwerpunkt auf Abenteuern]

Unsere Bewertung Enebameter 9,1/10

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Plattformen PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2015 Urheber Trion Worlds (jetzt Gamigo) Durchschnittliche Spielzeit 25–40 Stunden, um Level 20 zu erreichen, wichtige Klassen freizuschalten und erste Endgame-Dungeons zu spielen; endlos, was die Ausrüstungsverbesserung, den Clubaufbau und das Farmen angeht

Ich bin total begeistert von Funde in dem Moment, als ich in seine pulsierende MMO-Sandbox-Welt eintauchte. Dieses Spiel verbindet Erkundung mit einem RPG-ähnlichen Fortschrittssystem Das eröffnet mir unzählige Spielmöglichkeiten. Ich kann aus Klassen wie Rittern oder Neon-Ninjas wählen, von denen jede über einzigartige Fähigkeiten verfügt, die mir helfen, Dungeons zu bezwingen, Gegner zu besiegen und epische Beute zu sammeln.

SpielenFunde fühlt sich so dynamisch an: Ich liebe es, meine eigene Basis aufzubauen, während ich durch abwechslungsreiche Landschaften streife. Die Kämpfe sind lebhaft und machen Spaß, auch wenn sich manche Dungeons nach langen Spielsitzungen etwas eintönig anfühlen können. Das Spiel lässt sich gut alleine spielen, aber gemeinsam mit Freunden? Das sorgt für noch mehr Strategie und Spaß.

Die Grafiken sind hell, farbenfroh und ansprechend. Besonders gut gefallen mir die kantige, stilisierte Grafik in Kombination mit den energiegeladenen Soundtracks, die für eine positive Stimmung sorgen. Die Partikeleffekte während der Kämpfe sorgen für Spannung, ohne dabei zu aufdringlich zu wirken, und die Beleuchtung in den Dungeons wird deine Erkundungstouren sicherlich bereichern.

Warum wir uns dafür entschieden haben Eine Mischung aus Abenteuer und Bauen

Anpassbare Klassen und Fähigkeiten

Mehrspieler-Modus mit kooperativen Dungeon-Durchläufen

Unbegrenzte Baumöglichkeiten und kreativer Ausdruck

Mein Fazit:Funde fordert deine Kreativität und dein Handeln heraus. Wenn du ähnliche Spiele mit RPG-Elementen, Schatzsuchen und viel Gestaltungsfreiheit magst, ist dieses Spiel ein absolutes Muss.

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Es tut mir leid

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Ich habe diese Woche wieder mit „Trove“ angefangen. Es ist immer noch ziemlich mühsam, aber es gibt Mods, die es besser machen, und es gibt mehr Inhalte als früher. Es ist nach wie vor ein tolles Spiel für zwischendurch.

7. KoGaMa [Beste Erfahrung im Aufbau einer sozialen Welt]

Unsere Bewertung Enebameter 9/10

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Plattformen PC (browserbasiert), Mobilgeräte (iOS, Android) Erscheinungsjahr 2011 Urheber Multiverse ApS Durchschnittliche Spielzeit 10–20 Stunden, um die beliebtesten Community-Spiele zu entdecken, deine ersten spielbaren Karten zu erstellen und deinen Avatar zu verbessern; unbegrenzte Spielzeit mit von Nutzern erstellten Welten und Kreativ-Tools

KoGaMa hat mich sofort mit seinen unendlichen Spielmöglichkeiten in seinen Bann gezogen. Von Parkour-Parcours bis hin zu weitläufigen virtuellen Städten, Bei diesem Spiel kann ich meiner Kreativität freien Lauf lassen auf eine Weise, die an meine liebsten Roblox-Spielerlebnisse erinnert.

Ich habe stundenlang mit Freunden gespielt und erkundet, was die weltweite Community geschaffen hat. Der Fokus auf den Mehrspielermodus macht die Zusammenarbeit zum Vergnügen, auch wenn es auf überfüllten Servern zu Verzögerungen kommen kann. Die Steuerung ist intuitiv, und das Spiel eignet sich sowohl für Gelegenheitsspieler als auch für Wettkämpfer, was es für Neulinge zugänglich macht, während es für erfahrene Spieler dennoch eine Herausforderung darstellt.

Die Grafik ist schlicht, aber charmant, mit leuchtenden Farben, die jede Welt lebendig wirken lassen. Soundeffekte und Musik sorgen dafür, dass ich voll und ganz in das Spiel eintauche, ohne dabei vom Lösen der Rätsel und den Bauaufgaben abgelenkt zu werden. Der Spielstil ist verspielt und unterstreicht den Ansatz des Spiels, bei dem die Kreativität im Vordergrund steht.

Warum wir uns dafür entschieden haben Benutzerdefinierte Spielmodi erstellen und teilen

Kreativzentrum mit Schwerpunkt auf Multiplayer

Spaß, für alle Spielstärken geeignet

Soziales, gemeinschaftsorientiertes Gameplay

Mein Fazit:KoGaMa ist ideal für alle, die Spiele mögen, die ähnlich sind wie Roblox mit Schwerpunkt auf Kreativität, sozialer Interaktion und dem Austausch neuer Ideen. Es ist unendlich spannend und dreht sich ganz darum, der Fantasie freien Lauf zu lassen.

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BerickCook

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Da es sich um ein Sandbox-Spiel handelt, ist das Ziel genau das, was der Schöpfer der Welt daraus macht. Es kann ein Wettrennen zur Ziellinie sein, eine Parkour-Sprung-Herausforderung, eine Kampfarena, ein Rollenspiel mit Quests, eine Schnitzeljagd oder einfach nur eine wunderschöne Welt, durch die man streifen und deren Geheimnisse man erkunden kann.

8. Creativerse [Beste komplexe Voxel-Sandbox]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 8,9/10

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Plattformen PC (Windows, Mac) Erscheinungsjahr 2018 Urheber Playful Studios Durchschnittliche Spielzeit 25–40 Stunden, um sich auszurüsten, fortgeschrittene Handwerksstufen freizuschalten und wichtige Biome zu erkunden; unbegrenzte Spielzeit für das Bauen, die Gestaltung der Welt und Projekte im Kreativmodus

Mann,Creativerse hat mich mit seiner voxelbasierten Welt erfolgreich in seinen Bann gezogen. Ich kann riesige Landschaften erkunden und interaktive Vorrichtungen mithilfe von Bauplänen, Logikblöcken und Verkabelungssystemen entwerfen. Ein wahres Sandkasten-Paradies für Fans von Spielen, die Roblox ähneln und sich mehr Herausforderungen und Entdeckungsmöglichkeiten in ihrem Spielerlebnis wünschen.

Das Gameplay? Ein absoluter Spaß. Ich habe automatisierte Farmen und komplexe Konstruktionen gebaut, während ich in verschiedenen Biomen nach Rohstoffen gesucht und ums Überleben gekämpft habe. Manche Spielmechaniken, wie zum Beispiel die Herstellungsrezepte, können sich anfangs allerdings etwas umständlich anfühlen. Der Mehrspielermodus bietet Möglichkeiten zur Zusammenarbeit, und das Experimentieren mit funktionalen Logikgattern sorgt dafür, dass ich immer wieder zurückkomme.

Die Grafik ist fesselnd und voller Leben, mit versteckten Schätzen und Kreaturen. Licht- und Partikeleffekte werten jedes Bauwerk auf, und der Soundtrack sorgt für eine abenteuerliche und beschwingte Atmosphäre. Es gelingt dem Spiel, stilisierte Grafik mit subtilem Realismus in Einklang zu bringen und so ein unterhaltsames und dennoch glaubwürdiges Universum zu schaffen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Fortgeschrittene Bau- und Handwerkssysteme

Rollenspiel- und Abenteuerelemente

Welten mit Multiplayer-Funktion

Riesige, erkundbare Landschaften

Mein Fazit:Creativerse = Sandbox-Freiheit und strukturierte Komplexität. Wenn du gerne etwas erschaffst, erkundest und baust, garantiert dir dieses Spiel jedes Mal ein erfüllendes Erlebnis.

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Andere1661

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Ich spiele es wegen der kreativen Aspekte und der fast meditativen Atmosphäre, die es vermittelt. Außerdem sind die Landschaften und die Blocktexturen atemberaubend schön.

9. Blockland [Das beste reine Sandbox-Bauspiel]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 8,7/10

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Plattformen PC, Macintosh Erscheinungsjahr 2007 Urheber Eric „Badspot“ Hartman Durchschnittliche Spielzeit 10–15 Stunden, um die Bauwerkzeuge zu erlernen, das Erstellen von Event-Skripten zu meistern und die wichtigsten Community-Karten zu erkunden; unbegrenzte Spielzeit mit Servern, Mods und groß angelegten Bauwerken

Blockland hat mich sofort angesprochen, weil es sich wie ein riesiges, digitales LEGO Universum. Was für ein Traum, der wahr geworden ist – ich kann verrückte Hindernisparcours und riesige Burgen ohne Grenzen erschaffen. Im Gegensatz zu anderen Roblox wie Spielalternativen, Es gibt keine Mikrotransaktionen, daher gehört jede Kreation ganz allein mir.

Das Gameplay ist intuitiv, bietet aber viel Spielraum. Ich habe gemeinsam mit Freunden an riesigen Projekten gearbeitet, fahrbare Fahrzeuge gebaut und dank der auf Physik basierenden Bau-Mechanik mit Fallen experimentiert. Das ist kreativ und manchmal auch chaotisch. Aber die Sache ist die: Durch die einfache Grafik und die veraltete Engine wirkt das Spiel im Vergleich zu neueren Titeln vielleicht etwas altmodisch.

Optisch wirkt es etwas klobig, aber dennoch charmant, und dank der realistischen Physik wird jede Kreation interaktiv. Die Soundeffekte sind schlicht: Sie legen den Schwerpunkt eher auf das Bauvergnügen als auf das Eintauchen in die Spielwelt. Es ist eine schlanke, aber effektive Sandbox, die sich hervorragend für reine kreative Entfaltung eignet.

Warum wir uns dafür entschieden haben Völlig freier Kreativmodus

Physikalisch gesteuerte Gebäudesysteme

Zusammenarbeit im Mehrspielermodus

Keine Mikrotransaktionen, vollständiges Eigentumsrecht für die Spieler

Mein Fazit:Blockland ist ideal für Spieler, die sich eine Sandbox im Roblox-Stil ohne Einschränkungen wünschen. Es ist spielerisch, fantasievoll und stellt das kreative Gestalten über auffällige Funktionen.

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Neu

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Dieses Spiel war einfach großartig, hatte eine sehr vielfältige Community und hat mich während meiner ganzen Kindheit gut unterhalten.

10. Kubische Burgen[Das beste Pixel-Sandbox-Abenteuer]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 8,5/10

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Plattformen PC, Mac, PlayStation 4, Mobilgeräte (iOS, Android) Erscheinungsjahr 2014 Urheber Cosmic Cow Games Durchschnittliche Spielzeit 20–35 Stunden für die ersten Schritte in den Bereichen Handwerk, Realmaufbau und frühe Quests; unbegrenzte Spielzeit für die Gestaltung der Welt, Community-Events und den Handel

Kubische Burgen hat mich mit seinem charmanten, pixeligen Universum und dem sozialen Gameplay in seinen Bann gezogen. Ich kann die Welt erkunden, Ressourcen sammeln, eigene Welten erschaffen und an von der Community entworfenen Quests teilnehmen. Es verbindet die Freiheit eines Sandbox-Spiels mit einem kooperativen Abenteuer für ein rundum gelungenes Spielerlebnis.

Das Gameplay ist absolut harmlos. Ich habe schwebende Inseln, gemütliche Dörfer und Plattform-Herausforderungen gebaut, während ich mit Freunden gehandelt und Landwirtschaft betrieben habe. Die Steuerung läuft super flüssig und das Spiel unterstützt eine Vielzahl von Spielstilen. Aber ehrlich gesagt können sich die Quests manchmal etwas eintönig anfühlen – doch die Community sorgt dafür, dass es immer spannend bleibt, indem sie ständig neue Karten und Herausforderungen erstellt.

Die Grafik ist farbenfroh und pixelgenau. Einfache Animationen und fröhliche Soundtracks sorgen für eine unbeschwerte Atmosphäre, während die aus Blöcken bestehende Optik das Erstellen auffälliger Gebäude einfach und unterhaltsam macht. Meiner Meinung nach passt der Zeichenstil hervorragend zu diesem fantasievollen Universum.

Warum wir uns dafür entschieden haben Sandkasten-Spiel mit sozialem Abenteuer

Plattform-, Farming- und Handelssysteme

Kooperativer Mehrspielermodus

Unbegrenzte Möglichkeiten für kreativen Ausdruck

Mein Fazit:Kubische Burgen ist ein herzliches Spiel für Spieler, die Gemeinschaft, Kreativität und Entdeckungsfreude lieben. Es ist ein Abenteuer, das unendlich viel Spaß macht und Fantasie sowie Zusammenarbeit belohnt.

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OfficialSiightz

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Mann, ich hab mit dem Spiel angefangen, als ich so 11 war, jetzt bin ich 21. Ich bin immer noch voll dabei! Ich vermisse das Spiel und die alten Zeiten.

11. Kubische Odyssee [Die beste Abenteuer-Sandbox für junge Baumeister]

Unsere Bewertung Enebameter 8,4/10

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Plattformen PC, Mac, Mobilgeräte (iOS, Android) Erscheinungsjahr 2023 Urheber Blockfront Studios Durchschnittliche Spielzeit 18 bis 30 Stunden, um die Hauptquestreihen abzuschließen, die wichtigsten Werkzeuge freizuschalten und deine ersten weitläufigen Gebiete zu errichten; unbegrenzte Spielzeit für kreatives Bauen, Community-Realms und saisonale Events

Kubische Odyssee wirkt wie eine moderne Variante klassischer Blockbau-Spiele – auf den ersten Blick vertraut, aber vollgepackt mit genügend Quests, Werkzeugen und Themenbereichen, um für Abwechslung zu sorgen. Das eine Mischung aus Sandbox-Freiheit und strukturiertem Spielverlauf macht es dir leicht, einfach loszulegen, zu experimentieren und deine eigene kleine Welt zu gestalten. Wenn dir Spiele wieRuhe or No Man’s Sky, dann wird es hier sicher einiges geben, das Ihnen gefällt.

Das Gameplay trifft genau die richtige Balance zwischen Gemütlichkeit und Kreativität. Ich habe Biome erkundet, Ausrüstung hergestellt und Außenposten errichtet, während ich zwischen Community-Zentren hin und her sprang, die voller von Spielern erstellter Herausforderungen waren. Das Die Werkzeuge sind intuitiv, die Bedienung fühlt sich flüssig an, und das Tempo der Quests treibt einen voran, ohne einen jemals einzuschränken. Manche Missionen wiederholen sich zwar in ihrer Struktur, doch die schiere Vielfalt an Welten und Ereignissen sorgt dafür, dass das Spiel immer spannend bleibt.

Optisch,Kubische Odyssee setzt auf helle, klare Voxel-Grafik mit klarer Beleuchtung und flüssigen Animationen. Es ist schlicht, farbenfroh und freundlich, was ideal für jüngere Spieler ist oder für alle, die einfach nur eine fröhliche Sandbox zum Entspannen suchen. Der Soundtrack ist leicht und beschwingt und passt perfekt zur Atmosphäre.

Warum wir uns dafür entschieden haben Ein leicht zugängliches Sandbox-Abenteuer mit schrittweiser Anleitung – farbenfrohe Voxel-Grafik und leicht zu erlernende Bauwerkzeuge – von der Community gestaltete Welten und saisonale Events – ideal für jüngere Spieler oder Gelegenheits-Kreative

Mein Fazit: Kubische Odyssee ist eine reizvolle Wahl für Kreative, die sich eine strukturierte Sandbox mit viel Raum zum Experimentieren wünschen. Das Spiel ist benutzerfreundlich, flexibel und strotzt vor Community-Energie. Eine klare Empfehlung für alle, die gerne bauen und auf entspannte Weise auf Entdeckungsreise gehen.

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dotnka

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Es handelt sich zwar nicht um ein AAA-Spiel, aber für seinen Preis bietet es jede Menge Inhalt und Spielfreiheit in einem Voxel-Universum. Es lehnt sich stark an Minecraft an, bringt aber viele Verbesserungen für den Spielkomfort mit sich und läuft auch auf schwächerer Hardware hervorragend. Es sieht wunderschön aus und bietet – wie gesagt – für den geforderten Preis wirklich viel.

Mein Fazit zu den besten Spielen, die Roblox ähneln

Sandbox-Kreativität bietet ganz unterschiedliche Erlebnisse, je nachdem, worauf du aus bist – bauen, kämpfen, experimentieren oder einfach nur mit Freunden in Welten abhängen, in denen die Ideen nie ausgehen. Hier sind meine Empfehlungen, je nachdem, welche Art von Spaß du suchst:

Für Bauherren, die echte Freiheit suchen → Minecraft: Java- und Bedrock-Edition . Es gibt nichts Schöneres, als eine ganze Welt von Grund auf zu erschaffen. Überleben, Redstone, Mega-Basen – wenn du Roblox’kreative Seite,Bergbau, Handwerk ist der logische nächste Schritt. Unendliche Tiefe, unendliche Projekte, unendlicher Spielspaß.

→ . Es gibt nichts Schöneres, als eine ganze Welt von Grund auf zu erschaffen. Überleben, Redstone, Mega-Basen – wenn du Roblox’kreative Seite,Bergbau, Handwerk ist der logische nächste Schritt. Unendliche Tiefe, unendliche Projekte, unendlicher Spielspaß. Für alle, die den Energiesport lieben → Fortnite . Der Battle-Royale-Modus ist zwar legendär, aber der Kreativmodus ist die eigentliche Brücke zu Roblox Fans. Baut Arenen, probiert benutzerdefinierte Spiele aus oder stürzt euch in Millionen von von Spielern erstellten Karten. Schnell, stylisch und in ständiger Weiterentwicklung.

→ . Der Battle-Royale-Modus ist zwar legendär, aber der Kreativmodus ist die eigentliche Brücke zu Roblox Fans. Baut Arenen, probiert benutzerdefinierte Spiele aus oder stürzt euch in Millionen von von Spielern erstellten Karten. Schnell, stylisch und in ständiger Weiterentwicklung. Für pures Sandbox-Chaos → Garry’s Mod . Wenn dein Lieblingsteil von Roblox verstößt gegen die Regeln und spielt mit den Werkzeugen herum, GMod ist dein Spielplatz. Physik-Spielzeug, schräge Experimente und legendäre Modi wie TTT und Prop Hunt. Es ist auf die bestmögliche Art und Weise schräg.

→ . Wenn dein Lieblingsteil von Roblox verstößt gegen die Regeln und spielt mit den Werkzeugen herum, GMod ist dein Spielplatz. Physik-Spielzeug, schräge Experimente und legendäre Modi wie TTT und Prop Hunt. Es ist auf die bestmögliche Art und Weise schräg. Für entspannte Kreative → LEGO Welten . Das ist die entspannte „Stein-für-Stein“-Version des Baufiebers. Kein Druck, kein Stress – einfach nur erkunden, Werkzeuge sammeln und in deinem eigenen Tempo farbenfrohe Landschaften gestalten. Perfekt, wenn du Roblox aber etwas Ruhigeres suchen.

→ . Das ist die entspannte „Stein-für-Stein“-Version des Baufiebers. Kein Druck, kein Stress – einfach nur erkunden, Werkzeuge sammeln und in deinem eigenen Tempo farbenfrohe Landschaften gestalten. Perfekt, wenn du Roblox aber etwas Ruhigeres suchen. Für Bastler, die das Abenteuer lieben → Terraria. Eine 2D-Sandbox voller Erkundungsmöglichkeiten, Endgegner, Biome und nahezu unbegrenzten Handwerksmöglichkeiten. Das Spiel stillt das Verlangen, „die eigene Welt zu erschaffen“, und lässt dich gleichzeitig in tiefgehende Kämpfe und Fortschrittsmechaniken eintauchen. Stell dir vor Roblox verbindet sich mit der klassischen Metroidvania-Atmosphäre.

Ganz gleich, welche Art von Sandbox-Erlebnis du suchst – ob kreativ, wettbewerbsorientiert, chaotisch oder gemütlich – diese Auswahl bietet dir neue Welten, in denen du dich verlieren kannst. Roblox Das mag zwar deine Heimat sein, aber glaub mir: Es gibt noch viel mehr, das es zu entdecken lohnt.

Häufig gestellte Fragen