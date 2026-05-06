Os 12 melhores jogos sobre mitologia grega em 2026 – Títulos épicos inspirados nos deuses

Se já ficaste fascinado pelas histórias dos deuses, heróis e monstros gregos, há cada vez mais jogos de mitologia grega que dão vida a essas histórias. Estes jogos estão repletos de narrativas épicas, encanto mítico, tragédia e humor, ao mesmo tempo que apresentam todos os combates emocionantes e mundos envolventes que os jogos modernos têm para oferecer.

És um jogador casual, um fã incansável de RPG ou um entusiasta de jogos de estratégia? Boas notícias: estes títulos têm tudo o que precisas, envolto na mitologia grega. Em alguns casos, vais jogar histórias que são mais antigas do que a própria história escrita.

Nesta lista, vou explorar os melhores jogos inspirados na mitologia grega, destacando a jogabilidade, a arte e as razões pelas quais deves jogá-los hoje mesmo.

As nossas melhores escolhas de jogos sobre mitologia grega

Todos os 12 jogos desta lista são verdadeiramente fantásticos, títulos que não podes deixar de jogar. Mas alguns destacam-se com uma jogabilidade de outro nível, visuais extraordinários e uma narrativa mitológica fiel.

1 God of War 2018 A saga épica de Kratos é inigualável em intensidade e profundidade narrativa, combinando combate visceral com uma Grécia Antiga e um Olimpo maravilhosamente recriados. Buy now 2 Hades 2020 A obra-prima roguelike da Supergiant Games mergulha os jogadores no Submundo, oferecendo combates frenéticos, diálogos ricos e um panteão cheio de personalidade. Buy now 3 Immortals Fenyx Rising 2020 Esta aventura colorida de mundo aberto da Ubisoft combina humor, quebra-cabeças e encontros com deuses como Atena e Hermes, tornando os mitos gregos acessíveis e divertidos. Buy now

Estes jogos representam as melhores reinterpretações modernas da mitologia grega, cada um trazendo o seu toque único às lendas clássicas. Continua a ler para veres a lista completa de jogos de mitologia grega que prometem horas de exploração, combate e magia narrativa.

Os 12 melhores jogos de mitologia grega que dão vida às lendas

A mitologia grega inspira alguns dos jogos mais emocionantes, combinando contos épicos com uma jogabilidade envolvente. Vais lutar contra deuses, explorar reinos lendários e desvendar segredos antigos.

Já jogaste ou ouviste falar destes jogos? Bem, a boa notícia é que vou dar-te toda a informação e as melhores ofertas que possas estar à procura.

1. God of War [A Ascensão e Queda do Fantasma de Esparta Contra os Deuses do Olimpo]

A nossa pontuação 9.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Ação / RPG Plataformas PC, PS5, PS4 Ano de lançamento 2018 Criador(es) Santa Monica Studio, Sony Interactive Entertainment Duração média do jogo Fãs de ação intensa e narrativas baseadas na mitologia Ideal para Profundidade emocional, lutas épicas contra chefes, cenários de tirar o fôlego

O God of War mergulha-te no mundo brutal de Kratos, um guerreiro cuja raiva contra os deuses do Olimpo reescreve a história da mitologia grega. A narrativa do jogo é profundamente humana – a ligação de Kratos com o seu filho, Atreus, acrescenta camadas emocionais raramente vistas em jogos de ação.

Uma das escolhas mais ousadas dos criadores é o facto de toda a narrativa se desenrolar sem um único corte de câmara, o que torna a história ainda mais íntima e imediata.

Porque é que escolhemos isto Poucos jogos combinam combate puro e narrativas míticas de forma tão harmoniosa, dando aos jogadores a sensação de uma lenda e de uma jornada pessoal ao mesmo tempo.

O combate do jogo é intenso e visceral, com cada golpe a transmitir a tensão de um herói a enfrentar adversidades impossíveis. Tem um sistema de ativação seletiva da fúria que é uma escolha, não um reflexo – um momento em que o Kratos perde o controlo, tanto a nível mecânico como narrativo. É contar histórias através da jogabilidade.

Visualmente, o jogo é cinematográfico, combinando paisagens míticas imponentes com momentos íntimos em florestas sombrias e picos cobertos de neve. As criaturas – cíclopes, hidras e os próprios deuses – não são apenas inimigos, são extensões do mito – vivas, formidáveis e genuinamente emocionantes de enfrentar.

O meu veredicto: Os fãs de ação e de narrativas ricas vão perder-se na grandiosidade do Olimpo e na saga do Kratos.

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2. Hades [Foge do Submundo e desafia o Deus da Morte]

A nossa pontuação 9.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Roguelike / RPG de ação Plataformas PC, PS5, PS4, Xbox, Switch Ano de lançamento 2020 Criador(es) Supergiant Games Tempo médio de jogo 20–50 horas Ideal para Combate fluido, narrativa em camadas, arte vibrante

Em Hades, és o Zagreus, o filho rebelde de Hades, a lutar para escapar do Submundo. Cada tentativa (jogada) traz novos poderes, surpresas e interações com os deuses do Olimpo, desde as bênçãos de Afrodite até às ondas gigantes de Poseidon.

Sempre que entras no Submundo, este parece ganhar vida, repleto de trocas de palavras, rancores e histórias que se desenrolam à medida que avanças. O tom é genial — sarcástico, espirituoso e profundamente emotivo, tudo ao mesmo tempo. Com quase 20 000 linhas de diálogo dublado, raramente ouves a mesma frase duas vezes.

Por que é que o escolhemos O Hades reinterpreta os mitos gregos com humor, estilo e energia incansável, tornando cada tentativa de fuga uma história nova.

O sistema de combate é mais do que apenas baseado em habilidades, é expressivo – rápido, preciso, gratificante – faz com que cada confronto pareça uma dança.

A Supergiant pegou na mitologia grega e transformou-a num mundo vivo e pulsante, onde o fracasso parece um progresso – é o ciclo roguelike perfeito!

O meu veredicto: Para quem adora desafios ao estilo roguelike com uma narrativa envolvente, o Hades é simplesmente irresistível.

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3. Immortals: Fenyx Rising [A jornada de um herói abençoado pelos deuses]

A nossa pontuação 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Mundo aberto / Ação-Aventura Plataformas PC, PS5, PS4, Xbox, Switch Ano de lançamento 2020 Criador(es) Ubisoft Quebec Tempo médio de jogo 35–50 horas Ideal para Jogadores casuais e fãs de aventuras mitológicas divertidas

O «Immortals: Fenyx Rising» transforma a mitologia grega numa aventura divertida e colorida. Assumes o papel de Fenyx, um herói encarregado de salvar os deuses de uma maldição sinistra. O mundo é incrivelmente estilizado, cheio de ilhas flutuantes, paisagens espetaculares e quebra-cabeças habilmente escondidos.

Porque é que escolhemos isto A visão da Ubisoft dá vida à mitologia com alegria, humor e descoberta, tornando-a uma experiência de mundo aberto que se destaca.

O combate é fluido, permitindo-te encadear habilidades contra cíclopes, harpias e titãs. O sistema de três armas – espada, machado e arco – permite um fluxo brilhante e muita criatividade. Podes lançar um inimigo com um golpe de machado, saltar atrás dele, cortar no ar com a tua espada e, por fim, acabar com uma flecha em chamas.

O que o distingue é o seu humor e charme – as interações com deuses como Atena ou Hermes são animadas, muitas vezes atrevidas, tornando os mitos acessíveis até mesmo para quem ainda não conhece. A exploração é gratificante, desde a descoberta de santuários escondidos até à resolução de quebra-cabeças baseados na física que desafiam tanto a inteligência como os reflexos.

O meu veredicto: Para quem anseia por aventura, risos e mitos épicos, o «Immortals: Fenyx Rising» é uma fuga divertida.

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4. Assassin’s Creed Odyssey [Mortais e mitos enfrentam-se na Grécia Antiga]

A nossa pontuação 9.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo RPG de mundo aberto Plataformas PC, PS5, PS4, Xbox Ano de lançamento 2018 Criador(es) Ubisoft Quebec Tempo médio de jogo 60–100+ horas Ideal para Exploradores que gostam de histórias, entusiastas de mitos

Em Assassin’s Creed Odyssey, a linha entre a história e o mito esbate-se à medida que percorres a Grécia antiga. Escolhe jogar na pele de Alexios ou Kassandra e embarca numa viagem que te leva por cidades-estado agitadas, ilhas banhadas pelo sol e paisagens lendárias.

Criaturas míticas como a Medusa e o Minotauro aparecem naturalmente ao lado de figuras históricas, tornando cada encontro épico. As batalhas navais permitem-te comandar o teu próprio trirreme, enquanto as escolhas de diálogo moldam alianças e desfechos.

Por que é que o escolhemos Este RPG de grande envergadura capta tanto a riqueza da história grega como a emoção dos seus mitos, oferecendo aos jogadores um mundo antigo totalmente recriado para explorar.

O mundo aberto, brilhantemente detalhado, incentiva a exploração, desde templos escondidos a santuários no cume das montanhas, cada um deles a ecoar as histórias dos épicos de Homero. O jogo equilibra liberdade com profundidade, permitindo que os jogadores forjem a sua própria lenda num mundo repleto de deuses e heróis.

O meu veredicto: Para exploradores e amantes de lendas, o Odyssey oferece centenas de horas de aventuras épicas num mundo mítico cheio de vida.

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5. Age of Mythology [Empunha o poder dos deuses na batalha]

A nossa pontuação 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Estratégia em tempo real Plataformas PC Ano de lançamento 2002 (Edição Alargada 2014) Criador(es) Ensemble Studios, Microsoft Game Studios Duração média do jogo 30–50 horas; poderes divinos, unidades míticas Ideal para Fãs de estratégia e mitologia

O Age of Mythology é um dos melhores jogos de simulação, mas com um toque especial. Coloca-te no comando de civilizações abençoadas pelos deuses gregos, a liderar exércitos de mortais, heróis e criaturas mitológicas. Os relâmpagos de Zeus, as inundações de Poseidon e os poderes das trevas de Hades não são só para enfeite – eles mudam o rumo da batalha, criando uma profundidade estratégica e dramática.

Os mapas isométricos do jogo combinam paisagens clássicas com estruturas míticas, templos e maravilhas. As campanhas desenrolam-se como épicos em miniatura, colocando exércitos de humanos frente a ciclopes, hidras e titãs.

Porque é que o escolhemos É um clássico intemporal dos jogos de estratégia, onde os mitos gregos inspiram cada escolha tática, dando aos jogadores a emoção de comandar tanto homens como deuses.

É fácil perderes-te nas nuances táticas, a gerir recursos, a decidir quando recorrer aos poderes divinos e a planear ataques em várias frentes. A mistura de mitologia e mecânicas brilhantes de RTS faz com que cada vitória pareça uma pequena lenda escrita por ti.

O meu veredicto: Para quem gosta de estratégia, o Age of Mythology oferece batalhas míticas sem fim e momentos táticos divinos.

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6. Titan Quest – Edição de Aniversário [A cruzada de um mortal contra os titãs]

A nossa pontuação 9.1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo RPG de ação e corte Plataformas PC, PS4, Xbox, Switch Ano de lançamento 2006 (Edição de Aniversário 2016) Criador(es) Iron Lore Entertainment, THQ Duração média do jogo 30–50 horas Ideal para Fãs de jogos de hack-and-slash, amantes de mitologia

Não há Titan Quest, os jogadores assumem o papel de heróis que percorrem um mundo onde deuses e monstros se enfrentam. Desde o covil da Medusa até aos picos do Olimpo, todas as regiões estão repletas de inimigos míticos e ruínas cheias de tesouros.

O combate é excelente, no estilo «hack-and-slash» – rápido e gratificante. Combina armas, magia e árvores de habilidades que permitem criações de personagens únicas. Os cenários do jogo – cidades antigas, florestas e desertos – mergulham-te numa paisagem mitológica viva.

Enfrenta titãs, cíclopes e feras lendárias, cada um exigindo estratégia e agilidade. O sistema de saques incentiva a experimentação, recompensando os jogadores que exploram diferentes classes e habilidades.

Por que é que o escolhemos É um RPG ao estilo do Diablo, impregnado de mitologia grega, que permite aos jogadores viver missões épicas num mundo antigo maravilhosamente recriado.

O meu veredicto: Para os fãs de jogos de ação e os entusiastas da mitologia, o Titan Quest oferece inúmeras horas a lutar contra inimigos lendários numa aventura mítica.

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7. A Ascensão dos Argonautas [A épica busca de Jasão pelo Velocino de Ouro]

A nossa pontuação 8.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo RPG de ação Plataformas PC, PS3, Xbox 360 Ano de lançamento 2008 Criador(es) Liquid Entertainment, Codemasters Tempo médio de jogo 20–30 horas Ideal para Fãs de narrativas cinematográficas e épicos gregos

O A Ascensão dos Argonautas permite aos jogadores meterem-se na pele de Jasão, liderando os Argonautas numa missão para recuperar o Velocino de Ouro. O jogo combina uma narrativa cinematográfica com combate em tempo real e mecânicas de RPG de ação aperfeiçoadas, permitindo-te comandar uma equipa de heróis míticos como Hércules e Atalanta.

Porque é que o escolhemos É uma jornada heróica em todos os sentidos, que junta mito, camaradagem e um toque cinematográfico num único pacote.

Criaturas míticas como harpias, hidras e o Minotauro proporcionam encontros inesquecíveis, enquanto as escolhas de diálogo influenciam as tuas relações com os companheiros e os deuses. Os cenários vão desde ilhas banhadas pelo sol até templos sombrios e ameaçadores, captando a dimensão épica da mitologia grega.

Com o foco numa narrativa centrada nas personagens, o jogo parece mais um épico interativo do que um RPG tradicional.

O meu veredicto: Para jogadores que anseiam por uma missão épica repleta de encontros lendários, o A Ascensão dos Argonautas oferece uma das melhores aventuras míticas.

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8. Stray Gods: O Musical de RPG [Deuses gregos escondidos no mundo moderno]

A nossa pontuação 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo RPG com enredo / Musical Plataformas PC, Switch, PS4, Xbox Ano de lançamento 2023 Criador(es) Summerfall Studios Duração média do jogo 15–25 horas Ideal para Amantes de narrativas e música, fãs de mitologia

O Stray Gods é diferente de tudo o que já viste: um RPG musical ambientado no mundo moderno, onde os deuses gregos se escondem entre os humanos. Os jogadores investigam um assassinato misterioso entre seres divinos, tomando decisões através de números musicais interativos que entrelaçam a narrativa com a jogabilidade.

Porque é que o escolhemos? É uma abordagem única à mitologia, onde a narrativa, a música e a jogabilidade baseada em escolhas se fundem numa aventura narrativa memorável.

O combate fica em segundo plano aqui – o que importa são as conversas, as relações e a resolução inteligente de problemas. Cada escolha afeta a forma como os deuses reagem, moldando a história e as tuas ligações. O estilo visual é colorido e dinâmico, complementando na perfeição o tom espirituoso e muitas vezes humorístico do diálogo.

Ao integrar música, história e mito, o Stray Gods transforma contos antigos numa experiência nova e contemporânea.

O meu veredicto: Para jogadores que gostam de histórias envolventes, diálogos inteligentes e um toque musical, o Stray Gods é um mito moderno inesquecível.

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9. Apotheon [Desafia o Olimpo num mundo de mitos pintado à mão]

A nossa pontuação 8.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Ação / Plataforma Plataformas PC, PS4 Ano de lançamento 2015 Criador(es) Alientrap Duração média do jogo 10–15 horas Ideal para Jogadores que curtem arte, puristas da mitologia

Apotheon é uma verdadeira declaração de amor à cerâmica da Grécia Antiga, com ação side-scrolling numa paleta impressionante de preto e dourado. Jogas na pele de Nikandreos, um herói que desafia os deuses do Olimpo.

O combate é preciso e desafiante, enfrentando arqueiros, centauros e chefes míticos, todos concebidos para te dar a sensação de estares a entrar numa pintura de um vaso grego. Os elementos de plataforma são engenhosos e gratificantes, combinando exploração com sequências de ação cheias de tensão.

Por que é que o escolhemos A combinação de uma narrativa mítica com arte feita à mão torna-o numa aventura única e inesquecível.

A mitologia é fundamental – cada inimigo e cada ambiente reforçam os temas lendários, dando-te a sensação de estares a percorrer um épico vivo. A estética única e a jogabilidade focada do Apotheon fazem com que se destaque como uma experiência estilizada e inspirada na mitologia.

O meu veredicto: Para jogadores que apreciam uma apresentação artística e a autenticidade da mitologia grega, o Apotheon é um jogo imperdível.

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10. Smite [Batalha pela Supremacia entre os Deuses]

A nossa pontuação 8.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Ação / Plataforma

Plataformas PC, PS4, Xbox One, Switch Ano de lançamento 2014 Criador(es) Hi-Rez Studios Tempo médio de jogo Ilimitada Ideal para Jogadores competitivos, fãs de mitologia

O Smite inverte a fórmula dos MOBA ao colocar os jogadores no controlo dos próprios deuses, desde Zeus e Atena até Hades e Ares. Ao contrário de outros MOBA e jogos multijogador de topo, a perspetiva na terceira pessoa mergulha-te em campos de batalha míticos, onde as habilidades parecem poderes divinos a chover sobre os inimigos.

A estratégia é fundamental – a coordenação da equipa, o timing e o controlo do mapa são decisivos para a vitória.

Porque é que o escolhemos É o jogo competitivo definitivo sobre deuses, onde os jogadores sentem-se participantes ativos numa guerra mitológica.

O jogo é constantemente atualizado com novos deuses, skins e eventos, mantendo a mitologia sempre fresca e envolvente. Quer estejas a subir na classificação ou a desfrutar de partidas casuais, cada batalha parece um confronto de lendas. O Smite consegue ser competitivo sem perder a diversão e os elementos fantásticos dos mitos gregos.

O meu veredicto: Para os fãs de multijogador que procuram a melhor ação estratégica e batalhas divinas, o Smite é uma escolha emocionante.

11. Wrath of the Gods [Vive as provações de um herói grego]

A nossa pontuação 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Quebra-cabeças / Aventura Plataformas PC Ano de lançamento 2006 Criador(es) Arcade Moon Duração média do jogo 8–12 horas Ideal para Amantes de puzzles, puristas da mitologia

A Ira dos Deuses oferece uma viagem retro, repleta de quebra-cabeças, pelos mitos gregos, onde os jogadores resolvem desafios complexos enquanto descobrem histórias de heróis e deuses. Cada quebra-cabeça está ligado à própria mitologia – navegar estrategicamente por labirintos, decifrar padrões e evitar armadilhas espelha as provações enfrentadas por figuras lendárias.

Porque é que escolhemos isto É um clássico de culto que recompensa a paciência e a apreciação pela narrativa mitológica autêntica.

O mundo é envolvente, evocando uma estética grega clássica com visuais minimalistas, mas eficazes. Aqui não se trata de ação; trata-se de pensar como um herói, compreender a lógica mítica e sentir o peso dos desafios dos deuses.

O meu veredicto: Para fãs de quebra-cabeças inspirados em mitos e de aventuras retro, o «A Ira dos Deuses» oferece uma experiência inteligente e nostálgica.

12. Okhlos [Lidera uma rebelião contra a ordem olímpica]

A nossa pontuação 8.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Ação / Roguelike Plataformas PC, Switch, PS4 Ano de lançamento 2016 Criador(es) Máquina a café Duração média do jogo 10–20 horas Ideal para Fãs de humor, batalhas caóticas e sátira à mitologia grega

O Okhlos vira a mitologia de cabeça para baixo, permitindo que os jogadores liderem uma multidão enfurecida de filósofos e cidadãos contra os próprios deuses. É uma abordagem caótica, divertida e descaradamente inteligente ao género dos jogos de guerra – centauros, ciclopes e seres divinos são todos obstáculos na tua marcha tumultuosa.

Por que é que o escolhemos É uma abordagem cómica e pouco comum à mitologia, que combina estratégia, caos e sátira de forma brilhante.

O combate centra-se nos números, no posicionamento e na improvisação, criando uma experiência que é ao mesmo tempo estratégica e hilariante na sua imprevisibilidade. O jogo satiriza os mitos gregos, mantendo intacto o espírito lendário, e oferece aos jogadores uma perspetiva única para reviverem histórias que já conhecem.

O meu veredicto: Para quem gosta de humor, ação e rebelião mitológica, o Okhlos é uma delícia caótica.

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O meu veredicto geral sobre os melhores jogos de mitologia grega

Se estás à procura do melhor ponto de partida para jogos de mitologia grega, pensa no teu estilo preferido:

Para quem está a dar os primeiros passos nos jogos de ação e aventura → Immortals: Fenyx Rising . Um mundo vibrante e acessível, cheio de quebra-cabeças e encontros com os deuses.



. Um mundo vibrante e acessível, cheio de quebra-cabeças e encontros com os deuses. Para os fãs de RPG → Hades . Jogabilidade profunda e em evolução, com uma narrativa rica e combates em ritmo acelerado.



. Jogabilidade profunda e em evolução, com uma narrativa rica e combates em ritmo acelerado. Para ação centrada na história → God of War . Combates intensos e uma narrativa cinematográfica fazem deste um jogo imperdível para os entusiastas da mitologia.



. Combates intensos e uma narrativa cinematográfica fazem deste um jogo imperdível para os entusiastas da mitologia. Para quem gosta de completar tudo → Assassin’s Creed Odyssey. Exploração em grande escala, missões secundárias e encontros mitológicos recompensam a dedicação.



Quer procures estratégia, quebra-cabeças ou ação caótica, os jogos de mitologia grega oferecem um universo diversificado e infinitamente cativante de aventuras míticas.

Perguntas frequentes