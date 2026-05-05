Os 10 melhores jogos de corrida para a Switch em 2026: sente a adrenalina

Provavelmente vais ficar surpreendido ao saber que os melhores jogos de corridas para a Switch vão muito além dos conhecidos e caóticos jogos de kart. Na verdade, há imensas franquias divertidas e icónicas que chegaram à consola de bolso da Nintendo.

Para te ajudar a encontrar o teu próximo jogo de corridas, compilei uma lista variada com 10 jogos fantásticos do género. Temos experiências realistas ao estilo de simulação, corridas de rua ao estilo arcade e remakes nostálgicos, por isso há algo para todos os gostos.

As nossas melhores escolhas de jogos de corrida para a Switch

Quando pensas na Nintendo Switch, a tua mente provavelmente fixa-se imediatamente no Mario Kart, mas vais ficar surpreendido com a variedade de jogos disponíveis na plataforma. Na verdade, há imensos títulos, tanto icónicos como menos conhecidos, que são mesmo bons. Aqui estão os meus 3 jogos de corrida favoritos para a Nintendo Switch, e nenhum deles é um jogo de kart:

Need for Speed: Hot Pursuit (2010, remasterizado em 2020) – Tem boas opções de personalização, um ciclo único de «polícia contra pilotos» e uma banda sonora que te vai fazer abanar a cabeça enquanto jogas. Gear.Club Ilimitado (2017) – Não há muitas opções de jogos de corridas de simulação na Switch, mas este preenche muito bem essa lacuna, além de ser super acessível. GRID Autosport (2019) – Para quem procura realismo, este é o que mais se aproxima de um verdadeiro jogo de simulação de corridas na Switch. Oferece várias modalidades de corrida, manobrabilidade precisa e um excelente desempenho, mesmo no modo portátil.

Se estas três escolhas não forem suficientes, então prepara-te, porque compilei uma lista de jogos de corrida ainda mais variados aqui em baixo. Continua a ler para descobrires mais coisas divertidas e emocionantes criadas para os entusiastas das corridas.

Os 10 melhores jogos de corridas para a Switch, ideais para os fanáticos por velocidade

Se queres disputar campeonatos em diferentes franquias, tenho versões para a Switch de títulos conhecidos e sequelas espirituais para te manter ocupado. Achas que vais reconhecer alguns destes? Aqui estão 10 dos melhores jogos de corridas para a Switch que podes comprar agora mesmo.

1. Need for Speed: Hot Pursuit [A melhor perseguição policial cheia de ação]

A nossa pontuação Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Nintendo Switch, PS4, Xbox One, PC Ano de lançamento 2010 (original), 2020 (remasterização) Criadores Criterion Games, Stellar Entertainment Características únicas Mecânica «Cops vs Racers» e sistema de progressão «Bounty» Pontuação no Metacritic 74

Vindo de uma das franquias de jogos de corridas mais conhecidas de sempre, com o Need for Speed: Hot Pursuit não há como errar. A versão para a Nintendo Switch apresenta gráficos remasterizados que dão ao jogo um aspeto fantástico, apesar da sua idade.

Embora não tenha tanta personalização como eu esperaria de um jogo Need for Speed, compensa isso com o seu inovador sistema de perseguições policiais. O jogo permite-te jogar como piloto de rua ou como polícia, tanto no modo carreira como no multijogador online.

Dica de profissional O Hot Pursuit é muito mais orientado para a ação do que os outros jogos da série. Prepara-te para uma ação intensa nas suas inúmeras pistas de corrida, porque vais ser abalroado muitas vezes.

É super divertido, porque podes competir para chegar ao topo ou perseguir os pilotos pelas pistas e derrubá-los com força. Ambos os lados têm também uma infinidade de equipamentos para experimentares. Se estiveres a jogar como polícia, podes montar bloqueios de estrada ou pedir apoio de helicóptero. Se fores um dos pilotos, podes contrariar isso com um bloqueador de sinal ou esperar que um turbo na altura certa seja suficiente.

O meu veredicto: Need for Speed: Hot Pursuit é um jogo repleto de ação que qualquer fã do género vai adorar, e a sua banda sonora de alta octanagem é a cereja no topo do bolo.

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2. Gear.Club Ilimitado [Melhor Personalização]

A nossa pontuação Enebameter 9.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Nintendo Switch Ano de lançamento 2017 Criadores Eden Games Características únicas Rebobinagens ilimitadas, personalização aprofundada e loja de desempenho personalizada Pontuação no Metacritic 64

O Gear.Club Ilimitado não é como os jogos de corridas de estilo arcade normais da Switch, porque foi concebido especificamente a pensar nos entusiastas de carros. Inspira-se em alguns dos melhores jogos de simulação que existem, com a sua personalização avançada e mecânicas de afinação que exigem que construas e geres a tua própria oficina de desempenho.

Embora não tenha muitos carros para desbloquear, compensa isso com imensas pistas divertidas onde podes correr. Vale a pena referir que é principalmente um jogo para um jogador, com modo multijogador local. Infelizmente, não há componente online para os mais competitivos.

Por que é que o escolhemos Com a Nintendo, não há muitas opções quando se trata de jogos de corridas realistas, do tipo simulação. O Gear.Club Ilimitado consegue um bom equilíbrio entre realismo e jogabilidade casual.

No que diz respeito à precisão, os carros deste jogo procuram ter um aspeto o mais autêntico possível. Arranja um bom volante de simulação e prepara-te para uma experiência realista de corridas de rali.

O Gear.Club Ilimitado é também muito acessível para jogadores casuais e vai agradar a todos os públicos. Tem imensas definições de assistência à condução que podes ajustar, e há uma funcionalidade de retrocesso que te permite voltar alguns segundos no tempo, caso cometas um erro.

O meu veredicto: Este jogo é perfeito para quem adora passar tempo a personalizar os seus carros e a levá-los para um teste de condução, pois não vais ficar sem opções neste jogo.

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3. GRID Autosport [Melhor Realismo]

A nossa pontuação Enebameter 8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Nintendo Switch, PS3, Xbox 360, PC, Telemóvel Ano de lançamento 2014 (original), 2019 (Switch) Criadores Codemasters, Feral Interactive Características únicas Várias modalidades de corrida, condução realista e suporte para gatilhos analógicos Pontuação no Metacritic 79

O GRID Autosport é um jogo fantástico para quem gosta de uma experiência de corrida mais realista. Há imensas opções de acessibilidade para ajudar os novos jogadores a adaptarem-se à natureza do jogo, que é um pouco menos arcade.

O jogo apresenta cinco disciplinas de corrida únicas, cada uma das quais representa diferentes tipos de veículos e atividades. Independentemente da disciplina que escolheres, os carros têm um bom comportamento em geral. Podes tirar partido dos gatilhos analógicos para uma travagem e aceleração mais precisas, usando um comando oficial do GameCube, que é um dos melhores comandos para a Switch que existem.

Por que é que o escolhemos O GRID Autosport é um dos simuladores de corrida mais realistas que podes encontrar nesta plataforma, e a jogabilidade continua a aguentar-se bem até hoje. É a melhor alternativa ao Forza Horizon.

O jogo tem um aspeto fantástico mesmo no modo portátil e, para quem quiser maximizar a taxa de fotogramas, as definições gráficas «performance» permitem atingir até 60 FPS, em troca de visuais ligeiramente menos realistas.

Com ângulos de câmara variados, incluindo uma visão do interior do carro, vais ter uma experiência muito mais envolvente do que na maioria dos outros jogos. Isto é especialmente verdade se decidires jogar o GRID Autosport com os controlos de movimento ativados ou usar os gatilhos analógicos, o que pode dar-te a sensação de que estás mesmo a conduzir.

O meu veredicto: É a escolha ideal para quem prefere uma jogabilidade realista, pois é o mais próximo que se pode chegar de uma verdadeira condução ao estilo de simulação na Switch.

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4. Hot Wheels Unleashed [Melhor criador de pistas]

A nossa pontuação Enebameter 9.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, PC Ano de lançamento 2021 Criadores Milestone Características únicas Editor de pistas detalhado e personalização de carros Pontuação no Metacritic 73

O Hot Wheels Unleashed traz a popular marca de brinquedos para a Nintendo Switch com uma jogabilidade emocionante em várias pistas concebidas para se parecerem com as pistas reais da Hot Wheels.

O jogo apresenta uma vasta seleção de veículos baseados em modelos à escala existentes da empresa homónima, com alguns carros reais espalhados pela lista. Embora eu próprio não seja colecionador, consigo apreciar o quão detalhados os carros podem ser, já que vais encontrar imensos pormenores visuais sempre que inspecionares um veículo.

Por que é que o escolhemos Os fãs do Hot Wheels vão adorar este jogo, mas mesmo que não faças parte desse grupo, este jogo tem qualidade suficiente para se destacar por si só como um sólido jogo de corridas arcade.

O jogo capta na perfeição a alegria de ver carrinhos a correrem numa pista sinuosa feita de plástico. Assim que te sentares ao volante, os controlos respondem surpreendentemente bem e as derrapagens também são bastante boas. Há até um elevado nível de dificuldade, com as suas manobras aéreas inesperadamente divertidas.

Por fim, o Hot Wheels Unleashed vem com um impressionante editor de pistas que te permite criar o teu próprio percurso para jogares com os teus amigos.

O meu veredicto: mesmo que não sejas um grande fã do Hot Wheels, vais aproveitar imenso o editor de pistas e a enorme seleção de carros para brincares, incluindo o Formula Flashback e o Audi Quattro.

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5. Burnout Paradise Remastered [Melhor mapa de mundo aberto]

A nossa pontuação Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Nintendo Switch, PS4, Xbox One, PC Ano de lançamento 2008 (original), 2020 (remasterização para Switch) Criadores Criterion Games, Stellar Entertainment Características únicas Exploração num mundo aberto e corridas orientadas para a ação Pontuação no Metacritic 78

É melhor preparares-te bem para esta, porque o Burnout Paradise Remastered traz este clássico caótico, mas icónico, para as mãos dos jogadores da Nintendo Switch. Aqui não estás só a lutar pelo primeiro lugar, porque, ao que parece, também vais estar a lutar pela tua vida.

Com grande ênfase na destruição e nos acidentes, raramente há um momento de tédio em qualquer corrida. O jogo também te dá a começar com um conjunto de carros DLC excêntricos que estão desbloqueados logo desde o início, embora possas sempre ignorá-los e avançar normalmente se preferires usar os veículos jogáveis de base.

Por que é que o escolhemos O Burnout Paradise Remastered oferece imensa liberdade e recompensa a exploração muito mais do que até mesmo alguns dos melhores jogos de mundo aberto do momento. Por exemplo, alguns carros são desbloqueados ao encontrá-los e destruí-los nas estradas abertas.

Embora o jogo original tenha saído há tanto tempo, a remasterização dá-lhe um novo visual moderno e fresco, mantendo ao mesmo tempo um desempenho elevado, apesar de ser um jogo de corridas de mundo aberto.

Acho fantástico que este jogo, que eu costumava jogar na Xbox, esteja agora a ser apresentado a uma geração totalmente nova, e os fãs de jogos mais orientados para a ação vão sentir-se em casa aqui. Basicamente, esqueces todo o bom senso enquanto corres no Burnout Paradise, já que é fortemente encorajado a usar o nitro para embater noutro piloto ou até mesmo no ambiente.

O meu veredicto: Quem procura mais liberdade vai sentir-se em casa com o sistema de mundo aberto, onde podes participar em corridas destrutivas ou simplesmente destruir a cidade por diversão.

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6. Mario Kart 8 Deluxe [Melhores modos de jogo de corridas]

A nossa pontuação Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Nintendo Switch Ano de lançamento 2017 Criadores Nintendo Características únicas Modos de batalha variados, cada um com estilos de jogo únicos Pontuação no Metacritic 92

Não é nenhuma surpresa que o Mario Kart 8 Deluxe apareça numa lista como esta. Não importa a quem perguntes, esta série surge quase sempre nas discussões sobre os melhores jogos de corridas de todos os tempos.

Oferece a combinação perfeita entre jogabilidade competitiva e acessibilidade casual. É simplesmente muito divertido no geral, especialmente com os seus controlos fáceis de aprender e pistas super variadas. As travessuras com itens nunca se tornam enfadonhas, especialmente quando consegues roubar a liderança com uma concha azul.

Porque é que o escolhemos O Mario Kart é um clássico na coleção de qualquer fã de jogos de corridas, e este título continua a ser um dos grandes nomes, mesmo depois de todos estes anos.

Embora, tecnicamente, não seja um novo jogo do Mario Kart, expande bastante a versão original da Wii U, adicionando imensos personagens novos, modos adicionais e várias alterações de equilíbrio.

Mesmo agora, as salas online enchem num instante, o que não é surpreendente, já que continua a ter vendas fortes, ao ponto de estar a superar o mais recente lançamento da franquia Mario Kart. Basicamente, qualquer altura é a melhor para entrares na ação.

O meu veredicto: o Mario Kart é um jogo de festa sólido, muito fácil de pegar e jogar, e o seu apelo casual é a razão pela qual é geralmente considerado um dos melhores títulos da Nintendo Switch em geral.

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7. Crash Team Racing Nitro-Fueled [Melhor derrapagem baseada na habilidade]

A nossa pontuação Enebameter 8.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Nintendo Switch, PS4, Xbox One Ano de lançamento 2019 Criadores Beenox Características únicas Derrapagens baseadas na habilidade e gráficos de alta qualidade Pontuação no Metacritic 80

Embora o Mario Kart possa ocupar o primeiro lugar no seu subgénero, o Crash Team Racing Nitro-Fueled fica logo a seguir, em segundo lugar. Para quem prefere uma alternativa mais competitiva, este jogo de corridas vai dar-te exatamente o que procuras.

É um remake do jogo original Crash Team Racing, do final dos anos 90, e inclui extras da sequela, que podia ser jogada em várias plataformas, como a GameCube.

Tem um nível de dificuldade muito elevado devido aos seus modos de jogo mais exigentes e à mecânica de impulso em derrapagem, que é difícil, mas muito gratificante.

Dica de profissional Se quiseres aprender a fazer um impulso em derrapagem, presta muita atenção às rodas. Elas brilham por um instante para indicar o momento perfeito para dar o impulso.

Os gráficos são bastante impressionantes. Tem uma estética vibrante com iluminação dinâmica, e até os modelos das personagens são particularmente detalhados. Uma desvantagem disto, no entanto, é que os tempos de carregamento podem não ser os melhores, e a taxa de fotogramas está fixada nos 30 para um desempenho mais consistente.

No geral, o jogo é super divertido de jogar, mesmo com a curva de aprendizagem íngreme, e os fãs mais antigos podem dar um suspiro de alívio, pois este remake mantém-se fiel ao original.

O meu veredicto: É a alternativa perfeita para quem gosta de corridas de kart e quer mostrar mais a sua habilidade e ter mecânicas mais profundas em geral.

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8. Wreckfest [Melhor Física de Destruição]

A nossa pontuação Enebameter 8.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Nintendo Switch, PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Dispositivos móveis Ano de lançamento 2014 (Original), 2022 (Switch) Criadores Bugbear Entertainment Características únicas Corridas ao estilo «demolition derby», veículos malucos e um sistema de destruição bem elaborado. Pontuação no Metacritic 79

O Wreckfest é mais um jogo que leva a expressão «competir com outros pilotos» um pouco demasiado à letra. Como o nome já diz, destruir os carros uns dos outros é essencial neste jogo de corridas focado no combate.

Tem uma gama de carros bem invulgar, incluindo autocaravanas e autocarros escolares. E como se isso não fosse já suficientemente louco, podes até correr com cortadores de relva ou sofás com rodas.

No Wreckfest, a destruição é a principal atração, e manter o teu carro intacto é tão importante como chegar à linha de chegada. Com um sistema de danos nos carros muito detalhado e física realista, praticamente nunca vais terminar uma corrida completamente ileso.

Dica de profissional Este jogo é a experiência definitiva de corridas de destruição, e ficar mesmo que ligeiramente amolgado vai alterar drasticamente o desempenho do teu carro.

Os jogadores que preferem jogos de corridas onde quase nada é convencional vão divertir-se imenso aqui. A velocidade fica em segundo plano, já que destruir os carros dos teus rivais torna-se uma forma legítima de ganhar uma corrida.

Até as próprias pistas são tão absurdas e perigosas que os outros pilotos são o menor dos teus problemas. Ter de ter em conta todos os solavancos e detritos enquanto tentas abrir caminho por entre eles pode ser muito divertido.

O meu veredicto: O Wreckfest é o jogo definitivo de demolition derby e, em alguns casos, até te esquecerás que havia uma linha de chegada para atravessar em algumas pistas.

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9. Cruis'n Blast [Melhor jogabilidade ao estilo arcade]

A nossa pontuação Enebameter 7.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Nintendo Switch Ano de lançamento 2021 Criadores Raw Thrills Características únicas Corridas super rápidas e gráficos espetaculares Pontuação no Metacritic 70

Lançado originalmente em exclusivo para salas de jogos, o Cruis’n Blast é a sequela de um título que passou despercebido na época da Wii. É um jogo incrivelmente espetacular e acelerado, que te permite atingir velocidades absurdamente altas.

É tão simples quanto possível, e os jogadores que preferem controlos fáceis e ação com uso excessivo de nitro vão adorar isto.

Por que o escolhemos O jogo é tão simples e despretensioso da melhor forma possível. É uma ótima escolha que podes facilmente começar a jogar e desfrutar, mesmo que tenhas pouco tempo.

O «Cruis’n Blast» é descaradamente maluco. Prepara-te para correr em pistas alucinantes, cheias de efeitos apelativos e vários NPCs. Há também imensos veículos engraçados para experimentares, como um dinossauro a sério e um hovercraft.

Infelizmente, o jogo é principalmente para um jogador, a menos que tenhas um grupo de pessoas a jogar no mesmo espaço. Tens a opção de ecrã dividido local ou multijogador sem fios, o que o torna um jogo de festa bastante bom.

O meu veredicto: Embora o seu estilo super pateta possa não ser do agrado de toda a gente, dá para te divertires imenso com a sua jogabilidade rápida, mesmo que só jogues em sessões curtas de 5 minutos.

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10. F-Zero 99 [Melhor Ação Battle Royale]

A nossa pontuação Enebameter 7.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Nintendo Switch Ano de lançamento 2023 Criadores Nintendo Características únicas Combate no estilo Battle Royale e um belo estilo artístico retro Pontuação no Metacritic 82

Dando continuidade à tendência da Nintendo de trazer de volta jogos retro com um toque especial de 99 jogadores, o F-Zero 99 transforma a clássica franquia de corridas numa caótica batalha real.

Ter 99 pilotos todos a lutar para serem o último a ficar de pé pode parecer demasiado caótico, mas tentar arranjar maneiras de, literalmente, abrir caminho por entre a multidão é super divertido. Há uma quantidade inesperada de estratégia envolvida enquanto tentas evitar explodir-te a ti próprio, e uma característica que se destaca é o Skyway, que podes usar ocasionalmente para assumir a liderança.

Dica de profissional O Skyway é uma pista de corrida elevada à qual podes aceder ao recolher faíscas, que são largadas por outros jogadores quando se chocam uns com os outros.

Há imensas recompensas para desbloquear, incluindo um conjunto variado de cores para os veículos, decalques e muito mais. Podes obtê-las ao completar vários desafios e vais parecer um verdadeiro craque nas corridas com certos itens cosméticos equipados.

O F-Zero 99 tem uma grande rejogabilidade, especialmente com as suas «Pro Tracks», que são pistas mais difíceis com um calendário em constante mudança. Existem até modos de jogo em equipa, onde tu e os teus amigos podem enfrentar outros grupos.

O meu veredicto: Este jogo é ideal para quem procura uma jogabilidade caótica e cheia de ação, já que assumir a liderança fica em segundo plano em relação a sobreviver à investida inicial dos outros jogadores.

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O meu veredicto sobre os melhores jogos de corridas para a Switch

Os jogos de corrida na Switch variam imenso, especialmente se estiveres à procura de uma descarga de adrenalina cheia de ação. Para isso, o Need for Speed: Hot Pursuit é uma escolha fantástica no geral, e nunca vou esquecer aquelas perseguições emocionantes enquanto jogava como polícia contra outros jogadores.

O Gear.Club Ilimitado é um pouco mais descontraído, e a minha única dica é que aproveites o tempo e aprendas a usar as estações de trabalho da oficina de desempenho para mexeres nos teus carros.

Por falar em mexer nos carros, o Hot Wheels Unleashed oferece um tipo diferente de personalização que adoro. Podia facilmente passar horas a construir uma pista de corrida maluca, e tentar vencer os outros nas suas próprias criações vai ser sempre divertido.

Como podes ver, não faltam opções neste género. Há muitas mais, cada uma com as suas características próprias, mas estas três são ótimos pontos de partida se estiveres à procura do teu próximo jogo de corridas.

Perguntas frequentes