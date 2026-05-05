Os 15 melhores jogos da WWE de 2026: títulos clássicos e modernos que não podes perder

Encontrar os melhores jogos da WWE implica mergulhar numa enorme coleção que abrange várias gerações de consolas. Vais demorar imenso tempo a experimentar todos para escolher os melhores, por isso deixa-me ajudar-te nessa tarefa.

Joguei vários títulos de diferentes épocas e comparei a variedade do elenco, a diversidade de combates, os sistemas de jogabilidade e a capacidade de voltar a jogar. Alguns jogos continuam a aguentar-se graças à sua mecânica e apresentação, enquanto outros destacam-se por introduzirem funcionalidades notáveis.

Aqui estão as minhas escolhas para os melhores jogos da WWE, incluindo títulos clássicos e lançamentos modernos que definem os jogos de wrestling hoje em dia.

As nossas melhores escolhas para os melhores jogos da WWE

Se quiseres experimentar os melhores primeiro, antes de tentares outros títulos, opta por estas escolhas de topo. São amplamente considerados alguns dos melhores jogos de wrestling de sempre e não dependem apenas da nostalgia para se manterem relevantes.

WWF No Mercy (2000) – O melhor jogo da WWE e um dos melhores jogos de wrestling de sempre, com um sistema de jogabilidade profundo, um modo de campeonato extenso e um vasto elenco que capta o auge da Era Attitude. WWE SmackDown! Aí vem a dor (2003) – Um jogo incrível da WWE, conhecido por introduzir novas mecânicas de luta, uma experiência para um jogador melhorada que garante uma jogabilidade infinita e um elenco repleto de estrelas, que inclui tanto superestrelas atuais como lendas. WWE 2K19 (2018) – O melhor jogo da série WWE 2K, que oferece uma experiência de simulação de wrestling refinada e autêntica, juntamente com um elenco enorme e uma variedade de modos, incluindo um modo «MyCareer» reinventado e o regresso do modo «Showcase».

Vais encontrar mais dos melhores jogos da WWE à tua escolha na lista completa abaixo. Continua a ler para veres os outros candidatos a melhores jogos de wrestling, incluindo títulos mais recentes da popular série WWE 2K.

Os 15 melhores jogos da WWE para fãs de wrestling e novos jogadores

Muitos dos melhores jogos da WWE continuam limitados a consolas retro, sem nenhuma forma oficial de os jogares para além das cópias físicas. Continua a ler para descobrires quais dos melhores jogos da WWE podem ser jogados em plataformas de jogos modernas e quais exigem que voltes ao estilo antigo.

1. WWF No Mercy [Melhor Jogo da WWE em Geral]

A nossa pontuação Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataforma Nintendo 64 Ano de lançamento 2000 Criadores Asmik Ace Entertainment, AKI Corporation, THQ Metacritic 89 Multijogador Local

O WWF No Mercy expande a fórmula de wrestling do seu antecessor, o WWF WrestleMania 2000, com mecânicas mais aprofundadas e um elenco repleto das superestrelas e lendas mais conhecidas da época. Os combates premiam o timing, o posicionamento e o controlo do ímpeto, em vez de pressões constantes nos botões.

O sistema de luta AKI do jogo permite-te iniciar chaves e seguir com ataques leves ou fortes que se transformam em golpes, projeções e movimentos característicos. As reversões dependem de um timing preciso, o que cria combates em que o controlo muda à medida que os jogadores ganham impulso rumo aos golpes finais. Isto dá aos combates um ritmo constante, onde a paciência e a estratégia determinam frequentemente o resultado.

Porque é que o escolhemos? O WWF No Mercy destaca-se entre os melhores jogos da WWE pela sua jogabilidade profunda com o motor AKI e pelo seu elenco lendário, sendo frequentemente elogiado pelos fãs como a referência de excelência nos jogos de wrestling.

O Modo Campeonato conduz a progressão no modo para um jogador com percursos narrativos ramificados, onde vitórias, derrotas e encontros com rivais influenciam os teus próximos adversários. Isto incentiva várias jogadas para explorares percursos diferentes.

O elenco conta com mais de 70 personagens, incluindo personagens ocultos e desbloqueáveis, além de um modo «Cria o teu próprio lutador» abrangente que te permite criar personagens originais com movimentos, trajes e atributos personalizados.

O meu veredicto: O WWF No Mercy continua a ser um dos melhores videojogos de wrestling e ainda se conta entre os melhores jogos da WWE para jogadores que procuram uma jogabilidade estratégica baseada no clássico sistema AKI.

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2. WWE SmackDown! Aí vem a dor [O melhor jogo da era WWE SmackDown]

A nossa pontuação Enebameter 9.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataforma PlayStation 2 Ano de lançamento 2003 Criadores Yuke’s, THQ Metacritic 85 Multijogador Local

No WWE SmackDown! Aí vem a dor é um título muito aclamado que capta toda a intensidade crua da era «Ruthless Aggression». Um jogo exclusivo para a PS2, rapidamente consolidou a sua reputação como um dos melhores jogos de wrestling já criados, conhecido por combinar com mestria a dinâmica acelerada dos jogos arcade com a simulação técnica.

O elenco é um grupo lendário que conta com ícones da Era Attitude, como o The Rock e o Stone Cold Steve Austin, juntamente com estrelas em ascensão como o John Cena e o Rey Mysterio. É um dos elencos mais diversificados entre os melhores jogos da WWE, que agrada tanto aos fãs de longa data como aos mais recentes.

Por que é que o escolhemos No WWE SmackDown! Aí vem a dor destaca-se pela variedade das mecânicas de combate, pela excelente estrutura do Modo Temporada e por ter um dos elencos mais recheados da sua geração.

Além do novo sistema de luta corpo a corpo e dos atributos individuais de cada personagem, o jogo apresenta um sistema de danos corporais que mostra lesões em áreas específicas, que podes atacar para ganhares vantagem nas lutas.

A interação com o ambiente também está muito bem trabalhada. Podes passar facilmente do ringue para áreas nos bastidores, como o parque de estacionamento. Este nível de liberdade faz com que cada combate pareça um episódio de televisão alucinante e de alto risco.

O meu veredicto: No WWE SmackDown! Aí vem a dor é um dos melhores jogos da WWE, oferecendo a combinação definitiva entre diversão arcade e profundidade técnica, o que o torna um jogo obrigatório para quem adora o wrestling profissional clássico.

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3. WWE 2K19 [O melhor jogo moderno da WWE]

A nossa pontuação Enebameter 9.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PlayStation 4, Xbox One Ano de lançamento 2018 Criadores Yuke’s, 2K Metacritic 76 Multijogador Local

O WWE 2K19 é o melhor jogo da série WWE 2K, trazendo uma abordagem mais polida e estratégica à jogabilidade de simulação. Aperfeiçoou a mecânica dos jogos anteriores para oferecer uma experiência fluida e responsiva, que destaca a intensidade e o drama do wrestling profissional.

Com mais de 200 personagens, incluindo personagens desbloqueáveis e de DLC, o jogo tem um elenco enorme que inclui superestrelas modernas e ícones lendários. Esta variedade de personagens faz com que cada combate pareça distinto e autêntico, tal como na televisão.

Porque é que o escolhemos? O WWE 2K19 traz mais estratégia aos combates com o novo Sistema Payback, que te permite usar habilidades especiais para virar o jogo quando estás sob forte pressão.

O jogo tem imenso conteúdo para um jogador para te manter ocupado. O modo «MyCareer», focado na narrativa, acompanha a jornada de um lutador personalizado chamado Buzz à medida que ele sobe na hierarquia até ao estrelato da WWE, enquanto o modo «Universe» te permite gerir espetáculos, rivalidades e cartões de combates em vários eventos.

Há também o regresso do modo «Showcase», que destaca a carreira de Daniel Bryan com combates recriados que seguem momentos-chave da sua história na WWE.

O meu veredicto: Se queres os melhores jogos da WWE com jogabilidade moderna de luta livre, o WWE 2K19 é um título essencial que oferece uma grande variedade de lutadores e imenso conteúdo para jogares sozinho.

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4. WWE 2K14 [O melhor jogo da WWE para fãs da história do wrestling]

A nossa pontuação Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PlayStation 3, Xbox 360 Ano de lançamento 2013 Criadores Yuke’s, 2K Metacritic 75 Multijogador Local

O WWE 2K14 é o primeiro jogo da série WWE 2K. Dá grande destaque à recriação de momentos icónicos da história da WWE e conta também com um elenco forte e muita rejogabilidade nos modos para um jogador.

O jogo melhora a mecânica do seu antecessor, o WWE ‘13, e parece mais rápido no geral. Apresenta movimentos mais suaves ao andar, correr e arrastar, juntamente com reversões em cadeia que agora podem ser convertidas em ataques ofensivos, para combates mais rápidos.

Por que é que o escolhemos Entre o modo WrestleMania e o modo «The Streak», centrado no Undertaker, o WWE 2K14 é o melhor jogo da série WWE 2K, oferecendo uma boa dose de nostalgia aos fãs da história do wrestling.

O modo para um jogador, chamado «30 Anos de WrestleMania», é o novo conteúdo mais notável deste jogo. Celebra quase três décadas de história da WWE e apresenta enredos que acompanham personagens que participaram em combates icónicos da WrestleMania, com imagens clássicas da WWE a conferirem ainda mais autenticidade.

O meu veredicto: O WWE 2K14 é um dos melhores jogos da WWE para fãs de longa data que querem reviver combates memoráveis e para jogadores que procuram ferramentas abrangentes de criação de personagens para uma experiência mais personalizada.

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5. WWE SmackDown! Cala a boca [Melhor jogo da WWE para o modo «Season»]

A nossa pontuação Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataforma PlayStation 2 Ano de lançamento 2002 Criadores Yuke’s, THQ Metacritic 82 Multijogador Local

O primeiro título lançado durante a era «Ruthless Aggression», o WWE SmackDown! Cala-te é um excelente jogo desportivo e um dos melhores jogos da WWE da série SmackDown! Melhora as mecânicas de jogo que tornaram os jogos da WWE da era PS2 tão viciantes.

Ao contrário de outros jogos da WWE com modos de história curtos, este jogo inclui um Modo Temporada enorme, que abrange vários anos. Este modo para um jogador inclui enredos ramificados e apresenta a divisão das marcas, com as superestrelas separadas nas marcas Raw e SmackDown!

Por que é que escolhemos isto No WWE SmackDown! Cala a boca destaca-se entre os melhores jogos de wrestling pelo seu forte enfoque no aspeto de entretenimento da WWE, com exploração alargada dos bastidores, entradas completas e comentários autênticos das lutas.

Com mais de 50 personagens, o elenco é um dos mais equilibrados entre os melhores jogos da WWE. Inclui ícones como The Rock, Ric Flair e Hollywood Hulk Hogan, juntamente com jovens estrelas como Randy Orton e Brock Lesnar.

O meu veredicto: No WWE SmackDown! Cala a boca está sempre no topo da lista dos melhores jogos da WWE e é recomendado para quem gosta de combates de ação frenéticos e exagerados em ambientes interativos.

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6. WWE SmackDown vs. Raw 2007 [Melhor jogo da WWE em termos de mecânica de jogo]

A nossa pontuação Enebameter 8.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PlayStation 2, Xbox 360, PlayStation Portable Ano de lançamento 2006 Criadores Yuke’s, THQ Metacritic 81 Multijogador Local

O WWE SmackDown vs. Raw 2007 destaca-se entre os melhores jogos da WWE por ter introduzido o sistema de controlo analógico de luta, que mudou a forma como os movimentos são executados. Usando o joystick analógico direito, o novo sistema permitia-te levantar o teu adversário e escolher exatamente onde o atirar ao chão.

O jogo também trouxe grandes melhorias na interação com o ambiente, o que te permitiu usar a arena como arma para partidas multijogador ainda mais divertidas com os amigos. Podes arrastar os adversários até à barricada de segurança ou à mesa do locutor e ativar animações únicas. Também podes lutar no meio da multidão, o que torna as partidas mais caóticas.

Por que é que o escolhemos O WWE SmackDown vs. Raw 2007 destaca-se dos outros melhores videojogos de wrestling ao oferecer uma experiência de jogo mais realista, com controlos de luta melhorados e uma melhor apresentação das lutas.

Para além do ringue, o modo «General Manager», muito aprofundado, e o modo «Season», totalmente dublado, proporcionavam uma excelente rejogabilidade. Gerir os plantéis das marcas e percorrer enredos ramificados parecia autêntico, tal como na programação da WWE, o que aumenta a imersão.

O meu veredicto: Melhor jogado na Xbox 360 pelos gráficos melhorados, o WWE SmackDown vs. Raw 2007 é um dos melhores jogos da WWE para jogadores que procuram mecânicas de jogo refinadas que equilibram complexidade técnica e pura diversão.

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7. WWE 2K25 [O melhor jogo da WWE para expandir o mundo aberto da série]

A nossa pontuação Enebameter 8.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S informar, Nintendo Switch 2, Android, iOS Ano de lançamento 2025 Criadores Visual Concepts, 2K Metacritic 80 Multijogador Local, online

O WWE 2K25 dá continuidade ao sucesso do seu antecessor com novos modos e melhorias na jogabilidade que ampliam a forma como os jogadores criam e controlam a sua experiência na WWE. É também um dos melhores jogos da WWE que tira partido do hardware da geração atual, com uma fidelidade visual incrível.

Em termos de mecânica, o jogo destaca-se pelo regresso do «chain wrestling». Permite-te iniciar as lutas com manobras técnicas, o que faz com que os primeiros momentos de uma luta pareçam mais uma partida estratégica de xadrez do que uma briga imediata.

Por que é que o escolhemos O WWE 2K25 dá aos jogadores muita liberdade com o regresso das «Universe Mode Promos», combates intergénero e o modo online «The Island», onde podes explorar e completar missões.

Com mais de 300 personagens, incluindo treinadores e lendas, o elenco do jogo permite-te recriar momentos icónicos da WWE com mais flexibilidade e precisão. Este enorme elenco destaca-se entre os melhores jogos da WWE como um dos maiores da história, o que também aumenta o valor de rejogabilidade.

O meu veredicto: O WWE 2K25 é um forte candidato a melhor jogo da série WWE 2K, oferecendo uma jogabilidade aperfeiçoada e modos abrangentes que agradam tanto a jogadores casuais como a fãs incondicionais.

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8. WWF SmackDown! 2: Conhece o teu papel [O melhor jogo da WWE para fãs da PlayStation clássica]

A nossa pontuação Enebameter 8.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataforma PlayStation Ano de lançamento 2000 Criadores Yuke’s, THQ Metacritic 90 Multijogador Local

No WWF SmackDown! 2: Conhece o teu papel destaca-se entre os melhores jogos da WWE pelo seu foco em agarrões rápidos e combate em ritmo acelerado, em vez de simulações lentas, o que o torna um dos melhores jogos de luta repletos de ação.

Os controlos são simples, mas profundos, o que permite uma enorme variedade de golpes e projeções que parecem poderosos e dão uma sensação de satisfação. Os jogadores podem encher rapidamente o seu medidor SmackDown para executar golpes finais icónicos.

Por que é que o escolhemos Com mais de 60 personagens, o WWF SmackDown! 2: Conhece o teu papel tem um dos maiores plantéis entre os melhores jogos da WWE da época, com os seus famosos ecrãs de carregamento a destacar ainda mais as superestrelas e a aumentar a emoção entre os combates.

O jogo também apresenta áreas interativas nos bastidores, incluindo um parque de estacionamento e um quarto de hotel, onde podes usar objetos como mesas. Isto torna as lutas mais caóticas e imprevisíveis, especialmente quando jogas com outros jogadores no modo multijogador local.

O meu veredicto: No WWF SmackDown! 2: Conhece o teu papel continua a ser um dos melhores jogos da WWE, que combina com sucesso um elenco repleto de estrelas com uma jogabilidade emocionante e um Modo de Época alargado, proporcionando uma excelente rejogabilidade.

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9. WWE 2K24 [O melhor jogo da WWE com os plantéis atuais]

A nossa pontuação Enebameter 8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S informar Ano de lançamento 2024 Criadores Visual Concepts, 2K Metacritic 81 Multijogador Local, online (até 31 de março de 2026)

O WWE 2K24 expande a experiência no ringue com novas mecânicas que trazem mais interação e diversidade durante os combates. Introduziu o minijogo «Trading Blows», onde os jogadores têm de sincronizar os seus golpes numa intensa troca de ataques.

Outra grande novidade é a mecânica do «Super Finisher». Ao acumular três cargas de finalizador, podes desferir um golpe devastador que permite um final ainda mais épico para qualquer evento principal.

Porque é que o escolhemos Além de novas mecânicas de jogo, o WWE 2K24 traz de volta combates temáticos populares, como os de ambulância, caixão e com árbitros convidados especiais, que oferecem um nível de variedade que falta em alguns dos outros melhores jogos da WWE.

Também há muita nostalgia aqui. O modo «Showcase» do jogo destaca algumas das melhores lutas da história da WrestleMania e inclui até imagens de arquivo para uma experiência ainda mais envolvente.

O meu veredicto: O WWE 2K24 é um dos melhores jogos da WWE, que agrada tanto a novos jogadores como a fãs de longa data, com um pacote completo que inclui gráficos atualizados, tipos de combates que regressam e um elenco enorme que inclui superestrelas atuais e lutadores lendários.

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10. WWE 2K23 [Melhor jogo da WWE para o modo Universe]

A nossa pontuação Enebameter 8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S informar Ano de lançamento 2023 Criadores Visual Concepts, 2K Metacritic 82 Multijogador Local

O WWE 2K23 é muitas vezes visto como o jogo que provou que a série WWE 2K estava de volta ao topo depois do «soft reboot» com o WWE 2K22. Melhorou a jogabilidade arcade e de simulação do seu antecessor, ao mesmo tempo que adicionou mais profundidade tática e uma quantidade enorme de conteúdo.

Por que é que o escolhemos O WWE 2K23 destaca-se entre os melhores videojogos de wrestling com um Modo Universo melhorado, que te dá mais controlo sobre as histórias e rivalidades, com a opção de atribuir manualmente cenas específicas.

A novidade mais emocionante é a estreia da luta WarGames, que contou com dois ringues lado a lado dentro de uma jaula de aço. O jogo lida muito bem com a mecânica complexa das lutas de oito pessoas, o que resulta numa ação multijogador divertida e caótica.

O meu veredicto: Embora seja um título mais antigo, o WWE 2K23 oferece um pacote cativante que o torna uma ótima alternativa ao WWE 2K24, se estiveres à procura dos melhores jogos da WWE com jogabilidade e apresentação modernas.

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11. WWE All Stars [Melhor jogo de luta arcade da WWE]

A nossa pontuação Enebameter 8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation Portable, Wii, Nintendo 3DS, Xbox 360 Ano de lançamento 2011 Criadores THQ San Diego, Subdued Software, THQ Metacritic 75 Multijogador Local

Ao contrário da maioria dos melhores jogos da WWE aqui listados, o WWE All Stars afasta-se do realismo e apresenta uma jogabilidade acelerada que parece um emocionante jogo de arcada. O sistema de combate dá ênfase ao timing e aos combos, onde golpes e chaves se encadeiam rapidamente para criar sequências explosivas e, muitas vezes, ridículas.

Porque é que escolhemos isto O WWE All Stars destaca-se facilmente entre os melhores jogos de wrestling por adotar uma abordagem totalmente diferente do wrestling, com visuais exagerados e movimentos extravagantes que são ao mesmo tempo hilariante e divertidos.

O elenco do jogo não é tão vasto como o de outros jogos de wrestling, mas conta com alguns dos nomes mais conhecidos do mundo do wrestling, incluindo o CM Punk, o John Cena, o Triple H e o Rey Mysterio, todos com um aspeto mais cómico do que realista.

O meu veredicto: Se queres os melhores jogos da WWE que se concentram mais no puro espetáculo e abraçam o absurdo do wrestling, experimenta o WWE All Stars, que é muito mais acessível para jogadores casuais do que outros títulos da WWE.

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12. WWE 2K26 [O melhor jogo da WWE para o elenco mais recente e o CM Punk Showcase]

A nossa pontuação Enebameter 8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 Ano de lançamento 2026 Criadores Visual Concepts, Shiver Entertainment, 2K Metacritic 80 Multijogador Local, online

Tal como mencionámos na nossa análise do WWE 2K26, este último jogo mantém a fórmula de sucesso do seu antecessor, ao mesmo tempo que adiciona alguns ajustes notáveis que trazem mais variedade. Mantém a jogabilidade de simulação arcade, mas apresenta sistemas de reversão e resistência renovados, juntamente com uma interação ambiental melhorada.

O jogo expande as lutas mistas para todos os modos de jogo principais e traz de volta os tipos de lutas especiais «Inferno», «As 3 fases do inferno»» e «I Quit». Também é introduzida aqui a luta «Dumpster», onde só podes ganhar se empurrares o teu adversário para dentro de um contentor do lixo e fechares a tampa.

Por que é que o escolhemos Para além de apresentar o elenco mais recente, o WWE 2K26 destaca-se entre os melhores jogos da WWE por ter um dos maiores elencos da história dos videojogos de wrestling, com mais de 400 personagens jogáveis.

Neste último título, o modo «Showcase» destaca a impressionante carreira de CM Punk e apresenta as suas lutas memoráveis contra outras lendas da WWE. O próprio CM Punk também faz a narração em voz off para dar um toque mais pessoal.

O meu veredicto: O WWE 2K26 é o melhor jogo da série WWE 2K se quiseres um título moderno que tire o máximo partido do hardware da geração atual para uma experiência de jogo mais envolvente e realista.

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13. WWE 2K17 [O melhor jogo da WWE para as promoções do Modo Universo]

A nossa pontuação Enebameter 7.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One Ano de lançamento 2016 Criadores Yuke’s, 2K Metacritic 69 Multijogador Local

O WWE 2K17 afasta-se da sensação de jogo de luta dos jogos de wrestling mais antigos e centra-se numa simulação desportiva, para que os combates pareçam e se sintam mais como o que vês na televisão.

Em comparação com os melhores jogos de wrestling com mecânicas ao estilo arcade, este tem um sistema de combate mais lento e metódico. As lutas nos bastidores também regressam com áreas totalmente interativas, onde podes usar diferentes objetos como armas.

Porque é que o escolhemos O WWE 2K17 oferece um elenco incrivelmente vasto que inclui uma ampla seleção de lendas, o que te dá mais liberdade para experimentares combates de sonho.

O jogo também se destaca por introduzir a funcionalidade «Promo Engine» nos modos «MyCareer» e «Universe». Isto permite-te escolher opções de diálogo para gravar promos, criar tensão ou mudar de lado (face/heel), o que acrescenta uma dimensão teatral à jogabilidade de simulação.

O meu veredicto: O WWE 2K17 é um dos melhores jogos da WWE, oferecendo uma experiência mais realista e autêntica que agrada mais aos fãs incondicionais de wrestling do que aos jogadores casuais.

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14. WWE 2K22 [Melhor jogo de regresso da WWE]

A nossa pontuação Enebameter 7.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S informar Ano de lançamento 2022 Criadores Visual Concepts, 2K Metacritic 76 Multijogador Local

O WWE 2K22 marcou um regresso notável para a marca WWE 2K depois de a série ter feito uma longa pausa para recuperar dos fracassos do WWE 2K20. Uma das mudanças mais significativas foi a transição de uma jogabilidade fortemente centrada na simulação para um híbrido mais rápido entre arcade e simulação, com novos controlos.

Por que é que o escolhemos O WWE 2K22 é amplamente reconhecido por ter salvado a série com a sua jogabilidade e apresentação renovadas e por ter construído uma base sólida que ajudaria os títulos seguintes a alcançar um sucesso ainda maior e a figurar entre os melhores jogos da WWE.

O jogo é um dos títulos mais bonitos da série, com melhor iluminação e animações mais fluidas. Também traz de volta o popular modo MyGM e apresenta um modo de carreira renovado chamado MyRise, que inclui enredos ramificados para personagens masculinos e femininos.

O meu veredicto: O WWE 2K22 continua a ser um dos melhores jogos da WWE, com excelentes gráficos e uma mecânica de jogo bem trabalhada, acessível até mesmo a novos jogadores ou fãs casuais de wrestling.

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15. WWE 2K15 [Melhor jogo da WWE para a estreia na próxima geração]

A nossa pontuação Enebameter 7/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One, Android, iOS Ano de lançamento 2014 Criadores Yuke’s, n-Space, 2K Metacritic 62 Multijogador Local

Embora o WWE 2K15 tenha menos conteúdo e variedade do que outros dos melhores jogos da WWE, ainda se mantém atual, mas é melhor jogá-lo no PC, na PS4 ou na Xbox One para teres a experiência completa.

Se achas que alguns dos outros melhores jogos da WWE são demasiado rápidos ou parecem jogos de arcada, este título mais antigo oferece uma jogabilidade de wrestling mais ponderada. Os golpes parecem mais pesados, a gestão da resistência é mais exigente e o sistema de wrestling em cadeia faz com que cada combate pareça uma batalha tática.

Porque é que o escolhemos? Como primeiro lançamento para a PS4 e a Xbox, o WWE 2K15 trocou o estilo caótico de arcada dos jogos da THQ por uma simulação desportiva mais realista e visualmente impressionante.

O jogo apresenta modelos de personagens e animações significativamente melhorados. Este salto na qualidade gráfica permitiu que as personagens se movessem e expressassem emoções com um nível de detalhe maior, que se assemelha mais a um episódio de televisão ao vivo.

O meu veredicto: Apesar de ter poucas modalidades de combate, o WWE 2K15 é o melhor jogo da série WWE 2K para os fãs mais dedicados que querem reviver a era de 2011 a 2014.

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O meu veredicto geral sobre os melhores jogos da WWE

Escolher os melhores videojogos de wrestling pode ser complicado, devido às muitas opções disponíveis. Se não sabes por onde começar, aqui estão alguns dos melhores jogos da WWE para começares hoje mesmo.

Para quem joga o WWE 2K → WWE 2K26. É o mais recente lançamento da série WWE 2K, com ainda mais variedade de combates e um dos maiores plantéis de sempre.

WWE 2K26. É o mais recente lançamento da série WWE 2K, com ainda mais variedade de combates e um dos maiores plantéis de sempre. Para quem gosta de jogos de arcada → WWE All Stars . Este título é único entre os melhores jogos da WWE, com a sua apresentação visual exagerada e uma jogabilidade ao estilo de arcada, superdivertida, que traz imensa diversão.

. Este título é único entre os melhores jogos da WWE, com a sua apresentação visual exagerada e uma jogabilidade ao estilo de arcada, superdivertida, que traz imensa diversão. Para os fãs do SmackDown → WWE SmackDown! Aí vem a dor. O melhor jogo da série SmackDown!, que conta com um elenco repleto de estrelas e uma mecânica de jogo equilibrada.

Cada um destes jogos tem mecânicas e apresentações diferentes, mas todos são imperdíveis para os fãs de wrestling. Se nenhum deles for do teu agrado, dá uma olhadela na lista completa dos melhores jogos da WWE aqui em cima.

Perguntas frequentes