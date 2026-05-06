Os 15 melhores jogos de arcada para jogares em 2026: os títulos mais viciantes

Os melhores jogos de arcada de sempre não se resumiam apenas a pontuações altas. Tinha a ver com o sítio onde estavas, com quem estavas e quanto tempo conseguias aguentar com uma única moeda. Ainda me lembro de entrar numa arcada cheia de fumo depois das aulas, com o barulho a espalhar-se antes mesmo de a porta se fechar atrás de mim.

Havia tensão no ar; não por causa das máquinas, mas dos jogadores a tentarem provar alguma coisa.

As salas de jogos criavam um ritmo que os jogos modernos raramente conseguem recriar. Os ecrãs eram implacáveis, as regras eram simples e o que estava em jogo parecia real. Cada erro custava-te caro. Cada vitória atraía uma multidão.

Esta lista reúne jogos que marcaram décadas de diversão. Alguns são puro desafio, outros privilegiam o estilo em detrimento da subtileza e há alguns que ainda parecem estar à frente do seu tempo. Todos conquistaram o seu lugar graças ao design, à influência e à capacidade de cativar os jogadores, uma moeda de cada vez.

As nossas principais escolhas para os melhores jogos de arcada

Antes de mergulharmos na lista completa, eis os três títulos que se destacam como momentos marcantes na história dos jogos de arcada. Cada um destes jogos não só bateu recordes, como estabeleceu padrões para o que a jogabilidade de arcada poderia ser.

Pac-Man – Poucos jogos de arcada chamaram tanto a atenção do público como o Pac-Man. Os seus controlos simples, a IA inteligente dos inimigos e o design instantaneamente reconhecível transformaram-no num fenómeno. Era fácil de perceber, mas difícil de dominar, o que fez com que os jogadores continuassem a jogar durante anos. Donkey Kong – O Donkey Kong introduziu os jogos de plataformas de uma forma que parecia ao mesmo tempo inovadora e desafiante. Deu-nos uma das primeiras personagens dos jogos com longevidade, e a sua estrutura de ecrã a ecrã abriu caminho para o que os jogos de deslocamento lateral viriam a ser mais tarde. Street Fighter II – Este foi o jogo que transformou os combates competitivos um contra um numa sensação global. Com mecânicas profundas, variedade de personagens e timing preciso, criou um formato baseado na habilidade que ainda hoje define o género.

Continua a ler para veres como estes títulos se comparam a outras doze escolhas essenciais.

Os 15 melhores jogos de arcada para reviver a era dourada dos jogos

A história dos jogos de arcada está repleta de títulos inesquecíveis, mas estes 15 destacaram-se dos restantes. Cada jogo conquistou o seu lugar graças ao impacto duradouro, ao design inteligente e à relevância cultural. Desde mecânicas que definiram o género até momentos inesquecíveis, estes são os jogos que moldaram a forma como as arcadas são recordadas hoje em dia.

1. Pac-Man [O primeiro verdadeiro ícone dos jogos de arcada]

A nossa pontuação 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Arcade Ano de lançamento JP: maio de 1980 / EUA: outubro de 1980 Criador(es) Namco (Designer: Toru Iwatani) Tempo médio de jogo 2–10 minutos por sessão Género Perseguição no labirinto Modos Um jogador, Multijogador

O Pac-Man tornou-se um fenómeno global ao fazer algo radicalmente simples – criou tensão, ritmo e recompensa num labirinto de ecrã único. Os jogadores controlam o Pac-Man, ziguezagueando pelos corredores enquanto recolhem pontos e evitam quatro fantasmas programados de forma única: Blinky, Pinky, Inky e Clyde.

Com os seus gráficos coloridos, bónus de fruta e velocidade crescente, o jogo introduziu o que viria a tornar-se um clássico nos melhores jogos de arcada de todos os tempos: power-ups (energizadores), IA reativa e padrões que se aprendem. O design estimula a memória, o timing e a adaptabilidade – e tudo isto acontece num mapa estático, fazendo com que cada sessão pareça familiar, mas nunca fácil.

Dica de profissional Usa os dois «túneis de teletransporte» laterais para fugires quando os fantasmas se aproximarem. Aprende os padrões de comportamento dos fantasmas – especialmente como o Pinky e o Inky tentam apanhar-te ao preverem o teu percurso – para prolongares as tuas jogadas muito além dos primeiros níveis.

A sua característica mais inovadora foi a introdução de «personalidades» para os inimigos, dando aos jogadores pistas comportamentais subtis que permitiam jogadas habilidosas com percursos bem planeados. O jogo também é famoso por terminar num «ecrã de morte» com um bug no nível 256, uma barreira lendária para quem gosta de bater recordes.

O meu veredicto: o Pac-Man continua a ser um exemplo de excelência em design de jogos minimalista. É infinitamente rejogável, surpreendentemente profundo e instantaneamente reconhecível — mesmo décadas depois.

2. Donkey Kong [Plataformas revolucionárias e o nascimento do Mario]

A nossa pontuação 9.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Arcade Ano de lançamento 9 de julho de 1981 Criador(es) Nintendo R&D1 (Shigeru Miyamoto, Gunpei Yokoi) Tempo médio de jogo 2–8 minutos por partida Género Plataforma Modo Um jogador

O Donkey Kong é um dos primeiros e melhores jogos de plataformas, que apresentou aos jogadores o Mario — originalmente chamado Jumpman — e um novo tipo de desafio baseado na habilidade. A premissa é simples: escalar estaleiros de construção, desviar-te de barris a rolar e chegar ao topo para salvar a Pauline. Mas por trás dessa simplicidade está um design de níveis bem trabalhado, uma dificuldade crescente e um ciclo que recompensa tanto o timing como a persistência.

Cada nível é uma pista de obstáculos de ecrã único que muda a cada fase. Os jogadores sobem escadas, saltam por cima de perigos e usam um power-up de martelo para partir obstáculos e ganhar pontos extra. O estilo visual é pixelizado, mas expressivo, com cada movimento e objeto claramente visível, mesmo nos momentos mais caóticos.

Dica de profissional O martelo torna-te invencível perante os inimigos, mas não podes subir enquanto o seguras. Usa-o perto das zonas de reaparecimento e, depois, move-te rapidamente antes que os inimigos se reagrupem.

O que torna este jogo de topo do Switch, baseado na SNES, especial é a forma como lançou as bases para os jogos de plataformas tal como os conhecemos hoje. Não se limitou a apresentar personagens – introduziu uma lógica de design que ainda hoje é utilizada nos jogos. A progressão parece merecida, não concedida, e cada erro ensina-te algo útil.

O meu veredicto: Os fãs de jogos de pura habilidade vão adorar a forma como o Donkey Kong te mantém em suspense sem parecer injusto. É intenso, gratificante e podes jogar vezes sem conta.

3. Street Fighter II [O jogo de luta que marcou uma geração]

A nossa pontuação 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Arcade Ano de lançamento 7 de março de 1991 Criador(es) Capcom (Akira Nishitani, Akira Yasuda) Duração média de uma partida 2–6 minutos por partida Género Luta Modos Um jogador, Multijogador

O Street Fighter II não se limitou a melhorar o seu antecessor – ele reinventou o panorama das competições de arcada para os melhores jogos de luta com joystick. Pela primeira vez, os jogadores podiam escolher entre um elenco completo de personagens, cada um com os seus próprios conjuntos de movimentos, pontos fortes e técnicas características. A premissa básica é simples: dois lutadores enfrentam-se numa partida ao melhor de três, com o objetivo de esgotar a barra de saúde do adversário usando combos precisos e movimentos especiais bem sincronizados.

Os comandos são precisos e bem definidos, com um joystick de oito direções e seis botões de ataque que variam em força e velocidade. Visualmente, o jogo introduziu animações fluidas dos sprites e cenários globais que faziam com que cada partida parecesse única.

Dica de profissional Domina a técnica de cancelar a agachada com um movimento especial para castigar erros rapidamente. Os ataques leves encadeiam-se de forma mais consistente e conseguem interromper adversários mais lentos antes que estes terminem a carga.

O que tornou o Street Fighter II revolucionário foi o seu sistema de combos – uma camada profunda de jogabilidade que recompensava o timing, o espaçamento e o conhecimento dos confrontos. Isto criou um ambiente onde os jogadores podiam melhorar ao longo do tempo e competir a um nível elevado.

O meu veredicto: Os fãs que gostam de competição acirrada e de mecânicas complexas vão achar o Street Fighter II infinitamente rejogável. Recompensa a prática e castiga a hesitação – um verdadeiro teste de habilidade.

4. Space Invaders [O jogo de tiros que deu início a um fenómeno global]

A nossa pontuação 9.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Arcade Ano de lançamento 19 de abril de 1978 Criador(es) Taito (Designer: Tomohiro Nishikado) Duração média de jogo 1–5 minutos por sessão Género Jogo de tiro fixo Modos Um jogador, Multijogador

O Space Invaders colocava os jogadores sob pressão como nenhum outro jogo antes. Controlas um canhão laser na parte inferior do ecrã, movendo-te de um lado para o outro enquanto repeles uma formação compacta de invasores alienígenas que descem um degrau de cada vez. A princípio parece simples, mas a tensão aumenta rapidamente à medida que os invasores aceleram e a tua defesa começa a ceder.

Cada nova onda aumenta de velocidade, mantendo os jogadores em suspense neste jogo amplamente aclamado. O timing torna-se mais importante do que a pontaria. A cada alienígena destruído, o som do jogo intensifica-se, assim como a urgência. Os gráficos são minimalistas – fundo preto, inimigos em pixels brancos, bunkers verdes –, mas esse contraste aguça a concentração e faz com que cada movimento pareça mais intenso.

Dica de profissional Limpa primeiro um dos lados da formação. Isso reduz o número de balas que vêm na tua direção e dá-te mais tempo para mirares nos invasores finais antes que eles desçam.

O ponto forte do «Space Invaders» foi a forma como introduziu ondas de inimigos e uma verdadeira sensação de escalada. Estabeleceu o modelo para todos os jogos de tiro verticais que se seguiram. O jogo não se limitava a testar o tempo de reação – obrigava os jogadores a gerir o espaço, a tomar decisões e a sobreviver contra adversidades que se aproximavam cada vez mais.

O meu veredicto: O Space Invaders continua a ser uma experiência crua e baseada na habilidade, ideal para os craques do espaço. Quem gosta da história dos jogos de arcada ou de uma jogabilidade minimalista, mas desafiante, vai apreciar o quanto este clássico acertou logo desde o início.

5. Galaga [O jogo de tiros que aperfeiçoou a fórmula]

A nossa pontuação 9.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Arcade Ano de lançamento Setembro de 1981 Criador(es) Namco (Shigeru Yokoyama, Toru Ogawa) Tempo médio de jogo 2–6 minutos por partida Género Jogo de tiro fixo Modos Um jogador, Multijogador

No Galaga, controlas uma única nave de combate na parte inferior do ecrã, enfrentando ondas de invasores alienígenas que descem do topo em formações organizadas. Cada nível começa com um enxame a entrar no ecrã, antes de se lançar em padrões de ataque imprevisíveis. Os gráficos são coloridos e fluidos, dando ao jogo uma energia vibrante que se destacava mesmo nas salas de jogos barulhentas.

O que fez o Galaga destacar-se não foi só o ritmo mais acelerado ou os gráficos mais nítidos. O jogo introduziu camadas táticas através de mecânicas como o «Boss Galaga», que conseguia capturar a tua nave com um feixe de tração. Se sobrevivesses e abatesses o boss mais tarde, podias resgatar a tua nave original e juntar as duas numa «nave dupla» com o dobro do poder de fogo – mas também um alvo maior. Isto deu ao jogo mais decisões de risco-recompensa do que qualquer outro jogo anterior.

Dica de profissional Deixa o Boss Galaga capturar a tua nave no início da fase e, depois, recupera-a para teres uma configuração mais forte que te ajude a superar as ondas mais difíceis.

A ação vai-se intensificando constantemente. Os inimigos disparam mais projéteis, saem da formação mais depressa e, eventualmente, evoluem para novos tipos. Cada ronda de bónus dá-te um momento para respirar e acumular pontos extra sem precisares de ripostar.

O meu veredicto: O Galaga é um equilíbrio perfeito entre caos e controlo. Os fãs de jogos de tiro clássicos vão adorar o seu desafio, e o sistema de caças duplos continua a parecer engenhoso nesta era dourada.

6. Missile Command [O jogo de arcada que te obrigava a pensar rápido]

A nossa pontuação 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Arcade, Atari 2600, Atari de 8 bits, Atari ST, Game Boy, Game Boy Color Ano de lançamento Junho de 1980 Criador(es) Atari, Inc. (Dave Theurer, Rich Adam) Tempo médio de jogo 2–6 minutos por sessão Género Jogo de tiros Modos Um jogador, Multijogador

O Missile Command coloca-te no meio de uma catástrofe global em curso. Seis cidades estão sob um ataque implacável de mísseis e tu estás encarregado de as defender usando três bases antimísseis. À medida que as ogivas se aproximam num céu noturno sombrio, apontas uma mira e lanças interceptores que explodem no ar para proteger as tuas cidades da destruição.

A jogabilidade tem menos a ver com disparos rápidos e mais com a gestão de prioridades. Tens de decidir quais as ameaças que são imediatas e quais podem esperar, usando a munição limitada de cada uma das tuas três baterias. O timing é crucial. À medida que os níveis avançam, os mísseis dividem-se, surgem bombardeiros e novas ameaças exigem atenção constante.

Dica de profissional Não persigas todos os mísseis. Aponta para grupos e antecipa as trajetórias para tirares o máximo partido de cada míssil interceptor. Poupa a tua bateria central – ela dispara mais rápido e mais longe do que as outras.

Visualmente, é minimalista e simples – pontos e linhas contam toda a história. Mas a pressão é implacável. O que distinguiu o Missile Command dos outros jogos de tiro de arcada foi a necessidade de tomar decisões rápidas e fazer várias coisas ao mesmo tempo. Não se tratava só de disparar depressa. Tinha de se pensar depressa também.

O meu veredicto: o Missile Command é intenso desde o primeiro momento. Quem gosta de jogos baseados na reação, com um toque de estratégia, vai achá-lo profundamente gratificante.

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7. Asteroids [Precisão, impulso e domínio baseado em vetores]

A nossa pontuação 9.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Arcade, Atari 2600, Atari de 8 bits, Atari 7800, Game Boy Ano de lançamento Novembro de 1979 Criador(es) Atari, Inc. (Lyle Rains, Ed Logg) Tempo médio de jogo 2–7 minutos por jogada Género Jogo de tiros multidirecional Modos Um jogador, Multijogador

O Asteroids ofereceu aos jogadores algo que a maioria dos jogos de arcada não tinha na altura: liberdade de movimento e controlo total sobre a inércia. Pilotas uma nave triangular no espaço profundo, com a missão de destruir os asteróides que se aproximam, evitando colisões com detritos e discos voadores inimigos. A nave desloca-se de forma realista com base na inércia, por isso cada movimento tem o seu peso e exige previsão.

Visualmente, o jogo usava gráficos vetoriais nítidos e brilhantes num ecrã preto. É minimalista, mas impressionante. Os asteróides dividem-se em pedaços mais pequenos e mais rápidos à medida que os atiras, e aparecem periodicamente discos voadores para aumentar a pressão. Cada ecrã concluído reinicia com uma nova onda, aumentando o desafio e acelerando o ritmo.

Dica de profissional Usa pequenas rajadas de propulsão para manteres o controlo sobre o impulso da tua nave. Se a situação ficar demasiado complicada, o hiperespaço pode reposicionar-te, mas tem cuidado – pode deixar-te mesmo no meio do perigo.

O que torna o Asteroids único é a forma como ensina os jogadores a dominar o movimento, em vez de se limitarem a apontar. Não estás preso a um trilho nem a uma posição de disparo fixa. Em vez disso, tens de gerir o espaço, contornar os riscos e antecipar os movimentos num campo em constante mudança.

O meu veredicto: O Asteroids recompensa mãos firmes e escolhas inteligentes. Os fãs de jogabilidade reativa com espaço para o domínio vão adorar a sensação de que cada movimento é merecido.

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8. Mortal Kombat [O jogo de luta que redefiniu a violência nas salas de jogos]

A nossa pontuação 9.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Arcade Ano de lançamento Agosto de 1992 Criador(es) Midway Games (Ed Boon, John Tobias) Tempo médio de jogo 3–6 minutos por partida Género Luta Modos Um jogador, Multijogador

O Mortal Kombat rompeu com os padrões habituais com um tom mais sombrio, personagens digitalizadas e golpes finais chocantes. Os jogadores lutam em combates brutais um contra um, usando um esquema de cinco botões para socos, pontapés e bloqueios. Cada luta decorre num palco confinado, com o ímpeto a mudar constantemente consoante a habilidade e o timing do jogador.

Ao contrário dos seus homólogos mais chamativos, o Mortal Kombat apostou fortemente na crueza. Os gráficos usavam sprites digitalizados baseados em atores reais, dando ao jogo um aspeto realista — e muitas vezes inquietante. Os cenários incluíam fossos de ácido e arenas com espigões, preparando o terreno para as infames «Fatalities»: golpes finais únicos e específicos de cada personagem que permitiam aos jogadores terminar as lutas da forma mais violenta possível.

Dica de profissional Mantém as lutas a curta distância enquanto aprendes os combos. Personagens rápidos como o Liu Kang beneficiam de uma pressão agressiva, enquanto os mais lentos, como o Sub-Zero, brilham ao contra-atacar erros.

A característica marcante deste jogo era a aposta no espetáculo e na surpresa. Cada personagem parecia distinto, e aprender a executar um Fatality tornou-se um ritual de passagem nas salas de jogos. A controvérsia que suscitou só veio aumentar o seu apelo, atraindo multidões que queriam ver o que se seguiria.

O meu veredicto: O Mortal Kombat recompensa os reflexos rápidos e a propensão para o risco. Os fãs que gostam de jogos de estratégia, visuais arrojados e momentos decisivos vão adorar.

9. As Tartarugas Ninja: O Jogo de Arcada [Ação cooperativa clássica com o charme das bandas desenhadas]

A nossa pontuação 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Arcade, NES/Famicom, Amiga, Atari ST, Commodore 64, MS-DOS, Xbox 360 Ano de lançamento 11 de outubro de 1989 Criador(es) Konami Duração média de jogo 10–20 minutos por sessão Género Jogo de luta Modos Um jogador, Multijogador

O «As Tartarugas Ninja: O Jogo de Arcada» ofereceu aos fãs a combinação perfeita entre o caos dos desenhos animados e a diversão de carregar aos botões. Os jogadores podiam escolher entre o Leonardo, o Michelangelo, o Donatello ou o Raphael, cada um com as suas próprias estatísticas de velocidade, alcance e poder. A história começa com um rapto e, a partir daí, é uma luta sem parar em ecrã lateral pelas ruas da cidade, edifícios em chamas e naves alienígenas.

A ação é simples, mas gratificante. Usas um joystick de oito direções para te movimentares, saltares e atacares, sendo que cada Tartaruga é capaz de executar movimentos especiais. Os inimigos, na sua maioria Soldados do Foot, apresentam-se em diferentes cores e estilos de ataque. A estética do jogo espelha a série animada, repleta de letreiros de néon, grelhas de esgoto e cenas cinematográficas que parecem programas de televisão de sábado de manhã.

Dica de profissional O Raphael tem os ataques mais rápidos, o que o torna ótimo para derrubar inimigos rapidamente, mas o longo alcance do Donatello é perfeito para te manteres em segurança ao lidar com multidões.

O que tornava este jogo especial era a forma como unia os amigos. Com até quatro jogadores num único cabinete, o trabalho de equipa transformava-se numa confusão barulhenta, caótica e divertida. Combinado com personagens familiares e fases dinâmicas, destacou-se como um dos melhores jogos de luta arcade da sua época.

O meu veredicto: Se cresceste com as Tartarugas ou simplesmente gostas de jogos cooperativos clássicos, este é um dos jogos de arcada mais rejugáveis e que mais agradam ao público da sua época.

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10. NBA Jam [O jogo desportivo que transformou o basquetebol num espetáculo]

A nossa pontuação 9.1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Arcade, SNES, Genesis, Game Boy, Sega CD, PlayStation, Xbox, iOS, Android, PC e outras Ano de lançamento 1993 Criador(es) Midway (líder: Mark Turmell) Duração média de cada partida 5–12 minutos por jogo Género Desporto Modos Um jogador, Multijogador

O NBA Jam pegou em equipas e jogadores reais da NBA e mandou o realismo pelas janelas abaixo. Este clássico jogo de dois contra dois da Sega Genesis focava-se na velocidade, na energia e no espetáculo. Corres a toda a velocidade pelo campo, fazes afundanços a partir da linha de lance livre, empurras os adversários para roubar a bola e acumulas pontuações absurdas – tudo isto enquanto o locutor grita «Ele está em grande forma!»

A identidade visual do jogo combinava sprites de jogadores digitalizados e fotorrealistas com campos coloridos e em movimento rápido. Cada jogo era curto e explosivo, tornando-o perfeito para sessões rápidas de arcada com um amigo. Também registava as estatísticas entre jogos, o que dava aos jogadores assíduos um incentivo para continuarem a voltar.

Dica de profissional Para entrares no modo «on fire», marca três cestos seguidos com o mesmo jogador. Enquanto estiveres no modo «on fire», o teu jogador tem turbo ilimitado, maior precisão nos lançamentos e não pode ser bloqueado no cesto.

O que distinguia o NBA Jam era a sua aposta total no espetáculo. Os jogadores podiam desafiar a gravidade, entrar no modo «on fire» depois de marcarem três cestos consecutivos e desbloquear personagens escondidas, como o Bill Clinton ou o Sub-Zero. Cada jogo parecia diferente, imprevisível e cheio de momentos que valiam a pena comemorar.

O meu veredicto: se queres um jogo competitivo sem precisares de memorizar mecânicas complexas, o NBA Jam é a escolha certa. Continua a ser um dos jogos de desporto arcade mais divertidos e acessíveis de sempre.

11. Tetris [O clássico dos puzzles que nunca passa de moda]

A nossa pontuação 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Arcade, NES Ano de lançamento Arcade: fevereiro de 1989 / NES: maio de 1989 Criador(es) Atari Games (Ed Logg, Norm Avellar) Tempo médio de jogo 3–10 minutos por sessão Género Quebra-cabeças Modos Um jogador, Multijogador

O Tetris desafia-te a organizar um fluxo interminável de blocos que caem, formando linhas horizontais perfeitas. Assim que uma linha fica completa, desaparece, libertando espaço e aumentando a tua pontuação. Os controlos são simples, mas a experiência é tudo menos isso. Cada decisão afeta a seguinte neste mundo, e um único passo em falso pode transformar o ecrã numa confusão.

Visualmente, a versão de arcada usava formas de blocos bem definidas e animações simples para criar um ecrã fácil de ver, mas difícil de dominar. Não há música na versão original de arcada, mas a tensão vem da velocidade crescente, que aumenta a pressão a cada nível concluído.

Dica de profissional Deixa sempre espaço na extremidade mais distante para um bloco «I». Construir à volta dessa peça permite-te fazer um Tetris (eliminar quatro linhas de uma só vez), o que faz com que a tua pontuação continue a subir rapidamente.

O que destacou o Tetris foi a forma como criou complexidade a partir da simplicidade. Não havia inimigos, nem explosões – apenas blocos, espaço no ecrã e tempo. No entanto, poucos jogos inovadores criaram um desafio mental tão profundo, sendo ao mesmo tempo acessíveis logo à primeira tentativa.

O meu veredicto: O Tetris é pura genialidade em termos de design. É relaxante até deixar de o ser – e, assim que te prende, é difícil parar de jogar.

12. Centipede [Rápido, concentrado e surpreendentemente estratégico]

A nossa pontuação 8.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Arcade Ano de lançamento Agosto de 1981 Criador(es) Atari, Inc. (Dona Bailey, Ed Logg) Tempo médio de jogo 2 a 6 minutos por sessão Género Jogo de tiro fixo Modos Um jogador, Multijogador

No Centipede, controlas o Bug Blaster, uma pequena nave na parte inferior do ecrã que dispara contra uma centopeia segmentada que desce, serpenteando por um campo caótico de cogumelos. Guias a tua nave com um trackball, esquivando-te e reagindo rapidamente tanto aos inimigos como aos obstáculos à medida que a velocidade do jogo aumenta.

À primeira vista, este jogo tão popular parece simples. Mas à medida que os cogumelos se multiplicam e os segmentos do centípede se dividem e se espalham, fica cada vez mais difícil controlar o que se passa no ecrã. O design visual é simples, com cores vivas sobre um fundo preto para manter o movimento e os alvos bem visíveis.

Dica de profissional Abrir caminho entre os cogumelos logo no início, especialmente no centro do ecrã. Isso dá-te mais espaço para gerires as ondas seguintes, quando a centopeia se dividir ou acelerar.

A característica que mais se destaca é o facto de cada tiro contar. Destruir parte da centopeia afeta o seu comportamento, o que significa que as tuas escolhas alteram diretamente o desafio. Ao contrário de jogos de tiro mais caóticos, o Centipede valoriza o ritmo e o posicionamento em vez da força bruta.

O meu veredicto: O Centipede mantém o ritmo acelerado e focado. É ideal para jogadores que gostam de sessões curtas e intensas de jogo que exigem tanto reflexos como estratégia.

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13. Pong [O jogo que lançou uma indústria global]

A nossa pontuação 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Arcade, Consola dedicada Ano de lançamento 29 de novembro de 1972 (NA) Criador(es) Atari, Inc. (Allan Alcorn) Tempo médio de jogo 1–5 minutos por ronda Género Desporto Modos Um jogador, Multijogador

Este é um dos melhores jogos de consola em emulação legal e é uma versão digital do ténis de mesa, sendo amplamente considerado como o primeiro videojogo de sucesso comercial. O ecrã é minimalista: um fundo preto, duas raquetes brancas e uma bola de pixels a saltar. Os jogadores usam um botão giratório ou um manípulo para mover a raquete na vertical, devolvendo a bola de um lado para o outro, com o objetivo de serem os primeiros a atingir onze pontos.

Embora básico para os padrões da época dourada, o Pong foi revolucionário. Introduziu a ideia de uma jogabilidade competitiva, frente a frente, que teve um impacto imediato junto dos frequentadores das salas de jogos. Cada ronda parecia pessoal e cada ponto era conquistado graças ao timing, à velocidade de reação e a um pouco de sorte. Era fácil de aprender, mas difícil de dominar a combinação ideal para o sucesso nos salões de jogos.

Dica de profissional Concentra-te no ângulo de devolução. Bater na bola mais perto da borda da raquete cria ressaltos mais acentuados, tornando mais difícil para o teu adversário reagir.

A simplicidade dos controlos, combinada com a resposta imediata à pontuação e aos troca-bolas, tornou-o altamente viciante. E, mais importante ainda, provou que os jogos clássicos podiam ser simultaneamente cativantes e lucrativos, dando origem a uma nova indústria.

O meu veredicto: O Pong ocupa um lugar especial na história dos jogos. É simples, icónico e o ponto de partida para tudo o que se seguiu. Os fãs de uma jogabilidade pura e competitiva ainda apreciam o seu encanto.

14. The Simpsons Arcade Game [Nostalgia caótica em modo cooperativo com um toque de desenho animado]

A nossa pontuação 8.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Arcade, Commodore 64, MS-DOS Ano de lançamento Março de 1991 (NA), 11 de agosto de 1991 (JP) Criador(es) Konami Duração média de jogo 15–25 minutos por sessão Género Jogo de luta Modos Um jogador, Multijogador

O jogo de arcada dos Simpsons trouxe uma experiência enérgica, ao estilo do Cuphead, que fez os fãs sentirem-se como se estivessem a lutar num episódio da série. Podias jogar na pele do Homer, da Marge, do Bart ou da Lisa, cada um com armas encantadoramente excêntricas, como cordas de saltar, aspiradores ou a Marge a balançar a Maggie como se fosse um martelo. A arte pixelizada era colorida e exagerada, mantendo-se fiel à animação da série enquanto transformava personagens familiares em estrelas de ação.

A jogabilidade centrava-se em lutas caóticas de deslocamento lateral contra hordas de inimigos, com os jogadores a usarem um joystick e dois botões para lançar ataques e dar saltos. Certos combos permitiam que as personagens se juntassem para fazer jogadas em equipa, como a Lisa e o Bart a derrubarem os inimigos com uma corda de saltar.

Dica de profissional A Lisa tem o maior alcance com a sua corda de saltar, o que a torna ótima para o comando de multidões. Mas a força bruta do Homer é perfeita para jogadores que preferem poder corpo a corpo.

O que o destacava era a mistura de combate cooperativo acessível com o humor ao estilo dos Simpsons. A máquina de arcada era um íman para grupos, transformando sessões casuais em batalhas barulhentas e cheias de risos que ainda hoje, décadas depois, despertam nostalgia.

O meu veredicto: Se cresceste a ver Os Simpsons ou simplesmente adoras jogos multijogador frenéticos do tipo «beat ’em up», este jogo oferece diversão intemporal ao estilo dos desenhos animados e algumas das melhores animações de personagens dos anos 90.

15. Q*bert [O jogo de quebra-cabeças que te faz saltar por pirâmides e que redefiniu a criatividade dos jogos de arcada]

A nossa pontuação 8.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Arcade Ano de lançamento 18 de outubro de 1982 Criador(es) Warren Davis, Jeff Lee Duração média de uma partida 5–10 minutos por sessão Género Ação, Quebra-cabeças Modos Um jogador, Multijogador

O Q*bert foi um dos jogos de arcada mais criativos do início dos anos 80. Colocava-te numa pirâmide isométrica colorida, onde controlavas o Q*bert, uma personagem laranja de nariz comprido, a saltar na diagonal de cubo em cubo. Cada salto mudava a cor do cubo, e o objetivo era transformar toda a pirâmide na cor pretendida, evitando inimigos como a cobra Coily ou as criaturas verdes travessas que faziam-te recuar.

Dica de profissional Salta para os discos giratórios ao lado da pirâmide para escapar do perigo. Eles vão levar-te até ao topo, salvando-te da perseguição mortal do Coily.

Os comandos simples – apenas um joystick diagonal de quatro direções – escondiam um desafio enganosamente complicado. Os jogadores tinham de pensar rápido, planear os seus movimentos e reagir aos padrões imprevisíveis do inimigo, tudo isto enquanto se equilibravam numa grelha 3D visualmente distinta que parecia anos à frente do seu tempo. Os visuais geométricos brilhantes, misturados com os efeitos sonoros icónicos do Q*bert e as suas bolhas peculiares com «palavrões», deram ao jogo o seu charme inconfundível.

O meu veredicto: Os fãs dos muitos jogos clássicos de arcada vão adorar o Q*bert pela sua mistura de precisão, timing e personalidade. Continua a ser um dos jogos clássicos mais distintos e imaginativos de sempre.

Tudo o que precisas de saber sobre jogos de arcada

Os jogos de arcada marcaram várias gerações de jogadores. Foram o campo de provas para os reflexos, a memória e a mestria. Este guia vai ajudar-te a escolher as melhores máquinas, a perceber o que torna um caixa icónico e a descobrir como estes clássicos continuam vivos nesta era dourada através de versões adaptadas e emulações.

O Impacto dos Jogos de Arcade na Cultura dos Jogos

As salas de jogos eram mais do que apenas salas cheias de máquinas – foram onde os jogos sociais começaram de verdade. As pontuações mais altas tornaram-se motivo de orgulho. Nasceram lendas locais em máquinas como o Pac-Man, o Donkey Kong e o Street Fighter II.

Estes jogos não eram apenas populares, deram origem a fenómenos globais. O NBA Jam deu vida aos desportos com um estilo exagerado. O Tetris e o Missile Command elevaram os jogos de quebra-cabeças e de estratégia a formas de arte. Juntos, moldaram tudo, desde os jogos competitivos até à forma como pensamos sobre o próprio design de jogos.

Os Cabines de Arcada Mais Icónicas de Sempre

Cada máquina desta lista conquistou o seu lugar por uma razão. O Street Fighter II estabeleceu o padrão de excelência para os jogos de luta. O Galaga e o Asteroids proporcionavam uma busca viciante por pontuações elevadas. As Tartarugas Ninja e o O Jogo Arcade dos Simpsons transformaram franquias conhecidas em lutas multijogador inesquecíveis.

Até o Q*bert se destacou com a sua pirâmide isométrica peculiar e a jogabilidade com mudanças de cor. Estas máquinas não eram só jogos – eram o centro das atenções nas salas de jogos, adoradas pela sua arte, pelos seus comandos e pelas suas bandas sonoras inesquecíveis.

As melhores adaptações e emulações de jogos de arcada para consolas domésticas

Graças às versões modernas e à emulação, estes jogos continuam vivos muito para além dos salões de jogos. O Tetris já foi lançado em quase todas as plataformas imagináveis. O Donkey Kong e o Space Invaders mantêm o seu legado através das consolas da Nintendo e de compilações retro. O Mortal Kombat evoluiu para uma franquia global, sem deixar de honrar as suas raízes nos salões de jogos.

E títulos como o Pong e o Pac-Man estão agora acessíveis às novas gerações em consolas portáteis, telemóveis e mini-máquinas de arcada. Estas versões ajudam a preservar a essência da arcada – jogabilidade rápida, baseada na habilidade e inesquecível – sem precisares de fichas nem de uma multidão.

O meu veredicto geral sobre os melhores jogos de arcada

Não faltam experiências icónicas na história dos arcades, mas o ponto de partida ideal para cada jogador depende do seu estilo de jogo. Se o que te interessa são mãos rápidas e reflexos Twitch, começa com o Centipede ou o Galaga. Para os fãs de confrontos competitivos e do caos multijogador, o Street Fighter II, o NBA Jam ou o Tartarugas Ninja proporcionam uma energia inigualável.

Os amantes de puzzles vão apreciar a genialidade do Tetris ou a estratégia isométrica do Q*bert, enquanto os jogadores que procuram uma história podem sentir-se atraídos pelo Donkey Kong ou pelo O Jogo de Arcade dos Simpsons, pelo seu charme centrado nas personagens. Se procuras pura nostalgia e história, o Pac-Man e o Pong são onde tudo começou. Em última análise, estes 15 títulos têm algo para todos os tipos de fãs de jogos de arcada.

Perguntas frequentes