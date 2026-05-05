Os 10 melhores jogos da NASCAR em 2026: Preparar, pronto, corre!

Se estás ansioso por encontrar o melhor jogo da NASCAR (National Association for Stock Car Auto Racing) que te coloque no lugar do piloto e te faça o coração bater mais rápido do que uma reinicialização com bandeira verde, estás no sítio certo.

Desde as icónicas pistas ovais até aos percursos curtos de tirar o fôlego, há uma experiência da NASCAR à tua espera que te vai levar a perseguir a glória, desde a tua sala de estar até à próxima Daytona ou Talladega.

Mas sejamos realistas – alguns jogos simplesmente não conseguem captar a emoção a todo o gás das corridas da NASCAR em 2026 . É por isso que elaborei este guia rápido com os melhores jogos da NASCAR que existem, para garantir que não ficas preso a um jogo medíocre quando podes estar a arrasar na pista com estilo no teu PC ou nas tuas consolas.

Quer sejas um fã de longa data da NASCAR ou um novato atraído pela emoção das corridas de alta velocidade, estes jogos têm potência para te manter entretido durante horas.

As nossas melhores escolhas para jogos da NASCAR

Prepara-te para acelerar os motores, porque vamos mergulhar de cabeça no mundo emocionante dos jogos da NASCAR! Estes títulos destacam-se não só pelas emoções de alta velocidade e pela atmosfera autêntica das corridas, mas também pela forma como trazem a emoção da pista diretamente para o teu ecrã.

Aqui estão as nossas melhores escolhas:

1 NASCAR Heat 5 2020 O mais recente título da série NASCAR Heat, que traz ação intensa de stock car com pilotos e equipas atualizados. Buy now 2 NASCAR Heat 4 2019 Uma experiência de corrida fantástica com estações dinâmicas, condução realista e opções de personalização detalhadas para os fãs da NASCAR. Buy now 3 NASCAR 21: Ignition 2021 O título da próxima geração da NASCAR, com gráficos impressionantes e um modo de carreira envolvente, apesar de ter tido um lançamento complicado. Buy now

E isto é só o início, amigos! Continua a ler para descobrires a lista completa dos melhores jogos de vídeo da NASCAR que te vão fazer roçar carro com carro, aperfeiçoar as tuas paragens nas boxes e correr atrás daquela volta da vitória num piscar de olhos.

Os 10 melhores jogos de corridas da NASCAR para todos os fãs

Desde condições meteorológicas dinâmicas que te vão manter em alerta até uma física detalhada e carros personalizáveis que te permitem expressar o teu estilo de condução, cada jogo oferece uma dose de adrenalina e pura diversão que outros jogos não conseguem igualar.

Aperta o cinto, porque vamos mergulhar no mundo dos videojogos da NASCAR, feitos para a velocidade e repletos de emoção. Se estás pronto, vamos queimar um pouco de borracha.

1. NASCAR Heat 5

Plataformas PC, PlayStation 4, Xbox One Ano de lançamento 2020 Desenvolvedor 704Games, Jogos de Automobilismo Características únicas Modo de carreira melhorado, novo modo de testes e pilotos, equipas e circuitos oficiais da NASCAR.

O NASCAR Heat 5 é um jogo de corridas emocionante que te coloca ao volante com toda a adrenalina da ação real da NASCAR. Aperfeiçoa o que já funcionava no Heat 4, trazendo controlos mais fluidos e uma IA melhorada, que é exigente mas justa. O modo de carreira é o que mais se destaca, permitindo-te construir o teu legado através de uma gestão inteligente e de corridas de cortar a respiração.

Visualmente, é sólido: os carros têm um aspeto fantástico, as pistas parecem vivas e a sensação de velocidade está sempre presente. Embora não seja o jogo mais espetacular em termos gráficos, capta na perfeição a atmosfera da NASCAR. A condução é precisa e responsiva, tornando cada volta um teste de habilidade e timing – especialmente quando estás a lutar por aquele último lugar no pódio enquanto evitas acidentes na pista!

Uma das melhores novidades do Heat 5 é o modo de testes, que te dá a oportunidade de afinar o teu carro e experimentar até encontrares a configuração perfeita. Tem até uma cabine de pintura para realizar a personalização do visual do teu carro de acordo com o teu estilo. Com as formações oficiais e os circuitos reais da NASCAR Cup Series, é o jogo mais completo da série até à data.

Claro, não é nada de inovador, mas o NASCAR Heat 5 aperfeiçoa e dá um toque final a tudo o que veio antes. Para quem adora a NASCAR ou só quer sentir a adrenalina da velocidade, este jogo é um sucesso garantido.

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2. NASCAR Heat 4

Plataformas PC, PlayStation 4, Xbox One Ano de lançamento 2019 Desenvolvedor 704Games Características únicas Gráficos melhorados, modo de carreira mais aprofundado, mapas de pistas dinâmicos e IA competitiva.

O NASCAR Heat 4 representa uma grande melhoria para a série, proporcionando-te uma experiência NASCAR ainda mais emocionante. Desde o início, fica claro que os gráficos estão mais nítidos, com iluminação melhorada e detalhes das pistas mais vibrantes para dar vida às corridas.

A grande estrela deste jogo desportivo imersivo é a evolução da tua carreira, que traz profundidade e desafios à medida que vais subindo na hierarquia, lidando com patrocínios, rivalidades e a necessidade de manter o teu carro em plena forma. A condução é extremamente suave, conseguindo um equilíbrio perfeito entre simulação e ação ao estilo arcade, que te vai fazer voltar para «só mais uma corrida».

A IA é inteligente e competitiva, proporcionando-te uma luta justa a cada curva. Não é perfeito – os gráficos não são de tirar o fôlego –, mas para os fãs de corridas de stock car, o Heat 4 é uma experiência emocionante. Se procuras um jogo da NASCAR que seja divertido e profundo, sem ser demasiado complexo, o Heat 4 é uma escolha de destaque.

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3. NASCAR 21: Ignition

Plataformas PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Ano de lançamento 2021 Desenvolvedor Jogos de desportos motorizados Características únicas Gráficos espetaculares com a Unreal Engine, uma carreira envolvente e conteúdo oficial da NASCAR Cup Series.

O NASCAR 21: Ignition tenta ser o novo rei não só dos melhores jogos multijogador da Xbox, mas também das corridas de stock car, e consegue-o na maior parte das vezes. Sendo o primeiro jogo a usar a Unreal Engine, os gráficos são mesmo impressionantes – os carros brilham ao sol e as pistas parecem imersivas e cheias de vida. É um deleite para os olhos e a sensação de velocidade é emocionante.

Subir na carreira é gratificante, levando-te para a NASCAR Cup Series com equipas e pistas reais. A IA é difícil e agressiva, mantendo-te em alerta do início ao fim. Vais sentir a pressão de cada corrida enquanto lutas pela bandeira axadrezada.

Onde o «Ignition» se destaca é na condução. Os carros parecem pesados e autênticos, exigindo verdadeira habilidade para os dominar. É desafiante, mas tão gratificante assim que apanhas o jeito.

Há alguns percalços – podem surgir bugs e falhas, e algumas funcionalidades parecem estar a meio. Mas quando tudo funciona bem, é uma diversão do caramba. O NASCAR 21: Ignition é um passo ambicioso para a série, oferecendo aos fãs da NASCAR uma forma nova e emocionante de satisfazer a sua paixão pelas corridas.

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4. NASCAR ‘15 Victory

Plataformas PC, PS3, Xbox 360 Ano de lançamento 2015 Desenvolvedor Eutechnyx Características únicas Lista de pilotos atualizada para 2015, experiência clássica da NASCAR e dinâmica de corrida aperfeiçoada.

O NASCAR ’15 Victory pode parecer um pouco antiquado hoje em dia, mas continua a ser uma escolha sólida para os fãs que querem reviver as corridas clássicas da NASCAR. O último jogo da série NASCAR da Eutechnyx traz-te todos os pilotos, carros e pistas da época de 2015, com um modo de carreira simples, mas gratificante. Podes começar logo e sentir a adrenalina de acelerar a toda a velocidade na pista com o teu stock car favorito!

Visualmente, não te vai deixar de boca aberta, mas capta bem a atmosfera dos circuitos reais da NASCAR, com detalhes decentes das pistas e cores vivas. Os controlos são fáceis de aprender, o que faz deste jogo um excelente ponto de partida se fores novo nos jogos da NASCAR. A IA pode ser um pouco conservadora, por isso espera-te uma corrida mais focada em aperfeiçoar as tuas voltas do que em enfrentar rivais agressivos.

Ainda assim, há algo de intemporal no NASCAR ’15 Victory – é simples, divertido e uma bela viagem ao passado para os fãs da série. Se estás à procura daquela experiência clássica da NASCAR sem muitos extras, vale a pena experimentares este jogo.

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5. NASCAR Heat 2

Plataformas PC, PS4, Xbox One Ano de lançamento 2017 Desenvolvedor 704Games Características únicas Três séries da NASCAR, modo multijogador em ecrã dividido e IA específica para cada pista.

Foi com o NASCAR Heat 2 que as coisas começaram a ficar a sério para a série Heat moderna. Tem aquela energia clássica das corridas de stock car, com todas as pistas da NASCAR que adoras e uma carreira envolvente que te faz querer voltar sempre. Pela primeira vez, este jogo traz as séries NASCAR Xfinity e Camping World Truck para a mistura, adicionando mais profundidade e emoção aos teus fins de semana de corridas.

Os gráficos são bons e, embora não te deixem de boca aberta, captam bem a velocidade e o espírito da NASCAR. A mecânica de condução está mais refinada neste jogo, e há uma sensação real de peso e controlo à medida que enfrentas cada curva. A condução é precisa e responsiva, o que é perfeito para as disputas nas últimas voltas.

Um dos pontos altos? O modo multijogador em ecrã dividido e online – perfeito para desafiares os teus amigos e provares que és o melhor na pista. Claro, não é o jogo mais espetacular que existe, mas o NASCAR Heat 2 acerta em cheio nessa mistura gratificante de diversão e competição. Se estás à procura de um jogo de NASCAR completo, fácil de começar a jogar e difícil de largar, este é um vencedor.

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6. NASCAR 14

Plataformas PC, PS3, Xbox 360 Ano de lançamento 2014 Desenvolvedor Eutechnyx Características únicas IA dinâmica, ambiente autêntico da NASCAR e modo de carreira detalhado.

O NASCAR 14 pode já ter uns anos, mas continua a ser um sucesso para os fãs que adoram corridas de stock car. Com pilotos, equipas e pistas reais da NASCAR, traz a emoção da Sprint Cup Series diretamente para as tuas mãos. A progressão na carreira é simples, mas envolvente, permitindo-te subir na classificação e sentires-te como um verdadeiro profissional da NASCAR.

Em termos gráficos, é bastante bom para a época – modelos de carros bem feitos, detalhes autênticos das pistas e uma atmosfera da NASCAR geralmente envolvente. A corrida em si é que é o destaque: é rápida, divertida e parece autêntica, especialmente quando estás a disputar a liderança num pelotão cheio.

Os comandos são intuitivos e fáceis de aprender, o que faz deste jogo uma escolha fantástica para jogadores de todos os níveis. A IA pode ser um pouco imprevisível – às vezes demasiado cautelosa, outras vezes surpreendentemente agressiva –, mas mantém as coisas interessantes enquanto lutas pelas posições.

O NASCAR 14 é perfeito se procuras uma experiência de NASCAR simples e divertida. Pode não ter todo o requinte dos títulos mais recentes, mas continua a ser uma diversão garantida para os fãs que querem mergulhar no mundo de alta velocidade das corridas de stock car.

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7. NASCAR Heat 5: Edição Definitiva

Plataformas PC, PS4, Xbox One Ano de lançamento 2020 Desenvolvedor 704Games, Jogos de Automobilismo Características únicas Todos os DLCs do NASCAR Heat 5 incluídos, listas de pilotos atualizadas e a experiência mais completa do NASCAR Heat.

O NASCAR Heat 5: Edição Definitiva pega em tudo o que adoras no NASCAR Heat 5 e acrescenta um toque extra de emoção. Inclui todos os DLC, incluindo a Atualização da Época de 2020, para que tenhas o pacote completo logo desde a bandeira verde. Isso significa mais carros, mais pistas e mais formas de correr como um profissional.

Os gráficos estão muito bons, com modelos de carros autênticos e ambientes de pista animados que te transportam diretamente para a ação. A condução é suave e responsiva, encontrando um equilíbrio perfeito entre a ação arcade e o desafio próprio de um simulador. Se estás à procura daquela sensação autêntica da NASCAR, a Edição Definitiva não te vai desiludir.

A carreira é o grande destaque aqui – sobe na classificação, ajusta a configuração do teu carro e vê se tens o que é preciso para ganhar a Taça. Também há multijogador em ecrã dividido e online para aquelas boas e velhas disputas com os teus amigos.

A única desvantagem? É basicamente o Heat 5 com um monte de extras – por isso, se já tens o jogo base e os DLCs, pode não parecer uma compra imprescindível. Mas para novatos ou fãs incondicionais da NASCAR, é um pacote completo e pronto para a corrida.

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8. NASCAR The Game 2013

Plataformas PC Ano de lançamento 2013 Desenvolvedor Eutechnyx Características únicas Pistas autênticas da NASCAR, modelagem realista de danos e personalização detalhada dos carros.

O NASCAR The Game 2013 informo-te é uma espécie de joia escondida para os fãs de corridas de stock car. Pode não ser o mais recente lançamento, mas capta a essência da NASCAR com gráficos sólidos e algumas funcionalidades surpreendentemente completas. Desde várias épocas até corridas rápidas, há aqui o suficiente para te manter ao volante durante horas.

Os gráficos são decentes – nada de espantar, mas bons o suficiente para tornar cada corrida animada. Os controlos também são bastante simples, o que torna o jogo acessível para quem só quer entrar e correr. Consegue um bom equilíbrio: realista o suficiente para os fãs da NASCAR, mas ainda assim tolerante se fores mais um jogador casual.

O destaque é a progressão na carreira. Podes personalizar o teu carro, ajustar as tuas estratégias e subir na classificação até te tornares um verdadeiro campeão da NASCAR. Os pilotos controlados pela IA mantêm-te sempre em alerta, e há muita emoção em cada volta.

No geral, o NASCAR The Game 2013 informo não é o mais espetacular, mas é um jogo de corridas da NASCAR sólido e gratificante que continua a ser uma boa opção para quem quer reviver a emoção das corridas de stock car.

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9. NASCAR Heat Evolution

Plataformas PC, PS4, Xbox One Ano de lançamento 2016 Desenvolvedor Monster Games Características únicas IA dinâmica, desafios específicos para cada pista e dificuldade progressiva para novatos e veteranos.

Sobre o NASCAR Heat Evolution foi o primeiro jogo da série NASCAR Heat a chegar às consolas modernas e, embora ainda tenha alguns pormenores a aperfeiçoar, é um excelente ponto de partida para quem está a dar os primeiros passos no mundo da NASCAR. Tens acesso a todos os pilotos e pistas oficiais da época de 2016, o que torna muito fácil começares a jogar.

Visualmente, é razoável, mas nota-se claramente que já tem uns anos, comparado com os jogos mais recentes. No entanto, as pistas estão bem recriadas e há um certo encanto na sua apresentação simples e direta. Os controlos são fáceis de aprender – perfeitos para que os novos fãs se habituem às corridas da NASCAR.

A progressão na carreira é bastante básica, mas dá-te a oportunidade de subir na hierarquia, passando de piloto de segunda linha a estrela da Cup Series. A IA não é das mais agressivas, por isso o foco está mais em aperfeiçoar as tuas linhas de corrida e dominar o percurso do que em ação intensa, com carros colados uns aos outros.

Sobre o NASCAR Heat Evolution pode não ser o jogo mais profundo, mas é um ponto de partida sólido se és novo na NASCAR ou se só queres um pouco de entretenimento descontraído. É a NASCAR, simplificada e pronta a arrancar.

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10. NASCAR Heat 3

Plataformas PC, PS4, Xbox One Ano de lançamento 2018 Desenvolvedor 704Games Características únicas Novo Xtreme Dirt Tour, torneios online e um modo de carreira mais aprofundado, com mais opções de corrida.

O NASCAR Heat 3 foi um grande avanço em relação ao Evolution e ao Heat 2, oferecendo aos fãs um pacote mais completo com um pouco de tudo. Tem todos os grandes nomes e as pistas reais que esperavas, além da série de corridas em terra batida para te divertires na lama.

Visualmente, é excelente – os carros têm bom aspeto, as pistas parecem vivas e há uma sensação agradável de velocidade enquanto voas pelo circuito. A IA foi bastante melhorada, proporcionando-te obstáculos a sério enquanto lutas pela bandeira axadrezada.

É no modo Carreira que o Heat 3 se destaca mesmo. Podes ir subindo pelas diferentes séries, construindo a tua equipa e aperfeiçoando as tuas habilidades. Os modos multijogador online e de ecrã dividido dão ainda mais valor de rejogabilidade para quem quer competir roda a roda com os amigos.

Não é isento de algumas peculiaridades — alguns podem achar a condução um pouco instável —, mas é uma experiência NASCAR completa e fácil de entrar no ritmo. Se procuras um jogo de NASCAR acessível, repleto de funcionalidades e simplesmente divertido, o Heat 3 é uma excelente escolha.

Se gostas de experiências de condução realistas, provavelmente também vais gostar de outros jogos de simulação de primeira linha.

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Perguntas frequentes

Qual é o melhor jogo de NASCAR?

O melhor jogo da NASCAR depende do que procuras! O NASCAR Heat 5 é um dos favoritos dos fãs pelo seu modo de carreira e autenticidade, enquanto o NASCAR 21: Ignition destaca-se pelos gráficos impressionantes e pela condução realista para os fãs mais dedicados da NASCAR.

Quando é que sai o novo jogo da NASCAR?

A saída de um novo jogo da NASCAR ainda não foi confirmada, mas os fãs esperam novidades em 2026 . Fica atento aos anúncios oficiais para saberes as últimas novidades sobre o próximo jogo!

O Forza tem a NASCAR?

Sim, o Forza Motorsport 6 incluiu um pacote de expansão da NASCAR com pilotos, carros e pistas reais da NASCAR, permitindo-te competir em eventos autênticos da NASCAR dentro do mundo incrivelmente envolvente do jogo.