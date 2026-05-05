Os 10 melhores jogos multijogador da Xbox para jogares em 2026

Se estás à procura dos melhores jogos multijogador da Xbox, provavelmente esperas ver os habituais, como o Halo, o Destiny ou o Rocket League. São todos fantásticos, mas já estão mais do que explorados. Não é isso que vou fazer aqui. Esta lista vai dar-te algumas sugestões mais conhecidas, mas também vai mergulhar à procura de verdadeiras pérolas multijogador, muitas vezes esquecidas.

Descobre títulos com gráficos impressionantes e uma jogabilidade que te mantém preso ao jogo até às 3 da manhã num dia de semana. Certifiquei-me de que cada jogo aqui satisfaz diferentes tipos de jogadores. Também me certifiquei de que cumprem todos os requisitos que tornam os jogos multijogador da Xbox excelentes, e não apenas bons.

Se gostas de tabelas de classificação e jogadas decisivas , estes jogos vão levar as tuas habilidades ao limite. Multijogador onde podes entrar e sair quando quiseres ? Temos. E que tal mundos enormes e vivos com aventuras centradas no multijogador ? Também estão aqui.

Também selecionei a dedo jogos que estão no Game Pass ou que são incrivelmente acessíveis para o conteúdo que oferecem. Por isso, seja o que for que estejas à procura, não pares de ler até chegares ao fim. Vou dar-te análises completas sobre a jogabilidade, a disponibilidade e tudo o resto que QUERES saber.

As nossas 5 melhores escolhas de jogos multijogador para a Xbox

Há títulos que te prendem ao ecrã. A jogabilidade é simplesmente eletrizante. Já sabes que o Halo e o Forza são fantásticos. Mas vamos falar de outros pesos pesados que definem o género e de lendas subestimadas que não podem faltar na coleção de nenhum jogador de Xbox:

1 Call of Duty: Black Ops 6 2024 Rápido e repleto de tiroteios de alto risco. Buy now 2 Minecraft 2011 Criatividade sem limites e o melhor jogo sandbox cooperativo de sempre. Buy now 3 Fortnite 2017 O battle royale definitivo que não para de se reinventar. Buy now

Tem mais títulos à espera lá em baixo, e ainda vou dar-te links para as melhores promoções de jogos, para quem quiser jogar estes jogos já.

Os 10 melhores jogos multijogador para a Xbox em 2025

Os jogos multijogador na Xbox atingem o seu auge quando unem os jogadores, seja para competições intensas, aventuras cooperativas emocionantes ou simplesmente diversão caótica. Os melhores títulos oferecem uma experiência online fluida, progressão gratificante e variedade suficiente para te fazer voltar sempre por mais. Mas o que é que realmente faz um jogo multijogador destacar-se?

Eis o que procuramos numa experiência multijogador de topo na Xbox:

Crossplay e progressão cruzada – joga com os teus amigos, independentemente da plataforma.

Netcode robusto e baixa latência – ninguém tem tempo para atrasos.

Modos de jogo variados – algo tanto para jogadores casuais como para os mais dedicados.

Personalização e progressão do jogador – skins, equipamentos, desbloqueios.

Atualizações e eventos frequentes – aqui não há jogabilidade repetitiva e enfadonha.

Com isso em mente, vamos dar uma vista de olhos a alguns dos melhores jogos multijogador que a Xbox tem para oferecer. Quer estejas à procura de jogos de tiro a ritmo acelerado, batalhas estratégicas em equipa ou aventuras em mundo aberto, há aqui algo para todos os gostos.

1. Call of Duty: Black Ops 6 (A melhor ação FPS de alto risco)

Plataformas ⭐ Ano de lançamento: Disponibilidade no Game Pass: Xbox Series X/S, PS5, PC 2024 Não no Game Pass Ultimate nem no Game Pass para PC

Aqui está um excelente título multijogador que também é um fantástico jogo de tiro em primeira pessoa. O Call of Duty: Black Ops 6 é um teste brutal aos teus reflexos, precisão e estratégia. O Black Ops 6 aperfeiçoa os modos de jogo que já adoras, levando o multijogador online a novos patamares com IA adaptativa, movimentos fluidos que parecem mais suaves do que manteiga e tiroteios táticos que premiam a habilidade em vez da sorte.

É aqui que os jogadores competitivos se destacam. Arrasa numa partida classificada com tiroteios alucinantes ou domina com uma estratégia de equipa bem pensada. Os jogadores que gostam de cooperação social vão adorar o regresso do modo «zombies». Uma desvantagem é que o passe de batalha do jogo se centra muito nos itens cosméticos, o que às vezes parece um pouco abusivo.

No dia do lançamento, havia mais de 300 mil jogadores (segundo relatórios da Activision) e a franquia ainda tem fãs dedicados, mesmo depois de todos estes anos, por isso, experimenta!

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2. Minecraft (O melhor jogo sandbox multijogador de mundo aberto)

Plataformas ⭐ Ano de lançamento: Disponibilidade no Game Pass: Xbox Series X/S, PC, PlayStation, Switch 2011 Sim

Poucos jogos oferecem a liberdade infinita que o Minecraft oferece. Faças o que fizeres: quer estejas a explorar, a criar itens ou a sobreviver na selva com amigos, o encanto nunca desaparece. O seu modo multijogador online permite-te construir mundos inteiros. Também podes desafiar outros jogadores ou embarcar em experiências de sobrevivência alucinantes com servidores modificados.

Para quem gosta de jogos cooperativos sociais, é um sonho. Junta-te a outros, constrói criações malucas, mergulha em mapas de aventura ou luta em minijogos personalizados. Para os exploradores, as paisagens sem limites são o sandbox definitivo. Podes fazer tudo o que quiseres. Uma desvantagem é que a Bedrock Edition na Xbox Series tem um suporte a mods mais fraco em comparação com a versão Java.

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3. Fortnite (O melhor Battle Royale com jogabilidade em constante mudança)

Plataformas ⭐ Ano de lançamento: Disponibilidade no Game Pass: Xbox Series X/S, PC, PlayStation, Switch 2017 Não (mas é gratuito)

A maioria das pessoas conhece o fantástico jogo battle royale que é o Fortnite, mas o que o mantém vivo? Bem, tem alguns elementos vencedores. O combate é dinâmico. O mapa está sempre a evoluir. Além disso, muitos jogadores jogam todos os dias por causa da sua imprevisibilidade. A jogabilidade é viciante, com imensos modos. O modo classificado e o cenário de eSports do Fortnite continuam a dar que falar para quem gosta de competição. Por outro lado, quem joga só por diversão pode curtir o modo sem construção.

É uma diversão louca para jogar com amigos. Quem tem um orçamento apertado vai ficar contente por saber que é gratuito e que não há aquela treta de «pagar para ganhar». Uma desvantagem que tenho de mencionar é que a mecânica de construção ainda afasta alguns novatos, mesmo com o modo «zero-build». Ainda assim, tem mais de 350 milhões de jogadores registados, segundo a Epic Games. O jogo é uma verdadeira potência versátil.

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4. Gears 5 (O melhor jogo de tiros multijogador com sistema de cobertura)

Plataformas ⭐ Ano de lançamento: Disponibilidade no Game Pass: Xbox Series X/S, Xbox One, PC 2019 Sim

Se adoras jogos de tiro tático na terceira pessoa, o Gears 5 é um dos melhores jogos do género para a Xbox. É intenso e baseia-se no trabalho de equipa. A campanha é de arrasar! É uma obra-prima cinematográfica que pode dar trabalho até a muitos títulos da série CoD. E ainda tens um modo multijogador rápido e emocionante. Para quem gosta de competição, o modo classificado é brutal. Vais precisar de afinar os teus reflexos e ter muita paciência.

Os jogadores mais sociais vão gostar do modo Horde. O modo Horde é o caos no seu melhor. E até os fãs de mundo aberto podem curtir a campanha, já que ela dá mais liberdade do que os títulos anteriores da série Gears. Por outro lado, alguns modos carecem de suporte a longo prazo, deixando os fãs mais dedicados a desejar mais atualizações.

Dito isto, este jogo tem uma pontuação de 84 no Metacritic e mais de 5 milhões de jogadores no lançamento, segundo a Xbox. É um jogo que vale a pena experimentar.

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5. Kunitsu Gami: Path of the Goddess (Melhor fusão de estratégia e ação)

Plataformas ⭐ Ano de lançamento: Disponibilidade no Game Pass: Xbox Series X/S, PC 2024 Sim

Tive de tomar a difícil decisão de colocar este jogo em 5.º lugar, mas acho que está ao nível do Gears 5. O Kunitsu Gami é absurdamente bonito. O jogo combina ação com estratégia em tempo real. Tudo se passa em ambientes perigosos. É uma experiência visualmente deslumbrante com combate fluido.

Mistura aquela perspetiva de cima para baixo que se vê em muitos ARPGs com combate que, na essência, é do tipo «hack-and-slash», mas faz-me lembrar os RPGs e os MMORPGs. As cut-scenes têm um toque cinematográfico e elevam a história. Ganhas pontos extra se curtires a estética oriental. Os jogadores competitivos vão adorar as suas mecânicas complexas, enquanto os fãs do modo cooperativo vão adorar o trabalho de equipa estratégico.

Se tiver de pensar num contra, é que esta mistura de géneros pode não ser para toda a gente. Teve críticas iniciais extremamente positivas e continua a ser adorado até hoje. Pontos extra se gostares da Capcom: foram eles que fizeram este jogo e é um título pioneiro.

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6. The Finals (Ideal para jogadores competitivos)

Plataformas ⭐ Ano de lançamento: Disponibilidade no Game Pass: Xbox Series X/S, PC 2023 Não (mas é gratuito)

The Finals é o jogo de tiro na primeira pessoa perfeito, repleto de caos, para jogadores competitivos que adoram destruição e adaptabilidade. Imagina um jogo gratuito na série Xbox com uma arena multijogador onde mapas inteiros podem desmoronar-se sob as tuas balas. Se procuras campos de batalha destrutíveis onde NENHUMA luta é igual à outra, então este é o jogo certo para ti.

O combate baseado na física e as mecânicas de equipa fazem com que cada partida seja de arrasar. Se adoras lutas multijogador online a mil, este jogo não te vai desiludir. Os jogadores competitivos vão adorar a ênfase no movimento, na tomada de decisões rápidas e na luta constante pelo domínio. Mas fica avisado: a destrutibilidade é divertida, mas pode tornar as lutas imprevisíveis.

Obriga os jogadores a adaptarem-se de formas que a maioria dos jogos de tiro não exige. Com mais de 10 milhões de downloads no primeiro mês, posso garantir-te que este jogo é DIVERTIDÍSSIMO.

7. Unravel 2 (Ideal para jogadores que gostam de cooperação social)

Plataformas ⭐ Ano de lançamento: Disponibilidade no Game Pass: Xbox Series X/S, PC 2018 Sim

O Unravel 2 é o tipo de jogo que te faz lembrar porque é que os jogos cooperativos entre amigos são tão mágicos. Tu e um parceiro controlam dois adoráveis Yarnys (se ainda não jogaste o primeiro jogo, um Yarny é um bonecozinho feito de fio). Navegas por um mundo onde o trabalho em equipa é essencial para a sobrevivência. A jogabilidade de plataformas é fluida e os quebra-cabeças são gratificantes. O peso emocional por trás de cada nível torna-o mais profundo do que uma aventura comum.

O Unravel 2 coloca dois jogadores no mesmo espaço de forma harmoniosa. Integra mecânicas cooperativas na jogabilidade principal. Vais balançar-te por cima de abismos e resolver quebra-cabeças complexos. Às vezes, têm de carregar um ao outro (literalmente) em pontos difíceis. Um título a sério para jogadores que querem uma experiência cooperativa genuína, como o It Takes Two. Com uma pontuação de 82 no Metacritic, é amplamente elogiado pela sua profundidade e pelo design de níveis deslumbrante.

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8. It Takes Two (Ideal para jogadores com orçamento limitado)

Plataformas ⭐ Ano de lançamento: Disponibilidade no Game Pass: Xbox Series X/S, Xbox One, PC 2021 Sim

Não há nada tão bom como jogos como o It Takes Two. Este título icónico apresenta mecânicas completamente novas em cada nível. Uma mistura fantástica de modo cooperativo e plataformas, a sério. Com todas essas mudanças, é como se entrasses num mundo diferente de cada vez. Embora não seja o maior fã deste jogo, tenho de reconhecer a sua perfeição.

O jogo proporciona mesmo uma experiência de jogo divertida e de alta qualidade. Mas, pessoalmente, passei imenso tempo a brincar e a dar porrada no meu parceiro. A melhor parte é que só precisas de uma cópia para jogares com um amigo, graças ao ecrã dividido e ao sistema Friend’s Pass. Se tens um orçamento limitado e procuras um modo multijogador de alta qualidade, não hesites em comprar este jogo.

Ganhou o prémio de Jogo do Ano em 2021 e vendeu mais de 10 milhões de cópias.

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9. Outward (Ideal para fãs de mundos abertos)

Plataformas ⭐ Ano de lançamento: Disponibilidade no Game Pass: Xbox Series X/S, Xbox One, PC 2019 Não

O Outward não é um jogo multijogador de mundo aberto como os outros. Se queres poder neste jogo, tens de o conquistar. Sem minimapas, sem marcadores de missões e sem que te levem pela mão. Faz-me lembrar o antigo Hellblade e jogos como o Elden Ring.

Com isto não me refiro à jogabilidade, mas sim ao facto de te obrigar mesmo a descobrir as coisas por ti próprio. Cada viagem parece uma verdadeira aventura, onde tens de explorar e tomar as rédeas da situação.

Ao contrário de outros RPGs, o Outward obriga-te a pensar no realismo. Vais ter de ter em conta que a comida se estraga, que as doenças precisam de ser curadas e que as más decisões têm consequências duradouras. O modo multijogador cooperativo eleva a experiência. Permite que dois jogadores enfrentem as dificuldades e prosperem juntos. Se procuras algo diferente, este jogo é para ti.

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10. Bleeding Edge (Ideal para combate em equipa único)

Plataformas ⭐ Ano de lançamento: Disponibilidade no Game Pass: Xbox Series X/S, Xbox One, PC 2020 Não

Se queres divertir-te num jogo de luta que mistura ação na terceira pessoa com combates em equipa, então é neste caos que deves entrar. Este jogo é como se o Overwatch e um jogo de luta tivessem tido um filho. As personagens são peculiares e extravagantes.

E cada um tem o seu próprio estilo de jogo. Dominar cada um deles vai ser divertido para quem gosta de variedade e de um desafio a sério. Sinceramente, as partidas são pura loucura de combate.

O estilo artístico é vibrante e as personagens têm imensa personalidade. Se tiver de pensar num contra, a maior desvantagem é a falta de atualizações. Ainda assim, se estás à procura de algo diferente dos habituais jogos de tiro e battle royales, vale a pena dares uma vista de olhos ao Bleeding Edge.

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Porque é que as pessoas gostam dos jogos multijogador da Xbox?

Alguns dos melhores jogos multijogador têm mesmo um toque especial quando os jogas nesta consola.

Para começar, a Xbox tem uma configuração online de arrasar. Dizes o que quiseres, mas o Xbox Live e o Game Pass Ultimate tornam super fácil entrar nos jogos, formar equipas e conversar sem complicações. Além disso, o cross-play significa que mais jogos te permitem formar equipas com jogadores de PC e de outras consolas.

Aqui estão algumas razões pelas quais as pessoas continuam a voltar para mais:

Jogo online fluido – o Xbox Live mantém tudo estável, com um matchmaking fiável e pouco lag.

Enorme variedade de jogos – desde FPS a RPGs e jogos de sobrevivência cooperativos, há sempre algo em que te podes mergulhar.

Suporte ao cross-play – joga com os teus amigos, independentemente da plataforma em que estiverem.

Atualizações e eventos regulares – o conteúdo novo mantém os jogos sempre frescos e emocionantes.

Experiência social imbatível – vitórias a altas horas da noite, falhanços hilariante e momentos épicos com os amigos tornam os jogos multijogador simplesmente inesquecíveis.

No fim de contas, os jogos multijogador da Xbox não se resumem à competição, mas sim a experiências partilhadas. Quer estejas aqui para treinar, dominar ou simplesmente dar umas gargalhadas, há sempre algo que vale a pena experimentar.

Perguntas frequentes

Qual é o melhor jogo multijogador para jogar com amigos na Xbox?

O Minecraft é perfeito para um modo cooperativo criativo. Talvez um pouco de Call of Duty: Black Ops 6 para uma jogabilidade mais intensa.

Quais são os jogos multijogador divertidos na Xbox?

O Fortnite, o Fall Guys e o Gears 5 são todos ótimas escolhas.

Existem jogos para a Xbox para 4 jogadores?

Sim! Jogos como o Halo Infinite e o Diablo IV suportam o modo cooperativo para quatro jogadores.