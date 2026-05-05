Os 12 melhores jogos da série Street Fighter de 2026: as melhores escolhas de cada época

Escolher o melhor jogo da série Street Fighter é uma tarefa difícil. Existem mais de 20 títulos diferentes na franquia, incluindo os jogos principais, versões atualizadas, spin-offs, crossovers e coleções. Com tantas opções, escolher o jogo certo pode parecer uma batalha por si só.

Mas vou facilitar-te a vida. Neste artigo, reuni todos os melhores jogos da série Street Fighter. A lista inclui tanto títulos modernos como clássicos que ainda hoje se mantêm atuais, para que tenhas uma variedade de opções por onde escolher.

As nossas melhores escolhas de jogos Street Fighter

Os cinco jogos aqui listados são os melhores de toda a franquia e os primeiros que deves experimentar se quiseres entrar na série.

Super Street Fighter II Turbo (1994) – Um clássico intemporal que ainda hoje faz parte de torneios de jogos de luta como o EVO. É, sem dúvida, o melhor jogo da série Street Fighter de sempre, e muitos consideram-no a forma mais pura do Street Fighter. Street Fighter 6 (2023) – O título mais recente e o melhor jogo moderno da série Street Fighter, que tem algo a oferecer a toda a gente, com um modo multijogador online ativo e imenso conteúdo para um jogador. Street Fighter V: Edição Campeã (2020) – Um excelente jogo joga o Street Fighterr que oferece um pacote completo, incluindo um modo de história cinematográfico e um dos maiores plantéis da série. É a melhor forma de experimentar o Street Fighter V. Street Fighter III: 3rd Strike (1999) – Um jogo Street Fighter visualmente deslumbrante. Combina uma belíssima animação 2D com uma jogabilidade técnica gratificante e um excelente elenco de lutadores. Ultra Street Fighter IV (2014) – Jogo joga o Street Fighterr aclamado pela crítica que também está entre os melhores jogos de sempre. É a experiência definitiva de Street Fighter IV, completa com novos conteúdos e melhorias na fórmula original.

Estes cinco podem ser os grandes nomes, mas a lista de jogos fantásticos do Street Fighter é muito mais extensa. Fica por aqui e vais ver quantos outros títulos mantiveram a luta viva ao longo de décadas.

Os 12 melhores jogos joga o Street Fighterr: qual deves jogar primeiro?

A série Street Fighter é uma das melhores do género, com uma longa história de personagens icónicas e momentos memoráveis. Aqui tens um resumo dos melhores títulos para te ajudar a encontrar o melhor jogo joga o Street Fighterr.

1. Super Street Fighter II Turbo [O Melhor Jogo joga o Street Fighterr em Geral]

A nossa pontuação 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Arcade, Amiga, Amiga CD32, DOS, 3DO, Dreamcast, Game Boy Advance, Nintendo Switch, PS4, PC, Xbox One Ano de lançamento 1994 Criador(es) Capcom Pontuação no Metacritic N/A Características notáveis Super Combos, o chefe oculto Akuma, velocidade Turbo ajustável

O Super Street Fighter II Turbo é a melhor versão do Street Fighter II original. Tem definições de velocidade ajustáveis e uma mecânica aperfeiçoada que o fazem destacar-se de todas as outras versões. Mais notavelmente, o jogo introduziu os Super Combos e o chefe oculto Akuma, que é agora uma das personagens mais populares da história do Street Fighter.

Os Super Combos permitem-te encher uma barra durante os combates e lançar combos poderosos que causam muitos danos. Esta funcionalidade recompensa a tua consistência e agressividade e dá-te a oportunidade de desferir o golpe final ou de dar a volta ao combate quando a usares no momento certo.

Por que é que o escolhemos O Super Street Fighter II Turbo continua a ser um clássico no mundo dos jogos de luta e é um dos títulos mais importantes que ajudaram a definir todo o género.

Outra grande inovação foi a capacidade de realizar «tech throws», permitindo aos jogadores escaparem de um agarre do adversário pela primeira vez na série. Esta mudança subtil acrescentou uma nova camada defensiva ao jogo, tornando as partidas mais táticas e menos desequilibradas quando um «throw» acertava.

O meu veredicto: Este é o melhor jogo joga o Street Fighterr para novatos e fãs de jogos de luta que queiram experimentar o Street Fighter na sua forma mais pura.

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2. Street Fighter 6 [Melhor jogo moderno da série Street Fighter]

A nossa pontuação 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PS4, PS5, PC, Xbox Series X/S, Arcade, Nintendo Switch 2 Ano de lançamento 2023 Criador(es) Capcom Pontuação no Metacritic 92 Características de destaque Sistema Drive, modo World Tour, tipos de comando clássico/moderno

Sobre o Street Fighter 6 é o título mais recente da série principal e mantém o estilo 2.5D a que já estás habituado, ao mesmo tempo que oferece novas mecânicas e funcionalidades. Inclui controlos clássicos e modernos, o que o torna mais acessível a toda a gente.

O novo sistema Drive é a novidade mais marcante aqui. Representado pelo Drive Gauge, que aparece por baixo da barra de saúde da personagem, permite-te usar diferentes habilidades, como o Overdrive, que é semelhante aos movimentos especiais EX dos títulos anteriores. Isto abre caminho para mais criatividade e imprevisibilidade durante os combates.

Porque é que o escolhemos? Sobre o Street Fighter 6 é o melhor jogo da série Street Fighter da era moderna e, como é o título principal mais recente, continua a receber atualizações e tem um modo multijogador online muito ativo.

Podes desfrutar do jogo de várias maneiras. Jogar online entre plataformas contra outros jogadores é o que dá mais diversão. Mas se preferires o modo para um jogador, podes experimentar o modo World Tour, que funciona como um RPG de ação onde crias um lutador personalizado e exploras ambientes 3D.

O meu veredicto: Este jogo é imperdível e um dos melhores jogos de luta para PC e consolas da geração atual. Oferece uma mistura impressionante de funcionalidades modernas, mecânicas profundas e gráficos deslumbrantes, além de um excelente conteúdo para um jogador.

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3. Street Fighter V: Edição Campeã [Segundo classificado na categoria de Melhor Jogo Moderno da Série Street Fighter]

A nossa pontuação 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Arcade, PS4, PC Ano de lançamento 2020 Criador(es) Capcom, Dimps, Taito Pontuação no Metacritic 82 Características de destaque Mais V-Skills, modo história completo, enorme elenco de personagens

O Street Fighter V: Edição Campeã destaca-se como um dos melhores jogos de luta da última geração. Melhora as versões anteriores do Street Fighter V com mais conteúdo e atualizações de equilíbrio.

A mudança mais notável na jogabilidade é a introdução de uma segunda V-Skill para todas as personagens, uma mecânica que já existia na versão original. Com duas V-Skills únicas à tua disposição, tens mais formas de adaptar o teu estilo de luta a diferentes combates.

Por que é que o escolhemos Com a sua jogabilidade aperfeiçoada e conteúdo adicional, o Street Fighter V: Edição Campeã completou o regresso do Street Fighter V e consolidou-o como um dos melhores da série.

Além dos cenários e da maioria dos fatos lançados nas Épocas 1 a 4, esta versão inclui novas personagens, elevando o número total de personagens para 40. Se também comprares o Passe Premium da Época 5, o total sobe para 46, o que seria o maior número de personagens na história da série até agora.

O meu veredicto: Se queres um título moderno, mas ainda não te apetece experimentar o jogo mais recente, esta versão atualizada é o melhor jogo Street Fighter para PS4 e PC. O seu equilíbrio maduro e o conjunto completo de conteúdos fazem dele o lançamento mais completo da série SF.

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A nossa pontuação 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Arcade, Dreamcast, PS2, Xbox, PS3, Xbox 360, Nintendo Switch, PS4, PC, Xbox One Ano de lançamento 1999 Criador(es) Capcom, Iron Galaxy Studios Pontuação no Metacritic 86 Características notáveis Defesa e Desvio, Sistema de Julgamento

O Street Fighter III: 3rd Strike é a versão final atualizada do Street Fighter III. Expandiu o elenco com o regresso da Chun-Li, uma das favoritas dos fãs, juntamente com mais quatro personagens jogáveis. Hoje, faz parte da Coleção do 30.º Aniversário jogar Street Fighter, o que facilita a sua revisitação em plataformas modernas.

Entre os melhores jogos da série Street Fighter, classificados apenas com base nos gráficos, este jogo está perto do topo. Destaca-se pela sua belíssima animação 2D, que lhe confere um visual distinto e o diferencia de outros jogos de luta, como a igualmente aclamada série Mortal Kombat.

Por que é que o escolhemos Elogiado pelo seu sistema de defesa e pela animação incrivelmente fluida, o Street Fighter III: 3rd Strike é considerado uma obra-prima técnica no design de jogos de luta em 2D.

A «Guard Parry» é a novidade mais importante desta edição. Permite-te fazer uma defesa durante um atordoamento de guarda e coloca-te numa posição melhor para contra-atacar, se o fizeres no momento certo. O sistema «Judgment», que avalia o teu desempenho depois de ganhares um combate, também é introduzido aqui.

O meu veredicto: Se adoras o estilo artístico 2D e queres um jogo com mecânicas refinadas que premiem o timing e a precisão, este é para ti.

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5. Ultra Street Fighter IV [A melhor experiência joga o Street Fighterr IV]

A nossa pontuação 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Arcade, PS3, Xbox 360, PC, PS4 Ano de lançamento 2014 Criador(es) Dimps, Capcom Pontuação no Metacritic 84 Características notáveis Ultra Combo Duplo, Ataque Focado Vermelho

O Ultra Street Fighter IV é a versão definitiva do Street Fighter IV. Trouxe alterações de equilíbrio e melhorou as mecânicas existentes, o que elevou a sua jogabilidade a um dos melhores do género de jogos de luta.

O jogo inclui cinco novos lutadores, elevando o total para 44, o que o coloca entre os maiores plantéis da série Street Fighter. Seis cenários adicionais também aumentam a variedade de conteúdos, enquanto os novos modos «Elimination» e «Online Training» completam o pacote.

Porque é que escolhemos isto O Ultra Street Fighter IV aperfeiçoou a fórmula com alterações grandes e pequenas, o que tornou um dos melhores jogos da série Street Fighter ainda melhor.

Novas mecânicas acrescentam mais profundidade aos Ultra Combos e aos Focus Attacks introduzidos na versão original. O Ultra Combo Double permite-te selecionar os dois Ultra Combos da tua personagem em troca de um poder reduzido. Os Red Focus Attacks permitem-te absorver vários golpes.

O meu veredicto: Esta versão é a melhor forma de viveres a experiência joga o Street Fighter IV. Oferece um equilíbrio perfeito entre nostalgia e inovação, com novas funcionalidades, mecânicas melhoradas, personagens que regressam e mais conteúdo.

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6. Street Fighter Alpha 3 [Estilos de Combate Variáveis]

A nossa pontuação 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Arcade, PlayStation, Dreamcast, Saturn, Game Boy Advance, PlayStation Portable, Nintendo Switch, PS4, PC, Xbox One informar Ano de lançamento 1998 Criador(es) Capcom, Crawfish Interactive Pontuação no Metacritic 80 Características notáveis Estilos de combate variáveis («ismos»), Indicador de Poder de Defesa

Sobre o Street Fighter Alpha 3 apresentava três estilos de luta selecionáveis (A-ism, X-ism, V-ism) para substituir os modos simples Manual e Auto dos jogos Alpha anteriores. Cada estilo afeta a velocidade, a força e a defesa da tua personagem, o que te dá mais controlo sobre a forma como abordas cada combate.

Outra mecânica introduzida aqui é o Medidor de Poder de Defesa, que varia consoante a personagem. Cada bloqueio esgota o medidor e, se este ficar vazio, a tua personagem sofre um «guard crush» e fica vulnerável a ataques.

Por que é que o escolhemos? Com mudanças ousadas nas mecânicas já estabelecidas e uma jogabilidade mais profunda, o Street Fighter Alpha 3 levou a série Alpha a novos patamares.

Este título também se destaca entre os jogos da série principal como um excelente jogo para um jogador. Além dos modos Arcade e Survival, inclui um modo World Tour, onde enfrentas inúmeras batalhas em locais diferentes.

A minha opinião: Recomendo vivamente este jogo se estiveres à procura dos melhores jogos da série Street Fighter, que oferecem estilos de luta variados e muita diversão para jogares sozinho.

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7. Street Fighter IV [Reintrodução moderna ao Street Fighter]

A nossa pontuação 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Arcade, PS3, Xbox 360, PC Ano de lançamento 2008 Criador(es) Dimps, Capcom Pontuação no Metacritic 93 Características notáveis Ultra Combo, Ataque Focado

O Street Fighter IV apresentou a franquia a uma nova geração. Deu à série um estilo moderno com os seus modelos de personagens e cenários em 3D, mantendo ao mesmo tempo a jogabilidade tradicional em 2D.

Os Focus Attacks e os Ultra Combos são as duas principais mecânicas introduzidas neste jogo. Os Focus Attacks permitem-te absorver um golpe que te atinge e lançar imediatamente um contra-ataque, o que acrescenta mais estratégia e tensão a cada combate.

Porque é que o escolhemos O Street Fighter IV modernizou com sucesso a série Street Fighter, mantendo intacta a identidade essencial da série.

Os Ultra Combos dão às partidas um toque cinematográfico. Desbloqueados depois de levares golpes suficientes e encheres o medidor específico do Ultra Combo, estes golpes finais de grande dano permitem reviravoltas gratificantes e oferecem uma forma dramática de encerrar as rondas.

O meu veredicto: Este título da série principal mantém-se bem e vale a pena jogá-lo se quiseres mecânicas mais simples em comparação com a versão definitiva. Tem menos conteúdo, mas ainda assim vai manter-te ocupado durante dezenas de horas.

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8. Street Fighter II Turbo: Hyper Fighting [Luta Rápida e Furiosa]

A nossa pontuação 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Arcade, SNES, Genesis, Saturn, PlayStation, PS2, Xbox, PlayStation Portable, Xbox 360, Nintendo Switch, PS4, PC, Xbox One Ano de lançamento 1992 Criador(es) Capcom Pontuação no Metacritic 76 Características de destaque Velocidade de jogo elevada, cores alternativas para as personagens

O Street Fighter II Turbo: Hyper Fighting é a terceira versão arcade do Street Fighter II, mais conhecida por ter introduzido uma velocidade de jogo significativamente mais rápida. Esta atualização permite combates mais intensos, que exigem reações mais rápidas e uma execução mais precisa dos comandos.

Por que é que o escolhemos O Street Fighter II Turbo: Hyper Fighting marcou um ponto de viragem para a série, com um ritmo muito mais rápido que o diferenciava dos outros jogos da época.

Para além da velocidade de jogo aumentada, foram adicionados novos movimentos especiais para certas personagens, para expandir a variedade do elenco e dar aos jogadores mais opções durante as partidas. As personagens também receberam paletas de cores alternativas, um pormenor pequeno mas útil no modo multijogador competitivo, que facilita distinguir os lutadores à primeira vista.

O meu veredicto: Se estás à procura de um título clássico jogar Street Fighter com um ritmo de jogo rápido, esta versão é uma das melhores opções. É ótimo para treinar o teu timing e a tua velocidade de reação, para te tornares melhor quando jogares os títulos mais modernos.

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9. Street Fighter II: The World Warrior [Aquele que deu início a tudo]

A nossa pontuação 7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Arcade, SNES, Amiga, Atari ST, Commodore 64, Amstrad CPC, ZX Spectrum, PC, CPS Changer, Game Boy, Saturn, PlayStation, PS2, Xbox, PlayStation Portable, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Ano de lançamento 1991 Criador(es) Capcom Pontuação no Metacritic N/A Características notáveis Lista de personagens alargada, movimentos especiais, controlos de seis botões

O Street Fighter II: The World Warrior deu início ao boom dos jogos de luta na década de 1990 e lançou as bases para todo o género. Se a conversa fosse sobre todos os jogos joga o Street Fighter r classificados por ordem de importância, este estaria mesmo no topo.

Expandiu o elenco, que antes era só o Ryu e o Ken, para oito lutadores únicos, cada um com estilos de luta distintos. Também introduziu elementos de jogabilidade que mais tarde se tornariam clássicos da série, como os controlos de seis botões, os movimentos especiais e os ataques de agarrar/atirar.

Porque é que o escolhemos Embora já esteja desatualizado, o Street Fighter II: The World Warrior continua a ser um lançamento marcante que moldou o género e influenciou a próxima geração de jogos de luta.

O meu veredicto: Se és completamente novo na série, recomendo que jogues este jogo para poderes viver um pedaço da história dos videojogos. Tem mecânicas muito mais simples, mas podes aprender algumas habilidades básicas que ainda vão ser úteis nos títulos mais recentes.

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10. Street Fighter V [O melhor jogo da série Street Fighter para o modo história]

A nossa pontuação 7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PS4, PC, Arcade Ano de lançamento 2016 Criador(es) Capcom, Dimps, Taito Pontuação no Metacritic 77 Características notáveis V-System, modo história cinematográfico

O Street Fighter V segue o mesmo estilo do Street Fighter IV, com personagens e cenários em 3D combinados de forma harmoniosa com a jogabilidade tradicional em 2D.

Para além do já conhecido sistema EX, a mecânica do V-System, introduzida neste jogo, oferece-te novas técnicas que podem virar as partidas a teu favor. Os V-Skills e os V-Triggers são ataques e habilidades especiais exclusivos de cada personagem, enquanto os V-Reversals te permitem contra-atacar quando estás sob pressão.

Por que é que o escolhemos Apesar de ter pouco conteúdo, o Street Fighter V original continua a oferecer uma jogabilidade excelente e é um ponto de entrada sólido para quem está a começar, com as suas funcionalidades modernas a torná-lo mais acessível.

O jogo também se destaca por incluir um modo de história cinematográfico como atualização gratuita. Embora a história em si não esteja ao nível dos filmes populares baseados em videojogos, ainda assim é bom ter essa opção.

O meu veredicto: Se conseguires comprá-lo por um preço extremamente baixo, vale a pena comprar este jogo base. No mínimo, podes desfrutar do modo história e, se acabares por gostar da jogabilidade, podes sempre atualizar para o Street Fighter V: Edição Campeã.

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11. Street Fighter II: Champion Edition [Apresentamos os Grand Masters]

A nossa pontuação 6.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Arcade, TurboGrafx-16, Genesis, X68000, Master System, Saturn, PlayStation, PS2, Xbox, PlayStation Portable, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC Ano de lançamento 1992 Criador(es) Capcom Pontuação no Metacritic N/A Características notáveis Lista de personagens alargada, combates espelho

O Street Fighter II: Champion Edition é a primeira atualização do Street Fighter II e foi o que lançou a ideia de versões atualizadas na série. Expandiu o elenco e proporcionou aos jogadores uma experiência mais competitiva.

Os quatro Grand Masters (Balrog, Vega, Sagat e M. Bison) já estão jogáveis aqui. São mais fracos do que as versões controladas pela CPU, mas continuam a ser mais poderosos do que todo o elenco base.

Por que é que o escolhemos Como a primeira grande atualização do original, o Street Fighter II: Champion Edition provou que o jogo podia evoluir e consolidou ainda mais o Street Fighter II como o principal jogo de luta da época.

Neste jogo também foram introduzidas as partidas «espelho». Agora, os jogadores podem usar a mesma personagem em combate, sendo distinguidos por paletas de cores alternativas. Esta mudança tornou as partidas mais emocionantes e estabeleceu um padrão para os futuros jogos de luta.

O meu veredicto: Esta versão atualizada é um grande passo na direção certa e dá-te ainda mais motivos para voltares ao lendário Street Fighter II, com novos conteúdos e alterações na jogabilidade para manter as coisas sempre frescas.

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12. Street Fighter X Tekken [Crossover entre dois pesos-pesados]

A nossa pontuação 6.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PS3, Xbox 360, PlayStation Vita, PC Ano de lançamento 2012 Criador(es) Capcom, Dimps Pontuação no Metacritic 84 Características de destaque Sistema Gem, Modo Pandora, batalha em equipa

O Street Fighter X Tekken junta duas franquias lendárias. Combina a jogabilidade 2D e o elenco do Street Fighter com o elenco do Tekken, num crossover que parece ambicioso e ousado.

O jogo centra-se em combates em equipa. Podes escolher dois lutadores e alternar entre eles à vontade, mesmo a meio de um combo, o que permite ação sem pausas e estratégias únicas.

Por que é que o escolhemos Embora tenha dividido opiniões entre os fãs, o Street Fighter X Tekken oferece uma nova forma de jogar duas franquias populares ao mesmo tempo e é uma experiência memorável no mundo dos jogos de luta crossover.

Entre as mecânicas notáveis introduzidas neste jogo destacam-se o Sistema de Gemas e o Modo Pandora. O primeiro te permite personalizar o teu lutador com power-ups, enquanto o segundo te permite sacrificar um dos teus lutadores para dar ao outro um breve aumento de força.

O meu veredicto: Se és um grande fã das duas franquias e queres algo diferente dos jogos principais do Street Fighter, este título de crossover é para ti.

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Perguntas frequentes

Qual é o melhor Street Fighter?

O Super Street Fighter II Turbo é o melhor. Mesmo décadas após o lançamento, continua a ser muito apreciado na comunidade dos jogos de luta devido à sua excelente mecânica de jogo.

Que tipo de jogo é o Street Fighter?

O Street Fighter é uma série de jogos de luta criada pela Capcom. Em comparação com outras séries populares de jogos de luta, como o Guilty Gear e o Tekken, tem um ritmo mais lento, com combos mais curtos e mecânicas de luta mais metódicas.

Quantos jogos Street Fighter existem?

Não há uma resposta definitiva para esta pergunta. Se incluíres todos os títulos principais, versões atualizadas, spin-offs, crossovers e coleções, a lista ultrapassa facilmente os 20 jogos. Se incluíres apenas aqueles que são universalmente reconhecidos como os principais títulos numerados, então são seis jogos até agora.

Qual foi o primeiro jogo Street Fighter?

O primeiro jogo da série chamava-se simplesmente Street Fighter e foi lançado originalmente em 1987 para as salas de jogos.

Qual é a versão mais recente jogar Street Fighter?

Lançado em 2023, o Street Fighter 6 é o título principal mais recente da série. Passaram-se apenas alguns anos desde o seu lançamento, mas já se destaca como um forte candidato a melhor título moderno da série.