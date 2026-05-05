Os 10 melhores jogos da série Mortal Kombat em 2026

Os melhores jogos do Mortal Kombat combinam comandos precisos, jogadas psicológicas maliciosas e modos que te ensinam mesmo como lidar com os adversários. Jogo MK desde os tempos dos manípulos prateados e dos ecrãs CRT, e ainda hoje avalio os jogos com base em frames, ferramentas e fases de torneios.

A história conta, mas o conjunto de ferramentas é mais importante: confirmações de acertos, oki, corridas em onda, gestão da barra de energia e profundidade real nos confrontos . Se um elenco não aguentar sets longos, não entra nesta lista.

A seguir estão os destaques: combate limpo, laboratórios robustos e modos que valem a pena explorar. Vou explicar porque é que cada jogo ainda domina e quem deve jogá-lo primeiro. Pronto para escolher o teu personagem principal? Continua a ler.

As nossas melhores escolhas para os jogos Mortal Kombat

Os jogos Mortal Kombat são conhecidos, sobretudo, por redefinirem o género de luta como um todo. Estes introduzem inovações, como variações de personagens ou confrontos de combos mais limpos, a par de enredos envolventes e de uma intensidade de combate inigualável, para proporcionar experiências inesquecíveis.

1 Mortal Kombat 11 2019 Apresenta um sistema de combate aperfeiçoado, com conjuntos de movimentos dinâmicos e um enredo fantástico que traz conflitos do passado com novos desafios. Buy now 2 Mortal Kombat X 2015 Funciona como uma ponte entre os jogos antigos e os novos, introduzindo variações das personagens e mais elementos 2.5D. Buy now 3 Mortal Kombat 9 2011 Um reboot puro que recuperou a jogabilidade tradicional dos jogos de arcada do MK, com um modo história simples e fatalities clássicos. Buy now

Estes três jogos estabeleceram a base para o MK moderno: sistemas simples, verdadeira profundidade nos confrontos e histórias que realmente enriquecem a luta. Se és novo nisto, começa por aqui. Se já jogas desde os tempos das salas de jogos, continua a ler. Vou analisar os restantes e dizer-te qual deles se adequa ao teu estilo.

Os 10 melhores jogos de Mortal Kombat de sempre

Jogo MK desde os tempos das salas de jogos, por isso esta lista não é por nostalgia. Os meus 10 melhores jogos de Mortal Kombat merecem o seu lugar graças a comandos precisos, tempo de treino que compensa e confrontos que vale a pena aprender. Alguns reinventaram a série, outros aperfeiçoaram-na. Aqui está a ordem em que os jogaria e porque é que cada jogo ainda é importante.

1. Mortal Kombat 11 [O melhor MK moderno em termos de conceitos básicos e profundidade de jogo]

A nossa pontuação ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S informar Ano de lançamento 2019 Criador NetherRealm Studios Tempo médio de jogo 8 a 10 horas para a história principal (11 a 14 com o Aftermath), 50 a 70+ até 100%

Lembro-me da primeira vez que iniciei o Mortal Kombat 11. Só a introdução cinematográfica já me deixou viciado. Era como ver um filme de grande sucesso a desenrolar-se, mas era eu quem controlava tudo.

Este jogo original do Mortal Kombat introduziu um sistema de variações para cada personagem, o que permite estilos de jogo mais personalizados. Passei horas a experimentar combinações diferentes, à procura daquela que melhor se adequava a mim.

O modo história é outro ponto forte. É envolvente e cheio de reviravoltas, especialmente quando as personagens se encontram com as suas versões do passado. A dublagem e a captura de movimentos fazem com que cada cena pareça um filme de grande orçamento.

No entanto, senti falta da intensidade crua de títulos anteriores, como o Mortal Kombat X. Esta edição pareceu-me mais polida e refinada, o que foi ótimo, mas senti saudades daquele toque mais cru e realista.

Porque é que o escolhemos O Mortal Kombat 11 elevou a série com a sua personalização profunda, narrativa cinematográfica e mecânicas de combate refinadas. Estabeleceu um novo padrão para os jogos de luta e continua a ser uma das melhores escolhas pelo seu equilíbrio entre acessibilidade e profundidade.

Apesar disso, o Mortal Kombat 11 destaca-se como um dos títulos mais completos e bem acabados da série. A jogabilidade é precisa, os gráficos são espetaculares e o conteúdo é abundante. É um jogo imperdível tanto para novatos como para fãs de longa data.

O meu veredicto: O Mortal Kombat 11 acerta em cheio naquele ponto ideal entre diversão espetacular e habilidade a sério. É elegante, repleto de conteúdo e parece ser o MK mais completo até agora. Uma vitória total tanto para jogadores casuais como para fãs incondicionais.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE MORTAL KOMBAT GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

2. Mortal Kombat X [Ideal para pressão agressiva e variedade de personagens]

A nossa pontuação ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One Ano de lançamento 2015 Criador NetherRealm Studios Tempo médio de jogo 4 a 6 horas para a história principal, 40 a 60 horas com as Torres, a Krypt e os desbloqueios

O Mortal Kombat X (2015) pareceu-me um passo ousado em frente para a série. Apresenta uma nova geração de personagens, como a Cassie Cage e o Takeda, ao mesmo tempo que mantém os lutadores clássicos de que tanto gostávamos. O sistema de variação de personagens é uma característica que se destaca, porque oferece três conjuntos de movimentos distintos por lutador. Esta profundidade e rejogabilidade adicionais permitem-me experimentar diferentes estilos de jogo, algo de que sou um grande fã.

O modo história abrange 25 anos e integra novas personagens no universo já existente. É envolvente e dá um peso emocional às lutas. Os gráficos são impressionantes, com modelos de personagens detalhados e ambientes dinâmicos que fazem com que cada luta pareça cinematográfica.

No entanto, deparei-me com alguns problemas de equilíbrio, especialmente com certas personagens, como a Cassie Cage e o Erron Black. Esses momentos foram frustrantes, mas não ofuscaram o prazer geral do jogo.

Por que é que o escolhemos O Mortal Kombat X destaca-se pelas suas variações inovadoras de personagens, pelo modo história envolvente e pela introdução de novas personagens que revitalizaram a franquia. Conseguiu equilibrar com sucesso o antigo com o novo e ofereceu tanto nostalgia como experiências novas aos jogadores.

No geral, o Mortal Kombat X ofereceu uma mistura cativante de elementos clássicos e inovações. Revitalizou a série e fez-me querer jogar mais e mais.

O meu veredicto: O Mortal Kombat X intensifica a ação com combates rápidos e agressivos e imensa personalidade. As variações das personagens mantêm o jogo fresco, e a mistura de lutadores clássicos e novos torna-o um dos títulos mais emocionantes da série.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE MORTAL KOMBAT GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

3. Mortal Kombat 9 [O melhor reboot puro para combates renhidos e a sensação clássica do MK]

A nossa pontuação ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS3, Xbox 360 Ano de lançamento 2011 Criador NetherRealm Studios Tempo médio de jogo 6 a 8 horas para a história principal, 30 a 50+ com as Torres de Desafio, a Classificação e os desbloqueios da Krypt

O Mortal Kombat 9 (2011) marcou um regresso às raízes da série e proporcionou uma experiência de luta crua e intensa. O sistema de combate 2.5D do jogo, combinado com gráficos modernos, traz uma sensação de frescura e, ao mesmo tempo, de nostalgia à série. O modo história é bastante simples e é conduzido por flashbacks que revisitam a rivalidade inicial entre o Earthrealm e o Outworld, o que o torna um dos melhores jogos de aventura que há por aí.

A inclusão dos modos «Challenge Tower» e «Test Your Luck» traz novas dimensões à jogabilidade, que mantêm os jogadores entretidos para além da história principal. As fatalidades brutais e os movimentos «X-ray» do jogo mostram a violência exagerada que caracteriza a série, atraindo os fãs de longa data.

Por que é que o escolhemos O Mortal Kombat 9 destaca-se pelo regresso à jogabilidade clássica em 2D, pelo modo de história envolvente e pela introdução de novas funcionalidades que aumentaram a rejogabilidade. Conseguiu combinar com sucesso a nostalgia com a inovação, tornando-o um título de destaque na série Mortal Kombat.

No geral, o Mortal Kombat 9 revitalizou com sucesso a série e oferece, tanto aos novos jogadores como aos que regressam, uma experiência de jogo de luta cativante e emocionante.

O meu veredicto: O Mortal Kombat 9 traz a série de volta às suas raízes com combates precisos e intensos e a intensidade clássica do MK. É brutal, nostálgico e continua a parecer fresco, tornando-o um jogo imperdível para os fãs de lutas estratégicas e ação exagerada.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE MORTAL KOMBAT GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

4. Mortal Kombat 1 [O melhor reboot da nova era, com história cinematográfica e participações especiais]

A nossa pontuação ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS5, Xbox Series X/S: informações Ano de lançamento 2023 Criador NetherRealm Studios Tempo médio de jogo 6 a 8 horas para a história principal, 40 a 60+ com Invasões, Torres e desbloqueios

O Mortal Kombat 1 é um jogo cooperativo notável que apresenta uma atualização visual ousada, com gráficos melhores do que os do MK11. Além disso, o Mortal Kombat 1 (2023) trouxe uma nova abordagem à série, mas não sem os seus desafios. As melhorias visuais do jogo foram imediatamente percetíveis. Os modelos das personagens e os cenários são nítidos, e a apresentação geral está bem trabalhada. No entanto, a mudança de atmosfera — dos tons mais sombrios dos títulos anteriores para uma estética mais clara — parece um afastamento das raízes cruas da série.

Em termos de jogabilidade, a introdução do sistema Kameo acrescenta uma camada de estratégia, permitindo aos jogadores chamar personagens de apoio durante as lutas. Embora seja uma adição interessante, não compensa totalmente o ritmo mais lento do combate e o sistema de combos menos intuitivo em comparação com os seus antecessores, como o Mortal Kombat 11.

O modo «Invasions» tem como objetivo oferecer conteúdo adicional, mas fica aquém em termos de profundidade. Os jogadores mostram-se frustrados com a natureza repetitiva dos desafios e as recompensas limitadas, o que dá a sensação de ter de se esforçar muito sem uma recompensa substancial.

Porque é que o escolhemos O Mortal Kombat 1 destaca-se pelo seu inovador sistema Kameo, que acrescenta profundidade às estratégias de combate. As melhorias visuais do jogo e a história reinventada oferecem uma nova perspetiva sobre a franquia clássica. Embora possa não agradar a todos os jogadores, oferece uma experiência única que vale a pena explorar.

Apesar destas falhas, o Mortal Kombat 1 é promissor. Com futuras atualizações e DLCs a corrigirem as falhas na narrativa e na jogabilidade, pode evoluir para uma experiência mais cativante. Para quem é fã da série, vale a pena experimentar, mas é melhor não ter grandes expectativas.

Manter-se a par das novidades revela o quanto o género continua a evoluir a cada ciclo. Os entusiastas curiosos sobre o futuro panorama competitivo podem consultar a lista completa dos nomeados para o prémio de «Melhor Jogo de Luta» dos Game Awards 2025 para ver quais os próximos títulos que pretendem desafiar os padrões estabelecidos pelos lançamentos da geração atual.

O meu veredicto: O Mortal Kombat 1 tem um aspeto fantástico e dá uma nova vida à série com o seu sistema Kameo e uma história original, mas o combate mais lento e os modos repetitivos impedem-no de parecer tão dinâmico como o MK11. É uma nova abordagem divertida, mas não esperes a mesma intensidade dos jogos anteriores.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE MORTAL KOMBAT GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

5. Mortal Kombat: Deadly Alliance [Melhor Reinvenção da Era 3D com Krypt & Konquest]

A nossa pontuação ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PS2, Xbox, GameCube, PC, Game Boy Ano de lançamento 2002 Criador Midway Games Tempo médio de jogo 3 a 5 horas para a classificação do arcade, 25 a 40+ com as missões Konquest, desbloqueios da Krypt e extras

O Mortal Kombat: Deadly Alliance (2002) foi um momento decisivo na série para mim. Marcou uma mudança significativa do tradicional estilo de luta em 2D para um sistema de combate em 3D mais complexo. Cada personagem tem agora três estilos de luta distintos: dois de artes marciais e um com armas, o que permite estratégias mais profundas e mais possibilidades de combos. Esta mudança torna a jogabilidade mais dinâmica e envolvente.

A introdução do modo Konquest é outro ponto alto. Funciona tanto como tutorial como modo de história, dando a conhecer o passado de cada personagem e as suas motivações. Esta adição enriquece a narrativa do jogo e oferece uma experiência mais envolvente.

No entanto, nem tudo é perfeito. O jogo apresenta apenas uma Fatality por personagem, o que parece um retrocesso em comparação com as versões anteriores. Além disso, algumas das novas personagens não me cativam tanto como as clássicas.

Porque é que o escolhemos? O Mortal Kombat: Deadly Alliance destaca-se pelo seu inovador sistema de combate em 3D, que introduz vários estilos de luta por personagem. A adição do modo Konquest proporcionou uma experiência narrativa mais rica, tornando-o uma evolução significativa na série.

Apesar destas desvantagens, o Deadly Alliance continua a ser um título de destaque na franquia Mortal Kombat. A sua jogabilidade inovadora e as mecânicas de combate mais profundas diferenciam-no e lançaram as bases para títulos futuros.

O meu veredicto: O Mortal Kombat: Deadly Alliance reinventou a série com o seu combate em 3D, vários estilos de luta e o modo Konquest imersivo. É um passo ousado que parece fresco e estratégico, mesmo que faltem alguns clássicos e Fatalities.

6. Mortal Kombat: Deception [Melhor jogo sandbox da era 3D: Konquest, Xadrez, Puzzles]

A nossa pontuação ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PS2, Xbox, GameCube, PC Ano de lançamento 2004 Criador Midway Games Tempo médio de jogo 6 a 8 horas para o Konquest, 40 a 60+ com desbloqueios do Krypt, tabelas de classificação do modo arcade, combate com quebra-cabeças/xadrez e extras

O «Mortal Kombat: Deception» (2004) levou a série por novos caminhos ousados. Já não se tratava apenas das lutas. Os criadores adicionaram novos modos, como o Chess Kombat e o Puzzle Kombat, que são surpreendentemente divertidos e dão um novo fôlego ao jogo. Mas, para mim, o que mais se destaca é o modo Konquest expandido.

Em vez de ser só um tutorial, torna-se uma aventura. Jogas na pele do Shujinko, viajando por diferentes reinos, conhecendo personagens e descobrindo histórias escondidas. Parece um mini RPG dentro do universo do Mortal Kombat.

O modo história faz a ponte entre os acontecimentos dos jogos anteriores, focando-se na ascensão de Onaga, o Rei Dragão. É simples, mas gratificante, especialmente para os fãs de longa data. O combate é rápido e intenso, mantendo-se fiel às raízes do Mortal Kombat. A adição dos «combo breakers» permite um jogo mais estratégico, reduzindo a frustração de ficares preso em combos longos.

Por que é que o escolhemos O Mortal Kombat: Deception destaca-se pelos seus modos de jogo inovadores e pelos elementos narrativos alargados. O modo Konquest acrescentou profundidade, e o sistema de «combo breakers» tornou o combate mais estratégico. Foi um passo ousado para a série, oferecendo tanto novas experiências como emoções familiares.

No entanto, o jogo não estava isento de falhas. Algumas das novas personagens, como o Dairou, o Darrius e a Hotaru, não me cativaram, e os gráficos, embora impressionantes na altura, já ficaram um pouco desatualizados. Mas estas são questões menores num jogo que, no geral, é sólido.

O meu veredicto: Sobre o Mortal Kombat Deception mistura o combate brutal clássico com modos criativos como o Chess Kombat e o Puzzle Kombat, além de uma aventura Konquest alargada que acrescenta verdadeira profundidade. É criativo, estratégico e destaca-se para os jogadores que querem mais do que apenas lutas.

7. Mortal Kombat II [A melhor sequela clássica de arcade com finalizadores brutais]

A nossa pontuação ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Arcade, SNES, Genesis Ano de lançamento 1993 Criador Midway Games Tempo médio de jogo 30 a 60 minutos por personagem para a classificação do arcada, 8 a 12 horas para completar o jogo

O Mortal Kombat II (1993) foi um ponto de viragem para mim. Lembro-me de entrar na sala de jogos, ouvir o familiar «Toasty!» e ver os sprites vibrantes das personagens. Parecia que estava a entrar num mundo novo.

A jogabilidade é mais suave e fluida do que a do seu antecessor (Mortal Kombat). Personagens como o Liu Kang e o Sub-Zero tinham novos movimentos que tornavam as lutas mais dinâmicas. A adição das «Friendships» e das «Babalities» dá um toque divertido às habituais «Fatalities», o que também mostra o lado mais lúdico do jogo.

Porque é que o escolhemos O Mortal Kombat II destaca-se pela sua mecânica de jogo melhorada, pelas personagens memoráveis e pela introdução de golpes finais únicos. Estabeleceu um novo padrão para os jogos de luta e continua a ser um clássico do género.

No entanto, a dificuldade do jogo é um desafio. A IA é difícil e os chefes, como o Shao Kahn, são implacáveis. Tive de tentar várias vezes para os derrotar, mas a satisfação de finalmente vencer fez com que valesse a pena.

O meu veredicto: O Mortal Kombat II é uma joia clássica dos arcades, com combate fluido, personagens memoráveis e golpes finais exagerados que ainda hoje impressionam. É desafiante, divertido e um jogo obrigatório para os fãs de jogos de luta retro.

8. Mortal Kombat: Armageddon [O melhor MK com um elenco gigantesco]

A nossa pontuação ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PS2, Xbox, PC Ano de lançamento 2006 Criador Midway Games Tempo médio de jogo 4 a 6 horas para o Konquest, 40 a 60+ com as tabelas de classificação do arcade, o Kreate-A-Fatality, o Motor Kombat e os desbloqueios da Krypt

O Mortal Kombat: Armageddon (2006) foi uma tentativa ousada de juntar tudo. O elenco conta com mais de 60 personagens, incluindo os favoritos dos fãs e outros menos conhecidos, como o Mokap e o Khameleon. É o sonho de qualquer fã tornado realidade. Mas, à medida que fui jogando mais, percebi que quantidade nem sempre é sinónimo de qualidade.

O modo «Kreate-A-Fighter» é uma funcionalidade que se destaca. Passei horas a personalizar personagens, a ajustar os seus movimentos e a criar histórias de fundo. É um espaço para dar asas à criatividade. No entanto, o modo «Kreate-A-Fatality», apesar de inovador, deixou-me a desejar. A ausência das Fatalities tradicionais faz com que o jogo pareça incompleto. Senti falta dos golpes finais cinematográficos que eram uma marca registada da série.

O modo história, centrado na missão do Taven, tem potencial, mas fica aquém das expectativas. Pareceu-me apressado e não proporcionou a profundidade que eu esperava. O final, que conduz ao Armageddon, pareceu-me anticlimático.

Porque é que o escolhemos? O Mortal Kombat: Armageddon destaca-se pelo seu vasto elenco de personagens e pela introdução do modo «Kreate-A-Fighter». Apesar das suas falhas, mostrou a vontade da franquia de inovar e ultrapassar limites.

Apesar das falhas, o Armageddon tem muito para oferecer. O vasto elenco, os modos criativos e os elementos nostálgicos tornam-no uma experiência memorável. Não é perfeito, mas é uma prova da ambição da série.

O meu veredicto: O Mortal Kombat Armageddon é o sonho de qualquer fã, com mais de 60 personagens e o modo criativo «Kreate-A-Fighter». É ambicioso e divertido, mesmo que a história e a falta das tradicionais «Fatalities» o impeçam de parecer totalmente completo.

9. Mortal Kombat vs. DC Universe [Melhor crossover com campanhas duplas e transições entre fases]

A nossa pontuação ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PS2, PSP, Xbox 360 Ano de lançamento 2008 Criador Midway Games Tempo médio de jogo 6 a 8 horas para a história principal (ambas as campanhas), 12 a 15+ com as tabelas de classificação do modo arcade, os Desafios Kombo e os desbloqueios

O Mortal Kombat vs. DC Universe (2008) foi um jogo que encarei com sentimentos contraditórios. A ideia de colocar os lutadores brutais do Mortal Kombat a enfrentar os heróis icónicos da DC intrigou-me, mas fiquei a pensar como é que eles se iriam encaixar. O resultado é um jogo que, embora ambicioso, dá a sensação de que não conseguiu comprometer-se totalmente com nenhum dos lados.

As novas mecânicas de luta, como o Freefall Kombat e o Klose Kombat, trazem alguma novidade. O Freefall Kombat permite que as personagens lutem no ar durante uma queda, o que é visualmente impressionante, mas muitas vezes interrompe o ritmo da luta. O Klose Kombat leva os jogadores a combates corpo a corpo, oferecendo uma experiência de luta mais íntima. Embora estes modos sejam interessantes, às vezes parecem mais truques do que partes integrantes da jogabilidade.

O modo história, que pretende misturar os universos do Mortal Kombat e da DC, tem potencial. Apresenta o Dark Kahn, uma fusão entre o Shao Kahn e o Darkseid, que causa o caos em ambos os reinos. No entanto, a narrativa muitas vezes parece desconexa e o ritmo é irregular. Alguns arcos narrativos das personagens estão pouco desenvolvidos, o que me deixa a desejar mais profundidade e coesão.

Uma mudança significativa é a violência mais moderada. As Fatalities, que são a marca registada do Mortal Kombat, foram substituídas por Heroic Brutalities para as personagens da DC, que, embora se adequem às suas personalidades heróicas, não têm o impacto dos golpes finais tradicionais. Esta mudança faz com que o jogo pareça menos intenso em comparação com os seus antecessores.

Por que é que o escolhemos O Mortal Kombat vs. DC Universe destaca-se pelo seu crossover ambicioso, apresentando mecânicas de combate únicas e um enredo que funde dois universos icónicos. Apesar de ter enfrentado alguns desafios na execução, continua a ser uma tentativa notável de misturar mundos distintos.

Apesar destas questões, o Mortal Kombat vs. DC Universe oferece um crossover único que os fãs de ambas as franquias podem apreciar. Não é a fusão perfeita que eu esperava, mas proporciona uma perspetiva diferente sobre personagens conhecidas.

O meu veredicto: Mortal Kombat vs. DC Universe é um crossover divertido e ambicioso, com mecânicas únicas e campanhas duplas, mas a violência atenuada e o enredo irregular prejudicam-no. É uma reviravolta interessante na série, que vale a pena experimentar para os fãs de ambos os universos.

10. Mortal Kombat 4 [O melhor dos primeiros jogos em 3D, com arremessos de armas e ritmo de arcade]

A nossa pontuação ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PS2, PSP, Xbox 360 Ano de lançamento 2008 Criador Midway Games Tempo médio de jogo 30 a 60 minutos por personagem para a classificação do arcade, 6 a 10 horas para completar a maior parte do elenco

O Mortal Kombat 4 foi um passo ousado para a série, ao entrar no mundo do 3D. Lembro-me da primeira vez que o vi na sala de jogos; foi um espetáculo. As personagens eram agora renderizadas em 3D e as arenas tinham profundidade. Parecia uma nova era para o Mortal Kombat.

A introdução das armas é um dos pontos altos. Cada personagem tem uma arma única, e poder apanhar e usar a arma do teu adversário acrescenta uma nova dimensão estratégica. É emocionante ver como estas novas mecânicas alteram o ritmo do combate.

No entanto, a transição para o 3D não foi isenta de desafios. Os comandos parecem rígidos e falta-lhes a fluidez dos jogos 2D anteriores. Algumas das animações das personagens são estranhas e as fatalities, embora continuem brutais, já não têm o mesmo impacto de antes. O jogo também sofre com falhas técnicas e ângulos de câmara estranhos, o que prejudica a experiência geral.

Apesar destes problemas, o Mortal Kombat 4 apresenta novas personagens como Fujin, Jarek e Shinnok, expandindo o universo da série. O modo história, embora não seja tão profundo como alguns fãs esperavam, serve de pano de fundo para as batalhas. A adição de batalhas em equipa para dois jogadores e dos modos de torneio traz variedade e rejuogabilidade.

Porque é que o escolhemos? O Mortal Kombat 4 destaca-se pelo seu salto ambicioso para o 3D, introduzindo novas mecânicas de jogo e expandindo o universo da série. Apesar de ter enfrentado alguns desafios na execução, continua a ser um título importante na franquia Mortal Kombat.

Olhando para trás, o Mortal Kombat 4 foi um trampolim. Lançou as bases para os futuros jogos Mortal Kombat em 3D, mesmo que não tenha atingido totalmente o objetivo. Para mim, foi um capítulo memorável da série, que mostrou os desafios e a emoção da transição para uma nova dimensão.

O meu veredicto: O Mortal Kombat 4 deu um salto ousado para o 3D com arremessos de armas e novas personagens, trazendo estratégias inovadoras à ação de arcada. Tem algumas imperfeições, mas é um passo importante e memorável na evolução da série.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE MORTAL KOMBAT GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

O meu veredicto geral sobre os melhores jogos do Mortal Kombat

Avalio os jogos da série MK pelo que te ensinam e até onde vão as suas possibilidades. Estes cinco aprimoram diferentes competências, desde o trabalho de laboratório até à pura leitura do arcade.

Para os puristas dos jogos de arcada > Mortal Kombat II . Comandos precisos, golpes finais brutais e análises claras que aperfeiçoam rapidamente os fundamentos.

> . Comandos precisos, golpes finais brutais e análises claras que aperfeiçoam rapidamente os fundamentos. Para os monstros de laboratório > Mortal Kombat 11 . Ferramentas com precisão ao nível do fotograma, análise aprofundada dos confrontos e sistemas que compensam o tempo investido no treino.

> . Ferramentas com precisão ao nível do fotograma, análise aprofundada dos confrontos e sistemas que compensam o tempo investido no treino. Para os viciados em jogadas agressivas > Mortal Kombat X . Impulso para a frente, ataque assustador e variações que deixam os jogadores de pressão a suar.

> . Impulso para a frente, ataque assustador e variações que deixam os jogadores de pressão a suar. Para jogadores que estão de volta > Mortal Kombat 1 . Um toque moderno, uma história forte e participações especiais que ensinam a tomar decisões em equipa.

> . Um toque moderno, uma história forte e participações especiais que ensinam a tomar decisões em equipa. Para os tradicionalistas do 2D clássico > Mortal Kombat 9. Combates de pés apertados, ritmo claro e uma reinicialização da linha temporal que continua a jogar muito bem.

Começa pelo grupo com que te identificas e, depois, vai experimentando os restantes. Vais melhorar a tua capacidade de leitura, aperfeiçoar a execução e acabar por encontrar um personagem principal que valha a pena treinar.

Perguntas frequentes