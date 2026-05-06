O melhor jogo da série Disgaea para jogares em 2026: os 7 melhores RPGs para os fãs

Encontrar o melhor jogo da série Disgaea para jogares pode parecer complicado se não souberes como abordar a questão. Às vezes, apetece-te jogar jogos emocionantes e cheios de aventura, com ação suficiente para te manter na ponta da cadeira.

Para este artigo, reuni os melhores jogos de RPG da série Disgaea que oferecem a experiência de jogo mais estratégica e inovadora. Estes jogos têm histórias dramáticas e personagens que te vão manter a pensar ao longo de cada fase.

A jogabilidade fantástica e as histórias centradas na estratégia tornam estes jogos ideais para os amantes de jogos táticos que querem conquistar os níveis.

As nossas 3 melhores escolhas para o melhor jogo da série Disgaea

Selecionei cuidadosamente para ti os três melhores jogos do universo Disgaea ao longo da minha pesquisa. Estes títulos têm a melhor rejogabilidade e a jogabilidade mais estimulante. Não acredites apenas na minha palavra, experimenta-os. O que vais viver depois destes melhores jogos Disgaea vai deixar-te a querer mais.

1 Disgaea 5: Alliance of Vengeance 2015 Este jogo aperfeiçoa tudo o que sabes sobre a série, oferecendo um vasto elenco de personagens, mecânicas complexas e uma história cativante para uma jogabilidade envolvente. Buy now 2 Disgaea 7: Vows of the Virtueless 2023 Modernizado e acessível, o Disgaea 7 combina combates rápidos, uma progressão simplificada e mecânicas fáceis de entender, oferecendo um ponto de entrada ideal para novos jogadores sem deixar de lado os interesses dos veteranos. Buy now 3 Disgaea 2: Cursed Memories 2006 Conhecido pela sua história comovente e pelas suas personagens memoráveis, este jogo combina humor, interfaces melhoradas e uma dificuldade equilibrada, o que torna a experiência de voltar a jogá-lo muito gratificante. Buy now

Estas são as minhas três principais escolhas, mas adivinha só? São apenas a cereja no topo do bolo. Porque não continuas a ler e descobres mais sobre o melhor desta série de jogos?

Os 7 melhores jogos Disgaea para jogares em 2025: delícias táticas que valem o teu tempo

Com histórias diferentes, desde batalhas hilariante a combates táticos alucinantes, a série Disgaea oferece algumas das experiências de RPG de estratégia mais viciantes de sempre. Todos os jogos da lista trazem caos, mecânicas, personagens encantadoras e uma jogabilidade que dá para repetir sem fim.

Quer adores personalizar profundamente, contar histórias emocionantes ou simplesmente desfrutar da diversão sem limites, esta lista reúne o melhor da série. Quantos destes jogos da série Disgaea já jogaste?

1. Disgaea 5: Alliance of Vengeance [O melhor jogo da série Disgaea em termos de combate detalhado e personalização de personagens]

A nossa pontuação 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Jogo de RPG Tático (RPG) Plataforma Steam, Nintendo Switch, PlayStation 4 Ano de lançamento 2015 Criador(es) Nippon Ichi Software / Nippon Tempo médio de jogo / Características únicas 50–100+ horas Características únicas: centenas de personagens que podes recrutar, um sistema de subida de nível ilimitado e mapas com designs estratégicos. Ideal para Jogadores que adoram RPGs de estratégia complexos. O que gostei A mecânica de combate é fácil de aprender. A personalização e a liberdade para experimentares com as personagens são pontos a favor.

Ambientado no universo de Disgaea, onde os Overlords travam guerras por inúmeros Mundos Subterrâneos, o Disgaea 5: Alliance of Vengeance conta a história de Killia, um protagonista e guerreiro vingativo determinado a derrotar o impiedoso imperador demoníaco Void Dark.

O jogo oferece batalhas táticas em ritmo acelerado, baseadas num tabuleiro, com um nível de profundidade extraordinário. Os jogadores podem colocar em campo até 10 personagens ao mesmo tempo, encadear combos devastadores e experimentar possibilidades ilimitadas de formação de equipas através do sistema de criação de personagens característico da série.

Por que é que o escolhemos Podes desenvolver unidades mais fortes, o que facilita as batalhas ao montares desde cedo uma pequena equipa de personagens poderosas.

O Disgaea 5 melhora o seu combate ao permitir que as personagens desbloqueiem habilidades únicas com as armas, dependendo do seu nível de domínio. O jogo também se destaca com gráficos vibrantes, animações fluidas e efeitos de ataque espetaculares.

O meu veredicto: Com o seu combate refinado e valor de rejogabilidade infinito, o «Disgaea 5: Alliance of Vengeance» continua a ser um dos melhores jogos de estratégia por turnos nas plataformas modernas.

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2. Disgaea 7: Os Juramentos dos Sem Virtude [O melhor Disgaea moderno para novos jogadores]

A nossa pontuação 9.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo RPG tático Plataforma PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 e 5, Microsoft Windows Ano de lançamento 2023 Criador(es) Desenvolvedores: Nippon Ichi Software / Editores: Nippon Ichi Software Tempo médio de jogo / Características únicas 50 – 200+ horas; Modo Inferno, Jumbificação, Reencarnação de Itens e Sistema de Missões. Ideal para Jogadores novos que procuram um RPG tático moderno, equilibrado e com profundidade. O que gostei Combates frenéticos, sistemas bem trabalhados e uma mistura divertida de humor e estratégia.

Ambientado no Hinomoto Netherworld Cluster, uma terra que outrora se orgulhava do seu código samurai, o Disgaea 7: Os Juramentos dos Sem Virtude segue Pirilika, uma otaku superentusiasmada, e Fuji, um guerreiro cínico que despreza o bushido. Juntos, pretendem derrubar o governante corrupto Demmodore Opener, que mergulhou o reino no caos.

A jogabilidade em Disgaea 7: Os Juramentos dos Sem Virtude mantém o clássico estilo de RPG tático baseado em grelha que define a série, mas com um pouco de modernização e visuais vibrantes. Os jogadores colocam até 10 personagens no campo de batalha, incluindo figuras-chave da história e recrutas personalizados.

Porque é que escolhemos isto O Disgaea 7: Os Juramentos dos Sem Virtude tem uma das mecânicas mais gratificantes.

O Modo Inferno dá picos temporários de poder às personagens, enquanto a Jumbificação as transforma em gigantes com ataques que abrangem todo o mapa. A Reencarnação de Itens permite que itens poderosos sejam reiniciados e evoluam para equipamentos ainda mais fortes, oferecendo espaço infinito para experimentação.

O meu veredicto: Um ponto de partida perfeito para quem está a começar, o «Disgaea 7: Os Juramentos dos Sem Virtude» equilibra humor, emoção e estratégia melhor do que a maioria dos jogos recentes.

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3. Disgaea 2: Cursed Memories [O melhor jogo da série Disgaea em termos de história e profundidade emocional]

A nossa pontuação 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo RPG de estratégia Plataforma PlayStation 2, PlayStation Portable, PC Ano de lançamento 2006 Criador(es) Desenvolvedores: Nippon Ichi Software Editores: Nippon Ichi Software, NIS America. Tempo médio de jogo / Características únicas 60 – 150+ horas Características únicas: Habilidades passivas, Ataques de Torre, Terra da Carnificina e Mundos Negros. Ideal para Jogadores que valorizam uma narrativa forte e um desenvolvimento emocional das personagens num jogo de estratégia. O que gostei Os sistemas bem trabalhados e a história envolvente.

Uma maldição sombria paira sobre o outrora pacífico mundo de Veldime, onde os humanos foram transformados em demónios sob o domínio do Senhor Zenon. Adell, que não foi afetado, jura derrotar Zenon e quebrar a maldição.

Um ritual de invocação destinado a trazer o Zenon até ele corre mal e, em vez disso, o Adell conhece a Princesa Rozalin, filha do Zenon. Os dois partem numa viagem perigosa e cheia de emoções, descobrindo segredos que os põem à prova.

Na sua essência, o jogo é um RPG tático baseado em grelhas que combina estratégia e enredo com um equilíbrio quase perfeito. Podes colocar em campo até 10 personagens por fase, recrutando novos lutadores através da criação de personagens. A mecânica familiar de Disgaea regressa, mas o Disgaea 2: Memórias Amaldiçoadas vai além disso com sistemas novos e gratificantes, tornando o jogo num dos mais memoráveis da série Disgaea.

Por que é que o escolhemos O Item World e o Dark World acrescentam profundidade e valor de rejogabilidade, oferecendo recompensas aos jogadores com equipamento poderoso.

O jogo apresenta Habilidades Passivas, Ataques de Torre e um novo Sistema de Felonias. Funcionalidades como a Terra da Carnificina e o Mundo das Trevas proporcionam níveis adicionais de dificuldade e uma rejogabilidade infinita.

O meu veredicto: Destaca-se por ter a melhor história, uma jogabilidade bem trabalhada e personagens memoráveis. O Disgaea 2: Cursed Memories continua a ser um dos favoritos dos fãs por uma boa razão.

4. Disgaea 4: Uma Promessa Não Esquecida [O melhor Disgaea em termos de humor e sátira política]

A nossa pontuação 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Jogo de RPG tático Plataforma PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Nintendo Switch Ano de lançamento 2011 Criador(es) Desenvolvedores: Nippon Ichi Software Editores: Nippon Ichi Software Tempo médio de jogo / Características únicas 70 – 100 horas / Sistema Cam-Pain HQ, personalização de mapas, sprites de personagens em HD. Ideal para Jogadores que curtem sátira política, humor com várias camadas e sistemas táticos complexos. O que gostei Humor inteligente, personagens vibrantes, uma história profunda por trás das piadas.

O «Disgaea 4: Uma Promessa Não Esquecida» acompanha Valvatorez, um vampiro outrora temido que se tornou instrutor de Prinny e que lidera uma rebelião contra o corrupto «Corrupternment» depois de testemunhar a decadência moral do governo.

O jogo oferece uma sátira política espirituosa e mecânicas profundas. A jogabilidade gira em torno de combate tático por turnos em mapas quadriculados , onde os jogadores usam personagens com habilidades únicas e «Evilities».

Porque é que o escolhemos Este jogo dá aos jogadores a possibilidade de gerir e fundir unidades de monstros, o que lhes confere uma vantagem tática e dá mais profundidade à batalha.

Podes empilhar aliados em torres, fundir monstros para criar formas gigantes e até «disciplinar» inimigos capturados para os recrutar. Os seus sprites em HD, animações fluidas e visuais coloridos, inspirados no anime, tornam o jogo visualmente agradável.

O meu veredicto: Com o seu humor, elenco e jogabilidade tática, o Disgaea 4: Uma Promessa Não Esquecida é um dos títulos mais memoráveis da série.

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5. Disgaea 6: Desafio ao Destino [O melhor Disgaea em termos de acessibilidade e sistemas de batalha automática]

A nossa pontuação 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo SRPG Plataforma PlayStation 4 (apenas no Japão), Nintendo Switch Ano de lançamento 2021 Criador(es) Desenvolvedora: Nippon Ichi SoftwareEditora: Nippon Ichi Software Tempo médio de jogo / Características únicas 60 – 100 horas Características únicas: Super Reencarnação, sistema de combate automático «Demonic Intelligence», gráficos em 3D. Ideal para Fãs de SRPGs com muita repetição. O que gostei Progressão simplificada para principiantes, campos de batalha totalmente em 3D, níveis alucinantes, limites de dano e momentos dramáticos.

O «Disgaea 6: Desafio ao Destino» conta a história de Zed, um zombie determinado numa missão para derrotar o Deus da Destruição que ameaça vários Mundos Inferiores. Sempre que o Zed morre, renasce mais forte graças ao sistema de Super Reencarnação, que lhe permite enfrentar inimigos cada vez mais poderosos enquanto recruta aliados nos novos locais que visita.

A jogabilidade continua a ser uma das melhores de RPG tático por turnos em cenários baseados em grelhas. Os jogadores podem colocar em campo até 10 personagens, incluindo heróis específicos da história e unidades recrutadas de forma genérica, para executar combos complexos, ataques em equipa e posicionamentos estratégicos.

Por que é que o escolhemos Permite que a Inteligência Demoníaca automatize as personagens mais fracas logo no início, deixando-te livre para te concentrares no Zed e nos aliados-chave para causares o máximo de danos.

Em comparação com os jogos anteriores da série, este jogo usa rotinas de combate automático através da «Demonic Intelligence», que permite aos jogadores pré-programar ações ou copiar comportamentos da IA (o que torna o grinding menos chato). O jogo apresenta gráficos totalmente em 3D, trazendo uma nova perspetiva, mas mantendo o caos e o humor característicos da série.

O meu veredicto: O Disgaea 6: Desafio ao Destino é perfeito para quem quer a típica rotina de grind do Disgaea sem ter de se preocupar com microgestão pesada.

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6. Disgaea D2: A Brighter Darkness [O melhor jogo da série Disgaea para veteranos]

A nossa pontuação 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo SRPG Plataforma PlayStation 3, PlayStation 4 Ano de lançamento 2013 Criador(es) Nippom Ichi Software Tempo médio de jogo / Características únicas 70 – 150+ horas Ideal para Veteranos da série e fãs de RPG de estratégia O que gostei Combate profundo, história nostálgica.

Uma sequela direta de «Hour of Darkness», «Disgaea D2: A Brighter Darkness» leva-te de volta ao Netherworld com o Laharl, a Etna e a Flonne. O Laharl tornou-se Overlord, mas tem dificuldade em ganhar respeito à medida que surgem facções, novas ameaças e a anjo Sicily afirma ser sua irmã.

Porque é que o escolhemos Os jogadores têm a liberdade de experimentar personagens e sistemas sem comprometer o progresso.

O jogo apresenta combate SRPG baseado em grelha com até 10 personagens por fase. Mecânicas essenciais como Combos, Ataques de Equipa, Dark Assembly e Item World mantêm-se, a par de novas funcionalidades. O jogo usa sprites HD aperfeiçoados e ambientes detalhados para capturar tanto a nostalgia como o acabamento moderno.

O meu veredicto: «Disgaea D2: A Brighter Darkness» é um bom jogo para os fãs dos melhores RPGs táticos que misturam humor com uma personalização de personagens quase infinita.

7. Disgaea: Hour Of Darkness [O melhor Disgaea clássico para conheceres as origens da série]

A nossa pontuação 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo SRPG Plataforma PlayStation 2 Ano de lançamento 2003 Criador(es) Desenvolvedores: Nippon Ichi Software Editores: Nippon Ichi Software Tempo médio de jogo / Características únicas 60 – 120+ horas / Características únicas: Item World, Dark Assemble, Geo Effects Ideal para Fãs de RPGs táticos O que gostei Profundidade estratégica e charme intemporal

Como primeiro jogo e primeira entrada da série, «Hour of Darkness» define o tom para tudo o que se segue. Quando o Rei Demónio Krichevskoy morre em circunstâncias misteriosas, o Submundo mergulha no caos. O protagonista, o Príncipe Laharl, acorda de um sono de dois anos, alertado pela sua vassala Etna, e parte numa missão para reclamar o trono que lhe pertence, ao mesmo tempo que subjuga facções rivais.

Porque é que o escolhemos? Características do jogo, como a mecânica «Lift and Throw», oferecem criatividade aos jogadores para prepararem os seus ataques e obterem vantagem posicional.

Os sistemas principais incluem Combos e Ataques em Equipa para aumentar os danos, «Lift and Throw» para manipular o campo de batalha, Efeitos Geo que alteram os bónus do terreno e a Assembleia das Trevas para desbloquear habilidades e bónus. O «Item World» permite aos jogadores melhorar o equipamento, e os visuais 2D coloridos, juntamente com os designs excêntricos das personagens, definem o tom da identidade da série.

O meu veredicto: Como o jogo original que deu início a tudo, «Hour of Darkness» é um SRPG intemporal que define a franquia «Disgaea».

O meu veredicto geral

Qual é o próximo jogo da série Disgaea que deves experimentar?

Para quem está a começar → Disgaea 5: Alliance of Vengeance .

Um jogo moderno e acessível que equilibra humor, estratégia e enredo, perfeito para te familiarizares com a série.

→ . Um jogo moderno e acessível que equilibra humor, estratégia e enredo, perfeito para te familiarizares com a série. Para os amantes de histórias → Disgaea 4: Uma Promessa Não Esquecida .

Um conto perspicaz e satírico sobre política e redenção, repleto de humor e com um elenco que é impossível não adorar.

→ . Um conto perspicaz e satírico sobre política e redenção, repleto de humor e com um elenco que é impossível não adorar. Para os fãs dos clássicos → Disgaea: A Hora das Trevas .

A origem da loucura: encantador, caótico e ainda um dos RPGs táticos mais adorados da sua época.

→ . A origem da loucura: encantador, caótico e ainda um dos RPGs táticos mais adorados da sua época. Para os puristas da estratégia → Disgaea 6: Desafio ao Destino.

O sonho de quem adora números, com potencial de crescimento ilimitado e mecânicas profundas que recompensam o domínio a longo prazo, tal como acontece com outros jogos do género RPG de estratégia.

Perguntas frequentes