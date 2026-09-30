13 jogos parecidos com o Overwatch: os melhores jogos de tiroteio com heróis de 2026

Os jogos de tiroteio com heróis, como o Overwatch, são super divertidos. Jogo o Overwatch original desde o beta aberto em 2016 e apaixonei-me logo pelo seu elenco diversificado de heróis e pela imensa liberdade de expressão através das suas habilidades.

O género de jogos de tiro com heróis explodiu após o sucesso do Overwatch, trazendo-nos imensos títulos repletos de ação por onde escolher. Todos os jogos deste artigo oferecem uma abordagem diferente à fórmula icónica do Overwatch. Posso garantir que vais encontrar algo para reacender a tua adrenalina competitiva.

As nossas melhores escolhas de jogos semelhantes ao Overwatch

Antes de entrarmos na minha análise aprofundada, aqui fica uma rápida visão geral dos melhores jogos semelhantes ao Overwatch que merecem, sem dúvida, a tua atenção:

1 Marvel Rivals 2024 Jogo de tiro em equipa com super-heróis, com personagens e habilidades icónicas da Marvel Buy now 2 Valorant 2020 Jogo de tiro tático com heróis, com mecânica de tiro precisa e habilidades únicas dos agentes Buy now 3 Rainbow Six Siege 2015 Um jogo de tiro tático 5 contra 5 cheio de tensão, onde Operadores únicos, mapas destrutíveis e utilidades coordenadas transformam cada ronda num quebra-cabeças de equipa. Buy now

Estes títulos acertam em cheio na combinação de jogabilidade em equipa, habilidades divertidas dos heróis e a emoção competitiva que todos adorámos no Overwatch. Continua a ler para saberes mais sobre estes e outros títulos fantásticos que igualam a emoção do Overwatch.

Os 13 melhores jogos semelhantes ao Overwatch para ação em equipa

O que faz de uma alternativa ao Overwatch excelente? É aquela mistura perfeita de coordenação de equipa, sinergias únicas entre personagens e modos de jogo baseados em objetivos, que são fáceis de aprender, mas difíceis de dominar.

Embora seja difícil superar o seu charme especial e otimista, estes 13 jogos fantásticos oferecem um espaço incrível para ação centrada nas personagens e jogo em equipa estratégico, algo que só se encontra nos melhores jogos de tiroteio com heróis.

1. Marvel Rivals [O melhor jogo no estilo do Overwatch]

A nossa pontuação 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género Jogo de tiro com heróis em equipas, ação, multijogador Plataformas PC, PS5, Xbox Series X/S informo Ano de lançamento 2024 Duração média de uma partida 10-15 minutos por partida Ideal para Jogadores que querem o caos em equipa do Overwatch com um toque da Marvel Semelhanças com o Overwatch Papéis dos heróis, combinações de habilidades, lutas em equipa e modos com objetivos

O Marvel Rivals não perde tempo a reinventar a fórmula dos jogos de tiroteio com heróis. Joga uma data de grandes nomes da Marvel num campo de batalha caótico e deixa a confusão acontecer. O formato 6v6 parece-te imediatamente familiar se já passaste horas a jogar Overwatch, mas são as interações entre os heróis que o distinguem. Combinar o apoio aéreo do Homem de Ferro com as lutas devastadoras do Hulk no solo é incrivelmente gratificante, e os ambientes destrutíveis acrescentam aquela camada extra de caos a meio da partida que o Overwatch nunca conseguiu proporcionar.

Dica de profissional Aprende a jogar com dois heróis que se complementam bem. O Marvel Rivals recompensa essas trocas a meio da partida muito mais do que o Overwatch alguma vez fez. Um teletransporte do Doutor Estranho seguido de um mergulho do Pantera Negra? Isso muda completamente o jogo.

O elenco é incrível, e as atualizações frequentes de equilíbrio mantêm a meta em constante evolução, sem que cada partida pareça completamente diferente da noite para o dia. Cada conjunto de habilidades de cada herói tem um peso real, e o ritmo é rápido sem ser desconexo. Não se trata tanto de tiros de precisão, mas sim de combinações decisivas e posicionamento, o que torna este jogo uma ótima escolha para jogadores que gostam de jogar em equipa.

Foi surpreendentemente fácil de aprender. Depois de passar por vários tutoriais e ver alguns torneios com os comentários do Cozy, não fui logo péssimo no jogo. Se quiseres um pontapé inicial, o nosso guia sobre como jogar o Marvel Rivals pode mostrar-te o básico.

O meu veredicto: se o Overwatch se cruzasse com o Universo Marvel, o Marvel Rivals seria o resultado. Oferece a mesma adrenalina baseada no trabalho de equipa, mas as habilidades de «Team-Up», os ambientes destrutíveis e um enorme elenco de super-heróis conferem-lhe uma identidade própria. Para os fãs de Overwatch, é facilmente uma das transições mais suaves – só que com o Homem-Aranha a balançar-se sobre o objetivo.

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2. Valorant [Precisão tática aliada ao estilo dos heróis]

A nossa pontuação 9.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género Jogo de tiro tático com heróis, FPS competitivo Plataformas PC, PS5, Xbox Series X/S informo Ano de lançamento 2020 Duração média de uma partida 30-45 minutos por partida Ideal para Fãs do Overwatch que querem uma pontaria mais precisa e rondas mais lentas, cheias de momentos decisivos Semelhanças com o Overwatch Agentes distintos, jogo em equipa baseado em habilidades e avanços coordenados

O Valorant não tem o caos caricatural do Overwatch, mas acerta em cheio em algo que a Blizzard nunca dominou de verdade: tiroteios precisos como uma lâmina. Este é , em primeiro lugar, um jogo de tiros tático e, em segundo lugar, um jogo de heróis. Os agentes trazem o seu toque especial (fumo, flashs, truques de teletransporte), mas vais mesmo assim ganhar ou perder com a tua pontaria e a coordenação da equipa. É isso que faz um grande jogo de FPS.

Dica de profissional Não escolhas um agente de que gostes – escolhe aquele de que a tua equipa precisa. Uma parede da Sage ou um flash da Skye na altura certa podem mudar uma partida muito mais do que conseguir abates espetaculares com a Jett.

A curva de aprendizagem é íngreme, mas gratificante. Um tiro certeiro na cabeça pode decidir uma ronda, e o sistema económico mantém cada fase de compras cheia de tensão. As atualizações constantes da Riot e as reformulações dos agentes mostram que eles levam a sério a renovação do meta, e o conjunto de mapas agora parece mesmo variado, em vez de ser só corredores todos iguais. Se estiveres a sentir lag ou um desempenho irregular, usar uma das melhores VPNs para o Valorant pode ajudar a melhorar a tua ligação e proporcionar-te uma experiência de jogo mais estável.

O meu veredicto: Se achas que o Overwatch é demasiado «flutuante» ou demasiado focado nas habilidades, o Valorant é a alternativa mais realista e centrada nos momentos decisivos. Tem aquele ambiente de heróis, mas exige muito mais precisão. Para os fãs do Overwatch que procuram um jogo mais intenso, onde a pontaria é o mais importante, este é o upgrade ideal.

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3. Rainbow Six Siege X [Ideal para jogo em equipa tático]

A nossa pontuação 9.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género Jogo de tiro tático, FPS competitivo Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S informar Ano de lançamento 2015; atualização Siege X lançada em 2025 Duração média de uma partida Cerca de 15–25 minutos por partida Ideal para Fãs de Overwatch que procuram ação mais lenta e metódica, centrada nos heróis Semelhança com o Overwatch Operadores especializados, funções de equipa, contramedidas e objetivos coordenados

O Rainbow Six Siege X pega no trabalho de equipa baseado em funções do Overwatch e transforma-o em algo muito mais tático. Em vez de te lançares numa luta de equipa, estás a inspecionar salas com drones, a reforçar paredes, a abrir linhas de visão e a usar os dispositivos de cada Operador para criar uma vantagem.

Os mapas destrutíveis são uma parte importante do que faz o Siege destacar-se. Paredes e pisos podem ser derrubados, as defesas podem desmoronar-se em segundos e um ângulo inteligente pode decidir uma ronda.

Dica de profissional Organiza a tua ronda em função do gadget do teu Operador. Uma brecha bem sincronizada do Thermite, uma janela da Mira ou uma chamada do Dokkaebi podem criar uma abertura que toda a tua equipa pode aproveitar.

O formato clássico de 5 contra 5, Ataque vs. Defesa, continua a ser a experiência principal, por isso é muito menos tolerante do que o Overwatch. O posicionamento, a informação e a coordenação das habilidades são mais importantes do que combinações de habilidades espetaculares. É também um dos melhores jogos multiplataforma, caso o teu grupo esteja dividido entre diferentes sistemas.

O meu veredicto: Se gostas mais do Overwatch quando toda a gente cumpre mesmo o seu papel, o Rainbow Six Siege X leva esse trabalho de equipa a outro nível. É mais lento e mais exigente, mas um avanço ou uma defesa perfeitamente executados dão uma sensação incrivelmente gratificante.

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4. Apex Legends [Shooter de heróis encontra Battle Royale]

A nossa pontuação 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género Battle Royale, jogo de tiroteio com heróis, FPS tático Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S informar, Switch Ano de lançamento 2019 Duração média de uma partida 15-25 minutos por partida Ideal para Fãs de Overwatch que procuram o caos em equipa com tiroteios de alta mobilidade Semelhança com o Overwatch Kits de heróis únicos, funções de equipa e sinergia entre habilidades

O Apex Legends pegou na fórmula do battle royale e injetou-lhe o ADN dos jogos de tiroteio com heróis diretamente nas veias. Cada Lenda traz habilidades únicas (pensa nas habilidades definitivas do Overwatch, mas concebidas para a sobrevivência), e o sistema de movimentos é absurdamente fluido. Deslizar por colinas abaixo, escalar paredes, lançar-te numa tirolesa para um ressuscitamento de última hora – é o jogo battle royale de topo com maior mobilidade que existe.

Dica de profissional Domina as técnicas de movimento. Saltos de coelho, saltos nas paredes e cancelamentos de deslize podem decidir lutas sem que tenhas sequer de dar o primeiro tiro.

A jogabilidade com armas é precisa e o sistema de ping merece um prémio por tornar o emparelhamento aleatório tolerável. As equipas de três exigem uma coordenação apertada e a mecânica de respawn significa que uma luta mal sucedida nem sempre significa o fim do jogo. Claro, é mais implacável do que o Overwatch (quando estás fora, estás fora), mas as emoções também são muito mais intensas.

O meu veredicto: se o 6v6 do Overwatch te parece um pouco monótono, o Apex Legends oferece um novo tipo de intensidade. Tem a profundidade dos heróis a que estás habituado, mas envolta num battle royale com um dos melhores ritmos do género. Para os fãs de Overwatch que adoram a sinergia de equipa, mas querem apostas mais altas, esta escolha é óbvia.

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5. Star Wars Battlefront II [Jogo de tiro com heróis numa galáxia muito, muito distante]

A nossa pontuação 9.0 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género Jogo de tiros em equipa, jogo de heróis, ação Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S informar Ano de lançamento 2017 Duração média de uma partida 15-20 minutos por partida Ideal para Fãs de Overwatch que procuram lutas caóticas e exageradas entre heróis, ambientadas no universo de Star Wars Semelhanças com o Overwatch Heróis com habilidades específicas, objetivos de equipa e batalhas multijogador em grande escala

O Battlefront II atira-te para o meio de batalhas de Star Wars a todo o vapor. Durante os testes, dei por mim a entrar em Naboo na pele do Luke Skywalker, a esquivar-me de tiros de blaster, a arrasar com os stormtroopers e a pensar: «Pois… isto é ridículo – e adoro.» Cada partida parece uma pequena cena de filme. É no modo «Heróis vs. Vilões» que tudo faz sentido: o Darth Vader a arrasar a linha da frente, a Rey a passar a toda a velocidade e a tua equipa a lutar para acompanhar o ritmo.

Dica de profissional Não te concentres só em abates com os heróis. Foca-te nos objetivos e no jogo em equipa. Avançar no ponto com a Leia ou soltar um speeder na altura certa influencia muito mais o jogo do que uma série de abates a solo.

Não se trata só de mortes espetaculares. Os mapas são enormes, os veículos mudam o ritmo do jogo e os objetivos são mesmo importantes. É como o Overwatch com esteróides – menos pontos de estrangulamento, mais caos e cada ronda parece viva. Sentes o impacto de cada avanço e, se a tua equipa estiver em sintonia, esses momentos são eletrizantes.

O meu veredicto: se as batalhas do Overwatch tivessem um mod do Star Wars, seria este. É cinematográfico, caótico e profundamente gratificante quando a tua equipa executa um avanço perfeito. Para os fãs de jogos de tiro em equipa que gostam de um pouco de magia cinematográfica em cada partida, este é uma loucura.

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6. Destiny 2: The Final Shape [Ideal para jogo em equipa no modo PvE]

A nossa pontuação 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género Jogo de tiro com saque em MMO, FPS de ação, modo cooperativo Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S informar Ano de lançamento 2024 (expansão) Tempo médio de jogo Mais de 10 horas para a campanha, ilimitado para o final do jogo Ideal para Fãs de Overwatch que querem uma progressão mais profunda e um jogo em equipa ao estilo dos MMOs Semelhanças com o Overwatch Habilidades de classe, sinergia de equipa e combate multijogador coordenado

O Destiny 2: The Final Shape é uma alternativa ao Overwatch bem mais livre, mas a ligação começa a fazer sentido assim que te metes no seu combate repleto de habilidades. Cada classe de Guardião desempenha um papel diferente, e a subclasse Prismática permite-te combinar poderes de várias subclasses em definições altamente personalizáveis.

O maior atrativo é o PvE cooperativo. As missões, as masmorras e, especialmente, as incursões recompensam a coordenação de habilidades, o posicionamento e saber exatamente o que os teus colegas de equipa estão a fazer. Isso faz do Destiny 2 um dos melhores jogos multijogador para experimentares, se gostas do Overwatch pelo trabalho de equipa, mas queres algo centrado em sessões cooperativas mais longas.

Dica de profissional Não tentes dominar todas as subclasses de uma vez. Começa com uma configuração que se adapte à tua função preferida e, depois, experimenta a Prismática assim que perceberes como as tuas habilidades e o teu equipamento funcionam em conjunto.

Uma coisa que deves saber em 2026: o Destiny 2 já não vai receber atualizações de conteúdo planeadas no formato de serviço contínuo. Ainda podes jogar com as campanhas, raids, Crucible e outras atividades já existentes, mas não deves entrar no jogo à espera do mesmo ciclo de expansões contínuas que tinha antes.

O meu veredicto: Se gostas do Overwatch pelas combinações de habilidades e pelo jogo em equipa coordenado, mas queres um jogo muito maior focado no PvE, vale a pena explorar o Destiny 2. Não é tanto um substituto direto, mas sim uma alternativa cooperativa de longa duração com excelentes tiroteios e uma personalização de personagens mais aprofundada.

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7. Splatoon 3 [Guerras de cores com um toque competitivo]

A nossa pontuação 8.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género Jogo de tiros em equipa, multijogador, ação Plataformas Switch Ano de lançamento 2022 Duração média de uma partida 3-5 minutos por partida Ideal para Fãs do Overwatch que procuram um jogo de tiro em equipa descontraído e com um ritmo acelerado Semelhança com o Overwatch Batalhas rápidas em equipa, modos com objetivos e uma grande variedade de armas baseadas em papéis

O Splatoon 3 pode parecer um desenho animado de sábado de manhã, mas não o subestimes. Por baixo da tinta neon e das travessuras das lulas está um dos jogos TPS mais bem conseguidos da Switch. O Turf War (o modo principal) inverte a mentalidade habitual dos jogos de tiroteio: não se trata de abates, mas sim de pintar o mapa. Só isso já o torna revigorante se estiveres habituado à rotina de cargas do Overwatch.

Dica de profissional Não te concentres só nas mortes. Pintar o mapa nos últimos 30 segundos pode decidir uma partida mais do que qualquer duelo a meio do jogo.

Os movimentos são fluidos, literalmente. Nadar na tua própria tinta para ganhar velocidade, aparecer de repente para emboscadas – é viciante. As armas vão desde rolos de tinta a armas de precisão tipo sniper, cada uma com as suas peculiaridades. A Nintendo ainda tem algumas dificuldades com o equilíbrio do matchmaking às vezes, mas quando uma equipa se entende bem, essas partidas de três minutos parecem puro caos concentrado.

O meu veredicto: O Splatoon 3 é a escolha perfeita para os fãs do Overwatch darem uma pausa: é mais leve, mais rápido e gira à volta de jogos de estratégia territorial, em vez de aniquilações intermináveis de equipas. Se queres um jogo de tiros que valorize tanto o movimento e o controlo do mapa como a pontaria, este é o ideal para jogares entre as sessões competitivas.

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8. THE FINALS [Melhor jogo de tiro em equipa com ambientes destrutíveis]

A nossa pontuação 8.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género FPS em equipa / Jogo de tiro em arena Plataformas PC, PS5, Xbox Series X/S informo Ano de lançamento 2023 Duração média de uma partida Varia consoante o modo, normalmente entre 10 e 20 minutos Ideal para Fãs de Overwatch que gostam de jogos com objetivos e papéis flexíveis na equipa Semelhanças com o Overwatch Papéis de equipa, partidas focadas em objetivos e avanços coordenados

O THE FINALS parece um jogo de tiro com objetivos em que o próprio mapa entra na luta. As paredes desaparecem, os pisos desabam e uma posição defensiva aparentemente segura pode tornar-se inútil após um explosivo bem colocado. Essa destruição torna cada avanço muito menos previsível.

A ligação com o Overwatch vem da função da equipa. O atual sistema de estilos de jogo oferece papéis pré-definidos, como Batedor, Médico, Engenheiro e Guardião, sendo que cada configuração combina uma especialização, uma arma e dispositivos. Um esquadrão coordenado pode organizar-se em torno do apoio, da defesa, da mobilidade ou da interrupção agressiva.

Dica de profissional Não guardes a destruição para tiroteios aleatórios. Quebra o chão por baixo dos objetivos defendidos, abre caminhos laterais através das paredes ou derruba coberturas antes da tua equipa avançar. Alterar a arena de propósito pode ser mais valioso do que entrar noutro duelo frente a frente.

Os modos «Objective» reforçam a comparação. No «Power Shift», duas equipas lutam por uma plataforma em movimento, enquanto no «Point Break» os jogadores dividem-se em atacantes e defensores que disputam cofres. O «Cashout» acrescenta o seu próprio toque, obrigando as equipas a proteger estações enquanto os adversários procuram uma brecha para roubar o controlo.

A grande diferença está na identidade das personagens. Cria um Concorrente e defines tu mesmo o teu equipamento, por isso há menos apego a heróis com nomes próprios e conjuntos de habilidades fixos. Continuo a achar que funciona extremamente bem para jogadores que se preocupam mais com os papéis da equipa e com lutas decisivas por objetivos do que com as personalidades dos heróis.

O meu veredicto: Se os teus momentos favoritos do Overwatch acontecem em torno de objetivos disputados, o THE FINALS é uma das melhores alternativas aqui. O manuseio das armas é mais preciso, os papéis são mais flexíveis e destruir a defesa inimiga nunca se torna aborrecido.

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9. Team Fortress 2 [O jogo de tiroteio com heróis baseado em blueprints]

A nossa pontuação 8.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género Jogo de tiro multijogador baseado em classes Plataformas PC, PS3, Xbox 360 Ano de lançamento 2007 (ainda é jogado ativamente) Tempo médio de jogo 10-20 minutos por partida Ideal para Fãs de Overwatch que querem ver onde tudo começou Semelhanças com o Overwatch Classes distintas, objetivos de carga e trabalho de equipa baseado em funções

O Team Fortress 2 é a chave mestra para perceber os jogos de tiro com heróis modernos. Antes de as jogadas de carga e o uso excessivo de habilidades finais se tornarem a norma, este era o padrão. Ainda me lembro de o abrir num portátil que rangia em 2008, a tentar decidir entre o Soldier e o Pyro, e de perceber como cada classe te obrigava a pensar de forma diferente sobre a tua equipa.

Dica de profissional Aprende a jogar com o Medic. Não só porque as equipas precisam sempre de um, mas porque te ensina o ritmo do jogo mais depressa do que qualquer outra classe.

A beleza do TF2 está na sua simplicidade: nove classes, cada uma com as suas próprias habilidades únicas, e um conjunto de mapas concebido para criar dinamismo. Não há um sistema de habilidades complicado de acompanhar, apenas uma jogabilidade pura e orientada para as funções.

Isso significa que podes entrar hoje mesmo e perceber imediatamente o teu papel, quer estejas a colocar sentinelas como Engineer ou a fazer saltos com foguetes como Soldier. Para quem anda a vasculhar jogos como o Overwatch à procura daquela emoção pura e despojada, esta é uma lição de história que vale a pena acompanhar.

O meu veredicto: o TF2 é como uma cápsula do tempo: mostra-te de onde vieram os jogos de tiro com heróis, mas continua a manter-se por si só. Se o Overwatch te parece sobrecarregado ou demasiado elaborado ultimamente, o TF2 é a alternativa mais simples e impactante. E com os seus enormes servidores comunitários, é basicamente conteúdo gratuito e infinito.

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10. SMITE 2 [A melhor alternativa aos MOBA]

A nossa pontuação 8.0 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género MOBA na terceira pessoa Plataformas PC, PS5, Xbox Series X/S informo Ano de lançamento 2024 Tempo médio de jogo Varia consoante o modo Ideal para Jogadores de Overwatch que querem uma estratégia de equipa mais profunda Semelhanças com o Overwatch Conjuntos de personagens únicos, papéis definidos e combinações coordenadas de habilidades

O SMITE 2 é o ovelha negra aqui, mas há uma boa razão para ter entrado na lista. O combate decorre com uma câmara em terceira pessoa próxima, cada deus traz um conjunto de habilidades distinto e as equipas coordenadas podem encadear habilidades de formas que devem parecer imediatamente familiares a um jogador de Overwatch.

A maior diferença está em tudo o que rodeia essas lutas. O Conquest tem faixas, objetivos na selva, combinações de itens e cinco papéis definidos, incluindo Carry, Support e Jungle. Há muito mais estratégia nas lutas de equipa do que num jogo de tiro com heróis tradicional.

Dica de profissional Começa pela Arena e mantém a construção automática e a subida de nível automática ativadas enquanto aprendes a jogar com os teus primeiros deuses. Isso permite-te concentrar-te nas habilidades de pontaria, no posicionamento e nas lutas em equipa, antes que as combinações de itens se tornem mais um problema para resolver.

A Arena é a ponte mais fácil se o que queres mesmo é ação. Duas equipas lutam num campo de batalha aberto enquanto empurram lacaios em direção ao portal inimigo, por isso o posicionamento e as combinações de habilidades continuam a ser importantes, enquanto grande parte da estrutura mais lenta dos MOBA desaparece.

Gosto do SMITE 2 neste aspeto porque explora a mesma ideia de heróis a desempenhar funções específicas através de um género completamente diferente. Se as sinergias entre personagens são a tua parte favorita do Overwatch, há muito para explorar assim que os sistemas de MOBA começarem a fazer sentido.

O meu veredicto: o SMITE 2 é uma excelente alternativa para os jogadores de Overwatch que procuram trabalho de equipa baseado em habilidades com maior profundidade estratégica. A curva de aprendizagem é mais íngreme, mas cada combinação bem-sucedida sabe melhor assim que perceberes o que a tua função deve alcançar.

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11 . Wildgate [Ideal para jogo em equipa baseado em grupos]

A nossa pontuação 7.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género Jogo de tiro espacial PvPvE em equipa Plataformas PC, PS5, Xbox Series X/S informo Ano de lançamento 2025 Tempo médio de jogo 30–60 minutos por partida Ideal para Jogadores que gostam de jogos de tiro táticos em equipa com um toque de ficção científica Semelhança com o Overwatch Personagens especializados, funções de tripulação e coordenação constante da equipa

O Wildgate leva as funções de equipa baseadas em habilidades numa direção muito diferente da do Overwatch. Juntas-te a uma pequena tripulação, pilotas uma nave espacial partilhada pelo Reach gerado proceduralmente, recolhes melhorias, lutas contra equipas rivais e ou fugas com o Artefacto ou tornas-te a última nave em pé.

A ligação mais forte ao Overwatch vem dos Prospectors. Cada um tem habilidades distintas e uma função natural – o Venture destaca-se na exploração, o Sal repara a nave, o Charlie apoia os colegas de equipa, enquanto personagens como o Ion e o Mophs são feitos para abordar naves inimigas. Uma boa tripulação precisa de pessoas a desempenhar tarefas diferentes, em vez de quatro jogadores à caça de abates.

Dica de profissional Escolhe o teu Prospector com base no que falta à tua tripulação. Um bom abordador não vai ajudar muito se ninguém estiver a reparar a nave ou a apoiar a equipa quando as coisas correrem mal.

As partidas alternam constantemente entre tiroteios na primeira pessoa e batalhas navais. Num minuto estás a reparar sistemas danificados ou a disparar torres, e no outro já estás a abordar a nave de outra tripulação ou a correr em direção ao Artefacto. Isso torna o Wildgate muito menos convencional do que o Overwatch, mas a dependência de papéis especializados e do jogo em equipa coordenado parece surpreendentemente familiar.

O meu veredicto: Se é a coordenação de equipa que te faz continuar a jogar Overwatch, o Wildgate oferece uma versão muito mais louca disso. As funções ao estilo dos heróis continuam lá, mas agora o teu esquadrão também tem uma nave espacial inteira para manter viva.

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12. Warframe [Jogo de tiro com parkour e progressão interminável]

A nossa pontuação 7.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género Jogo de tiro cooperativo com saque, RPG de ação, ficção científica Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S informar, Switch Ano de lançamento 2013 (atualizado constantemente) Tempo médio de jogo Mais de 50 horas (e isso é só o começo) Ideal para Fãs de Overwatch que adoram as habilidades dos heróis, mas querem mais mobilidade e a emoção de ganhar itens Semelhanças com o Overwatch Habilidades únicas do Warframe, sinergia de equipa e combate rápido baseado em habilidades

O Warframe leva-te a um universo de ficção científica bizarro e em constante expansão, onde jogas na pele de um Tenno – basicamente um ninja espacial acordado do sono criogénico para limpar uma galáxia que se tornou um verdadeiro inferno. A história começa discreta, mas depois entra numa espiral de reviravoltas loucas que envolvem facções antigas, operadores misteriosos e alguns momentos narrativos surpreendentemente comoventes. Lembro-me de chegar à missão «The Second Dream» e perceber que isto não era só mais uma corrida por itens, mas sim um dos melhores jogos multijogador que há.

Em termos de jogabilidade, o jogo não se preocupa com pontos de estrangulamento apertados de 6 contra 6. O que importa é a velocidade, o estilo e abrir o teu próprio caminho por missões intermináveis. Escolhes um fato chamado Warframe (cada um com um kit único) e dás-te ao delírio em mapas gerados proceduralmente. Pensa nos heróis do Overwatch, mas com saltos duplos, corridas nas paredes e saltos sobre balas levados ao máximo.

Dica de profissional Não espalhes os teus recursos por todo o lado. Escolhe um Warframe e um conjunto de armas logo no início e concentra-te neles. Dessa forma, a progressão avança muito mais depressa.

A fantasia de poder é real: num momento estás a planar pelos corredores com um arco, no outro estás a destruir salas inteiras com uma única habilidade. Há imensos sistemas, moedas e criação de itens para perceberes, por isso o início do jogo pode parecer um pouco avassalador. Mas assim que apanhares o jeito, é o parque de diversões cooperativo definitivo que te faz sentir como no Overwatch.

O meu veredicto: Para os fãs do Overwatch que gostariam que o seu herói favorito pudesse dar saltos nas paredes e empunhar uma foice de plasma, o Warframe é o caos puro no melhor sentido. Não se trata tanto de competição intensa, mas sim de diversão cooperativa cheia de estilo e explosões que nunca acaba.

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13. Quake Champions [Melhor jogo de tiro em arena]

A nossa pontuação 7.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género Jogo de tiro em arena, jogo de tiro com heróis, FPS multijogador Plataformas PC (Steam) Ano de lançamento 2017 (Acesso Antecipado) / 2022 (lançamento completo) Duração média de uma partida 10 a 15 minutos por partida Ideal para Fãs de Overwatch que procuram velocidade pura, habilidade alucinante e duelos sem limites Semelhança com o Overwatch Campeões únicos, habilidades dos personagens e combate rápido na arena

O Quake Champions não está aqui para te mimar. É exigente, implacável e demasiado rápido para alguma vez parecer justo. Mas é exatamente isso que adoro nele. Os campeões dão o seu toque, claro, mas o movimento é que é a verdadeira estrela. Saltos com foguete, manobras laterais, encadear itens – é como o Overwatch a todo o gás. É tudo uma questão de habilidade pura, decisões em frações de segundo e aquele momento ocasional de «como é que eu consegui sobreviver a isso?».

Dica de profissional Nem penses nas habilidades primeiro. Domina os movimentos. Se conseguires controlar o mapa, controlas o jogo. As habilidades só amplificam o que já fazes com foguetes e rails.

Os mapas são parques de diversões verticais feitos para o caos. Cada canto, saliência e trilho pode matar-te ou dar-te vantagem. Adoro como o jogo castiga o jogo descuidado, mas recompensa quem está disposto a dominar a sua velocidade. É caótico, é agressivo e não se preocupa em dar-te a mão. Isso torna-o perfeito se o ritmo pesado de tempos de recarga do Overwatch alguma vez começar a parecer lento.

O meu veredicto: se queres a emoção de um shooter de heróis sem que te tratem como uma criança, o Quake Champions é a escolha certa. É brutal, caótico e incrivelmente rápido, mas quando entras no ritmo, nada é tão gratificante. Se procuras habilidade, velocidade e adrenalina pura, deves dar uma boa olhadela neste jogo.

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Próximos jogos semelhantes ao Overwatch

A próxima leva de jogos de tiroteio com heróis parece mais interessante do que mais uma onda de meros imitadores do Overwatch. Estes jogos que estão para sair mantêm as habilidades dos personagens ou as funções das equipas no centro, mas cada um leva a fórmula por um caminho diferente.

Deadlock (data a anunciar) → A Valve está a combinar jogos de tiro na terceira pessoa com sistemas MOBA, habilidades de heróis, faixas e definições de personagens. Ainda está numa fase inicial de desenvolvimento, com acesso limitado a testes de jogo, por isso muita coisa pode mudar antes do lançamento.

→ A Valve está a combinar jogos de tiro na terceira pessoa com sistemas MOBA, habilidades de heróis, faixas e definições de personagens. Ainda está numa fase inicial de desenvolvimento, com acesso limitado a testes de jogo, por isso muita coisa pode mudar antes do lançamento. WTF: Força Tática Waifu (2027) → Este jogo de tiro em movimento ao estilo anime aposta forte em correr pelas paredes, deslizar, saltos duplos, habilidades dos personagens e PvP vertical. Os mechs e uma progressão mais profunda no equipamento dão-lhe uma dimensão extra, para além dos tiroteios em arena.

→ Este jogo de tiro em movimento ao estilo anime aposta forte em correr pelas paredes, deslizar, saltos duplos, habilidades dos personagens e PvP vertical. Os mechs e uma progressão mais profunda no equipamento dão-lhe uma dimensão extra, para além dos tiroteios em arena. Ratchet & Clank: Ranger Rumble (a anunciar) → O jogo de tiroteio com heróis para dispositivos móveis da PlayStation traz 12 heróis no lançamento, habilidades únicas, PvP em tempo real e elementos PvE para o universo Ratchet & Clank.

O Deadlock é aquele que mais me deixa curioso. A Valve está a levar o conceito de jogo de tiro com heróis muito mais para o território dos MOBA, o que pode fazer com que pareça familiar aos jogadores de Overwatch, ao mesmo tempo que lhes oferece algo genuinamente diferente para aprender.

O meu veredicto geral sobre jogos semelhantes ao Overwatch

A alternativa certa depende do que te faz continuar a voltar ao Overwatch. Combinações de heróis, pontaria mecânica, trabalho de equipa tático e caos nos objetivos levam a jogos muito diferentes assim que saíres do jogo de tiro da Blizzard.

Para a transição mais semelhante no geral → Marvel Rivals . Heróis distintos, composições de equipa, combinações de habilidades e lutas por objetivos fazem deste o jogo mais fácil de começar a jogar depois do Overwatch.

Heróis distintos, composições de equipa, combinações de habilidades e lutas por objetivos fazem deste o jogo mais fácil de começar a jogar depois do Overwatch. Para competição que exige muita precisão → Valorant . As habilidades das personagens continuam a ser importantes, mas a pontaria precisa, a gestão da ronda e as decisões decisivas têm muito mais peso.

As habilidades das personagens continuam a ser importantes, mas a pontaria precisa, a gestão da ronda e as decisões decisivas têm muito mais peso. Para trabalho de equipa tático → Rainbow Six Siege . As rondas mais lentas colocam o posicionamento, a informação e a utilidade dos operadores no centro de cada avanço e defesa.

As rondas mais lentas colocam o posicionamento, a informação e a utilidade dos operadores no centro de cada avanço e defesa. Para objetivos caóticos → THE FINALS . Papéis flexíveis na equipa combinam-se com arenas destrutíveis, onde paredes, pisos e posições defensivas podem desaparecer a meio de um combate.

Papéis flexíveis na equipa combinam-se com arenas destrutíveis, onde paredes, pisos e posições defensivas podem desaparecer a meio de um combate. Para uma sinergia de habilidades mais profunda → SMITE 2. Os kits ao estilo dos heróis entram numa estrutura de MOBA, onde as funções da equipa e as habilidades coordenadas moldam cada confronto importante.

Se quisesse uma transição mais suave do Overwatch, começaria pelo Marvel Rivals. O THE FINALS seria a minha próxima paragem quando a pressão dos objetivos familiares começasse a parecer-me um pouco demasiado familiar e eu quisesse que o próprio campo de batalha se tornasse parte do problema.

Perguntas frequentes