Los mejores delanteros jóvenes del EAFC 26

Los mejores delanteros jóvenes de 26.ª Copa de Fútbol de África Oriental son los jugadores capaces de convertir un buen equipo en uno excelente. Aportan rapidez, habilidad y creatividad, y lo mejor de todo es que no harán más que mejorar con el tiempo . Fichar a estas estrellas emergentes desde el principio te da una ventaja en Modo Carrera or Ultimate Team.

Algunos ya son talentos de talla mundial listos para debutar hoy mismo, mientras que otros son joyas ocultas: jóvenes promesas baratas que, con un poco de entrenamiento, se convierten en goleadores letales. Desde delanteros hasta extremos, esta guía presenta a los jóvenes atacantes más prometedores de 26.ª Copa de Fútbol de África Oriental para llevar a tu equipo a la gloria.

Jóvenes delanteros con mayor potencial en el modo Carrera de EAFC 26

¿Quieres un ataque capaz de dominar en todas las temporadas? El jóvenes delanteros con los mejores Modo Carrerapotencial en26.ª Copa de Fútbol de África Oriental son los jugadores a los que hay que seguir de cerca. Estas estrellas en ascenso pueden convertirse en auténticas máquinas de marcar goles, extremos capaces de cambiar el rumbo de un partido o delanteros creativos que controlen el terreno de juego. Ficharlos pronto significa que estás construyendo un equipo capaz de ganar ahora y de seguir mejorando durante años.

Algunos jugadores están preparados para destacar desde el primer momento, mientras que otros necesitan unas cuantas temporadas de entrenamiento antes de convertirse en máximos goleadores.Extremos rápidos, delanteros potentes, ydelanteros polivalentes Todas ellas figuran en la lista, para que puedas crear el ataque que mejor se adapte a tu estilo.

Elegir ahora la combinación adecuada de jugadores puede ahorrarte mucho dinero más adelante y Ayuda a tu equipo a dominar tanto la liga como la copa.. Además, descubrir a una futura estrella antes que nadie le da un toque extra de diversión a Modo Carrera. Con estos atacantes en tu equipo, cada partido se convierte en una oportunidad para ser testigo de la grandeza.

En esta guía,Te mostraré las mejores opciones para cada club – desde opciones asequibles para los equipos más modestos hasta talentos de élite para los grandes clubes. Si consigues fichar a los delanteros jóvenes adecuados, tu Modo Carrera Este equipo podría ser imparable durante las próximas temporadas.

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¿Quiénes son los mejores delanteros jóvenes que se pueden fichar en el modo Carrera de FC 26?

Los delanteros jóvenes adecuados pueden cambiar la forma de jugar de tu equipo en Primera clase 26 Modo Carrera. Algunos destacan por su velocidad, otros por la precisión de sus pases y otros son auténticas máquinas de marcar goles. Juntos, aportan energía y potencia ofensiva a tu equipo.

Esta lista recoge a los mejores delanteros, extremos y delanteros polivalentes que puedes fichar. Encontrarás opciones asequibles para clubes más modestos y grandes talentos para equipos de élite. Con estos jugadores, tu Modo Carrera El ataque puede marcar más goles, progresar más rápido y ayudar a tu equipo a ganar trofeos temporada tras temporada.

Nombre del jugador Age Club Posición Valor de mercado en el juego (estimaciones) Intensidad nominal Endrick 19 Real Madrid ST Entre veinticuatro y treinta millones de euros 77 Arda Güler 21 Real Madrid RM entre 38 y 42 millones de euros 81 Jorrel Hato 20 Chelsea LB entre 21 y 26 millones de euros 78 Lamine Yamal 18 Barcelona RM entre 148 y 155 millones de euros 89 Rodrigo Mora 19 FC Oporto CAM entre 17 y 25 millones de euros 76 Nico Paz 21 Cómo CAM entre 16 y 20 millones de euros 79 Kenan Yıldız 21 Juventus CAM entre 16 y 20 millones de euros 79 Esteban 19 Chelsea RM entre 29 y 33 millones de euros 78 Jamal Musiala 23 Bayern de Múnich CAM entre 130 y 140 millones de euros 88 Jude Bellingham 22 Real Madrid CAM entre 170 y 180 millones de euros 90

1. Endrick [El mejor delantero centro del futuro]

Atributo Valor Edad/Nacionalidad/Club 19 / Brasileño / Real Madrid Puntuación global (OVR) 77 Paz (PAC) 87 Tiro (SHO) 77 Pase (PAS) 62 Regate (DRI) 78 Defensa (DEF) 30 Condición física (Phy) 68 Pie dominante Izquierda

Endrick es un explosivo delantero brasileño de 19 años que juega en el Real Madrid. Con una puntuación global base de 77, además de una velocidad vertiginosa de 87 y un disparo de 77, supone una inversión espectacular a largo plazo. Dotado de características de élite como «Disparo potente» y «Paso rápido», es un fichaje fundamental para cualquier plantilla del Modo Carrera.

2. Arda Güler [Mejor creador de juego técnico]

Atributo Valor Edad/Nacionalidad/Club 21 / Turco / Real Madrid Puntuación global (OVR) 81 Paz (PAC) 70 Tiro (SHO) 77 Pase (PAS) 83 Regate (DRI) 83 Defensa (DEF) 52 Condición física (Phy) 50 Pie dominante Izquierda

Arda Güler aporta unas sensacionales habilidades como creador de juego al Real Madrid. Este prodigio turco de 21 años cuenta con una sólida valoración general de 81, respaldada por unas brillantes estadísticas de 83 en pase y regate. Sus estilos de juego «Tiro con delicadeza» y «Pase incisivo» lo convierten en un excelente motor creativo para desmontar las defensas más reacias de la máxima categoría.

3. Jorrel Hato [Mejor lateral izquierdo de la actualidad]

Atributo Valor Edad/Nacionalidad/Club 20 / Holandés / Chelsea Puntuación global (OVR) 78 Paz (PAC) 85 Tiro (SHO) 43 Pase (PAS) 70 Regate (DRI) 74 Defensa (DEF) 75 Condición física (Phy) 73 Pie dominante Izquierda

Jorrel Hato aporta una enorme flexibilidad táctica a la zaga del Chelsea. Con tan solo 20 años, este defensa holandés cuenta con una gran movilidad (85 en velocidad) y sólidos atributos defensivos (75), lo que le permite desenvolverse con igual soltura como lateral izquierdo o como central. Su impresionante salto le permite dominar los duelos aéreos a pesar de jugar en la banda.

4. Lamine Yamal [La futura leyenda con mayor potencial]

Atributo Valor Edad/Nacionalidad/Club 18 / Español / FC Barcelona Puntuación global (OVR) 89 Paz (PAC) 85 Tiro (SHO) 81 Pase (PAS) 86 Regate (DRI) 90 Defensa (DEF) 23 Condición física (Phy) 53 Pie dominante Izquierda

Lamine Yamal es una sensación adolescente de su generación que está arrasando en el FC Barcelona. Con solo 18 años, ya cuenta con una espectacular puntuación base global de 89, en la que destacan sus 90 en regate y sus 86 en pase. Con un enorme potencial de 95, su explosividad en los cambios de dirección y su genio técnico lo convierten en el premio gordo para los equipos de primera categoría.

5. Rodrigo Mora [El mejor tapado creativo]

Atributo Valor Edad/Nacionalidad/Club 19 / Portugués / FC Porto Puntuación global (OVR) 76 Paz (PAC) 77 Tiro (SHO) 66 Pase (PAS) 74 Regate (DRI) 79 Defensa (DEF) 40 Condición física (Phy) 48 Pie dominante Bien

Rodrigo Mora es una promesa portuguesa con gran técnica que está despertando un enorme interés en el FC Porto. Juega como centrocampista ofensivo ágil y, gracias a su excepcional equilibrio y a su habilidad para regatear (79), supone una amenaza en espacios reducidos. Es un fichaje fenomenal y asequible para los clubes que busquen formar a un maestro creativo de primer nivel.

6. Nico Paz [Mejor creador de juego desde la zaga]

Atributo Valor Edad/Nacionalidad/Club 21 / Argentina / Como Puntuación global (OVR) 79 Paz (PAC) 78 Tiro (SHO) 71 Pase (PAS) 77 Regate (DRI) 82 Defensa (DEF) 51 Condición física (Phy) 64 Pie dominante Izquierda

Nico Paz está causando sensación en la Serie A con el Como. Este centrocampista argentino de 21 años cuenta con una impresionante puntuación global de 79, con unas brillantes estadísticas de 82 en regate y 77 en pase. Con una altura de 6’1″, su combinación única de presencia física y ejecución técnica lo convierte en un controlador ideal del centro del campo con un enorme potencial.

7. Kenan Yıldız [Delantero interior más dinámico]

Atributo Valor Edad/Nacionalidad/Club 21 / Turco / Juventus Puntuación global (OVR) 79 Paz (PAC) 84 Tiro (SHO) 78 Pase (PAS) 74 Regate (DRI) 83 Defensa (DEF) 35 Condición física (Phy) 66 Pie dominante Bien

Kenan Yıldız es un brillante motor ofensivo de la Juventus. Esta estrella turca de 21 años cuenta con una puntuación base muy equilibrada de 79, impulsada por una excelente velocidad de 84 y un regate de 83. Capaz de jugar como mediapunta o por las bandas, sus rasgos «Pase técnico» y «Pase incisivo» le permiten desmontar con facilidad las defensas rivales.

8. Estêvão [El extremo más explosivo]

Atributo Valor Edad/Nacionalidad/Club 19 / Brasileño / Chelsea Puntuación global (OVR) 78 Paz (PAC) 90 Tiro (SHO) 74 Pase (PAS) 73 Regate (DRI) 82 Defensa (DEF) 33 Condición física (Phy) 58 Pie dominante Izquierda

Estêvão es un extremo increíblemente habilidoso que está llamando la atención en el Chelsea. Este joven y veloz jugador brasileño cuenta con una excepcional velocidad de 90 y una puntuación de 82 en regate, lo que le convierte en una gran amenaza por la banda derecha. Con una puntuación global de 78 y un gran potencial de desarrollo, es el jugador ideal para las estrategias de contraataque.

9. Jamal Musiala [El mejor regateador con jugadas de efecto]

Atributo Valor Edad/Nacionalidad/Club 23 / Alemán / FC Bayern de Múnich Puntuación global (OVR) 88 Paz (PAC) 80 Tiro (SHO) 82 Pase (PAS) 80 Regate (DRI) 90 Defensa (DEF) 66 Condición física (Phy) 65 Pie dominante Bien

Jamal Musiala es un maestro del centro del campo de talla mundial que lleva la batuta en el FC Bayern de Múnich. Con una puntuación global de 88, este alemán de 23 años cuenta con una estadística de regate de élite de 90 y una agilidad inigualable de 94. Su estilo de juego «Técnico+» le permite abrirse paso sin esfuerzo entre las defensas, lo que lo consolida como un activo premium de primer nivel.

10. Jude Bellingham [El motor del centro del campo más completo]

Atributo Valor Edad/Nacionalidad/Club 22 / Inglés / Real Madrid Puntuación global (OVR) 90 Paz (PAC) 80 Tiro (SHO) 86 Pase (PAS) 83 Regate (DRI) 90 Defensa (DEF) 78 Condición física (Phy) 85 Pie dominante Bien

Jude Bellingham sigue siendo el referente por excelencia de los centrocampistas modernos. Con solo 22 años, es el pilar del Real Madrid, y su impresionante valoración global de 90 refleja unas estadísticas de élite totalmente equilibradas, que incluyen 90 en regate, 86 en disparo y 85 en físico. Dotado del rasgo «Implacable+», domina con facilidad los partidos de área a área.

Algunos jugadores, como Lamine Yamal and Jude Bellingham, pueden ayudar a tu equipo a ganar desde el primer momento gracias a su habilidad y a su juego inteligente. Otros, como Endrick and Rodrigo Mora, tardan en madurar, pero pueden llegar a ser delanteros de primer nivel.

Combinar a estrellas ya en forma con jóvenes de gran potencial hace que tu ataque sea potente y equilibrado. Con las elecciones adecuadas, tu equipo puede marcar más goles, ganar más partidos y mantenerse fuerte en Modo Carrera durante muchas temporadas.

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Los mejores delanteros jóvenes de los equipos de las divisiones inferiores

Los clubes más modestos pueden seguir dando mucho de sí si cuentan con los delanteros jóvenes adecuados. Estos jugadores no cuestan mucho, pero pueden convertirse en estrellas goleadoras y dar un gran impulso a tu equipo. Aquí tienes tres de nuestras mejores opciones:

Nombre del jugador Age Club Posición Valor de mercado en el juego (estimaciones) Intensidad nominal Valoración potencial Jorthy Mokio 17 Ajax CDM entre 6 y 12 millones de euros 70 89 Rodrigo Mora 18 FC Oporto CAM entre 17 y 25 millones de euros 76 89 Nico Paz 21 Cómo CAM entre 16 y 20 millones de euros 76 86

Jorthy Mokio Es joven y barato, pero puede convertirse en una estrella al cabo de unas cuantas temporadas. Rodrigo Mora ya cuenta con unas habilidades sólidas y puede marcar la diferencia desde el primer momento. Nico Paz Es rápido y versátil, lo que ofrece a tu equipo más opciones en ataque. Estos delanteros ayudan a los clubes más pequeños a competir, a marcar más goles y a formar una plantilla que se hace más fuerte cada temporada.

Los mejores delanteros jóvenes de los equipos de las principales ligas

Los clubes de las principales ligas necesitan delanteros que puedan marcar goles desde el primer momento y que, además, sigan mejorando con el tiempo. Estos jóvenes jugadores tienen un enorme potencial y pueden convertirse en estrellas de talla mundial. Estos son cinco de los mejores delanteros jóvenes que se pueden fichar:

Nombre del jugador Age Club Posición Valor de mercado en el juego (estimaciones) Intensidad nominal Valoración potencial Endrick 19 Real Madrid ST Entre veinticuatro y treinta millones de euros 77 91 Lamine Yamal 18 Barcelona RM entre 148 y 155 millones de euros 89 95 Jude Bellingham 22 Real Madrid CAM entre 170 y 180 millones de euros 90 94 Arda Güler 21 Real Madrid RM entre 38 y 42 millones de euros 79 81 Rodrigo Mora 18 FC Oporto CAM entre 17 y 25 millones de euros 76 89

Estos atacantes pueden cambiar el rumbo de los partidos. Endrick es un delantero capaz de marcar desde cualquier lugar, Lamine Yamal and Jude Bellingham aportan velocidad, habilidad y visión, y Arda Güler puede crear ocasiones y marcar goles. Rodrigo Mora aporta velocidad y estilo por la banda. El fichaje de estas jóvenes estrellas proporciona a los equipos punteros un ataque sólido y equilibrado, capaz de ganar ahora y de hacerse aún más fuerte en las próximas temporadas.

Delanteros jóvenes prometedores y baratos en el modo Carrera de EA FC 26

Encontrar delanteros jóvenes y baratos en 26.ª Copa de Fútbol de África Oriental es ideal para clubes más pequeños o entrenadores con un presupuesto limitado. Estos jugadores no cuestan mucho, pero pueden convertirse en máximos goleadores si los entrenas. Aquí tienes diez de los mejores delanteros jóvenes prometedores y asequibles:

Nombre del jugador Age Club Posición Valor de mercado en el juego (estimaciones) Intensidad nominal Valoración potencial Jorthy Mokio 17 Ajax CDM entre 6 y 12 millones de euros 70 89 Rodrigo Mora 19 FC Oporto CAM entre 17 y 25 millones de euros 76 89 Nico Paz 21 Cómo CAM entre 16 y 20 millones de euros 76 86 Jorrel Hato 19 Chelsea LB entre 21 y 26 millones de euros 77 88 Kenan Yıldız 20 Juventus CAM entre 16 y 20 millones de euros 76 86 Endrick 19 Real Madrid ST Entre veinticuatro y treinta millones de euros 77 91 Esteban 18 Chelsea RM entre 29 y 33 millones de euros 78 89 Dean Huijsen 20 Real Madrid CB entre 25 y 30 millones de euros 78 87 Arda Güler 19 Real Madrid RM entre 38 y 42 millones de euros 79 88 Feliz 21 Club de Fútbol de Barcelona CM entre 18 y 25 millones de euros 83 89

Estos jóvenes delanteros son una gran opción para los clubes que no quieren gastar mucho. Jorthy Mokio and Rodrigo Mora son baratos, pero pueden convertirse en grandes goleadores. Utilizar una combinación de jugadores asequibles te permite competir desde ya y construir un equipo que mejore cada temporada. Con decisiones acertadas, tu plantilla puede dar la sorpresa ante equipos más grandes y marcar montones de goles.

Los 26 mejores jugadores jóvenes de la EAFC

Los delanteros pueden hacerte ganar partidos, pero lo que te da los trofeos es una plantilla equilibrada. He analizado a los mejores jóvenes promesas en cada posición para que puedas formar un equipo que se vaya fortaleciendo temporada tras temporada.

Los mejores jugadores jóvenes – Esta guía completa reúne a los mejores talentos menores de 23 años de todas las posiciones. Es la forma más rápida de descubrir a las estrellas del mañana y forjar el futuro de tu equipo.

– Esta guía completa reúne a los mejores talentos menores de 23 años de todas las posiciones. Es la forma más rápida de descubrir a las estrellas del mañana y forjar el futuro de tu equipo. Los mejores porteros jóvenes – Contar con el portero adecuado te da tranquilidad, y esta lista te muestra a los jóvenes guardametas que merece la pena formar. Serán ellos quienes realicen paradas decisivas en los momentos más importantes.

– Contar con el portero adecuado te da tranquilidad, y esta lista te muestra a los jóvenes guardametas que merece la pena formar. Serán ellos quienes realicen paradas decisivas en los momentos más importantes. Los mejores defensas jóvenes – Las grandes defensas ganan torneos, y estos jóvenes jugadores tienen la fuerza y la visión necesarias para liderar desde la zaga. Encontrarás promesas listas para convertirse en los pilares de tu equipo.

– Las grandes defensas ganan torneos, y estos jóvenes jugadores tienen la fuerza y la visión necesarias para liderar desde la zaga. Encontrarás promesas listas para convertirse en los pilares de tu equipo. Los mejores centrocampistas jóvenes – El centro del campo es donde se controla el partido, y estas estrellas emergentes cuentan con la creatividad y la resistencia necesarias para dominar el juego. Son ellos quienes pueden pasar de la defensa al ataque en un abrir y cerrar de ojos.

– El centro del campo es donde se controla el partido, y estas estrellas emergentes cuentan con la creatividad y la resistencia necesarias para dominar el juego. Son ellos quienes pueden pasar de la defensa al ataque en un abrir y cerrar de ojos. Los mejores jugadores – Algunos jugadores ya están en su mejor momento, y esta guía los reúne a todos en un solo lugar. Incorpóralos a tu equipo y elevarás al instante el nivel de tu plantilla.

Sigue probando cosas nuevas y tu equipo nunca se quedará sin talento capaz de estar a la altura de las circunstancias.