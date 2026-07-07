I migliori giovani attaccanti dell’EAFC 26

I migliori giovani attaccanti di EAFC 26 sono quei giocatori in grado di trasformare una buona squadra in una squadra eccezionale. Offrono velocità, tecnica e creatività – e la cosa migliore è che miglioreranno sempre di più col tempo . Ingaggiare queste stelle nascenti fin da subito ti dà un vantaggio nella Modalità Carriera o in Ultimate Team.

Alcuni sono già talenti di livello mondiale pronti a scendere in campo da subito, mentre altri sono vere e proprie gemme nascoste: giovani promesse a basso costo che, con un po’ di allenamento, diventeranno attaccanti letali. Dagli attaccanti alle ali, questa guida ti presenta i giovani attaccanti più entusiasmanti di EAFC 26, pronti a guidare la tua squadra verso la gloria.

Giovani attaccanti con il miglior potenziale in Modalità Carriera in EAFC 26

Vuoi un attacco in grado di dominare ogni stagione? I giovani attaccanti con il miglior potenziale in Modalità Carriera in EAFC 26 sono i giocatori da tenere d’occhio. Queste stelle nascenti possono diventare macchine da gol, ali capaci di cambiare le sorti della partita o attaccanti creativi che controllano il campo. Ingaggiarli presto significa costruire una squadra in grado di vincere subito e di continuare a migliorare negli anni.

Alcuni giocatori sono pronti a brillare fin da subito, mentre altri hanno bisogno di qualche stagione di allenamento prima di diventare i migliori marcatori. Ali veloci, centravanti potenti e attaccanti versatili sono tutti nella lista, così potrai creare l’attacco che si adatta al tuo stile.

Scegliere il giusto mix di giocatori adesso può farti risparmiare un sacco di soldi in futuro e aiutare la tua squadra a dominare sia il campionato che le coppe. Inoltre, scoprire una futura stella prima di tutti gli altri rende la Modalità Carriera ancora più divertente. Con questi attaccanti dalla tua parte, ogni partita sembra un’occasione per assistere a qualcosa di straordinario.

In questa guida ti mostrerò le migliori opzioni per ogni club: dai giovani promettenti a prezzi accessibili per le squadre più piccole ai talenti d’élite per le formazioni di punta. Scegli i giovani attaccanti giusti e la tua squadra in Modalità Carriera potrebbe diventare inarrestabile nelle stagioni a venire.

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Chi sono i migliori giovani attaccanti che puoi acquistare nella Modalità Carriera di FC 26?

I giovani attaccanti giusti possono cambiare il modo in cui la tua squadra gioca nella Modalità Carriera di FC 26. Alcuni sono veloci, altri hanno un passaggio preciso e altri ancora sono vere e proprie macchine da gol. Insieme, danno alla tua squadra energia e potenza offensiva.

Questa lista ti mostra i migliori centravanti, ali e attaccanti versatili da ingaggiare. Troverai opzioni convenienti per i club più piccoli e talenti di prim’ordine per le squadre d’élite. Con questi giocatori, il tuo attacco in modalità Carriera potrà segnare di più, crescere più in fretta e aiutare la tua squadra a vincere trofei stagione dopo stagione.

Nome del giocatore Età Squadra Ruolo Valore di mercato nel gioco (stime) Valutazione attuale Endrick 19 Real Madrid Attaccante 24–30 milioni di euro 77 Arda Güler 21 Real Madrid RM 38–42 milioni di euro 81 Jorrel Hato 20 Chelsea Terzino sinistro 21–26 milioni di euro 78 Lamine Yamal 18 Barcellona RM 148–155 milioni di euro 89 Rodrigo Mora 19 FC Porto Centrocampista offensivo 17–25 milioni di euro 76 Nico Paz 21 Como CAM 16–20 milioni di euro 79 Kenan Yıldız 21 Juventus Centrocampista offensivo 16-20 milioni di euro 79 Estêvão 19 Chelsea RM 29–33 milioni di euro 78 Jamal Musiala 23 Bayern Monaco Attaccante centrale 130–140 milioni di euro 88 Jude Bellingham 22 Real Madrid CAM 170–180 milioni di euro 90

1. Endrick [Il miglior centravanti del futuro]

Caratteristiche Valore Età/Nazionalità/Squadra 19 / brasiliano / Real Madrid Valutazione complessiva (OVR) 77 Velocità (PAC) 87 Tiro (SHO) 77 Passaggi (PAS) 62 Dribbling (DRI) 78 Difesa (DEF) 30 Fisicità (Phy) 68 Piede preferito Sinistro

Endrick è un esplosivo attaccante brasiliano di 19 anni che gioca nel Real Madrid. Con un punteggio complessivo di base di 77, un'incredibile velocità di 87 e un tiro da 77, rappresenta un investimento a lungo termine davvero spettacolare. Dotato di caratteristiche d'élite come Tiro potente e Passo veloce, è un acquisto fondamentale per qualsiasi squadra in modalità Carriera.

2. Arda Güler [Il miglior regista tecnico]

Caratteristiche Valore Età/Nazionalità/Squadra 21 / Turco / Real Madrid Valutazione complessiva (OVR) 81 Velocità (PAC) 70 Tiro (SHO) 77 Passaggi (PAS) 83 Dribbling (DRI) 83 Difesa (DEF) 52 Fisicità (Phy) 50 Piede dominante Sinistro

Arda Güler offre al Real Madrid delle sensazionali capacità di gioco. Il 21enne prodigio turco vanta un solido punteggio complessivo di 81, supportato da brillanti statistiche di 83 nei passaggi e nei dribbling. I suoi stili di gioco "Tiro di precisione" e "Passaggio incisivo" lo rendono un eccellente motore creativo per sbloccare le difese più ostiche dei campionati di alto livello.

3. Jorrel Hato [Il miglior terzino sinistro moderno]

Attributo Valore Età/Nazionalità/Squadra 20 / Olandese / Chelsea Valutazione complessiva (OVR) 78 Velocità (PAC) 85 Tiro (SHO) 43 Passaggi (PAS) 70 Dribbling (DRI) 74 Difesa (DEF) 75 Fisicità (Phy) 73 Piede dominante Sinistro

Jorrel Hato porta una straordinaria flessibilità tattica alla difesa del Chelsea. A soli 20 anni, il difensore olandese ha una velocità di 85 che lo rende molto mobile e ottime doti difensive (75), che gli permettono di giocare con la stessa disinvoltura sia come terzino sinistro che come difensore centrale. La sua impressionante elevazione gli permette di dominare i duelli aerei anche quando gioca sulla fascia.

4. Lamine Yamal [Leggenda futura con il potenziale più alto]

Attributo Valore Età/Nazionalità/Squadra 18 / Spagnolo / FC Barcelona Valutazione complessiva (OVR) 89 Velocità (PAC) 85 Tiro (SHO) 81 Passaggi (PAS) 86 Dribbling (DRI) 90 Difesa (DEF) 23 Fisicità (Phy) 53 Piede dominante Sinistro

Lamine Yamal è una giovane promessa generazionale che sta dominando con il FC Barcelona. A soli 18 anni, vanta già uno spettacolare punteggio base complessivo di 89, con 90 nel dribbling e 86 nei passaggi. Con un potenziale pazzesco di 95, i suoi passi esplosivi e il suo genio tecnico lo rendono il trofeo più ambito per le squadre di alto livello.

5. Rodrigo Mora [Miglior outsider creativo]

Caratteristiche Valore Età/Nazionalità/Squadra 19 / Portoghese / FC Porto Valutazione complessiva (OVR) 76 Velocità (PAC) 77 Tiro (SHO) 66 Passaggi (PAS) 74 Dribbling (DRI) 79 Difesa (DEF) 40 Fisicità (Phy) 48 Piede preferito Destro

Rodrigo Mora è una giovane promessa portoghese dalle grandi doti tecniche che sta suscitando enorme entusiasmo all’FC Porto. Gioca come agile centrocampista offensivo e, grazie al suo eccezionale equilibrio e al suo 79 nel dribbling, è una vera minaccia negli spazi ristretti. È un acquisto fenomenale a prezzo contenuto per i club che vogliono far crescere un vero maestro della creatività.

6. Nico Paz [Miglior regista arretrato]

Attributo Valore Età/Nazionalità/Squadra 21 / argentino / Como Valutazione complessiva (OVR) 79 Velocità (PAC) 78 Tiro (SHO) 71 Passaggi (PAS) 77 Dribbling (DRI) 82 Difesa (DEF) 51 Fisicità (Phy) 64 Piede dominante Sinistro

Nico Paz sta facendo parlare di sé in Serie A con il Como. Il 21enne centrocampista argentino vanta un impressionante punteggio complessivo di 79, con ottime statistiche di 82 nel dribbling e 77 nei passaggi. Alto 6'1", la sua combinazione unica di presenza fisica e tecnica lo rende un regista ideale con un potenziale enorme.

7. Kenan Yıldız [L'attaccante interno più dinamico]

Attributo Valore Età/Nazionalità/Squadra 21 / Turco / Juventus Valutazione complessiva (OVR) 79 Velocità (PAC) 84 Tiro (SHO) 78 Passaggi (PAS) 74 Dribbling (DRI) 83 Difesa (DEF) 35 Fisicità (Phy) 66 Piede dominante Destro

Kenan Yıldız è una vera e propria scintilla in attacco per la Juventus. Il 21enne turco vanta un punteggio base ben equilibrato di 79, grazie a un'eccellente velocità di 84 e un dribbling di 83. Capace di giocare sia come trequartista che sulle fasce, le sue caratteristiche “Tecnica” e “Passaggio incisivo” gli permettono di smantellare facilmente le difese avversarie.

8. Estêvão [L'ala più esplosiva]

Attributo Valore Età/Nazionalità/Squadra 19 / brasiliano / Chelsea Valutazione complessiva (OVR) 78 Velocità (PAC) 90 Tiro (SHO) 74 Passaggi (PAS) 73 Dribbling (DRI) 82 Difesa (DEF) 33 Fisicità (Phy) 58 Piede dominante Sinistro

Estêvão è un’ala incredibilmente abile che sta facendo parlare di sé al Chelsea. Questo giovane fulmine brasiliano vanta un’eccezionale velocità di 90 e un punteggio di 82 nel dribbling, il che lo rende una minaccia enorme sulla fascia destra. Con un punteggio complessivo di 78 e un grande potenziale di crescita, è il giocatore perfetto per gli schemi di contropiede.

9. Jamal Musiala [Il miglior dribblatore ingegnoso]

Caratteristiche Valore Età/Nazionalità/Squadra 23 / Tedesco / FC Bayern München Valutazione complessiva (OVR) 88 Velocità (PAC) 80 Tiro (SHO) 82 Passaggi (PAS) 80 Dribbling (DRI) 90 Difesa (DEF) 66 Fisicità (Phy) 65 Piede preferito Destro

Jamal Musiala è un maestro del centrocampo di livello mondiale che tira le fila del Bayern Monaco. Con un punteggio complessivo di 88, il 23enne tedesco vanta un’eccezionale statistica di dribbling pari a 90 e un’agilità senza pari di 94. Il suo stile di gioco “Tecnico+” gli permette di superare le difese con estrema facilità, rendendolo una risorsa di prim’ordine.

10. Jude Bellingham [Il motore del centrocampo più completo]

Attributo Valore Età/Nazionalità/Squadra 22 / inglese / Real Madrid Valutazione complessiva (OVR) 90 Velocità (PAC) 80 Tiro (SHO) 86 Passaggi (PAS) 83 Dribbling (DRI) 90 Difesa (DEF) 78 Fisicità (Phy) 85 Piede dominante Destro

Jude Bellingham rimane il punto di riferimento assoluto per i centrocampisti moderni. A soli 22 anni è già il punto di riferimento del Real Madrid, e il suo incredibile punteggio complessivo di 90 riflette statistiche d’élite perfettamente bilanciate, tra cui 90 nel dribbling, 86 nel tiro e 85 nella fisicità. Grazie al tratto “Implacabile+”, domina facilmente le partite da un’area all’altra.

Alcuni giocatori, come Lamine Yamal e Jude Bellingham, possono aiutare la tua squadra a vincere fin da subito grazie alla loro abilità e al loro gioco intelligente. Altri, come Endrick e Rodrigo Mora, hanno bisogno di tempo per crescere, ma possono diventare attaccanti di alto livello.

Usare sia stelle pronte a giocare che giovani di grande potenziale rende il tuo attacco forte ed equilibrato. Con le scelte giuste, la tua squadra potrà segnare più gol, vincere più partite e rimanere competitiva nella Modalità Carriera per molte stagioni.

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I migliori giovani attaccanti per le squadre delle serie minori

Anche le squadre più piccole possono dare del filo da torcere se hanno i giovani attaccanti giusti. Questi giocatori non costano molto, ma possono diventare delle vere e proprie stelle del gol, dando una bella spinta alla tua squadra. Ecco tre scelte top:

Nome del giocatore Età Squadra Ruolo Valore di mercato nel gioco (stime) Valutazione attuale Valutazione potenziale Jorthy Mokio 17 Ajax Centrocampista difensivo 6–12 milioni di euro 70 89 Rodrigo Mora 18 FC Porto CAM 17–25 milioni di euro 76 89 Nico Paz 21 Como CAM 16–20 milioni di euro 76 86

Jorthy Mokio è giovane e costa poco, ma dopo qualche stagione potrebbe diventare una stella. Rodrigo Mora ha già ottime qualità e può fare la differenza fin da subito. Nico Paz è veloce e versatile, e offre alla tua squadra più opzioni in attacco. Questi attaccanti aiutano le squadre più piccole a competere, a segnare più gol e a costruire una rosa che diventa più forte ogni stagione.

I migliori giovani attaccanti per le squadre dei campionati di vertice

Le squadre dei campionati più importanti hanno bisogno di attaccanti che sappiano segnare subito e che continuino a migliorare col tempo. Questi giovani hanno un potenziale enorme e possono diventare delle star di livello mondiale. Ecco cinque dei migliori giovani attaccanti da ingaggiare:

Nome del giocatore Età Squadra Ruolo Valore di mercato nel gioco (stime) Valutazione attuale Valutazione potenziale Endrick 19 Real Madrid Attaccante 24–30 milioni di euro 77 91 Lamine Yamal 18 Barcellona RM 148–155 milioni di euro 89 95 Jude Bellingham 22 Real Madrid Centrocampista offensivo 170–180 milioni di euro 90 94 Arda Güler 21 Real Madrid RM 38–42 milioni di euro 79 81 Rodrigo Mora 18 FC Porto Centrocampista offensivo 17–25 milioni di euro 76 89

Questi attaccanti possono cambiare le sorti di una partita. Endrick è un centravanti capace di segnare da qualsiasi posizione, Lamine Yamal e Jude Bellingham apportano velocità, tecnica e visione di gioco, mentre Arda Güler sa creare occasioni e segnare gol. Rodrigo Mora aggiunge velocità e estro sulla fascia. Ingaggiare queste giovani stelle garantisce alle squadre di vertice un attacco forte ed equilibrato, in grado di vincere subito e di diventare ancora più forte nelle stagioni a venire.

Giovani talenti offensivi economici nella modalità Carriera di EA FC 26

Trovare giovani attaccanti a buon prezzo in EAFC 26 è l’ideale per i club più piccoli o per gli allenatori con un budget limitato. Questi giocatori non costano molto, ma se li alleni possono diventare dei veri e propri fuoriclasse. Ecco dieci dei migliori giovani talenti offensivi a prezzi accessibili:

Nome del giocatore Età Squadra Ruolo Valore di mercato nel gioco (stime) Valutazione attuale Valutazione potenziale Jorthy Mokio 17 Ajax Centrocampista difensivo 6–12 milioni di euro 70 89 Rodrigo Mora 19 FC Porto CAM 17–25 milioni di euro 76 89 Nico Paz 21 Como CAM 16–20 milioni di euro 76 86 Jorrel Hato 19 Chelsea Terzino sinistro 21–26 milioni di euro 77 88 Kenan Yıldız 20 Juventus CAM 16–20 milioni di euro 76 86 Endrick 19 Real Madrid Attaccante 24–30 milioni di euro 77 91 Estêvão 18 Chelsea RM 29–33 milioni di euro 78 89 Dean Huijsen 20 Real Madrid CB 25-30 milioni di euro 78 87 Arda Güler 19 Real Madrid RM 38–42 milioni di euro 79 88 Gavi 21 FC Barcelona CM 18–25 milioni di euro 83 89

Questi giovani attaccanti sono un ottimo affare per i club che non vogliono spendere troppo. Jorthy Mokio e Rodrigo Mora costano poco, ma possono diventare dei veri e propri fuoriclasse. Usare un mix di giocatori convenienti ti permette di competere fin da subito e di costruire una squadra che migliora di stagione in stagione. Con delle scelte intelligenti, la tua rosa può sorprendere le squadre più grandi e segnare un sacco di gol.

I 26 migliori giovani giocatori di EAFC

Gli attaccanti possono farti vincere le partite, ma è una rosa equilibrata che porta a casa i trofei. Ho analizzato i migliori giovani talenti in ogni ruolo, così potrai costruire una squadra che diventi sempre più forte stagione dopo stagione.

I migliori giovani giocatori – Questa guida completa raccoglie i migliori talenti under 23 in ogni ruolo. È il modo più veloce per individuare le icone di domani e plasmare il futuro della tua squadra.

– Questa guida completa raccoglie i migliori talenti under 23 in ogni ruolo. È il modo più veloce per individuare le icone di domani e plasmare il futuro della tua squadra. I migliori giovani portieri – Il portiere giusto ti dà tranquillità, e questa lista ti mostra i giovani guardiani che vale la pena far crescere. Saranno loro a compiere parate decisive nei momenti più importanti.

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– Le grandi difese vincono i tornei, e questi giovani giocatori hanno la forza e la visione per guidare la squadra dalla retroguardia. Troverai giovani promesse pronte a diventare i pilastri della tua squadra. I migliori giovani centrocampisti – Il centrocampo è il cuore del gioco, e queste stelle nascenti hanno la creatività e la resistenza per dominare. Sono loro che possono trasformare la difesa in attacco in un batter d’occhio.

– Il centrocampo è il cuore del gioco, e queste stelle nascenti hanno la creatività e la resistenza per dominare. Sono loro che possono trasformare la difesa in attacco in un batter d’occhio. I migliori giocatori – Alcuni giocatori sono già al massimo della forma, e questa guida li raccoglie tutti in un unico posto. Aggiungili alla tua squadra e alzerai immediatamente il livello della tua rosa.

Continua a sperimentare e la tua squadra non resterà mai a corto di talenti pronti a dare il meglio di sé.