Meilleurs jeunes attaquants de l’EAFC 26
Les meilleurs jeunes attaquants d’EAFC 26 sont ceux qui peuvent transformer une bonne équipe en une équipe exceptionnelle. Ils apportent vitesse, technique et créativité – et le plus beau dans tout ça, c’est qu’ils ne feront que s’améliorer avec le temps. Recruter ces étoiles montantes dès le début vous donne un avantage en mode Carrière ou dans Ultimate Team.
Certains sont déjà des talents de classe mondiale prêts à jouer dès aujourd’hui, tandis que d’autres sont de véritables pépites : de jeunes prodiges peu coûteux qui, avec un peu d’entraînement, deviendront des buteurs redoutables. Des avant-centres aux ailiers, ce guide vous présente les jeunes attaquants les plus prometteurs d’EAFC 26 pour mener votre équipe vers la gloire.
Jump to:
Les jeunes attaquants présentant le meilleur potentiel en mode Carrière dans EAFC 26
Vous souhaitez disposer d’une attaque capable de dominer chaque saison ? Les jeunes attaquants présentant le meilleur potentiel en mode Carrière dans EAFC 26 sont les joueurs à suivre. Ces étoiles montantes peuvent devenir des machines à marquer, des ailiers capables de changer la donne ou des attaquants créatifs qui contrôlent le jeu. Les recruter dès le début vous permet de construire une équipe capable de gagner dès maintenant et de continuer à progresser pendant des années.
Certains joueurs sont prêts à briller immédiatement, tandis que d’autres ont besoin de quelques saisons d’entraînement avant de devenir des buteurs de premier plan. Des ailiers rapides, des attaquants puissants et des avant-centres polyvalents figurent tous dans cette liste, ce qui vous permettra de créer l’attaque qui correspond à votre style.
Choisir dès maintenant la bonne composition d’effectif peut vous permettre de réaliser d’importantes économies par la suite et aider votre équipe à dominer aussi bien le championnat que les compétitions de coupe. De plus, dénicher une future star avant tout le monde ajoute un plaisir supplémentaire au mode Carrière. Avec ces attaquants à vos côtés, chaque match devient l’occasion d’assister à un moment de grandeur.
Dans ce guide, je vais vous présenter les meilleures options pour chaque club – des jeunes espoirs abordables pour les petites équipes aux talents d’élite pour les grandes formations. Recrutez les bons jeunes attaquants, et votre équipe en mode Carrière pourrait bien être imbattable pour les saisons à venir.
Qui sont les meilleurs jeunes attaquants que vous pouvez recruter en mode Carrière de FC 26 ?
Les bons jeunes attaquants peuvent transformer le jeu de votre équipe en mode Carrière de FC 26. Certains sont rapides, d’autres possèdent une grande précision de passe, et d’autres encore sont de véritables machines à marquer. Ensemble, ils apportent à votre équipe énergie et puissance de frappe.
Cette liste présente les meilleurs buteurs, ailiers et attaquants polyvalents à recruter. Vous y trouverez des options abordables pour les petits clubs ainsi que des talents de haut niveau pour les équipes d’élite. Grâce à ces joueurs, votre attaque en mode Carrière pourra marquer davantage, progresser plus rapidement et aider votre équipe à remporter des trophées saison après saison.
|Nom du joueur
|Âge
|Club
|Poste
|Valeur de marché dans le jeu (estimations)
|Note actuelle
|Endrick
|19
|Real Madrid
|AT
|24 à 30 millions d'euros
|77
|Arda Güler
|21
|Real Madrid
|RM
|38 à 42 millions d'euros
|81
|Jorrel Hato
|20
|Chelsea
|Arrière gauche
|21 à 26 millions d'euros
|78
|Lamine Yamal
|18
|Barcelone
|RM
|148 à 155 millions d'euros
|89
|Rodrigo Mora
|19
|FC Porto
|Milieu offensif
|17 à 25 millions d'euros
|76
|Nico Paz
|21
|Côme
|Milieu offensif
|16 à 20 millions d'euros
|79
|Kenan Yıldız
|21
|Juventus
|Milieu offensif
|16 à 20 millions d’euros
|79
|Estêvão
|19
|Chelsea
|RM
|29 à 33 millions d'euros
|78
|Jamal Musiala
|23
|Bayern Munich
|Milieu offensif
|130 à 140 millions d’euros
|88
|Jude Bellingham
|22
|Real Madrid
|Milieu offensif
|170 à 180 millions d'euros
|90
1. Endrick [Meilleur attaquant de pointe pour l’avenir]
|Caractéristiques
|Valeur
|Âge/Nationalité/Club
|19 ans / Brésilien / Real Madrid
|Note globale (OVR)
|77
|Vitesse (PAC)
|87
|Tir (SHO)
|77
|Passes (PAS)
|62
|Dribble (DRI)
|78
|Défense (DEF)
|30
|Physique (Phy)
|68
|Pied dominant
|Gauche
Endrick est un attaquant brésilien de 19 ans, très explosif, qui évolue au Real Madrid. Avec une note globale de base de 77, une vitesse fulgurante de 87 et une note de tir de 77, il constitue un investissement spectaculaire à long terme. Doté de caractéristiques d’élite telles que « Tir puissant » et « Pas rapide », il est un renfort essentiel pour toute équipe en mode Carrière.
2. Arda Güler [Meilleur meneur de jeu technique]
|Attribut
|Valeur
|Âge/Nationalité/Club
|21 ans / Turc / Real Madrid
|Note globale (OVR)
|81
|Vitesse (PAC)
|70
|Tir (SHO)
|77
|Passes (PAS)
|83
|Dribble (DRI)
|83
|Défense (DEF)
|52
|Physique (Phy)
|50
|Pied dominant
|Gauche
Arda Güler apporte au Real Madrid des qualités sensationnelles de meneur de jeu. Ce prodige turc de 21 ans affiche une note globale solide de 81, soutenue par d’excellentes statistiques de 83 en passes et en dribbles. Ses styles de jeu « Tir de précision » et « Passe incisive » font de lui un excellent moteur créatif, capable de déjouer les défenses les plus tenaces du plus haut niveau.
3. Jorrel Hato [Meilleur arrière gauche moderne]
|Attribut
|Valeur
|Âge/Nationalité/Club
|20 ans / Néerlandais / Chelsea
|Note globale (OVR)
|78
|Vitesse (PAC)
|85
|Tir (SHO)
|43
|Passes (PAS)
|70
|Dribble (DRI)
|74
|Défense (DEF)
|75
|Physique (Phy)
|73
|Pied dominant
|Gauche
Jorrel Hato apporte une formidable flexibilité tactique à la défense de Chelsea. À seulement 20 ans, ce défenseur néerlandais dispose d’une grande mobilité (vitesse de 85) et de solides qualités défensives (75), ce qui lui permet d’évoluer aussi bien au poste d’arrière gauche que de défenseur central. Son impressionnante détente lui permet de dominer les duels aériens même lorsqu’il évolue sur l’aile.
4. Lamine Yamal [Légende en devenir au potentiel le plus élevé]
|Attribut
|Valeur
|Âge/Nationalité/Club
|18 ans / Espagnol / FC Barcelone
|Note globale (OVR)
|89
|Vitesse (PAC)
|85
|Tir (SHO)
|81
|Passes (PAS)
|86
|Dribble (DRI)
|90
|Défense (DEF)
|23
|Physique (Phy)
|53
|Pied dominant
|Gauche
Lamine Yamal est une sensation adolescente de sa génération qui s'impose au FC Barcelone. À 18 ans, il affiche déjà une note de base spectaculaire de 89, avec notamment 90 en dribble et 86 en passe. Doté d'un potentiel impressionnant de 95, ses appuis explosifs et son génie technique font de lui la recrue rêvée pour les clubs de haut niveau.
5. Rodrigo Mora [Meilleur outsider créatif]
|Attribut
|Valeur
|Âge/Nationalité/Club
|19 ans / Portugais / FC Porto
|Note globale (OVR)
|76
|Vitesse (PAC)
|77
|Tir (SHO)
|66
|Passes (PAS)
|74
|Dribble (DRI)
|79
|Défense (DEF)
|40
|Physique (Phy)
|48
|Pied dominant
|Droit
Rodrigo Mora est un jeune espoir portugais doté d’une grande technique qui suscite un immense engouement au FC Porto. Évoluant au poste de milieu offensif agile, son équilibre exceptionnel et sa note de 79 au dribble font de lui une véritable menace dans les espaces restreints. Il représente une recrue exceptionnelle à petit prix pour les clubs cherchant à former un maestro de la créativité hors pair.
6. Nico Paz [Meilleur créateur en retrait]
|Attribut
|Valeur
|Âge/Nationalité/Club
|21 ans / Argentin / Côme
|Note globale (OVR)
|79
|Vitesse (PAC)
|78
|Tir (SHO)
|71
|Passes (PAS)
|77
|Dribble (DRI)
|82
|Défense (DEF)
|51
|Physique (Phy)
|64
|Pied dominant
|Gauche
Nico Paz fait parler de lui en Serie A avec Côme. Ce milieu de terrain argentin de 21 ans affiche une note globale impressionnante de 79, avec d’excellentes statistiques de 82 en dribble et de 77 en passe. Mesurant 6'1", sa combinaison unique de présence physique et de maîtrise technique fait de lui un meneur de jeu idéal, doté d’un énorme potentiel.
7. Kenan Yıldız [L'attaquant intérieur le plus dynamique]
|Attribut
|Valeur
|Âge/Nationalité/Club
|21 ans / Turc / Juventus
|Note globale (OVR)
|79
|Vitesse (PAC)
|84
|Tir (SHO)
|78
|Passes (PAS)
|74
|Dribble (DRI)
|83
|Défense (DEF)
|35
|Physique (Phy)
|66
|Pied dominant
|Droit
Kenan Yıldız est un brillant moteur offensif de la Juventus. Cette star turque de 21 ans affiche une note de base bien équilibrée de 79, portée par une excellente vitesse (84) et un excellent dribble (83). Capable d’évoluer au poste de milieu offensif ou sur les ailes, ses traits de caractère « Technique » et « Passe incisive » lui permettent de démanteler facilement les défenses adverses.
8. Estêvão [Ailier le plus explosif]
|Attribut
|Valeur
|Âge/Nationalité/Club
|19 ans / Brésilien / Chelsea
|Note globale (OVR)
|78
|Vitesse (PAC)
|90
|Tir (SHO)
|74
|Passes (PAS)
|73
|Dribble (DRI)
|82
|Défense (DEF)
|33
|Physique (Phy)
|58
|Pied dominant
|Gauche
Estêvão est un ailier incroyablement technique qui fait sensation à Chelsea. Ce jeune bolide brésilien affiche une vitesse exceptionnelle de 90 ainsi qu'une note de 82 au dribble, ce qui fait de lui une menace redoutable sur le flanc droit. Doté d'une note globale de 78 et d'un fort potentiel de progression, il est la cible idéale pour les schémas de contre-attaque.
9. Jamal Musiala [Meilleur dribbleur fantaisiste]
|Statistiques
|Valeur
|Âge/Nationalité/Club
|23 ans / Allemand / FC Bayern de Munich
|Note globale (OVR)
|88
|Vitesse (PAC)
|80
|Tir (SHO)
|82
|Passes (PAS)
|80
|Dribble (DRI)
|90
|Défense (DEF)
|66
|Physique (Phy)
|65
|Pied dominant
|Droit
Jamal Musiala est un maestro du milieu de terrain de classe mondiale qui mène la danse au FC Bayern de Munich. Avec une note globale de 88, cet Allemand de 23 ans affiche une statistique de dribble exceptionnelle de 90 et une agilité inégalée de 94. Son style de jeu « Technique+ » lui permet de se faufiler sans effort à travers les défenses, ce qui fait de lui un atout de premier plan.
10. Jude Bellingham [Le moteur du milieu de terrain le plus complet]
|Attribut
|Valeur
|Âge/Nationalité/Club
|22 ans / Anglais / Real Madrid
|Note globale (OVR)
|90
|Vitesse (PAC)
|80
|Tir (SHO)
|86
|Passes (PAS)
|83
|Dribble (DRI)
|90
|Défense (DEF)
|78
|Physique (Phy)
|85
|Pied dominant
|Droite
Jude Bellingham reste la référence absolue parmi les milieux de terrain modernes. Pilier du Real Madrid à seulement 22 ans, sa note globale monstrueuse de 90 reflète des statistiques d'élite parfaitement équilibrées, notamment 90 en dribble, 86 en tir et 85 en physique. Doté du trait « Implacable+ », il domine sans peine les matchs de la surface à la surface.
Certains joueurs, comme Lamine Yamal et Jude Bellingham, peuvent aider votre équipe à gagner dès le départ grâce à leur talent et à leur intelligence de jeu. D’autres, comme Endrick et Rodrigo Mora, ont besoin de temps pour s’épanouir, mais peuvent devenir des attaquants de premier plan.
En combinant des stars prêtes à l’emploi et des jeunes à fort potentiel, vous rendrez votre attaque puissante et équilibrée. Avec les bons choix, votre équipe pourra marquer davantage de buts, remporter plus de matchs et rester performante en mode Carrière pendant de nombreuses saisons.
Les meilleurs jeunes attaquants pour les équipes des divisions inférieures
Même les petits clubs peuvent faire la différence s'ils disposent des bons jeunes attaquants. Ces joueurs ne coûtent pas cher, mais peuvent devenir de véritables buteurs, ce qui donnera un véritable coup de fouet à votre équipe. Voici trois choix de premier ordre :
|Nom du joueur
|Âge
|Club
|Poste
|Valeur de marché dans le jeu (estimations)
|Note actuelle
|Note potentielle
|Jorthy Mokio
|17
|Ajax
|Milieu défensif
|6 à 12 millions d'euros
|70
|89
|Rodrigo Mora
|18
|FC Porto
|Milieu offensif
|17 à 25 millions d'euros
|76
|89
|Nico Paz
|21
|Côme
|CAM
|16 à 20 millions d’euros
|76
|86
Jorthy Mokio est jeune et peu coûteux, mais il pourrait devenir une star d’ici quelques saisons. Rodrigo Mora possède déjà de solides qualités techniques et peut faire la différence dès son arrivée. Nico Paz est rapide et polyvalent, ce qui offre à votre équipe davantage d’options en attaque. Ces attaquants aident les petits clubs à rivaliser, à marquer davantage de buts et à constituer un effectif qui se renforce de saison en saison.
Les meilleurs jeunes attaquants pour les équipes de première division
Les clubs des plus grandes ligues ont besoin d'attaquants capables de marquer des buts dès leur arrivée et de continuer à progresser au fil du temps. Ces jeunes joueurs possèdent un immense potentiel et peuvent devenir des stars de classe mondiale. Voici cinq des meilleurs jeunes attaquants à recruter :
|Nom du joueur
|Âge
|Club
|Poste
|Valeur de marché dans le jeu (estimations)
|Note actuelle
|Note potentielle
|Endrick
|19
|Real Madrid
|ATTAQUANT
|24 à 30 millions d’euros
|77
|91
|Lamine Yamal
|18
|Barcelone
|RM
|148 à 155 millions d'euros
|89
|95
|Jude Bellingham
|22
|Real Madrid
|Milieu offensif
|170 à 180 millions d'euros
|90
|94
|Arda Güler
|21
|Real Madrid
|RM
|38 à 42 millions d'euros
|79
|81
|Rodrigo Mora
|18
|FC Porto
|Milieu offensif
|17 à 25 millions d'euros
|76
|89
Ces attaquants peuvent changer le cours d’un match. Endrick est un avant-centre capable de marquer de n’importe où, Lamine Yamal et Jude Bellingham apportent vitesse, technique et vision du jeu, tandis qu’Arda Güler sait créer des occasions et marquer des buts. Rodrigo Mora apporte vitesse et panache sur l’aile. Le recrutement de ces jeunes stars offre aux meilleures équipes une attaque solide et équilibrée, capable de gagner dès maintenant et de devenir encore plus redoutable au fil des saisons à venir.
Jeunes attaquants prometteurs et abordables dans le mode Carrière d’EA FC 26
Trouver de jeunes attaquants à petit prix dans EAFC 26 est idéal pour les petits clubs ou les managers disposant d’un budget limité. Ces joueurs ne coûtent pas cher, mais peuvent devenir de grands buteurs si vous les entraînez. Voici dix des meilleurs jeunes attaquants prometteurs et abordables :
|Nom du joueur
|Âge
|Club
|Poste
|Valeur de marché dans le jeu (estimations)
|Note actuelle
|Note potentielle
|Jorthy Mokio
|17
|Ajax
|Milieu défensif
|6 à 12 millions d’euros
|70
|89
|Rodrigo Mora
|19
|FC Porto
|Milieu offensif
|17 à 25 millions d'euros
|76
|89
|Nico Paz
|21
|Côme
|CAM
|16 à 20 millions d'euros
|76
|86
|Jorrel Hato
|19
|Chelsea
|Arrière gauche
|21 à 26 millions d'euros
|77
|88
|Kenan Yıldız
|20
|Juventus
|Milieu offensif
|16 à 20 millions d’euros
|76
|86
|Endrick
|19
|Real Madrid
|ATTAQUANT
|24 à 30 millions d'euros
|77
|91
|Estêvão
|18
|Chelsea
|RM
|29 à 33 millions d'euros
|78
|89
|Dean Huijsen
|20
|Real Madrid
|Défenseur central
|25 à 30 millions d'euros
|78
|87
|Arda Güler
|19
|Real Madrid
|RM
|38 à 42 millions d’euros
|79
|88
|Gavi
|21
|FC Barcelone
|Milieu de terrain
|18 à 25 millions d'euros
|83
|89
Ces jeunes attaquants constituent un excellent rapport qualité-prix pour les clubs qui ne souhaitent pas dépenser beaucoup. Jorthy Mokio et Rodrigo Mora sont peu coûteux, mais peuvent devenir de grands buteurs. En combinant des joueurs abordables, vous pouvez être compétitifs dès maintenant et construire une équipe qui s'améliore de saison en saison. Grâce à des choix judicieux, votre effectif peut surprendre les grandes équipes et marquer une multitude de buts.
Les 26 meilleurs jeunes joueurs de l’EAFC
Les attaquants peuvent vous faire remporter des matchs, mais c’est un effectif équilibré qui vous permettra de décrocher des trophées. J’ai passé en revue les meilleurs jeunes talents à chaque poste afin que vous puissiez constituer une équipe qui se renforce au fil des saisons.
- Les meilleurs jeunes joueurs – Ce guide complet rassemble les meilleurs talents de moins de 23 ans à tous les postes. C’est le moyen le plus rapide de repérer les icônes de demain et de façonner l’avenir de votre équipe.
- Les meilleurs jeunes gardiens de but – Un bon gardien vous apporte la tranquillité d’esprit, et cette liste vous présente les jeunes gardiens qui méritent d’être formés. Ce sont eux qui réaliseront les arrêts décisifs lorsque cela comptera le plus.
- Meilleurs jeunes défenseurs – Ce sont les grandes défenses qui remportent les tournois, et ces jeunes joueurs possèdent la puissance et la vision nécessaires pour diriger le jeu depuis l’arrière. Vous y trouverez des espoirs prêts à devenir les piliers de votre équipe.
- Meilleurs jeunes milieux de terrain – C’est au milieu de terrain que se joue le contrôle des matchs, et ces étoiles montantes possèdent la créativité et l’endurance nécessaires pour dominer. Ce sont eux qui peuvent transformer la défense en attaque en un clin d’œil.
- Les meilleurs joueurs – Certains joueurs ont déjà atteint le plus haut niveau, et ce guide les rassemble tous en un seul endroit. Ajoutez-les à votre équipe et vous rehausserez instantanément le niveau de votre effectif.
Continuez à faire des essais, et votre équipe ne manquera jamais de talents prêts à se montrer à la hauteur.