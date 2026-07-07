Meilleurs jeunes attaquants de l’EAFC 26

Les meilleurs jeunes attaquants d’EAFC 26 sont ceux qui peuvent transformer une bonne équipe en une équipe exceptionnelle. Ils apportent vitesse, technique et créativité – et le plus beau dans tout ça, c’est qu’ils ne feront que s’améliorer avec le temps . Recruter ces étoiles montantes dès le début vous donne un avantage en mode Carrière ou dans Ultimate Team.

Certains sont déjà des talents de classe mondiale prêts à jouer dès aujourd’hui, tandis que d’autres sont de véritables pépites : de jeunes prodiges peu coûteux qui, avec un peu d’entraînement, deviendront des buteurs redoutables. Des avant-centres aux ailiers, ce guide vous présente les jeunes attaquants les plus prometteurs d’EAFC 26 pour mener votre équipe vers la gloire.

Les jeunes attaquants présentant le meilleur potentiel en mode Carrière dans EAFC 26

Vous souhaitez disposer d’une attaque capable de dominer chaque saison ? Les jeunes attaquants présentant le meilleur potentiel en mode Carrière dans EAFC 26 sont les joueurs à suivre. Ces étoiles montantes peuvent devenir des machines à marquer, des ailiers capables de changer la donne ou des attaquants créatifs qui contrôlent le jeu. Les recruter dès le début vous permet de construire une équipe capable de gagner dès maintenant et de continuer à progresser pendant des années.

Certains joueurs sont prêts à briller immédiatement, tandis que d’autres ont besoin de quelques saisons d’entraînement avant de devenir des buteurs de premier plan. Des ailiers rapides, des attaquants puissants et des avant-centres polyvalents figurent tous dans cette liste, ce qui vous permettra de créer l’attaque qui correspond à votre style.

Choisir dès maintenant la bonne composition d’effectif peut vous permettre de réaliser d’importantes économies par la suite et aider votre équipe à dominer aussi bien le championnat que les compétitions de coupe. De plus, dénicher une future star avant tout le monde ajoute un plaisir supplémentaire au mode Carrière. Avec ces attaquants à vos côtés, chaque match devient l’occasion d’assister à un moment de grandeur.

Dans ce guide, je vais vous présenter les meilleures options pour chaque club – des jeunes espoirs abordables pour les petites équipes aux talents d’élite pour les grandes formations. Recrutez les bons jeunes attaquants, et votre équipe en mode Carrière pourrait bien être imbattable pour les saisons à venir.

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Qui sont les meilleurs jeunes attaquants que vous pouvez recruter en mode Carrière de FC 26 ?

Les bons jeunes attaquants peuvent transformer le jeu de votre équipe en mode Carrière de FC 26. Certains sont rapides, d’autres possèdent une grande précision de passe, et d’autres encore sont de véritables machines à marquer. Ensemble, ils apportent à votre équipe énergie et puissance de frappe.

Cette liste présente les meilleurs buteurs, ailiers et attaquants polyvalents à recruter. Vous y trouverez des options abordables pour les petits clubs ainsi que des talents de haut niveau pour les équipes d’élite. Grâce à ces joueurs, votre attaque en mode Carrière pourra marquer davantage, progresser plus rapidement et aider votre équipe à remporter des trophées saison après saison.

Nom du joueur Âge Club Poste Valeur de marché dans le jeu (estimations) Note actuelle Endrick 19 Real Madrid AT 24 à 30 millions d'euros 77 Arda Güler 21 Real Madrid RM 38 à 42 millions d'euros 81 Jorrel Hato 20 Chelsea Arrière gauche 21 à 26 millions d'euros 78 Lamine Yamal 18 Barcelone RM 148 à 155 millions d'euros 89 Rodrigo Mora 19 FC Porto Milieu offensif 17 à 25 millions d'euros 76 Nico Paz 21 Côme Milieu offensif 16 à 20 millions d'euros 79 Kenan Yıldız 21 Juventus Milieu offensif 16 à 20 millions d’euros 79 Estêvão 19 Chelsea RM 29 à 33 millions d'euros 78 Jamal Musiala 23 Bayern Munich Milieu offensif 130 à 140 millions d’euros 88 Jude Bellingham 22 Real Madrid Milieu offensif 170 à 180 millions d'euros 90

1. Endrick [Meilleur attaquant de pointe pour l’avenir]

Caractéristiques Valeur Âge/Nationalité/Club 19 ans / Brésilien / Real Madrid Note globale (OVR) 77 Vitesse (PAC) 87 Tir (SHO) 77 Passes (PAS) 62 Dribble (DRI) 78 Défense (DEF) 30 Physique (Phy) 68 Pied dominant Gauche

Endrick est un attaquant brésilien de 19 ans, très explosif, qui évolue au Real Madrid. Avec une note globale de base de 77, une vitesse fulgurante de 87 et une note de tir de 77, il constitue un investissement spectaculaire à long terme. Doté de caractéristiques d’élite telles que « Tir puissant » et « Pas rapide », il est un renfort essentiel pour toute équipe en mode Carrière.

2. Arda Güler [Meilleur meneur de jeu technique]

Attribut Valeur Âge/Nationalité/Club 21 ans / Turc / Real Madrid Note globale (OVR) 81 Vitesse (PAC) 70 Tir (SHO) 77 Passes (PAS) 83 Dribble (DRI) 83 Défense (DEF) 52 Physique (Phy) 50 Pied dominant Gauche

Arda Güler apporte au Real Madrid des qualités sensationnelles de meneur de jeu. Ce prodige turc de 21 ans affiche une note globale solide de 81, soutenue par d’excellentes statistiques de 83 en passes et en dribbles. Ses styles de jeu « Tir de précision » et « Passe incisive » font de lui un excellent moteur créatif, capable de déjouer les défenses les plus tenaces du plus haut niveau.

3. Jorrel Hato [Meilleur arrière gauche moderne]

Attribut Valeur Âge/Nationalité/Club 20 ans / Néerlandais / Chelsea Note globale (OVR) 78 Vitesse (PAC) 85 Tir (SHO) 43 Passes (PAS) 70 Dribble (DRI) 74 Défense (DEF) 75 Physique (Phy) 73 Pied dominant Gauche

Jorrel Hato apporte une formidable flexibilité tactique à la défense de Chelsea. À seulement 20 ans, ce défenseur néerlandais dispose d’une grande mobilité (vitesse de 85) et de solides qualités défensives (75), ce qui lui permet d’évoluer aussi bien au poste d’arrière gauche que de défenseur central. Son impressionnante détente lui permet de dominer les duels aériens même lorsqu’il évolue sur l’aile.

4. Lamine Yamal [Légende en devenir au potentiel le plus élevé]

Attribut Valeur Âge/Nationalité/Club 18 ans / Espagnol / FC Barcelone Note globale (OVR) 89 Vitesse (PAC) 85 Tir (SHO) 81 Passes (PAS) 86 Dribble (DRI) 90 Défense (DEF) 23 Physique (Phy) 53 Pied dominant Gauche

Lamine Yamal est une sensation adolescente de sa génération qui s'impose au FC Barcelone. À 18 ans, il affiche déjà une note de base spectaculaire de 89, avec notamment 90 en dribble et 86 en passe. Doté d'un potentiel impressionnant de 95, ses appuis explosifs et son génie technique font de lui la recrue rêvée pour les clubs de haut niveau.

5. Rodrigo Mora [Meilleur outsider créatif]

Attribut Valeur Âge/Nationalité/Club 19 ans / Portugais / FC Porto Note globale (OVR) 76 Vitesse (PAC) 77 Tir (SHO) 66 Passes (PAS) 74 Dribble (DRI) 79 Défense (DEF) 40 Physique (Phy) 48 Pied dominant Droit

Rodrigo Mora est un jeune espoir portugais doté d’une grande technique qui suscite un immense engouement au FC Porto. Évoluant au poste de milieu offensif agile, son équilibre exceptionnel et sa note de 79 au dribble font de lui une véritable menace dans les espaces restreints. Il représente une recrue exceptionnelle à petit prix pour les clubs cherchant à former un maestro de la créativité hors pair.

6. Nico Paz [Meilleur créateur en retrait]

Attribut Valeur Âge/Nationalité/Club 21 ans / Argentin / Côme Note globale (OVR) 79 Vitesse (PAC) 78 Tir (SHO) 71 Passes (PAS) 77 Dribble (DRI) 82 Défense (DEF) 51 Physique (Phy) 64 Pied dominant Gauche

Nico Paz fait parler de lui en Serie A avec Côme. Ce milieu de terrain argentin de 21 ans affiche une note globale impressionnante de 79, avec d’excellentes statistiques de 82 en dribble et de 77 en passe. Mesurant 6'1", sa combinaison unique de présence physique et de maîtrise technique fait de lui un meneur de jeu idéal, doté d’un énorme potentiel.

7. Kenan Yıldız [L'attaquant intérieur le plus dynamique]

Attribut Valeur Âge/Nationalité/Club 21 ans / Turc / Juventus Note globale (OVR) 79 Vitesse (PAC) 84 Tir (SHO) 78 Passes (PAS) 74 Dribble (DRI) 83 Défense (DEF) 35 Physique (Phy) 66 Pied dominant Droit

Kenan Yıldız est un brillant moteur offensif de la Juventus. Cette star turque de 21 ans affiche une note de base bien équilibrée de 79, portée par une excellente vitesse (84) et un excellent dribble (83). Capable d’évoluer au poste de milieu offensif ou sur les ailes, ses traits de caractère « Technique » et « Passe incisive » lui permettent de démanteler facilement les défenses adverses.

8. Estêvão [Ailier le plus explosif]

Attribut Valeur Âge/Nationalité/Club 19 ans / Brésilien / Chelsea Note globale (OVR) 78 Vitesse (PAC) 90 Tir (SHO) 74 Passes (PAS) 73 Dribble (DRI) 82 Défense (DEF) 33 Physique (Phy) 58 Pied dominant Gauche

Estêvão est un ailier incroyablement technique qui fait sensation à Chelsea. Ce jeune bolide brésilien affiche une vitesse exceptionnelle de 90 ainsi qu'une note de 82 au dribble, ce qui fait de lui une menace redoutable sur le flanc droit. Doté d'une note globale de 78 et d'un fort potentiel de progression, il est la cible idéale pour les schémas de contre-attaque.

9. Jamal Musiala [Meilleur dribbleur fantaisiste]

Statistiques Valeur Âge/Nationalité/Club 23 ans / Allemand / FC Bayern de Munich Note globale (OVR) 88 Vitesse (PAC) 80 Tir (SHO) 82 Passes (PAS) 80 Dribble (DRI) 90 Défense (DEF) 66 Physique (Phy) 65 Pied dominant Droit

Jamal Musiala est un maestro du milieu de terrain de classe mondiale qui mène la danse au FC Bayern de Munich. Avec une note globale de 88, cet Allemand de 23 ans affiche une statistique de dribble exceptionnelle de 90 et une agilité inégalée de 94. Son style de jeu « Technique+ » lui permet de se faufiler sans effort à travers les défenses, ce qui fait de lui un atout de premier plan.

10. Jude Bellingham [Le moteur du milieu de terrain le plus complet]

Attribut Valeur Âge/Nationalité/Club 22 ans / Anglais / Real Madrid Note globale (OVR) 90 Vitesse (PAC) 80 Tir (SHO) 86 Passes (PAS) 83 Dribble (DRI) 90 Défense (DEF) 78 Physique (Phy) 85 Pied dominant Droite

Jude Bellingham reste la référence absolue parmi les milieux de terrain modernes. Pilier du Real Madrid à seulement 22 ans, sa note globale monstrueuse de 90 reflète des statistiques d'élite parfaitement équilibrées, notamment 90 en dribble, 86 en tir et 85 en physique. Doté du trait « Implacable+ », il domine sans peine les matchs de la surface à la surface.

Certains joueurs, comme Lamine Yamal et Jude Bellingham, peuvent aider votre équipe à gagner dès le départ grâce à leur talent et à leur intelligence de jeu. D’autres, comme Endrick et Rodrigo Mora, ont besoin de temps pour s’épanouir, mais peuvent devenir des attaquants de premier plan.

En combinant des stars prêtes à l’emploi et des jeunes à fort potentiel, vous rendrez votre attaque puissante et équilibrée. Avec les bons choix, votre équipe pourra marquer davantage de buts, remporter plus de matchs et rester performante en mode Carrière pendant de nombreuses saisons.

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Les meilleurs jeunes attaquants pour les équipes des divisions inférieures

Même les petits clubs peuvent faire la différence s'ils disposent des bons jeunes attaquants. Ces joueurs ne coûtent pas cher, mais peuvent devenir de véritables buteurs, ce qui donnera un véritable coup de fouet à votre équipe. Voici trois choix de premier ordre :

Nom du joueur Âge Club Poste Valeur de marché dans le jeu (estimations) Note actuelle Note potentielle Jorthy Mokio 17 Ajax Milieu défensif 6 à 12 millions d'euros 70 89 Rodrigo Mora 18 FC Porto Milieu offensif 17 à 25 millions d'euros 76 89 Nico Paz 21 Côme CAM 16 à 20 millions d’euros 76 86

Jorthy Mokio est jeune et peu coûteux, mais il pourrait devenir une star d’ici quelques saisons. Rodrigo Mora possède déjà de solides qualités techniques et peut faire la différence dès son arrivée. Nico Paz est rapide et polyvalent, ce qui offre à votre équipe davantage d’options en attaque. Ces attaquants aident les petits clubs à rivaliser, à marquer davantage de buts et à constituer un effectif qui se renforce de saison en saison.

Les meilleurs jeunes attaquants pour les équipes de première division

Les clubs des plus grandes ligues ont besoin d'attaquants capables de marquer des buts dès leur arrivée et de continuer à progresser au fil du temps. Ces jeunes joueurs possèdent un immense potentiel et peuvent devenir des stars de classe mondiale. Voici cinq des meilleurs jeunes attaquants à recruter :

Nom du joueur Âge Club Poste Valeur de marché dans le jeu (estimations) Note actuelle Note potentielle Endrick 19 Real Madrid ATTAQUANT 24 à 30 millions d’euros 77 91 Lamine Yamal 18 Barcelone RM 148 à 155 millions d'euros 89 95 Jude Bellingham 22 Real Madrid Milieu offensif 170 à 180 millions d'euros 90 94 Arda Güler 21 Real Madrid RM 38 à 42 millions d'euros 79 81 Rodrigo Mora 18 FC Porto Milieu offensif 17 à 25 millions d'euros 76 89

Ces attaquants peuvent changer le cours d’un match. Endrick est un avant-centre capable de marquer de n’importe où, Lamine Yamal et Jude Bellingham apportent vitesse, technique et vision du jeu, tandis qu’Arda Güler sait créer des occasions et marquer des buts. Rodrigo Mora apporte vitesse et panache sur l’aile. Le recrutement de ces jeunes stars offre aux meilleures équipes une attaque solide et équilibrée, capable de gagner dès maintenant et de devenir encore plus redoutable au fil des saisons à venir.

Jeunes attaquants prometteurs et abordables dans le mode Carrière d’EA FC 26

Trouver de jeunes attaquants à petit prix dans EAFC 26 est idéal pour les petits clubs ou les managers disposant d’un budget limité. Ces joueurs ne coûtent pas cher, mais peuvent devenir de grands buteurs si vous les entraînez. Voici dix des meilleurs jeunes attaquants prometteurs et abordables :

Nom du joueur Âge Club Poste Valeur de marché dans le jeu (estimations) Note actuelle Note potentielle Jorthy Mokio 17 Ajax Milieu défensif 6 à 12 millions d’euros 70 89 Rodrigo Mora 19 FC Porto Milieu offensif 17 à 25 millions d'euros 76 89 Nico Paz 21 Côme CAM 16 à 20 millions d'euros 76 86 Jorrel Hato 19 Chelsea Arrière gauche 21 à 26 millions d'euros 77 88 Kenan Yıldız 20 Juventus Milieu offensif 16 à 20 millions d’euros 76 86 Endrick 19 Real Madrid ATTAQUANT 24 à 30 millions d'euros 77 91 Estêvão 18 Chelsea RM 29 à 33 millions d'euros 78 89 Dean Huijsen 20 Real Madrid Défenseur central 25 à 30 millions d'euros 78 87 Arda Güler 19 Real Madrid RM 38 à 42 millions d’euros 79 88 Gavi 21 FC Barcelone Milieu de terrain 18 à 25 millions d'euros 83 89

Ces jeunes attaquants constituent un excellent rapport qualité-prix pour les clubs qui ne souhaitent pas dépenser beaucoup. Jorthy Mokio et Rodrigo Mora sont peu coûteux, mais peuvent devenir de grands buteurs. En combinant des joueurs abordables, vous pouvez être compétitifs dès maintenant et construire une équipe qui s'améliore de saison en saison. Grâce à des choix judicieux, votre effectif peut surprendre les grandes équipes et marquer une multitude de buts.

Les 26 meilleurs jeunes joueurs de l’EAFC

Les attaquants peuvent vous faire remporter des matchs, mais c’est un effectif équilibré qui vous permettra de décrocher des trophées. J’ai passé en revue les meilleurs jeunes talents à chaque poste afin que vous puissiez constituer une équipe qui se renforce au fil des saisons.

Les meilleurs jeunes joueurs – Ce guide complet rassemble les meilleurs talents de moins de 23 ans à tous les postes. C’est le moyen le plus rapide de repérer les icônes de demain et de façonner l’avenir de votre équipe.

– Ce guide complet rassemble les meilleurs talents de moins de 23 ans à tous les postes. C’est le moyen le plus rapide de repérer les icônes de demain et de façonner l’avenir de votre équipe. Les meilleurs jeunes gardiens de but – Un bon gardien vous apporte la tranquillité d’esprit, et cette liste vous présente les jeunes gardiens qui méritent d’être formés. Ce sont eux qui réaliseront les arrêts décisifs lorsque cela comptera le plus.

– Un bon gardien vous apporte la tranquillité d’esprit, et cette liste vous présente les jeunes gardiens qui méritent d’être formés. Ce sont eux qui réaliseront les arrêts décisifs lorsque cela comptera le plus. Meilleurs jeunes défenseurs – Ce sont les grandes défenses qui remportent les tournois, et ces jeunes joueurs possèdent la puissance et la vision nécessaires pour diriger le jeu depuis l’arrière. Vous y trouverez des espoirs prêts à devenir les piliers de votre équipe.

– Ce sont les grandes défenses qui remportent les tournois, et ces jeunes joueurs possèdent la puissance et la vision nécessaires pour diriger le jeu depuis l’arrière. Vous y trouverez des espoirs prêts à devenir les piliers de votre équipe. Meilleurs jeunes milieux de terrain – C’est au milieu de terrain que se joue le contrôle des matchs, et ces étoiles montantes possèdent la créativité et l’endurance nécessaires pour dominer. Ce sont eux qui peuvent transformer la défense en attaque en un clin d’œil.

– C’est au milieu de terrain que se joue le contrôle des matchs, et ces étoiles montantes possèdent la créativité et l’endurance nécessaires pour dominer. Ce sont eux qui peuvent transformer la défense en attaque en un clin d’œil. Les meilleurs joueurs – Certains joueurs ont déjà atteint le plus haut niveau, et ce guide les rassemble tous en un seul endroit. Ajoutez-les à votre équipe et vous rehausserez instantanément le niveau de votre effectif.

Continuez à faire des essais, et votre équipe ne manquera jamais de talents prêts à se montrer à la hauteur.