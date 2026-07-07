Os melhores alas direitos do EAFC 26 são essenciais para abrir as defesas e criar oportunidades de golo, dando à tua equipa imprevisibilidade no ataque.

No Modo Carreira, a posição de extremo direito torna-se ainda mais importante . Os treinadores procuram frequentemente jovens talentos que possam tornar-se estrelas de classe mundial, enquanto outros apostam em jogadores mais experientes, já capazes de causar impacto imediato.

Este guia explora os melhores alas direitos do EAFC 26, desde jovens promessas acessíveis com enorme potencial de crescimento até jovens estrelas consagradas, prontas para dominar as principais ligas já agora. Usa esta lista para descobrir novos talentos, planear transferências e construir o plantel definitivo para o Modo Carreira.

Extremos-direitos com o melhor potencial no Modo Carreira no EAFC 26

Para muitos treinadores no Modo Carreira, a parte mais gratificante do EAFC 26 é descobrir e desenvolver jovens jogadores para que se tornem futuras superestrelas.

É especialmente emocionante descobrir alas-direitos, porque podem mudar completamente a forma como a tua equipa ataca, com velocidade, talento e criatividade. Contratar um jogador com elevado potencial não só reforça imediatamente o teu plantel, como também garante que tens uma pedra angular para o sucesso nas próximas épocas.

O Modo Carreira no EAFC 26 dá ênfase ao planeamento a longo prazo, e quem investe nos talentos certos desde cedo é muitas vezes recompensado com um crescimento enorme por volta do terceiro ou quarto ano. Isto faz com que o mercado de transferências seja uma parte crucial da tua estratégia, onde decisões inteligentes podem definir a trajetória do teu clube.

Alguns treinadores preferem ir atrás de grandes nomes que já brilham nos palcos mais importantes, enquanto outros gostam de descobrir joias escondidas – jovens promessas que podem começar com classificações modestas, mas que, com a orientação certa, podem tornar-se alas de classe mundial.

Na próxima secção, reuni uma lista dos 10 melhores alas direitos com maior potencial no Modo Carreira do EAFC 26. Esta inclui uma mistura de jovens estrelas já consagradas e promessas acessíveis, perfeitas para treinadores ambiciosos.

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Quem são os melhores alas direitos que podes comprar no Modo Carreira do FC 26?

Os melhores alas direitos no Modo Carreira do EAFC 26 trazem velocidade, talento e potencial de crescimento a longo prazo para qualquer equipa. Alguns são joias escondidas acessíveis, enquanto outros estão destinados a tornar-se superestrelas mundiais. Abaixo está uma tabela com os talentos de destaque a ter em conta.

Nome do jogador Idade Clube Posição Valor de mercado (estimado) Classificação atual Classificação potencial Lamine Yamal 18 FC Barcelona Extremo direito 148–155 milhões de euros 89 95 Antonio Nusa 21 RB Leipzig Extremo direito/esquerdo 18–22 milhões de euros 76 88 Matías Soulé 23 AS Roma Extremo direito 17–23 milhões de euros 79 85 Arda Güler 21 Real Madrid Meio-campista ofensivo/Extremo direito 38–42 milhões de euros 81 88 Facundo Buonanotte 21 Leicester City RW 14–20 milhões de euros 76 84 Désiré Doué 20 Paris SG Extremalha/Médio-centro 55–60 milhões de euros 76 89 Amad Diallo 23 Manchester United RW 28–32 milhões de euros 78 85 Johan Bakayoko 23 PSV Eindhoven RW 31–35 milhões de euros 81 88 Ángelo Gabriel 21 Al-Nassr Extremo direito 10–15 milhões de euros 74 84 Oscar Gloukh 22 RB Salzburgo Extremo direito/Meio-campista ofensivo 18–24 milhões de euros 76 85

Nota: As classificações e os valores são estimativas baseadas nas tendências da EAFC; os números finais na EAFC 26 podem diferir.

1. Lamine Yamal [O melhor jovem prodígio na posição de extremo direito do Ultimate]

Atributo Detalhe Idade/Nacionalidade/Clube 18 / Espanha / FC Barcelona Classificação geral (OVR) 89 Velocidade (PAC) 85 Remate (SHO) 81 Passes (PAS) 86 Drible (DRI) 90 Defesa (DEF) 23 Pé dominante Esquerda

Lamine Yamal lidera a lista como um talento geracional com potencial de classe mundial. Com apenas 18 anos e já com uma pontuação de base de 89, o que o coloca na elite, o seu controlo de bola impecável, a sua grande aceleração e a sua visão de jogo soberba fazem dele a peça fundamental para dominar a ala direita durante mais de uma década.

2. Antonio Nusa [O melhor extremo invertido veloz]

Atributo Detalhes Idade/Nacionalidade/Clube 21 / Noruega / RB Leipzig Classificação geral (OVR) 76 **Velocidade (PAC) ** 87 Remate (SHO) 71 Passes (PAS) 71 Dribles (DRI) 81 Defesa (DEF) 38 Pé dominante Direita

O António Nusa é uma opção incrivelmente empolgante e acessível para os treinadores que querem dar mais velocidade ao seu ataque. Atualmente a jogar no RB Leipzig, a sua grande agilidade e talento permitem-lhe cortar para o interior sem esforço a partir das alas, para desestabilizar as defesas adversárias.

3. Matías Soulé [Melhor Meio-campista Invertido Técnico]

Atributo Detalhes Idade/Nacionalidade/Clube 23 / Argentina / AS Roma Classificação geral (OVR) 79 Velocidade (PAC) 77 Remate (SHO) 76 Passes (PAS) 79 Drible (DRI) 82 Defesa (DEF) 44 Pé dominante Esquerda

A jogar como avançado interior criativo na AS Roma, o Soulé combina uma execução técnica elegante com um olho afiado para passes que desmontam a defesa. O facto de ser canhoto na ala direita torna-o perfeito para sistemas que privilegiam a posse de bola, onde os alas são orientados a deslocarem-se para o centro e a orquestrarem o jogo.

4. Arda Güler [Melhor avançado interior criativo]

Atributo Detalhe Idade/Nacionalidade/Clube 21 / Turquia / Real Madrid Classificação geral (OVR) 81 Velocidade (PAC) 70 Remate (SHO) 77 Passes (PAS) 83 Drible (DRI) 83 Defesa (DEF) 52 Pé dominante Esquerdo

O jovem prodígio turco do Real Madrid mostra logo de início uma qualidade de elite, a par de uma impressionante curva de crescimento a longo prazo. Principalmente como criador de jogo, Güler usa as suas excecionais capacidades de passe e grande serenidade para desmontar blocos defensivos baixos, alternando com facilidade entre as posições de médio ofensivo e ala direito.

5. Facundo Buonanotte [Melhor Orquestrador da Ala]

Atributo Detalhes Idade/Nacionalidade/Clube 21 / Argentina / Leicester City Classificação geral (OVR) 76 Velocidade (PAC) 76 Remate (SHO) 71 Passes (PAS) 75 Drible (DRI) 79 Defesa (DEF) 45 Pé dominante Esquerdo

O Buonanotte oferece uma flexibilidade tática fantástica e uma excelente base para investimentos inteligentes. Capaz de jogar como extremo tradicional ou de se deslocar para o interior para ocupar a posição de médio ofensivo central, o seu controlo de drible preciso oferece um grande valor a longo prazo para os clubes de nível médio.

6. Désiré Doué [Melhor atacante versátil com elevado potencial de crescimento]

Atributo Detalhes Idade/Nacionalidade/Clube 20 / França / Paris SG Classificação geral (OVR) 76 Velocidade (PAC) 79 Remate (SHO) 70 Passes (PAS) 72 Drible (DRI) 81 Defesa (DEF) 52 Pé dominante Direita

Agora a jogar pelo Paris Saint-Germain, o Doué é um jogador de ala fisicamente robusto e super versátil. A sua técnica equilibrada com a bola e o seu empenho defensivo permitem-lhe atuar tanto no meio-campo como mais à frente no campo, tornando-se um trunfo estrutural poderoso.

7. Amad Diallo [O melhor driblador com controlo de bola preciso]

Atributo Detalhe Idade/Nacionalidade/Clube 23 / Costa do Marfim / Manchester United Classificação geral (OVR) 78 Velocidade (PAC) 80 Remate (SHO) 72 Passes (PAS) 74 Drible (DRI) 82 Defesa (DEF) 42 Pé dominante Esquerda

Amad Diallo é um atacante ágil pela direita, com uma agilidade fantástica e um drible de controlo de bola excecional. Ele destaca-se em espaços apertados na zona final do campo, mudando de direção com facilidade para criar oportunidades de remate de grande valor ou ganhar penáltis cruciais para o Manchester United.

8. Johan Bakayoko [Melhor Ala Explosivo pela Linha Lateral]

Atributo Detalhes Idade/Nacionalidade/Clube 23 / Bélgica / PSV Eindhoven Classificação geral (OVR) 81 Velocidade (PAC) 83 Remate (SHO) 75 Passes (PAS) 76 Drible (DRI) 84 Defesa (DEF) 32 Pé dominante Esquerda

O Bakayoko traz um talento explosivo imediato na ala, com ainda muito espaço para crescer. Continuando a ser uma força dominante no PSV Eindhoven, a sua combinação de velocidade em sprint e grande resistência física permite-lhe afastar os laterais antes de cruzar com precisão.

9. Ángelo Gabriel [Melhor opção económica com grande talento]

Atributo Detalhes Idade/Nacionalidade/Clube 21 / Brasil / Al-Nassr Classificação geral (OVR) 74 Velocidade (PAC) 81 Remate (SHO) 65 Passes (PAS) 70 Drible (DRI) 79 Defesa (DEF) 33 Pé dominante Esquerdo

A jogar pelo Al-Nassr, o Ángelo Gabriel é um extremo cheio de talento, especialista em isolar os defesas em situações de um contra um. O seu excelente equilíbrio e as suas fintas fazem dele um projeto de desenvolvimento divertido para treinadores que queiram aperfeiçoar um jogador em bruto com grande potencial.

10. Oscar Gloukh [Melhor criativo que se deslocam para o centro a partir da ala]

Atributo Detalhe Idade/Nacionalidade/Clube 22 / Israel / RB Salzburg Classificação geral (OVR) 76 Velocidade (PAC) 76 Remate (SHO) 70 Passes (PAS) 75 Drible (DRI) 79 Defesa (DEF) 41 Pé dominante Direita

A jogar pelo RB Salzburg, Gloukh é um extremo direito com grande inteligência técnica que joga como um clássico número 10. Ele concentra-se bastante em combinações curtas, transições de ligação e passes em profundidade inteligentes, mantendo as tuas linhas de ataque super dinâmicas.

A criatividade, a velocidade e o elevado potencial destes alas direitos vão transformar o teu plantel nas próximas épocas. Lamine Yamal lidera a lista como um talento geracional com potencial de classe mundial, enquanto Antonio Nusa e Facundo Buonanotte oferecem opções empolgantes e acessíveis.

Arda Güler e Johan Bakayoko são mais caros, mas oferecem qualidade imediata a par de um crescimento impressionante. Para os treinadores que procuram estrelas consagradas, Saka e Rodrygo são aquisições obrigatórias.

Quem estiver a equilibrar o orçamento vai achar que o Nico Williams e o Michael Olise são escolhas ideais, combinando uma forte capacidade atual com a possibilidade de se tornarem atacantes de elite.

Os melhores alas-direitos para equipas das divisões inferiores

Encontrar o extremo certo para um clube mais pequeno no Modo Carreira do EAFC 26 tem tudo a ver com maximizar o valor, sem perder de vista o crescimento a longo prazo. Estes jogadores são acessíveis em comparação com as estrelas de elite, mas têm potencial para se tornarem jogadores de classe mundial, o que os torna perfeitos para treinadores que trabalham com orçamentos mais apertados.

Nome do jogador Idade Clube Posição Valor de mercado (estimado) Classificação atual Classificação potencial Antonio Nusa 21 RB Leipzig Extremo direito/esquerdo 18–22 milhões de euros 76 88 Johan Bakayoko 23 PSV Eindhoven RW 31–35 milhões de euros 81 88 Désiré Doué 20 Paris SG Extremo direito/Médio 55–60 milhões de euros 76 89 Savinho 22 Manchester City RW 23–28 milhões de euros 82 88 Arda Güler 21 Real Madrid Meio-campista ofensivo/Extremo direito 38–42 milhões de euros 81 88

Porquê estas escolhas?

Para os treinadores que não estão nas principais ligas, estes cinco alas oferecem o equilíbrio ideal entre preço acessível e grande potencial.

O Doué e o Nusa são jogadores versáteis e atléticos, com potencial para se tornarem titulares importantes ao longo de várias épocas. O Bakayoko e o Savinho trazem brilho imediato e margem para melhorar, enquanto o Güler oferece uma habilidade técnica de elite a um custo razoável. Cada um deles representa uma aposta segura para o futuro em projetos ambiciosos das ligas inferiores.

Os melhores alas-direitos para equipas das ligas de topo

Ao treinar um clube da primeira divisão no EAFC 26, o objetivo é contratar jogadores que possam dar resultados imediatos, mas que ainda tenham margem para se tornarem superestrelas de nível mundial. Estes alas direitos já têm classificações de elite, experiência na Liga dos Campeões e a capacidade de arrastar a tua equipa nos jogos mais importantes.

Nome do jogador Idade Clube Posição Valor de mercado (estimado) Classificação atual Classificação potencial Bukayo Saka 24 Arsenal Extremo direito 120–125 milhões de euros 88 90 Rodrygo Goes 25 Real Madrid Extremo direito 90–117 milhões de euros 86 91 Xavi Simons 23 RB Leipzig Extremo direito/Meio-campista ofensivo 65–70 milhões de euros 84 89 Nico Williams 23 Athletic Club Extremo direito/esquerdo 78–82 milhões de euros 86 89 Michael Olise 24 Bayern de Munique RW 75–80 milhões de euros 84 88

Porquê estas escolhas?

Para os treinadores das principais ligas, estes alas têm um impacto imediato e qualidade a longo prazo. O Saka é, sem dúvida, o melhor jovem ala direito do futebol atual, com velocidade, excelência técnica e potencial de liderança.

O Rodrygo traz a tradição do Real Madrid e a capacidade de brilhar no maior palco da Europa. O Xavi Simons é um avançado versátil que pode jogar nas alas ou no centro, o que é ideal para dar flexibilidade tática. Para os clubes que procuram opções de elite um pouco mais acessíveis, o Nico Williams e o Olise combinam um elevado potencial com valor de revenda, o que faz deles investimentos inteligentes a longo prazo.

Jovens promessas baratas para a ala direita no Modo Carreira do EAFC 26

Para os treinadores que trabalham com orçamentos mais apertados no EAFC 26, a ala direita é uma posição onde podes descobrir joias escondidas. Estes jovens talentos podem não começar como os jogadores com melhor classificação, mas com o desenvolvimento certo, podem tornar-se avançados capazes de mudar o jogo. Contratá-los cedo dá-te tanto qualidade a longo prazo como um forte valor de revenda, tornando-os perfeitos para projetos no Modo Carreira.

Nome do jogador Idade Clube Posição Valor de mercado (estimado) Classificação atual Classificação potencial Roony Bardghji 20 F.C. Copenhaga RW 3–8 milhões de euros 71 84 Ben Doak 20 Middlesbrough RW 4–7 milhões de euros 70 85 Ángelo Gabriel 21 Al-Nassr Extremo direito 10–15 milhões de euros 74 84 Facundo Buonanotte 21 Leicester City Extremo direito 14–20 milhões de euros 76 84 Antonio Nusa 21 RB Leipzig Extremo direito/esquerdo 18–22 milhões de euros 76 88

Estes jovens promissores de direita, a preços acessíveis, não vão dominar de imediato, mas são excelentes projetos a longo prazo. O Nusa e o Doué oferecem versatilidade e capacidade atlética, o Bardghji e o Gabriel trazem talento a preços de pechincha, e o Doak é um extremo ainda por aperfeiçoar, mas empolgante, pronto para se tornar uma futura estrela.

Os 26 melhores alas direitos do EAFC

Marcar golos é o que dá a vitória, e já analisei outras posições para te ajudar a montar um plantel completo. Dá uma olhadela nestes guias se quiseres ter uma visão geral.

Os melhores alas direitos – Estes alas têm uma velocidade de loucos e cruzamentos precisos, capazes de abrir buracos na defesa adversária. Usa-os para pressionar constantemente os adversários e criar ataques letais.

– Estes alas têm uma velocidade de loucos e cruzamentos precisos, capazes de abrir buracos na defesa adversária. Usa-os para pressionar constantemente os adversários e criar ataques letais. Os melhores alas esquerdos – Ágeis e imprevisíveis, estes jogadores conseguem driblar os defesas e criar oportunidades de golo a partir de ângulos difíceis. São perfeitos para mudar o sentido do ataque e manter os teus adversários na incerteza.

– Ágeis e imprevisíveis, estes jogadores conseguem driblar os defesas e criar oportunidades de golo a partir de ângulos difíceis. São perfeitos para mudar o sentido do ataque e manter os teus adversários na incerteza. Os melhores médios avançados – Médios visionários que controlam o ritmo do jogo e fazem passes em profundidade mortíferos para os teus avançados. São o motor por trás de cada ataque forte, dando-te controlo tático total.

– Médios visionários que controlam o ritmo do jogo e fazem passes em profundidade mortíferos para os teus avançados. São o motor por trás de cada ataque forte, dando-te controlo tático total. Os melhores médios direitos – Corredores incansáveis com resistência para dominar as alas, apoiando tanto a defesa como o ataque. Os seus movimentos abrem espaços e mantêm os adversários em alerta.

– Corredores incansáveis com resistência para dominar as alas, apoiando tanto a defesa como o ataque. Os seus movimentos abrem espaços e mantêm os adversários em alerta. Os melhores médios esquerdos – Criadores equilibrados que conseguem contribuir ofensivamente e recuar para ajudar na defesa. Acrescentam versatilidade ao teu plantel e ajudam a manter uma pressão consistente em todo o campo.

Continua à procura destes talentos e a ajustar a tua equipa para marcar golos e dominar todos os jogos no Modo Carreira!

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