Os melhores alas direitos do EAFC 26
Os melhores alas direitos do EAFC 26 são essenciais para abrir as defesas e criar oportunidades de golo, dando à tua equipa imprevisibilidade no ataque.
No Modo Carreira, a posição de extremo direito torna-se ainda mais importante. Os treinadores procuram frequentemente jovens talentos que possam tornar-se estrelas de classe mundial, enquanto outros apostam em jogadores mais experientes, já capazes de causar impacto imediato.
Este guia explora os melhores alas direitos do EAFC 26, desde jovens promessas acessíveis com enorme potencial de crescimento até jovens estrelas consagradas, prontas para dominar as principais ligas já agora. Usa esta lista para descobrir novos talentos, planear transferências e construir o plantel definitivo para o Modo Carreira.
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Extremos-direitos com o melhor potencial no Modo Carreira no EAFC 26
Para muitos treinadores no Modo Carreira, a parte mais gratificante do EAFC 26 é descobrir e desenvolver jovens jogadores para que se tornem futuras superestrelas.
É especialmente emocionante descobrir alas-direitos, porque podem mudar completamente a forma como a tua equipa ataca, com velocidade, talento e criatividade. Contratar um jogador com elevado potencial não só reforça imediatamente o teu plantel, como também garante que tens uma pedra angular para o sucesso nas próximas épocas.
O Modo Carreira no EAFC 26 dá ênfase ao planeamento a longo prazo, e quem investe nos talentos certos desde cedo é muitas vezes recompensado com um crescimento enorme por volta do terceiro ou quarto ano. Isto faz com que o mercado de transferências seja uma parte crucial da tua estratégia, onde decisões inteligentes podem definir a trajetória do teu clube.
Alguns treinadores preferem ir atrás de grandes nomes que já brilham nos palcos mais importantes, enquanto outros gostam de descobrir joias escondidas – jovens promessas que podem começar com classificações modestas, mas que, com a orientação certa, podem tornar-se alas de classe mundial.
Na próxima secção, reuni uma lista dos 10 melhores alas direitos com maior potencial no Modo Carreira do EAFC 26. Esta inclui uma mistura de jovens estrelas já consagradas e promessas acessíveis, perfeitas para treinadores ambiciosos.
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Quem são os melhores alas direitos que podes comprar no Modo Carreira do FC 26?
Os melhores alas direitos no Modo Carreira do EAFC 26 trazem velocidade, talento e potencial de crescimento a longo prazo para qualquer equipa. Alguns são joias escondidas acessíveis, enquanto outros estão destinados a tornar-se superestrelas mundiais. Abaixo está uma tabela com os talentos de destaque a ter em conta.
|Nome do jogador
|Idade
|Clube
|Posição
|Valor de mercado (estimado)
|Classificação atual
|Classificação potencial
|Lamine Yamal
|18
|FC Barcelona
|Extremo direito
|148–155 milhões de euros
|89
|95
|Antonio Nusa
|21
|RB Leipzig
|Extremo direito/esquerdo
|18–22 milhões de euros
|76
|88
|Matías Soulé
|23
|AS Roma
|Extremo direito
|17–23 milhões de euros
|79
|85
|Arda Güler
|21
|Real Madrid
|Meio-campista ofensivo/Extremo direito
|38–42 milhões de euros
|81
|88
|Facundo Buonanotte
|21
|Leicester City
|RW
|14–20 milhões de euros
|76
|84
|Désiré Doué
|20
|Paris SG
|Extremalha/Médio-centro
|55–60 milhões de euros
|76
|89
|Amad Diallo
|23
|Manchester United
|RW
|28–32 milhões de euros
|78
|85
|Johan Bakayoko
|23
|PSV Eindhoven
|RW
|31–35 milhões de euros
|81
|88
|Ángelo Gabriel
|21
|Al-Nassr
|Extremo direito
|10–15 milhões de euros
|74
|84
|Oscar Gloukh
|22
|RB Salzburgo
|Extremo direito/Meio-campista ofensivo
|18–24 milhões de euros
|76
|85
Nota: As classificações e os valores são estimativas baseadas nas tendências da EAFC; os números finais na EAFC 26 podem diferir.
1. Lamine Yamal [O melhor jovem prodígio na posição de extremo direito do Ultimate]
|Atributo
|Detalhe
|Idade/Nacionalidade/Clube
|18 / Espanha / FC Barcelona
|Classificação geral (OVR)
|89
|Velocidade (PAC)
|85
|Remate (SHO)
|81
|Passes (PAS)
|86
|Drible (DRI)
|90
|Defesa (DEF)
|23
|Pé dominante
|Esquerda
Lamine Yamal lidera a lista como um talento geracional com potencial de classe mundial. Com apenas 18 anos e já com uma pontuação de base de 89, o que o coloca na elite, o seu controlo de bola impecável, a sua grande aceleração e a sua visão de jogo soberba fazem dele a peça fundamental para dominar a ala direita durante mais de uma década.
2. Antonio Nusa [O melhor extremo invertido veloz]
|Atributo
|Detalhes
|Idade/Nacionalidade/Clube
|21 / Noruega / RB Leipzig
|Classificação geral (OVR)
|76
|**Velocidade (PAC) **
|87
|Remate (SHO)
|71
|Passes (PAS)
|71
|Dribles (DRI)
|81
|Defesa (DEF)
|38
|Pé dominante
|Direita
O António Nusa é uma opção incrivelmente empolgante e acessível para os treinadores que querem dar mais velocidade ao seu ataque. Atualmente a jogar no RB Leipzig, a sua grande agilidade e talento permitem-lhe cortar para o interior sem esforço a partir das alas, para desestabilizar as defesas adversárias.
3. Matías Soulé [Melhor Meio-campista Invertido Técnico]
|Atributo
|Detalhes
|Idade/Nacionalidade/Clube
|23 / Argentina / AS Roma
|Classificação geral (OVR)
|79
|Velocidade (PAC)
|77
|Remate (SHO)
|76
|Passes (PAS)
|79
|Drible (DRI)
|82
|Defesa (DEF)
|44
|Pé dominante
|Esquerda
A jogar como avançado interior criativo na AS Roma, o Soulé combina uma execução técnica elegante com um olho afiado para passes que desmontam a defesa. O facto de ser canhoto na ala direita torna-o perfeito para sistemas que privilegiam a posse de bola, onde os alas são orientados a deslocarem-se para o centro e a orquestrarem o jogo.
4. Arda Güler [Melhor avançado interior criativo]
|Atributo
|Detalhe
|Idade/Nacionalidade/Clube
|21 / Turquia / Real Madrid
|Classificação geral (OVR)
|81
|Velocidade (PAC)
|70
|Remate (SHO)
|77
|Passes (PAS)
|83
|Drible (DRI)
|83
|Defesa (DEF)
|52
|Pé dominante
|Esquerdo
O jovem prodígio turco do Real Madrid mostra logo de início uma qualidade de elite, a par de uma impressionante curva de crescimento a longo prazo. Principalmente como criador de jogo, Güler usa as suas excecionais capacidades de passe e grande serenidade para desmontar blocos defensivos baixos, alternando com facilidade entre as posições de médio ofensivo e ala direito.
5. Facundo Buonanotte [Melhor Orquestrador da Ala]
|Atributo
|Detalhes
|Idade/Nacionalidade/Clube
|21 / Argentina / Leicester City
|Classificação geral (OVR)
|76
|Velocidade (PAC)
|76
|Remate (SHO)
|71
|Passes (PAS)
|75
|Drible (DRI)
|79
|Defesa (DEF)
|45
|Pé dominante
|Esquerdo
O Buonanotte oferece uma flexibilidade tática fantástica e uma excelente base para investimentos inteligentes. Capaz de jogar como extremo tradicional ou de se deslocar para o interior para ocupar a posição de médio ofensivo central, o seu controlo de drible preciso oferece um grande valor a longo prazo para os clubes de nível médio.
6. Désiré Doué [Melhor atacante versátil com elevado potencial de crescimento]
|Atributo
|Detalhes
|Idade/Nacionalidade/Clube
|20 / França / Paris SG
|Classificação geral (OVR)
|76
|Velocidade (PAC)
|79
|Remate (SHO)
|70
|Passes (PAS)
|72
|Drible (DRI)
|81
|Defesa (DEF)
|52
|Pé dominante
|Direita
Agora a jogar pelo Paris Saint-Germain, o Doué é um jogador de ala fisicamente robusto e super versátil. A sua técnica equilibrada com a bola e o seu empenho defensivo permitem-lhe atuar tanto no meio-campo como mais à frente no campo, tornando-se um trunfo estrutural poderoso.
7. Amad Diallo [O melhor driblador com controlo de bola preciso]
|Atributo
|Detalhe
|Idade/Nacionalidade/Clube
|23 / Costa do Marfim / Manchester United
|Classificação geral (OVR)
|78
|Velocidade (PAC)
|80
|Remate (SHO)
|72
|Passes (PAS)
|74
|Drible (DRI)
|82
|Defesa (DEF)
|42
|Pé dominante
|Esquerda
Amad Diallo é um atacante ágil pela direita, com uma agilidade fantástica e um drible de controlo de bola excecional. Ele destaca-se em espaços apertados na zona final do campo, mudando de direção com facilidade para criar oportunidades de remate de grande valor ou ganhar penáltis cruciais para o Manchester United.
8. Johan Bakayoko [Melhor Ala Explosivo pela Linha Lateral]
|Atributo
|Detalhes
|Idade/Nacionalidade/Clube
|23 / Bélgica / PSV Eindhoven
|Classificação geral (OVR)
|81
|Velocidade (PAC)
|83
|Remate (SHO)
|75
|Passes (PAS)
|76
|Drible (DRI)
|84
|Defesa (DEF)
|32
|Pé dominante
|Esquerda
O Bakayoko traz um talento explosivo imediato na ala, com ainda muito espaço para crescer. Continuando a ser uma força dominante no PSV Eindhoven, a sua combinação de velocidade em sprint e grande resistência física permite-lhe afastar os laterais antes de cruzar com precisão.
9. Ángelo Gabriel [Melhor opção económica com grande talento]
|Atributo
|Detalhes
|Idade/Nacionalidade/Clube
|21 / Brasil / Al-Nassr
|Classificação geral (OVR)
|74
|Velocidade (PAC)
|81
|Remate (SHO)
|65
|Passes (PAS)
|70
|Drible (DRI)
|79
|Defesa (DEF)
|33
|Pé dominante
|Esquerdo
A jogar pelo Al-Nassr, o Ángelo Gabriel é um extremo cheio de talento, especialista em isolar os defesas em situações de um contra um. O seu excelente equilíbrio e as suas fintas fazem dele um projeto de desenvolvimento divertido para treinadores que queiram aperfeiçoar um jogador em bruto com grande potencial.
10. Oscar Gloukh [Melhor criativo que se deslocam para o centro a partir da ala]
|Atributo
|Detalhe
|Idade/Nacionalidade/Clube
|22 / Israel / RB Salzburg
|Classificação geral (OVR)
|76
|Velocidade (PAC)
|76
|Remate (SHO)
|70
|Passes (PAS)
|75
|Drible (DRI)
|79
|Defesa (DEF)
|41
|Pé dominante
|Direita
A jogar pelo RB Salzburg, Gloukh é um extremo direito com grande inteligência técnica que joga como um clássico número 10. Ele concentra-se bastante em combinações curtas, transições de ligação e passes em profundidade inteligentes, mantendo as tuas linhas de ataque super dinâmicas.
A criatividade, a velocidade e o elevado potencial destes alas direitos vão transformar o teu plantel nas próximas épocas. Lamine Yamal lidera a lista como um talento geracional com potencial de classe mundial, enquanto Antonio Nusa e Facundo Buonanotte oferecem opções empolgantes e acessíveis.
Arda Güler e Johan Bakayoko são mais caros, mas oferecem qualidade imediata a par de um crescimento impressionante. Para os treinadores que procuram estrelas consagradas, Saka e Rodrygo são aquisições obrigatórias.
Quem estiver a equilibrar o orçamento vai achar que o Nico Williams e o Michael Olise são escolhas ideais, combinando uma forte capacidade atual com a possibilidade de se tornarem atacantes de elite.
Os melhores alas-direitos para equipas das divisões inferiores
Encontrar o extremo certo para um clube mais pequeno no Modo Carreira do EAFC 26 tem tudo a ver com maximizar o valor, sem perder de vista o crescimento a longo prazo. Estes jogadores são acessíveis em comparação com as estrelas de elite, mas têm potencial para se tornarem jogadores de classe mundial, o que os torna perfeitos para treinadores que trabalham com orçamentos mais apertados.
|Nome do jogador
|Idade
|Clube
|Posição
|Valor de mercado (estimado)
|Classificação atual
|Classificação potencial
|Antonio Nusa
|21
|RB Leipzig
|Extremo direito/esquerdo
|18–22 milhões de euros
|76
|88
|Johan Bakayoko
|23
|PSV Eindhoven
|RW
|31–35 milhões de euros
|81
|88
|Désiré Doué
|20
|Paris SG
|Extremo direito/Médio
|55–60 milhões de euros
|76
|89
|Savinho
|22
|Manchester City
|RW
|23–28 milhões de euros
|82
|88
|Arda Güler
|21
|Real Madrid
|Meio-campista ofensivo/Extremo direito
|38–42 milhões de euros
|81
|88
Porquê estas escolhas?
Para os treinadores que não estão nas principais ligas, estes cinco alas oferecem o equilíbrio ideal entre preço acessível e grande potencial.
O Doué e o Nusa são jogadores versáteis e atléticos, com potencial para se tornarem titulares importantes ao longo de várias épocas. O Bakayoko e o Savinho trazem brilho imediato e margem para melhorar, enquanto o Güler oferece uma habilidade técnica de elite a um custo razoável. Cada um deles representa uma aposta segura para o futuro em projetos ambiciosos das ligas inferiores.
Os melhores alas-direitos para equipas das ligas de topo
Ao treinar um clube da primeira divisão no EAFC 26, o objetivo é contratar jogadores que possam dar resultados imediatos, mas que ainda tenham margem para se tornarem superestrelas de nível mundial. Estes alas direitos já têm classificações de elite, experiência na Liga dos Campeões e a capacidade de arrastar a tua equipa nos jogos mais importantes.
|Nome do jogador
|Idade
|Clube
|Posição
|Valor de mercado (estimado)
|Classificação atual
|Classificação potencial
|Bukayo Saka
|24
|Arsenal
|Extremo direito
|120–125 milhões de euros
|88
|90
|Rodrygo Goes
|25
|Real Madrid
|Extremo direito
|90–117 milhões de euros
|86
|91
|Xavi Simons
|23
|RB Leipzig
|Extremo direito/Meio-campista ofensivo
|65–70 milhões de euros
|84
|89
|Nico Williams
|23
|Athletic Club
|Extremo direito/esquerdo
|78–82 milhões de euros
|86
|89
|Michael Olise
|24
|Bayern de Munique
|RW
|75–80 milhões de euros
|84
|88
Porquê estas escolhas?
Para os treinadores das principais ligas, estes alas têm um impacto imediato e qualidade a longo prazo. O Saka é, sem dúvida, o melhor jovem ala direito do futebol atual, com velocidade, excelência técnica e potencial de liderança.
O Rodrygo traz a tradição do Real Madrid e a capacidade de brilhar no maior palco da Europa. O Xavi Simons é um avançado versátil que pode jogar nas alas ou no centro, o que é ideal para dar flexibilidade tática. Para os clubes que procuram opções de elite um pouco mais acessíveis, o Nico Williams e o Olise combinam um elevado potencial com valor de revenda, o que faz deles investimentos inteligentes a longo prazo.
Jovens promessas baratas para a ala direita no Modo Carreira do EAFC 26
Para os treinadores que trabalham com orçamentos mais apertados no EAFC 26, a ala direita é uma posição onde podes descobrir joias escondidas. Estes jovens talentos podem não começar como os jogadores com melhor classificação, mas com o desenvolvimento certo, podem tornar-se avançados capazes de mudar o jogo. Contratá-los cedo dá-te tanto qualidade a longo prazo como um forte valor de revenda, tornando-os perfeitos para projetos no Modo Carreira.
|Nome do jogador
|Idade
|Clube
|Posição
|Valor de mercado (estimado)
|Classificação atual
|Classificação potencial
|Roony Bardghji
|20
|F.C. Copenhaga
|RW
|3–8 milhões de euros
|71
|84
|Ben Doak
|20
|Middlesbrough
|RW
|4–7 milhões de euros
|70
|85
|Ángelo Gabriel
|21
|Al-Nassr
|Extremo direito
|10–15 milhões de euros
|74
|84
|Facundo Buonanotte
|21
|Leicester City
|Extremo direito
|14–20 milhões de euros
|76
|84
|Antonio Nusa
|21
|RB Leipzig
|Extremo direito/esquerdo
|18–22 milhões de euros
|76
|88
Estes jovens promissores de direita, a preços acessíveis, não vão dominar de imediato, mas são excelentes projetos a longo prazo. O Nusa e o Doué oferecem versatilidade e capacidade atlética, o Bardghji e o Gabriel trazem talento a preços de pechincha, e o Doak é um extremo ainda por aperfeiçoar, mas empolgante, pronto para se tornar uma futura estrela.
Os 26 melhores alas direitos do EAFC
Marcar golos é o que dá a vitória, e já analisei outras posições para te ajudar a montar um plantel completo. Dá uma olhadela nestes guias se quiseres ter uma visão geral.
- Os melhores alas direitos – Estes alas têm uma velocidade de loucos e cruzamentos precisos, capazes de abrir buracos na defesa adversária. Usa-os para pressionar constantemente os adversários e criar ataques letais.
- Os melhores alas esquerdos – Ágeis e imprevisíveis, estes jogadores conseguem driblar os defesas e criar oportunidades de golo a partir de ângulos difíceis. São perfeitos para mudar o sentido do ataque e manter os teus adversários na incerteza.
- Os melhores médios avançados – Médios visionários que controlam o ritmo do jogo e fazem passes em profundidade mortíferos para os teus avançados. São o motor por trás de cada ataque forte, dando-te controlo tático total.
- Os melhores médios direitos – Corredores incansáveis com resistência para dominar as alas, apoiando tanto a defesa como o ataque. Os seus movimentos abrem espaços e mantêm os adversários em alerta.
- Os melhores médios esquerdos – Criadores equilibrados que conseguem contribuir ofensivamente e recuar para ajudar na defesa. Acrescentam versatilidade ao teu plantel e ajudam a manter uma pressão consistente em todo o campo.
Continua à procura destes talentos e a ajustar a tua equipa para marcar golos e dominar todos os jogos no Modo Carreira!