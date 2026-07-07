I migliori esterni destri dell’EAFC 26

I migliori ali destre di EAFC 26 sono fondamentali per allargare le difese avversarie e creare occasioni da gol, dando alla tua squadra un tocco di imprevedibilità in attacco.

Nella Modalità Carriera, il ruolo dell’ala destra diventa ancora più importante . Gli allenatori spesso cercano giovani talenti che possano diventare stelle di livello mondiale, mentre altri puntano su giocatori maturi già in grado di dare un contributo immediato.

Questa guida ti presenta i migliori ali destre di EAFC 26, dai giovani prodigi a prezzi accessibili con un enorme potenziale di crescita alle giovani stelle affermate pronte a dominare i campionati più importanti fin da subito. Usa questa lista per individuare i talenti, pianificare i trasferimenti e costruire la squadra definitiva per la Modalità Carriera.

Ali destre con il miglior potenziale in modalità Carriera in EAFC 26

Per molti allenatori in modalità Carriera, la parte più gratificante di EAFC 26 è scoprire e far crescere giovani giocatori fino a trasformarli in future superstar.

Gli ali destre sono particolarmente interessanti da scoprire perché possono cambiare completamente il modo in cui la tua squadra attacca, grazie alla velocità, al talento e alla creatività. Ingaggiare un giocatore con un alto potenziale non solo rafforza immediatamente la tua rosa, ma ti assicura anche un pilastro fondamentale per il successo nelle stagioni a venire.

La modalità Carriera in EAFC 26 punta sulla pianificazione a lungo termine, e chi investe presto nei talenti giusti viene spesso ricompensato con una crescita enorme già al terzo o quarto anno. Questo rende il mercato dei trasferimenti una parte fondamentale della tua strategia, dove le decisioni intelligenti possono determinare il futuro della tua squadra.

Alcuni allenatori preferiscono puntare su grandi nomi che già brillano sui palcoscenici più importanti, mentre altri si divertono a scoprire talenti nascosti: giovani prodigi che magari partono con valutazioni modeste ma che, con la giusta guida, possono diventare ali di livello mondiale.

Nella prossima sezione ho stilato una lista dei 10 migliori ali destre con il miglior potenziale in modalità Carriera in EAFC 26. La lista include un mix di giovani stelle affermate e promesse convenienti, perfette per gli allenatori ambiziosi.

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Chi sono i migliori ali destre che puoi acquistare nella Modalità Carriera di FC 26?

I migliori ali destre della Modalità Carriera di EAFC 26 apportano velocità, estro e crescita a lungo termine a qualsiasi squadra. Alcuni sono perle nascoste a prezzi accessibili, mentre altri sono destinati a diventare superstar mondiali. Di seguito trovi una tabella con i talenti più in vista da tenere in considerazione.

Nome del giocatore Età Squadra Ruolo Valore di mercato (stimato) Valutazione attuale Valutazione potenziale Lamine Yamal 18 FC Barcelona Esterno destro 148–155 milioni di euro 89 95 Antonio Nusa 21 RB Lipsia ala destra/sinistra 18–22 milioni di euro 76 88 Matías Soulé 23 AS Roma RW 17–23 milioni di euro 79 85 Arda Güler 21 Real Madrid Centrocampista offensivo/Ala destra 38–42 milioni di euro 81 88 Facundo Buonanotte 21 Leicester City RW 14–20 milioni di euro 76 84 Désiré Doué 20 Paris SG Ala destra/Centrocampista 55–60 milioni di euro 76 89 Amad Diallo 23 Manchester Utd RW 28–32 milioni di euro 78 85 Johan Bakayoko 23 PSV Eindhoven RW 31–35 milioni di euro 81 88 Ángelo Gabriel 21 Al-Nassr RW 10–15 milioni di euro 74 84 Oscar Gloukh 22 RB Salisburgo Esterno destro/Centrocampista offensivo 18–24 milioni di euro 76 85

Nota: le valutazioni e i valori sono stime basate sulle tendenze dell’EAFC; i dati definitivi nell’EAFC 26 potrebbero variare.

1. Lamine Yamal [Il miglior giovane talento come ala destra in Ultimate]

Attributo Dettagli Età/Nazionalità/Squadra 18 / Spagna / FC Barcelona Valutazione complessiva (OVR) 89 Velocità (PAC) 85 Tiro (SHO) 81 Passaggi (PAS) 86 Dribbling (DRI) 90 Difesa (DEF) 23 Piede dominante Sinistro

Lamine Yamal è in cima alla lista come talento generazionale con un potenziale da fuoriclasse. Già a soli 18 anni ha un punteggio complessivo di 89, che lo colloca tra i migliori in assoluto; il suo controllo di palla impeccabile, l’accelerazione straordinaria e la visione di gioco eccezionale lo rendono il pilastro fondamentale per dominare la fascia destra per oltre un decennio.

2. Antonio Nusa [Il miglior ala inversa veloce]

Attributo Dettagli Età/Nazionalità/Squadra 21 / Norvegia / RB Leipzig Valutazione complessiva (OVR) 76 **Velocità (PAC) ** 87 Tiro (SHO) 71 Passaggi (PAS) 71 Dribbling (DRI) 81 Difesa (DEF) 38 Piede dominante Destro

Antonio Nusa rappresenta un’opzione incredibilmente interessante e conveniente per gli allenatori che vogliono dare una marcia in più al proprio attacco. Attualmente in forza all’RB Leipzig, la sua grande agilità e il suo estro gli permettono di tagliare verso l’interno senza sforzo dalle fasce per destabilizzare i blocchi difensivi.

3. Matías Soulé [Miglior regista invertito dal punto di vista tecnico]

Caratteristiche Dettagli Età/Nazionalità/Squadra 23 / Argentina / AS Roma Valutazione complessiva (OVR) 79 Velocità (PAC) 77 Tiro (SHO) 76 Passaggi (PAS) 79 Dribbling (DRI) 82 Difesa (DEF) 44 Piede dominante Sinistro

Giocando come trequartista creativo nell'AS Roma, Soulé unisce un'elegante esecuzione tecnica a un occhio infallibile per i passaggi che smarcano la difesa. Il fatto che sia mancino e giochi sulla fascia destra lo rende perfetto per i sistemi basati sul possesso palla, dove gli esterni devono spostarsi verso il centro e dirigere il gioco.

4. Arda Güler [Miglior attaccante interno creativo]

Attributo Dettagli Età/Nazionalità/Squadra 21 / Turchia / Real Madrid Valutazione complessiva (OVR) 81 Velocità (PAC) 70 Tiro (SHO) 77 Passaggi (PAS) 83 Dribbling (DRI) 83 Difesa (DEF) 52 Piede preferito Sinistro

Il giovane prodigio turco del Real Madrid offre fin da subito un livello di gioco d’élite, oltre a una curva di crescita a lungo termine davvero impressionante. Principalmente un regista, Güler usa le sue eccezionali capacità di passaggio e la sua grande freddezza per sbloccare i blocchi difensivi bassi, passando con fluidità dal ruolo di centrocampista offensivo a quello di ala destra.

5. Facundo Buonanotte [Miglior regista sulla fascia]

Caratteristica Dettagli Età/Nazionalità/Squadra 21 / Argentina / Leicester City Valutazione complessiva (OVR) 76 Velocità (PAC) 76 Tiro (SHO) 71 Passaggi (PAS) 75 Dribbling (DRI) 79 Difesa (DEF) 45 Piede dominante Sinistro

Buonanotte offre una fantastica flessibilità tattica e un’ottima base per investimenti intelligenti. Capace di giocare come ala tradizionale o di spostarsi verso l’interno per ricoprire il ruolo di centrocampista offensivo centrale, il suo controllo di palla preciso offre un grande valore a lungo termine per i club di medio livello.

6. Désiré Doué [Miglior attaccante versatile ad alto potenziale di crescita]

Caratteristiche Dettagli Età/Nazionalità/Squadra 20 / Francia / Paris SG Valutazione complessiva (OVR) 76 Velocità (PAC) 79 Tiro (SHO) 70 Passaggi (PAS) 72 Dribbling (DRI) 81 Difesa (DEF) 52 Piede preferito Destro

Ora in maglia del Paris Saint-Germain, Doué è un'ala fisicamente robusta e molto versatile. La sua tecnica equilibrata nel portare palla e il suo impegno in fase difensiva gli permettono di giocare in qualsiasi zona del centrocampo o più avanti, rendendolo una risorsa fondamentale per la squadra.

7. Amad Diallo [Il migliore nei giochi di piede]

Attributo Dettagli Età/Nazionalità/Squadra 23 / Costa d'Avorio / Manchester Utd Valutazione complessiva (OVR) 78 Velocità (PAC) 80 Tiro (SHO) 72 Passaggi (PAS) 74 Dribbling (DRI) 82 Difesa (DEF) 42 Piede preferito Sinistro

Amad Diallo è un agile attaccante di destra dotato di straordinaria agilità e di un'eccezionale capacità di controllo palla ravvicinato. Dà il meglio di sé negli spazi ristretti dell'ultimo terzo di campo, cambiando direzione con fluidità per creare occasioni da gol di grande valore o guadagnare rigori decisivi per il Manchester United.

8. Johan Bakayoko [Miglior ala esplosiva sulla fascia]

Caratteristiche Dettagli Età/Nazionalità/Squadra 23 / Belgio / PSV Eindhoven Valutazione complessiva (OVR) 81 Velocità (PAC) 83 Tiro (SHO) 75 Passaggi (PAS) 76 Dribbling (DRI) 84 Difesa (DEF) 32 Piede preferito Sinistro

Bakayoko porta subito un tocco esplosivo sulla fascia, con ancora ampi margini di crescita. Ancora protagonista indiscusso del PSV Eindhoven, il suo mix di velocità pura in sprint e grande forza fisica gli permette di tenere a bada i terzini prima di crossare con precisione.

9. Ángelo Gabriel [La migliore opzione economica con grande estro]

Caratteristiche Dettagli Età/Nazionalità/Squadra 21 / Brasile / Al-Nassr Valutazione complessiva (OVR) 74 Velocità (PAC) 81 Tiro (SHO) 65 Passaggi (PAS) 70 Dribbling (DRI) 79 Difesa (DEF) 33 Piede preferito Sinistro

Ángelo Gabriel, che gioca nell'Al-Nassr, è un'ala dal grande talento che eccelle nell'isolare i difensori nei duelli uno contro uno. Il suo eccellente equilibrio e le sue finte lo rendono un progetto di sviluppo interessante per gli allenatori che vogliono levigare un giocatore grezzo ma dal potenziale altissimo.

10. Oscar Gloukh [Miglior trequartista che si sposta verso il centro]

Attributo Dettagli Età/Nazionalità/Squadra 22 / Israele / RB Salisburgo Valutazione complessiva (OVR) 76 Velocità (PAC) 76 Tiro (SHO) 70 Passaggi (PAS) 75 Dribbling (DRI) 79 Difesa (DEF) 41 Piede preferito Destro

Gloukh, che gioca nell’RB Salzburg, è un’ala destra tecnicamente brillante che si comporta proprio come un classico numero 10. Si concentra soprattutto su combinazioni corte, transizioni di gioco e passaggi filtranti intelligenti, rendendo le tue linee d’attacco super dinamiche.

La creatività, la velocità e l’alto potenziale di queste ali destre trasformeranno la tua squadra nelle prossime stagioni. Lamine Yamal è in cima alla lista come talento generazionale con un potenziale da fuoriclasse, mentre Antonio Nusa e Facundo Buonanotte offrono opzioni interessanti e convenienti.

Arda Güler e Johan Bakayoko sono più costosi, ma garantiscono qualità immediata e una crescita impressionante. Per gli allenatori alla ricerca di stelle affermate, Saka e Rodrygo sono acquisti imperdibili.

Chi deve stare attento al budget troverà in Nico Williams e Michael Olise le scelte ideali, che uniscono ottime capacità attuali alla possibilità di diventare attaccanti d’élite.

I migliori ali destre per le squadre delle serie minori

Trovare l’ala giusta per una squadra più piccola nella modalità Carriera di EAFC 26 significa puntare a massimizzare il valore tenendo d’occhio la crescita a lungo termine. Questi giocatori sono accessibili rispetto alle stelle d’élite, ma hanno il potenziale per diventare fuoriclasse di livello mondiale, il che li rende perfetti per gli allenatori che hanno a disposizione budget più limitati.

Nome del giocatore Età Squadra Ruolo Valore di mercato (stimato) Valutazione attuale Valutazione potenziale Antonio Nusa 21 RB Lipsia Esterno destro/sinistro 18–22 milioni di euro 76 88 Johan Bakayoko 23 PSV Eindhoven RW 31–35 milioni di euro 81 88 Désiré Doué 20 Paris SG ala destra/centrocampista 55–60 milioni di euro 76 89 Savinho 22 Manchester City RW 23–28 milioni di euro 82 88 Arda Güler 21 Real Madrid Centrocampista offensivo/Ala destra 38–42 milioni di euro 81 88

Perché queste scelte?

Per chi non gioca nei campionati di punta, questi cinque esterni rappresentano il giusto equilibrio tra convenienza e grande potenziale.

Doué e Nusa sono giocatori versatili e atletici che possono diventare titolari fondamentali nel giro di poche stagioni. Bakayoko e Savinho offrono un tocco di classe immediato con margini di miglioramento, mentre Güler mette in campo un’abilità tecnica d’élite a un costo ragionevole. Ognuno di loro rappresenta un’opzione a prova di futuro per i progetti ambiziosi delle serie minori.

I migliori ali destre per le squadre di serie A

Quando gestisci un club di massima serie in EAFC 26, l’obiettivo è ingaggiare giocatori che possano dare subito il massimo, ma che abbiano anche margine di crescita per diventare superstar di livello mondiale. Questi ali destre hanno già valutazioni da élite, esperienza in Champions League e la capacità di trascinare la tua squadra nelle partite più importanti.

Nome del giocatore Età Squadra Ruolo Valore di mercato (stimato) Valutazione attuale Valutazione potenziale Bukayo Saka 24 Arsenal Esterno destro 120–125 milioni di euro 88 90 Rodrygo Goes 25 Real Madrid ala destra 90–117 milioni di euro 86 91 Xavi Simons 23 RB Lipsia Esterno destro/Centrocampista offensivo 65–70 milioni di euro 84 89 Nico Williams 23 Athletic Club ala destra/ala sinistra 78–82 milioni di euro 86 89 Michael Olise 24 Bayern Monaco RW 75–80 milioni di euro 84 88

Perché queste scelte?

Per gli allenatori dei top club, questi esterni garantiscono un impatto immediato e qualità a lungo termine. Saka è senza dubbio il miglior giovane esterno destro in circolazione, grazie alla sua velocità, all’eccellenza tecnica e al potenziale di leadership.

Rodrygo porta con sé il pedigree del Real Madrid e la capacità di brillare sul palcoscenico più importante d’Europa. Xavi Simons è un attaccante versatile che può giocare sia sulle fasce che al centro, ideale per garantire flessibilità tattica. Per i club alla ricerca di opzioni d’élite ma un po’ più accessibili, Nico Williams e Olise uniscono un grande potenziale al valore di rivendita, rendendoli investimenti intelligenti a lungo termine.

Giovani talenti economici come ali destre nella modalità Carriera di EAFC 26

Per gli allenatori con budget più limitati in EAFC 26, l’ala destra è una posizione in cui puoi scoprire vere e proprie gemme nascoste. Questi giovani talenti potrebbero non partire con il punteggio più alto, ma con il giusto sviluppo possono diventare attaccanti in grado di cambiare le sorti della partita. Ingaggiarli presto ti garantisce sia qualità a lungo termine che un ottimo valore di rivendita, rendendoli perfetti per i progetti in modalità Carriera.

Nome del giocatore Età Squadra Ruolo Valore di mercato (stimato) Valutazione attuale Valutazione potenziale Roony Bardghji 20 F.C. Copenhagen RW 3–8 milioni di euro 71 84 Ben Doak 20 Middlesbrough RW 4-7 milioni di euro 70 85 Ángelo Gabriel 21 Al-Nassr RW 10–15 milioni di euro 74 84 Facundo Buonanotte 21 Leicester City RW 14–20 milioni di euro 76 84 Antonio Nusa 21 RB Lipsia ala destra/ala sinistra 18–22 milioni di euro 76 88

Questi giovani talenti di destra a basso costo non domineranno subito, ma sono ottimi progetti a lungo termine. Nusa e Doué offrono versatilità e doti atletiche, Bardghji e Gabriel apportano estro a prezzi stracciati, e Doak è un’ala ancora grezza ma entusiasmante, pronta a diventare una futura stella.

I 26 migliori esterni destri dell’EAFC

Sono i gol a decidere le partite, e ho già dato un’occhiata agli altri ruoli per aiutarti a costruire una rosa completa. Dai un’occhiata a queste guide se vuoi avere un quadro completo.

I migliori ali destre – Queste ali hanno una velocità pazzesca e cross precisissimi, capaci di sfondare le difese avversarie. Usale per mettere costantemente sotto pressione gli avversari e creare attacchi letali.

– Queste ali hanno una velocità pazzesca e cross precisissimi, capaci di sfondare le difese avversarie. Usale per mettere costantemente sotto pressione gli avversari e creare attacchi letali. I migliori ali sinistre – Agili e imprevedibili, questi giocatori riescono a superare i difensori con il dribbling e a creare occasioni da gol anche da angoli difficili. Sono perfetti per variare l’attacco e tenere i tuoi avversari sulle spine.

– Agili e imprevedibili, questi giocatori riescono a superare i difensori con il dribbling e a creare occasioni da gol anche da angoli difficili. Sono perfetti per variare l’attacco e tenere i tuoi avversari sulle spine. I migliori trequartisti – Centrocampisti visionari che controllano il ritmo e servono passaggi filtranti micidiali ai tuoi attaccanti. Sono il motore di ogni attacco efficace, garantendoti il pieno controllo tattico.

– Centrocampisti visionari che controllano il ritmo e servono passaggi filtranti micidiali ai tuoi attaccanti. Sono il motore di ogni attacco efficace, garantendoti il pieno controllo tattico. I migliori centrocampisti di destra – Corridori instancabili con la resistenza necessaria per dominare le fasce, supportando sia la difesa che l’attacco. I loro movimenti aprono spazi e tengono gli avversari sempre all’erta.

– Corridori instancabili con la resistenza necessaria per dominare le fasce, supportando sia la difesa che l’attacco. I loro movimenti aprono spazi e tengono gli avversari sempre all’erta. I migliori centrocampisti sinistri – Creatori equilibrati che possono dare un contributo in fase offensiva e arretrare per aiutare in difesa. Aggiungono versatilità alla tua squadra e aiutano a mantenere una pressione costante su tutto il campo.

Continua a cercare questi talenti e a mettere a punto la tua formazione per accumulare gol e dominare ogni partita nella Modalità Carriera!

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