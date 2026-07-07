Los mejores extremos derechos del EAFC 26

Los mejores extremos derechos de Confederación de Fútbol de África Oriental y Central 26 son fundamentales para abrir las defensas y crear ocasiones de gol, lo que aporta imprevisibilidad al ataque de tu equipo.

In Modo Carrera, el papel del extremo derecho cobra aún más importancia . Los entrenadores suelen buscar jóvenes promesas que puedan convertirse en estrellas de talla mundial, mientras que otros se decantan por jugadores consolidados que ya son capaces de tener un impacto inmediato.

Esta guía repasa los mejores extremos derechos de Confederación de Fútbol de África Oriental y Central 26, desde jóvenes promesas asequibles con un enorme potencial de crecimiento hasta jóvenes estrellas consagradas listas para dominar las principales ligas ya mismo. Utiliza esta lista para ojear jugadores, planificar fichajes y crear el mejor Modo Carreraequipo.

Jugadores de banda derecha con mayor potencial en el modo Carrera de EAFC 26

Para muchosModo Carrera directivos, lo más gratificante de Confederación de Fútbol de África Oriental y Central 26 is descubrir y formar a jóvenes jugadores en futuras superestrellas.

Es especialmente interesante observar a los extremos derechos porque pueden cambiar por completo la forma en que tu equipo ataca, aportando velocidad, estilo y creatividad. Fichar a un jugador con gran potencial no solo refuerza tu plantilla de forma inmediata, sino que también te garantiza una pieza clave para el éxito en las próximas temporadas.

Modo Carrera in Confederación de Fútbol de África Oriental y Central 26destaca planificación a largo plazo, y quienes invierten desde el principio en el talento adecuado suelen verse recompensados con un crecimiento espectacular hacia el tercer o cuarto año. Esto convierte el mercado de fichajes en una parte fundamental de tu estrategia, en la que unas decisiones acertadas pueden marcar el rumbo de tu club.

Algunos entrenadores prefieren fichar a grandes estrellas que ya brillan en los escenarios más importantes, mientras que otros disfrutan descubriendo joyas ocultas: jóvenes promesas que pueden empezar con unas valoraciones modestas, pero que, con la orientación adecuada, pueden convertirse en extremos de talla mundial.

En la siguiente sección, he recopilado una lista de los Los 10 mejores extremos derechos con el mejor Modo Carrerapotencial enConfederación de Fútbol de África Oriental y Central 26. Entre ellos hay una mezcla de jóvenes estrellas consagradas y promesas asequibles, perfectas para entrenadores ambiciosos.

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¿Quiénes son los mejores extremos derechos que se pueden fichar en el modo Carrera de FC 26?

Los mejores extremos derechos de EAFC 26: Modo Carrera aportan velocidad, estilo y potencial de crecimiento a largo plazo a cualquier equipo. Algunos son auténticas joyas ocultas a un precio asequible, mientras que otros están destinados a convertirse en superestrellas mundiales. A continuación se muestra una tabla con los talentos más destacados a tener en cuenta.

Nombre del jugador Age Club Posición Valor de mercado (estimado) Intensidad nominal Valoración potencial Lamine Yamal 18 Club de Fútbol de Barcelona RW entre 148 y 155 millones de euros 89 95 Antonio Nusa 21 RB Leipzig Derecha / Izquierda entre 18 y 22 millones de euros 76 88 Matías Soulé 23 AS Roma RW entre 17 y 23 millones de euros 79 85 Arda Güler 21 Real Madrid Gol/Tarjeta roja entre 38 y 42 millones de euros 81 88 Facundo Buonanotte 21 Leicester City RW entre 14 y 20 millones de euros 76 84 Désiré Doué 20 Paris Saint-Germain Centrocampista por la derecha entre 55 y 60 millones de euros 76 89 Amad Diallo 23 Manchester United RW entre 28 y 32 millones de euros 78 85 Johan Bakayoko 23 PSV Eindhoven RW entre 31 y 35 millones de euros 81 88 Ángelo Gabriel 21 La victoria RW entre 10 y 15 millones de euros 74 84 Oscar Gloukh 22 RB Salzburgo Extremo derecho/Delantero centro entre 18 y 24 millones de euros 76 85

Nota: Las clasificaciones y los valores son estimaciones basadas en las tendencias de la EAFC; las cifras definitivas que figuren en el informe n.º 26 de la EAFC pueden diferir.

1. Lamine Yamal [El mejor joven talento como extremo derecho]

Atributo Detalle Edad/Nacionalidad/Club 18 / España / FC Barcelona Puntuación global (OVR) 89 Paz (PAC) 85 Tiro (SHO) 81 Pase (PAS) 86 Regate (DRI) 90 Defensa (DEF) 23 Pie dominante Izquierda

Lamine Yamal encabeza la lista como un talento generacional con un potencial de talla mundial. Con tan solo 18 años, ya cuenta con una puntuación global de 89, lo que lo sitúa en la élite; su impecable control del balón, su gran aceleración y su visión de juego excepcional lo convierten en la pieza fundamental definitiva para dominar la banda derecha durante más de una década.

2. Antonio Nusa [Mejor extremo invertido rápido]

Atributo Detalle Edad/Nacionalidad/Club 21 / Noruega / RB Leipzig Puntuación global (OVR) 76 **Pace (PAC) ** 87 Tiro (SHO) 71 Pase (PAS) 71 Regate (DRI) 81 Defensa (DEF) 38 Pie dominante Bien

Antonio Nusa ofrece una opción increíblemente atractiva y asequible para los entrenadores que buscan aportar velocidad a su ataque. Actualmente juega en el RB Leipzig, y su gran agilidad y talento le permiten recortar hacia dentro sin esfuerzo desde las bandas para desestabilizar a las defensas rivales.

3. Matías Soulé [Mejor creador de juego técnico con juego invertido]

Atributo Detalle Edad/Nacionalidad/Club 23 / Argentina / AS Roma Puntuación global (OVR) 79 Paz (PAC) 77 Tiro (SHO) 76 Pase (PAS) 79 Regate (DRI) 82 Defensa (DEF) 44 Pie dominante Izquierda

Soulé, que juega como delantero interior creativo en el AS Roma, combina una elegante ejecución técnica con una gran visión de juego para dar pases que desbaratan la defensa. Su perfil de zurdo en la banda derecha lo convierte en el jugador ideal para sistemas basados en la posesión, en los que se pide a los extremos que se desmarquen hacia el centro y dirijan el juego.

4. Arda Güler [Mejor delantero interior creativo]

Atributo Detalle Edad/Nacionalidad/Club 21 / Turquía / Real Madrid Puntuación global (OVR) 81 Paz (PAC) 70 Tiro (SHO) 77 Pase (PAS) 83 Regate (DRI) 83 Defensa (DEF) 52 Pie dominante Izquierda

El joven prodigio turco del Real Madrid aporta de inmediato un nivel de élite, además de mostrar una impresionante trayectoria de crecimiento a largo plazo. Güler, que desempeña principalmente el papel de creador de juego, utiliza su excepcional habilidad para el pase y su gran serenidad para desmontar las defensas cerradas, alternando con fluidez entre las posiciones de centrocampista ofensivo y extremo derecho.

5. Facundo Buonanotte [Mejor organizador de la banda]

Atributo Detalle Edad/Nacionalidad/Club 21 / Argentina / Leicester City Puntuación global (OVR) 76 Paz (PAC) 76 Tiro (SHO) 71 Pase (PAS) 75 Regate (DRI) 79 Defensa (DEF) 45 Pie dominante Izquierda

Buonanotte aporta una fantástica flexibilidad táctica y constituye una excelente base para realizar inversiones inteligentes. Capaz de jugar como extremo tradicional o de desplazarse hacia el interior para ocupar el hueco del centro del campo ofensivo, su preciso control del regate ofrece un gran valor a largo plazo para los clubes de categoría media.

6. Désiré Doué [Mejor delantero versátil con gran potencial de crecimiento]

Atributo Detalle Edad/Nacionalidad/Club 20 / Francia / París SG Puntuación global (OVR) 76 Paz (PAC) 79 Tiro (SHO) 70 Pase (PAS) 72 Regate (DRI) 81 Defensa (DEF) 52 Pie dominante Bien

Doué, que ahora milita en el París Saint-Germain, es un extremo físicamente robusto y muy versátil. Su técnica equilibrada en el manejo del balón y su gran esfuerzo defensivo le permiten desenvolverse tanto en el centro del campo como en las zonas más adelantadas del terreno de juego, lo que le convierte en un poderoso activo para la estructura del equipo.

7. Amad Diallo [El mejor jugador de regates con control preciso]

Atributo Detalle Edad/Nacionalidad/Club 23 / Costa de Marfil / Manchester United Puntuación global (OVR) 78 Paz (PAC) 80 Tiro (SHO) 72 Pase (PAS) 74 Regate (DRI) 82 Defensa (DEF) 42 Pie dominante Izquierda

Amad Diallo es un ágil extremo derecho que destaca por su magnífica agilidad y su excepcional control del balón en el regate. Se desenvuelve a la perfección en espacios reducidos dentro del último tercio del campo, cambiando de dirección con fluidez para crear ocasiones de gol de gran valor o conseguir penaltis decisivos para el Manchester United.

8. Johan Bakayoko [Mejor extremo explosivo por la banda]

Atributo Detalle Edad/Nacionalidad/Club 23 / Bélgica / PSV Eindhoven Puntuación global (OVR) 81 Paz (PAC) 83 Tiro (SHO) 75 Pase (PAS) 76 Regate (DRI) 84 Defensa (DEF) 32 Pie dominante Izquierda

Bakayoko aporta un toque explosivo inmediato por la banda y aún tiene mucho margen de mejora. Sigue siendo una pieza clave en el PSV Eindhoven, y su combinación de velocidad pura en el sprint y gran fuerza física le permite superar a los laterales antes de enviar centros precisos.

9. Ángelo Gabriel [La mejor opción económica con gran estilo]

Atributo Detalle Edad/Nacionalidad/Club 21 / Brasil / Al-Nassr Puntuación global (OVR) 74 Paz (PAC) 81 Tiro (SHO) 65 Pase (PAS) 70 Regate (DRI) 79 Defensa (DEF) 33 Pie dominante Izquierda

Ángelo Gabriel, que juega en el Al-Nassr, es un extremo con mucho talento que destaca por su capacidad para aislar a los defensas en situaciones de uno contra uno. Su excelente equilibrio y sus regates lo convierten en un proyecto de desarrollo interesante para los entrenadores que busquen pulir a un jugador en bruto con gran potencial.

10. Oscar Gloukh [Mejor mediapunta que se desplaza hacia el centro]

Atributo Detalle Edad/Nacionalidad/Club 22 / Israel / RB Salzburgo Puntuación global (OVR) 76 Paz (PAC) 76 Tiro (SHO) 70 Pase (PAS) 75 Regate (DRI) 79 Defensa (DEF) 41 Pie dominante Bien

Gloukh, que juega en el RB Salzburgo, es un extremo derecho con gran inteligencia técnica que se comporta como un clásico «número 10». Se centra sobre todo en las combinaciones cortas, las transiciones de juego y los pases en profundidad inteligentes, lo que mantiene a tus líneas de ataque muy dinámicas.

La creatividad, el ritmo y el gran potencial de estos extremos transformarán tu plantilla en las próximas temporadas. Lamine Yamal encabeza la lista como un talento generacional con un potencial de talla mundial, mientras que Antonio Nusa and Facundo Buonanotte ofrecen opciones interesantes y asequibles.

Arda Güler and Johan Bakayoko son más caras, pero ofrecen calidad inmediata y un crecimiento impresionante. Para los gestores que buscan valores estrella contrastados, Deand Rodrygo son imprescindibles.

Quienes tengan que cuadrar sus presupuestos descubrirán que Nico Williams and Michael Olise son opciones ideales, ya que combinan un gran nivel actual con la posibilidad de convertirse en delanteros de élite.

Los mejores extremos derechos de los equipos de las divisiones inferiores

Encontrar al extremo adecuado para un club más pequeño en Confederación de Fútbol de África Oriental y Central 26 Modo Carreratrata sobremaximizar el valor sin perder de vista el crecimiento a largo plazo. Estos jugadores son asequibles en comparación con las estrellas de élite, pero tienen el potencial de convertirse en jugadores de talla mundial, lo que los hace perfectos para los entrenadores que cuentan con presupuestos más ajustados.

Nombre del jugador Age Club Posición Valor de mercado (estimado) Intensidad nominal Valoración potencial Antonio Nusa 21 RB Leipzig Derecha / Izquierda entre 18 y 22 millones de euros 76 88 Johan Bakayoko 23 PSV Eindhoven RW entre 31 y 35 millones de euros 81 88 Désiré Doué 20 Paris Saint-Germain Centrocampista por la derecha entre 55 y 60 millones de euros 76 89 Savinho 22 Manchester City RW entre 23 y 28 millones de euros 82 88 Arda Güler 21 Real Madrid Gol/Tarjeta roja entre 38 y 42 millones de euros 81 88

¿Por qué estas elecciones?

Para los entrenadores que no militan en las principales ligas, estos cinco extremos ofrecen el equilibrio ideal entre un precio asequible y un gran potencial.

Talentoso and Isla son jugadores versátiles y atléticos que pueden convertirse en titulares clave a lo largo de varias temporadas. Los antepasados and Savinho aportan un toque especial de inmediato, con margen de mejora, mientras que Güler ofrece una capacidad técnica de primer nivel a un precio razonable. Cada uno de ellos ofrece opciones preparadas para el futuro para proyectos ambiciosos de las divisiones inferiores.

Los mejores extremos derechos de los equipos de las principales ligas

A la hora de dirigir un club de primera división en Confederación de Fútbol de África Oriental y Central 26, el objetivo es fichar a jugadores que puedan rendir al máximo de inmediato y que, al mismo tiempo, tengan margen para convertirse en superestrellas de talla mundial. Estos jugadores de la banda derecha ya cuentan con unas valoraciones de élite, experiencia en la Liga de Campeones y la capacidad de llevar a tu equipo a la victoria en los partidos más importantes.

Nombre del jugador Age Club Posición Valor de mercado (estimado) Intensidad nominal Valoración potencial Bukayo Saka 24 Arsenal RW entre 120 y 125 millones de euros 88 90 Rodrygo Goes 25 Real Madrid RW entre 90 y 117 millones de euros 86 91 Xavi Simons 23 RB Leipzig Extremo derecho/Delantero centro entre 65 y 70 millones de euros 84 89 Nico Williams 23 Club Deportivo Derecha / Izquierda entre 78 y 82 millones de euros 86 89 Michael Olise 24 Bayern de Múnich RW entre 75 y 80 millones de euros 84 88

¿Por qué estas elecciones?

Para los entrenadores de las principales ligas, estos extremos aportan impacto inmediato y calidad con garantía de futuro. De Podría decirse que es el mejor extremo derecho joven del fútbol actual, ya que destaca por su velocidad, su excelencia técnica y su potencial de liderazgo.

Rodrygo aporta la tradición del Real Madrid y la capacidad de brillar en el mayor escenario de Europa. Xavi Simons es un delantero versátil que puede jugar por la banda o en el centro, lo que resulta ideal para aportar flexibilidad táctica. Para los clubes que busquen opciones de élite algo más asequibles, Nico Williams and Olise Combinan un gran potencial con un buen valor de reventa, lo que las convierte en inversiones inteligentes a largo plazo.

Jóvenes promesas de la banda derecha a buen precio en el modo Carrera de EAFC 26

Para los directivos que trabajan con presupuestos más ajustados en Confederación de Fútbol de África Oriental y Central 26, elLa banda derecha es una posición en la que se pueden descubrir joyas ocultas. Puede que estos jóvenes prodigios no empiecen siendo los jugadores mejor valorados, pero con una formación adecuada pueden convertirse en delanteros capaces de cambiar el rumbo de un partido. Ficharlos pronto te garantiza tanto calidad a largo plazo como un gran valor de reventa, lo que los convierte en la opción perfecta para Modo Carreraproyectos.

Nombre del jugador Age Club Posición Valor de mercado (estimado) Intensidad nominal Valoración potencial Rooney Bardghji 20 F.C. Copenhague RW entre 3 y 8 millones de euros 71 84 Ben Doak 20 Middlesbrough RW entre 4 y 7 millones de euros 70 85 Ángelo Gabriel 21 La victoria RW entre 10 y 15 millones de euros 74 84 Facundo Buonanotte 21 Leicester City RW entre 14 y 20 millones de euros 76 84 Antonio Nusa 21 RB Leipzig Derecha / Izquierda entre 18 y 22 millones de euros 76 88

Estos jóvenes promesas de la derecha no van a destacar de inmediato, pero son excelentes proyectos a largo plazo. Isla and Talentoso ofrecen versatilidad y capacidad atlética, Bardos and Gabriel aportan un toque de estilo a precios de ganga, y Vete Es un extremo con mucho potencial, aunque aún sin pulir, listo para convertirse en una futura estrella.

EAFC: Los 26 mejores extremos derechos

Marcar goles es lo que da la victoria, y ya he analizado otras posiciones para ayudarte a formar una plantilla completa. Echa un vistazo a estas guías si quieres tener una visión general.

Los mejores extremos derechos – Estos extremos aportan una velocidad de locura y centros milimétricos capaces de abrir la defensa rival de par en par. Úsalos para presionar constantemente a los rivales y montar ataques letales.

– Estos extremos aportan una velocidad de locura y centros milimétricos capaces de abrir la defensa rival de par en par. Úsalos para presionar constantemente a los rivales y montar ataques letales. Los mejores extremos izquierdos – Ágiles e impredecibles, estos jugadores son capaces de regatear a los defensas y crear ocasiones de gol desde ángulos difíciles. Son perfectos para cambiar el sentido del ataque y mantener a tus rivales en vilo.

– Ágiles e impredecibles, estos jugadores son capaces de regatear a los defensas y crear ocasiones de gol desde ángulos difíciles. Son perfectos para cambiar el sentido del ataque y mantener a tus rivales en vilo. Las mejores CAM – Centrocampistas visionarios que controlan el ritmo del partido y dan pases en profundidad decisivos a tus delanteros. Son el motor de todo ataque eficaz y te proporcionan un control táctico total.

– Centrocampistas visionarios que controlan el ritmo del partido y dan pases en profundidad decisivos a tus delanteros. Son el motor de todo ataque eficaz y te proporcionan un control táctico total. Los mejores centrocampistas derechos – Corredores incansables con la resistencia necesaria para dominar amplias zonas del campo, al tiempo que apoyan tanto a la defensa como al ataque. Sus movimientos abren espacios y mantienen a los rivales en vilo.

– Corredores incansables con la resistencia necesaria para dominar amplias zonas del campo, al tiempo que apoyan tanto a la defensa como al ataque. Sus movimientos abren espacios y mantienen a los rivales en vilo. Los mejores centrocampistas izquierdos – Creativos equilibrados, capaces de aportar en ataque y de replegarse para ayudar en defensa. Aportan versatilidad a tu plantilla y ayudan a mantener una presión constante en todo el campo.

Sigue buscando a estos talentos y ajustando tu alineación para acumular goles y dominar cada partido en Modo Carrera!