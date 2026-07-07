Najlepsi prawoskrzydłowi EAFC 26

Najlepsi prawoskrzydłowi w grze EAFC 26 odgrywają kluczową rolę w rozciąganiu linii obrony przeciwnika i tworzeniu okazji bramkowych, zapewniając drużynie nieprzewidywalność w ataku.

W trybie kariery rola prawoskrzydłowego nabiera jeszcze większego znaczenia . Menedżerowie często poszukują młodych talentów, którzy mogą wyrosnąć na światowej klasy gwiazdy, podczas gdy inni stawiają na dojrzałych graczy, zdolnych do natychmiastowego wywarcia wpływu na grę.

W tym przewodniku przedstawiono najlepszych prawoskrzydłowych w grze EAFC 26 – od niedrogich młodych talentów o ogromnym potencjale rozwoju po uznane młode gwiazdy gotowe już teraz zdominować czołowe ligi. Skorzystaj z tej listy, aby wyszukiwać zawodników, planować transfery i zbudować najlepszą drużynę w trybie kariery.

Prawoskrzydłowi z największym potencjałem w trybie kariery w EAFC 26

Dla wielu menedżerów w trybie kariery najbardziej satysfakcjonującą częścią gry EAFC 26 jest odkrywanie młodych zawodników i przekształcanie ich w przyszłe supergwiazdy.

Prawoskrzydłowi są szczególnie ekscytujący do wyszukiwania, ponieważ dzięki szybkości, polotowi i kreatywności mogą całkowicie zmienić sposób ataku twojej drużyny. Pozyskanie zawodnika o wysokim potencjale nie tylko natychmiast wzmacnia twój skład, ale także zapewnia fundament sukcesu na kilka kolejnych sezonów.

Tryb kariery w grze EAFC 26 kładzie nacisk na długoterminowe planowanie, a ci, którzy wcześnie zainwestują w odpowiednie talenty, często są nagradzani ogromnym rozwojem już w trzecim lub czwartym roku. To sprawia, że rynek transferowy staje się kluczowym elementem Twojej strategii, gdzie mądre decyzje mogą określić kierunek rozwoju Twojego klubu.

Niektórzy menedżerowie wolą pozyskiwać wielkie gwiazdy, które już błyszczą na największych scenach, podczas gdy inni czerpią radość z odkrywania ukrytych perełek – cudownych dzieciaków, które mogą zaczynać z skromnymi ocenami, ale pod odpowiednim kierownictwem mogą wyrosnąć na skrzydłowych światowej klasy.

W następnej sekcji przygotowałem listę 10 najlepszych prawoskrzydłowych o największym potencjale w trybie kariery w EAFC 26. Znajdują się na niej zarówno uznane młode gwiazdy, jak i niedrogie nadzieje, idealne dla ambitnych menedżerów.

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Kim są najlepsi prawoskrzydłowi, których można kupić w trybie kariery w FC 26?

Najlepsi prawoskrzydłowi w trybie kariery EAFC 26 wnoszą do każdego składu szybkość, talent i długoterminowy potencjał rozwoju. Niektórzy z nich to niedrogie ukryte perełki, podczas gdy inni są skazani na to, by stać się światowymi supergwiazdami. Poniżej znajduje się tabela przedstawiająca wyróżniające się talenty, które warto wziąć pod uwagę.

Nazwa gracza Wiek Klub Pozycja Wartość rynkowa (szacunkowa) Aktualna ocena Ocena potencjału Lamine Yamal 18 FC Barcelona Prawoskrzydłowy 148–155 mln euro 89 95 Antonio Nusa 21 RB Lipsk Prawoskrzydłowy/Lewoskrzydłowy 18–22 mln euro 76 88 Matías Soulé 23 AS Roma Prawoskrzydłowy 17–23 mln euro 79 85 Arda Güler 21 Real Madryt CAM/RW 38–42 mln euro 81 88 Facundo Buonanotte 21 Leicester City Prawoskrzydłowy 14–20 mln euro 76 84 Désiré Doué 20 Paris SG Prawoskrzydłowy/Pomocnik środkowy 55–60 mln euro 76 89 Amad Diallo 23 Manchester United Prawoskrzydłowy 28–32 mln euro 78 85 Johan Bakayoko 23 PSV Eindhoven RW 31–35 mln euro 81 88 Ángelo Gabriel 21 Al-Nassr Prawoskrzydłowy 10–15 mln euro 74 84 Oscar Gloukh 22 RB Salzburg Prawoskrzydłowy/ofensywny pomocnik 18–24 mln euro 76 85

Uwaga: Oceny i wartości są szacunkami opartymi na trendach EAFC; ostateczne dane w EAFC 26 mogą się różnić.

1. Lamine Yamal [Najlepszy młody talent na pozycji prawego skrzydłowego w Ultimate]

Atrybut Szczegóły Wiek/Obywatelstwo/Klub 18 / Hiszpania / FC Barcelona Ogólna ocena (OVR) 89 Szybkość (PAC) 85 Strzelanie (SHO) 81 Podania (PAS) 86 Drybling (DRI) 90 Obrona (DEF) 23 Preferowana noga Lewa

Lamine Yamal zajmuje pierwsze miejsce na liście jako talent pokoleniowy o światowej klasy potencjale. Już w wieku zaledwie 18 lat osiągnął elitarny poziom 89 w klasyfikacji ogólnej, a jego bezbłędna kontrola piłki, wysokie przyspieszenie i doskonała wizja gry sprawiają, że jest on idealnym filarem, który będzie dominował na prawym skrzydle przez ponad dekadę.

2. Antonio Nusa [Najlepszy szybki skrzydłowy grający na odwrotnej stronie]

Atrybut Szczegóły Wiek/Obywatelstwo/Klub 21 / Norwegia / RB Leipzig Ogólna ocena (OVR) 76 **Szybkość (PAC) ** 87 Strzelanie (SHO) 71 Podania (PAS) 71 Drybling (DRI) 81 Obrona (DEF) 38 Preferowana noga Prawa

Antonio Nusa stanowi niezwykle ekscytującą i przystępną cenowo opcję dla menedżerów pragnących wzbogacić swój atak o elektryzujące tempo. Obecnie gra w RB Leipzig, a jego duża zwinność i talent pozwalają mu bez trudu wbijać się do środka z pozycji skrzydłowych, aby destabilizować formacje obronne.

3. Matías Soulé [Najlepszy techniczny rozgrywający grający na odwróconej pozycji]

Atrybut Szczegóły Wiek/Obywatelstwo/Klub 23 / Argentyna / AS Roma Ogólna ocena (OVR) 79 Szybkość (PAC) 77 Strzelanie (SHO) 76 Podania (PAS) 79 Drybling (DRI) 82 Obrona (DEF) 44 Preferowana noga Lewa

W barwach AS Roma Soulé gra jako kreatywny wewnętrzny napastnik, łącząc elegancką technikę z doskonałym wyczuciem podań rozbijających obronę. Jako lewonożny zawodnik grający na prawym skrzydle idealnie pasuje do systemów opartych na utrzymywaniu piłki, w których skrzydłowi mają za zadanie przesuwać się do środka i kierować grą.

4. Arda Güler [Najlepszy kreatywny napastnik wewnętrzny]

Atrybut Szczegóły Wiek/Obywatelstwo/Klub 21 / Turcja / Real Madryt Ogólna ocena (OVR) 81 Szybkość (PAC) 70 Strzelanie (SHO) 77 Podania (PAS) 83 Drybling (DRI) 83 Obrona (DEF) 52 Preferowana noga Lewa

Turecki cudowny dzieciak Realu Madryt od razu prezentuje elitarny poziom, a jednocześnie wykazuje imponującą krzywą rozwoju w dłuższej perspektywie. Güler, pełniący przede wszystkim rolę rozgrywającego, wykorzystuje swoje wyjątkowe umiejętności podania i ogromny spokój, by rozbijać niskie bloki obronne, płynnie przechodząc między pozycją ofensywnego pomocnika a prawym skrzydłowym.

5. Facundo Buonanotte [Najlepszy rozgrywający na skrzydle]

Atrybut Szczegóły Wiek/Obywatelstwo/Klub 21 / Argentyna / Leicester City Ogólna ocena (OVR) 76 Szybkość (PAC) 76 Strzelanie (SHO) 71 Podania (PAS) 75 Drybling (DRI) 79 Obrona (DEF) 45 Preferowana noga Lewa

Buonanotte zapewnia fantastyczną elastyczność taktyczną i stanowi doskonałą podstawę do przemyślanych inwestycji. Potrafi grać zarówno jako tradycyjny skrzydłowy, jak i przesuwać się do środka, aby zapełnić lukę na pozycji środkowego ofensywnego pomocnika, a jego precyzyjna kontrola piłki przy dryblingu stanowi ogromną długoterminową wartość dla klubów średniej klasy.

6. Désiré Doué [Najlepszy wszechstronny napastnik o wysokim potencjale rozwoju]

Atrybut Szczegóły Wiek/Obywatelstwo/Klub 20 / Francja / Paris SG Ogólna ocena (OVR) 76 Szybkość (PAC) 79 Strzelanie (SHO) 70 Podania (PAS) 72 Drybling (DRI) 81 Obrona (DEF) 52 Preferowana noga Prawa

Obecnie grający w Paris Saint-Germain Doué jest silnym fizycznie i niezwykle wszechstronnym skrzydłowym. Jego zrównoważona technika prowadzenia piłki oraz wysoka aktywność w defensywie pozwalają mu grać zarówno w środku pola, jak i wysoko na boisku, dzięki czemu staje się potężnym atutem dla drużyny.

7. Amad Diallo [Najlepszy mistrz kontroli piłki]

Atrybut Szczegóły Wiek/Obywatelstwo/Klub 23 / Wybrzeże Kości Słoniowej / Manchester United Ogólna ocena (OVR) 78 Szybkość (PAC) 80 Strzelanie (SHO) 72 Podania (PAS) 74 Drybling (DRI) 82 Obrona (DEF) 42 Preferowana noga Lewa

Amad Diallo to zwinny prawoskrzydłowy napastnik, charakteryzujący się doskonałą zwinnością i wyjątkową kontrolą piłki w dryblingu. Doskonale radzi sobie w ciasnych przestrzeniach w ostatniej trzeciej części boiska, płynnie zmieniając kierunek, aby stworzyć wartościowe okazje do strzału lub wywalczyć kluczowe rzuty karne dla Manchesteru United.

8. Johan Bakayoko [Najlepszy dynamiczny skrzydłowy grający przy linii bocznej]

Atrybut Szczegóły Wiek/Obywatelstwo/Klub 23 / Belgia / PSV Eindhoven Ogólna ocena (OVR) 81 Szybkość (PAC) 83 Strzelanie (SHO) 75 Podania (PAS) 76 Drybling (DRI) 84 Obrona (DEF) 32 Preferowana noga Lewa

Bakayoko wnosi na skrzydło natychmiastową, wybuchową energię, a jednocześnie ma przed sobą ogromne możliwości rozwoju. Pozostając dominującą postacią w PSV Eindhoven, dzięki połączeniu surowej prędkości sprinterskiej i dużej siły fizycznej potrafi powstrzymywać obrońców, po czym posyła precyzyjne dośrodkowania.

9. Ángelo Gabriel [Najlepsza opcja z dużym potencjałem w przystępnej cenie]

Atrybut Szczegóły Wiek/Obywatelstwo/Klub 21 / Brazylia / Al-Nassr Ogólna ocena (OVR) 74 Szybkość (PAC) 81 Strzelanie (SHO) 65 Podania (PAS) 70 Drybling (DRI) 79 Obrona (DEF) 33 Dominująca noga Lewa

Ángelo Gabriel, grający w klubie Al-Nassr, jest skrzydłowym o wielkim talentie, który specjalizuje się w izolowaniu obrońców w sytuacjach jeden na jednego. Jego doskonała równowaga i zwody sprawiają, że jest on interesującym projektem rozwojowym dla menedżerów pragnących dopracować surowy, ale obiecujący talent.

10. Oscar Gloukh [Najlepszy rozgrywający skrzydłowy dryfujący do środka]

Atrybut Szczegóły Wiek/Obywatelstwo/Klub 22 / Izrael / RB Salzburg Ogólna ocena (OVR) 76 Szybkość (PAC) 76 Strzelanie (SHO) 70 Podania (PAS) 75 Drybling (DRI) 79 Obrona (DEF) 41 Preferowana noga Prawa

Gloukh, reprezentujący RB Salzburg, to technicznie sprytny prawoskrzydłowy, który zachowuje się jak tradycyjny numer 10. Kładzie duży nacisk na krótkie kombinacje, płynne przejścia i inteligentne podania prostopadłe, dzięki czemu twoje linie ataku są bardzo dynamiczne.

Kreatywność, szybkość i ogromny potencjał tych prawoskrzydłowych odmienią oblicze Twojej drużyny na kolejne sezony. Na czele listy znajduje się Lamine Yamal – talent pokoleniowy o światowej klasy potencjale, a Antonio Nusa i Facundo Buonanotte stanowią ekscytujące i przystępne cenowo opcje.

Arda Güler i Johan Bakayoko są drożsi, ale zapewniają natychmiastową jakość oraz imponujący potencjał rozwoju. Dla menedżerów poszukujących sprawdzonych gwiazd Saka i Rodrygo to pozycje obowiązkowe.

Ci, którzy dbają o równowagę budżetową, uznają Nico Williamsa i Michaela Olise’a za idealne wybory, łączące silne obecne umiejętności z szansą na rozwój w elitarnych napastników.

Najlepsi prawoskrzydłowi dla drużyn z niższych lig

Znalezienie odpowiedniego skrzydłowego dla mniejszego klubu w trybie kariery w grze EAFC 26 polega przede wszystkim na maksymalnym wykorzystaniu wartości przy jednoczesnym uwzględnieniu długoterminowego rozwoju. Zawodnicy ci są przystępni cenowo w porównaniu z elitarnymi gwiazdami, a jednocześnie mają potencjał, by stać się graczami światowej klasy, co czyni ich idealnym wyborem dla menedżerów dysponujących ograniczonym budżetem.

Imię i nazwisko zawodnika Wiek Klub Pozycja Wartość rynkowa (szacunkowa) Aktualna ocena Ocena potencjału Antonio Nusa 21 RB Lipsk Prawoskrzydłowy/Lewoskrzydłowy 18–22 mln euro 76 88 Johan Bakayoko 23 PSV Eindhoven RW 31–35 mln euro 81 88 Désiré Doué 20 Paris SG Prawoskrzydłowy/Pomocnik środkowy 55–60 mln euro 76 89 Savinho 22 Manchester City RW 23–28 mln euro 82 88 Arda Güler 21 Real Madryt CAM/RW 38–42 mln euro 81 88

Dlaczego właśnie ci zawodnicy?

Dla menedżerów spoza czołowych lig tych pięciu skrzydłowych stanowi idealną równowagę między przystępną ceną a dużym potencjałem rozwoju.

Doué i Nusa to wszechstronni, wysportowani piłkarze, którzy w ciągu kilku sezonów mogą wyrosnąć na kluczowych graczy pierwszego składu. Bakayoko i Savinho wnoszą do drużyny natychmiastowy blask i mają potencjał do dalszego rozwoju, natomiast Güler oferuje elitarne umiejętności techniczne za rozsądną cenę. Każdy z nich stanowi przyszłościową opcję dla ambitnych projektów w niższych ligach.

Najlepsi prawoskrzydłowi w czołowych klubach ligowych

Prowadząc klub z najwyższej ligi w grze EAFC 26, należy skupić się na pozyskiwaniu zawodników, którzy od razu wnoszą wkład do drużyny, a jednocześnie mają potencjał, by wyrosnąć na światowej klasy gwiazdy. Ci prawoskrzydłowi mają już elitarne oceny, doświadczenie w Lidze Mistrzów oraz zdolność do poprowadzenia drużyny do zwycięstwa w najważniejszych meczach.

Imię i nazwisko zawodnika Wiek Klub Pozycja Wartość rynkowa (szacunkowa) Aktualna ocena Ocena potencjału Bukayo Saka 24 Arsenal Prawoskrzydłowy 120–125 mln euro 88 90 Rodrygo Goes 25 Real Madryt Prawoskrzydłowy 90–117 mln euro 86 91 Xavi Simons 23 RB Lipsk Prawoskrzydłowy/ofensywny pomocnik 65–70 mln euro 84 89 Nico Williams 23 Athletic Club Prawoskrzydłowy/Lewoskrzydłowy 78–82 mln euro 86 89 Michael Olise 24 Bayern Monachium Prawoskrzydłowy 75–80 mln euro 84 88

Dlaczego właśnie ci zawodnicy?

Dla menedżerów czołowych lig ci skrzydłowi zapewniają natychmiastowy wpływ na grę oraz jakość, która sprawdzi się w przyszłości. Saka jest prawdopodobnie najlepszym młodym prawoskrzydłowym w piłce nożnej, oferującym szybkość, doskonałe umiejętności techniczne i potencjał przywódczy.

Rodrygo wnosi do Realu Madryt klasę oraz zdolność do błyszczenia na największej europejskiej scenie. Xavi Simons to wszechstronny napastnik, który może grać zarówno na skrzydle, jak i w środku pola, co idealnie wpisuje się w elastyczność taktyczną. Dla klubów poszukujących nieco tańszych, ale nadal elitarnych opcji, Nico Williams i Olise łączą w sobie duży potencjał z wartością odsprzedaży, co czyni ich mądrymi inwestycjami długoterminowymi.

Niedrogie młode talenty na prawym skrzydle w trybie kariery EAFC 26

Dla menedżerów dysponujących skromniejszym budżetem w EAFC 26 prawe skrzydło to pozycja, na której można odkryć ukryte perełki. Ci młodzi utalentowani piłkarze mogą nie zaczynać jako gracze z najwyższymi ocenami, ale przy odpowiednim rozwoju mogą stać się napastnikami zmieniającymi przebieg meczu. Wczesne pozyskanie tych zawodników zapewnia zarówno długoterminową jakość, jak i wysoką wartość odsprzedaży, co czyni ich idealnym wyborem dla projektów w trybie kariery.

Imię i nazwisko zawodnika Wiek Klub Pozycja Wartość rynkowa (szacunkowa) Aktualna ocena Ocena potencjału Roony Bardghji 20 F.C. Kopenhaga Prawoskrzydłowy 3–8 mln euro 71 84 Ben Doak 20 Middlesbrough Prawoskrzydłowy 4–7 mln euro 70 85 Ángelo Gabriel 21 Al-Nassr Prawoskrzydłowy 10–15 mln euro 74 84 Facundo Buonanotte 21 Leicester City Prawoskrzydłowy 14–20 mln euro 76 84 Antonio Nusa 21 RB Lipsk Prawoskrzydłowy/lewoskrzydłowy 18–22 mln euro 76 88

Ci niedrodzy prawoskrzydłowi nie zdominują boiska od razu, ale stanowią doskonałe długoterminowe inwestycje. Nusa i Doué wyróżniają się wszechstronnością i sprawnością fizyczną, Bardghji i Gabriel wnoszą do gry polot za okazyjną cenę, a Doak to surowy, ale obiecujący skrzydłowy, gotowy, by wyrosnąć na przyszłą gwiazdę.

EAFC 26 najlepszych prawoskrzydłowych

Strzelanie bramek decyduje o zwycięstwie, a ja przeanalizowałem już inne pozycje, aby pomóc Ci zbudować kompletny skład. Zapoznaj się z tymi przewodnikami, jeśli chcesz uzyskać pełny obraz sytuacji.

Najlepsi skrzydłowi prawi – Ci skrzydłowi charakteryzują się niesamowitą szybkością i precyzyjnymi dośrodkowaniami, które potrafią całkowicie rozbić obronę przeciwnika. Wykorzystaj ich, by nieustannie wywierać presję na przeciwników i organizować zabójcze ataki.

– Ci skrzydłowi charakteryzują się niesamowitą szybkością i precyzyjnymi dośrodkowaniami, które potrafią całkowicie rozbić obronę przeciwnika. Wykorzystaj ich, by nieustannie wywierać presję na przeciwników i organizować zabójcze ataki. Najlepsi lewoskrzydłowi – zwinni i nieprzewidywalni, ci gracze potrafią minąć obrońców dryblingiem i stworzyć okazje do zdobycia bramki nawet z trudnych kątów. Są idealni do zmiany kierunku ataku i wprowadzania zamieszania w szeregach rywali.

– zwinni i nieprzewidywalni, ci gracze potrafią minąć obrońców dryblingiem i stworzyć okazje do zdobycia bramki nawet z trudnych kątów. Są idealni do zmiany kierunku ataku i wprowadzania zamieszania w szeregach rywali. Najlepsi ofensywni pomocnicy – wizjonerscy pomocnicy, którzy kontrolują tempo gry i podają zabójcze podania prostopadłe do napastników. Są motorem każdego silnego ataku, zapewniając pełną kontrolę taktyczną.

– wizjonerscy pomocnicy, którzy kontrolują tempo gry i podają zabójcze podania prostopadłe do napastników. Są motorem każdego silnego ataku, zapewniając pełną kontrolę taktyczną. Najlepsi prawoskrzydłowi pomocnicy – Niestrudzeni biegacze z wytrzymałością pozwalającą im dominować na skrzydłach, wspierając zarówno obronę, jak i atak. Ich ruchy otwierają przestrzeń i utrzymują przeciwników w napięciu.

– Niestrudzeni biegacze z wytrzymałością pozwalającą im dominować na skrzydłach, wspierając zarówno obronę, jak i atak. Ich ruchy otwierają przestrzeń i utrzymują przeciwników w napięciu. Najlepsi lewoskrzydłowi pomocnicy – wszechstronni kreatorzy, którzy potrafią wnosić wkład w ofensywę, a także cofać się, by pomóc w obronie. Dodają wszechstronności twojej drużynie i pomagają utrzymać stałą presję na całym boisku.

Nie przestawaj poszukiwać tych talentów i dopracowuj swój skład, aby zdobywać gole i dominować w każdym meczu w trybie kariery!

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