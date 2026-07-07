Die besten Rechtsaußen des EAFC 26

Die besten Rechtsaußen in Ostafrikanischer und Zentralafrikanischer Fußballverband 26 sind unerlässlich, um die Abwehr zu dehnen und Torchancen zu schaffen, wodurch deine Mannschaft im Angriff unberechenbar wird.

In Karrieremodus, Die Rolle des rechten Flügelspielers gewinnt noch mehr an Bedeutung . Manager suchen oft nach jungen Talenten, die sich zu Weltklasse-Stars entwickeln können, während andere auf erfahrene Spieler setzen, die bereits sofort einen Beitrag leisten können.

In diesem Leitfaden werden die besten Rechtsaußen in Ostafrikanischer und Zentralafrikanischer Fußballverband 26– von erschwinglichen Wunderkindern mit enormem Entwicklungspotenzial bis hin zu etablierten jungen Stars, die schon jetzt bereit sind, die Top-Ligen zu dominieren. Nutze diese Liste, um Talente zu entdecken, Transfers zu planen und die ultimative Mannschaft aufzubauen KarrieremodusMannschaft.

Rechtsaußen mit dem größten Potenzial im Karrieremodus von EAFC 26

Für vieleKarrieremodus Führungskräfte, der lohnendste Teil von Ostafrikanischer und Zentralafrikanischer Fußballverband 26 is Entdeckung und Förderung junger Spieler zu zukünftigen Superstars.

Rechtsaußen sind besonders spannend zu beobachten, weil Sie können die Art und Weise, wie Ihr Team angreift, durch Tempo, Flair und Kreativität völlig verändern.. Die Verpflichtung eines Spielers mit großem Potenzial stärkt nicht nur sofort deinen Kader, sondern sichert dir auch einen Eckpfeiler für den Erfolg in den kommenden Spielzeiten.

Karrieremodus in Ostafrikanischer und Zentralafrikanischer Fußballverband 26betont Langfristige Planung, und wer frühzeitig in die richtigen Talente investiert, wird oft belohnt mit massives Wachstum im dritten oder vierten Jahr. Damit ist der Transfermarkt ein entscheidender Bestandteil Ihrer Strategie, auf dem kluge Entscheidungen den weiteren Weg Ihres Vereins bestimmen können.

Manche Manager bevorzugen es, großen Namen hinterherzujagen, die bereits auf den größten Bühnen glänzen, während andere Spaß daran haben, verborgene Talente zu entdecken – Wunderkinder, die zwar zunächst nur bescheidene Bewertungen haben, sich aber unter der richtigen Anleitung zu Weltklasse-Flügelspielern entwickeln können.

Im nächsten Abschnitt habe ich eine Liste der Die 10 besten Rechtsaußen mit den besten KarrieremodusPotenzial inOstafrikanischer und Zentralafrikanischer Fußballverband 26. Dazu gehört eine Mischung aus etablierten jungen Stars und kostengünstigen Nachwuchstalenten, die sich perfekt für ambitionierte Manager eignen.

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Wer sind die besten Rechtsaußen, die man im Karrieremodus von FC 26 kaufen kann?

Die besten Rechtsaußen in EAFC 26 – Karrieremodus Sie bringen Tempo, Flair und langfristiges Wachstum in jede Mannschaft. Einige sind erschwingliche Geheimtipps, während andere dazu bestimmt sind, weltweite Superstars zu werden. Nachfolgend finden Sie eine Tabelle mit den herausragenden Talenten, die Sie im Auge behalten sollten.

Name des Spielers Age Verein Position Marktwert (geschätzt) Aktuelle Bewertung Potenzialbewertung Lamine Yamal 18 Fußballverein Barcelona RW 148–155 Mio. € 89 95 Antonio Nusa 21 RB Leipzig Rechts / Links 18–22 Mio. € 76 88 Matías Soulé 23 AS Roma RW 17–23 Millionen Euro 79 85 Arda Güler 21 Real Madrid Tor/Rote Karte 38–42 Mio. € 81 88 Facundo Buonanotte 21 Leicester City RW 14–20 Mio. € 76 84 Désiré Doué 20 Paris Saint-Germain Rechter Mittelfeldspieler 55–60 Millionen Euro 76 89 Amad Diallo 23 Manchester United RW 28–32 Millionen Euro 78 85 Johan Bakayoko 23 PSV Eindhoven RW 31–35 Millionen Euro 81 88 Ángelo Gabriel 21 Der Sieg RW 10–15 Mio. € 74 84 Oscar Gloukh 22 RB Salzburg Rechter Flügel/Mittelstürmer 18–24 Mio. € 76 85

Hinweis: Die Bewertungen und Werte sind Schätzungen auf der Grundlage der EAFC-Trends; die endgültigen Zahlen in EAFC 26 können davon abweichen.

1. Lamine Yamal [Das beste Nachwuchstalent auf der Position des rechten Flügelspielers]

Attribut Detail Alter/Nationalität/Verein 18 / Spanien / FC Barcelona Gesamtbewertung (OVR) 89 Frieden (PAC) 85 Schießen (SHO) 81 Passing (PAS) 86 Dribbling (DRI) 90 Verteidigung (DEF) 23 Bevorzugter Fuß Links

Lamine Yamal führt die Liste als Ausnahmetalent seiner Generation mit Weltklasse-Potenzial an. Mit gerade einmal 18 Jahren erreicht er bereits eine Gesamtbewertung von 89 in der Elite-Klasse. Seine makellose Ballbeherrschung, seine hohe Beschleunigung und sein überragendes Spielverständnis machen ihn zum ultimativen Eckpfeiler, der die rechte Flanke über ein Jahrzehnt lang dominieren wird.

2. Antonio Nusa [Bester schneller Flügelspieler mit umgekehrter Laufbahn]

Attribut Detail Alter/Nationalität/Verein 21 / Norwegen / RB Leipzig Gesamtbewertung (OVR) 76 **Frieden (PAC) ** 87 Schießen (SHO) 71 Passing (PAS) 71 Dribbling (DRI) 81 Verteidigung (DEF) 38 Bevorzugter Fuß Richtig

Antonio Nusa ist eine unglaublich spannende und kostengünstige Option für Trainer, die ihren Angriff mit elektrisierender Schnelligkeit verstärken möchten. Derzeit spielt er bei RB Leipzig, und dank seiner hohen Beweglichkeit und seines Gespürs für das Spiel kann er mühelos von den Außenpositionen nach innen ziehen und so die Abwehrreihen aus dem Gleichgewicht bringen.

3. Matías Soulé [Bester technischer Spielmacher mit Rückwärtspassspiel]

Attribut Detail Alter/Nationalität/Verein 23 / Argentinien / AS Roma Gesamtbewertung (OVR) 79 Frieden (PAC) 77 Schießen (SHO) 76 Passing (PAS) 79 Dribbling (DRI) 82 Verteidigung (DEF) 44 Bevorzugter Fuß Links

Als kreativer Innenstürmer bei der AS Roma verbindet Soulé elegante technische Ausführung mit einem scharfen Blick für Pässe, die die Abwehr aufreißen. Da er als Linksfuß auf dem rechten Flügel spielt, eignet er sich perfekt für ballbesitzorientierte Systeme, in denen Flügelspieler die Aufgabe haben, ins Zentrum zu ziehen und das Spiel zu gestalten.

4. Arda Güler [Bester kreativer Innenstürmer]

Attribut Detail Alter/Nationalität/Verein 21 / Türkei / Real Madrid Gesamtbewertung (OVR) 81 Frieden (PAC) 70 Schießen (SHO) 77 Passing (PAS) 83 Dribbling (DRI) 83 Verteidigung (DEF) 52 Bevorzugter Fuß Links

Das türkische Ausnahmetalent von Real Madrid überzeugt nicht nur sofort mit Spitzenqualität, sondern zeichnet sich auch durch eine beeindruckende langfristige Entwicklungskurve aus. Güler, der in erster Linie als Spielmacher agiert, nutzt seine außergewöhnlichen Passfähigkeiten und seine große Gelassenheit, um kompakte Abwehrreihen zu knacken, und wechselt dabei mühelos zwischen den Positionen im offensiven Mittelfeld und auf der rechten Außenbahn hin und her.

5. Facundo Buonanotte [Bester Flanken-Spielmacher]

Attribut Detail Alter/Nationalität/Verein 21 / Argentinien / Leicester City Gesamtbewertung (OVR) 76 Frieden (PAC) 76 Schießen (SHO) 71 Passing (PAS) 75 Dribbling (DRI) 79 Verteidigung (DEF) 45 Bevorzugter Fuß Links

Buonanotte bietet fantastische taktische Flexibilität und eine hervorragende Grundlage für kluge Investitionen. Er kann sowohl als klassischer Flügelspieler agieren als auch nach innen rücken, um eine Lücke im zentralen offensiven Mittelfeld zu füllen. Seine präzise Dribbeltechnik stellt für Vereine der mittleren Liga einen großen langfristigen Mehrwert dar.

6. Désiré Doué [Bester vielseitiger Angreifer mit großem Entwicklungspotenzial]

Attribut Detail Alter/Nationalität/Verein 20 / Frankreich / Paris SG Gesamtbewertung (OVR) 76 Frieden (PAC) 79 Schießen (SHO) 70 Passing (PAS) 72 Dribbling (DRI) 81 Verteidigung (DEF) 52 Bevorzugter Fuß Richtig

Doué, der mittlerweile für Paris Saint-Germain spielt, ist ein körperlich robuster und äußerst vielseitiger Flügelspieler. Dank seiner ausgewogenen Ballführung und seines hohen Einsatzes in der Defensive kann er sowohl im Mittelfeld als auch weiter vorne auf dem Spielfeld eingesetzt werden und entwickelt sich so zu einem wichtigen Stützpfeiler der Mannschaft.

7. Amad Diallo [Bester Trickster mit präziser Ballbehandlung]

Attribut Detail Alter/Nationalität/Verein 23 / Elfenbeinküste / Manchester United Gesamtbewertung (OVR) 78 Frieden (PAC) 80 Schießen (SHO) 72 Passing (PAS) 74 Dribbling (DRI) 82 Verteidigung (DEF) 42 Bevorzugter Fuß Links

Amad Diallo ist ein wendiger Rechtsaußen mit hervorragender Beweglichkeit und außergewöhnlicher Ballbeherrschung. Er blüht auf engen Räumen im letzten Drittel auf und wechselt nahtlos die Richtung, um hochkarätige Torchancen zu schaffen oder entscheidende Elfmeter für Manchester United herauszuholen.

8. Johan Bakayoko [Bester explosiver Flügelspieler an der Seitenlinie]

Attribut Detail Alter/Nationalität/Verein 23 / Belgien / PSV Eindhoven Gesamtbewertung (OVR) 81 Frieden (PAC) 83 Schießen (SHO) 75 Passing (PAS) 76 Dribbling (DRI) 84 Verteidigung (DEF) 32 Bevorzugter Fuß Links

Bakayoko sorgt auf dem Flügel sofort für explosive Spielfreude und hat noch viel Raum für weitere Entwicklung. Er ist nach wie vor eine dominierende Kraft beim PSV Eindhoven, und dank seiner Kombination aus roher Sprintgeschwindigkeit und großer körperlicher Stärke kann er Außenverteidiger in Schach halten, bevor er präzise Flanken schlägt.

9. Ángelo Gabriel [Die beste preisgünstige Option mit viel Flair]

Attribut Detail Alter/Nationalität/Verein 21 / Brasilien / Al-Nassr Gesamtbewertung (OVR) 74 Frieden (PAC) 81 Schießen (SHO) 65 Passing (PAS) 70 Dribbling (DRI) 79 Verteidigung (DEF) 33 Bevorzugter Fuß Links

Ángelo Gabriel, der für Al-Nassr spielt, ist ein spielstarker Flügelspieler, der sich darauf spezialisiert hat, Verteidiger in Eins-gegen-Eins-Situationen auszuspielen. Dank seiner hervorragenden Balance und seiner Tricks ist er ein spannendes Entwicklungsprojekt für Trainer, die einen noch ungeschliffenen Spieler mit großem Potenzial weiterbringen möchten.

10. Oscar Gloukh [Bester zentral agierender, nach außen ziehender Spielmacher]

Attribut Detail Alter/Nationalität/Verein 22 / Israel / RB Salzburg Gesamtbewertung (OVR) 76 Frieden (PAC) 76 Schießen (SHO) 70 Passing (PAS) 75 Dribbling (DRI) 79 Verteidigung (DEF) 41 Bevorzugter Fuß Richtig

Gloukh, der für den RB Salzburg spielt, ist ein technisch versierter Rechtsaußen, der sich wie eine klassische Nummer 10 verhält. Er konzentriert sich stark auf kurze Kombinationen, den Spielaufbau und intelligente Steilpässe, wodurch Ihre Angriffslinien äußerst dynamisch bleiben.

Die Kreativität, das Tempo und das große Potenzial dieser RWs werden Ihre Mannschaft in den kommenden Spielzeiten grundlegend verändern. Lamine Yamal steht als Ausnahmetalent seiner Generation mit Weltklasse-Potenzial ganz oben auf der Liste, während Antonio Nusa and Facundo Buonanotte bieten spannende, preisgünstige Optionen.

Arda Güler and Johan Bakayoko sind zwar teurer, bieten aber sofortige Qualität und ein beeindruckendes Wachstum. Für Manager, die nach bewährten Stars suchen, Vonand Rodrygo sind absolute Must-haves.

Wer seinen Haushalt aufstellen muss, wird feststellen, dass Nico Williams and Michael Olise als ideale Wahl gelten, da sie ihre derzeitigen Fähigkeiten mit dem Potenzial verbinden, sich zu Spitzenstürmern zu entwickeln.

Die besten Rechtsaußen für Vereine aus den unteren Ligen

Den richtigen Flügelspieler für einen kleineren Verein in Ostafrikanischer und Zentralafrikanischer Fußballverband 26 Karrieremodusdreht sich alles umWertmaximierung unter Berücksichtigung des langfristigen Wachstums. Diese Spieler sind im Vergleich zu den Topstars erschwinglich, verfügen jedoch über das Potenzial, Weltklasse zu werden, was sie ideal für Manager macht, die mit einem knapperen Budget auskommen müssen.

Name des Spielers Age Verein Position Marktwert (geschätzt) Aktuelle Bewertung Potenzialbewertung Antonio Nusa 21 RB Leipzig Rechts / Links 18–22 Mio. € 76 88 Johan Bakayoko 23 PSV Eindhoven RW 31–35 Millionen Euro 81 88 Désiré Doué 20 Paris Saint-Germain Rechter Mittelfeldspieler 55–60 Millionen Euro 76 89 Savinho 22 Manchester City RW 23–28 Mio. € 82 88 Arda Güler 21 Real Madrid Tor/Rote Karte 38–42 Mio. € 81 88

Warum gerade diese Auswahl?

Für Manager außerhalb der Top-Ligen bieten diese fünf Flügelspieler die ideale Balance zwischen Erschwinglichkeit und großem Potenzial.

Begabt and Insel sind vielseitige, athletische Spieler, die sich über mehrere Spielzeiten hinweg zu wichtigen Stammspielern entwickeln können. Die Vorfahren and Savinho sofort für Flair sorgen und gleichzeitig Raum für Verbesserungen bieten, während Güler bietet erstklassige technische Leistung zu einem angemessenen Preis. Jedes davon bietet zukunftssichere Optionen für ambitionierte Projekte in den unteren Ligen.

Die besten Rechtsaußen der Top-Liga-Teams

Wenn man einen Spitzenverein in Ostafrikanischer und Zentralafrikanischer Fußballverband 26, das Ziel ist es, einen Vertrag abzuschließen Spieler, die sofort Leistung bringen können und gleichzeitig noch das Potenzial haben, sich zu Weltklasse-Superstars zu entwickeln. Diese Rechtsaußen verfügen bereits über Spitzenbewertungen, Champions-League-Erfahrung und die Fähigkeit, ihre Mannschaft in den wichtigsten Spielen zum Sieg zu führen.

Name des Spielers Age Verein Position Marktwert (geschätzt) Aktuelle Bewertung Potenzialbewertung Bukayo Saka 24 Arsenal RW 120–125 Millionen Euro 88 90 Rodrygo Goes 25 Real Madrid RW 90–117 Mio. € 86 91 Xavi Simons 23 RB Leipzig Rechter Flügel/Mittelstürmer 65–70 Millionen Euro 84 89 Nico Williams 23 Sportverein Rechts / Links 78–82 Millionen Euro 86 89 Michael Olise 24 Bayern München RW 75–80 Millionen Euro 84 88

Warum gerade diese Auswahl?

Für Manager der obersten Ligen bieten diese Flügelspieler unmittelbare Wirkung und zukunftssichere Qualität. Von Er gilt als der wohl beste junge Rechtsaußen der Liga und überzeugt durch Schnelligkeit, technische Brillanz und Führungspotenzial.

Rodrygo bringt Real Madrids Tradition mit und die Fähigkeit, auf Europas größter Bühne zu glänzen. Xavi Simons ist ein vielseitiger Stürmer, der sowohl auf den Außenbahnen als auch im Zentrum spielen kann und somit ideale Voraussetzungen für taktische Flexibilität bietet. Für Vereine, die nach etwas erschwinglicheren, aber dennoch erstklassigen Optionen suchen, Nico Williams and Olise Sie vereinen hohes Potenzial mit Wiederverkaufswert und sind somit kluge langfristige Investitionen.

Günstige Wunderkinder auf der rechten Außenbahn im Karrieremodus von EAFC 26

Für Führungskräfte, die mit knapperen Budgets arbeiten, in Ostafrikanischer und Zentralafrikanischer Fußballverband 26, dasAuf der rechten Seite kann man versteckte Schätze entdecken.. Diese Nachwuchstalente gehören vielleicht zunächst nicht zu den Spielern mit den höchsten Bewertungen, aber mit der richtigen Förderung können sie zu Stürmern werden, die das Spiel entscheidend beeinflussen. Wenn man sie frühzeitig unter Vertrag nimmt, sichert man sich sowohl langfristige Qualität als auch einen hohen Wiederverkaufswert, was sie perfekt macht für KarrieremodusProjekte.

Name des Spielers Age Verein Position Marktwert (geschätzt) Aktuelle Bewertung Potenzialbewertung Rooney Bardghji 20 F.C. Kopenhagen RW 3–8 Mio. € 71 84 Ben Doak 20 Middlesbrough RW 4–7 Mio. € 70 85 Ángelo Gabriel 21 Der Sieg RW 10–15 Mio. € 74 84 Facundo Buonanotte 21 Leicester City RW 14–20 Mio. € 76 84 Antonio Nusa 21 RB Leipzig Rechts / Links 18–22 Mio. € 76 88

Diese vielversprechenden Talente aus dem rechten Flügel werden zwar nicht sofort eine führende Rolle einnehmen, sind aber langfristig gesehen hervorragende Projekte. Insel and Begabt bieten Vielseitigkeit und Athletik, Barden and Gabriel sorgen für Flair zu Schnäppchenpreisen und Geh weg ist ein noch unerfahrener, aber vielversprechender Flügelspieler, der das Zeug dazu hat, sich zu einem zukünftigen Star zu entwickeln.

EAFC 26: Die besten Rechtsaußen

Tore entscheiden Spiele, und ich habe mir bereits andere Positionen angesehen, um dir beim Aufbau eines kompletten Kaders zu helfen. Schau dir diese Anleitungen an, wenn du dir einen umfassenden Überblick verschaffen möchtest.

Die besten Rechtsaußen – Diese Flügelspieler bringen wahnsinniges Tempo und präzise Flanken mit, die die Abwehrreihen regelrecht aufreißen können. Setze sie ein, um den Gegner ständig unter Druck zu setzen und tödliche Angriffe einzuleiten.

– Diese Flügelspieler bringen wahnsinniges Tempo und präzise Flanken mit, die die Abwehrreihen regelrecht aufreißen können. Setze sie ein, um den Gegner ständig unter Druck zu setzen und tödliche Angriffe einzuleiten. Die besten Linksaußen – Diese Spieler sind wendig und unberechenbar – sie können Verteidiger ausspielen und aus schwierigen Winkeln Torchancen herausspielen. Sie eignen sich perfekt, um den Angriff umzustellen und die Gegner im Ungewissen zu lassen.

– Diese Spieler sind wendig und unberechenbar – sie können Verteidiger ausspielen und aus schwierigen Winkeln Torchancen herausspielen. Sie eignen sich perfekt, um den Angriff umzustellen und die Gegner im Ungewissen zu lassen. Die besten CAMs – Visionäre Mittelfeldspieler, die das Tempo bestimmen und deinen Stürmern entscheidende Steilpässe zuspielen. Sie sind der Motor hinter jedem starken Angriff und verschaffen dir die volle taktische Kontrolle.

– Visionäre Mittelfeldspieler, die das Tempo bestimmen und deinen Stürmern entscheidende Steilpässe zuspielen. Sie sind der Motor hinter jedem starken Angriff und verschaffen dir die volle taktische Kontrolle. Die besten rechten Mittelfeldspieler – Unermüdliche Läufer, die über die nötige Ausdauer verfügen, um große Räume zu beherrschen und dabei sowohl die Verteidigung als auch den Angriff zu unterstützen. Ihre Laufwege schaffen Freiräume und halten die Gegner auf Trab.

– Unermüdliche Läufer, die über die nötige Ausdauer verfügen, um große Räume zu beherrschen und dabei sowohl die Verteidigung als auch den Angriff zu unterstützen. Ihre Laufwege schaffen Freiräume und halten die Gegner auf Trab. Die besten linken Mittelfeldspieler – Vielseitige Spielmacher, die sowohl im Angriff Akzente setzen als auch sich zurückziehen können, um in der Verteidigung auszuhelfen. Sie verleihen Ihrem Kader Vielseitigkeit und tragen dazu bei, auf dem gesamten Spielfeld konstanten Druck aufrechtzuerhalten.

Halte weiterhin Ausschau nach diesen Talenten und passe deine Aufstellung immer wieder an, um Tore zu schießen und jedes Spiel zu dominieren in Karrieremodus!