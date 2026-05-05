10 najlepszych gier z serii „The Elder Scrolls”: ostateczny ranking na rok 2026

Debata na temat tego, która gra z serii „The Elder Scrolls” jest najlepsza, nigdy się nie kończy i rozumiem, dlaczego. Seria „The Elder Scrolls” (TES) cieszy się ogromną popularnością i łatwo zrozumieć, dlaczego: ta gra ma naprawdę wiele do zaoferowania.

Grałem sporo w „Skyrim” i wciąż pamiętam, jak miałem obsesję na punkcie zdobywania najrzadszych elementów wyposażenia. Zbieranie tych masek kapłanów smoków to jedne z moich najmilszych wspomnień z gry.

Niektóre gry z serii TES przenoszą cię do świata, w którym gracz ma pełną swobodę działania, podczas gdy inne skupiają się na ustrukturyzowanej fabule i unikalnych, ręcznie tworzonych środowiskach . Przeanalizowałem wiele gier z tej serii, aby dowiedzieć się, które z nich są najlepsze i dlaczego.

Jeśli grasz w „The Elder Scrolls Online” (ESO), być może zastanawiasz się, która gra z serii TES dla jednego gracza najbardziej przypomina ESO pod względem walki, mechaniki i struktury świata. Jeśli jesteś wieloletnim fanem, ten ranking pomoże ci porównać poszczególne gry. A jeśli jesteś entuzjastą g ier RPG, prawdopodobnie trafiłeś tutaj, aby sprawdzić, jak TES wypada w porównaniu z seriami „The Witcher”, „Fallout” czy „Dark Souls”.

Niezależnie od tego, do której grupy należysz, na tej liście znajdziesz coś dla siebie. Oprócz tytułów z głównej serii dodałem do niej również najlepsze dodatki DLC. Niech ten przewodnik stanie się Twoim kompletnym przewodnikiem po serii TES. Podam również linki do najlepszych ofert, dzięki czemu będziesz mógł kupić te gry w niskiej cenie i od razu zacząć grać.

Nasze najlepsze propozycje z serii The Elder Scrolls

Niestety dla nas seria TES nie jest tak rozbudowana jak niektóre inne uwielbiane serie. Nie oznacza to jednak, że nie zasługuje na własny, obszerny i skrupulatny ranking. Nie zapominajcie też, że ma mnóstwo świetnych dodatków DLC i zabawnych modów. Oto 5 najlepszych tytułów, które wyniosły tę serię do rangi złotego standardu:

1 The Elder Scrolls Online: Morrowind 2017 Idealne połączenie nostalgii i nowoczesnej rozrywki w stylu MMO. Buy now 2 The Elder Scrolls V: Skyrim 2021 Ogromny otwarty świat z prężną społecznością modderów. Buy now 3 The Elder Scrolls IV: Oblivion 2006 Idealne połączenie fabuły i jednych z najlepszych wątków pobocznych w całej serii. Buy now

Ale to jeszcze nie wszystko – przed nami jeszcze dwa razy więcej. Przewiń więc w dół i przeczytaj artykuł do końca. Przedstawię Ci wszystkie niezbędne szczegóły.

10 najlepszych gier z serii Elder Scrolls: pełny ranking na rok 2025

Jeśli szukasz najlepszej gry z serii „The Elder Scrolls”, nie ma jednej odpowiedzi. Zależy to od tego, co najbardziej cenisz w grach RPG. Jeśli jesteś miłośnikiem fabuły, nic nie dorównuje „Morrowind”. Jego głęboko rozbudowany świat i charakterystyczna kultura sprawiają, że jest to najbardziej wyjątkowa sceneria w całej serii. Jeśli zależy Ci na niekończącej się eksploracji, Skyrim spełni Twoje oczekiwania. Ale odbiegam od tematu. Omówię wszystkie te kwestie w pełnym rankingu poniżej.

Przy tworzeniu rankingu oceniłem każdą grę z serii „The Elder Scrolls” na podstawie kilku kluczowych elementów:

Rozgrywka : walka, eksploracja, konstrukcja zadań i nie tylko.

: walka, eksploracja, konstrukcja zadań i nie tylko. Powtarzalność rozgrywki : modyfikacje, różne zakończenia, zadania poboczne. Wiecie, o co chodzi.

: modyfikacje, różne zakończenia, zadania poboczne. Wiecie, o co chodzi. Grafika i remastery: nowoczesna dostępność oraz ulepszenia wizualne.

Zobaczmy, jak każda z gier wpłynęła na serię i jej prężną społeczność.

1. The Elder Scrolls Online: Morrowind – Day One Edition (najlepsze rozszerzenie dla miłośników fabuły)

Platformy Rok wydania Dodatki DLC i dodatkowa zawartość PC, PS4, Xbox One 2017 Część rozszerzeń ESO

The Elder Scrolls Online: Morrowind przenosi graczy z powrotem do Vvardenfell, legendarnego regionu znanego z gry The Elder Scrolls III: Morrowind. To rozszerzenie tchnie nowe życie w The The Elder Scrolls Online, łącząc mechanikę gier MMO z głęboką, bogatą w fabułę narracją.

Jeśli jesteś fanem serii Elder Scrolls, to DLC przenosi znany świat do nowoczesnej oprawy. Zawiera zaktualizowaną grafikę, udźwiękowienie oraz intrygi oparte na frakcjach.

Nowa klasa Strażnika, pola bitew PvP oraz wciągająca fabuła główna sprawiają, że jest to jedna z najbardziej wciągających gier z otwartym światem w serii ESO. Walka przebiega płynnie, a nostalgia za Morrowindem sięga zenitu.

Projekt zadań i mechanika RPG sprawiają, że gra jest wciągająca zarówno dla weteranów ESO, jak i nowicjuszy.

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2. The Elder Scrolls V: Skyrim – Anniversary Edition (najlepsza gra pod względem nieograniczonej powtarzalności)

Platformy Rok wydania Dodatki DLC i dodatkowa zawartość PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch 2021 Dawnguard, Dragonborn, Hearthfire

Gdybym miał wybrać tytuł z serii TES, w który prawdopodobnie grał każdy, byłby to Skyrim. Spędziłem niezliczone miesiące w prawdziwym świecie, odkrywając jego kolosalny świat. Rozległa gra RPG Skyrim z otwartym światem pozwala na szerokie możliwości personalizacji. Oferuje setki godzin eksploracji, fabuły i absolutnie wspaniałą swobodę w grze.

To prawdopodobnie jedna z najlepszych gier RPG na rynku.

Wiecie, minęła już prawie dekada, a Skyrim nadal pozostaje grą z największą liczbą modów w historii. Oznacza to, że wciąż jest świeża i można w nią grać wielokrotnie. Walka od samego początku jest płynna, a gracz ma do wyboru nieskończoną liczbę opcji. Możesz być zabójcą, magiem, wojownikiem lub kimkolwiek zechcesz. Dodanie smoków, okrzyków i zadań frakcyjnych również sprawia, że każda rozgrywka jest wyjątkowa.

To naprawdę dynamiczna gra, w którą warto zagrać.

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3. The Elder Scrolls IV: Oblivion (najlepsza pod względem fabuły i eksploracji)

Platformy Rok wydania Dodatki DLC i dodatkowa zawartość PC, Xbox 360, PS3 2006 Drżące Wyspy, Rycerze Dziewięciu

Oblivion osiąga idealną równowagę między głębią fabuły a przygodą w otwartym świecie. Z pewnością ucieszy cię fakt, że gra oferuje jedną z najlepszych głównych linii fabularnych w serii Elder Scrolls. Serio, główne zadania są pełne dramatyzmu. Mnóstwo intryg politycznych, zdrad i epickich bitew.

Jeśli grałeś w Oblivion, wiesz, jak niesamowita jest różnorodność zadań w tej grze RPG akcji. Znajdziesz tu legendarne misje z fabuły Mrocznego Bractwa oraz niesamowite krajobrazy z dodatków DLC. Więcej na ten temat powiem później. Gra wprowadziła system Radiant AI, dzięki czemu postacie niezależne zachowują się mniej „jak postacie niezależne”.

Otwarta ewolucja postaci pozwala graczom stworzyć dowolnego bohatera, jakiego tylko zapragną, więc czemu by nie zacząć od razu?

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4. Skyrim – dodatek Dragonborn (najlepsze rozszerzenie zapewniające epickie bitwy)

Platformy Rok wydania Dodatki i zawartość dodatkowa PC, PS4, Xbox One, Switch 2012 Część dodatków do gry Skyrim

Dragonborn to najbardziej ekscytujące DLC w Skyrim. Oferuje zupełnie nową wyspę do odkrycia, epickie bitwy ze smokami oraz bogatą fabułę powiązaną z pierwszym Dragonbornem, Miraakiem. To rozszerzenie nie tylko dodaje nowe lokacje, ale także wzbogaca rozgrywkę o nowe okrzyki, broń oraz elementy horroru w stylu Lovecrafta.

Gracze mogą jeździć na smokach, posługiwać się unikalnymi artefaktami daedrycznymi oraz walczyć z wyznawcami kultu, którzy pragną przejąć twoją moc. Solstheim, nowa wyspa, różni się od kontynentu Skyrim.

Znajdują się na niej mroczne wulkaniczne krajobrazy i starożytne ruiny Nordów, które tylko czekają na odkrycie!

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5. The Elder Scrolls Online (najlepsza gra MMO dla fanów serii TES)

Platformy Rok wydania DLC i dodatkowa zawartość PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S 2014 Liczne dodatki, w tym Morrowind, Summerset, Elsweyr i High Isle

The Elder Scrolls Online to najlepsza gra MMO dla miłośników serii TES, która ożywia świat Tamriel dzięki rozgrywce wieloosobowej w czasie rzeczywistym. W odróżnieniu od tradycyjnych gier z serii TES oferuje ona ogromne wydarzenia światowe, wojny gildii oraz system oparty na klasach postaci.

Świat tętni życiem dzięki frakcjom, polom bitewnym PvP oraz charakterystycznej dla ESO fabule bogatej w detale.

Gracze mogą łączyć siły z innymi, by eksplorować lochy, pokonywać potężnych bossów światowych lub po prostu wędrować po świecie we własnym tempie. Chociaż gra różni się od RPG dla jednego gracza, oddaje ducha serii Elder Scrolls w formacie online. Według ZeniMax Online Studios w ESO nadal gra ponad 22 miliony graczy na całym świecie.

Jeśli lubisz gry MMORPG i podoba ci się seria TES, to czemu by nie spróbować?

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6. The Elder Scrolls Online – dodatek Summerset (najlepsze rozszerzenie w stylu high fantasy)

Platformy Rok wydania Dodatki i dodatkowa zawartość PC, PS4, Xbox One 2018 Część dodatków do gry The Elder Scrolls Online

Dodatek „Summerset” wzbogaca wrażenia z gry w „ The The Elder Scrolls Online”. Przenosi graczy na Wyspy Summerset. I, na Boga, to rozszerzenie do gry jest prawdziwym arcydziełem wizualnym. Znajdziemy w nim bujne elfie miasta, niesamowite ukryte ruiny oraz złożoną scenę polityczną. Jeśli chcesz odkryć nowy zakątek Tamrielu, nie możesz przegapić tej dodatkowej zawartości.

Summerset wprowadza również zaczarowany Zakon Psijic. Pozwala on opanować magię opartą na czasie (przypomniało mi to Harry'ego Pottera. Przychodzą mi na myśl gry takie jak „Hogwarts Legacy”). Oferuje również szeroki wybór frakcji.

Niezależnie od tego, czy jesteś weteranem gier MMO, czy po prostu lubisz otwarte światy, pokochasz to DLC z serii The Elder Scrolls.

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7. Oblivion – DLC „„Drżące Wyspy” (najlepsze pod względem unikalnego budowania świata)

Platformy Rok wydania DLC i dodatkowa zawartość PC, Xbox 360, PS3 2007 Część dodatków do gry Oblivion

Dodatek „The „Drżące Wyspy” to jedno z najbardziej ambitnych rozszerzeń w serii „The Elder Scrolls”. Zamiast po prostu dodawać nowe zadania, przenosi graczy do królestwa Sheogoratha (Księcia Daedrycznego). Wkrocz do krainy szaleństwa, podzielonej na Manię i Demencję. Wszystko, od architektury po postacie niezależne, odzwierciedla chaotyczną naturę Księcia Daedrycznego.

Jeśli lubisz wyjątkowe światy gier RPG, to ten przełomowy dodatek do serii oferuje świat do odkrycia, jakiego nie ma nigdzie indziej w serii TES. Zawiera on również jedną z najlepszych fabuł w całej serii, w której gracz stara się zdobyć przychylność Sheogoratha, by w końcu zająć jego miejsce.

Nieprzewidywalny świat i dziwaczne postacie sprawiają, że każda chwila jest świeża i pełna nieoczekiwanych zwrotów akcji.

8. The Elder Scrolls II: Daggerfall (najlepsza gra dla zapalonych graczy)

Platformy Rok wydania Dodatki i zawartość dodatkowa PC 1996 Brak

Dla nowicjuszy i weteranów serii TES, którzy interesują się retro RPG, Daggerfall może okazać się strzałem w dziesiątkę. To ogromna gra z otwartym światem, która, co zaskakujące, nadal nie straciła na aktualności. Jej skala jest po prostu oszałamiająca. Znajdziemy w niej 15 000 lokacji i tysiące postaci niezależnych.

Jak na grę z lat 90., nie brakuje jej ambicji. Pod względem skali może nawet konkurować z nowszymi tytułami.

Jeśli lubisz rozbudowaną mechanikę RPG, klasyczne rozgałęziające się fabuły i intrygi frakcyjne, to znajdziesz to tutaj. Walka jest całkiem fajna: mechanika zadawania ciosów za pomocą myszki w czasie rzeczywistym. Trochę bardziej interaktywna niż w nowszych częściach serii.

Magia jest elastyczna, ponieważ możesz tworzyć własne zaklęcia dostosowane do swojej postaci. Gra oferuje ponad 150 godzin rozgrywki.

9. The Elder Scrolls Adventures: Redguard (Najlepsza gra przygodowa w stylu retro)

Platformy Rok wydania Dodatki i dodatkowa zawartość PC 1998 Brak

W przeciwieństwie do większości gier z serii Elder Scrolls, Redguard nie jest tradycyjną grą RPG. To niezwykła gra akcji z elementami przygodowymi. To sprawia, że bardzo różni się od głównej serii, ale nadal oferuje świetną fabułę i bogaty świat. Jeśli lubisz akcję z perspektywy trzeciej osoby, Redguard oferuje kinową, pełną przygód podróż przez Stros M’Kai, z poruszaniem się w stylu parkour i walką na miecze.

Gra zagłębia się w kulturę Yokudanów i Redguardów – stronę Tamrielu rzadko poruszaną w innych tytułach. Choć brakuje jej współczesnej swobody charakterystycznej dla gier z otwartym światem, nadal oferuje świat do odkrycia, pełen tajemnic, zagadek i wciągającej fabuły głównej.

Jest to również pierwsza gra z serii TES, w której wprowadzono w pełni udźwiękowione przerywniki filmowe!

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10. The Elder Scrolls: Arena (najlepsza dla miłośników historii gier RPG)

Platformy Rok wydania DLC i dodatkowa zawartość PC 1994 Brak

Wielkie brawa dla oryginalnej gry, od której wszystko się zaczęło. Zasługuje na miejsce na mojej liście. Arena położyła fundamenty pod naszą ukochaną serię Elder Scrolls. Chociaż w porównaniu z nowoczesnymi odsłonami TES wydaje się przestarzała, to właśnie ona wprowadziła koncepcję ogromnego otwartego świata, walkę w czasie rzeczywistym oraz rozbudowane systemy magii, z których dziś korzystacie w TES. Jeśli grałeś w „Arenę”, wiesz, jak ambitna była ona jak na swoje czasy.

W przeciwieństwie do późniejszych gier z serii TES, „Arena” była bardziej RPG typu dungeon-crawler niż grą typu sandbox z całkowicie otwartym światem. Jednak to właśnie ona ustanowiła podstawowe mechaniki, które do dziś definiują serię. Szczególnie innowacyjny był system magii, pozwalający graczom dostosowywać zaklęcia, podobnie jak w późniejszych grach.

Jej przełomowe cechy utorowały drogę do epickiej skali i swobody, których obecnie oczekujemy od gier z serii Elder Scrolls.

Często zadawane pytania

Ile jest gier z serii Elder Scrolls?

Istnieje 5 tytułów z głównej serii oraz jedna gra MMO (The Elder Scrolls Online). Istnieje również wiele gier pobocznych i gier mobilnych.

Jaka jest kolejność gier z serii Elder Scrolls?

Główna seria wygląda następująco: 1. Arena (1994), 2. Daggerfall (1996), 3. Morrowind (2002), 4. Oblivion (2006), 5. Skyrim (2011), 6. The Elder Scrolls Online (2014, MMO).

Czy Oblivion i Skyrim są ze sobą powiązane?

Tak. Akcja Skyrim rozgrywa się 200 lat po wydarzeniach z Oblivion. Kryzys Oblivionu ukształtował świat Skyrim, ale główne wątki fabularne są odrębne.