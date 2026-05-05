Os 10 melhores jogos da série The Elder Scrolls: o veredicto definitivo para 2026

O debate sobre qual é o melhor jogo da série The Elder Scrolls nunca acaba, e eu percebo bem porquê. A série The Elder Scrolls (TES) é muito querida e é fácil perceber porquê: este título tem imenso para oferecer.

Tendo jogado imenso Skyrim, ainda me lembro de ficar obcecado em conseguir o equipamento mais raro. Colecionar aquelas máscaras de sacerdote-dragão é uma das minhas melhores memórias do jogo.

Alguns jogos da série TES lançam-te num mundo onde a liberdade do jogador é rainha, enquanto outros te levam para uma narrativa estruturada e ambientes únicos criados à mão . Analisei vários títulos da série para descobrir quais são os melhores e porquê.

Se és jogador do The Elder Scrolls Online (ESO), talvez estejas a perguntar-te qual é o título TES para um jogador que mais se assemelha ao combate, às mecânicas e à estrutura do mundo do ESO. Se és fã de longa data, este ranking ajuda-te a ver como cada jogo se compara aos outros. E se és um entusiasta de RPG, provavelmente estás aqui para ver como o TES se compara ao The Witcher, ao Fallout ou ao Dark Souls.

Seja qual for o teu caso, esta lista tem algo para ti. Além de incluir os títulos principais da série, também adicionei os melhores DLCs a esta lista. Deixa que este guia seja o teu roteiro definitivo para o TES. Também vou partilhar links para as melhores promoções, para que possas comprar estes jogos a preços acessíveis e começar a jogar imediatamente.

As nossas melhores escolhas para os jogos da série The Elder Scrolls

Infelizmente para nós, a franquia TES não é tão grande como outras franquias adoradas. Isso não significa que não mereça o seu próprio ranking extenso e meticuloso. E não te esqueças de que tem imensos DLCs fantásticos e mods divertidos. Aqui estão os 5 melhores títulos que elevaram esta série ao padrão de excelência:

1 The Elder Scrolls Online: Morrowind 2017 Uma mistura perfeita de nostalgia e diversão moderna de MMO. Buy now 2 The Elder Scrolls V: Skyrim 2021 Um mundo aberto enorme com uma comunidade de modding super ativa. Buy now 3 The Elder Scrolls IV: Oblivion 2006 Uma combinação perfeita entre o enredo e alguns dos melhores conteúdos secundários da série. Buy now

Mas isto não é tudo – ainda há o dobro por vir. Por isso, desce a página e lê até ao fim. Vou dar-te todos os detalhes que precisas de saber.

Os 10 melhores jogos da série Elder Scrolls: ranking completo de 2025

Se estás à procura do melhor jogo da série Elder Scrolls, não há uma resposta única. Depende do que mais valorizas num RPG. Se és fã da história, nada se compara a Morrowind. A sua construção de mundo profunda e a sua cultura distinta fazem dele o cenário mais único da série. Se queres exploração sem fim, o Skyrim é a escolha certa. Mas, estou a divagar. Vou abordar todos os pontos no ranking completo abaixo.

Para o ranking, avaliei cada jogo da série Elder Scrolls com base em vários elementos-chave:

Jogabilidade : combate, exploração, conceção das missões e muito mais.

: combate, exploração, conceção das missões e muito mais. Rejogabilidade : Mods, finais múltiplos, missões secundárias. Já sabes como é.

: Mods, finais múltiplos, missões secundárias. Já sabes como é. Gráficos e remasterizações: acessibilidade moderna e melhorias visuais.

Vamos descobrir como cada título marcou a série e a sua comunidade em expansão.

1. The Elder Scrolls Online: Morrowind – Edição Day One (A melhor expansão para os fãs da história)

Plataformas Ano de lançamento DLCs e conteúdo extra PC, PS4, Xbox One 2017 Parte das expansões do ESO

The Elder Scrolls Online: Morrowind leva-te de volta a Vvardenfell, a região lendária de The Elder Scrolls III: Morrowind. Esta expansão dá um novo fôlego ao The Elder Scrolls Online, combinando a mecânica dos MMO com uma narrativa profunda e rica em tradição.

Se és fã de The Elder Scrolls, este DLC traz um mundo familiar para um formato moderno. Tem gráficos atualizados, dublagem e intrigas entre facções.

A nova classe Warden, os campos de batalha PvP e uma história principal cativante fazem deste um dos jogos de mundo aberto mais envolventes do ESO. O combate flui bem e a nostalgia de Morrowind é de outro nível.

O design das missões e as mecânicas de RPG do jogo mantêm a experiência envolvente tanto para veteranos do ESO como para novatos.

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2. The Elder Scrolls V: Skyrim – Edição de Aniversário (Ideal para jogabilidade infinita)

Plataformas Ano de lançamento DLCs e conteúdo extra PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S informar, Switch 2021 Dawnguard, Dragonborn, Hearthfire

Se tivesse de escolher um título da série TES que provavelmente toda a gente já jogou, teria de ser o Skyrim. Passei inúmeros meses na vida real a explorar o seu mundo colossal. O vasto RPG de mundo aberto do Skyrim permite-te uma personalização extensa. Oferece centenas de horas de exploração, narrativa e uma liberdade no jogo absolutamente fantástica.

É provavelmente um dos melhores jogos de RPG que existem.

Sabes, já passou cerca de uma década e o Skyrim continua a ser o jogo com mais mods da história. Isso significa que ainda está atual e dá para jogar várias vezes. O combate sempre foi fluido desde o início e tens opções infinitas. Podes ser um assassino, um mago, um guerreiro ou o que quiseres. A adição de dragões, gritos e missões de facções também ajuda a tornar cada jogada única.

É mesmo um jogo incrível que tens de jogar.

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3. The Elder Scrolls IV: Oblivion (O melhor em termos de história e exploração)

Plataformas Ano de lançamento DLCs e conteúdo extra PC, Xbox 360, PS3 2006 Ilhas Tremulantes, Cavaleiros dos Nove

Oblivion consegue um equilíbrio perfeito entre a profundidade do enredo e a aventura num mundo aberto. Vais ficar contente por saber que tem uma das melhores missões principais da série Elder Scrolls. A sério, as missões principais estão repletas de drama. Muita intriga política, traição e batalhas épicas.

Se já jogaste o Oblivion, sabes como a variedade de missões neste RPG de ação é incrível. Tem algumas missões lendárias da história da Irmandade Negra e paisagens alucinantes nos seus DLCs. Vou falar mais sobre isso mais tarde. Além disso, o jogo introduziu a IA «Radiant», que tornou os NPCs menos «NPC-escos».

A progressão de personagem aberta também permite aos jogadores criarem qualquer tipo de herói que desejarem, por isso, porque não começares já?

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4. Skyrim – DLC Dragonborn (A Melhor Expansão para Batalhas Épicas)

Plataformas Ano de lançamento DLCs e conteúdo extra PC, PS4, Xbox One, Switch 2012 Parte das expansões do Skyrim

Dragonborn é o DLC mais emocionante de Skyrim. Oferece uma ilha totalmente nova para explorar, batalhas épicas contra dragões e uma história profunda ligada ao primeiro Dragonborn, Miraak. Esta expansão não se limita a adicionar novos locais, eleva a jogabilidade com novos gritos, armas e influências do terror lovecraftiano.

Podes montar dragões, empunhar artefactos daedricos únicos e lutar contra cultistas que querem roubar o teu poder. Solstheim, a nova ilha, tem um ambiente bem diferente do continente de Skyrim.

Tem paisagens vulcânicas sombrias e ruínas nórdicas antigas à espera de serem descobertas!

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5. The The Elder Scrolls Online (O melhor MMO para fãs de TES)

Plataformas Ano de lançamento DLCs e conteúdo extra PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S informar 2014 Várias expansões, incluindo Morrowind, Summerset, Elsweyr e High Isle

O The Elder Scrolls Online é o MMO definitivo para os fãs de TES, dando vida a Tamriel com ação multijogador em tempo real. Ao contrário dos jogos tradicionais da série TES, este jogo apresenta eventos mundiais em grande escala, guerras de guildas e um sistema baseado em classes.

O mundo parece vivo com facções, campos de batalha PvP e a narrativa rica em tradição que é a marca registada do ESO.

Podes juntar-te a outros jogadores para explorar masmorras, derrotar chefes mundiais gigantescos ou simplesmente vaguear pelo mundo ao teu próprio ritmo. Embora seja diferente de um RPG para um único jogador, capta o espírito da franquia Elder Scrolls num formato online. Segundo a ZeniMax Online Studios, mais de 22 milhões de jogadores em todo o mundo ainda jogam o ESO.

Se curtes MMORPGs e tens gostado da série TES, então porque não experimentas?

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6. The Elder Scrolls Online – DLC Summerset (Melhor Expansão de Alta Fantasia)

Plataformas Ano de lançamento DLCs e Conteúdo Extra PC, PS4, Xbox One 2018 Parte das expansões do The Elder Scrolls Online

O DLC Summerset eleva a experiência do The Elder Scrolls Online. Leva os jogadores às Ilhas Summerset. E, caramba, esta expansão do videojogo é uma verdadeira obra de arte visual. Tem cidades élficas exuberantes, ruínas escondidas incríveis e um panorama político complexo. Se queres explorar uma nova região de Tamriel, não vais querer perder este conteúdo extra.

Summerset também apresenta a encantadora Ordem Psijic. Permite-te dominar magia baseada no tempo (isso fez-me lembrar o Harry Potter. Vêm-me à cabeça jogos como o Hogwarts Legacy). Também te oferece opções de facções bem variadas.

Não importa se és um veterano dos MMOs ou se apenas gostas de mundos abertos, vais adorar este DLC da série Elder Scrolls.

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7. Oblivion – DLC Shivering Isles (O melhor em termos de construção de mundos únicos)

Plataformas Ano de lançamento DLCs e conteúdo extra PC, Xbox 360, PS3 2007 Parte das expansões de Oblivion

O DLC «The «Shivering Isles» é uma das expansões mais ambiciosas da série Elder Scrolls. Em vez de se limitar a adicionar novas missões, leva os jogadores ao reino de Sheogorath (Príncipe Daédrico). Entra numa terra de loucura, dividida em Mania e Dementia. Tudo, desde a arquitetura até aos NPCs, reflete a natureza caótica do Príncipe Daédrico.

Se adoras cenários únicos de RPG, esta expansão marcante para a franquia oferece um mundo para explorar diferente de tudo o que já viste em TES. Também tem um dos melhores enredos da série, em que tens de conquistar a confiança de Sheogorath para, eventualmente, o substituir.

O mundo imprevisível e as personagens estranhas garantem que cada momento pareça novo e cheio de reviravoltas inesperadas.

8. The Elder Scrolls II: Daggerfall (Ideal para jogadores hardcore)

Plataformas Ano de lançamento DLCs e conteúdo extra PC 1996 Nenhum

Para novatos e veteranos da série TES que curtem RPGs retro, o Daggerfall pode ser mesmo a tua onda. É uma experiência de mundo aberto enorme que, surpreendentemente, ainda se mantém atual. A sua escala é simplesmente louca. Tem 15 000 locais e milhares de NPCs.

Para um jogo dos anos 90, não deixa nada a desejar em termos de ambição. Pela sua escala, chega até a dar trabalho a títulos mais recentes.

Se gostas de mecânicas de RPG profundas, narrativas clássicas com ramificações e política entre facções, então vais encontrar tudo isso aqui. O combate é bastante fixe: mecânicas de ataque em tempo real controladas pelo rato. Um pouco mais interativo do que os jogos mais recentes da série.

A magia é flexível, já que podes criar feitiços personalizados para a tua configuração. E tem mais de 150 horas de conteúdo.

9. The Elder Scrolls Adventures: Redguard (Melhor Aventura Retro)

Plataformas Ano de lançamento DLCs e Conteúdo Extra PC 1998 Nenhum

Ao contrário da maioria dos jogos da série Elder Scrolls, o Redguard não é um RPG tradicional. É um jogo de ação e aventura extraordinário. Isso torna-o muito diferente da série principal, mas continua a oferecer uma narrativa forte e um mundo bem construído. Se gostas de ação na terceira pessoa, o Redguard oferece uma viagem cinematográfica e cheia de ação por Stros M’Kai, com movimentos ao estilo parkour e lutas de espadas.

O jogo mergulha na cultura Yokudan e Redguard, um lado de Tamriel raramente explorado. Embora não tenha a liberdade de um mundo aberto moderno, ainda assim tem um mundo para explorar, repleto de segredos, quebra-cabeças e uma missão principal cativante.

É também o primeiro jogo da série TES a apresentar cenas cinematográficas totalmente dubladas!

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10. The Elder Scrolls: Arena (Ideal para os fãs de RPG e de história)

Plataformas Ano de lançamento DLCs e conteúdo extra PC 1994 Nenhum

Um grande elogio ao jogo original que deu início a tudo. Merece um lugar na minha lista. O Arena lançou as bases da nossa adorada série Elder Scrolls. Embora pareça antigo em comparação com os jogos TES mais recentes, foi ele que introduziu o conceito de mundo aberto enorme, o combate em tempo real e os sistemas de magia complexos que hoje aprecias no TES. Se já jogaste o Arena, sabes como era ambicioso para a época.

Ao contrário dos jogos TES posteriores, o Arena era mais um RPG de exploração de masmorras do que um sandbox de mundo totalmente aberto. No entanto, estabeleceu mecânicas fundamentais que ainda hoje definem a série. O sistema de magia foi especialmente inovador, permitindo aos jogadores personalizar feitiços tal como nos jogos posteriores.

As suas funcionalidades revolucionárias abriram caminho para a escala épica e a liberdade que agora esperamos dos jogos da série Elder Scrolls.

Perguntas frequentes

Quantos jogos da série Elder Scrolls existem?

Existem 5 títulos principais e um MMO (The Elder Scrolls Online). Há inúmeros spin-offs e jogos para telemóvel.

Qual é a ordem dos jogos da série Elder Scrolls?

A série principal segue esta ordem: 1. Arena (1994), 2. Daggerfall (1996), 3. Morrowind (2002), 4. Oblivion (2006), 5. Skyrim (2011), 6. The Elder Scrolls Online (2014, MMO).

O Oblivion e o Skyrim estão ligados?

Sim. Skyrim passa-se 200 anos depois de Oblivion. A Crise de Oblivion moldou o mundo de Skyrim, mas as histórias principais são distintas.