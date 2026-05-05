Les 10 meilleurs jeux de la série The Elder Scrolls : le verdict définitif pour 2026

Le débat sur le meilleur jeu de la série The Elder Scrolls ne s'arrête jamais, et je comprends pourquoi. The Elder Scrolls (TES) est très apprécié, et on comprend facilement pourquoi : ce titre a énormément à offrir.

Ayant beaucoup joué à Skyrim, je me souviens encore de mon obsession pour obtenir l’équipement le plus rare. Collectionner ces masques de prêtres-dragons fait partie de mes meilleurs souvenirs dans le jeu.

Certains jeux TES vous plongent dans un univers où la liberté d’action du joueur est reine, tandis que d’autres vous orientent vers une narration structurée et des environnements uniques créés à la main . J’ai analysé de nombreux opus de la série afin de déterminer lesquels sont les meilleurs et pourquoi.

Si vous jouez à The The Elder Scrolls Online (ESO), vous vous demandez peut-être quel titre TES en solo se rapproche le plus du combat, des mécanismes et de la structure du monde d’ESO. Si vous êtes un fan de longue date, ce classement vous aidera à comparer les différents jeux. Et si vous êtes un passionné de jeux de rôle, vous êtes sans doute ici pour comparer TES à The Witcher, Fallout ou Dark Souls.

Quel que soit votre profil, cette liste vous intéressera. Outre les titres principaux de la série, j’ai également ajouté les meilleurs DLC à cette liste. Que ce guide soit votre feuille de route ultime pour The Elder Scrolls. Je vous proposerai également des liens vers les meilleures offres, afin que vous puissiez vous procurer ces jeux à moindre coût et commencer à jouer immédiatement.

Nos coups de cœur parmi les jeux The Elder Scrolls

Malheureusement pour nous, la franchise TES n’est pas aussi vaste que certaines autres franchises très appréciées. Cela ne signifie pas pour autant qu’elle ne mérite pas son propre classement, aussi complet que minutieux soit-il. Et n’oubliez pas qu’elle propose de nombreux DLC exceptionnels et des mods très divertissants. Voici les 5 titres phares qui ont fait de cette série une référence absolue :

1 The Elder Scrolls Online: Morrowind 2017 Un mélange parfait entre nostalgie et plaisir des MMO modernes. Buy now 2 The Elder Scrolls V: Skyrim 2021 Un vaste monde ouvert doté d’une communauté de moddeurs très active. Buy now 3 The Elder Scrolls IV: Oblivion 2006 Un mélange parfait entre l'intrigue et certains des meilleurs contenus secondaires de la série. Buy now

Mais ce n’est pas tout : il en reste encore deux fois plus. Alors, faites défiler la page vers le bas et lisez jusqu’à la fin. Je vais vous donner tous les détails dont vous aurez besoin.

Les 10 meilleurs jeux Elder Scrolls : le classement complet de 2025

Si vous recherchez le meilleur jeu Elder Scrolls, il n’y a pas de réponse unique. Tout dépend de ce que vous appréciez le plus dans un jeu de rôle. Si vous êtes passionné par l’univers du jeu, rien ne vaut Morrowind. La richesse de son univers et sa culture unique en font le cadre le plus singulier de la série. Si vous recherchez une exploration sans fin, Skyrim est fait pour vous. Mais je m’égare. J’aborderai tous ces points dans le classement complet ci-dessous.

Pour établir ce classement, j’ai évalué chaque jeu de la série The Elder Scrolls en fonction de plusieurs éléments clés :

Gameplay : combat, exploration, conception des quêtes, etc.

: combat, exploration, conception des quêtes, etc. Rejouabilité : mods, fins multiples, quêtes secondaires. Vous connaissez la chanson.

: mods, fins multiples, quêtes secondaires. Vous connaissez la chanson. Graphismes et remasters : accessibilité moderne et améliorations visuelles.

Découvrons ensemble l’impact de chaque opus sur la série et sa communauté florissante.

1. The Elder Scrolls Online : Morrowind – Édition Day One (Meilleure extension pour les passionnés d’univers)

Plateformes Année de sortie Contenus téléchargeables et bonus PC, PS4, Xbox One 2017 Fait partie des extensions d’ESO

The Elder Scrolls Online : Morrowind ramène les joueurs à Vvardenfell, la région légendaire de The Elder Scrolls III : Morrowind. Cette extension insuffle un nouveau souffle à The The Elder Scrolls Online en alliant les mécanismes du MMO à une narration riche et imprégnée de l’univers du jeu.

Si vous êtes fan de The Elder Scrolls, ce DLC vous propose un univers familier dans un format moderne. Il bénéficie de graphismes améliorés, d’un doublage de qualité et d’intrigues entre factions.

La nouvelle classe de Gardien, les champs de bataille JcJ et une histoire principale captivante en font l’un des jeux en monde ouvert les plus immersifs d’ESO. Les combats s’enchaînent avec fluidité, et le côté nostalgique lié à Morrowind est tout simplement incroyable.

La conception des quêtes et les mécanismes de jeu de rôle du jeu garantissent une expérience captivante tant pour les vétérans d’ESO que pour les nouveaux venus.

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2. The Elder Scrolls V : Skyrim – Édition anniversaire (Idéal pour une rejouabilité infinie)

Plateformes Année de sortie Contenus téléchargeables et contenus supplémentaires PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch 2021 Dawnguard, Dragonborn, Hearthfire

Si je devais choisir un titre de la série TES auquel tout le monde a probablement déjà joué, ce serait sans aucun doute Skyrim. J’ai passé d’innombrables mois dans la vie réelle à explorer son univers colossal. Ce vaste RPG en monde ouvert qu’est Skyrim vous offre des possibilités de personnalisation très étendues. Il propose des centaines d’heures d’exploration, de narration et une liberté de jeu absolument magnifique.

C’est sans doute l’un des meilleurs jeux de rôle qui soient.

Vous savez, cela fait environ une décennie et Skyrim reste le jeu le plus moddé de l’histoire. Cela signifie qu’il est toujours d’actualité et qu’on peut y rejouer à l’infini. Les combats sont fluides dès le début et vous disposez d’un choix infini. Vous pouvez incarner un assassin, un mage, un guerrier ou tout autre personnage. L’ajout de dragons, de cris magiques et de quêtes de factions contribue également à rendre chaque partie unique.

C’est véritablement un jeu dynamique auquel vous devriez jouer.

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3. The Elder Scrolls IV : Oblivion (Idéal pour l’histoire et l’exploration)

Plateformes Année de sortie Contenus téléchargeables et bonus PC, Xbox 360, PS3 2006 Les Îles Frissonnantes, Les Chevaliers des Neuf

Oblivion offre un équilibre parfait entre la profondeur de l’intrigue et l’aventure en monde ouvert. Vous serez ravis d’apprendre qu’il propose l’une des meilleures quêtes principales de la série The Elder Scrolls. Sérieusement, les quêtes principales regorgent de rebondissements. Elles sont riches en intrigues politiques, en trahisons et en batailles épiques.

Si vous avez joué à Oblivion, vous savez à quel point la variété des quêtes de ce RPG d’action est incroyable. Il propose des missions légendaires issues de l’histoire de la Confrérie noire et des paysages époustouflants issus de ses DLC. J’y reviendrai plus en détail un peu plus tard. Le jeu a donc introduit l’IA « Radiant », qui a rendu les PNJ moins « artificiels ».

La progression libre du personnage permet également aux joueurs de créer le héros de leur choix, alors pourquoi ne pas vous lancer sans plus attendre ?

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4. Skyrim – DLC Dragonborn (Meilleure extension pour des batailles épiques)

Plateformes Année de sortie Contenus téléchargeables et bonus PC, PS4, Xbox One, Switch 2012 Fait partie des extensions de Skyrim

Dragonborn est le DLC le plus palpitant de Skyrim. Il propose une toute nouvelle île à explorer, des combats épiques contre des dragons et une histoire riche liée au premier Dragonborn, Miraak. Cette extension ne se contente pas d’ajouter de nouveaux lieux, elle enrichit le gameplay avec de nouveaux cris, de nouvelles armes et des influences issues de l’horreur lovecraftienne.

Les joueurs peuvent chevaucher des dragons, manier des artefacts daedriques uniques et combattre des sectateurs qui cherchent à s’emparer de votre pouvoir. Solstheim, la nouvelle île, se distingue nettement du continent de Skyrim.

Elle abrite des paysages volcaniques sombres et d’anciennes ruines nordiques qui ne demandent qu’à être découvertes !

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5. The Elder Scrolls Online (Meilleur MMO pour les fans de TES)

Plateformes Année de sortie DLC et contenu supplémentaire PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S 2014 Plusieurs extensions, notamment Morrowind, Summerset, Elsweyr et High Isle

The Elder Scrolls Online est le MMO incontournable pour les amateurs de TES, qui donne vie à Tamriel grâce à une action multijoueur en temps réel. Contrairement aux jeux TES traditionnels, il propose des événements mondiaux de grande envergure, des guerres de guildes et un système basé sur les classes.

L’univers semble prendre vie grâce aux factions, aux champs de bataille JcJ et à la narration riche en histoire qui fait la marque de fabrique d’ESO.

Les joueurs peuvent faire équipe avec d’autres pour explorer des donjons, vaincre d’imposants boss mondiaux ou simplement parcourir le monde à leur rythme. Bien qu’il diffère d’un RPG solo, il incarne l’esprit de la franchise The Elder Scrolls dans un format en ligne. Selon ZeniMax Online Studios, plus de 22 millions de joueurs à travers le monde jouent encore à ESO.

Si vous aimez les MMORPG et que l’univers de TES vous plaît, pourquoi ne pas vous lancer ?

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6. The Elder Scrolls Online – DLC Summerset (Meilleure extension de haute fantaisie)

Plateformes Année de sortie DLC et contenu supplémentaire PC, PS4, Xbox One 2018 Fait partie des extensions The Elder Scrolls Online

Le DLC « Summerset » enrichit l’expérience de The The Elder Scrolls Online. Il emmène les joueurs dans les îles de Summerset. Et, ma parole, cette extension du jeu vidéo est un véritable chef-d’œuvre visuel. Elle propose des cités elfiques somptueuses, d’étonnantes ruines cachées et un paysage politique complexe. Si vous souhaitez explorer une nouvelle région de Tamriel, vous ne voudrez pas manquer ce contenu supplémentaire.

Summerset présente également l’Ordre enchanté des Psijiques. Il vous permet de maîtriser la magie liée au temps (cela m’a rappelé Harry Potter. Des jeux comme Hogwarts Legacy me viennent à l’esprit). Il vous offre également des choix de factions très variés.

Que vous soyez un vétéran des MMO ou que vous aimiez simplement les mondes ouverts, vous adorerez ce DLC de la série The Elder Scrolls.

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7. Oblivion – DLC Les Îles Frissonnantes (Idéal pour la création d’un univers unique)

Plateformes Année de sortie DLC et contenu supplémentaire PC, Xbox 360, PS3 2007 Fait partie des extensions d’Oblivion

Le DLC « The Les Îles Frissonnantes » est l’une des extensions les plus ambitieuses de la série The Elder Scrolls. Loin de se contenter d’ajouter de nouvelles quêtes, il plonge les joueurs dans le royaume de Sheogorath (Prince daedrique). Entrez dans un monde de folie, divisé en deux parties : Mania et Dementia. Tout, de l’architecture aux PNJ, reflète la nature chaotique du Prince daedrique.

Si vous aimez les univers de RPG originaux, cette extension, qui marque un tournant dans la franchise, vous propose un monde à explorer sans équivalent dans la série The Elder Scrolls. Elle offre également l’un des meilleurs scénarios de la série, dans lequel vous devrez gagner les faveurs de Sheogorath pour finir par prendre sa place.

Cet univers imprévisible et ces personnages étranges garantissent que chaque instant est une découverte et regorge de rebondissements inattendus.

8. The Elder Scrolls II : Daggerfall (Idéal pour les joueurs chevronnés)

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Que vous soyez novice ou vétéran de la série TES et que vous vous intéressiez aux RPG rétro, Daggerfall pourrait bien vous plaire. Il s’agit d’une expérience en monde ouvert gigantesque qui, étonnamment, n’a pas pris une ride. Son ampleur est tout simplement démesurée : le jeu compte 15 000 lieux et des milliers de PNJ.

Pour un jeu des années 90, il ne manque pas d’ambition. Compte tenu de son ampleur, il donne même du fil à retordre à des titres plus récents.

Si vous appréciez les mécanismes de RPG approfondis, les récits à embranchements classiques et les intrigues politiques entre factions, vous trouverez votre bonheur ici. Les combats sont plutôt sympas : des mécanismes de combat en temps réel où l’on manie l’arme à la souris. Un peu plus interactifs que dans les opus plus récents.

La magie est flexible, puisque vous pouvez créer des sorts personnalisés en fonction de votre configuration de personnage. Et le jeu propose plus de 150 heures de contenu.

9. The Elder Scrolls Adventures : Redguard (Meilleure aventure rétro)

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Contrairement à la plupart des jeux de la série The Elder Scrolls, Redguard n’est pas un RPG traditionnel. Il s’agit d’un jeu d’action-aventure remarquable. Cela le distingue nettement de la série principale, mais il n’en offre pas moins une narration captivante et un univers richement construit. Si vous appréciez l’action à la troisième personne, Redguard vous propose un périple cinématographique et plein de rebondissements à travers Stros M’Kai, avec des déplacements de type parkour et des combats à l’épée.

Le jeu vous plonge au cœur des cultures yokudan et redguard, une facette de Tamriel rarement explorée. Bien qu’il ne dispose pas de la liberté propre aux mondes ouverts modernes, il offre tout de même un univers à explorer, regorgeant de secrets, d’énigmes et d’une quête principale captivante.

C’est également le premier jeu de la série TES à proposer des cinématiques entièrement doublées !

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10. The Elder Scrolls : Arena (Idéal pour les passionnés d’histoire des jeux de rôle)

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Un grand coup de chapeau au jeu original qui a tout lancé. Il mérite sa place dans ma liste. Arena a posé les fondements mêmes de notre franchise bien-aimée The Elder Scrolls. Même s’il semble désuet comparé aux opus modernes de TES, il a introduit le concept de monde ouvert gigantesque, le combat en temps réel et les systèmes de magie complexes que vous appréciez aujourd’hui dans TES. Si vous avez joué à Arena, vous savez à quel point ce jeu était ambitieux pour l’époque.

Contrairement aux jeux TES ultérieurs, Arena s’apparentait davantage à un RPG de type « dungeon-crawling » qu’à un véritable monde ouvert de type « bac à sable ». Il a toutefois établi des mécanismes fondamentaux qui définissent encore aujourd’hui la série. Le système de magie était particulièrement innovant, permettant aux joueurs de personnaliser leurs sorts, à l’instar des jeux ultérieurs.

Ses fonctionnalités révolutionnaires ont ouvert la voie à l’ampleur épique et à la liberté que l’on attend désormais des jeux Elder Scrolls.

Foire aux questions

Combien y a-t-il de jeux Elder Scrolls ?

Il existe 5 titres principaux et un MMO (The Elder Scrolls Online). Il existe également de nombreux spin-offs et jeux mobiles.

Quel est l'ordre chronologique des jeux The Elder Scrolls ?

La série principale suit l'ordre suivant : 1. Arena (1994), 2. Daggerfall (1996), 3. Morrowind (2002), 4. Oblivion (2006), 5. Skyrim (2011), 6. The Elder Scrolls Online (2014, MMO).

Y a-t-il un lien entre Oblivion et Skyrim ?

Oui. L’action de Skyrim se déroule 200 ans après celle d’Oblivion. La crise d’Oblivion a façonné l’univers de Skyrim, mais les intrigues principales sont distinctes.