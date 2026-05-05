I 10 migliori giochi della serie The Elder Scrolls: il verdetto definitivo per il 2026

Il dibattito su quale sia il miglior gioco della serie The Elder Scrolls non finisce mai, e capisco bene perché. The Elder Scrolls (TES) è amatissimo ed è facile capire il perché: questo titolo ha davvero tantissimo da offrire.

Avendo giocato tantissimo a Skyrim, ricordo ancora quando ero ossessionato dall’idea di procurarmi l’equipaggiamento più raro. Collezionare quelle maschere dei sacerdoti del drago è uno dei miei ricordi più belli del gioco.

Alcuni giochi della serie TES ti catapultano in un mondo in cui la libertà di scelta del giocatore la fa da padrona, mentre altri ti spingono verso una narrazione strutturata e ambienti unici creati a mano . Ho analizzato numerosi titoli della serie per scoprire quali sono i migliori e perché.

Se sei un giocatore da The Elder Scrolls Online (ESO), forse ti starai chiedendo quale titolo TES per giocatore singolo si avvicini di più al combattimento, alle meccaniche e alla struttura del mondo di ESO. Se sei un fan di lunga data, questa classifica ti aiuterà a capire come si posizionano i vari giochi. E se sei un appassionato di giochi di ruolo, probabilmente sei qui per vedere come TES si confronta con The Witcher, Fallout o Dark Souls.

Qualunque sia il tuo caso, questa lista ha qualcosa che fa per te. Oltre a includere i titoli principali della serie, ho aggiunto anche i migliori DLC. Lascia che questa guida sia la tua mappa definitiva per il mondo di TES. Ti fornirò anche i link alle migliori offerte, così potrai acquistare questi giochi a prezzi convenienti e iniziare a giocare subito.

Le nostre scelte migliori per i giochi da The Elder Scrolls

Purtroppo per noi, la serie di TES non è così vasta come altre serie molto amate. Questo non significa però che non meriti una classifica completa e accurata tutta sua. E non dimenticare che ha tantissimi DLC fantastici e mod divertenti. Ecco i 5 titoli principali che hanno portato questa serie a diventare un punto di riferimento:

1 The Elder Scrolls Online: Morrowind 2017 Un mix perfetto di nostalgia e divertimento tipico degli MMO moderni. Buy now 2 The Elder Scrolls V: Skyrim 2021 Un vastissimo mondo aperto con una vivace comunità di modder. Buy now 3 The Elder Scrolls IV: Oblivion 2006 Un mix perfetto tra trama e alcuni dei migliori contenuti secondari della serie. Buy now

Ma non è tutto : ce ne sono ancora il doppio. Quindi, scorri verso il basso e leggi fino alla fine. Ti darò tutti i dettagli che ti servono.

I 10 migliori giochi della serie The Elder Scrolls: la classifica completa del 2025

Se stai cercando il miglior gioco da The Elder Scrolls, non c’è una risposta univoca. Dipende da cosa apprezzi di più in un gioco di ruolo. Se sei un appassionato di storia, niente è paragonabile a Morrowind. La sua profonda costruzione del mondo e la sua cultura distintiva lo rendono l’ambientazione più unica della serie. Se vuoi un’esplorazione senza fine, Skyrim fa al caso tuo. Ma sto divagando. Affronterò tutti questi punti nella classifica completa qui sotto.

Per stilare la classifica, ho valutato ogni gioco della serie Elder Scrolls in base a diversi elementi chiave:

Giocabilità : combattimenti, esplorazione, struttura delle missioni e altro ancora.

: combattimenti, esplorazione, struttura delle missioni e altro ancora. Rigiocabilità : mod, finali multipli, missioni secondarie. Sai come funziona.

: mod, finali multipli, missioni secondarie. Sai come funziona. Grafica e remaster: accessibilità moderna e miglioramenti visivi.

Scopriamo insieme come ogni titolo ha influenzato la serie e la sua vivace community.

1. The Elder Scrolls Online: Morrowind – Day One Edition (La migliore espansione per gli appassionati della storia)

Piattaforme Anno di uscita DLC e contenuti extra PC, PS4, Xbox One 2017 Parte delle espansioni di ESO

The Elder Scrolls Online: Morrowind riporta i giocatori a Vvardenfell, la leggendaria regione di The Elder Scrolls III: Morrowind. Questa espansione infonde nuova vita a The The Elder Scrolls Online, fondendo le meccaniche degli MMO con una narrazione profonda e ricca di storia.

Se sei un fan di The Elder Scrolls, questo DLC porta un mondo familiare in un formato moderno. Presenta una grafica aggiornata, doppiaggio e intrighi legati alle fazioni.

La nuova classe del Guardiano, i campi di battaglia PvP e una trama principale avvincente rendono questo gioco uno dei titoli open-world più coinvolgenti di ESO. Il combattimento scorre bene e la nostalgia per Morrowind è alle stelle.

Il design delle missioni e le meccaniche di gioco di ruolo rendono l’esperienza coinvolgente sia per i veterani di ESO che per i nuovi giocatori.

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2. The Elder Scrolls V: Skyrim – Anniversary Edition (Il migliore per la rigiocabilità infinita)

Piattaforme Anno di uscita DLC e contenuti extra PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch 2021 Dawnguard, Dragonborn, Hearthfire

Se dovessi scegliere un titolo della serie TES che probabilmente tutti hanno giocato, sarebbe sicuramente Skyrim. Ho passato innumerevoli mesi nella vita reale ad esplorare il suo mondo colossale. Il vasto RPG open-world di Skyrim ti permette una personalizzazione davvero ampia. Offre centinaia di ore di esplorazione, una trama avvincente e una libertà di gioco assolutamente meravigliosa.

È probabilmente uno dei migliori giochi di ruolo in circolazione.

Sai, è passato circa un decennio e Skyrim rimane il gioco con più mod della storia. Questo significa che è ancora attuale e molto rigiocabile. Il combattimento è stato fluido fin dall’inizio e ti offre infinite possibilità di scelta. Puoi essere un assassino, un mago, un guerriero o qualsiasi altra cosa. L’aggiunta di draghi, grida e missioni di fazione contribuisce inoltre a rendere ogni partita unica.

È davvero un gioco fantastico che dovresti provare.

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3. The Elder Scrolls IV: Oblivion (Il migliore per trama ed esplorazione)

Piattaforme Anno di uscita DLC e contenuti extra PC, Xbox 360, PS3 2006 Le Isole Tremanti, I Cavalieri dei Nove

Oblivion raggiunge un equilibrio perfetto tra la profondità della trama e l’avventura in un mondo aperto. Ti farà piacere sapere che ha una delle migliori missioni principali di tutta la serie da The Elder Scrolls. Davvero, le missioni principali sono piene zeppe di colpi di scena. Un sacco di intrighi politici, tradimenti e battaglie epiche.

Se hai giocato a Oblivion, sai bene quanto sia incredibile la varietà delle missioni in questo gioco di ruolo d’azione. Ci sono alcune missioni leggendarie della trama della Confraternita Oscura e paesaggi pazzeschi nei suoi DLC. Ne parlerò più approfonditamente più avanti. Il gioco ha introdotto l’IA radiante, che ha reso gli NPC meno “da NPC”.

La progressione del personaggio senza limiti permette inoltre ai giocatori di creare qualsiasi tipo di eroe desiderino, quindi perché non buttarti subito nella mischia?

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4. Skyrim – DLC Dragonborn (la migliore espansione per battaglie epiche)

Piattaforme Anno di uscita DLC e contenuti extra PC, PS4, Xbox One, Switch 2012 Parte delle espansioni di Skyrim

Dragonborn è il DLC più emozionante di Skyrim. Ti offre un’isola tutta nuova da esplorare, epiche battaglie contro i draghi e una trama profonda legata al primo Dragonborn, Miraak. Questa espansione non si limita ad aggiungere nuovi luoghi, ma arricchisce l’esperienza di gioco con nuovi gridi, armi e influenze horror alla Lovecraft.

Puoi cavalcare i draghi, brandire artefatti daedrici unici e combattere contro i cultisti che vogliono impossessarsi del tuo potere. Solstheim, la nuova isola, ha un’atmosfera ben diversa dalla terraferma di Skyrim.

Ha paesaggi vulcanici cupi e antiche rovine dei Nord che aspettano solo di essere scoperte!

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5. The Elder Scrolls Online (Il miglior MMO per i fan di TES)

Piattaforme Anno di uscita DLC e contenuti extra PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S 2014 Diverse espansioni, tra cui Morrowind, Summerset, Elsweyr e High Isle

The Elder Scrolls Online è l’MMO per eccellenza per gli appassionati di TES, che dà vita a Tamriel con un’azione multiplayer in tempo reale. A differenza dei tradizionali giochi della serie TES, offre eventi mondiali su larga scala, guerre tra gilde e un sistema basato sulle classi.

Il mondo sembra davvero vivo grazie alle fazioni, ai campi di battaglia PvP e alla narrazione ricca di storia che contraddistingue ESO.

Puoi unirti ad altri giocatori per esplorare dungeon, sconfiggere enormi boss mondiali o semplicemente vagare per il mondo al tuo ritmo. Anche se è diverso da un RPG per giocatore singolo, cattura lo spirito della serie The Elder Scrolls in un formato online. Secondo ZeniMax Online Studios, oltre 22 milioni di giocatori in tutto il mondo giocano ancora a ESO.

Se ti piacciono i MMORPG e ti è piaciuto TES, perché non provarlo?

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6. The Elder Scrolls Online – DLC Summerset (Migliore espansione high-fantasy)

Piattaforme Anno di uscita DLC e contenuti extra PC, PS4, Xbox One 2018 Parte delle espansioni di The Elder Scrolls Online

Il DLC Summerset porta l’esperienza di The The Elder Scrolls Online a un livello superiore. Ti trasporta nelle Isole di Summerset. E, cavolo, questa espansione è una vera e propria opera d’arte visiva. Ci sono rigogliose città elfiche, incredibili rovine nascoste e un panorama politico complesso. Se vuoi esplorare una nuova zona di Tamriel, non puoi perderti questi contenuti extra.

Summerset introduce anche l’incantevole Ordine dei Psijic. Ti permette di padroneggiare la magia basata sul tempo (mi ha fatto venire in mente Harry Potter. Mi vengono in mente giochi come Hogwarts Legacy). Ti offre anche scelte approfondite tra le fazioni.

Non importa se sei un veterano degli MMO o semplicemente ti piacciono i mondi aperti: adorerai questo DLC della serie The Elder Scrolls.

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7. Oblivion – DLC Le Isole Tremanti (Il migliore per la creazione di un mondo unico)

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Il DLC The Le Isole Tremanti è una delle espansioni più ambiziose della serie Elder Scrolls. Invece di limitarsi ad aggiungere nuove missioni, catapulta i giocatori nel regno di Sheogorath (Principe Daedrico). Entra in una terra di follia, divisa tra Mania e Dementia. Tutto, dall’architettura ai personaggi non giocanti, riflette la natura caotica del Principe Daedrico.

Se ti piacciono le ambientazioni RPG uniche, questa espansione, che ha segnato una svolta per la serie, ti offre un mondo da esplorare diverso da qualsiasi altro in TES. Presenta inoltre una delle migliori trame della serie, in cui dovrai guadagnarti il favore di Sheogorath per poi sostituirlo.

Il mondo imprevedibile e i personaggi bizzarri fanno sì che ogni momento sia sempre nuovo e pieno di colpi di scena inaspettati.

8. The Elder Scrolls II: Daggerfall (Ideale per i giocatori più accaniti)

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Sia per i neofiti che per i veterani di TES interessati ai giochi di ruolo retrò, Daggerfall potrebbe fare al caso tuo. È un’esperienza open-world enorme che, sorprendentemente, regge ancora oggi. Le sue dimensioni sono pazzesche. Ci sono 15.000 luoghi e migliaia di NPC.

Per essere un gioco degli anni ’90, non manca certo di ambizione. Considerando la sua portata, riesce persino a dare del filo da torcere ai titoli più recenti.

Se ti piacciono le meccaniche RPG approfondite, le classiche trame ramificate e le dinamiche politiche tra fazioni, qui troverai proprio quello che cerchi. Il combattimento è davvero interessante: meccaniche di attacco in tempo reale controllate con il mouse. Un po’ più interattivo rispetto ai titoli più recenti.

La magia è flessibile, dato che puoi creare incantesimi personalizzati per il tuo personaggio. E offre oltre 150 ore di contenuti.

9. The Elder Scrolls Adventures: Redguard (Miglior avventura retrò)

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A differenza della maggior parte dei giochi della serie Elder Scrolls, Redguard non è un RPG tradizionale. È un gioco di azione e avventura davvero straordinario. Questo lo rende molto diverso dalla serie principale, ma offre comunque una trama avvincente e un mondo ben costruito. Se ti piacciono i giochi d’azione in terza persona, Redguard ti offre un viaggio cinematografico e avventuroso attraverso Stros M’Kai, con movimenti in stile parkour e duelli con la spada.

Il gioco ti porta nel cuore della cultura Yokudan e Redguard, un aspetto di Tamriel che viene esplorato raramente. Anche se non offre la libertà tipica dei giochi open-world moderni, ha comunque un mondo tutto da scoprire, pieno di segreti, enigmi e una trama principale avvincente.

È anche il primo gioco della serie TES a introdurre filmati completamente doppiati!

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10. The Elder Scrolls: Arena (Ideale per gli appassionati di storia dei giochi di ruolo)

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Un grande applauso al gioco originale che ha dato inizio a tutto. Si guadagna un posto nella mia lista. Arena ha gettato le basi della nostra amata serie di Elder Scrolls. Anche se sembra antiquato rispetto ai titoli TES moderni, ha introdotto il concetto di mondo aperto, il combattimento in tempo reale e i sistemi magici complessi che oggi ti piacciono tanto in TES. Se hai giocato ad Arena, sai bene quanto fosse ambizioso per l’epoca.

A differenza dei giochi TES successivi, Arena era più un RPG incentrato sull’esplorazione dei dungeon che un vero e proprio sandbox a mondo aperto. Tuttavia, ha stabilito le meccaniche fondamentali che ancora oggi definiscono la serie. Il sistema magico era particolarmente innovativo, consentendo ai giocatori di personalizzare gli incantesimi proprio come nei giochi successivi.

Le sue caratteristiche rivoluzionarie hanno aperto la strada alla portata epica e alla libertà che ormai ci aspettiamo dai giochi da The Elder Scrolls.

Domande frequenti

Quanti giochi della serie The Elder Scrolls ci sono?

Ci sono 5 titoli principali e un MMO (The Elder Scrolls Online). Ci sono anche numerosi spin-off e giochi per dispositivi mobili.

Qual è l’ordine cronologico da The Elder Scrolls?

La serie principale segue questo ordine: 1. Arena (1994), 2. Daggerfall (1996), 3. Morrowind (2002), 4. Oblivion (2006), 5. Skyrim (2011), 6. The Elder Scrolls Online (2014, MMO).

Oblivion e Skyrim sono collegati?

Sì. Skyrim è ambientato 200 anni dopo Oblivion. La Crisi di Oblivion ha plasmato il mondo di Skyrim, ma le trame principali sono separate.