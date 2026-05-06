5 najlepszych gier z serii Kirby na Switch w 2026 roku, które podbiją serca graczy

Wybranie najlepszej gry z serii Kirby na Switch to prawdziwe wyzwanie – Kirby zapewnia tę samą, radosną zabawę od czasów swoich początków na Game Boyu.

Od ekscytujących walk z bossami po pomysłowe łamigłówki – każda odsłona serii Kirby potrafi rozjaśnić ekran swoim urokiem i feerią barw. Nawet jeśli poziomy nie wymagają od gracza zbytniego wysiłku, przygody w trybie kooperacji sprawiają, że można w nie grać w nieskończoność.

Niezależnie od tego, czy jesteś fanem Kirby’ego od samego początku, czy dopiero dołączasz do tej przygody, oto najlepsze tytuły, w które warto zagrać w tym roku.

Nasze 3 najlepsze propozycje gier z serii Kirby na Switch

Jeśli jest coś, czego seria Kirby nigdy nie zawodzi, to jest to czysta, różowa doskonałość – bez względu na otoczenie. Od odważnych skoków w 3D po nostalgiczne gry z przewijaniem bocznym – każda z nich wnosi swój własny urok, chaos i przytulną atmosferę. Aby więc nie zgubić się w gąszczu tych uroczych treści, przedstawiamy nasze 3 najlepsze propozycje gier z serii Kirby na Switch.

1 Kirby and the Forgotten Land 2022 To właśnie w tej części serii na Switchu gry z serii Kirby przeszły z grafiki 2D na 3D. Jak można się było spodziewać, znacznie poprawiło to wrażenia z rozgrywki. Chociaż zmiana ta nie wpłynęła na ogólny poziom trudności gry, poza standardowym trybem fabularnym dostępnych jest wiele nowych trybów i postaci do odkrycia. Buy now 2 Kirby’s Return to Dream Land Deluxe 2023 Ta część zaskoczyła mnie powrotem do grafiki 2,5D, ale wystarczyło mi zaledwie kilka godzin rozgrywki, by dostrzec, jak bardzo wyróżnia się ona dzięki większej liczbie trybów, zwiększonemu poziomowi trudności i lepszym możliwościom strategicznym. Buy now 3 Kirby Star Allies 2018 To debiut Kirby’ego na konsoli Switch. Gra kontynuuje tradycję wcześniejszych klasyków, takich jak „Kirby’s Adventure”, a jednocześnie rozwija takie aspekty jak grafika, oferując jeszcze bardziej oszałamiającą oprawę wizualną, a także system przyjaciół, który potęguje emocje dzięki możliwości gry z maksymalnie trzema innymi graczami. Buy now

To tylko garść najwspanialszych momentów z udziałem różowego kuleczka – wkrótce pojawi się jeszcze kilka pozycji i bardziej szczegółowe omówienia. Czytaj dalej, aby dołączyć do Kirby’ego w jeszcze bardziej szalonych, wzruszających i po prostu zachwycających przygodach na Switchu.

5 najlepszych gier z serią Kirby na Switch, jeśli kochasz ten uroczy chaos

Kirby to jedna z tych prostych gier, o których nie myślisz zbyt wiele podczas grania, ale które w końcu dostarczają mnóstwo dobrej zabawy. Łatwo się jej nauczyć, a frajda podwaja się (a nawet potraja), gdy grasz z innymi – czy to podczas relaksującego weekendu, czy na imprezie.

Pytanie brzmi jednak: które z tych wszystkich słodkich przygód Kirby’ego naprawdę zasługują dziś na miejsce na Twoim Switchu?

1. Kirby i Zapomniana Kraina [Najlepsza gra Kirby w 3D na Nintendo Switch]

Nasza ocena 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Gra 3D Platformy Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 Rok wydania 2022 Twórca/twórcy HAL Laboratory Średni czas gry 14–26 godzin Najlepsze dla Graczy, którzy uwielbiają grafikę 3D i chcą odkrywać więcej

W gra „Kirby i zapomniana kraina” Twoim zadaniem jest uratowanie porwanych Waddle Dees, ale przygotuj się też na odkrywanie wielu tajemnic nowego świata poprzez rozwiązywanie zagadek i wykonywanie misji pobocznych.

W odróżnieniu od wcześniejszych części, „Kirby i zapomniana kraina” stanowi przejście serii z 2D do 3D, a twórcy doskonale poradzili sobie z tym wyzwaniem. Oprócz przyjemnej jakości grafiki wspaniale jest móc sterować Kirby'm w sposób wykraczający poza proste przemieszczanie się z lewej strony na prawą.

Dlaczego to wybraliśmy Gra „Kirby i zapomniana kraina” to pierwszy krok różowego kuleczka w świat 3D, oferujący kreatywne transformacje w trybie Mouthful Mode, nowoczesną oprawę graficzną oraz mnóstwo dodatkowej zawartości, do której można wracać wielokrotnie.

Kolejną cechą wyróżniającą tę grę jest tryb „Mouthful Mode”. Jeśli lubisz wciągać duże obiekty za pomocą Kirby’ego, z pewnością spodoba ci się skuteczność tej nowej odmiany. Zamiast standardowej mechaniki kopiowania Kirby może teraz przekształcać się w gigantyczne automaty sprzedające, schody, samochody i wiele innych obiektów, z których każdy posiada unikalne właściwości.

Moim zdaniem jest to bez wątpienia jedna z najlepszych gier na Nintendo Switch, w którą mogą wspólnie grać zarówno dzieci, jak i dorośli.

Ocena końcowa: „Kirby i zapomniana kraina” pozwala doświadczyć nowoczesnego charakteru serii Kirby. Ponadto duża liczba przedmiotów do zebrania i gier pobocznych zapewnia wysoką wartość powtórnego grania.

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2. „Kirby’s Return to Dream Land Deluxe”” [Najlepsza alternatywa dla „Forgotten Land”]

Nasz wynik 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Gra 2D Platformy Nintendo Switch Rok wydania 2023 Twórca/twórcy HAL Laboratory i Vanpool Średni czas gry 25–28 godzin Najlepsze dla grę w trybie kooperacyjnym, większe wyzwanie i ciekawą fabułę

Jeśli grałeś w oryginalną wersję „Powrót Kirby’ego do Krainy Snów” na Wii, to z pewnością spodoba ci się ta przeróbka na Switch. Gra wygląda lepiej w rozdzielczości HD i działa płynniej, a detale są bardziej dopracowane.

Chociaż po wydaniu gry „Kirby i zapomniana kraina” w 3D niespodziewanie powrócono do tradycyjnej mechaniki 2D z przewijaniem bocznym, otrzymujesz nowe narzędzia, więcej charakterystycznych umiejętności kopiowania oraz zaskakująco lepszą fabułę.

Pod każdym względem jest to więc kolejna świetna gra z serii Kirby na Switch.

Dlaczego to wybraliśmy Ten remake wzbogaca oryginał o grafikę w rozdzielczości HD, nowe umiejętności oraz epilog z Magolorem, oferując jednocześnie trudniejsze wyzwania i mnóstwo minigier, które zapewniają długotrwałą wartość powtórnego grania. Każdy element wydaje się celowo dopracowany, nadając klasycznej formule nowoczesny charakter.

W porównaniu z oryginalną wersją miałem nieco trudności z błyskawicznym przejściem tej gry. Niekoniecznie jest to wadą, zwłaszcza dla kogoś takiego jak ja, kto uwielbia wyzwania i chce się doskonalić z każdym kolejnym przejściem. Ponadto, jeśli żyjesz dla walk z bossami, koniecznie musisz wypróbować nowo dodany epilog z Magolorem.

Ogólnie rzecz biorąc, podoba mi się to, że można odblokowywać nowe postacie i cieszyć się jeszcze większą ilością treści, przedłużając czas gry dzięki dziesiątkom minigier, które sprawiają, że chce się wracać po więcej.

Ocena końcowa: Jeśli podobała ci się oryginalna gra na Wii, to Kirby znalazł właśnie o wiele więcej sposobów, by podbić twoje serce dzięki większej liczbie trybów, większej liczbie wyzwań i płynniejszemu trybowi wieloosobowemu.

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3. Kirby: Star Allies [Znajdź i dołącz do zabawnych rozgrywek kooperacyjnych]

Nasza ocena 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry 2,5D Platformy Nintendo Switch Rok wydania 2018 Twórca/twórcy HAL Laboratory Średni czas gry 12–17 godzin Najlepsze dla grę w trybie kooperacyjnym

Jeśli należałeś do grona osób, które zagrały w „Kirby: Star Allies” tuż po premierze, być może gra nie przypadła ci do gustu. Być może nie wiesz jednak, że firma HAL kontynuowała rozwój gry, udostępniając liczne bezpłatne aktualizacje do pobrania, które zwiększają poziom trudności i wzbogacają nawiązania do poprzednich części serii.

Dlaczego to wybraliśmy Kirby: Star Allies wyróżnia się jako ulubiona gra kooperacyjna, oferując bezpłatne aktualizacje DLC, system Dream Friend oraz fajne kombinacje, które sprawiają, że jest to idealna propozycja na sesje wieloosobowe.

Nie oznacza to jednak, że nowi gracze nie znajdą w tej grze nic dla siebie. Star Allies oferuje Kirby'ego w doskonałej grafice, z imponującymi efektami dźwiękowymi i mnóstwem minigier, które zapewnią rozrywkę na długi czas. Jest to również jedna z najlepszych gier z serii na Switch w trybie kooperacyjnym, biorąc pod uwagę specjalne narzędzia, które można odblokować, współpracując z przyjaciółmi, aby chronić się nawzajem przed atakami.

Niezależnie od tego, czy jesteś nowym graczem, czy powracasz do serii, nie zapomnij sprawdzić systemu Dream Friend. Nowi gracze pokochają wszystkie specjalne postacie, które otrzymają w tym trybie, a powracający gracze z pewnością docenią możliwość wcielenia się w jedną ze swoich ulubionych postaci z poprzednich części.

Ocena końcowa: To najlepsza część serii do grania z przyjaciółmi lub rodziną. Jest to również jedna z najłatwiejszych gier w tej serii.

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4. Kirby Fighters 2 [Najlepsza alternatywa w stylu Kirby]

Nasz wynik 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Gra walki 2D/arena Platformy Nintendo Switch Rok wydania 2020 Twórca/twórcy HAL Laboratory i Vanpool Średni czas gry 18–30 godzin Najlepsze dla tryby walki i rywalizacji

Podobała mi się oryginalna gra Kirby Fighters, ale Kirby Fighters 2 jest o wiele lepsza, co sprawia, że zasługuje na to miejsce. Zawiera więcej mocy kopiowania niż oryginał, dzięki czemu można się nią cieszyć nawet grając w pojedynkę. Nadal jest to jedna z najlepszych gier wieloosobowych na Switchu (moim zdaniem), ale nie musisz już czekać, aż inni gracze pojawią się online, aby cieszyć się akcją.

Dlaczego to wybraliśmy „Kirby Fighters 2” podnosi poprzeczkę w gatunku bijatyk dzięki większej liczbie opcji kopiowania, opartym na umiejętnościach wyzwaniom dla jednego gracza oraz unikalnej mechanice duchów, która sprawia, że walki są dynamiczne.

Nie byłem jednak pod wrażeniem ograniczonych zmian w walkach z bossami i trybie fabularnym tej części. Mimo to mechanika duchów wnosi dodatkowy urok do walk drużynowych. Pokonanie nie oznacza, że odpadasz. Unosisz się nad areną z ograniczonymi atakami, ale możesz natychmiast wrócić do walki, trafiając wroga w odpowiednim momencie.

Powiedziałbym, że „Kirby Fighters 2” to zdecydowanie najtrudniejsza gra z tej serii, zwłaszcza jeśli grasz sam. Potrzebne będą ci wyostrzone instynkty, solidna taktyka i dobry kontroler Switch, który nie zawiedzie cię podczas szarży w powietrzu – czułe drążki i solidne przyciski to w zasadzie twoi najlepsi sprzymierzeńcy w tej grze. Płynne sterowanie naprawdę robi różnicę, gdy liczy się każdy ruch.

Ocena końcowa: Najtrudniejsza opcja, zwłaszcza w trybie dla jednego gracza. Wymaga większej strategii w połączeniu z umiejętnościami gracza.

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5. Bufet marzeń Kirby’ego [Najlepsza gra imprezowa z Kirby'em]

Nasza ocena 8.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Wieloosobowa gra wyścigowa/towarzyska Platformy Nintendo Switch Rok wydania 2022 Twórca/twórcy HAL Laboratory Średni czas rozgrywki 3–5 godzin Najlepsze dla swobodne wyścigi wieloosobowe

Nie zaczynałbym swojej przygody z Kirby'em od gry „Kirby’s Dream Buffet” – to raczej deser niż danie główne i nie oddaje w pełni klimatu głównej serii. Jednak po ukończeniu pozostałych tytułów docenisz „Kirby’s Dream Buffet” za to, czym naprawdę jest: fantastyczną grą imprezową na Nintendo Switch.

Dlaczego to wybraliśmy Gra „Kirby’s Dream Buffet” zapewnia beztroską rozrywkę dzięki rywalizacyjnym minigrom i rozgrywce przyjaznej dla początkujących, co sprawia, że idealnie nadaje się do swobodnej zabawy z przyjaciółmi.

W tej grze nie chodzi tak bardzo o fabułę, ile o atmosferę, która świetnie sprawdza się podczas beztroskich imprez. Osobiście świetnie bawiłem się podczas wyścigów i minigier z przyjaciółmi – to urocze urozmaicenie tradycyjnych gier wyścigowych na Switchu, w którym samochody zastąpiono okrągłymi, toczącymi się postaciami Kirby’ego. Toczymy się, zjadając truskawki, by urosnąć, co pomaga nam zepchnąć innych z toru i zdobyć w końcu więcej punktów. Zabawnie jest też patrzeć, jak kumple wpadają w panikę, gdy podkradamy im ostatnią truskawkę.

Jasne, może to nie jest najlepszy tytuł z serii Kirby, jeśli chodzi o rozbudowane kampanie czy zapierające dech w piersiach walki z bossami, ale dynamiczne minigry z nawiązką to rekompensują. Są chaotyczne, pomysłowe i polegają na wykorzystaniu strategii, by zgarnąć jak najwięcej słodkich truskawek.

Ocena końcowa: „Kirby’s Dream Buffet” jest najłatwiejszą grą, z poleceniami przyjaznymi dla początkujących. Nie jest to jednak idealna gra dla tych, którzy szukają głębszych wrażeń, ponieważ w przeciwieństwie do innych części serii brakuje w niej trybu fabularnego ani kampanii.

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Często zadawane pytania

Jaka jest najnowsza gra z serii Kirby na Switch?

Na oryginalnej konsoli Nintendo Switch najnowszą grą z serii Kirby jest „Kirby’s Return to Dream Land Deluxe”” (2023). Na Switchu 2 najnowszą pozycją jest „Kirby i Zapomniana Kraina – wydanie na Switch 2 + Star-Crossed World”” (2025).

Jaka jest pierwsza gra z serii Kirby na konsolę Switch?

Pierwszą grą z serii Kirby na Switchu jest „Kirby: Star Allies”, która ukazała się w 2018 roku.

Która gra z serii Kirby na Switchu jest najlepsza dla dzieci?

Najlepszą grą z serii Kirby dla dzieci jest „Kirby i zapomniana kraina” dzięki jasnej grafice, prostemu sterowaniu oraz zabawnemu trybowi kooperacji, który pozwala młodszym graczom z łatwością łączyć siły. Łagodny poziom trudności i uroczy świat sprawiają, że gra jest idealna zarówno dla początkujących, jak i młodszych graczy.

Czy warto zagrać w „Kirby: Powrót do Krainy Snów” na Switchu?

Tak, w „Kirby: Powrót do Krainy Snów” na Switchu zdecydowanie warto zagrać. Gra ma lepszą grafikę i płynniejszą rozgrywkę w porównaniu z oryginalną wersją.