I 5 migliori giochi di Kirby per Switch del 2026 che ti faranno sciogliere il cuore da vero appassionato

Scegliere il miglior gioco di Kirby per Switch è una vera sfida: Kirby ti regala lo stesso divertimento genuino fin dai suoi esordi su Game Boy.

Dalle emozionanti battaglie contro i boss agli ingegnosi puzzle, ogni titolo di Kirby riesce a illuminare lo schermo con fascino e colori. Anche se i livelli non mettono alla prova i tuoi limiti, le avventure in modalità cooperativa li rendono rigiocabili all’infinito.

Quindi, che tu sia un fan di Kirby da sempre o che ti sia appena unito al gruppo, ecco i migliori titoli da giocare quest’anno.

La nostra Top 3 dei giochi di Kirby per Switch

Se c’è una cosa che la serie di Kirby non manca mai di offrire, è la pura perfezione rosa – indipendentemente dall’ambientazione. Dai coraggiosi salti in 3D ai nostalgici giochi a scorrimento laterale, ogni titolo porta con sé il proprio mix di fascino, caos e atmosfera accogliente. Quindi, per evitare che ti perda in mezzo a tutti questi adorabili contenuti, ecco la nostra Top 3 dei migliori giochi di Kirby per Switch.

1 Kirby and the Forgotten Land 2022 È qui che i titoli di Kirby per Switch sono passati dal 2D al 3D. E, come ci si poteva aspettare, questo ha davvero migliorato l’esperienza di gioco. Anche se questa transizione non ha influito sulla difficoltà generale del gioco, ci sono tantissime nuove modalità e personaggi da scoprire al di fuori della normale modalità storia. Buy now 2 Kirby’s Return to Dream Land Deluxe 2023 Questo titolo mi ha sorpreso con il ritorno al 2.5D, ma mi sono bastate poche ore di gioco per capire quanto si distingua grazie a più modalità, una difficoltà maggiore e una strategia più articolata. Buy now 3 Kirby Star Allies 2018 È il debutto di Kirby su Switch. Il gioco riprende la tradizione dei classici del passato, come "Kirby’s Adventure", e la porta avanti, migliorando aspetti come la grafica con immagini ancora più spettacolari, oltre a un sistema di gioco in gruppo che rende l’esperienza ancora più emozionante con un massimo di altri tre giocatori. Buy now

Questa è solo una piccola selezione dei momenti migliori del batuffolo rosa: ne arriveranno altri e approfondiremo ancora di più l’argomento. Continua a leggere per unirti a Kirby in avventure su Switch ancora più folli, commoventi e decisamente deliziose.

I 5 migliori giochi di Kirby per Switch se ami il caos spensierato

Kirby è uno di quei videogiochi semplici a cui non pensi troppo mentre ci giochi, ma con cui finisci per divertirti un mondo. È facile da imparare e il divertimento raddoppia (o addirittura triplica) quando giochi con gli amici, sia per un weekend rilassante che a una festa.

Ma la domanda è: tra tutte le avventure zuccherose di Kirby, quali meritano davvero un posto sulla tua Switch oggi?

1. Kirby e la Terra Dimenticata [Il miglior Kirby in 3D per Nintendo Switch]

Il nostro punteggio 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Gioco 3D Piattaforme Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 Anno di uscita 2022 Sviluppatore/i HAL Laboratory Durata media di gioco 14-26 ore Ideale per Chi ama la grafica 3D e vuole esplorare di più

In “Kirby e la Terra Dimenticata” dovrai partire in missione per salvare i Waddle Dee che sono stati catturati, ma preparati a scoprire tanti segreti di questo nuovo mondo attraverso enigmi e missioni secondarie.

A differenza dei titoli precedenti, Kirby e la Terra Dimenticata segna il passaggio della serie dal 2D al 3D, e gli sviluppatori hanno saputo rendere giustizia a questa evoluzione. Oltre alla piacevole qualità grafica, è fantastico poter controllare Kirby senza limitarti a muoverlo semplicemente da sinistra a destra.

Perché l'abbiamo scelto Kirby e la Terra Dimenticata segna il primo salto nel 3D del piccolo batuffolo rosa, con le creative trasformazioni della modalità Mouthful, una grafica moderna e tantissimi contenuti secondari rigiocabili.

Un altro elemento che spicca in questo titolo è la modalità "Mouthful". Se ti è sempre piaciuto aspirare oggetti enormi con Kirby, adorerai l’efficacia di questa nuova versione. E invece delle solite meccaniche di copia, Kirby ora può trasformarsi in distributori automatici giganti, scale, auto e molto altro ancora, tutti con caratteristiche uniche.

Per me, questo è senza dubbio uno dei migliori giochi per Nintendo Switch che grandi e piccini possono divertirsi a giocare insieme.

Verdetto finale: “Kirby e la Terra Dimenticata” ti permette di vivere l’atmosfera moderna della serie di Kirby. Inoltre, l’elevato numero di oggetti da collezionare e minigiochi gli conferisce un alto valore di rigiocabilità.

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2. Kirby’s Return to Dream Land Deluxe [La migliore alternativa a Kirby e la Terra Dimenticata]

Il nostro punteggio 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Gioco 2D Piattaforme Nintendo Switch Anno di uscita 2023 Autori HAL Laboratory e Vanpool Durata media di gioco 25-28 ore Ideale per Gioco in cooperativa, più impegnativo e con una bella trama

Se hai giocato all’originale Il ritorno di Kirby nel Paese dei Sogni su Wii, allora adorerai questo remake per Switch. Il gioco ha un aspetto più pulito in HD e gira in modo più fluido con dettagli più curati.

Pur tornando inaspettatamente alle tradizionali meccaniche 2D a scorrimento laterale dopo l’uscita di “Kirby e la Terra Dimenticata” in 3D, avrai a disposizione nuovi strumenti, più abilità di copia tipiche della serie e una trama sorprendentemente migliore.

Insomma, un altro titolo Kirby di punta per Switch, sotto tutti i punti di vista.

Perché l’abbiamo scelto Questo remake migliora l’originale con una grafica in HD, nuove abilità e l’epilogo di Magolor, offrendo al contempo sfide più impegnative e tantissimi minigiochi che garantiscono una rigiocabilità duratura. Ogni elemento sembra essere stato rifinito con cura, dando alla formula classica un tocco moderno.

Rispetto al titolo originale, ho fatto un po’ più fatica a superarlo. Non è necessariamente un male, soprattutto per chi, come me, ama le sfide e vuole migliorare a ogni partita. Inoltre, se vai matto per le battaglie contro i boss, devi assolutamente provare l’epilogo di Magolor appena aggiunto.

Nel complesso, mi piace il fatto che tu possa sbloccare nuovi personaggi e goderti ancora più contenuti, allungando il tempo di gioco con decine di minigiochi che ti faranno tornare a giocarci ancora e ancora.

Verdetto finale: se ti è piaciuto il titolo originale per Wii, allora Kirby ha appena trovato tantissimi nuovi modi per conquistarti con più modalità, più sfide e una modalità multigiocatore ancora più fluida.

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3. Kirby Star Allies [Cerca e unisciti a divertenti partite cooperative]

Il nostro punteggio 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco 2.5D Piattaforme Nintendo Switch Anno di uscita 2018 Sviluppatore/i HAL Laboratory Durata media di gioco 12-17 ore Ideale per Gioco in cooperativa

Se sei tra quelli che hanno giocato a Kirby Star Allies appena è uscito, forse non ti è piaciuto più di tanto. Quello che forse non sai è che HAL ha continuato a sviluppare il gioco con diversi aggiornamenti scaricabili gratuitamente che ne migliorano la difficoltà e arricchiscono i riferimenti alle versioni precedenti.

Perché l'abbiamo scelto Kirby Star Allies si distingue come uno dei migliori giochi in cooperativa, con aggiornamenti DLC gratuiti, il sistema Dream Friend e combo fantastiche che lo rendono perfetto per le sessioni multigiocatore.

Ma questo non vuol dire che i nuovi giocatori non trovino un ottimo affare in questo titolo. Star Allies ti offre Kirby con una grafica eccellente, effetti sonori impressionanti e tantissimi minigiochi per tenerti impegnato a lungo. È anche uno dei migliori giochi cooperativi per Switch della serie, grazie agli strumenti speciali che puoi sbloccare quando collabori con gli amici per proteggervi a vicenda dagli attacchi.

Che tu sia un nuovo giocatore o un veterano della serie, non dimenticare di dare un’occhiata al sistema “Dream Friend”. I nuovi giocatori adoreranno tutti i personaggi speciali che otterranno da questa modalità, mentre i veterani apprezzeranno l’opportunità di giocare nei panni di uno dei loro personaggi preferiti delle versioni precedenti.

Verdetto finale: è il titolo migliore da giocare con gli amici o in famiglia. Inoltre, è uno dei più facili da giocare.

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4. Kirby Fighters 2 [La migliore alternativa in stile Kirby]

Il nostro punteggio 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Gioco di combattimento/arena in 2D Piattaforme Nintendo Switch Anno di uscita 2020 Sviluppatore/i HAL Laboratory e Vanpool Durata media di gioco 18-30 ore Ideale per Modalità combattimento e versus

Mi è piaciuto il primo Kirby Fighters, ma Kirby Fighters 2 è decisamente migliore e si merita questo posto in classifica. Offre più poteri di copia rispetto all’originale e ti permette di divertirti anche quando giochi da solo. È ancora uno dei migliori giochi multiplayer per Switch (secondo me), ma non devi più aspettare che altri giocatori si colleghino online per goderti l’azione.

Perché l’abbiamo scelto Kirby Fighters 2 porta l’esperienza dei picchiaduro a un livello superiore con più opzioni di copia, sfide in modalità giocatore singolo basate sull’abilità e meccaniche “fantasma” uniche che mantengono le battaglie dinamiche.

Tuttavia, non mi hanno colpito le aggiunte limitate ai combattimenti contro i boss e alla modalità storia di questo capitolo. Ciononostante, le meccaniche dei “fantasmi” aggiungono un tocco in più alle battaglie a squadre. Essere sconfitto non significa essere fuori gioco. Resti sospeso sul palco con attacchi limitati, ma puoi rientrare subito nella mischia se colpisci un nemico al momento giusto.

Direi che Kirby Fighters 2 è senza dubbio il più difficile di tutti, soprattutto se giochi da solo. Ti serviranno istinti affilati, tattiche solide e un buon controller per Switch che non ti tradisca durante le scorribande in volo: levette reattive e pulsanti robusti sono praticamente i tuoi migliori alleati in questo caso. Un controllo fluido fa davvero la differenza quando ogni mossa conta.

Verdetto finale: l’opzione più impegnativa, soprattutto in modalità giocatore singolo. Richiede una maggiore strategia unita all’abilità del giocatore.

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5. Il buffet dei sogni di Kirby [Il miglior party game di Kirby]

Il nostro punteggio 8.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Gioco di corsa/party multigiocatore Piattaforme Nintendo Switch Anno di uscita 2022 Sviluppatore/i HAL Laboratory Durata media di gioco 3-5 ore Ideale per Gare multigiocatore occasionali

Non inizierei il tuo viaggio nel mondo di Kirby con “Il buffet dei sogni di Kirby””: è più un dessert che un piatto principale e non riesce a cogliere appieno il sapore della serie principale. Comunque, dopo aver completato il resto della serie, apprezzerai "“Il buffet dei sogni di Kirby” per quello che è: un fantastico party game per Nintendo Switch.

Perché l’abbiamo scelto Il buffet dei sogni di Kirby offre un intrattenimento spensierato con minigiochi competitivi e un gameplay adatto ai principianti, rendendolo perfetto per giocare in modo informale con i tuoi amici.

Questo titolo punta meno sulla trama e più sull’atmosfera, ed è perfetto per le serate in compagnia all’insegna del divertimento. Personalmente, mi sono divertito un mondo con la parte in cui tu e i tuoi amici gareggiate in corse e minigiochi: è una simpatica rivisitazione dei tradizionali giochi di corse per Switch, che sostituisce le auto con Kirby rotondi e rotolanti. Rotoli in giro mangiando fragole per diventare più grande, il che ti aiuta a spintonare gli altri e a guadagnare più punti alla fine. È anche esilarante vedere i tuoi amici andare nel panico mentre rubi loro l’ultima fragola.

Certo, forse non è il miglior titolo di Kirby per grandi campagne o battaglie contro boss mozzafiato, ma i minigiochi frenetici compensano ampiamente questa mancanza. Sono caotici, ingegnosi e ti spingono a mettere alla prova la tua strategia per accaparrarti il bottino di fragole più dolce.

Verdetto finale: “Il buffet dei sogni di Kirby”" è il gioco più facile da giocare, con comandi più adatti ai principianti. Tuttavia, non è il gioco ideale per un'esperienza più approfondita, vista la mancanza di una modalità storia o campagna, a differenza di altri titoli della serie.

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Domande frequenti

Qual è l'ultimo gioco di Kirby per Switch?

Sulla Nintendo Switch originale, l’ultima uscita di Kirby è Kirby’s Return to Dream Land Deluxe (2023). Su Switch 2, l’ultimo è Kirby e la Terra Dimenticata – Edizione Switch 2 + Star-Crossed World (2025).

Qual è il primo gioco di Kirby su Switch?

Il primo gioco di Kirby per Switch è "Kirby Star Allies", uscito nel 2018.

Qual è il miglior gioco di Kirby per Switch per i bambini?

“Kirby e la Terra Dimenticata”" è il migliore per i bambini, grazie alla grafica vivace, ai comandi semplici e alla divertente modalità cooperativa che permette ai giocatori più piccoli di giocare in squadra con facilità. La sua difficoltà accessibile e il mondo adorabile lo rendono perfetto sia per i nuovi giocatori che per i più piccoli.

Vale la pena giocare a “Kirby: Ritorno a Dreamland” su Switch?

Sì, “Kirby: Ritorno a Dreamland” su Switch merita sicuramente di essere giocato. Ha una grafica migliore e un gameplay più fluido rispetto alla versione originale.