I 10 migliori giochi Xbox multiplayer da provare nel 2026

Se stai cercando i migliori giochi multiplayer per Xbox, probabilmente ti aspetti di trovare i soliti nomi come Halo, Destiny o Rocket League. Sono tutti fantastici, ma ormai troppo inflazionati. Non è quello che ti propongo qui. Questa lista ti darà alcuni suggerimenti tra i più famosi, ma ti farà anche scoprire delle vere perle multiplayer, spesso trascurate.

Scopri titoli con una grafica mozzafiato e un gameplay che ti terrà incollato allo schermo fino alle 3 del mattino nei giorni feriali. Mi sono assicurato che ogni gioco qui soddisfi diversi tipi di giocatori. Ho anche fatto in modo che soddisfino tutti i requisiti che rendono i giochi multiplayer per Xbox non solo buoni, ma davvero eccezionali.

Se le classifiche e le giocate decisive sono la tua passione, questi giochi spingeranno le tue abilità al limite. Multigiocatore con accesso e uscita istantanei ? C’è. E che dire di mondi enormi e vivaci con avventure incentrate sul multigiocatore ? Ci sono anche quelli.

Ho anche selezionato con cura giochi che sono disponibili su Game Pass o semplicemente incredibilmente convenienti per i contenuti che offrono. Quindi, qualunque cosa tu stia cercando, non smettere di leggere finché non arrivi alla fine. Ti fornirò analisi complete sul gameplay, sulla disponibilità e su tutto ciò che VUOI sapere.

La nostra Top 5 dei giochi Xbox multiplayer

Ci sono titoli che ti tengono incollato allo schermo. Il gameplay è a dir poco elettrizzante. Sai già che Halo e Forza sono fantastici. Ma parliamo di altri pesi massimi che hanno definito il genere e di leggende sottovalutate che non possono mancare nella libreria di ogni giocatore Xbox:

1 Call of Duty: Black Ops 6 2024 Veloce e ricco di scontri a fuoco ad alta tensione. Buy now 2 Minecraft 2011 Creatività senza limiti e la migliore esperienza sandbox cooperativa di sempre. Buy now 3 Fortnite 2017 Il battle royale per eccellenza che continua a reinventarsi. Buy now

Qui sotto ti aspettano altri titoli, e ti darò anche i link alle migliori offerte per chi vuole giocare subito a questi giochi.

I 10 migliori giochi multiplayer per Xbox del 2025

Il gioco multiplayer su Xbox dà il meglio di sé quando riunisce i giocatori, che si tratti di competizioni intense, avventure cooperative da brivido o semplicemente di puro divertimento caotico. I titoli migliori offrono un'esperienza online fluida, una progressione gratificante e abbastanza varietà da farti tornare a giocarci ancora e ancora. Ma cosa rende davvero speciale un gioco multiplayer?

Ecco cosa cerchiamo in un’esperienza multiplayer Xbox di alto livello:

Crossplay e progressione incrociata: gioca con gli amici indipendentemente dalla piattaforma.

Netcode solido e bassa latenza – nessuno ha tempo per il lag.

Modalità di gioco diverse – qualcosa sia per i giocatori occasionali che per i fanatici del grinding.

Personalizzazione e progressione del giocatore – skin, equipaggiamenti, sblocchi.

Aggiornamenti frequenti ed eventi – qui non troverai mai meccaniche di gioco ripetitive.

Con questo in mente, tuffiamoci alla scoperta di alcuni dei migliori giochi multiplayer che Xbox ha da offrire. Che tu sia alla ricerca di sparatutto frenetici, battaglie strategiche a squadre o avventure in mondo aperto, qui ce n’è per tutti i gusti.

1. Call of Duty: Black Ops 6 (Il miglior sparatutto in prima persona ad alta tensione)

Piattaforme ⭐ Anno di uscita: Disponibilità su Game Pass: Xbox Series X/S, PS5, PC 2024 Su Game Pass Ultimate e PC Game Pass

Ecco un fantastico titolo multiplayer che è anche un gioco sparatutto in prima persona eccezionale. Call of Duty: Black Ops 6 è una prova brutale di riflessi, precisione e strategia. Black Ops 6 perfeziona le modalità di gioco che già adori, portando il multiplayer online a nuovi livelli con un'IA adattiva, movimenti fluidi come il burro e uno stile di gioco tattico che premia l'abilità più della fortuna.

È qui che i giocatori competitivi danno il meglio di sé. Conquista una partita classificata con sparatorie pazzesche o domina con una strategia di squadra geniale. Chi ama la modalità cooperativa sociale apprezzerà il ritorno della modalità Zombi. Unico neo: il battle pass del gioco punta molto sugli oggetti cosmetici, il che a volte sembra un po’ un’esagerazione.

Il giorno del lancio c'erano oltre 300.000 giocatori (secondo i dati di Activision) e la serie ha ancora fan affezionati anche dopo tutti questi anni, quindi provalo!

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2. Minecraft (Il miglior sandbox multiplayer a finale aperto)

Piattaforme ⭐ Anno di uscita: Disponibilità su Game Pass: Xbox Series X/S, PC, PlayStation, Switch 2011 Sì

Pochi giochi offrono la libertà infinita di Minecraft. Qualunque cosa tu faccia: che si tratti di esplorare, creare oggetti o sopravvivere nella natura selvaggia con gli amici, il fascino non svanisce mai. La sua modalità multigiocatore online ti permette di costruire mondi interi. Puoi anche sfidare altri giocatori o lanciarti in esperienze di sopravvivenza selvagge con server modificati.

Per chi ama il gioco cooperativo in compagnia, è un sogno. Unisciti agli amici, realizza creazioni pazzesche, tuffati nelle mappe avventurose o combatti in minigiochi personalizzati. Per gli esploratori, i paesaggi sconfinati sono il sandbox definitivo. Puoi fare qualsiasi cosa. Un aspetto negativo è che la Bedrock Edition su Xbox Series ha un supporto alle mod più limitato rispetto alla versione Java.

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3. Fortnite (Il miglior Battle Royale con un gameplay in continua evoluzione)

Piattaforme ⭐ Anno di uscita: Disponibilità su Game Pass: Xbox Series X/S, PC, PlayStation, Switch 2017 No (ma è free-to-play)

Quasi tutti conoscono il fantastico gioco battle royale che è Fortnite, ma cosa lo rende così popolare? Beh, ha alcuni elementi vincenti. Il combattimento è fluido. La mappa si evolve di continuo. Inoltre, tanti giocatori ci si tuffano ogni giorno proprio per la sua imprevedibilità. Il gameplay è avvincente, con tantissime modalità. La modalità classificata di Fortnite e la scena degli eSport sono ancora in piena espansione per chi ama la competizione. D’altra parte, i giocatori occasionali possono divertirsi con la modalità “zero-build”.

È un divertimento pazzesco da giocare con gli amici. I giocatori con un budget limitato saranno felici di sapere che è free-to-play e non ci sono quelle assurdità il “pay-to-win””. Un aspetto negativo che devo menzionare è che le meccaniche di costruzione continuano a scoraggiare alcuni nuovi giocatori, anche con la modalità "zero-build". Tuttavia, secondo Epic Games, conta oltre 350 milioni di giocatori registrati. Il gioco è una vera e propria forza della natura versatile.

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4. Gears 5 (Il miglior sparatutto multiplayer basato sulla copertura)

Piattaforme ⭐ Anno di uscita: Disponibilità su Game Pass: Xbox Series X/S, Xbox One, PC 2019 Sì

Se ti piacciono gli sparatutto tattici in terza persona, Gears 5 è uno dei migliori giochi TPS su Xbox. È un gioco adrenalinico e incentrato sul lavoro di squadra. La campagna è davvero incredibile! È un capolavoro cinematografico che potrebbe dare del filo da torcere persino a molti titoli della serie CoD. E c’è anche una modalità multigiocatore veloce ed emozionante. Per chi ama le sfide competitive, la scena classificata è spietata. Dovrai affinare i tuoi riflessi e avere tanta pazienza.

Ai giocatori più socievoli piacerà la modalità Orda. La modalità Orda è il caos nella sua forma migliore. E anche gli appassionati di open world possono godersi la campagna, dato che offre più libertà rispetto ai titoli precedenti della serie Gears. Il lato negativo è che alcune modalità non hanno un supporto a lungo termine, lasciando i fan più accaniti a desiderare ulteriori aggiornamenti.

Detto questo, questo titolo ha un punteggio Metacritic di 84 e, secondo Xbox, oltre 5 milioni di giocatori al momento del lancio. È un titolo che vale la pena provare.

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5. Kunitsu Gami: Path of the Goddess (La migliore fusione tra strategia e azione)

Piattaforme ⭐ Anno di uscita: Disponibilità su Game Pass: Xbox Series X/S, PC 2024 Sì

Ho dovuto prendere la difficile decisione di metterlo al 5° posto, ma penso che sia alla pari con Gears 5. Kunitsu Gami è incredibilmente bello. Il gioco unisce l’azione alla strategia in tempo reale. È tutto ambientato in luoghi pericolosi. È un’esperienza visivamente mozzafiato con combattimenti fluidi.

Mescola quella prospettiva dall’alto tipica di molti ARPG con combattimenti che sono essenzialmente hack-and-slash, ma mi ricorda i giochi di ruolo e i MMORPG. Le cut-scene sono cinematografiche e valorizzano la trama. Punti bonus se ti piace l’estetica orientale. I giocatori competitivi si appassioneranno alle sue meccaniche complesse, mentre gli amanti della modalità cooperativa si divertiranno un mondo con il lavoro di squadra strategico.

Se devo pensare a un contro, è che questa fusione di generi potrebbe non essere per tutti. Ha ricevuto recensioni iniziali estremamente positive ed è ancora molto amato oggi. Punti bonus se ti piace Capcom: sono loro ad aver creato questo gioco, che rappresenta una vera e propria opera pionieristica.

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6. The Finals (Ideale per i giocatori competitivi)

Piattaforme ⭐ Anno di uscita: Disponibilità su Game Pass: Xbox Series X/S, PC 2023 No (ma è free-to-play)

The Finals è lo sparatutto in prima persona perfetto, all’insegna del caos, per i giocatori competitivi che amano la distruzione e l’adattabilità. Immagina un gioco free-to-play su Xbox Series con un'arena multigiocatore in cui le mappe intere possono crollare sotto i tuoi proiettili. Se cerchi campi di battaglia distruttibili dove NESSUN combattimento è mai uguale all'altro, allora questo è proprio quello che fa per te.

Il combattimento basato sulla fisica e le meccaniche di gioco a squadre rendono ogni partita davvero pazzesca. Se ti piacciono gli scontri multiplayer online adrenalinici, questo gioco non ti deluderà. I giocatori competitivi apprezzeranno l’enfasi sul movimento, la rapidità nel prendere decisioni e la lotta costante per il dominio. Ma attenzione: la distruttibilità è divertente, ma può rendere gli scontri imprevedibili.

Costringe i giocatori ad adattarsi in modi che la maggior parte degli sparatutto non prevede. Con oltre 10 milioni di download nel primo mese, ti posso garantire che questo gioco è DIVERTENTISSIMO.

7. Unravel 2 (Il migliore per chi ama la modalità cooperativa in compagnia)

Piattaforme ⭐ Anno di uscita: Disponibilità su Game Pass: Xbox Series X/S, PC 2018 Sì

Unravel 2 è il tipo di gioco che ti fa capire perché i giochi cooperativi tra amici siano così magici. Tu e un compagno controllate due adorabili Yarny (se non hai giocato al primo capitolo, uno Yarny è un piccolo pupazzetto di filato). Ti muovi in un mondo in cui il lavoro di squadra è fondamentale per sopravvivere. Il platform è fluido e gli enigmi sono appaganti. Il carico emotivo che c’è dietro ogni livello lo rende più profondo di una normale avventura.

Unravel 2 inserisce senza intoppi due giocatori nello stesso spazio. Integra le meccaniche cooperative nel gameplay principale. Ti ritroverai a dondolarti per superare voragini e a risolvere enigmi intricati. A volte dovrete portarvi a vicenda (letteralmente) attraverso i punti più difficili. Un titolo perfetto per chi cerca un’autentica esperienza cooperativa come in It Takes Two. Con un punteggio Metacritic di 82, è ampiamente apprezzato per la sua profondità e lo straordinario design dei livelli.

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8. It Takes Two (Il migliore per chi ha un budget limitato)

Piattaforme ⭐ Anno di uscita: Disponibilità su Game Pass: Xbox Series X/S, Xbox One, PC 2021 Sì

Non c'è niente di meglio di giochi come It Takes Two. Questo titolo iconico introduce meccaniche completamente nuove in ogni livello. Un mix fantastico di modalità cooperativa e platform, davvero. Con tutti questi cambiamenti, è come se ogni volta entrassi in un mondo diverso. Anche se non sono un fan sfegatato di questo gioco, devo ammettere che è davvero impeccabile.

Offre davvero un’esperienza di gioco divertente e di alta qualità. Anche se, personalmente, ho passato un sacco di tempo a cazzeggiare e a prendere a botte il mio compagno di gioco. La cosa migliore è che ti basta una sola copia per giocare con un amico, grazie alla modalità a schermo diviso e al sistema Friend’s Pass. Se sei un giocatore attento al budget e cerchi un multiplayer di alta qualità, questo gioco fa proprio al caso tuo.

Ha vinto il premio Gioco dell’Anno nel 2021 e ha venduto oltre 10 milioni di copie.

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9. Outward (Il migliore per gli appassionati di open world)

Piattaforme ⭐ Anno di uscita: Disponibilità su Game Pass: Xbox Series X/S, Xbox One, PC 2019 No

Outward non è il solito gioco multiplayer open-world. Se vuoi diventare potente in questo gioco, devi guadagnartelo. Niente minimappe, niente indicatori di missioni e niente che ti tenga per mano. Mi ricorda il vecchio Hellblade e giochi come Elden Ring.

Con questo non intendo il gameplay, ma il fatto che ti spinge davvero a capire le cose da solo. Ogni viaggio sembra una vera avventura, in cui devi esplorare e prendere in mano la situazione.

A differenza di altri giochi di ruolo, Outward ti costringe a pensare al realismo. Dovrai tenere conto del cibo che va a male, delle malattie da curare e delle decisioni sbagliate che hanno conseguenze a lungo termine. La modalità multigiocatore cooperativa arricchisce l’esperienza, permettendo a due giocatori di affrontare le difficoltà e avere successo insieme. Se cerchi qualcosa di diverso, questo è il gioco che fa per te.

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10. Bleeding Edge (Il migliore per combattimenti di squadra unici)

Piattaforme ⭐ Anno di uscita: Disponibilità su Game Pass: Xbox Series X/S, Xbox One, PC 2020 No

Se vuoi divertirti con un picchiaduro che unisce l’azione in terza persona ai combattimenti a squadre, allora questo è proprio il caos che fa per te. Questo gioco è come se Overwatch e un picchiaduro avessero avuto un figlio. I personaggi sono stravaganti e appariscenti.

Inoltre, ognuno ha il proprio stile di gioco. Padroneggiarli tutti sarà divertente per chi ama la varietà e le sfide. Onestamente, le partite sono pura follia da combattimento.

Lo stile grafico è vivace e i personaggi sono pieni di personalità. Se devo trovare un difetto, il più grande svantaggio è la mancanza di aggiornamenti. Comunque, se cerchi qualcosa di diverso dai soliti sparatutto e battle royale, vale la pena dare un’occhiata a Bleeding Edge.

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Perché alla gente piacciono i giochi multiplayer per Xbox?

Alcuni dei migliori giochi multiplayer danno proprio un'altra sensazione quando li giochi su questa console.

Innanzitutto, Xbox ha una configurazione online da urlo. Dite quello che volete, ma Xbox Live e Game Pass Ultimate rendono semplicissimo entrare nei giochi, formare squadre e chattare senza alcun problema. Inoltre, grazie al cross-play, sempre più giochi ti permettono di giocare in squadra con giocatori su PC e altre console.

Ecco alcuni motivi per cui la gente continua a tornarci:

Gioco online fluido: Xbox Live garantisce stabilità, con un matchmaking affidabile e un lag minimo.

Vasta varietà di giochi: dagli sparatutto in prima persona ai giochi di ruolo, passando per i survival cooperativi, c’è sempre qualcosa in cui tu possa immergerti.

Supporto al cross-play: gioca con gli amici indipendentemente dalla piattaforma che usano.

Aggiornamenti e eventi regolari: i nuovi contenuti rendono i giochi sempre freschi ed emozionanti.

Un'esperienza social imbattibile: vittorie a tarda notte, fallimenti esilaranti e momenti epici con gli amici rendono i giochi multiplayer semplicemente indimenticabili.

In fin dei conti, i giochi multiplayer Xbox non sono solo una questione di competizione, ma di esperienze condivise. Che tu sia qui per macinare punti, dominare o semplicemente farti una risata, c’è sempre qualcosa in cui vale la pena buttarsi.

Domande frequenti

Qual è il miglior gioco multiplayer da giocare con gli amici su Xbox?

Minecraft è perfetto per una modalità cooperativa creativa. Magari un po’ di Call of Duty: Black Ops 6 per un’esperienza di gioco più intensa.

Quali sono i giochi multiplayer divertenti su Xbox?

Fortnite, Fall Guys e Gears 5 sono tutte ottime scelte.

Ci sono giochi per Xbox a 4 giocatori?

Sì! Giochi come Halo Infinite e Diablo IV supportano la modalità cooperativa a quattro giocatori.