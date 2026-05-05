Les 10 meilleurs jeux Xbox multijoueurs à découvrir en 2026

Si vous recherchez les meilleurs jeux multijoueurs Xbox, vous vous attendez sans doute à retrouver les grands classiques tels que Halo, Destiny ou Rocket League. Ils sont tous fantastiques, mais on en a déjà beaucoup parlé. Ce n’est pas ce que je vous propose ici. Cette liste vous donnera quelques suggestions grand public, mais vous fera également découvrir des perles rares du multijoueur, souvent méconnues.

Découvrez des titres aux graphismes époustouflants et au gameplay qui vous tiendront en haleine jusqu’à 3 heures du matin en semaine. Je me suis assuré que chaque jeu de cette sélection réponde aux attentes de différents types de joueurs. Je me suis également assuré qu’ils remplissent tous les critères qui font qu’un jeu multijoueur Xbox est excellent, et pas seulement bon.

Si vous aimez les classements et les actions décisives , ces jeux repousseront vos limites. Un mode multijoueur où l’on peut rejoindre ou quitter une partie à tout moment ? C’est bon. Et que dire des mondes immenses et vivants proposant des aventures axées sur le multijoueur ? Ils sont là aussi.

J’ai également sélectionné avec soin des jeux disponibles sur Game Pass ou tout simplement incroyablement abordables au regard du contenu qu’ils proposent. Alors, quoi que vous recherchiez, ne vous arrêtez pas de lire avant d’être arrivé à la fin. Je vais vous présenter des analyses complètes sur le gameplay, la disponibilité et tout ce que vous SOUHAITEZ savoir.

Notre top 5 des jeux Xbox multijoueurs

Certains titres vous tiennent en haleine. Le gameplay est tout simplement électrisant. Vous savez déjà que Halo et Forza sont excellents. Mais parlons d’autres poids lourds qui ont défini leur genre et de légendes sous-estimées qui ont leur place dans la bibliothèque de tout joueur Xbox :

1 Call of Duty: Black Ops 6 2024 Rapide et riche en fusillades à haut risque. Buy now 2 Minecraft 2011 Une créativité sans limites et le meilleur jeu de type « bac à sable » en mode coopératif qui soit. Buy now 3 Fortnite 2017 Le battle royale par excellence qui ne cesse de se réinventer. Buy now

D'autres titres vous attendent ci-dessous, et je vous proposerai également des liens vers les meilleures offres promotionnelles pour tous ceux qui souhaitent jouer à ces jeux sans attendre.

Les 10 meilleurs jeux multijoueurs Xbox en 2025

Le jeu multijoueur sur Xbox est à son apogée lorsqu’il rassemble les joueurs, que ce soit pour une compétition intense, des aventures coopératives palpitantes ou simplement pour s’amuser dans le chaos le plus total. Les meilleurs titres offrent une expérience en ligne fluide, une progression gratifiante et suffisamment de variété pour vous donner envie d’y revenir encore et encore. Mais qu’est-ce qui distingue véritablement un jeu multijoueur ?

Voici ce que nous recherchons dans une expérience multijoueur Xbox de haut niveau :

Crossplay et progression croisée : jouez avec vos amis quelle que soit leur plateforme.

Un netcode performant et une faible latence : personne n’a de temps à perdre avec les décalages.

Des modes de jeu variés – de quoi satisfaire aussi bien les joueurs occasionnels que les passionnés invétérés.

Personnalisation et progression du joueur : skins, équipements, éléments à débloquer.

Mises à jour et événements fréquents – ici, pas de boucles de jeu répétitives.

Dans cette optique, découvrons ensemble certains des meilleurs jeux multijoueurs proposés par Xbox. Que vous recherchiez des jeux de tir au rythme effréné, des combats stratégiques en équipe ou des aventures en monde ouvert, il y en a pour tous les goûts.

1. Call of Duty : Black Ops 6 (le meilleur FPS d’action à enjeux élevés)

Plateformes ⭐ Année de sortie : Disponibilité sur Game Pass : Xbox Series X/S, PS5, PC 2024 Sur Game Pass Ultimate et PC Game Pass

Voici un excellent titre multijoueur qui est également un fantastique jeu de tir à la première personne. Call of Duty : Black Ops 6 est un test impitoyable de vos réflexes, de votre précision et de votre sens de la stratégie. Black Ops 6 peaufine les modes de jeu que vous adorez déjà, propulsant le multijoueur en ligne vers de nouveaux sommets grâce à une IA adaptative, des mouvements d’une fluidité exceptionnelle et des échanges de tirs tactiques qui récompensent le talent plutôt que la chance.

C’est là que les joueurs compétitifs s’épanouissent. Remportez une partie classée grâce à des échanges de tirs endiablés, ou dominez vos adversaires grâce à une stratégie d’équipe bien pensée. Les amateurs de coop sociale apprécieront le retour du mode Zombies. Un bémol toutefois : le Battle Pass du jeu mise fortement sur les éléments cosmétiques, ce qui peut parfois sembler abusif.

On comptait plus de 300 000 joueurs le jour de la sortie (selon les rapports d'Activision) et la franchise compte toujours des fans fidèles, même après toutes ces années. N'hésitez donc pas à l'essayer !

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2. Minecraft (Meilleur jeu multijoueur de type « bac à sable » à développement libre)

Plateformes ⭐ Année de sortie : Disponibilité sur Game Pass : Xbox Series X/S, PC, PlayStation, Switch 2011 Oui

Peu de jeux offrent la liberté infinie que procure Minecraft. Quoi que vous fassiez : que ce soit explorer, fabriquer des objets ou survivre dans la nature avec des amis, son attrait ne s’estompe jamais. Son mode multijoueur en ligne vous permet de construire des mondes entiers. Vous pouvez également défier d’autres joueurs ou vous lancer dans des expériences de survie extrêmes sur des serveurs modifiés.

Pour les amateurs de coopération sociale, c’est un véritable rêve. Faites équipe, réalisez des créations délirantes, plongez dans des cartes d’aventure ou affrontez-vous dans des mini-jeux personnalisés. Pour les explorateurs, ces paysages sans limites constituent le terrain de jeu idéal. Vous pouvez tout faire. Un inconvénient réside dans le fait que l’édition Bedrock sur Xbox Series offre une prise en charge des mods moins poussée que la version Java.

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3. Fortnite (le meilleur Battle Royale au gameplay en constante évolution)

Plateformes ⭐ Année de sortie : Disponibilité sur Game Pass : Xbox Series X/S, PC, PlayStation, Switch 2017 Non (mais gratuit)

La plupart des gens connaissent ce fantastique jeu de battle royale qu’est Fortnite, mais qu’est-ce qui lui permet de rester d’actualité ? Eh bien, il comporte plusieurs atouts majeurs. Les combats sont fluides. La carte évolue constamment. De plus, de nombreux joueurs s’y lancent chaque jour en raison de son imprévisibilité. Le gameplay est addictif et propose de nombreux modes. Le mode classé de Fortnite et la scène e-sport sont toujours en plein essor pour ceux qui recherchent la compétition. D’un autre côté, les joueurs occasionnels peuvent profiter du mode « zéro construction ».

C’est un plaisir fou à partager entre amis. Les joueurs au budget limité seront ravis d’apprendre que le jeu est gratuit et qu’il n’y a pas de système « pay-to-win » absurde. Un inconvénient que je me dois de mentionner est que les mécanismes de construction rebutent encore certains nouveaux venus, même avec le mode « zéro construction ». Il compte néanmoins plus de 350 millions de joueurs inscrits selon Epic Games. Ce jeu est une véritable force de la nature polyvalente.

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4. Gears 5 (Meilleur jeu de tir multijoueur basé sur les couvertures)

Plateformes ⭐ Année de sortie : Disponibilité sur Game Pass : Xbox Series X/S, Xbox One, PC 2019 Oui

Si vous aimez les jeux de tir tactiques à la troisième personne, Gears 5 est l’un des meilleurs jeux du genre sur Xbox. Il est intense et axé sur le travail d’équipe. La campagne est exceptionnelle ! C’est une véritable prouesse cinématographique qui pourrait bien donner du fil à retordre à bon nombre d’épisodes de la série CoD. Et vous bénéficiez également d’un mode multijoueur rapide et passionnant. Pour les joueurs compétitifs, la scène classée est impitoyable. Vous devrez aiguiser vos réflexes et faire preuve de beaucoup de patience.

Les joueurs occasionnels apprécieront le mode Horde. Le mode Horde, c’est le chaos à son apogée. Et même les amateurs de jeux en monde ouvert pourront profiter de la campagne, car elle offre davantage de liberté que les précédents titres de la série Gears. En revanche, certains modes manquent de soutien à long terme, ce qui laisse les fans inconditionnels sur leur faim en matière de mises à jour.

Cela dit, cet opus affiche une note Metacritic de 84 et compte plus de 5 millions de joueurs dès son lancement, selon Xbox. C’est un titre qui vaut le détour.

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5. Kunitsu Gami : Path of the Goddess (Meilleure fusion entre stratégie et action)

Plateformes ⭐ Année de sortie : Disponibilité sur Game Pass : Xbox Series X/S, PC 2024 Oui

J’ai dû prendre la décision difficile de le classer en 5e position, mais je pense qu’il est à la hauteur de Gears 5. Kunitsu Gami est d’une beauté incroyable. Le jeu allie action et stratégie en temps réel. L’action se déroule entièrement dans des environnements dangereux. C’est une expérience visuellement époustouflante, avec des combats fluides.

Il combine cette perspective en vue de dessus que l’on retrouve dans de nombreux ARPG avec des combats qui relèvent essentiellement du « hack-and-slash », tout en me rappelant les RPG et les MMORPG. Les cinématiques sont très soignées et mettent l’histoire en valeur. Un plus si vous appréciez l’esthétique orientale. Les joueurs compétitifs se délecteront de ses mécanismes complexes, tandis que les amateurs de mode coopératif s’épanouiront dans ce travail d’équipe stratégique.

Si je devais citer un inconvénient, ce serait que ce mélange de genres ne convienne pas forcément à tout le monde. Il a reçu des critiques initiales extrêmement positives et reste très apprécié aujourd’hui. Un atout supplémentaire si vous aimez Capcom : c’est eux qui ont développé ce jeu, une véritable œuvre pionnière.

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6. The Finals (Idéal pour les joueurs compétitifs assidus)

Plateformes ⭐ Année de sortie : Disponibilité sur Game Pass : Xbox Series X/S, PC 2023 Non (mais en accès gratuit)

The Finals est le jeu de tir à la première personne parfait, empreint de chaos, destiné aux joueurs compétitifs qui adorent la destruction et l’adaptabilité. Imaginez un jeu gratuit sur la Xbox Series avec une arène multijoueur où des cartes entières peuvent s’effondrer sous vos balles. Si vous recherchez des champs de bataille destructibles où AUCUN combat ne se déroule jamais de la même manière, alors ce titre est fait pour vous.

Les combats basés sur la physique et les mécanismes de jeu en équipe font de chaque match une expérience d'enfer. Si vous adorez les affrontements multijoueurs en ligne à haute intensité, ce jeu ne vous décevra pas. Les joueurs compétitifs apprécieront l’importance accordée aux déplacements, à la prise de décision rapide et à la lutte constante pour la domination. Mais attention : la destructibilité est amusante, mais elle peut rendre les combats imprévisibles.

Elle oblige les joueurs à s’adapter d’une manière que la plupart des jeux de tir ne permettent pas. Avec plus de 10 millions de téléchargements dès le premier mois, je peux vous assurer que ce jeu est VRAIMENT AMUSANT.

7. Unravel 2 (Idéal pour les joueurs adeptes du mode coopératif social)

Plateformes ⭐ Année de sortie : Disponibilité sur Game Pass : Xbox Series X/S, PC 2018 Oui

Unravel 2 est le genre de jeu qui vous rappelle pourquoi les jeux coopératifs conviviaux sont si magiques. Avec un partenaire, vous incarnez deux adorables Yarnys (si vous n’avez pas joué au premier opus, un Yarny est une petite poupée en laine). Vous évoluez dans un univers où le travail d’équipe est essentiel à la survie. Les phases de plateforme sont fluides et les énigmes sont gratifiantes. La charge émotionnelle qui se cache derrière chaque niveau confère au jeu une profondeur supérieure à celle d’une aventure classique.

Unravel 2 intègre en toute fluidité deux joueurs dans un même espace. Il intègre des mécanismes coopératifs au cœur même du gameplay. Vous vous balancerez au-dessus de fossés et résoudrez des énigmes complexes. Parfois, vous devrez vous porter mutuellement (littéralement) pour franchir des passages difficiles. Un titre idéal pour les joueurs en quête d’un véritable jeu coopératif, à l’image d’It Takes Two. Avec une note Metacritic de 82, il est largement salué pour sa profondeur et la conception époustouflante de ses niveaux.

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8. It Takes Two (Idéal pour les joueurs au budget limité)

Plateformes ⭐ Année de sortie : Disponibilité sur Game Pass : Xbox Series X/S, Xbox One, PC 2021 Oui

Il n’y a rien de mieux que des jeux comme It Takes Two. Ce titre emblématique propose des mécanismes totalement inédits à chaque niveau. Un mélange génial de jeu coopératif et de jeu de plateforme, vraiment. Avec tous ces changements, c’est comme si vous entriez dans un monde différent à chaque fois. Même si je ne suis pas le plus grand fan de ce jeu, je dois reconnaître qu’il est irréprochable.

Ce jeu offre véritablement une expérience de jeu de grande qualité et très divertissante. Cela dit, j’ai personnellement passé beaucoup de temps à m’amuser et à frapper mon partenaire. Le plus intéressant, c’est qu’un seul exemplaire suffit pour jouer avec un ami grâce au mode écran partagé et au système « Friend’s Pass ». Les joueurs au budget limité à la recherche d’un jeu multijoueur de grande qualité devraient se procurer ce titre sans hésiter.

Il a remporté le prix du Jeu de l’année en 2021 et s’est vendu à plus de 10 millions d’exemplaires.

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9. Outward (Idéal pour les amateurs de jeux en monde ouvert)

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Outward n’est pas un jeu multijoueur en monde ouvert comme les autres. Si vous voulez acquérir de la puissance dans ce jeu, vous devez la mériter. Pas de mini-carte, pas de marqueurs de quêtes, et personne pour vous tenir la main. Cela me rappelle l’ancien Hellblade et des jeux comme Elden Ring.

Je ne parle pas ici du gameplay, mais du fait que le jeu vous pousse vraiment à trouver des solutions par vous-même. Chaque périple ressemble à une véritable aventure, où vous devez explorer et prendre les choses en main.

Contrairement à d’autres jeux de rôle, Outward vous oblige à réfléchir au réalisme. Vous devrez tenir compte de la péremption des aliments, soigner les maladies et prendre conscience que les mauvaises décisions ont des conséquences durables. Le mode multijoueur coopératif enrichit l’expérience. Il permet à deux joueurs de faire face aux difficultés et de s’épanouir ensemble. Si vous avez envie de quelque chose de différent, ce jeu est fait pour vous.

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10. Bleeding Edge (Idéal pour ses combats en équipe uniques)

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Si vous souhaitez vous amuser dans un jeu de combat mêlant action à la troisième personne et combats en équipe, c’est le chaos qu’il vous faut. Ce jeu est un peu comme si Overwatch et un jeu de combat avaient eu un enfant. Les personnages sont singuliers et flamboyants.

Ils possèdent également leur propre style de jeu. Maîtriser chacun d’entre eux sera un véritable plaisir pour ceux qui aiment la variété et les défis. Honnêtement, les parties sont de la pure folie guerrière.

Le style graphique est éclatant et les personnages débordent de personnalité. Si je devais citer un inconvénient, le plus gros bémol serait le manque de mises à jour. Néanmoins, si vous recherchez quelque chose qui sorte de l’ordinaire par rapport aux jeux de tir et aux battle royales habituels, Bleeding Edge vaut le détour.

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Pourquoi les gens apprécient-ils les jeux multijoueurs sur Xbox ?

Certains des meilleurs jeux multijoueurs offrent une expérience tout à fait unique lorsque vous y jouez sur cette console.

Tout d’abord, l’Xbox dispose d’une infrastructure en ligne exceptionnelle. Quoi qu’on en dise, Xbox Live et Game Pass Ultimate permettent de se lancer très facilement dans les jeux, de former des équipes et de discuter sans aucun souci. De plus, grâce au cross-play, de plus en plus de jeux vous permettent de faire équipe avec des joueurs sur PC et sur d’autres consoles.

Voici quelques raisons pour lesquelles les joueurs reviennent sans cesse :

Une expérience en ligne fluide : Xbox Live garantit une grande stabilité, grâce à un système de matchmaking efficace et à un faible décalage.

Une immense variété de jeux : des FPS aux RPG en passant par les jeux de survie en coopératif, il y a toujours de quoi se plonger dans une nouvelle aventure.

Prise en charge du cross-play : jouez avec vos amis, quelle que soit leur plateforme.

Mises à jour et événements réguliers : les nouveaux contenus permettent aux jeux de rester toujours aussi captivants et passionnants.

Une expérience sociale incomparable : victoires tardives, échecs hilarants et moments épiques entre amis rendent les jeux multijoueurs tout simplement inoubliables.

Au final, les jeux multijoueurs Xbox ne se résument pas à la compétition, mais à des expériences partagées. Que vous soyez là pour grinder, dominer ou simplement vous amuser, il y a toujours quelque chose qui vaut le coup d’y jeter un œil.

FAQ

Quel est le meilleur jeu multijoueur à jouer entre amis sur Xbox ?

Minecraft est parfait pour une coopération créative. Peut-être aussi Call of Duty : Black Ops 6 pour un gameplay plus intense.

Quels sont les jeux multijoueurs sympas sur Xbox ?

Fortnite, Fall Guys et Gears 5 sont tous d’excellents choix.

Existe-t-il des jeux Xbox à 4 joueurs ?

Oui ! Des jeux comme Halo Infinite et Diablo IV proposent un mode coopératif à quatre joueurs.