10 najlepszych gier wieloosobowych na konsolę Xbox, w które warto zagrać w 2026 roku

Jeśli szukasz najlepszych gier wieloosobowych na Xboxa, pewnie spodziewasz się zobaczyć typowe tytuły, takie jak „Halo”, „Destiny” czy „Rocket League”. Wszystkie są fantastyczne, ale już zbyt często powtarzane. Nie o to mi tutaj chodzi. Ta lista zawiera kilka propozycji z głównego nurtu, ale pozwoli Ci też odkryć prawdziwe, pomijane perełki wśród gier wieloosobowych.

Odkryj tytuły z oszałamiającą grafiką i rozgrywką, która wciągnie cię aż do trzeciej nad ranem w dzień powszedni. Zadbałem o to, by każda z tych gier zadowoliła różnych graczy. Upewniłem się również, że spełniają one wszystkie kryteria, dzięki którym gry wieloosobowe na Xboxa są nie tylko dobre, ale wręcz świetne.

Jeśli lubisz drabinki rankingowe i decydujące zagrania , te gry pozwolą ci rozwinąć swoje umiejętności do granic możliwości. Płynne dołączanie i opuszczanie rozgrywki wieloosobowej ? Jest. A co z ogromnymi, tętniącymi życiem światami z przygodami opartymi na trybie wieloosobowym ? Te też tu znajdziesz.

Wybrałem też starannie gry, które są dostępne w Game Passie lub są po prostu niesamowicie przystępne cenowo w stosunku do oferowanej zawartości. Niezależnie od tego, czego szukasz, nie przestawaj czytać, dopóki nie dotrzesz do końca. Przedstawię Ci szczegółowe informacje na temat rozgrywki, dostępności i wszystkiego innego, co CHCESZ wiedzieć.

Nasze 5 najlepszych gier wieloosobowych na Xbox

Niektóre tytuły po prostu wciągają. Rozgrywka jest po prostu elektryzująca. Wiesz już, że „Halo” i „Forza” są świetne. Porozmawiajmy jednak o innych gigantach definiujących gatunek oraz niedocenianych legendach, które powinny znaleźć się w bibliotece każdego gracza na Xboxie:

1 Call of Duty: Black Ops 6 2024 Szybka i pełna emocjonujących strzelanin. Buy now 2 Minecraft 2011 Nieograniczona kreatywność i najlepsza gra typu sandbox z trybem współpracy, jaka kiedykolwiek powstała. Buy now 3 Fortnite 2017 Najlepsza gra typu battle royale, która nieustannie się zmienia. Buy now

Poniżej znajdziecie więcej tytułów, a ponadto podam linki do najlepszych okazji na gry dla wszystkich, którzy chcą zagrać w nie od razu.

10 najlepszych gier wieloosobowych na Xbox w 2025 roku

Rozgrywka wieloosobowa na Xboxie jest najlepsza, gdy łączy graczy – niezależnie od tego, czy chodzi o zaciętą rywalizację, ekscytujące przygody w trybie kooperacji, czy po prostu czystą, chaotyczną zabawę. Najlepsze tytuły oferują płynną rozgrywkę online, satysfakcjonujący postęp w grze i wystarczającą różnorodność, byś chciał wracać po więcej. Ale co naprawdę wyróżnia grę wieloosobową?

Oto, czego szukamy w najlepszych grach wieloosobowych na Xbox:

Crossplay i wspólny postęp – graj ze znajomymi niezależnie od platformy.

Solidny kod sieciowy i niskie opóźnienia – nikt nie ma czasu na lag.

Różnorodne tryby gry – coś zarówno dla graczy okazjonalnych, jak i zapalonych graczy.

Personalizacja i rozwój postaci – skórki, wyposażenie, odblokowania.

Częste aktualizacje i wydarzenia – tutaj nie ma miejsca na nudne, powtarzające się schematy rozgrywki.

Mając to na uwadze, przyjrzyjmy się najlepszym grom wieloosobowym, jakie ma do zaoferowania Xbox. Niezależnie od tego, czy szukasz dynamicznych strzelanek, strategicznych bitew drużynowych, czy przygód w otwartym świecie – każdy znajdzie tu coś dla siebie.

1. Call of Duty: Black Ops 6 (najlepsza strzelanka FPS z wysoką stawką)

Platformy ⭐ Rok wydania: Dostępność w Game Pass: Xbox Series X/S, PS5, PC 2024 W ramach Game Pass Ultimate i PC Game Pass

Oto świetna gra wieloosobowa, która jest jednocześnie fantastyczną strzelanką FPS. Call of Duty: Black Ops 6 to brutalny test refleksu, precyzji i strategii. Black Ops 6 udoskonala tryby gry, które już znasz i kochasz, przenosząc tryb wieloosobowy online na nowy poziom dzięki adaptacyjnej sztucznej inteligencji, płynności ruchów, która sprawia wrażenie niezwykle gładkiej, oraz taktycznej rozgrywce strzeleckiej, w której liczą się umiejętności, a nie szczęście.

To idealne miejsce dla zapalonych graczy rywalizacyjnych. Rozstrzygnij mecz rankingowy dzięki niesamowitej strzelaninie lub zdominuj grę dzięki sprytnej strategii zespołowej. Gracze lubiący kooperację w grze społecznościowej z pewnością docenią powracający tryb zombie. Jedyną wadą jest to, że przepustka bojowa w grze skupia się głównie na elementach kosmetycznych, co czasami wydaje się nieco wyzyskiem.

W dniu premiery gra miała ponad 300 tys. graczy (według raportów Activision), a seria wciąż ma oddanych fanów nawet po tylu latach, więc warto spróbować!

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2. Minecraft (najlepsza gra typu sandbox z trybem wieloosobowym o otwartej fabule)

Platformy ⭐ Rok wydania: Dostępność w Game Pass: Xbox Series X/S, komputer PC, PlayStation, Switch 2011 Tak

Niewiele gier oferuje taką nieskończoną swobodę jak Minecraft. Cokolwiek robisz – czy to eksplorujesz, tworzysz przedmioty, czy walczysz o przetrwanie w dziczy z przyjaciółmi – gra nigdy nie traci na atrakcyjności. Tryb wieloosobowy online pozwala budować całe światy. Możesz też rzucać wyzwania innym graczom lub zmierzyć się z ekstremalnymi wyzwaniami survivalowymi na serwerach z modami.

Dla graczy lubiących kooperację online to prawdziwy sen. Łącz siły z innymi, twórz niesamowite konstrukcje, rzucaj się w wir przygód na mapach lub walcz w niestandardowych minigrach. Dla odkrywców nieograniczone krajobrazy to idealna piaskownica. Możesz robić wszystko, co tylko chcesz. Wadą jest to, że wersja Bedrock na Xbox Series ma słabszą obsługę modów w porównaniu z wersją Java.

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3. Fortnite (najlepsza gra typu battle royale z nieustannie zmieniającą się rozgrywką)

Platformy ⭐ Rok wydania: Dostępność w Game Pass: Xbox Series X/S, komputer PC, PlayStation, Switch 2017 Nie (ale gra jest darmowa)

Większość ludzi wie o fantastycznej grze typu battle royale, jaką jest Fortnite, ale co sprawia, że wciąż cieszy się popularnością? Cóż, ma kilka atutów. Walka jest dynamiczna. Mapa nieustannie się zmienia. Ponadto wielu graczy codziennie wraca do gry ze względu na jej nieprzewidywalność. Rozgrywka jest wciągająca i oferuje mnóstwo trybów. Tryb rankingowy Fortnite oraz scena e-sportowa wciąż kwitną dla tych, którzy pragną rywalizacji. Z drugiej strony gracze rekreacyjni mogą cieszyć się trybem bez budowania.

To niesamowita zabawa z przyjaciółmi. Gracze z ograniczonym budżetem z radością przyjmą wiadomość, że gra jest darmowa i nie ma w niej bzdur typu „pay-to-win”. Jedyną wadą, o której muszę wspomnieć, jest to, że mechanika budowania nadal zniechęca niektórych nowicjuszy, nawet w trybie bez budowania. Mimo to, według Epic Games, gra ma ponad 350 milionów zarejestrowanych graczy. Jest to prawdziwie wszechstronny dynamit.

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4. Gears 5 (najlepsza strzelanka wieloosobowa z systemem osłon)

Platformy ⭐ Rok wydania: Dostępność w Game Pass: Xbox Series X/S, Xbox One, PC 2019 Tak

Jeśli lubisz taktyczne strzelanki z perspektywy trzeciej osoby, Gears 5 to jedna z najlepszych gier tego typu na Xbox. Jest pełna emocji i opiera się na pracy zespołowej. Kampania jest naprawdę niesamowita! To kinowa potęga, która może rzucić wyzwanie nawet wielu tytułom z serii CoD. Do tego dochodzi szybki i ekscytujący tryb wieloosobowy. Dla graczy nastawionych na rywalizację rozgrywki rankingowe są brutalne. Będziesz musiał wyostrzyć swój refleks i uzbroić się w sporą dozę cierpliwości.

Gracze ceniący aspekt społecznościowy polubią tryb Horde. Tryb Horde to chaos w najlepszym wydaniu. Nawet fani gier z otwartym światem mogą cieszyć się kampanią, ponieważ zapewnia ona większą swobodę niż poprzednie tytuły z serii Gears. Minusem jest to, że niektóre tryby nie są długoterminowo wspierane, co sprawia, że zagorzali fani oczekują kolejnych aktualizacji.

Biorąc to wszystko pod uwagę, ta część ma ocenę 84 na Metacritic i, według danych Xbox, ponad 5 milionów graczy w dniu premiery. To tytuł, którego warto spróbować.

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5. Kunitsu Gami: Path of the Goddess (Najlepsze połączenie strategii i akcji)

Platformy ⭐ Rok wydania: Dostępność w Game Pass: Xbox Series X/S, komputer PC 2024 Tak

Musiałem podjąć trudną decyzję i umieścić tę grę na piątym miejscu, ale uważam, że dorównuje ona „Gears 5”. „Kunitsu Gami” jest niesamowicie piękna. Gra łączy akcję ze strategią czasu rzeczywistego. Akcja rozgrywa się w niebezpiecznych środowiskach. To zapierające dech w piersiach wizualnie doświadczenie z płynną walką.

Łączy w sobie widok z góry, znany z wielu gier ARPG, z walką opartą w zasadzie na zasadach typu „hack-and-slash”, ale przypomina mi to gry RPG i MMORPG. Scenki przerywnikowe mają kinowy charakter i wzbogacają fabułę. Dodatkowy plus, jeśli lubisz estetykę wschodnią/orientalną. Gracze rywalizujący z innymi z zapałem zagłębią się w jej skomplikowaną mechanikę, podczas gdy fani trybu kooperacyjnego będą czerpać radość ze strategicznej pracy zespołowej.

Jeśli miałbym wymienić wadę, to jest nią to, że połączenie gatunków może nie wszystkim odpowiadać. Gra zebrała w początkowym okresie przytłaczająco pozytywne recenzje i do dziś cieszy się popularnością. Dodatkowy plus, jeśli lubisz Capcom – to oni stworzyli tę grę, która jest pionierskim tytułem w tym gatunku.

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6. The Finals (najlepsza dla graczy rywalizujących)

Platformy ⭐ Rok wydania: Dostępność w Game Pass: Xbox Series X/S, komputer PC 2023 Nie (ale gra jest darmowa)

The Finals to idealna, pełna chaosu strzelanka FPS dla graczy rywalizujących, którzy czerpią radość z niszczenia i elastyczności. Wyobraź sobie darmową grę na konsolach z serii Xbox z trybem wieloosobowym, w którym całe mapy mogą się rozpaść pod wpływem twoich pocisków. Jeśli szukasz zniszczalnych pól bitewnych, na których ŻADNE dwie potyczki nie przebiegają tak samo, to właśnie ta gra jest dla ciebie.

Walka oparta na fizyce i mechanika rozgrywki zespołowej sprawiają, że każdy mecz jest niesamowicie ekscytujący. Jeśli kochasz pełne adrenaliny internetowe potyczki wieloosobowe, ta gra na pewno Cię nie zawiedzie. Gracze nastawieni na rywalizację docenią nacisk na ruch, szybkie podejmowanie decyzji i nieustanną walkę o dominację. Ale uwaga: możliwość niszczenia otoczenia jest fajna, ale może sprawić, że walki staną się nieprzewidywalne.

Zmusza graczy do dostosowywania się w sposób, jakiego nie wymagają większość strzelanek. Biorąc pod uwagę ponad 10 milionów pobrań w pierwszym miesiącu, mogę powiedzieć, że ta gra to świetna ZABAWA.

7. Unravel 2 (najlepsza gra dla graczy lubiących kooperację)

Platformy ⭐ Rok wydania: Dostępność w Game Pass: Xbox Series X/S, komputer PC 2018 Tak

„Unravel 2” to gra, która przypomina, dlaczego przyjazne gry kooperacyjne są tak magiczne. Ty i twój partner sterujecie dwiema uroczymi postaciami Yarny (jeśli nie grałeś w pierwszą część, to Yarny to małe laleczki z włóczki). Poruszacie się po świecie, w którym praca zespołowa jest niezbędna do przetrwania. Poruszanie się po platformach przebiega płynnie, a łamigłówki dają satysfakcję. Emocjonalny ładunek każdego poziomu sprawia, że gra jest głębsza niż przeciętna przygoda.

Unravel 2 płynnie umieszcza dwóch graczy w tej samej przestrzeni. Mechanika współpracy jest integralną częścią rozgrywki. Będziecie przeskakiwać przepaści i rozwiązywać skomplikowane łamigłówki. Czasami musicie (dosłownie) nieść się nawzajem przez trudne fragmenty. To prawdziwa pozycja dla graczy, którzy pragną autentycznej rozgrywki kooperacyjnej, takiej jak w It Takes Two. Gra, która na Metacritic uzyskała ocenę 82, jest powszechnie chwalona za swoją głębię i oszałamiający projekt poziomów.

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8. It Takes Two (najlepsza propozycja dla graczy z ograniczonym budżetem)

Platformy ⭐ Rok wydania: Dostępność w Game Pass: Xbox Series X/S, Xbox One, PC 2021 Tak

Nie ma nic lepszego niż gry takie jak „It Takes Two”. Ten kultowy tytuł wprowadza zupełnie nową mechanikę na każdym poziomie. To naprawdę świetne połączenie trybu kooperacji i platformówki. Dzięki tym wszystkim zmianom za każdym razem czujesz się, jakbyś wkraczał do innego świata. Chociaż nie jestem największym fanem tej gry, muszę przyznać, że jest ona dopracowana w najdrobniejszych szczegółach.

Gra naprawdę zapewnia wysokiej jakości i zabawną rozgrywkę. Chociaż osobiście spędziłem sporo czasu na wygłupach i okładaniu mojego partnera. Najlepsze jest to, że dzięki trybowi podzielonego ekranu i systemowi „Friend’s Pass” wystarczy jedna kopia, by zagrać z przyjacielem. Gracze z ograniczonym budżetem, poszukujący wysokiej jakości trybu wieloosobowego, powinni natychmiast sięgnąć po tę grę.

Gra zdobyła nagrodę „Gra Roku” w 2021 roku i sprzedała się w ponad 10 milionach egzemplarzy.

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9. Outward (najlepsza propozycja dla fanów gier z otwartym światem)

Platformy ⭐ Rok wydania: Dostępność w Game Pass: Xbox Series X/S, Xbox One, PC 2019 Nie

Outward nie jest typową grą wieloosobową z otwartym światem. Jeśli chcesz zdobyć władzę w tej grze, musisz na nią zasłużyć. Nie ma minimap, znaczników zadań ani podpowiedzi. Przypomina mi to starą grę Hellblade i tytuły takie jak Elden Ring.

Nie chodzi mi tu o rozgrywkę, ale o to, że gra naprawdę zmusza cię do samodzielnego odkrywania świata. Każda podróż wydaje się prawdziwą przygodą, w której musisz eksplorować otoczenie i brać sprawy w swoje ręce.

W odróżnieniu od innych gier RPG, „Outward” zmusza cię do myślenia o realizmie. Musisz pamiętać o psujących się zapasach żywności, chorobach wymagających leczenia, a złe decyzje mają długotrwałe konsekwencje. Tryb współpracy wieloosobowej podnosi jakość rozgrywki. Pozwala dwóm graczom wspólnie zmagać się z trudnościami i osiągać sukcesy. Jeśli szukasz czegoś innego, ta gra jest właśnie dla ciebie.

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10. Bleeding Edge (najlepsza gra z unikalną walką drużynową)

Platformy ⭐ Rok wydania: Dostępność w Game Pass: Xbox Series X/S, Xbox One, PC 2020 Nie

Jeśli chcesz się dobrze bawić w bijatyce łączącej akcję z perspektywy trzeciej osoby z walkami drużynowymi, to właśnie na ten chaos powinieneś się zdecydować. Ta gra jest jakby połączeniem Overwatcha i bijatyki. Postacie są osobliwe i ekstrawaganckie.

Każda z nich ma też swój własny styl gry. Opanowanie każdej z nich będzie świetną zabawą dla tych, którzy lubią różnorodność i odrobinę wyzwania. Szczerze mówiąc, mecze to czyste szaleństwo walki.

Styl graficzny jest żywy, a postacie mają mnóstwo charakteru. Jeśli miałbym wymienić wadę, to największym minusem jest brak aktualizacji. Mimo to, jeśli szukasz czegoś innego niż typowe strzelanki i gry typu battle royale, warto sprawdzić Bleeding Edge.

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Dlaczego ludzie lubią gry wieloosobowe na Xboxie?

Niektóre z najlepszych gier wieloosobowych po prostu dają zupełnie inne wrażenia, gdy gra się w nie na tej konsoli.

Po pierwsze, Xbox ma niesamowitą obsługę trybu online. Można mówić, co się chce, ale Xbox Live i Game Pass Ultimate sprawiają, że bardzo łatwo jest dołączyć do gry, stworzyć drużynę i rozmawiać bez żadnych kłopotów. Dodatkowo dzięki funkcji cross-play w coraz większej liczbie gier można grać w drużynie z graczami korzystającymi z komputerów PC i innych konsol.

Oto kilka powodów, dla których gracze wciąż do nich wracają:

Płynna rozgrywka online – Xbox Live zapewnia stabilność dzięki niezawodnemu systemowi dobierania graczy i niewielkim opóźnieniom.

Ogromna różnorodność gier – od strzelanek FPS, przez gry RPG, po kooperacyjne gry survivalowe – zawsze znajdziesz coś dla siebie.

Obsługa cross-play – graj ze znajomymi bez względu na to, na jakiej platformie grają.

Regularne aktualizacje i wydarzenia – nowe treści sprawiają, że gry pozostają świeże i ekscytujące.

Niezrównane wrażenia społecznościowe – zwycięstwa późną nocą, przezabawne wpadki i epickie chwile z przyjaciółmi sprawiają, że gry wieloosobowe są po prostu niezapomniane.

W końcu w grach wieloosobowych na Xboxie nie chodzi tylko o rywalizację, ale o wspólne przeżycia. Niezależnie od tego, czy chcesz się zmagać, dominować, czy po prostu się pośmiać, zawsze znajdziesz coś, w co warto się zaangażować.

Często zadawane pytania

Jaka jest najlepsza gra wieloosobowa do grania ze znajomymi na Xboxie?

Minecraft jest idealny do kreatywnej rozgrywki kooperacyjnej. A może Call of Duty: Black Ops 6, jeśli szukasz bardziej intensywnej rozgrywki.

Jakie są fajne gry wieloosobowe na konsoli Xbox?

Fortnite, Fall Guys i Gears 5 to solidne propozycje.

Czy są jakieś gry na konsolę Xbox dla 4 graczy?

Tak! Gry takie jak „Halo Infinite” i „Diablo IV” obsługują tryb współpracy dla czterech graczy.