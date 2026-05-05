I migliori giochi di Ninja Gaiden: i 8 titoli più iconici e impegnativi

I migliori giochi di Ninja Gaiden (NG) sono adrenalinici e indimenticabili. Questa classifica passa al vaglio tutte le uscite per mettere in evidenza gli 8 titoli che definiscono la serie . Questi giochi ti offriranno combattimenti taglienti come lame, trame intense, combo impegnative e l’eredità di Ryu Hayabusa al massimo del suo splendore.

Ho analizzato quali giochi reggono ancora il confronto, in cosa eccellono, perché rimangono imperdibili e quali sono le ultime uscite di questa epica serie.

Le nostre scelte migliori tra i giochi di Ninja Gaiden

Ecco tre titoli eccezionali che, secondo me, ogni fan dovrebbe provare:

1 Ninja Gaiden II Black 2025 Al primo posto nella nostra classifica dei migliori giochi di Ninja Gaiden, con una grafica migliorata e sistemi di combattimento perfezionati che riportano in vita la danza di guerra di Ryu. Buy now 2 Ninja Gaiden 2004 Il reboot che ha riportato in auge la serie con comandi 3D precisi e una difficoltà da brivido, che hanno definito i giochi d'azione ninja moderni. Buy now 3 Ninja Gaiden: Ragebound 2025 Torna con decisione alle origini 2D con un tocco platform e una dinamica a due personaggi che gli ha permesso di guadagnarsi un posto in questa classifica dei migliori giochi di Ninja Gaiden. Buy now

Questi tre giochi dimostrano perché la serie Ninja Gaiden è ancora importante: uniscono tradizione e idee innovative per offrire qualcosa di familiare ma allo stesso tempo emozionante. Di seguito trovi l’elenco completo con i link alle offerte per chi non può aspettare nemmeno un secondo di più.

Gli 8 migliori giochi di Ninja Gaiden: titoli da provare subito

Tuffiamoci subito negli 8 migliori giochi di Ninja Gaiden e scopriamo cosa li rende eccellenti. Quanti di questi hai giocato nella serie?

1. Ninja Gaiden II Black [Il miglior sequel rimasterizzato]

Il nostro punteggio 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PS5, Xbox Series X Anno di uscita 2025 Sviluppatore/i Team NINJA / Koei Tecmo Games Caratteristiche uniche Rimasterizzazione grafica con UE5, personaggi giocabili aggiuntivi, Hero Play Style, miglioramenti alla qualità di vita

Ninja Gaiden II torna con una nuova veste d’acciaio in Ninja Gaiden II Black. Team Ninja l’ha ricostruito con Unreal Engine 5, ha reso le scene sanguinose ancora più crude e ha aggiunto nuovi personaggi giocabili. Il sequel sembra finalmente quella corsa sfrenata e brutale che i fan ricordano, solo più pulita e spietata nei movimenti.

Il gioco è uscito a gennaio 2025 su PS5 (e cavolo, lo adoriamo come fantastico gioco per PS5), Xbox Series X|S e PC, disponibile su Game Pass fin dal primo giorno. In ogni momento, ti fai strada tra le orde di nemici nei panni di Ryu Hayabusa, destreggiandoti tra il controllo delle folle e la padronanza delle armi.

La versione rimasterizzata aggiunge accessibilità grazie alla modalità “Hero” e mantiene l’aggressività ad alto ritmo che ha caratterizzato la serie Ninja Gaiden, il tutto garantendo prestazioni stabili sull’hardware moderno.

L'illuminazione UE5 e i palchi ridisegnati conferiscono ai combattimenti sagome ben definibili, mentre personaggi aggiuntivi come Ayane, Momiji e Rachel ampliano le possibilità di gioco senza banalizzare la sfida principale.

Perché l’abbiamo scelto Il modo definitivo e moderno di giocare a Ninja Gaiden II. Un ritmo autenticamente brutale e piattaforme aggiornate senza perdere il suo carattere tagliente.

Il risultato finale è uno scontro elegante e spietato che finalmente permette ai nuovi giocatori di provare le famigerate scene d’azione di NG2 senza dover rispolverare una vecchia console.

Perché funziona:

Aggiornamento a UE5 con una migliore leggibilità ed effetti, senza però smorzare l'intensità dei combattimenti.

Ci sono tanti personaggi giocabili e un approccio più graduale per chi è alle prime armi.

Ampia disponibilità, incluso Game Pass, quindi è facile iniziare subito a giocare.

Il mio verdetto: Ninja Gaiden II Black è un sequel a tutta velocità. È spietato, elegante e comodo da avere sulle console moderne.

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2. Ninja Gaiden (2004) [Il miglior punto di partenza classico]

Il nostro punteggio 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Xbox Anno di uscita 2004 Sviluppatore/i Team Ninja / Tecmo Caratteristiche uniche Design rivoluzionario dei combattimenti a 60 fps, reset radicali

Il reboot di Ninja Gaiden del 2004 è stata la scintilla che ha dato vita al panorama moderno dei giochi d’azione incentrati sui personaggi. Unisce un’animazione fluida a un’IA nemica spietata e a una telecamera che richiede una grande consapevolezza della situazione. Ha ricevuto recensioni “universalmente acclamate” ed è ancora il modo più puro per capire perché Gaiden sia stato così importante.

Vesti i panni di Ryu Hayabusa in una campagna cupa e cinematografica che ti chiede costantemente di impegnarti, adattarti e contrattaccare. Il ciclo di gioco, caratterizzato da frequenti reset, e i frame perfetti hanno forgiato una maestria nel combattimento che molti giocatori della serie Xbox di oggi continuano a rispettare, anche quando lo rivivono attraverso versioni successive o raccolte.

A proposito, ci sono tantissimi altri fantastici giochi per Xbox se ti sembra che manchi qualcosa. Se vuoi rivivere l’atmosfera autentica del 2004, questa è la pagina della storia da cui parte tutto.

Perché l’abbiamo scelto Le fondamenta del combattimento moderno della serie NG. Ha fissato gli standard per un attacco basato sul tempismo e una disciplina difensiva che la serie segue ancora oggi.

Se vuoi capire il DNA della serie prima di passare ai titoli successivi o alla Collezione Master, parti da qui per vedere il progetto originale.

Perché funziona:

Un combattimento che, anche dopo due decenni, risulta ancora precisissimo.

Una campagna che ti insegna il posizionamento e le occasioni per contrattaccare, senza fronzoli.

Il contesto giusto per apprezzare Black, Sigma e tutto ciò che è venuto dopo.

Il mio verdetto: l’originale Ninja Gaiden del 2004 è la migliore “lezione di storia” della serie. Colpisce duro e spiega perché tutto ciò che è venuto dopo ha senso.

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3. Ninja Gaiden: Ragebound [Miglior ritorno al 2D]

Il nostro punteggio 9.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC (Steam) Anno di uscita 2025 Sviluppatore/i The Game Kitchen / Dotemu, Joystick Caratteristiche uniche Azione 2D a scorrimento laterale, difficoltà crescente, 36 obiettivi, supporto multilingua

Ninja Gaiden: Ragebound è lo spin-off a sorpresa: un nuovissimo titolo a scorrimento laterale della serie Ninja Gaiden realizzato da The Game Kitchen (lo studio di Blasphemous), uscito il 31 luglio 2025. Il gioco riprende la brutalità classica della serie Ninja Gaiden con archi di salto precisi, trappole spietate e duelli con i boss che richiamano l’era del NES, ma con una reattività moderna.

Superi i livelli grazie a schivate fulminee e combinazioni di armi che premiano l’esecuzione calma e precisa. La grafica punta su una pixel art nitida e su un feedback immediato con scintille ad ogni colpo. Le recensioni recenti e di sempre su Steam si attestano nella fascia “Molto positive”, a dimostrazione che la formula funziona.

Se ami la spietatezza del gioco originale ma vuoi checkpoint moderni e comandi più rifiniti, questa “versione migliorata” del classico gioco a scorrimento laterale fa proprio al caso tuo. È anche un ottimo punto di partenza per chi preferisce i platform divertenti ai giochi d’azione in 3D con personaggi realistici.

Perché l’abbiamo scelto Cattura la precisione e il pericolo della vecchia scuola, senza le asperità e le imperfezioni di un tempo.

Quel mix di crudeltà retrò e leggibilità moderna fa decollare la fantasia di un ninja spietato che sfreccia attraverso prove impossibili.

Perché funziona:

Uno studio che sa il fatto suo in fatto di azione spietata (l’ex team di Blasphemous).

Accoglienza positiva fin dall’inizio, con ottime valutazioni nelle recensioni più recenti.

Un sistema di feedback 2D nitido che premia la maestria piuttosto che la ripetitività.



Il mio verdetto: Per i fan sfegatati dei giochi a scorrimento laterale, Ninja Gaiden: Ragebound è la versione più fresca della crudeltà di Gaiden degli ultimi anni.

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4. Ninja Gaiden 4 (2025 / rilancio in arrivo) [Il ritorno più atteso]

Il nostro punteggio 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Xbox Series X|S, PS5, PC Anno di uscita 21 ottobre 2025 Sviluppatori Team Ninja, PlatinumGames / Koei Tecmo Caratteristiche uniche Nuovo co-protagonista Yakumo, Game Pass disponibile dal giorno del lancio, combattimenti più veloci, individuazione degli avversari più chiara

Ninja Gaiden 4 è un vero e proprio nuovo capitolo della serie, svelato durante lo Developer Direct di Xbox con un'uscita prevista per l'autunno 2025 e successivamente fissata a ottobre 2025. Sarà disponibile su Xbox, PlayStation e PC con Game Pass fin dal primo giorno. Prima che esca, vale la pena investire in un monitor da gaming di fascia alta.

Per quanto riguarda il gameplay, giocherai sia nei panni della leggenda Ryu Hayabusa che del nuovo arrivato Yakumo in arene fitte, pensate per parate decisive e gestione ragionata delle distanze contro nemici implacabili e boss spettacolari. Il set di mosse offre una maggiore varietà di armi e possibilità di annullamento, mentre il design dei livelli punta alla chiarezza piuttosto che a complicazioni con la telecamera: un approccio moderno che mantiene tutta l’intensità del gioco.

Per chiarire le voci: alcune indiscrezioni collegavano Game Kitchen a questo progetto, ma quello studio sta lavorando allo spin-off in 2D Ninja Gaiden: Ragebound. NG4 è invece un progetto di Team Ninja × PlatinumGames. Un nuovo gioco che accoglie i nuovi giocatori senza smussare quel livello di abilità elevato che i fan hanno amato nel gioco originale.

Perché l'abbiamo scelto Il grande ritorno di un titolo di punta con due protagonisti e disponibile su Game Pass fin dal primo giorno.

Se ti stai preparando a buttarti nella mischia fin dal primo giorno, adatta le tue vecchie abitudini alla nuova versione: gestisci bene le finestre di resistenza, punta sui contrattacchi e sgombera la folla prima di affrontare gli avversari d’élite.

Perché funziona:

Data, piattaforme e disponibilità su Game Pass confermate: barriera d’ingresso bassa, potenziale altissimo.

L’arco narrativo con due protagonisti ti fa sentire il peso di Ryu Hayabusa e l’agilità di Yakumo.

L’attenzione alle traiettorie leggibili e la chiarezza degli stati di colpo migliorano il flusso degli scontri.

Il mio verdetto: letture più veloci, maggiore accessibilità, combattimenti più intensi e una messa in scena più intelligente. Ninja Gaiden 4 sembra proprio l’evoluzione matura che i fan chiedevano. È senza compromessi e accattivante allo stesso tempo.

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5. Ninja Gaiden: Collezione Master [Il modo migliore per recuperare il ritardo]

Il nostro voto 9.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC (Steam) Anno di uscita 2021 Sviluppatore/i Team Ninja / Koei Tecmo Caratteristiche uniche Include tanti giochi: Ninja Gaiden Sigma, Ninja Gaiden Sigma 2, Ninja Gaiden 3: Razor’s Edge

Il pacchetto Ninja Gaiden: Collezione Master riunisce tre titoli della serie Ninja Gaiden in un unico pacchetto: Ninja Gaiden Sigma, Ninja Gaiden Sigma 2 e Razor’s Edge. La Collezione Master è il modo più pratico per scoprire la trilogia moderna. È uscita a giugno 2021 su tutte le principali piattaforme, e Team Ninja ha confermato il supporto per frame rate elevati su hardware e schermi in grado di gestirlo.

Puoi goderti i classici elementi fondamentali del gameplay: i-frame rigorosi, profondità delle armi e schemi dei boss che premiano la pratica. I negozi online per console e PC mettono in evidenza un solido supporto delle funzionalità, sottolineando la comodità di avere tre giochi in uno e la possibilità per i nuovi giocatori di provare versioni diverse.

Se preferisci un unico acquisto per rivivere l’intera saga, questa opzione “tutto ciò che ti serve” è semplice da giocare e facile da consigliare.

Perché l’abbiamo scelto Un solo download, tre giochi. Il modo più semplice per valutare armi e meccaniche prima di NG4, con un’ampia copertura di piattaforme.

Una breve nota sull’hardware: la risoluzione 4K a 120 fps dipende dal tuo computer e dal tuo monitor. È una pratica standard per raccolte come questa.

Perché ci piace:

Una panoramica completa dell'era moderna della serie in un'unica versione.

Porting stabili con contenuti che migliorano l'esperienza di gioco e stili di gioco alternativi.

C'è un solido consenso tra i critici sul fatto che sia un ottimo punto di partenza per i nuovi giocatori.

Il mio verdetto: Ninja Gaiden: Collezione Master è il modo migliore per goderti la trilogia moderna di Ninja Gaiden. Troverai i boss, le armi e i percorsi chiave che hanno definito lo stile moderno di NG.

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Il nostro punteggio 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PS3, Xbox 360 Anno di uscita 2014 Sviluppatori Spark Unlimited, Comcept, Team Ninja / Koei Tecmo Caratteristiche uniche Stile cel-shading, orde di zombie, combo esagerate

Yaiba: Ninja Gaiden Z ribalta la trama: qui vesti i panni dell’antieroe cyborg Yaiba Kamikaze, non di Ryu Hayabusa. Questo spin-off è uscito nel 2014 come titolo unico su tre piattaforme. Il gioco ti catapulta in un caos in stile cel-shading e ti fa affrontare ondate di nemici in stile arcade.

Le differenze tra le versioni sono minime; tutte puntano su un gameplay appariscente, un ritmo serrato, salti rapidi e uccisioni spettacolari contro ondate di nemici. Non è un titolo tradizionale della serie Ninja Gaiden e le recensioni sono contrastanti, ma ha un fascino un po’ pulp se lo prendi come un chiassoso picchiaduro da sala giochi.

Nei thread della community si sottolinea spesso che Ryu Hayabusa qui non è giocabile e compare addirittura come boss, il che offre ai fan un divertente colpo di scena all’interno del franchise.

Perché l’abbiamo scelto Un audace cambiamento di tono che sperimenta con lo stile e il ritmo, perfetto per i fan che amano il DNA di NG in una versione più sciolta e in stile arcade.

Breve, audace, chiassoso e senza filtri. Puoi giocarlo per lo spettacolo, non per una prova da puristi.

Perché funziona:

La grafica in stile cel-shading e gli effetti esagerati sono piuttosto insoliti per NG.

Il colpo di scena con Ryu nel ruolo del boss, di cui i fan discutono ancora oggi.

I nemici semplici sono carne da macello che alimenta lunghe sequenze di combo.

Il mio verdetto: Yaiba: Ninja Gaiden Z è una deviazione veloce e sfacciata quando hai voglia di scatenarti in una serie che già conosci e ami.

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7. Ninja Gaiden II: La Spada Oscura del Caos (1990) [Masterclass a 8 bit]

Il nostro punteggio 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme NES (originale) Anno di uscita 1990 Sviluppatore/i Tecmo Caratteristiche uniche I "cloni d'ombra" si raddoppiano, miglioramenti nell'arrampicata sui muri, scene cinematografiche

Ninja Gaiden II: La Spada Oscura del Caos è il secondo classico per NES che ha perfezionato le meccaniche di piattaforma e di combattimento del titolo originale. Ha introdotto i “cloni ombra”, dei doppioni che rispecchiano i tuoi comandi. Un sistema che ancora oggi sembra geniale. È un ciclo perfetto in 8 bit: Ryu corre, sferra fendenti e supera gli ostacoli mentre usa le arti ninja per tenere i nemici in difficoltà.

Questa versione per NES ha definito l’identità della serie: livelli veloci in cui ogni salto conta, un design dei livelli ben strutturato e scene narrative drammatiche che racchiudono il fascino da soap opera di NG in brevi esplosioni di azione.

I giochi portatili e le raccolte successive hanno fatto riferimento a questi elementi fondamentali. Per cominciare, puoi dare un’occhiata qui ad altri fantastici giochi per Nintendo Switch in modalità giocatore singolo.

Perché l’abbiamo scelto Il sequel per NES che ha introdotto i cloni e una logica dei livelli più sofisticata. Offre ai giocatori un contesto fondamentale per esplorare le origini di NG.

E, se ti piacciono i puzzle basati sul tempismo e il gioco di precisione, questo titolo spiega perché la serie ha avuto successo.

Perché funziona:

La meccanica distintiva dei cloni che amplia la pianificazione del percorso.

Una curva di difficoltà ben bilanciata nel platforming tra i vari atti.

Una narrazione tramite cutscene davvero iconica per quell’epoca.



Il mio verdetto: Ninja Gaiden II: La Spada Oscura del Caos è un esempio da manuale di come si gestisce il ritmo in un gioco d’azione a 8 bit. I livelli saranno anche brevi, ma questo viene bilanciato da strumenti intelligenti e da una grande soddisfazione finale.

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8. Ninja Gaiden III: La nave antica del destino (1991) [Prova finale su NES]

Il nostro punteggio 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme NES (originale) Anno di uscita 1991 Sviluppatore/i Tecmo Caratteristiche uniche Nuova mossa di arrampicata, controllo aereo più preciso, bilanciamento più impegnativo per la versione americana

Ninja Gaiden III: L’antica nave del destino è il terzo capitolo per NES che ha reso più precisa la movimentazione grazie a una nuova mossa di arrampicata e a un controllo in volo più ampio, aumentando poi ulteriormente la difficoltà.

La trama si avvicina alle teorie del complotto e alla fantascienza, ma il brivido principale rimane intatto: calcolare al millesimo il momento giusto per saltare mentre si seguono le traiettorie dei proiettili. Se mai avessero fatto un remaster o un remake di *L’antica nave del destino*, sarebbe potuto facilmente diventare uno dei migliori giochi per Nintendo Switch in men che non si dica.

La maestria sta nel pianificare i percorsi di gioco e nel distanziare i nemici in modo da poter sferrare colpi costanti senza subire respinte. Questo è il fiore all’occhiello della trilogia per NES: ti offre una dose concentrata della crudeltà di NG che continua a premiare la pratica tenace.

Perché l’abbiamo scelto Questo gioco è la scelta migliore se desideri una sfida meccanica più impegnativa.

Abbiamo anche una classifica dei giochi per Switch più venduti per chi cerca platform raffinati che riprendano questo ritmo.

Perché ci piace:

Spostamenti più precisi grazie alla nuova abilità di arrampicata.

Le famigerate modifiche alla difficoltà statunitensi che ridefiniscono il ritmo di gioco.

Una trama più bizzarra e audace, ma che mantiene comunque un ritmo serrato.

Il mio verdetto: Ninja Gaiden III: L’antica nave del destino è un esame finale tosto ma giusto per i fan sfegatati del retrò.

Il mio verdetto finale: quale Ninja Gaiden vale la pena giocare?

Se vuoi una risposta veloce, ecco chi dovrebbe giocare a quale titolo in base alla classifica:

Per i principianti → Ninja Gaiden (2004). È il reboot moderno che ha reso Ryu Hayabusa una leggenda: un gioco tosto ma iconico.



→ È il reboot moderno che ha reso Ryu Hayabusa una leggenda: un gioco tosto ma iconico. Per i giocatori più accaniti → Ninja Gaiden II Black. Una sfida spietata con un sistema di combattimento approfondito e una modalità missioni.



→ Una sfida spietata con un sistema di combattimento approfondito e una modalità missioni. Per i fan occasionali → Ninja Gaiden: Ragebound. L’edizione migliorata con nuove funzionalità e un bilanciamento più fluido.



→ L’edizione migliorata con nuove funzionalità e un bilanciamento più fluido. Per gli appassionati di giochi d’azione → Ninja Gaiden II Black. La prova definitiva di abilità e tempismo.



→ La prova definitiva di abilità e tempismo. Per i giocatori retrò → Ninja Gaiden (2004). Questo gioco rimane ancora oggi il ponte più armonioso tra l’eredità classica e il gameplay moderno.

Domande frequenti

Qual è il miglior gioco di Ninja Gaiden?

Il miglior gioco di Ninja Gaiden è Ninja Gaiden II Black. È apprezzato per i combattimenti raffinati, il bilanciamento della difficoltà e l’influenza duratura sulla serie.

Che tipo di gioco è Ninja Gaiden?

Ninja Gaiden è una serie di giochi d'azione hack-and-slash dal ritmo serrato, caratterizzata da una difficoltà altissima e in cui vesti i panni del leggendario eroe ninja Ryu Hayabusa.

È meglio Ninja Gaiden Sigma o Black?

Ninja Gaiden Black è considerato l’esperienza hardcore per eccellenza. Ninja Gaiden Sigma aggiorna la grafica e aggiunge contenuti, ma i veterani sostengono che attenui la sfida originale.

Qual è il gioco più difficile della serie Ninja Gaiden?

La maggior parte dei fan considera Ninja Gaiden II il più difficile a causa degli sciami di nemici inarrestabili e dei picchi di difficoltà davvero massacranti.

Qual è stato il primo gioco di Ninja Gaiden?

Il primo Ninja Gaiden uscì nelle sale giochi nel 1988, seguito dalla mitica versione per NES nello stesso anno.

In che ordine sono i giochi di Ninja Gaiden nella Collezione Master?

La Collezione Master include Ninja Gaiden Sigma, Ninja Gaiden Sigma 2 e Ninja Gaiden 3: Razor’s Edge.

Ninja Gaiden è più difficile di Elden Ring?

Sì. Ninja Gaiden è più impegnativo in ogni singolo momento, mentre Elden Ring bilancia la difficoltà con l’esplorazione del mondo aperto e la libertà del giocatore.

Quanti titoli di Ninja Gaiden ci sono?

Tra titoli principali e spin-off, ci sono più di una dozzina di titoli Ninja Gaiden, con tre capitoli moderni e diverse versioni retrò.

Ninja Gaiden Black è un remake?

Sì. È una versione migliorata del Ninja Gaiden per Xbox del 2004. Affina le meccaniche di gioco, aggiunge contenuti e migliora le prestazioni.