Os melhores jogos do Ninja Gaiden: os 8 títulos mais icónicos e exigentes

Os melhores jogos do Ninja Gaiden (NG) são intensos e inesquecíveis. Este ranking analisa todos os lançamentos para destacar 8 títulos que definem a série . Estes jogos vão proporcionar-te combates precisos como uma lâmina, um enredo intenso, combos exigentes e o legado de Ryu Hayabusa no auge da sua carreira.

Analisei quais os jogos que ainda se mantêm à altura, em que aspetos se destacam, porque continuam a ser essenciais e as novidades desta épica franquia de jogos.

As nossas melhores escolhas de jogos Ninja Gaiden

Aqui estão três títulos de destaque que acho que todos os fãs deviam experimentar:

1 Ninja Gaiden II Black 2025 O número um na nossa lista dos melhores jogos Ninja Gaiden, com gráficos melhorados e sistemas de combate aperfeiçoados que dão nova vida à dança de guerra do Ryu. Buy now 2 Ninja Gaiden 2004 O relançamento que deu nova vida à série com controlos 3D precisos e uma dificuldade de cortar a respiração, que definiu os jogos de ação ninjas modernos. Buy now 3 Ninja Gaiden: Ragebound 2025 Volta com ousadia às raízes 2D, com um toque de jogo de plataformas e uma dinâmica de dois personagens que ajudou a garantir o seu lugar nesta lista dos melhores jogos da série Ninja Gaiden. Buy now

Estes três jogos mostram porque é que a franquia Ninja Gaiden continua a ser importante: combinam o legado com novas ideias para oferecer algo que é ao mesmo tempo familiar e emocionante. A lista completa está abaixo, com links para ofertas de jogos a preços acessíveis para quem não consegue esperar nem mais um segundo.

Os 8 melhores jogos Ninja Gaiden: títulos que deves jogar agora

Vamos mergulhar diretamente nos 8 melhores jogos Ninja Gaiden e no que os torna excelentes. Quantos destes já jogaste ao longo da série?

1. Ninja Gaiden II Preto [A Melhor Sequela Modernizada]

A nossa pontuação 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PS5, Xbox Series X Ano de lançamento 2025 Criador(es) Team NINJA / Koei Tecmo Games Características únicas Remasterização visual com UE5, personagens jogáveis adicionais, Hero Play Style, melhorias de jogabilidade modernas

O Ninja Gaiden II regressa com um novo visual em Ninja Gaiden II Preto. A Team Ninja reconstruiu-o no Unreal Engine 5, intensificou a violência e adicionou personagens jogáveis extra. A sequela parece finalmente aquela aventura rápida e brutal que os fãs se lembram, só que com movimentos mais limpos e agressivos.

O lançamento aconteceu em janeiro de 2025 para PS5 (e, caramba, adoramos este jogo fantástico para a PS5), Xbox Series X|S e PC, com acesso ao Game Pass desde o primeiro dia. A cada momento, estás a abrir caminho por entre multidões de inimigos na pele de Ryu Hayabusa, combinando controlo de multidões com domínio das armas.

A remasterização traz mais acessibilidade através do modo «Hero» e mantém a agressividade em ritmo acelerado que caracterizou a série Ninja Gaiden, tudo isto com um desempenho estável em hardware moderno.

A iluminação do UE5 e os palcos redesenhados conferem às lutas silhuetas bem definidas, enquanto personagens adicionais como a Ayane, a Momiji e a Rachel ampliam as possibilidades de jogabilidade sem banalizar o desafio principal.

Porque é que o escolhemos? É a forma definitiva e moderna de jogares o Ninja Gaiden II. Um ritmo autenticamente brutal e plataformas atualizadas, sem perder a intensidade.

O resultado final é um confronto elegante e implacável que finalmente permite aos novos jogadores experimentar as famosas cenas de ação do NG2 sem terem de ir buscar uma consola antiga.

Porque é que funciona:

Atualização do UE5 com melhor legibilidade e efeitos, sem tirar a intensidade do combate.

Várias personagens jogáveis, além de uma opção de entrada mais suave para quem está a começar.

Grande disponibilidade, incluindo o Game Pass, por isso é fácil começares a jogar agora.

O meu veredicto: O Ninja Gaiden II Preto é uma sequela a toda a velocidade. É brutal, elegante e prático de ter nas consolas modernas.

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2. Ninja Gaiden (2004) [O melhor ponto de partida clássico]

A nossa pontuação 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Xbox Ano de lançamento 2004 Criador(es) Team Ninja / Tecmo Características únicas Design de combate revolucionário a 60 fps, reinícios radicais

O relançamento de Ninja Gaiden, de 2004, foi a faísca que deu início ao cenário moderno dos jogos de ação com personagens. Combina animações fluidas com uma IA inimiga implacável e uma câmara que exige que estejas atento ao que se passa à tua volta. Recebeu críticas «universalmente aclamadas» e continua a ser a forma mais pura de perceber porque é que o Gaiden foi tão importante.

Joga na pele de Ryu Hayabusa numa campanha sombria e cinematográfica que te obriga constantemente a arriscar, a adaptar-te e a contra-atacar. O ciclo de repetições do jogo e os i-frames rigorosos criaram uma mestria no combate que muitos dos jogadores atuais da série Xbox ainda respeitam, mesmo quando o revisitam através de versões posteriores ou coleções.

Por falar nisso, há muitos mais jogos fantásticos da Xbox se achares que te falta algo. Se queres sentir a essência de 2004, esta é a página da história onde tudo começa.

Por que é que o escolhemos A base do combate moderno da NG. Estabelece o padrão para o ataque baseado no timing e a disciplina defensiva que a série ainda segue.

Se estás a mapear o ADN da franquia antes de passares para títulos mais recentes ou para a Coleção Master, começa por aqui para veres o modelo original.

Porque é que funciona:

Um combate que, mesmo duas décadas depois, continua a parecer extremamente preciso.

Uma campanha que te ensina a gerir o espaço e a aproveitar as oportunidades de ataque, sem rodeios.

O contexto para apreciares o Black, o Sigma e tudo o que se seguiu.

O meu veredicto: O Ninja Gaiden original de 2004 é a melhor «lição de história» da série. É impactante e explica porque é que tudo o que veio depois existe.

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3. Ninja Gaiden: Ragebound [Melhor retrocesso em 2D]

A nossa pontuação 9.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC (Steam) Ano de lançamento 2025 Criador(es) The Game Kitchen / Dotemu, Joystick Características únicas Ação 2D de deslocamento lateral, curva de dificuldade acentuada, 36 conquistas, suporte a vários idiomas

O Ninja Gaiden: Ragebound é o spin-off surpresa: um novo jogo da série Ninja Gaiden com deslocamento lateral, da autoria da The Game Kitchen (o estúdio do Blasphemous), lançado a 31 de julho de 2025. O jogo recorre à brutalidade clássica da série Ninja Gaiden, com arcos de salto precisos, armadilhas cruéis e duelos épicos contra chefes que fazem eco da era NES, mas com uma resposta moderna.

Vais avançar pelos níveis usando esquivas rápidas como o fumo e combinações de armas que recompensam uma execução calma. A apresentação aposta numa pixel art nítida e num feedback ágil de faíscas nos acertos. As avaliações recentes e de sempre dos utilizadores situam-se na faixa «Muito Positivo» no Steam, o que indica que a fórmula está a dar certo.

Se adoras a veia cruel do jogo original, mas queres pontos de verificação modernos e um controlo mais refinado, esta «versão melhorada» do conceito de jogo de deslocamento lateral acerta em cheio. É também uma boa porta de entrada para jogadores que preferem jogos de plataformas divertidos à ação de personagens totalmente em 3D.

Por que é que o escolhemos Capta a precisão e o perigo da velha guarda, sem as arestas desajeitadas.

Essa mistura de crueldade retro com uma narrativa moderna e cativante vende a fantasia de um ninja implacável a correr a toda a velocidade por percursos impossíveis.

Por que é que funciona:

Um estúdio com experiência em ação exigente (a antiga equipa do Blasphemous).

Recepção positiva logo de início, com excelentes índices de críticas recentes.

Um sistema de feedback 2D preciso que recompensa a mestria em vez da repetição.



O meu veredicto: Para os fãs incondicionais dos jogos de deslocamento lateral, o Ninja Gaiden: Ragebound é a dose mais fresca de crueldade Gaiden dos últimos anos.

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4. Ninja Gaiden 4 (2025 / relançamento previsto) [O regresso mais esperado]

A nossa pontuação 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Xbox Series X|S, PS5, PC Ano de lançamento 21 de outubro de 2025 Criador(es) Team Ninja, PlatinumGames / Koei Tecmo Características únicas Novo co-protagonista Yakumo, Game Pass desde o primeiro dia, combate mais rápido, leituras de encontros mais claras

O Ninja Gaiden 4 é um verdadeiro novo título da série, revelado no Developer Direct da Xbox com lançamento previsto para o outono de 2025 e, mais tarde, confirmado para outubro de 2025. Vai estar disponível para Xbox, PlayStation e PC com o Game Pass logo no primeiro dia. Antes do lançamento, vale a pena investir num monitor de jogos topo de gama.

No que diz respeito à jogabilidade, vais controlar tanto a lenda Ryu Hayabusa como o recém-chegado Yakumo em arenas densas, concebidas para defesas decisivas e posicionamento estratégico contra inimigos implacáveis e chefes de grande escala. O conjunto de ferramentas apresenta uma maior variedade de armas e cancelamentos, enquanto o design dos níveis privilegia a clareza em detrimento da confusão com a câmara: uma abordagem moderna que mantém a intensidade.

Para esclarecer os rumores: houve alguns boatos que associavam A Cozinha dos Jogos a este projeto, mas esse estúdio está a trabalhar no spin-off 2D Ninja Gaiden: Ragebound. O NG4, por si só, é uma colaboração entre a Team Ninja e a PlatinumGames. Um novo jogo que dá as boas-vindas a novos jogadores sem perder a exigência de alta habilidade que os fãs adoravam no jogo original.

Porque é que o escolhemos O regresso do título principal com dois protagonistas e disponível no Game Pass desde o primeiro dia.

Se te estás a preparar para entrar em ação logo no primeiro dia, adapta os teus velhos hábitos à nova versão: protege os teus períodos de resistência, aposta nas contra-ofensivas e dispersa as multidões antes de enfrentares os inimigos de elite.

Por que é que isto funciona:

Data, plataformas e disponibilidade no Game Pass confirmadas – entrada fácil, potencial enorme.

A história com dois protagonistas permite-te sentir o peso do Ryu Hayabusa e a agilidade do Yakumo.

O foco em linhas de ataque previsíveis e a clareza nos acertos melhoram o fluxo dos combates.

O meu veredicto: leituras mais rápidas, maior acessibilidade, lutas mais intensas e encenação mais inteligente. O Ninja Gaiden 4 parece ser a evolução madura que os fãs pediam. É intransigente e convidativo ao mesmo tempo.

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5. Ninja Gaiden: Coleção Master [A melhor forma de te pormes em dia]

A nossa pontuação 9.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC (Steam) Ano de lançamento 2021 Criador(es) Team Ninja / Koei Tecmo Características únicas Inclui vários jogos: Ninja Gaiden Sigma, Ninja Gaiden Sigma 2, Ninja Gaiden 3: Razor’s Edge

O pacote Ninja Gaiden: Coleção Master reúne três títulos da série Ninja Gaiden num único pacote: Ninja Gaiden Sigma, Ninja Gaiden Sigma 2 e Razor’s Edge. A Coleção Master é a forma mais prática de conhecer a trilogia moderna. Foi lançada em junho de 2021 em todas as principais plataformas, com a Team Ninja a confirmar suporte a taxas de fotogramas elevadas em hardware e ecrãs capazes de as suportar.

Podes desfrutar dos fundamentos clássicos da jogabilidade: i-frames rigorosos, profundidade das armas e padrões de chefes que recompensam a prática. As lojas de consolas e PC destacam um suporte robusto a funcionalidades, referindo a conveniência de ter três jogos num só e a oportunidade para novos jogadores experimentarem versões diferentes.

Se preferires uma compra única para revisitar a história da série, esta opção «tudo o que precisas» é simples de jogar e fácil de recomendar.

Por que é que o escolhemos Um download, três jogos. A forma mais fácil de avaliar armas e mecânicas antes do NG4, com ampla cobertura de plataformas.

Uma nota rápida sobre o hardware: a linha de 4K/120 fps depende do teu equipamento e do teu ecrã. É prática comum em coleções como esta.

Porque é que nos convence:

Um panorama completo da era moderna da franquia numa única versão.

Versões estáveis com conteúdo que facilita a vida e estilos de jogo alternativos.

Consenso sólido da crítica de que é uma boa forma de os novos jogadores se iniciarem na série.

O meu veredicto: «Ninja Gaiden: Coleção Master» é a melhor forma de desfrutar da trilogia moderna do Ninja Gaiden. Tens os chefes, as armas e os percursos essenciais que definiram o estilo moderno do NG.

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A nossa pontuação 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS3, Xbox 360 Ano de lançamento 2014 Criador(es) Spark Unlimited, Comcept, Team Ninja / Koei Tecmo eu Características únicas Estilo cel-shaded, hordas de zombies, combos exagerados

Yaiba: Ninja Gaiden Z inverte o enredo: jogas na pele do anti-herói ciborgue Yaiba Kamikaze, e não de Ryu Hayabusa. Este spin-off foi lançado em 2014 como um único jogo para três plataformas. O jogo mergulha num caos com estilo cel-shaded e num controlo de multidões ao estilo arcade.

As diferenças entre as versões são mínimas; todas destacam uma jogabilidade espetacular, ritmo acelerado, cancelamentos de saltos rápidos e mortes espetaculares contra enxames de inimigos. Não é um título tradicional da série NG e as críticas são mistas, mas tem um charme exagerado se o encarares como um jogo de luta de arcada barulhento.

Os tópicos da comunidade costumam salientar que o Ryu Hayabusa não é jogável aqui e até aparece como um chefe, o que dá aos fãs uma reviravolta meta divertida dentro da franquia.

Por que é que o escolhemos? Uma mudança de tom ousada que experimenta com o estilo e o ritmo, ideal para fãs que apreciam o ADN de NG numa versão mais descontraída e ao estilo arcade.

Curto, ousado, barulhento e sem filtros. Podes entrar nisto pelo espetáculo, não por uma experiência purista.

Porque é que isto funciona:

Os gráficos com estilo cel-shading e os efeitos exagerados são pouco comuns no NG.

A reviravolta com a participação especial do Ryu como chefe, que ainda dá que falar entre os fãs.

Os inimigos simples são carne para canhão que alimentam longas sequências de combos.

O meu veredicto: O Yaiba: Ninja Gaiden Z é uma opção rápida e divertida quando queres dar uma jogadinha numa série que já conheces e adoras.

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7. Ninja Gaiden II: A Espada Negra do Caos (1990) [A Arte dos 8 bits]

A nossa pontuação 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas NES (original) Ano de lançamento 1990 Criador(es) Tecmo Características únicas Duplicados «Shadow clone», melhorias na escalada de paredes, cenas cinematográficas

Ninja Gaiden II: A Espada Negra do Caos é o segundo clássico da NES que aperfeiçoou a jogabilidade de plataformas e o combate do jogo original. Introduziu os «clones-sombra», que espelham os teus comandos. Um sistema que ainda hoje parece engenhoso. É um ciclo de 8 bits bem definido: o Ryu corre, dá golpes e escala obstáculos enquanto usa as suas artes ninja para manter os inimigos desequilibrados.

Esta versão para a NES consolidou a identidade da série. Fases rápidas em que cada salto conta, um design de níveis bem trabalhado e painéis narrativos dramáticos que transformam o charme de telenovela do NG em curtas explosões de ação.

Os jogos portáteis e compilações posteriores voltaram a fazer referência a estes fundamentos. Podes dar uma vista de olhos a jogos mais modernos e fantásticos para um jogador na Nintendo Switch aqui, para começares.

Por que é que escolhemos isto A sequela para a NES que introduziu clones e uma lógica de fases mais inteligente. Dá aos jogadores um contexto fundamental para explorarem as raízes de NG.

E, se gostas de quebra-cabeças baseados em timing puro e jogadas precisas, este título mostra porque é que a franquia se manteve popular.

Porque é que funciona:

Mecânica característica de clonagem que amplia o planeamento de percursos.

Uma progressão suave na dificuldade das fases de plataformas ao longo dos atos.

Cenas cinematográficas icónicas para a época.



O meu veredicto: O Ninja Gaiden II: A Espada Negra do Caos é um exemplo clássico do ritmo de ação dos jogos de 8 bits. Pode ter fases curtas, mas compensa isso com ferramentas inteligentes e uma grande recompensa.

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8. Ninja Gaiden III: O Navio Antigo da Perdição (1991) [Teste final da NES]

A nossa pontuação 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas NES (original) Ano de lançamento 1991 Criador(es) Tecmo Características únicas Nova escalada, controlo aéreo mais preciso, equilíbrio mais exigente na versão americana

O Ninja Gaiden III: O Antigo Navio da Perdição é o terceiro jogo da série para a NES que aperfeiçoou a movimentação com um novo movimento de escalada e um controlo aéreo mais avançado, e ainda aumentou a dificuldade.

O enredo aposta em teorias da conspiração e fantasia científica, mas a emoção principal mantém-se intacta: calcular o momento certo para saltar, com grande risco, enquanto lês as trajetórias dos projéteis. Se alguma vez fizessem uma remasterização ou um remake do «O Antigo Navio da Perdição», poderia facilmente ter-se tornado um jogo de primeira linha para a Nintendo Switch num piscar de olhos.

A mestria vem de planear percursos de jogo e espaçar os inimigos para conseguires acertar golpes consistentes sem levares com os empurrões. Este é o ponto alto da trilogia da NES: dá-te uma dose compacta da crueldade da NG que ainda recompensa a prática persistente.

Por que é que o escolhemos Este jogo é a tua melhor aposta se procuras um desafio mecânico mais exigente.

Também temos uma lista dos jogos mais vendidos para a Switch, com jogos de plataformas refinados que captam este ritmo.

Por que é que te cativa:

Deslocamento mais preciso com a nova habilidade de escalada.

Os famosos ajustes de dificuldade da versão americana que redefinem o ritmo.

Um enredo mais estranho e ousado, mas que continua a ter um ritmo acelerado.

O meu veredicto: O Ninja Gaiden III: O Antigo Navio da Perdição é um exame final exigente, mas justo, para os fãs incondicionais do estilo retro.

O meu veredicto geral: Qual dos Ninja Gaiden vale a pena jogar?

Se queres uma resposta rápida, eis quem deve jogar o quê, segundo a lista de classificação:

Para quem é novo nisto → Ninja Gaiden (2004). É o reboot moderno que transformou o Ryu Hayabusa numa lenda, difícil mas icónico.



→ É o reboot moderno que transformou o Ryu Hayabusa numa lenda, difícil mas icónico. Para jogadores mais experientes → Ninja Gaiden II Preto. Um desafio implacável com um sistema de combate profundo e um modo de missões.



→ Um desafio implacável com um sistema de combate profundo e um modo de missões. Para fãs casuais → Ninja Gaiden: Ragebound. A edição melhorada com novas funcionalidades e um equilíbrio mais suave.



→ A edição melhorada com novas funcionalidades e um equilíbrio mais suave. Para fãs de jogos de ação → Ninja Gaiden II Preto. O teste definitivo de habilidade e timing.



→ O teste definitivo de habilidade e timing. Para os jogadores retro → Ninja Gaiden (2004). Este jogo continua a ser a ponte mais harmoniosa entre o legado clássico e a jogabilidade moderna.

Perguntas frequentes

Qual é o melhor jogo da série Ninja Gaiden?

O melhor jogo da série Ninja Gaiden é o Ninja Gaiden II Preto. É elogiado pelo seu combate refinado, equilíbrio de dificuldade e influência duradoura na série.

Que tipo de jogo é o Ninja Gaiden?

O Ninja Gaiden é uma série de ação «hack-and-slash» em ritmo acelerado, conhecida pela sua dificuldade exigente e por te permitir jogar na pele do lendário herói ninja Ryu Hayabusa.

Qual é melhor, o Ninja Gaiden Sigma ou o Black?

O Ninja Gaiden Black é considerado a experiência hardcore definitiva. O Ninja Gaiden Sigma atualiza os gráficos e adiciona conteúdo, mas os veteranos dizem que isso torna o desafio original mais fácil.

Qual é o jogo mais difícil da série Ninja Gaiden?

A maioria dos fãs considera o Ninja Gaiden II o mais difícil, devido aos enxames implacáveis de inimigos e aos picos de dificuldade extenuantes.

Qual foi o primeiro jogo Ninja Gaiden?

O Ninja Gaiden original foi lançado nas salas de jogos em 1988, seguido pela icónica versão para a NES no mesmo ano.

Em que ordem estão os jogos Ninja Gaiden na Coleção Master?

A Coleção Master inclui o Ninja Gaiden Sigma, o Ninja Gaiden Sigma 2 e o Ninja Gaiden 3: Razor’s Edge.

O Ninja Gaiden é mais difícil do que o Elden Ring?

Sim. O Ninja Gaiden é mais exigente a cada momento, enquanto o Elden Ring equilibra a dificuldade com a exploração do mundo aberto e a liberdade do jogador.

Quantos jogos Ninja Gaiden existem?

Entre a série principal e os spin-offs, há mais de uma dúzia de títulos Ninja Gaiden, com três jogos modernos e várias versões retro.

O Ninja Gaiden Black é um remake?

Sim. É uma versão melhorada do Ninja Gaiden de 2004 para a Xbox. Aperfeiçoa a mecânica de jogo, adiciona conteúdo e melhora o desempenho.