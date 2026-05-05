Najlepsze gry z serii Ninja Gaiden: 8 kultowych i wymagających tytułów

Najlepsze gry z serii Ninja Gaiden (NG) są pełne akcji i pozostają w pamięci na długo. W tym rankingu przeanalizowaliśmy wszystkie wydane tytuły, aby wyróżnić 8 gier, które definiują tę serię . Gry te oferują niezwykle dynamiczne walki, wciągającą fabułę, wymagające kombinacje ciosów oraz dziedzictwo Ryu Hayabusy u szczytu kariery.

Przeanalizowałem, które gry nadal się sprawdzają, w czym się wyróżniają, dlaczego pozostają niezbędne, a także omówiłem nowsze pozycje w tej epickiej serii.

Nasze najlepsze propozycje gier z serii Ninja Gaiden

Oto trzy wyjątkowe tytuły, które moim zdaniem każdy fan powinien wypróbować:

1 Ninja Gaiden II Black 2025 Zajmuje pierwsze miejsce na naszej liście najlepszych gier z serii Ninja Gaiden dzięki ulepszonej grafice i dopracowanym systemom walki, które przywracają do życia „wojenną tańca” Ryu. Buy now 2 Ninja Gaiden 2004 To właśnie ta nowa odsłona ożywiła serię dzięki precyzyjnemu sterowaniu w 3D i poziomowi trudności, który dosłownie wykręcał graczom żołądki – cechom charakterystycznym dla współczesnych gier akcji o ninja. Buy now 3 Ninja Gaiden: Ragebound 2025 Gra odważnie powraca do korzeni 2D, oferując platformową rozgrywkę oraz dynamikę opartą na dwóch postaciach, dzięki czemu zasłużyła na miejsce na liście najlepszych gier z serii Ninja Gaiden. Buy now

Te trzy gry pokazują, dlaczego seria „Ninja Gaiden” wciąż ma znaczenie: łączą w sobie dziedzictwo z nowymi pomysłami, oferując coś zarówno znajomego, jak i ekscytującego. Pełna lista poniżej wraz z linkami do tanich ofert gier dla graczy, którzy nie mogą się już ani chwili dłużej doczekać.

8 najlepszych gier z serii Ninja Gaiden: tytuły, w które warto zagrać już teraz

Przejdźmy od razu do 8 najlepszych gier z serii Ninja Gaiden i tego, co czyni je tak doskonałymi. W ile z nich z całej serii już grałeś?

Nasz wynik 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PS5, Xbox Series X Rok premiery 2025 Twórca/twórcy Team NINJA / Koei Tecmo Games Unikalne cechy Remaster graficzny w silniku UE5, dodatkowe postacie do gry, styl gry „Hero Play”, nowoczesne udogodnienia

Ninja Gaiden II powraca w nowej, stalowej odsłonie jako Ninja Gaiden II: Czarny. Team Ninja przebudowało grę w silniku Unreal Engine 5, wyostrzyło sceny przemocy i dodało dodatkowe postacie do gry. Kontynuacja wreszcie przypomina tę szybką, brutalną grę, którą fani pamiętają, tyle że jest bardziej dopracowana i jeszcze bardziej bezlitosna w akcji.

Premiera miała miejsce w styczniu 2025 roku na PS5 (i naprawdę uwielbiamy tę grę jako świetną pozycję na PS5), Xbox Series X|S oraz PC, z dostępem w Game Pass od pierwszego dnia. W każdej chwili wcielasz się w Ryu Hayabusę, przedzierając się przez tłumy przeciwników, łącząc kontrolę nad tłumem z mistrzowskim posługiwaniem się bronią.

Remaster zwiększa dostępność dzięki trybowi „Hero” i zachowuje szybką, agresywną rozgrywkę, która charakteryzowała serię Ninja Gaiden, zapewniając jednocześnie stabilną wydajność na nowoczesnym sprzęcie.

Oświetlenie w UE5 oraz przeprojektowane sceny sprawiają, że sylwetki postaci podczas walk są wyraźnie widoczne, a dodatkowe postacie, takie jak Ayane, Momiji i Rachel, poszerzają zakres możliwości bez umniejszania podstawowego wyzwania.

Dlaczego to wybraliśmy To zdecydowanie najlepszy, nowoczesny sposób na grę w Ninja Gaiden II. Autentycznie brutalne tempo i aktualne platformy bez utraty charakteru.

Efektem końcowym jest zgrabna, bezlitosna rozgrywka, która wreszcie pozwala nowym graczom doświadczyć słynnych scen z NG2 bez konieczności odkurzania starej konsoli.

Dlaczego to się sprawdza:

Odświeżona wersja UE5 zapewnia lepszą czytelność i efektowniejsze efekty, nie osłabiając przy tym intensywności walki.

Wiele grywalnych postaci oraz łagodniejsza opcja startowa dla początkujących.

Szeroka dostępność, w tym w ramach Game Pass, dzięki czemu łatwo jest zacząć grać już teraz.

Nasza ocena: Ninja Gaiden II: Czarny to pełnokrwista kontynuacja. Gra jest brutalna, stylowa i wygodna w odbiorze na współczesnych konsolach.

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2. Ninja Gaiden (2004) [Najlepszy klasyczny punkt wyjścia]

Nasza ocena 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Xbox Rok wydania 2004 Twórca/twórcy Team Ninja / Tecmo Unikalne cechy Rewolucyjny system walki z prędkością 60 klatek na sekundę, spektakularne resetowanie akcji

Wersja „Ninja Gaiden” z 2004 roku, będąca nowym początkiem serii, jest iskrą, która zapoczątkowała współczesną scenę gier akcji z charakterystycznymi postaciami. Łączy w sobie płynną animację z brutalną sztuczną inteligencją przeciwników oraz kamerą, która wymaga świadomości sytuacyjnej. Gra zebrała „powszechne uznanie” w recenzjach i nadal stanowi najczystszy sposób, by zrozumieć, dlaczego „Gaiden” miał tak duże znaczenie.

Wciel się w Ryu Hayabusę w mrocznej, kinowej kampanii, która nieustannie wymaga od ciebie zaangażowania, dostosowania się i kontrataku. Częste powtórki i precyzyjne klatki animacji ukształtowały umiejętności walki, które wielu dzisiejszych graczy z serii Xbox nadal szanuje, nawet gdy powracają do tej gry w późniejszych wersjach lub kolekcjach.

A skoro o tym mowa, jeśli czujesz, że czegoś ci brakuje, jest jeszcze mnóstwo innych niesamowitych gier na Xbox. Jeśli chcesz poczuć surowy klimat roku 2004, to właśnie na tej stronie historii zaczyna się ta opowieść.

Dlaczego to wybraliśmy Podstawa współczesnej walki w serii NG. Wyznacza standardy dla opartej na wyczuciu czasu ofensywy i dyscypliny obronnej, którymi seria kieruje się do dziś.

Jeśli chcesz poznać DNA serii przed przejściem do późniejszych części lub Kolekcja Master, zacznij od tego tytułu, aby zapoznać się z jej podstawami.

Dlaczego to działa:

Walka, która nawet dwie dekady później nadal charakteryzuje się niezwykłą precyzją.

Kampania, która bez zbędnych dodatków uczy rozgrywania na przestrzeni i wykorzystywania okazji do kontrataku.

Kontekst pozwalający docenić Blacka, Sigmę i kolejne postacie.

Nasza ocena: Oryginalna gra „Ninja Gaiden” z 2004 roku to najlepsza „lekcja historii” w całej serii. Ma w sobie moc i wyjaśnia, dlaczego powstały wszystkie kolejne części.

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3. Ninja Gaiden: Ragebound [Najlepsza gra 2D w stylu retro]

Nasza ocena 9.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC (Steam) Rok wydania 2025 Twórca/twórcy The Game Kitchen / Dotemu, Joystick Unikalne cechy 2D gra akcji z przewijaniem bocznym, stroma krzywa trudności, 36 osiągnięć, obsługa wielu języków

„Ninja Gaiden: Ragebound” to niespodziewany spin-off: zupełnie nowa gra z serii „Ninja Gaiden” z przewijaniem bocznym, stworzona przez The Game Kitchen (studio odpowiedzialne za „Blasphemous”), wydana 31 lipca 2025 roku. Gra nawiązuje do klasycznej brutalności serii Ninja Gaiden, oferując precyzyjne łuki skoków, podstępne pułapki oraz spektakularne pojedynki z bossami, które przywodzą na myśl erę NES, ale charakteryzują się nowoczesną responsywnością.

Przechodzisz kolejne etapy, wykorzystując błyskawiczne uniki i kombinacje ciosów, które nagradzają spokojne wykonanie. Grafika opiera się na wyrazistej grafice pikselowej i dynamicznej reakcji na trafienia. Najnowsze i wszystkie dotychczasowe recenzje użytkowników na Steamie plasują się w przedziale „Bardzo pozytywne”, co wskazuje, że ta formuła trafia w gusta graczy.

Jeśli kochasz bezkompromisowy charakter oryginalnej gry, ale oczekujesz nowoczesnych punktów kontrolnych i dopracowanego sterowania, ta „ulepszona wersja” side-scrollera trafi w dziesiątkę. Jest to również świetny punkt wyjścia dla graczy, którzy wolą zabawne platformówki od pełnej akcji z postaciami w 3D.

Dlaczego to wybraliśmy Uchwycono w niej oldschoolową precyzję i niebezpieczeństwo, pozbawione jednak niezgrabnych niedociągnięć.

To połączenie retro okrucieństwa i współczesnej przystępności podsyca fantazję o bezlitosnym ninja pędzącym przez niemożliwe do pokonania przeszkody.

Dlaczego to działa:

Studio z doświadczeniem w tworzeniu wymagających gier akcji (byli członkowie zespołu odpowiedzialnego za grę „Blasphemous”).

Pozytywny odbiór od samego początku, a ostatnio bardzo dobre oceny recenzentów.

Wyraźna pętla sprzężenia zwrotnego w 2D, która nagradza mistrzostwo, a nie żmudną grindowanie.



Nasza ocena: Dla zagorzałych fanów gier side-scrollowych „Ninja Gaiden: Ragebound” to najświeższa odsłona okrucieństwa serii Gaiden od lat.

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4. Ninja Gaiden 4 (2025 / nadchodząca reedycja) [Najbardziej oczekiwany powrót]

Nasz wynik 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Xbox Series X|S, PS5, PC Rok wydania 21 października 2025 r. Twórcy Team Ninja, PlatinumGames / Koei Tecmo Unikalne cechy Nowy współgłówny bohater Yakumo, dostęp do gry od pierwszego dnia w ramach Game Pass, szybsza walka, łatwiejsze do przewidzenia starcia

Ninja Gaiden 4 to prawdziwa nowość w serii, zapowiedziana podczas wydarzenia Xbox Developer Direct z orientacyjną datą premiery na jesień 2025 r., a później ustaloną na październik 2025 r. Gra pojawi się na Xbox, PlayStation i PC wraz z dostępem do Game Pass od pierwszego dnia. Zanim gra trafi na rynek, warto zainwestować w monitor do gier najwyższej klasy.

Jeśli chodzi o rozgrywkę, wcielisz się zarówno w legendę Ryu Hayabusę, jak i nową postać Yakumo na gęsto wypełnionych arenach, gdzie kluczowe znaczenie mają zdecydowane parady i przemyślane utrzymywanie dystansu w starciu z nieustępliwymi przeciwnikami i charakterystycznymi bossami. Zestaw narzędzi oferuje szerszą różnorodność broni i możliwości anulowania ciosów, a projekt poziomów stawia na przejrzystość zamiast zmagań z kamerą: to nowoczesne podejście, które zachowuje ostrość rozgrywki.

Co do plotek: niektóre pogłoski łączyły Game Kitchen z tym projektem, ale to studio pracuje nad spin-offem 2D Ninja Gaiden: Ragebound. Nad samym NG4 pracuje Team Ninja we współpracy z PlatinumGames. To nowa gra, która zaprasza nowych graczy, nie rezygnując przy tym z wysokiego poziomu trudności, który fani tak pokochali w oryginalnej części.

Dlaczego to wybraliśmy Flagowy powrót z dwójką głównych bohaterów i dostępem w Game Pass od pierwszego dnia.

Jeśli zamierzasz zacząć grać już pierwszego dnia, przenieś stare nawyki do nowej wersji: oszczędzaj punkty wytrzymałości, skup się na kontratakach i rozpraszaj tłumy przed elitarnymi przeciwnikami.

Dlaczego to się sprawdza:

Potwierdzona data premiery, platformy i dostępność w Game Pass – niski próg wejścia, duży potencjał.

Fabuła z dwoma głównymi bohaterami pozwala poczuć siłę Ryu Hayabusy i zwinność Yakumo.

Skupienie się na czytelnych liniach ataku i przejrzystości trafień poprawia płynność walk.

Nasza ocena: Szybsza analiza sytuacji, większa przystępność, bardziej zacięte walki i sprytniejsze inscenizacje. Ninja Gaiden 4 wygląda na dojrzałą ewolucję, o którą prosili fani. Jest bezkompromisowa i jednocześnie zachęcająca.

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5. Ninja Gaiden: Kolekcja mistrzowska [Najlepszy sposób na nadrobienie zaległości]

Nasza ocena 9.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC (Steam) Rok wydania 2021 Twórca/twórcy Team Ninja / Koei Tecmo Cechy charakterystyczne Zawiera wiele gier: Ninja Gaiden Sigma, Ninja Gaiden Sigma 2, Ninja Gaiden 3: Razor’s Edge

Pakiet Ninja Gaiden: Kolekcja mistrzowska łączy trzy tytuły z serii Ninja Gaiden w jednym wydaniu: Ninja Gaiden Sigma, Ninja Gaiden Sigma 2 oraz Razor’s Edge. Kolekcja Master to najbardziej praktyczny sposób na zapoznanie się z tą współczesną trylogią. Zestaw pojawił się w czerwcu 2021 roku na wszystkich głównych platformach, a Team Ninja potwierdziło obsługę wysokiej liczby klatek na sekundę na sprzęcie i monitorach, które są w stanie to obsłużyć.

Możesz cieszyć się klasycznymi elementami rozgrywki: ścisłymi klatkami i, różnorodnością broni oraz schematami ataków bossów, które nagradzają wytrwałość w ćwiczeniach. Sklepy z grami na konsole i komputery PC podkreślają bogatą obsługę funkcji, zwracając uwagę na wygodę posiadania trzech gier w jednym oraz możliwość wypróbowania różnych wersji przez nowych graczy.

Jeśli wolisz dokonać jednego zakupu, aby ponownie zapoznać się z fabułą serii, ta opcja „wszystko, czego potrzebujesz” jest prosta w obsłudze i łatwa do polecenia.

Dlaczego to wybraliśmy Jedno pobranie, trzy gry. Najprostszy sposób na zapoznanie się z bronią i mechaniką przed premierą NG4, z szeroką obsługą platform.

Krótka uwaga dotycząca sprzętu: obsługa rozdzielczości 4K i 120 klatek na sekundę zależy od Twojego komputera i monitora. Jest to standardowa praktyka w przypadku tego typu kolekcji.

Dlaczego to się sprawdza:

Kompletny obraz współczesnej ery serii w jednej wersji.

Stabilne wersje z dodatkami poprawiającymi komfort gry i alternatywnymi stylami rozgrywki.

Krytycy są zgodni, że jest to świetny punkt wyjścia dla nowych graczy.

Nasza ocena: „Ninja Gaiden: Kolekcja mistrzowska” to najlepszy sposób na poznanie współczesnej trylogii Ninja Gaiden. Znajdziesz tu kluczowych bossów, broń i trasy, które zdefiniowały współczesny styl serii NG.

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Nasz wynik 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PS3, Xbox 360 Rok wydania 2014 Twórcy Spark Unlimited, Comcept, Team Ninja / Koei Tecmo Cechy charakterystyczne Styl cel-shading, hordy zombie, niesamowite kombinacje ciosów

Yaiba: Ninja Gaiden Z odwraca scenariusz: gracz wciela się w postać cyborga-antybohatera Yaiby Kamikaze, a nie Ryu Hayabusy. Ta gra spin-offowa ukazała się w 2014 roku jako jedna pozycja na trzech platformach. Gra oferuje chaos w stylu cel-shadingu oraz kontrolę nad tłumem w stylu gier zręcznościowych.

Różnice między wersjami są minimalne; wszystkie kładą nacisk na efektowną rozgrywkę, szybkie tempo, błyskawiczne odwołania skoków oraz spektakularne zabójstwa w starciu z rojącymi się wrogami. Nie jest to tradycyjna odsłona serii NG, a recenzje są mieszane, ale gra ma swój surowy urok, jeśli potraktuje się ją jak hałaśliwą bijatykę zręcznościową.

W wątkach na forach często zwraca się uwagę, że Ryu Hayabusa nie jest tutaj postacią grywalną, a nawet pojawia się jako boss, co stanowi dla fanów zabawny meta-zwrot akcji w ramach serii.

Dlaczego to wybraliśmy Odważne odejście od dotychczasowego klimatu, eksperymentujące ze stylem i tempem, idealne dla fanów, którzy cenią sobie DNA serii NG w luźniejszej, zręcznościowej odsłonie.

Krótka, odważna, hałaśliwa i bez cenzury. Można się w to zagłębić dla widowiska, a nie dla purystycznej oceny.

Dlaczego to się sprawdza:

Grafika w stylu cel-shading i przesadzone efekty są rzadkością w serii NG.

Nieoczekiwany zwrot akcji z udziałem Ryu w roli bossa, o którym fani wciąż dyskutują.

Prosty przeciwnicy to po prostu mięso armatnie, które pozwala na długie kombinacje ciosów.

Nasza ocena: „Yaiba: Ninja Gaiden Z” to szybka, zuchwała odskocznia, gdy masz ochotę na kolejną porcję serii, którą już znasz i kochasz.

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7. Ninja Gaiden II: Mroczny Miecz Chaosu (1990) [Mistrzowska gra 8-bitowa]

Nasza ocena 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy NES (oryginał) Rok wydania 1990 Twórca/twórcy Tecmo Unikalne cechy Klon cienia, udoskonalenia w zakresie wspinania się po ścianach, filmowe przerywniki

Ninja Gaiden II: Mroczny Miecz Chaosu to druga klasyczna gra na konsolę NES, w której udoskonalono elementy platformowe i walkę w stosunku do oryginału. Wprowadzono w niej „klony cienia” – sobowtóry, które naśladują ruchy gracza. System ten nawet dzisiaj wydaje się pomysłowy. To dynamiczna, 8-bitowa pętla: Ryu biegnie, sieka i pokonuje przeszkody, jednocześnie wykorzystując sztuki ninja, by wytrącić wrogów z równowagi.

Ta wersja na NES ugruntowała tożsamość serii. Szybkie etapy, w których liczy się każdy skok, dopracowany projekt poziomów oraz dramatyczne scenki fabularne, które przekształcają telenowelowy urok NG w krótkie wybuchy akcji.

Późniejsze gry na konsole przenośne i kompilacje nawiązywały do tych podstawowych elementów. Na początek możesz sprawdzić tutaj bardziej nowoczesne i niesamowite gry dla jednego gracza na Nintendo Switch.

Dlaczego to wybraliśmy Kontynuacja na NES, która wprowadziła klony i bardziej przemyślaną logikę poziomów. Daje graczom podstawowy kontekst do zgłębiania korzeni serii NG.

A jeśli lubisz łamigłówki oparte wyłącznie na wyczuciu czasu i precyzyjną rozgrywkę, ta pozycja pokazuje, dlaczego seria ta zyskała taką popularność.

Dlaczego to się sprawdza:

Charakterystyczny mechanizm klonowania, który poszerza możliwości planowania trasy.

Równomierny poziom trudności sekcji platformowych w poszczególnych aktach.

Kultowe scenki przerywnikowe, charakterystyczne dla tamtej epoki.



Nasza ocena: „Ninja Gaiden II: Mroczny Miecz Chaosu” to podręcznikowy przykład tempa akcji w grach 8-bitowych. Poziomy mogą być krótkie, ale rekompensują to sprytnymi narzędziami i ogromną satysfakcją.

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8. Ninja Gaiden III: Starożytny statek zagłady (1991) [Ostatnia próba na NES]

Nasza ocena 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy NES (oryginał) Rok wydania 1991 Twórca/twórcy Tecmo Unikalne cechy Nowa technika wspinaczki, lepsza kontrola w powietrzu, trudniejsze zbalansowanie w wersji amerykańskiej

Ninja Gaiden III: Starożytny statek zagłady to trzecia część serii na konsolę NES, w której wprowadzono nowe możliwości poruszania się dzięki nowemu ruchowi wspinaczkowemu i rozszerzonej kontroli w powietrzu, a także podniesiono poziom trudności.

Fabuła nawiązuje do teorii spiskowych i fantastyki naukowej, ale główna atrakcja pozostaje niezmienna: wykonywanie skoków w odpowiednim momencie przy wysokim ryzyku, przy jednoczesnym przewidywaniu trajektorii pocisków. Gdyby kiedykolwiek powstała zremasterowana wersja lub remake gry „Starożytny statek zagłady””, z łatwością stałaby się ona w mgnieniu oka jedną z najlepszych gier na Nintendo Switch.

Mistrzostwo polega na planowaniu tras gry i rozstawianiu przeciwników tak, by można było zadawać konsekwentne ciosy bez narażania się na odrzuty. To zwieńczenie trylogii na NES: gra oferuje zwięzłą dawkę okrucieństwa charakterystycznego dla serii NG, która wciąż wynagradza wytrwałą praktykę.

Dlaczego to wybraliśmy Ta gra to najlepszy wybór, jeśli pragniesz ostrzejszego sprawdzianu umiejętności.

Mamy też ranking najlepiej sprzedających się gier na Switch, w którym znajdziesz dopracowane platformówki o podobnym tempie.

Dlaczego ta gra się sprawdza:

Bardziej precyzyjne poruszanie się dzięki nowej umiejętności wspinania się.

Słynne amerykańskie modyfikacje trudności, które zmieniają tempo rozgrywki.

Dziwniejsza, odważniejsza fabuła, która wciąż trzyma szybkie tempo.

Nasza ocena: „Ninja Gaiden III: Starożytny statek zagłady” to trudny, ale sprawiedliwy egzamin końcowy dla zagorzałych fanów gier retro.

Moja ogólna ocena: W którą część serii Ninja Gaiden warto zagrać?

Jeśli chcesz uzyskać szybką odpowiedź, oto kto powinien zagrać w którą grę z poniższego rankingu:

Dla początkujących → Ninja Gaiden (2004). To nowoczesna wersja, która uczyniła Ryu Hayabusę legendą – trudną, ale kultową.



→ To nowoczesna wersja, która uczyniła Ryu Hayabusę legendą – trudną, ale kultową. Dla zapalonych graczy → Ninja Gaiden II: Czarny. Bezlitosne wyzwanie z rozbudowanym systemem walki i trybem misji.



→ Bezlitosne wyzwanie z rozbudowanym systemem walki i trybem misji. Dla zwykłych fanów → Ninja Gaiden: Ragebound. Ulepszona edycja z nowymi funkcjami i lepszym zbalansowaniem.



→ Ulepszona edycja z nowymi funkcjami i lepszym zbalansowaniem. Dla fanów gier akcji → Ninja Gaiden II: Czarny. Najwyższy poziom sprawdzianu umiejętności i wyczucia czasu.



→ Najwyższy poziom sprawdzianu umiejętności i wyczucia czasu. Dla graczy retro → Ninja Gaiden (2004). Ta gra nadal stanowi najdoskonalsze połączenie klasycznej spuścizny z nowoczesną rozgrywką.

Często zadawane pytania

Jaka jest najlepsza gra z serii Ninja Gaiden?

Najlepszą grą z serii Ninja Gaiden jest Ninja Gaiden II: Czarny. Jest chwalona za dopracowaną walkę, wyważony poziom trudności oraz trwały wpływ na całą serię.

Jakim rodzajem gry jest Ninja Gaiden?

Ninja Gaiden to seria dynamicznych gier akcji typu hack-and-slash, charakteryzująca się niezwykle wysokim poziomem trudności i pozwalająca wcielić się w rolę legendarnego bohatera-ninja, Ryu Hayabusy.

Która część jest lepsza: Ninja Gaiden Sigma czy Black?

Ninja Gaiden Black jest uważany za definitywne doświadczenie dla hardkorowych graczy. Ninja Gaiden Sigma oferuje ulepszoną grafikę i dodatkową zawartość, ale weterani twierdzą, że osłabia to oryginalne wyzwanie.

Która gra z serii Ninja Gaiden jest najtrudniejsza?

Większość fanów uważa Ninja Gaiden II za najtrudniejszą ze względu na nieustanne roje wrogów i ekstremalne skoki trudności.

Jaka była pierwsza gra z serii Ninja Gaiden?

Oryginalna gra „Ninja Gaiden” pojawiła się w salonach gier w 1988 roku, a jeszcze w tym samym roku ukazała się kultowa wersja na konsolę NES.

W jakiej kolejności znajdują się gry z serii Ninja Gaiden w Kolekcja Master?

Kolekcja Kolekcja Master zawiera gry Ninja Gaiden Sigma, Ninja Gaiden Sigma 2 oraz Ninja Gaiden 3: Razor’s Edge.

Czy „Ninja Gaiden” jest trudniejszy niż „Elden Ring”?

Tak. Gra „Ninja Gaiden” jest bardziej wymagająca w każdej chwili rozgrywki, podczas gdy „Elden Ring” równoważy poziom trudności eksploracją otwartego świata i swobodą gracza.

Ile jest gier z serii Ninja Gaiden?

Łącznie, uwzględniając zarówno główną serię, jak i gry poboczne, istnieje kilkanaście tytułów z serii Ninja Gaiden, w tym trzy współczesne części oraz kilka wersji retro.

Czy „Ninja Gaiden Black” to remake?

Tak. Jest to ulepszona wersja gry Ninja Gaiden z 2004 roku na konsolę Xbox. Zawiera udoskonaloną mechanikę, dodatkową zawartość oraz poprawioną wydajność.