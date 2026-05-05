Les meilleurs jeux Ninja Gaiden : le top 8 des titres emblématiques et les plus exigeants

Les meilleurs jeux Ninja Gaiden (NG) sont acharnés et inoubliables. Ce classement passe en revue toutes les sorties pour mettre en avant les 8 titres qui définissent la série . Ces jeux vous offriront des combats d'une précision redoutable, une intrigue intense, des enchaînements exigeants et l'héritage de Ryu Hayabusa à son apogée.

J’ai analysé quels jeux tiennent toujours la route, leurs points forts, les raisons pour lesquelles ils restent incontournables, ainsi que les derniers opus de cette franchise épique.

Nos coups de cœur parmi les jeux Ninja Gaiden

Voici trois titres phares que tout fan devrait, selon moi, essayer :

1 Ninja Gaiden II Black 2025 Il occupe la première place de notre classement des meilleurs jeux Ninja Gaiden, grâce à des graphismes améliorés et à des systèmes de combat perfectionnés qui redonnent vie à la danse guerrière de Ryu. Buy now 2 Ninja Gaiden 2004 Ce reboot a redonné vie à la série grâce à des commandes 3D précises et à une difficulté à couper le souffle, qui ont défini le genre des jeux d'action ninja modernes. Buy now 3 Ninja Gaiden: Ragebound 2025 Il revient avec audace à ses racines en 2D, avec un style de jeu de plateforme et une dynamique à deux personnages qui lui ont permis de se faire une place dans ce classement des meilleurs jeux Ninja Gaiden. Buy now

Ces trois jeux illustrent pourquoi la franchise Ninja Gaiden reste d’actualité : ils allient héritage et idées novatrices pour offrir une expérience à la fois familière et palpitante. Vous trouverez ci-dessous la liste complète, accompagnée de liens vers des offres de jeux à prix réduits pour les joueurs qui ne peuvent plus attendre une seconde de plus.

Les 8 meilleurs jeux Ninja Gaiden : les titres à découvrir sans attendre

Plongeons sans plus attendre dans les 8 meilleurs jeux Ninja Gaiden et découvrons ce qui les rend exceptionnels. Combien d’entre eux avez-vous déjà joués dans la série ?

1. Ninja Gaiden II Black [La meilleure suite modernisée]

Notre note 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PS5, Xbox Series X Année de sortie 2025 Développeur(s) Team NINJA / Koei Tecmo Games Caractéristiques uniques Remasterisation visuelle sous Unreal Engine 5, personnages jouables supplémentaires, mode « Hero Play Style », améliorations de la qualité de vie

Ninja Gaiden II revient sous un nouveau jour avec Ninja Gaiden II Black. Team Ninja l’a entièrement reconstruit sous Unreal Engine 5, a accentué le côté gore et a intégré de nouveaux personnages jouables. Cette suite offre enfin à nouveau les sensations de puissance, de rapidité et de brutalité dont les fans se souviennent, mais avec des mouvements plus fluides et plus impitoyables.

Le jeu est sorti en janvier 2025 sur PS5 (et nous l’adorons vraiment en tant que jeu PS5 exceptionnel), Xbox Series X|S et PC, avec une disponibilité immédiate sur Game Pass. À chaque instant, vous vous frayez un chemin à travers les foules dans la peau de Ryu Hayabusa, jonglant entre la gestion des foules et la maîtrise des armes.

Cette version remasterisée offre une meilleure accessibilité grâce au mode « Héros » tout en conservant l’agressivité au rythme effréné qui a fait la renommée de la franchise Ninja Gaiden, le tout avec des performances stables sur le matériel moderne.

L'éclairage UE5 et les arènes repensées confèrent aux combats des silhouettes bien définies, tandis que des personnages supplémentaires comme Ayane, Momiji et Rachel élargissent l'éventail des possibilités techniques sans pour autant banaliser le défi principal.

Pourquoi nous l’avons choisi La version moderne par excellence de Ninja Gaiden II. Un rythme authentiquement brutal et des plates-formes modernisées sans rien perdre de son intensité.

Le résultat final est un affrontement fluide et impitoyable qui permet enfin aux nouveaux joueurs de découvrir les séquences emblématiques de NG2 sans avoir à ressortir une vieille console.

Pourquoi cela fonctionne :

Une mise à jour d’UE5 offrant une meilleure lisibilité et des effets améliorés, sans pour autant atténuer l’intensité des combats.

Plusieurs personnages jouables, ainsi qu’une prise en main plus en douceur pour les débutants.

Une large disponibilité, notamment sur Game Pass, ce qui permet de se lancer facilement dès maintenant.

Mon verdict : Ninja Gaiden II Black est une suite qui tourne à plein régime. C’est un jeu impitoyable, élégant et pratique à posséder sur les consoles modernes.

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2. Ninja Gaiden (2004) [Le meilleur point de départ parmi les classiques]

Notre note 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Xbox Année de sortie 2004 Développeur(s) Team Ninja / Tecmo Caractéristiques uniques Un système de combat révolutionnaire à 60 images par seconde, avec des réinitialisations radicales

Le reboot de Ninja Gaiden de 2004 est l’étincelle qui a donné naissance au genre moderne des jeux d’action mettant en avant les personnages. Il allie des animations fluides à une IA ennemie impitoyable et à une caméra qui exige une bonne perception de la situation. Il a reçu des critiques « unanimement élogieuses » et reste aujourd’hui encore le moyen le plus authentique de comprendre pourquoi Gaiden a marqué son époque.

Incarnez Ryu Hayabusa dans une campagne sombre et cinématographique qui vous oblige sans cesse à vous engager, à vous adapter et à riposter. La boucle de jeu, marquée par de nombreux redémarrages, et les i-frames très serrés ont forgé une maîtrise du combat que bon nombre de joueurs actuels de la série Xbox respectent encore aujourd’hui, même lorsqu’ils redécouvrent le jeu via des versions ultérieures ou des collections.

À ce propos, il existe bien d’autres jeux Xbox exceptionnels si vous en voulez davantage. Si vous recherchez l’ambiance brute de 2004, c’est ici, à cette page de l’histoire, que l’aventure commence.

Pourquoi nous l’avons choisi Le fondement du combat NG moderne. Il a établi la norme en matière d’offensive basée sur le timing et de discipline défensive, que la série continue de suivre aujourd’hui.

Si vous souhaitez cerner l’ADN de la franchise avant de passer aux opus suivants ou à la Collection Master, commencez par ici pour en découvrir les fondements.

Pourquoi ce jeu fait-il mouche :

Des combats qui, deux décennies plus tard, restent d'une précision redoutable.

Une campagne qui vous apprend, sans fioritures, à gérer l'espacement et à exploiter les Windows.

Le contexte nécessaire pour apprécier Black, Sigma et les opus suivants.

Mon verdict : le Ninja Gaiden original de 2004 est la meilleure « leçon d’histoire » de la série. Il frappe fort et explique pourquoi tout ce qui a suivi a vu le jour.

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3. Ninja Gaiden : Ragebound [Meilleur retour aux sources en 2D]

Notre note 9.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC (Steam) Année de sortie 2025 Développeur(s) The Game Kitchen / Dotemu, Joystick Caractéristiques uniques Jeu d'action en 2D à défilement horizontal, courbe de difficulté progressive, 36 succès, prise en charge multilingue

Ninja Gaiden : Ragebound est un spin-off inattendu : un tout nouveau titre Ninja Gaiden à défilement horizontal développé par The Game Kitchen (le studio à l'origine de Blasphemous), sorti le 31 juillet 2025. Il s’inscrit dans la lignée de la brutalité classique de la série Ninja Gaiden, avec des trajectoires de saut précises, des pièges redoutables et des duels de boss spectaculaires qui rappellent l’époque de la NES, le tout avec une réactivité moderne.

Vous progressez dans les niveaux grâce à des esquives fulgurantes et à des enchaînements d’armes qui récompensent une exécution posée. La présentation mise sur un pixel art net et des effets visuels vifs lors des coups. Les avis des utilisateurs, récents comme historiques, se situent dans la catégorie « Très positifs » sur Steam, ce qui indique que la formule a trouvé son public.

Si vous appréciez le côté impitoyable du jeu original mais que vous souhaitez bénéficier de points de contrôle modernes et d’une commande peaufinée, cette « version améliorée » du concept de jeu à défilement horizontal répondra à vos attentes. C’est également une excellente porte d’entrée pour les joueurs qui préfèrent les jeux de plateforme ludiques aux jeux d’action en 3D avec des personnages.

Pourquoi nous l’avons choisi Il restitue la précision et le danger de la vieille école, sans les imperfections et les aspects maladroits.

Ce mélange de cruauté rétro et de lisibilité moderne met en avant le fantasme d’un ninja impitoyable qui se fraye un chemin à toute vitesse à travers des épreuves impossibles.

Pourquoi cela fonctionne :

Un studio qui maîtrise l’art de l’action exigeante (ancienne équipe de Blasphemous).

Un accueil positif dès sa sortie, avec d’excellentes notes dans les critiques récentes.

Une mécanique 2D réactive qui récompense la maîtrise plutôt que la répétition.



Mon verdict : Pour les inconditionnels des jeux à défilement horizontal, Ninja Gaiden : Ragebound est la version la plus rafraîchissante de la cruauté Gaiden depuis des années.

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4. Ninja Gaiden 4 (2025 / réédition à venir) [Le retour le plus attendu]

Notre note 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Xbox Series X|S, PS5, PC Année de sortie 21 octobre 2025 Développeurs Team Ninja, PlatinumGames / Koei Tecmo Caractéristiques uniques Nouveau co-directeur de projet Yakumo, Game Pass dès le premier jour, combats plus rapides, analyse plus claire des affrontements

Ninja Gaiden 4 est un véritable nouvel opus de la franchise, dévoilé lors du programme Developer Direct de Xbox avec une sortie prévue à l'automne 2025, puis fixée à octobre 2025. Il sera disponible sur Xbox, PlayStation et PC avec le Game Pass dès le premier jour. En attendant sa sortie, investir dans un écran de jeu haut de gamme est une bonne idée.

Côté gameplay, vous incarnerez à la fois la légende Ryu Hayabusa et le nouveau venu Yakumo dans des arènes denses, conçues pour des parades décisives et une gestion réfléchie de la distance face à des ennemis implacables et des boss spectaculaires. Le panel d’armes offre une plus grande variété et permet des annulations, tandis que la conception des niveaux privilégie la clarté plutôt que les mouvements de caméra compliqués : une approche moderne qui conserve tout son mordant.

Pour dissiper les rumeurs : certaines rumeurs associaient Game Kitchen à ce projet, mais ce studio travaille actuellement sur le spin-off en 2D Ninja Gaiden : Ragebound. NG4 est quant à lui le fruit d’une collaboration entre Team Ninja et PlatinumGames. Un nouveau jeu qui accueille les nouveaux joueurs sans pour autant gâcher le côté exigeant que les fans adoraient dans le jeu original.

Pourquoi nous l'avons choisi Un retour en force avec deux personnages principaux et une disponibilité dès le premier jour sur Game Pass.

Si vous vous préparez à vous lancer dès le premier jour, adaptez vos anciennes habitudes à la nouvelle version : préservez vos réserves d’endurance, misez sur les contre-attaques et dispersez les foules avant de vous occuper des élites.

Pourquoi ce jeu fait mouche :

Date, plateformes et disponibilité sur Game Pass confirmées : un accès facile, un potentiel énorme.

L’arc narratif à double protagoniste vous permet d’apprécier à la fois la puissance de Ryu Hayabusa et l’agilité de Yakumo.

L’accent mis sur des trajectoires lisibles et la clarté des coups portés améliore le rythme des combats.

Mon verdict : des analyses plus rapides, une plus grande accessibilité, des combats plus intenses et une mise en scène plus intelligente. Ninja Gaiden 4 semble être l’évolution aboutie que les fans attendaient. Il est à la fois intransigeant et accueillant.

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5. Ninja Gaiden : Collection Master [La meilleure façon de rattraper son retard]

Notre note 9.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC (Steam) Année de sortie 2021 Développeur(s) Team Ninja / Koei Tecmo Caractéristiques uniques Comprend plusieurs jeux : Ninja Gaiden Sigma, Ninja Gaiden Sigma 2, Ninja Gaiden 3 : Razor’s Edge

Le pack Ninja Gaiden : Collection Master regroupe trois titres Ninja Gaiden en un seul ensemble : Ninja Gaiden Sigma, Ninja Gaiden Sigma 2 et Razor’s Edge. Cette collection complète constitue le moyen le plus pratique de découvrir la trilogie moderne. Elle est sortie en juin 2021 sur toutes les principales plateformes, Team Ninja ayant confirmé la prise en charge d’un taux de rafraîchissement élevé sur le matériel et les écrans capables de le supporter.

Vous pourrez profiter des principes fondamentaux d’un gameplay classique : des « i-frames » strictes, une grande variété d’armes et des schémas de combat contre les boss qui récompensent la pratique. Les boutiques en ligne sur console et PC mettent en avant une prise en charge complète des fonctionnalités, soulignant la commodité de disposer de trois jeux en un et la possibilité pour les nouveaux joueurs de découvrir différentes versions.

Si vous préférez un achat unique pour redécouvrir l'univers de la franchise, cette option « tout-en-un » est simple à jouer et facile à recommander.

Pourquoi nous l’avons choisi Un seul téléchargement, trois jeux. Le moyen le plus simple de se familiariser avec les armes et les mécanismes avant la sortie de NG4, avec une large prise en charge des plateformes.

Remarque rapide concernant le matériel : la prise en charge de la 4K/120 images par seconde dépend de votre configuration et de votre écran. C’est une pratique courante pour les collections de ce type.

Pourquoi cela fonctionne :

Un aperçu complet de l'ère moderne de la franchise en une seule version.

Des portages stables proposant du contenu améliorant le confort de jeu et des styles de jeu alternatifs.

Un consensus solide parmi les critiques quant au fait qu’il s’agit d’un excellent point d’entrée pour les nouveaux joueurs.

Mon verdict : La Ninja Gaiden: Collection Master est le meilleur moyen de profiter de la trilogie moderne de Ninja Gaiden. Vous y retrouverez les boss, les armes et les parcours phares qui ont défini le style moderne de NG.

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Notre note 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PS3, Xbox 360 Année de sortie 2014 Développeurs Spark Unlimited, Comcept, Team Ninja / Koei Tecmo Caractéristiques uniques Style « cel-shading », hordes de zombies, combos spectaculaires

Yaiba : Ninja Gaiden Z renverse les codes : vous incarnez Yaiba Kamikaze, un anti-héros cyborg, et non Ryu Hayabusa. Ce spin-off est sorti en 2014 sous la forme d’un seul jeu disponible sur trois plateformes. Le jeu plonge dans un chaos en cel-shading et propose un contrôle des foules à la manière des jeux d’arcade.

Les différences entre les versions sont minimes ; toutes mettent l’accent sur un gameplay spectaculaire, un rythme effréné, des annulations de saut rapides et des éliminations spectaculaires face à des ennemis qui vous assaillent en masse. Ce n’est pas un opus traditionnel de la série Ninja Gaiden, et les critiques sont mitigées, mais il possède un charme un peu kitsch si vous le considérez comme un jeu de combat d’arcade bruyant.

Les discussions sur les forums soulignent souvent que Ryu Hayabusa n’est pas jouable ici et qu’il apparaît même en tant que boss, ce qui offre aux fans une touche métatextuelle amusante au sein de la franchise.

Pourquoi nous l’avons choisi Une rupture audacieuse dans le ton qui expérimente le style et le rythme, idéale pour les fans qui apprécient l’ADN de NG dans un format plus décontracté et de type arcade.

Court, audacieux, bruyant et sans filtre. Vous pouvez y aller pour le spectacle, pas pour une expérience puriste.

Pourquoi ça marche :

Les graphismes en cel-shading et les effets exagérés sont inhabituels pour NG.

Le coup de théâtre lié à l’apparition de Ryu en tant que boss, qui fait encore débat parmi les fans.

Les ennemis simples servent de chair à canon pour enchaîner de longues combinaisons.

Mon verdict : Yaiba: Ninja Gaiden Z est une escapade rapide et impertinente lorsque vous avez envie de vous défouler dans une franchise que vous connaissez déjà et que vous adorez.

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7. Ninja Gaiden II : L’épée noire du chaos (1990) [Masterclass 8 bits]

Notre note 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes NES (version originale) Année de sortie 1990 Développeur(s) Tecmo Caractéristiques uniques Des « clones d’ombre », des améliorations dans l’escalade des murs, des cinématiques

Ninja Gaiden II : L’épée noire du chaos est le deuxième classique de la NES qui a perfectionné les mécanismes de plateforme et de combat du jeu original. Il a introduit les « clones d’ombre », des doubles qui reproduisent fidèlement vos actions. Un système qui reste ingénieux, même aujourd’hui. C’est une boucle 8 bits très fluide : Ryu court, frappe et franchit les obstacles tout en jonglant avec les arts ninja pour déstabiliser ses ennemis.

Cette version NES a ancré l’identité de la série. Des niveaux rapides où chaque saut compte, une conception de niveaux rigoureuse et des séquences narratives dramatiques qui transposent l’attrait « feuilleton » de Ninja Gaiden en courtes rafales d’action.

Les jeux portables et les compilations ultérieurs ont fait référence à ces principes fondamentaux. Vous pouvez découvrir ici d’autres jeux solo modernes et géniaux sur Nintendo Switch, pour commencer.

Pourquoi nous l’avons choisi La suite sur NES qui a introduit des clones et une logique de niveaux plus sophistiquée. Elle offre aux joueurs un contexte fondamental pour explorer les origines de NG.

Et si vous aimez les casse-têtes basés sur le timing et le jeu de précision, cet opus montre pourquoi la franchise a fait son chemin.

Pourquoi il fait mouche :

Mécanique emblématique de clonage qui élargit les possibilités de planification d'itinéraire.

Une progression en douceur de la difficulté des phases de plateforme d’un acte à l’autre.

Des cinématiques emblématiques pour l’époque.



Mon verdict : Ninja Gaiden II : L’épée noire du chaos est un exemple parfait du rythme propre aux jeux d’action 8 bits. Ses niveaux sont certes courts, mais cela est compensé par des outils bien pensés et une grande satisfaction à la clé.

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8. Ninja Gaiden III : Le Vieux Navire de la Mort (1991) [Dernier test sur NES]

Notre note 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes NES (version originale) Année de sortie 1991 Développeur(s) Tecmo Caractéristiques uniques Nouvelle technique d’escalade, contrôle aérien amélioré, équilibrage plus difficile aux États-Unis

Ninja Gaiden III : Le Vieux Navire Maudit est le troisième opus de la série sur NES qui a renforcé la maniabilité grâce à un nouveau mouvement d’escalade et à un contrôle aérien amélioré, tout en augmentant le niveau de difficulté.

L’intrigue s’appuie sur des théories du complot et la science-fantastique, mais le cœur du jeu reste intact : synchroniser ses sauts à haut risque tout en anticipant la trajectoire des projectiles. Si jamais on avait réalisé une version remastérisée ou un remake d’Le vieux navire maudit, ce jeu aurait facilement pu devenir l’un des meilleurs titres de la Nintendo Switch en un rien de temps.

La maîtrise réside dans la planification des trajectoires de jeu et l’espacement des ennemis, afin de pouvoir enchaîner les coups sans subir de repoussements. C’est le couronnement de la trilogie NES : il vous offre une dose concentrée de la cruauté de NG qui récompense néanmoins une pratique acharnée.

Pourquoi nous l’avons choisi Ce jeu est le choix idéal si vous recherchez un défi mécanique plus pointu.

Nous proposons également un classement des jeux Switch les plus vendus pour découvrir des jeux de plateforme raffinés qui reprennent ce rythme.

Pourquoi il fait mouche :

Des déplacements plus précis grâce à la nouvelle capacité d’escalade.

Des ajustements de difficulté typiquement américains qui redéfinissent le rythme.

Une intrigue plus étrange et audacieuse qui conserve néanmoins un rythme effréné.

Mon verdict : « Ninja Gaiden III : Le vieux navire maudit » est un examen final exigeant mais équitable pour les inconditionnels du rétro.

Mon verdict global : quel Ninja Gaiden vaut-il la peine d’être joué ?

Si vous voulez une réponse rapide, voici qui devrait jouer à quel titre d’après le classement :

Pour les débutants → Ninja Gaiden (2004). Il s'agit de la nouvelle version moderne qui a fait de Ryu Hayabusa une légende, un personnage exigeant mais emblématique.



→ Il s'agit de la nouvelle version moderne qui a fait de Ryu Hayabusa une légende, un personnage exigeant mais emblématique. Pour les joueurs chevronnés → Ninja Gaiden II Black. Un défi impitoyable proposant un système de combat approfondi et un mode mission.



→ Un défi impitoyable proposant un système de combat approfondi et un mode mission. Pour les fans occasionnels → Ninja Gaiden : Ragebound. L'édition améliorée proposant de nouvelles fonctionnalités et un équilibre plus harmonieux.



→ L'édition améliorée proposant de nouvelles fonctionnalités et un équilibre plus harmonieux. Pour les amateurs de jeux d'action → Ninja Gaiden II Black. L'épreuve ultime de maîtrise et de timing.



→ L'épreuve ultime de maîtrise et de timing. Pour les amateurs de jeux rétro → Ninja Gaiden (2004). Ce jeu reste le lien le plus harmonieux entre l’héritage classique et le gameplay moderne.

FAQ

Quel est le meilleur jeu Ninja Gaiden ?

Le meilleur jeu Ninja Gaiden est Ninja Gaiden II Black. Il est salué pour ses combats raffinés, l’équilibre de sa difficulté et son influence durable sur la série.

De quel type de jeu s'agit-il avec Ninja Gaiden ?

Ninja Gaiden est une série de jeux d'action « hack-and-slash » au rythme effréné, caractérisée par une difficulté redoutable et mettant en scène le légendaire héros ninja Ryu Hayabusa.

Quel est le meilleur entre Ninja Gaiden Sigma et Black ?

Ninja Gaiden Black est considéré comme l’expérience hardcore par excellence. Ninja Gaiden Sigma améliore les graphismes et ajoute du contenu, mais les vétérans estiment qu’il atténue la difficulté de l’original.

Quel est le jeu Ninja Gaiden le plus difficile ?

La plupart des fans considèrent Ninja Gaiden II comme le plus difficile en raison des essaims d’ennemis incessants et des pics de difficulté particulièrement éprouvants.

Quel a été le premier jeu Ninja Gaiden ?

Le premier Ninja Gaiden est sorti en arcade en 1988, suivi la même année par la version emblématique sur NES.

Dans quel ordre se succèdent les jeux Ninja Gaiden dans la Collection Master ?

La Collection Master comprend Ninja Gaiden Sigma, Ninja Gaiden Sigma 2 et Ninja Gaiden 3 : Razor’s Edge.

Ninja Gaiden est-il plus difficile qu’Elden Ring ?

Oui. Ninja Gaiden est plus exigeant à chaque instant, tandis qu'Elden Ring trouve un équilibre entre la difficulté, l'exploration d'un monde ouvert et la liberté du joueur.

Combien y a-t-il de jeux Ninja Gaiden ?

Entre la série principale et les spin-offs, il existe plus d’une douzaine de titres Ninja Gaiden, dont trois opus modernes et plusieurs versions rétro.

Ninja Gaiden Black est-il un remake ?

Oui. Il s’agit d’une version améliorée du Ninja Gaiden sorti en 2004 sur Xbox. Elle peaufine les mécanismes de jeu, ajoute du contenu et améliore les performances.