I 19 migliori giochi simili a Spiritfarer per rilassarti nel 2026

Giochi come Spiritfarer sono rari perché uniscono una gestione delicata a storie piene di compassione senza trasformare il gioco in un lavoro di routine. Ho cercato proprio quella sensazione mentre creavo questa lista: il ciclo sereno di prendersi cura degli altri, vagare in posti bellissimi e lasciare che i piccoli rituali assumano un significato. Se ti piace abbracciare le persone, preparare il tè, curare il giardino e dire addii difficili, qui ti sentirai a casa.

Ho anche chiesto a un paio di amici cosa li avesse colpiti di più; entrambi hanno risposto la stessa cosa con parole diverse: la gentilezza. È questo il filo conduttore che troverai in questa lista: una raccolta di giochi di gestione accoglienti con tante perle nascoste.

Le nostre scelte migliori per giochi simili a Spiritfarer

Quando qualcuno mi chiede quale gioco provare dopo, questi titoli si concentrano su tutto ciò che caratterizza Spiritfarer. Rispecchiano il calore di Spiritfarer in modi diversi, pur mantenendo una propria identità.

1 Mutazione 2019 Una storia intima ambientata su un’isola, dove il giardinaggio e le chiacchierate aiutano una comunità un po’ eccentrica a ritrovare l’equilibrio. Mi è piaciuto tantissimo come i piccoli rituali quotidiani diventino gesti significativi di cura, dal piantare giardini musicali al fare un salto dai vicini per vedere come stanno. La narrazione è tenera senza essere stucchevole, e la grafica sembra disegnata a mano e molto umana. Per chi sente la mancanza del calore di una famiglia ritrovata di *Spiritfarer* e della tranquilla soddisfazione di aiutare gli altri, questo è senza dubbio il passo successivo più ovvio. Buy now 2 A Short Hike 2019 Un piccolo mondo aperto che ti fa sentire libero da pressioni e ti fa divertire. Ti arrampichi, plani, chiacchieri, peschi e ti imbatti in piccole gioie che premiano la semplice curiosità. Non ci sono situazioni di fallimento, il che mantiene l’atmosfera leggera mentre le scoperte sono sempre ricche. Ti dà quella stessa voglia di vagabondare e sorridere che provi quando scendi dalla barca di Stella per esplorare una nuova riva, per poi tornare indietro planando al tuo ritmo solo perché ti fa stare bene. Buy now 3 Wandersong 2018 Un'avventura musicale in cui cantare risolve i problemi e la gentilezza ha sempre la meglio. L'ottimismo del bardo non sembra mai forzato, perché il gioco trova sempre nuovi e ingegnosi modi per usare il canto, dall'aprire nuovi percorsi al rasserenare le persone. L'umorismo alleggerisce i temi più pesanti e l'empatia diventa una meccanica che metti in pratica attivamente. Buy now

Questi sono i titoli di punta. Pronto ad addentrarti ancora di più in questa luce soffusa? Ecco la lista completa qui sotto.

I 19 migliori giochi simili a Spiritfarer – Storie tenere, gioco delicato

Diamo un’occhiata, perché non tutti i giochi hanno un mondo così ricco di storie emozionanti e un’atmosfera così accogliente come questi. Quanti ne hai provati? E quali pensi che diventeranno i tuoi giochi preferiti simili a Spiritfarer?

1. Mutazione [Piccola città, grande cuore]

Il nostro punteggio 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, macOS, Linux, PS4, Xbox One, Switch, iOS Anno di uscita 2019 Autori Sviluppatore: Die Gute Fabrik • Editore: Akupara Games Caratteristiche uniche Giardini musicali che crescono insieme alla storia, un’esperienza di guarigione incentrata sulla comunità, conversazioni tenere Punteggio Metacritic 80 (PC), 76 (PS4)

Ti ritrovi nei panni di Kai per aiutare tuo nonno e finisci per prenderti cura di un’intera isola. Mi è piaciuto tantissimo come qui contino i piccoli rituali quotidiani: innaffiare un’aiuola, sedersi a chiacchierare, controllare l’umore di qualcuno dopo una lunga notte. I giardini cantano, e pian piano anche la città si mette a cantare.

Le conversazioni sembrano naturali, con piccole abitudini che contribuiscono a creare fiducia. Mi è piaciuto controllare le bacheche, innaffiare le piantine e poi andare a trovare i vicini per sentire come cambiano i pettegolezzi dopo i momenti importanti. I giardini musicali funzionano come una terapia per l’umore, guidando le scene senza essere invadenti. È un design tranquillo con un sorprendente effetto emotivo e una grande capacità di rimanere impresso.

La storia è tenera senza essere stucchevole, e la grafica ha un calore da disegno a mano che fa sembrare ogni angolo davvero vissuto. Proprio come Spiritfarer riusciva a far sembrare l’aiutare gli altri un sistema di gioco e un abbraccio allo stesso tempo, Mutazione coglie la stessa frequenza e si guadagna un posto tra i migliori giochi indie che vale la pena provare.

Consiglio dell’esperto Visita i giardini in diversi momenti della giornata: alcune combinazioni di piante risuonano più intensamente dopo determinate scene, riportandoti ai personaggi chiave.

Verdetto finale: una storia commovente che si sviluppa lentamente, dove l’attenzione è potere. Cerchi una storia di guarigione attraverso una famiglia ritrovata, con interazioni leggere? Questa è la tua prima tappa.

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2. A Short Hike [Piccolo viaggio, grande sorriso]

Il nostro punteggio 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, macOS, Linux, PS4, Xbox One, Switch Anno di uscita 2019 Autore/i Sviluppatore/Editore: adamgryu Caratteristiche uniche Esplorazione senza pressioni, arrampicate e planate con piume da collezionare, un mondo aperto piccolo ma ricco di dettagli Punteggio Metacritic 82 (PC), 88 (Switch), 83 (PS4)

A Short Hike è un mix tra una passeggiata nel parco, un’escursione in montagna e una lista di piccole distrazioni divertenti. Mi sono allontanato dal sentiero per pescare, ho imparato un gioco da spiaggia un po’ buffo, poi mi sono lanciato da una scogliera solo per vedere cosa si vedeva.

L’assenza di situazioni di fallimento mantiene l’atmosfera leggera, mentre l’esplorazione rimane ricca di contenuti. Se il semplice fatto di vagare per nuove isole in *Spiritfarer* ti faceva sorridere, questo gioco cattura quella sensazione in un pacchetto più compatto e solare.

Planare è divertente, ma anche le vie di arrampicata premiano una buona pianificazione. Ho inseguito obiettivi secondari, scambiato cianfrusaglie, pescato un po’, poi ho seguito un uccellino fino a una scorciatoia che mi era sfuggita.

L’arrampicata rimane un’attività che richiede riflessione, mentre il volo è sempre un piacere. Sembra un parco accogliente che continua a premiare la tua curiosità ora dopo ora. Ogni incontro che ho avuto ha aggiunto quel tocco di calore in più o una risatina. Ho finito l’escursione e avevo ancora voglia di gironzolare salutando amici e cieli.

Consiglio dell’esperto Ottieni facilmente le Piume d’Oro aiutando gli altri escursionisti; quella resistenza si trasforma in un effetto valanga che ti porta a nuovi percorsi e piccoli segreti.

Verdetto finale: un’esplorazione tascabile che regala gioia continua. Perfetta quando vuoi muoverti in tutta tranquillità e fare chiacchierate affascinanti, senza stress.

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3. Wandersong [Canta per rendere il mondo più luminoso]

Il nostro punteggio 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, macOS, Switch, PS4, Xbox One Anno di uscita 2018 Autore/i Sviluppatore: Greg Lobanov • Editore: Humble Bundle Caratteristiche uniche Il canto come meccanica principale, enigmi basati sull’empatia, una narrazione divertente e commovente Punteggio Metacritic 82 (PC), 82 (Switch), 79 (PS4)

Sei un bardo convinto che il mondo possa essere salvato con una canzone. Questa idea centrale non stanca mai, perché trova sempre nuovi modi, più gentili, per essere messa in pratica: aprire strade, mettere in contatto sconosciuti. La sceneggiatura è divertente e sincera, proprio come se fosse un amico che ti fa il tifo.

Quando una scena sembrava tesa, ho sperimentato con l’intonazione e il tempo come se fossero una guida alla conversazione. I personaggi non giocanti reagivano con calore o sorpresa, piuttosto che con ostilità. Gli enigmi ti insegnano prima con l’orecchio e poi con la vista, il che mantiene intatto il ritmo del gioco. Tenere una nota insieme a qualcuno diventa una piccola vittoria che cambia davvero l’umore.

Cantare diventa conversazione, risoluzione di enigmi e un modo per confortare chi sta soffrendo. La ruota dei colori invita a sperimentare, così ho provato un po’ a caso e ho trovato soluzioni divertenti. L’ottimismo del bardo è contagioso, trasformando i momenti difficili in un gioco creativo che sembra sincero invece che banale.

Consiglio dell’esperto Ascolta le melodie che ti circondano, poi abbinala al bastoncino: la “nota giusta” spesso è proprio la risposta giusta.

Verdetto finale: Un tributo sfacciato all’ottimismo, dove la gentilezza si trasforma in progresso. Ti tocca il cuore proprio come Spiritfarer.

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Il nostro punteggio 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, macOS, Linux, PS4, Xbox One, Switch, iOS, Android Anno di uscita 2016 Autore/i Sviluppatore/Editore: Night School Studio Caratteristiche uniche Dialoghi sovrapposti in tempo reale, sintonizzazione radio soprannaturale, molteplici percorsi narrativi sottili Punteggio Metacritic 80 (PC), 78 (Xbox One), 79 (PS4)

In Oxenfree, una gita tra adolescenti si trasforma in una storia di fantasmi. Ma ciò che lo rende davvero speciale è il modo in cui i personaggi parlano davvero: si interrompono, scherzano, litigano e scelgono di non rispondere. Ho cercato di arrivare a diversi finali solo per provare nuovi toni con gli amici.

La meccanica della radio è fondamentale. Sintonizzarsi sulle frequenze apre strane fessure, rivela echi e ridefinisce scene che pensavi di aver capito. Mi è piaciuto camminare mentre sceglievo le risposte al volo.

Gli amici ti interrompono, ti prendono in giro e tacciono in modo credibile. Gli esiti cambiano in modo graduale, il che rende le rigiocate interessanti senza che sembrino un compito a casa o un percorso a ostacoli. Ho continuato a rigiocare le scene finali per provare diversi toni, non perché gli obiettivi lo richiedessero, ma perché le relazioni sembravano vere.

Consiglio dell’esperto Il silenzio è un’opzione: lasciare che le bolle scadano può cambiare le relazioni in modi sorprendenti.

Verdetto finale: Una storia umana che, guarda caso, è infestata dai fantasmi. Vieni per il mistero, resta per le conversazioni disordinate e vere.

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5. Il custode del cimitero [Accogliente con un tocco macabro]

Il nostro punteggio 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, macOS, Linux, PS4, Xbox One, Switch, iOS, Android Anno di uscita 2018 Autori Sviluppatore: Lazy Bear Games • Editore: tinyBuild Caratteristiche uniche Umorismo nero in un simulatore gestionale, sistema di crafting e automazione approfonditi, atmosfera macabra ma accogliente Punteggio Metacritic 69 (PC), 70 (Xbox One), 65 (Switch)

Immagina le faccende di Spiritfarer portate all’ennesima potenza e condite con umorismo nero. È un gioco che richiede un po’ di ripetitività, ma è soddisfacente se ti piace automatizzare i cicli e vedere un’operazione caotica trasformarsi in una routine ben rodata.

È un simulatore da lungo respiro con battute nascoste nel lavoro di routine. Un asino parlante mi ha fatto ridere, poi sono tornato a ottimizzare autopsie, sermoni e linee di rifornimento. I progressi aumentano a dismisura dopo un’attenta organizzazione in lotti. Proprio come i fogli di calcolo, il cimitero diventa una macchina soddisfacente con sorprendenti colpi di scena morali.

Dietro le battute c’è una riflessione profonda sul lavoro e sulla morte. Affronta le lunghe sessioni come progetti del fine settimana e ne uscirai soddisfatto e stranamente orgoglioso dei progressi fatti.

Consiglio dell’esperto Raggruppa le attività. Metti in coda la fusione, il taglio della legna e i preparativi per la chiesa tutti insieme per evitare di tornare indietro.

Verdetto finale: Più incentrato sui sistemi, meno sul sentimento, ma comunque ossessivamente giocabile se cerchi profondità dopo Spiritfarer.

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6. La mia esperienza a Portia [Costruisci, crea, sentiti a casa]

Il nostro voto 8.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, macOS, PS4, Xbox One, Switch, iOS, Android Anno di uscita 2019 Autore/i Sviluppatore: Pathea Games • Editore: Team17 Caratteristiche uniche Creazione basata sulle commissioni, enfasi sull’ingegneria piuttosto che sul farming, feste cittadine e relazioni Punteggio Metacritic 73 (PC), 75 (PS4), 71 (Switch)

Mi sono svegliato, ho dato un’occhiata alla bacheca della gilda e ho passato tutto il pomeriggio tra ponti, fornaci e compleanni. Portia è un RPG accogliente che punta più sulla costruzione e l’ingegneria che sulla raccolta, il che fa sì che ogni successo ti dia la sensazione di aver risolto un simpatico rompicapo civico. Soddisfa quella stessa voglia di “aiutare la città”.

Mi è piaciuto come le commissioni ti spingano nelle caverne, nei campi e nelle visite sociali. Costruire macchine è come allestire un’allegra officina che ronza tutto il giorno.

Le feste spezzano la routine con minigiochi e l’atmosfera tipica del paese. Il combattimento è semplice, ma i cicli di raccolta e gli alberi di creazione garantiscono divertimento per tante ore piacevoli.

Consiglio dell’esperto Inizia con i lavori più semplici della Gilda del Commercio: guadagnare soldi in modo costante ti permette di comprare macchine più grandi più in fretta.

Verdetto finale: un generoso sandbox in cui puoi migliorare un posto semplicemente partecipando. Provalo se ti è piaciuto lo spirito da costruttore di Stella.

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7. Littlewood [La vita dopo il boss finale]

Il nostro punteggio 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, macOS, Linux, Switch Anno di uscita 2020 Autore/i Sviluppatore: Sean Young • Editore: SmashGames Caratteristiche uniche Nessun limite di tempo, libertà di terraformazione, una vita tranquilla dopo aver salvato il mondo con la costruzione di una città Punteggio Metacritic 81 (Switch)

La crisi è finita; ora è il momento di ricostruire. Mi è piaciuto come il tempo si adatti alle tue intenzioni: niente corse sfrenate prima del tramonto. Il ciclo di gioco sembra più simile a un accogliente gioco di gestione agricola che a una routine di sopravvivenza, con strumenti di progettazione generosi e abitanti del posto abbastanza stravaganti da tenerti incuriosito.

La vita dopo la grande battaglia significa scelte più semplici con ricompense più gratificanti. Spostare gli edifici e modellare il paesaggio soddisfa la voglia di progettare senza stress. Ho giocato prima di andare a letto e ho concluso su una panchina a guardare il paese che si sistemava.

Senza il tempo che stringe, sperimentare non costa nulla. Puoi ridipingere un intero quartiere in pochi minuti, per poi provare un’idea diversa domani.

La pesca e la cattura di insetti creano la giusta varietà tra un progetto di costruzione e l’altro. I rapporti si approfondiscono lentamente attraverso regali e chiacchierate.

Consiglio dell’esperto Riorganizza spesso il terreno. I percorsi intelligenti riducono il consumo di energia e sbloccano percorsi di raccolta più ordinati.

Verdetto finale: un’esperienza post-avventura tranquilla e piacevole, dove la pace è l’obiettivo principale.

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8. Bear and Breakfast [Ospitalità, stile boschivo]

Il nostro punteggio 8.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, Switch, PS4/PS5 Anno di uscita 2022 Creatori Sviluppatore: Gummy Cat • Editore: Armor Games Studios Caratteristiche uniche Gestisci una locanda nei panni di un orso, valuta il comfort delle stanze, gestisci l’illuminazione in un’atmosfera avvolta dal mistero della foresta Punteggio Metacritic 72 (PC, Switch)

Sei un orso che apre una locanda. Il gameplay è semplice e accattivante: crea mobili, decora le stanze, cucina e rendi felici gli ospiti mentre un mistero della foresta fa capolino da qualche parte. È un simulatore rassicurante e giocoso.

Gestire una locanda nei panni di un orso rende in qualche modo le faccende quotidiane più leggere. Le stanze devono raggiungere un certo punteggio di comfort, le ricette richiedono ingredienti e gli ospiti spettegolano sulla foresta. La gestione è accessibile, senza complicazioni. Mi è piaciuto potenziare le cucine, aggiungere bagni e vedere salire le recensioni.

La trama si intreccia con discrezione e ti tiene incuriosito. Tra una faccenda e l’altra, la foresta accenna a questioni più grandi, il che mi ha spinto a valutare le stanze e a seguire gli indizi con un ritmo tranquillo.

Consiglio dell’esperto All’inizio, punta più sulle soglie di comfort che su arredi di lusso. Le stelle salgono più in fretta e i soldi arrivano prima.

Verdetto finale: un gioco di simulazione aziendale accogliente, con un grande cuore e un pelo ancora più folto.

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9. Coffee Talk [Bevande calde, storie ancora più calde]

Il nostro punteggio 8.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, macOS, PS4, Xbox One, Switch Anno di uscita 2020 Autore/i Sviluppatore/Editore: Toge Productions Caratteristiche uniche Gameplay da barista con dialoghi ramificati, atmosfera accogliente in stile lo-fi, sperimentazione con la latte art Punteggio Metacritic 76 (PC), 70 (PS4), 74 (Switch)

Un bar a tarda notte, pioggia lo-fi e clienti abituali che parlano davvero. È più un’esperienza emotiva da barista che un rompicapo, ed è proprio per questo che funziona. Le piccole scelte sulle bevande sembrano delicate spinte verso notti migliori.

Quasi tutte le sere ho ascoltato più di quanto abbia parlato, per poi servire una bevanda che spingeva qualcuno verso un po’ di chiarezza. Il ciclo di scoperta delle ricette è rilassato e accogliente. La latte art è un divertimento, non un obbligo.

Gli argomenti possono diventare pesanti, ma il bar li presenta con delicatezza. Me ne sono andata sentendomi più leggera dopo una chiacchierata sincera. Ho tenuto un post-it con le mie miscele preferite e i nomi di chi ne aveva bisogno nelle serate difficili. I nuovi ingredienti spuntano fuori come piccole chiavi di lettura delle storie.

Scegliere di ascoltare prima di tutto si rivela una scelta saggia.

Consiglio dell’esperto Tieni un quaderno delle ricette. Piccoli cambiamenti negli ingredienti possono sbloccare nuovi spunti di dialogo in seguito.

Verdetto finale: un luogo rilassante dove chiacchierare, dove l’empatia è la regola del gioco.

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10. Davanti ai tuoi occhi [Batti le palpebre e il tempo scorre]

Il nostro punteggio 8.1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, macOS, iOS, Android, PS VR2, PS5 Anno di uscita 2021 Autore/i Sviluppatore: GoodbyeWorld Games • Editore: Skybound Games Caratteristiche uniche Controllo tramite battiti di ciglia davanti alla webcam, narrazione emozionante legata a momenti fugaci, rigiocabilità grazie al cambio di prospettiva Punteggio Metacritic 77 (PC), 79 (PS5)

Una vita raccontata tra un battito di ciglia e l’altro. Ho pianto, poi ho riso di me stesso per aver pianto… e poi ho pianto di nuovo. Questa meccanica rafforza tutto ciò che la storia vuole dire su quanto velocemente passino i momenti.

La meccanica del battito di ciglia fa sì che tema e interazione si fondano. Vorresti soffermarti, ma il tempo fa un balzo quando sbatti le palpebre. Questa tensione colpisce in pieno sia nelle scene gioiose che in quelle tristi. La configurazione della webcam è semplice.

Se preferisci, c’è una modalità senza telecamera. In entrambi i casi, la storia ti colpisce con un’immediatezza rara. Il finale ridefinisce i momenti precedenti in modi che sembrano semplici, veri e silenziosamente sconvolgenti, senza crudeltà. Dopo averlo finito, avevo bisogno di acqua e fazzoletti a portata di mano.

Consiglio dell’esperto Rilassa lo sguardo durante le scene tranquille, così non ti perderai i momenti che vorresti trattenere.

Verdetto finale: Breve e indimenticabile – una potente eco dei temi di Spiritfarer.

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11. The Gardens Between [Tempo, amicizia, magia silenziosa]

Il nostro voto 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, macOS, Linux, PS4/PS5, Xbox One, Switch, iOS, Android Anno di uscita 2018 Creatore/i Sviluppatore/Editore: The Voxel Agents Caratteristiche uniche Puzzle basati sulla manipolazione del tempo, una storia sull’amicizia senza parole, isole surreali simili a diorami Punteggio Metacritic 80 (PC), 75 (PS4), 79 (Switch)

Sei tu a controllare il tempo. È un ritmo rilassante fatto di avanzamenti, riavvolgimenti e osservazione di come i piccoli cambiamenti si propaghino a catena.

Ogni isola sembra un diorama costruito con ricordi condivisi. Gli oggetti di uso quotidiano diventano enigmi dalla logica sorprendente. Non guidi i personaggi, ma modifichi il tempo, creando un ritmo piacevole fatto di osservazione e piccoli interventi.

Mi è piaciuto notare minuscoli effetti a catena, come una spina spostata pochi secondi prima che cambia l’intero percorso. Non ci sono dialoghi da seguire, solo ritmi da imparare. Sembra fatto apposta per chi ha poca pazienza: senza dubbio uno dei migliori giochi di enigmi in circolazione.

Il finale è delicato, non eclatante. È perfetto per un tranquillo pomeriggio con una tazza di tè e tanta pazienza.

Consiglio dell’esperto Segui il percorso della lanterna; la logica della luce è la chiave di gran parte delle soluzioni.

Verdetto finale: un rompicapo compatto e poetico che sembra un ricordo che puoi toccare con mano.

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12. GRIS [Il dolore, dipinto ad acquerello]

Il nostro punteggio 7.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, macOS, PS4/PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, iOS, Android Anno di uscita 2018 Creatori Sviluppatore: Nomada Studio • Editore: Devolver Digital Caratteristiche uniche Stile grafico acquerellato, viaggio emotivo senza parole, platform legato alle fasi del lutto Punteggio Metacritic 84 (PC), 83 (Switch)

Un quadro vivente in cui il movimento e la musica ti accompagnano attraverso il dolore verso la luce. Non è difficile, il che permette alle emozioni di prendere il sopravvento. Ti consiglio di usare le cuffie e di trovarti in una stanza tranquilla.

L’abito sblocca abilità che rispecchiano il recupero emotivo. Le forme pesanti diventano forza, poi la grazia ritorna in colori più vivaci. Il gameplay rimane accessibile, così che l’arte e la colonna sonora possano trasmettere le emozioni.

Ogni area incarna un’emozione, e i comandi rispecchiano quel passaggio dal peso alla grazia. Gli oggetti da collezionare sono inviti delicati piuttosto che obblighi. Mi sono fermato spesso solo per ascoltare.

Ho apprezzato il modo in cui le scene si ripetono con nuove sfumature. Il gioco premia l’attenzione senza richiedere un tempismo perfetto o una precisione rigorosa.

Consiglio dell’esperto Giocaci in una o due sessioni: in questo modo la colonna sonora e i cambiamenti di colore ti colpiscono di più.

Verdetto finale: una controparte serena e piena di speranza ai temi di Spiritfarer.

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13. Journey [Compagnia senza parole]

Il nostro punteggio 7.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PS3/PS4, PC, iOS Anno di uscita 2012 (PC 2019; Steam 2020) Creatori Sviluppatore: Thatgamecompany • Editori: Sony; Annapurna (PC/iOS) Caratteristiche uniche Co-op online anonima, comunicazione minimalista tramite segnali acustici, pellegrinaggio emozionante con movimenti fluidi Punteggio Metacritic 92 (PS3, PS4)

Due viaggiatori, una montagna, nessuna parola. Impari a prenderti cura degli altri con semplici rintocchi e un passaggio in comune. È breve e si abbina perfettamente al lato contemplativo di Spiritfarer. Spero sempre di incontrare un viaggiatore che si fermi e mi insegni un piccolo trucchetto a mezz’aria. L’assenza della chat elimina ogni pressione.

Scivolare sulla sabbia è divertente, poi un suono musicale saluta uno sconosciuto. Quella compagnia anonima diventa il cuore del viaggio. I glifi allungano la tua sciarpa, così l’esplorazione alimenta la libertà. Il finale acquista forza per chi è rimasto unito.

Ci torno ancora quando ho bisogno di un piccolo reset senza parole. Se adori i movimenti eleganti, questo può sembrarti uno dei migliori platform in circolazione.

Consiglio dell’esperto In modalità cooperativa, resta vicino agli altri per ricaricare le sciarpe e far durare più a lungo i voli.

Verdetto finale: Una piccola epopea sul legame che parla senza parole.

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Il nostro punteggio 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PS4, PC, Xbox One, Switch, Amazon Luna Anno di uscita 2016 Autori Sviluppatore: Giant Squid • Editore: 505 Games Caratteristiche uniche Esplorazione subacquea libera, statue di meditazione, creature marine su cui cavalcare, nessun stato di fallimento Punteggio Metacritic 83 (PC), 78 (PS4), 80 (Switch)

Abzu è il sogno di ogni subacqueo: niente contatore di ossigeno, niente nemici, solo curiosità e meraviglia. Le melodie orchestrali e le rovine luminose ti aiutano a respirare più lentamente.

L’oceano pullula di vita. Le balene passano di lì e le rovine risplendono di segreti amichevoli. Non c’è il rischio di rimanere senza aria, quindi ti lasci guidare dalla curiosità. Cavalcare le creature è fantastico.

I segreti si nascondono in bella vista. Riemergi per respirare nella vita reale, e la calma ti accompagna di nuovo sott’acqua. Ho dormito meglio dopo diverse notti passate a giocare fino a tardi.

La colonna sonora ti accompagna verso un ritmo più lento. È un punto di riferimento per calmare la mente ogni tanto.

Consiglio dell’esperto Usa le statue della Meditazione per una pausa zen e per osservare più da vicino i comportamenti della vita marina.

Verdetto finale: un tranquillo compagno subacqueo di *Journey* e un delizioso momento di relax dopo storie più intense.

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15. Firewatch [Lavoro solitario, emozioni intense]

Il nostro punteggio 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, macOS, Linux, PS4, Xbox One, Switch Anno di uscita 2016 Autore/i Sviluppatore: Campo Santo • Editori: Panic, Campo Santo Caratteristiche uniche Esplorazione narrativa in prima persona, dialoghi realistici via radio, mistero nella natura selvaggia con profondità emotiva Punteggio Metacritic 81 (PC), 76 (PS4), 85 (Xbox One)

Un’estate da torre di guardia che ti coglie di sorpresa. Le battute sembrano vere, le foreste risplendono e le scelte riguardano soprattutto come rispondi alla voce di qualcuno dall’altra parte della radio. Su un monitor da gaming decente, gli ambienti selvaggi ricchi di dettagli ti colpiscono ancora di più: ogni corteccia d’albero, ogni ciuffo di fogliame, ogni texture ricca ti sembra parte di te.

Le scelte di Henry sembrano sincere, complesse e umane. La foresta sembra immensa, eppure la mappa e la bussola rendono l’esplorazione alla mano. Il tempismo dei dialoghi è importante, perché spesso rispondi mentre cammini. Ho apprezzato la risoluzione realistica.

Rispondere in ritardo dava una sensazione diversa rispetto a rispondere in fretta. Piccoli sentieri nascondono scene tranquille che ridimensionano le scelte di Henry.

Firewatch rifugge dal melodramma pur esplorando il dolore e i legami in un modo che ti rimane dentro anche dopo aver finito di giocare: è davvero uno dei migliori in circolazione.

Consiglio dell’esperto Allontanati dal sentiero ogni volta che la mappa te lo permette: le piccole scene secondarie rendono l’atmosfera ancora più intensa.

Verdetto finale: dialoghi recitati magnificamente, con un’atmosfera di inquietudine sottesa.

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16. Una notte nel bosco [A casa, ma non come l’avevi lasciata]

Il nostro punteggio 7.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PS4/PS5, Xbox One, Switch, iOS Anno di uscita 2017 Creatori Sviluppatore: Infinite Fall • Editore: Finji Caratteristiche uniche Platform incentrato sulla trama, dialoghi divertenti e malinconici, percorsi alternativi con gli amici e minigiochi ritmici Punteggio Metacritic 88 (PC), 87 (PS4), 85 (Switch)

Il ritorno di Mae ti toccherà da vicino, perché è un po’ un casino e pieno di piccole scelte su chi frequentare. Non riuscirai a vedere tutto in una sola partita, il che rende facile rigiocarlo.

A prima vista Possum Springs sembra carino, poi inizi a notare crepe e gentilezza in egual misura. Le sezioni platform spezzano le passeggiate e le chiacchierate. Le prove della band diventano una sfida ritmica con risultati esilaranti.

Ho scelto un percorso con un amico per ogni partita e ho accettato le scene che mi sarei perso. Quella scelta ha dato peso alle loro storie. I momenti di platform spezzano il ritmo delle chiacchierate proprio quanto basta.

Scegli con chi passare il tempo e convivi con le scene che ti perderai. Questo design rende le amicizie più personali.

Consiglio dell’esperto Impegnati a seguire un percorso con un amico ogni giorno; concentrarti su chi frequenti ti regalerà i migliori sviluppi per i personaggi.

Verdetto finale: Una storia umana sul crescere quando il mondo non lo fa.

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17. L’ultimo falò [La gentilezza come lanterna]

Il nostro punteggio 7.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, macOS, PS4, Xbox One, Switch, iOS Anno di uscita 2020 Creatore/i Sviluppatore/Editore: Hello Games Caratteristiche uniche Progressione basata su enigmi, narrazione rilassante, aiutare le anime smarrite a ritrovare la speranza Punteggio Metacritic 80 (PC), 81 (PS4), 83 (Switch)

In L’ultimo falò, guidi i Forlorn a ritrovare se stessi, un enigma alla volta. È un gioco accogliente senza essere banale, e tratta la speranza come un’abilità da affinare.

Questa accogliente favola mescola sfide alla portata di tutti con una voce narrante rasserenante. Aiutare i Forlorn non è mai stato ripetitivo perché i modi in cui risolvi gli enigmi cambiano continuamente. Blocchi scorrevoli, valvole e piccoli momenti di furtività rimangono sempre accessibili. Gli oggetti collezionabili aggiungono un contesto opzionale per chi ama la storia.

Mi è piaciuto passare da un tipo di enigma all’altro, così niente diventava mai noioso. Il narratore tratta gli errori con gentilezza, e questo dà il tono al gioco.

Aiutare un “Forlorn” e vedere cambiare il suo atteggiamento è diventata la mia ricompensa silenziosa preferita. È come riparare una rete un nodo alla volta. Il mondo sembra sicuro, il che permette al messaggio sulla speranza di arrivare senza cinismo.

Consiglio dell’esperto Attiva la Modalità Esplora se preferisci il flusso della storia alla complessità degli enigmi.

Verdetto finale: Una delicata eco della missione di Spiritfarer, con un’atmosfera da libro di fiabe.

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18. Eternal Hope [Due mondi, un solo amore]

Il nostro punteggio 7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, Xbox One Anno di uscita 2020 Autore/i Sviluppatore: Doublehit Games • Editore: Kwalee Caratteristiche uniche Puzzle basati sul cambio di dimensione, esplorazione del regno delle ombre, una storia d’amore breve ma emozionante Punteggio Metacritic 70 (PC), 69 (Xbox)

Un platform suggestivo e carino in cui ti addentri in un mondo delle ombre per portare avanti una storia d’amore. È breve e un po’ grezzo, ma si vede che ci è messo il cuore.

Il passaggio da un regno all’altro aggiunge un tocco originale al classico platform. Il livello delle ombre nasconde percorsi, aiuti, panorami e pericoli che impari a individuare. Mi sono piaciuti il tono malinconico e le sagome pulite.

Ho vissuto Eternal Hope come una serata dedicata ai racconti brevi e ha funzionato alla grande. La tavolozza dei colori è semplice ma suggestiva. Il passaggio da un regno all’altro rivela ponti nascosti e forme che ti osservano, rendendo l’osservazione davvero gratificante. I comandi vanno bene per chi ha aspettative adeguate a un’esperienza indie compatta. È breve, il che lo rende perfetto per una sola sessione di gioco.

Consiglio dell’esperto Esercitati a passare rapidamente da un regno all’altro per “stampare” le piattaforme ed evitare scivoloni all’ultimo secondo.

Verdetto finale: Compatto, sincero e in linea con il tema dell’aldilà di Spiritfarer.

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Il nostro punteggio 7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, Xbox One, Switch Anno di uscita 2015 Creatori Sviluppatore: Moon Studios • Editore: Microsoft Studios Caratteristiche uniche Platform di precisione, spostamenti fluidi grazie a Bash e ai salti sui muri, una narrazione emozionante con una grafica in stile pittorico Punteggio Metacritic 88 (PC, Xbox One)

Se vuoi che le tue emozioni e i tuoi movimenti raggiungano vette incredibili, questo è il gioco che fa per te. Ori e la foresta cieca è un metroidvania eccezionale che unisce un inizio commovente ad alcune delle esperienze di esplorazione più appaganti in circolazione.

Muoversi è una vera e propria festa. Doppi salti, arrampicate sui muri e colpi di Bash si concatenano in percorsi che sembrano impossibili, ma poi tutto scatta al posto giusto. È la foresta stessa a raccontare la storia, con scene pittoresche e una musica che cresce nei momenti giusti. I punti di salvataggio premiano la pianificazione.

Pianificare il percorso diventa un hobby secondario davvero appagante una volta che i movimenti scattano al punto giusto. Esercitati nelle sezioni più sicure, poi metti in pratica le tue abilità nelle sequenze di fuga con calma. Ci sono momenti di difficoltà, ma l’allenamento li trasforma in motivo di orgoglio.

Consiglio dell’esperto Padroneggia il “Bash” fin dall’inizio. È il motore che sta dietro alle sequenze di fuga e ai percorsi ingegnosi.

Verdetto finale: una catarsi ad alta abilità che completa le serate più tranquille di Spiritfarer.

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Domande frequenti

Qual è il miglior gioco simile a Spiritfarer?

Mutazione è spesso considerato il gioco più simile. La sua attenzione alla guarigione della comunità, ai giardini musicali e ai gesti quotidiani di gentilezza rispecchia i temi di Spiritfarer, pur raccontando una storia sentita tutta sua, un’esperienza immersiva alla scoperta di sé.

Che tipo di gioco è Spiritfarer?

Spiritfarer si può descrivere al meglio come un gioco accogliente di gestione ed esplorazione. Ti occuperai di artigianato, agricoltura, cucina e platform leggero, mentre costruisci relazioni con gli spiriti a bordo di una barca personalizzabile. Unisce meccaniche da simulatore di vita a una narrazione delicata.

Quanto dura Spiritfarer?

La maggior parte dei giocatori impiegherà dalle 25 alle 35 ore per completare la storia principale, a seconda di quanti contenuti secondari decidono di portare a termine. Chi esplora ogni isola, potenzia completamente la barca e raccoglie ogni oggetto spesso supera le 40 ore. I completisti che vogliono sbloccare tutte le ricette, gli eventi e le richieste degli spiriti possono arrivare a giocare fino a circa 45 o addirittura 50 ore.

Quanti finali ci sono in Spiritfarer?

C’è un solo finale definitivo in Spiritfarer. Il gioco non si ramifica in più conclusioni; l’attenzione è invece sul viaggio, sui ricordi che crei e sugli addii che scegli di fare. L’addio di ogni spirito aggiunge immersione ed emozione, ma il commiato finale rimane lo stesso per tutti i giocatori.

Spiritfarer è basato su una storia vera?

La storia di Spiritfarer prende spunto da esperienze reali di lutto e assistenza, tratte dalle vite personali del team creativo. Gli sviluppatori hanno raccontato che molti personaggi rispecchiano persone che conoscevano, e che i temi del lutto e del superamento del dolore sono stati plasmati dai loro stessi incontri con la morte.